06-22-2020 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM 0 06/23/2020 | 12:17pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Paris, June 22nd 2020 DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM Transaction acquisition price day shares shares) Financial instrument identifier code Total dailyvolume (in number of Average daily Kaufman & Broad 06/15/2020 FR0004007813 4,000 €27.11- XPAR Kaufman & Broad 06/16/2020 FR0004007813 3,829 €27.48- XPAR Kaufman & Broad 06/17/2020 FR0004007813 - €- XPAR Kaufman & Broad 06/18/2020 FR0004007813 - €- XPAR Kaufman & Broad 06/19/2020 FR0004007813 - €- XPAR This press release is available atwww.kaufmanbroad.fr Contacts Chief Financial Officer Relations Presse Bruno Coche Emmeline Cacitti +(33)1 41 43 44 73 +(33) 6 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.com infos-invest@ketb.com About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand. The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.20-0231 on March 31, 2020. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 1.2 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares. This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country. DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS : Nom de l'émetteur Code Identifia nt Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é acheté e Code identifia nt marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:21:27 FR00040078 13 27,05 EUR 184 XPAR 00396327884TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:19:40 FR00040078 13 27,00 EUR 45 XPAR 00396327381TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:19:40 FR00040078 13 27,00 EUR 16 XPAR 00396327380TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:19:40 FR00040078 13 27,00 EUR 14 XPAR 00396327379TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:15:55 FR00040078 13 27,10 EUR 14 XPAR 00396326557TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:13:40 FR00040078 13 27,10 EUR 14 XPAR 00396325932TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:13:10 FR00040078 13 27,10 EUR 4 XPAR 00396325816TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:13:10 FR00040078 13 27,10 EUR 27 XPAR 00396325815TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:13:10 FR00040078 13 27,10 EUR 12 XPAR 00396325810TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:09:12 FR00040078 13 27,20 EUR 5 XPAR 00396325007TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:09:12 FR00040078 13 27,20 EUR 8 XPAR 00396325005TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:09:12 FR00040078 13 27,20 EUR 56 XPAR 00396325003TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:09:12 FR00040078 13 27,20 EUR 44 XPAR 00396325002TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 17:09:12 FR00040078 13 27,20 EUR 27 XPAR 00396325001TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,10 EUR 10 XPAR 00396323093TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,10 EUR 14 XPAR 00396323092TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 99 XPAR 00396323087TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 29 XPAR 00396323086TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 66 XPAR 00396323085TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 30 XPAR 00396323084TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 45 XPAR 00396323080TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:57:52 FR00040078 13 27,20 EUR 14 XPAR 00396323079TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:50:36 FR00040078 13 27,05 EUR 14 XPAR 00396322025TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:50:19 FR00040078 13 27,15 EUR 7 XPAR 00396321950TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:50:19 FR00040078 13 27,15 EUR 7 XPAR 00396321949TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:42:41 FR00040078 13 27,00 EUR 14 XPAR 00396320944TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:31:14 FR00040078 13 26,80 EUR 3 XPAR 00396319069TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:31:12 FR00040078 13 26,80 EUR 1 XPAR 00396319044TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:31:12 FR00040078 13 26,80 EUR 13 XPAR 00396319043TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:22:51 FR00040078 13 27,00 EUR 133 XPAR 00396317681TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:22:51 FR00040078 13 27,05 EUR 9 XPAR 00396317678TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:22:51 FR00040078 13 27,05 EUR 53 XPAR 00396317677TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:19:52 FR00040078 13 27,05 EUR 49 XPAR 00396317201TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:08:04 FR00040078 13 26,95 EUR 29 XPAR 00396315206TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:08:04 FR00040078 13 26,95 EUR 10 XPAR 00396315205TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:05:10 FR00040078 13 26,80 EUR 5 XPAR 00396314744TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 16:05:10 FR00040078 13 26,80 EUR 8 XPAR 00396314743TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:56:07 FR00040078 13 27,05 EUR 42 XPAR 00396313409TRL O1 Nom de l'émetteur Code Identifia nt Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é acheté e Code identifia nt marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:56:07 FR00040078 13 27,05 EUR 27 XPAR 00396313408TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:56:07 FR00040078 13 27,05 EUR 3 XPAR 00396313406TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:55:57 FR00040078 13 27,05 EUR 10 XPAR 00396313395TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:55:57 FR00040078 13 27,05 EUR 14 XPAR 00396313394TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:55:57 FR00040078 13 27,15 EUR 46 XPAR 00396313392TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:52:24 FR00040078 13 27,20 EUR 6 XPAR 00396312739TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:52:24 FR00040078 13 27,20 EUR 69 XPAR 00396312737TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:44:03 FR00040078 13 27,10 EUR 14 XPAR 00396311424TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:40:06 FR00040078 13 27,25 EUR 75 XPAR 00396310871TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:40:06 FR00040078 13 27,25 EUR 30 XPAR 00396310870TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:40:06 FR00040078 13 27,20 EUR 41 XPAR 00396310868TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:40:06 FR00040078 13 27,25 EUR 51 XPAR 00396310866TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:40:06 FR00040078 13 27,20 EUR 38 XPAR 00396310865TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:21:28 FR00040078 13 27,15 EUR 14 XPAR 00396308320TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:21:28 FR00040078 13 27,15 EUR 21 XPAR 00396308319TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:21:28 FR00040078 13 27,15 EUR 6 XPAR 00396308318TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:15:34 FR00040078 13 27,15 EUR 69 XPAR 00396308043TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 15:15:34 FR00040078 13 27,15 EUR 17 XPAR 00396308042TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:48 FR00040078 13 26,80 EUR 10 XPAR 00396306164TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:48 FR00040078 13 26,80 EUR 15 XPAR 00396306163TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:48 FR00040078 13 26,80 EUR 13 XPAR 00396306162TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:47 FR00040078 13 26,85 EUR 47 XPAR 00396306159TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:47 FR00040078 13 26,85 EUR 14 XPAR 00396306158TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:47 FR00040078 13 26,90 EUR 57 XPAR 00396306155TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:47 FR00040078 13 26,90 EUR 14 XPAR 00396306154TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:39 FR00040078 13 27,00 EUR 7 XPAR 00396306132TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:39 FR00040078 13 27,00 EUR 13 XPAR 00396306131TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:39 FR00040078 13 27,00 EUR 24 XPAR 00396306130TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:39 FR00040078 13 27,00 EUR 5 XPAR 00396306127TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:39 FR00040078 13 27,00 EUR 17 XPAR 00396306126TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,15 EUR 64 XPAR 00396306121TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 8 XPAR 00396306118TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 6 XPAR 00396306117TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 35 XPAR 00396306116TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 43 XPAR 00396306115TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 13 XPAR 00396306114TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:27:38 FR00040078 13 27,05 EUR 14 XPAR 00396306112TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:10:13 FR00040078 13 27,15 EUR 3 XPAR 00396305413TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:10:13 FR00040078 13 27,15 EUR 32 XPAR 00396305411TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 14:01:23 FR00040078 13 27,00 EUR 16 XPAR 00396305093TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,90 EUR 23 XPAR 00396304557TRL O1 Nom de l'émetteur Code Identifia nt Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é acheté e Code identifia nt marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,90 EUR 107 XPAR 00396304555TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,90 EUR 22 XPAR 00396304548TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 14 XPAR 00396304546TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 12 XPAR 00396304545TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 15 XPAR 00396304544TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 24 XPAR 00396304542TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 14 XPAR 00396304540TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 7 XPAR 00396304538TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 26,95 EUR 66 XPAR 00396304536TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 27,00 EUR 22 XPAR 00396304535TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 27,00 EUR 14 XPAR 00396304534TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:37:07 FR00040078 13 27,00 EUR 13 XPAR 00396304533TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:30:07 FR00040078 13 27,05 EUR 21 XPAR 00396303935TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:30:07 FR00040078 13 27,05 EUR 12 XPAR 00396303934TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:30:07 FR00040078 13 27,05 EUR 2 XPAR 00396303933TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:29:20 FR00040078 13 27,15 EUR 46 XPAR 00396303887TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:24:30 FR00040078 13 27,15 EUR 47 XPAR 00396303737TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:19:47 FR00040078 13 27,15 EUR 24 XPAR 00396303576TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:19:47 FR00040078 13 27,15 EUR 10 XPAR 00396303572TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:19:47 FR00040078 13 27,15 EUR 25 XPAR 00396303569TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:17:32 FR00040078 13 27,15 EUR 13 XPAR 00396303436TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:17:32 FR00040078 13 27,15 EUR 37 XPAR 00396303435TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 13:17:32 FR00040078 13 27,15 EUR 22 XPAR 00396303433TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 12:53:29 FR00040078 13 27,10 EUR 62 XPAR 00396302224TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 12:53:29 FR00040078 13 27,10 EUR 11 XPAR 00396302223TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 12:49:24 FR00040078 13 27,30 EUR 12 XPAR 00396302003TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 12:49:24 FR00040078 13 27,30 EUR 2 XPAR 00396302002TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 12:49:23 FR00040078 13 27,40 EUR 13 XPAR 00396301999TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:40:09 FR00040078 13 27,40 EUR 14 XPAR 00396295390TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:32:33 FR00040078 13 27,30 EUR 12 XPAR 00396293869TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:30:19 FR00040078 13 27,40 EUR 45 XPAR 00396293418TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:24:55 FR00040078 13 27,15 EUR 21 XPAR 00396293162TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:24:55 FR00040078 13 27,15 EUR 14 XPAR 00396293161TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:18:50 FR00040078 13 27,30 EUR 11 XPAR 00396292912TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:18:50 FR00040078 13 27,30 EUR 39 XPAR 00396292911TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:14:58 FR00040078 13 27,30 EUR 53 XPAR 00396292653TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 17 XPAR 00396292308TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 19 XPAR 00396292307TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 36 XPAR 00396292306TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 5 XPAR 00396292305TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 108 XPAR 00396292304TRL O1 Nom de l'émetteur Code Identifia nt Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitair e (unité) Devis e Quantit é acheté e Code identifia nt marché Numéro de référence de la transaction KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:10:44 FR00040078 13 27,30 EUR 28 XPAR 00396292303TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 11:08:40 FR00040078 13 27,10 EUR 8 XPAR 00396292166TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:52:11 FR00040078 13 27,10 EUR 1 XPAR 00396290593TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:47:18 FR00040078 13 27,25 EUR 16 XPAR 00396290343TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:47:18 FR00040078 13 27,25 EUR 14 XPAR 00396290341TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:46:11 FR00040078 13 27,30 EUR 10 XPAR 00396290304TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:46:11 FR00040078 13 27,30 EUR 11 XPAR 00396290303TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:44:29 FR00040078 13 27,35 EUR 14 XPAR 00396290265TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:44:11 FR00040078 13 27,35 EUR 21 XPAR 00396290251TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:22:20 FR00040078 13 27,30 EUR 3 XPAR 00396289269TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:22:04 FR00040078 13 27,40 EUR 15 XPAR 00396289261TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:16:58 FR00040078 13 27,40 EUR 43 XPAR 00396289042TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:16:58 FR00040078 13 27,40 EUR 10 XPAR 00396289041TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:11:06 FR00040078 13 27,35 EUR 10 XPAR 00396288700TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:11:06 FR00040078 13 27,35 EUR 29 XPAR 00396288699TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:11:06 FR00040078 13 27,35 EUR 35 XPAR 00396288698TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:11:06 FR00040078 13 27,35 EUR 31 XPAR 00396288697TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:11:06 FR00040078 13 27,35 EUR 14 XPAR 00396288696TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:05:49 FR00040078 13 27,20 EUR 7 XPAR 00396288275TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 10:05:49 FR00040078 13 27,20 EUR 73 XPAR 00396288274TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:47:00 FR00040078 13 26,85 EUR 20 XPAR 00396287338TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:47:00 FR00040078 13 26,85 EUR 22 XPAR 00396287337TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:42:37 FR00040078 13 26,85 EUR 2 XPAR 00396287167TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:42:37 FR00040078 13 26,85 EUR 20 XPAR 00396287166TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:42:37 FR00040078 13 26,85 EUR 22 XPAR 00396287165TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:36:38 FR00040078 13 26,70 EUR 10 XPAR 00396286832TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:33:02 FR00040078 13 26,75 EUR 39 XPAR 00396285926TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:33:02 FR00040078 13 26,75 EUR 12 XPAR 00396285925TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:31:56 FR00040078 13 26,75 EUR 14 XPAR 00396285795TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:30:10 FR00040078 13 26,85 EUR 14 XPAR 00396285658TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:27:40 FR00040078 13 26,90 EUR 3 XPAR 00396285520TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:27:40 FR00040078 13 26,90 EUR 41 XPAR 00396285519TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:25:30 FR00040078 13 26,90 EUR 15 XPAR 00396285464TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:24:17 FR00040078 13 26,95 EUR 55 XPAR 00396285438TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:17:31 FR00040078 13 26,60 EUR 3 XPAR 00396284948TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:15:11 FR00040078 13 26,60 EUR 9 XPAR 00396284787TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200615 9:15:11 FR00040078 13 26,60 EUR 5 XPAR 00396284786TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200616 17:29:55 FR00040078 13 27,60 EUR 52 XPAR 00396403440TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200616 17:29:55 FR00040078 13 27,60 EUR 56 XPAR 00396403439TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200616 17:29:55 FR00040078 13 27,60 EUR 55 XPAR 00396403437TRL O1 KAUFMAN ET BROAD KOF.PA Rothschil d 969500IKNV38EK1P8 O50 20200616 17:29:55 FR00040078 13 27,60 EUR 189 XPAR 00396403435TRL O1 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Kaufman et Broad SA published this content on 22 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2020 16:16:04 UTC 0 Latest news on KAUFMAN & BROAD 12:17p 06-22-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 06/15 06-15-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 06/09 06-09-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 06/08 KAUFMAN & BROAD : Ex-dividend day for final dividend FA 05/15 05-14-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 05/13 13-05-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 05/12 05-12-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback pr.. PU 05/12 05-12-2020 : Dividend payment in respect of the financial year ended november 30.. PU 05/12 KAUFMAN & BROAD SA : Dividend payment in respect of the financial year ended nov.. EQ 05/12 KAUFMAN & BROAD SA : Combined ordinary and extraordinary shareholders' meeting m.. EQ