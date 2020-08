MarketScreener Homepage > Equities > Euronext Paris > Kaufman & Broad KOF FR0004007813 KAUFMAN & BROAD (KOF) Add to my list Report Report Delayed Euronext Paris - 08/07 11:35:00 am 35.9 EUR +0.14% 01:19p 08-08-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback program PU 08/07 KAUFMAN & BROAD : L'EPA Paris-Saclay entre en négociation exclusive avec Kaufman & Broad pour une opération tertiaire située dans le quartier de l'Ecole polytechnique à Palaiseau PU 08/03 08-03-2020 : Declaration of transactions of the mandate for the share buyback program PU Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies 08-08-2020 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM 0 08/08/2020 | 01:19pm EDT Send by mail :

Paris, August 10th 2020 DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM Total daily Average daily Transaction Financial instrument volume Issuer Name acquisition price Market day identifier code (in number of shares shares) Kaufman & Broad 08/03/2020 FR0004007813 - - XPAR Kaufman & Broad 08/04/2020 FR0004007813 1,468 €36.77 XPAR Kaufman & Broad 08/05/2020 FR0004007813 11,500 €36.38 XPAR Kaufman & Broad 08/06/2020 FR0004007813 10,000 €35.94 XPAR Kaufman & Broad 08/07/2020 FR0004007813 2,320 €35.46 XPAR This press release is available at www.kaufmanbroad.fr Contacts Press relations Agence Shadow Chief Financial Officer Alice Polack - +(33) 6 33 71 91 58 Bruno Coche alicepolack@shadowcommunication.fr +(33)1 41 43 44 73 Aurélie Vinzent - +(33) 6 58 66 80 49 infos-invest@ketb.com aurelievinzent@shadowcommunication.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti +(33) 6 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand. The Kaufman & Broad Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No. D.20-0231 on March 31, 2020. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 1.2 of the Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares. This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country. DETAILED PRESENTATION OF TRANSACTIONS : Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 22 XPAR 00398382313 BROAD hild 1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398382312 BROAD hild 1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 14 XPAR 00398382311 BROAD hild 1P8O50 14:54:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 51 XPAR 00398382077 BROAD hild 1P8O50 14:50:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,5 EUR 35 XPAR 00398380906 BROAD hild 1P8O50 14:27:39 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 46 XPAR 00398380792 BROAD hild 1P8O50 14:26:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 16 XPAR 00398380783 BROAD hild 1P8O50 14:26:33 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 75 XPAR 00398380782 BROAD hild 1P8O50 14:26:33 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,5 EUR 13 XPAR 00398377644 BROAD hild 1P8O50 13:42:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,5 EUR 31 XPAR 00398377643 BROAD hild 1P8O50 13:42:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,4 EUR 73 XPAR 00398376606 BROAD hild 1P8O50 13:27:51 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,5 EUR 7 XPAR 00398376413 BROAD hild 1P8O50 13:25:21 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398376412 BROAD hild 1P8O50 13:25:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 3 XPAR 00398376411 BROAD hild 1P8O50 13:25:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 40 XPAR 00398374369 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 37 XPAR 00398374368 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 15 XPAR 00398374367 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 26 XPAR 00398374362 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 4 XPAR 00398374361 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 21 XPAR 00398374360 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 15 XPAR 00398374359 BROAD hild 1P8O50 13:03:02 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 14 XPAR 00398374357 BROAD hild 1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 43 XPAR 00398374352 BROAD hild 1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 11 XPAR 00398374351 BROAD hild 1P8O50 13:03:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 16 XPAR 00398373587 BROAD hild 1P8O50 12:50:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 37 XPAR 00398373586 BROAD hild 1P8O50 12:50:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 13 XPAR 00398372806 BROAD hild 1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 36 XPAR 00398372805 BROAD hild 1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 3 XPAR 00398372804 BROAD hild 1P8O50 12:37:00 7813 0 TRLO1 2/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 87 XPAR 00398372223 BROAD hild 1P8O50 12:26:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 4 XPAR 00398371346 BROAD hild 1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 38 XPAR 00398371344 BROAD hild 1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 37 XPAR 00398371342 BROAD hild 1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 42 XPAR 00398371340 BROAD hild 1P8O50 12:11:26 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 16 XPAR 00398369800 BROAD hild 1P8O50 11:51:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 31 XPAR 00398369797 BROAD hild 1P8O50 11:51:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 19 XPAR 00398369233 BROAD hild 1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 32 XPAR 00398369232 BROAD hild 1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 2 XPAR 00398369231 BROAD hild 1P8O50 11:41:00 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 79 XPAR 00398368021 BROAD hild 1P8O50 11:28:07 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,6 EUR 11 XPAR 00398368020 BROAD hild 1P8O50 11:28:07 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 20 XPAR 00398368019 BROAD hild 1P8O50 11:28:07 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 14 XPAR 00398368017 BROAD hild 1P8O50 11:28:07 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 14 XPAR 00398366500 BROAD hild 1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 16 XPAR 00398366495 BROAD hild 1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,7 EUR 21 XPAR 00398366494 BROAD hild 1P8O50 11:06:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,8 EUR 37 XPAR 00398366490 BROAD hild 1P8O50 11:06:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 81 XPAR 00398364821 BROAD hild 1P8O50 10:46:57 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 15 XPAR 00398364820 BROAD hild 1P8O50 10:46:57 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 37,0 EUR 85 XPAR 00398364413 BROAD hild 1P8O50 10:43:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 3 XPAR 00398362309 BROAD hild 1P8O50 10:15:43 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 36,9 EUR 11 XPAR 00398362308 BROAD hild 1P8O50 10:15:43 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200804 FR000400 37,0 EUR 14 XPAR 00398360271 BROAD hild 1P8O50 9:48:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 35 XPAR 00398460376 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460374 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 300 XPAR 00398460372 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460370 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460369 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460368 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 100 XPAR 00398460367 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 3/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 200 XPAR 00398460366 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 200 XPAR 00398460365 BROAD hild 1P8O50 17:23:08 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 78 XPAR 00398457568 BROAD hild 1P8O50 17:03:35 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 59 XPAR 00398457357 BROAD hild 1P8O50 17:01:54 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 6 XPAR 00398457353 BROAD hild 1P8O50 17:01:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 154 XPAR 00398457218 BROAD hild 1P8O50 17:01:08 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 22 XPAR 00398456493 BROAD hild 1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456492 BROAD hild 1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456491 BROAD hild 1P8O50 16:56:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 28 XPAR 00398456369 BROAD hild 1P8O50 16:55:37 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 32 XPAR 00398456322 BROAD hild 1P8O50 16:55:23 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398456321 BROAD hild 1P8O50 16:55:23 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 13 XPAR 00398456135 BROAD hild 1P8O50 16:53:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 15 XPAR 00398456134 BROAD hild 1P8O50 16:53:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 54 XPAR 00398455950 BROAD hild 1P8O50 16:52:40 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 17 XPAR 00398455949 BROAD hild 1P8O50 16:52:40 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 51 XPAR 00398455587 BROAD hild 1P8O50 16:49:49 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 59 XPAR 00398455559 BROAD hild 1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 58 XPAR 00398455556 BROAD hild 1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 54 XPAR 00398455555 BROAD hild 1P8O50 16:49:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 23 XPAR 00398455546 BROAD hild 1P8O50 16:49:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 19 XPAR 00398455545 BROAD hild 1P8O50 16:49:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 22 XPAR 00398454954 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 15 XPAR 00398454952 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 7 XPAR 00398454950 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 2 XPAR 00398454949 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 4 XPAR 00398454948 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398454947 BROAD hild 1P8O50 16:44:28 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 158 XPAR 00398454935 BROAD hild 1P8O50 16:44:22 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 24 XPAR 00398454169 BROAD hild 1P8O50 16:37:49 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 314 XPAR 00398454086 BROAD hild 1P8O50 16:37:21 7813 0 TRLO1 4/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 65 XPAR 00398453647 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 68 XPAR 00398453646 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 2 XPAR 00398453644 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 10 XPAR 00398453643 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 82 XPAR 00398453642 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 90 XPAR 00398453641 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 51 XPAR 00398453640 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 41 XPAR 00398453639 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 22 XPAR 00398453638 BROAD hild 1P8O50 16:34:16 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 28 XPAR 00398452006 BROAD hild 1P8O50 16:23:11 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 28 XPAR 00398451030 BROAD hild 1P8O50 16:17:30 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 19 XPAR 00398450343 BROAD hild 1P8O50 16:12:49 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 19 XPAR 00398447752 BROAD hild 1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 11 XPAR 00398447751 BROAD hild 1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398447750 BROAD hild 1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 700 XPAR 00398447749 BROAD hild 1P8O50 15:55:13 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 48 XPAR 00398447748 BROAD hild 1P8O50 15:55:13 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 84 XPAR 00398447099 BROAD hild 1P8O50 15:51:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 216 XPAR 00398447097 BROAD hild 1P8O50 15:51:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 735 XPAR 00398445531 BROAD hild 1P8O50 15:43:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 34 XPAR 00398445530 BROAD hild 1P8O50 15:43:32 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 58 XPAR 00398445338 BROAD hild 1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 4 XPAR 00398445337 BROAD hild 1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 79 XPAR 00398445335 BROAD hild 1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398445333 BROAD hild 1P8O50 15:42:19 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 966 XPAR 00398445204 BROAD hild 1P8O50 15:41:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 34 XPAR 00398445203 BROAD hild 1P8O50 15:41:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,5 EUR 1 000 XPAR 00398445202 BROAD hild 1P8O50 15:41:42 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 561 XPAR 00398444827 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 176 XPAR 00398444824 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 35 XPAR 00398444823 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 5/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 38 XPAR 00398444821 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 58 XPAR 00398444819 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 17 XPAR 00398444817 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 25 XPAR 00398444816 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398444815 BROAD hild 1P8O50 15:40:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398444754 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 25 XPAR 00398444752 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 66 XPAR 00398444753 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398444750 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 25 XPAR 00398444749 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 844 XPAR 00398444748 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 131 XPAR 00398444747 BROAD hild 1P8O50 15:39:56 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 40 XPAR 00398444221 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 30 XPAR 00398444219 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 9 XPAR 00398444217 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 40 XPAR 00398444215 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 243 XPAR 00398444214 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 7 XPAR 00398444213 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 250 XPAR 00398444212 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 250 XPAR 00398444211 BROAD hild 1P8O50 15:36:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 25 XPAR 00398443650 BROAD hild 1P8O50 15:33:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 250 XPAR 00398443649 BROAD hild 1P8O50 15:33:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 24 XPAR 00398442329 BROAD hild 1P8O50 15:27:50 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 38 XPAR 00398441552 BROAD hild 1P8O50 15:15:41 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 16 XPAR 00398440738 BROAD hild 1P8O50 15:05:46 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 15 XPAR 00398440084 BROAD hild 1P8O50 14:55:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,1 EUR 14 XPAR 00398439581 BROAD hild 1P8O50 14:47:42 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398439567 BROAD hild 1P8O50 14:47:12 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398439563 BROAD hild 1P8O50 14:47:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 3 XPAR 00398439395 BROAD hild 1P8O50 14:44:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398439394 BROAD hild 1P8O50 14:44:27 7813 0 TRLO1 6/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 38 XPAR 00398439393 BROAD hild 1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 12 XPAR 00398439391 BROAD hild 1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 3 XPAR 00398439390 BROAD hild 1P8O50 14:44:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 18 XPAR 00398438820 BROAD hild 1P8O50 14:38:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 14 XPAR 00398438568 BROAD hild 1P8O50 14:35:25 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,5 EUR 14 XPAR 00398437832 BROAD hild 1P8O50 14:15:03 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 8 XPAR 00398437035 BROAD hild 1P8O50 13:49:29 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 6 XPAR 00398437034 BROAD hild 1P8O50 13:49:29 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398436989 BROAD hild 1P8O50 13:48:50 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 18 XPAR 00398436933 BROAD hild 1P8O50 13:47:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398435772 BROAD hild 1P8O50 13:19:11 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398434759 BROAD hild 1P8O50 13:03:44 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 12 XPAR 00398434754 BROAD hild 1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 8 XPAR 00398434753 BROAD hild 1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 7 XPAR 00398434752 BROAD hild 1P8O50 13:03:34 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 27 XPAR 00398433430 BROAD hild 1P8O50 12:36:14 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 44 XPAR 00398433217 BROAD hild 1P8O50 12:32:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 19 XPAR 00398431595 BROAD hild 1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 11 XPAR 00398431594 BROAD hild 1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,2 EUR 14 XPAR 00398431593 BROAD hild 1P8O50 11:57:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 48 XPAR 00398431265 BROAD hild 1P8O50 11:51:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 3 XPAR 00398431264 BROAD hild 1P8O50 11:51:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398430008 BROAD hild 1P8O50 11:24:39 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 47 XPAR 00398429285 BROAD hild 1P8O50 11:09:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 90 XPAR 00398429284 BROAD hild 1P8O50 11:09:27 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 10 XPAR 00398429283 BROAD hild 1P8O50 11:09:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 43 XPAR 00398429282 BROAD hild 1P8O50 11:09:27 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 4 XPAR 00398429278 BROAD hild 1P8O50 11:09:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 78 XPAR 00398429137 BROAD hild 1P8O50 11:05:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 10 XPAR 00398429136 BROAD hild 1P8O50 11:05:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 12 XPAR 00398429135 BROAD hild 1P8O50 11:05:47 7813 0 TRLO1 7/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,4 EUR 59 XPAR 00398429134 BROAD hild 1P8O50 11:05:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 15 XPAR 00398428508 BROAD hild 1P8O50 10:49:21 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 30 XPAR 00398428428 BROAD hild 1P8O50 10:47:45 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398427966 BROAD hild 1P8O50 10:34:18 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,3 EUR 14 XPAR 00398427815 BROAD hild 1P8O50 10:32:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,5 EUR 7 XPAR 00398427726 BROAD hild 1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,5 EUR 4 XPAR 00398427725 BROAD hild 1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200805 FR000400 36,5 EUR 4 XPAR 00398427724 BROAD hild 1P8O50 10:29:51 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 936 XPAR 00398512538 BROAD hild 1P8O50 17:29:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 64 XPAR 00398512518 BROAD hild 1P8O50 17:29:40 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 423 XPAR 00398512492 BROAD hild 1P8O50 17:29:24 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 6 XPAR 00398510358 BROAD hild 1P8O50 17:19:09 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 2 XPAR 00398510357 BROAD hild 1P8O50 17:19:09 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 21 XPAR 00398510138 BROAD hild 1P8O50 17:18:05 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 28 XPAR 00398509162 BROAD hild 1P8O50 17:14:37 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 45 XPAR 00398509142 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 42 XPAR 00398509146 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 2 XPAR 00398509138 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509145 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509144 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509141 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 23 XPAR 00398509139 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398509136 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 58 XPAR 00398509135 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 735 XPAR 00398509131 BROAD hild 1P8O50 17:14:36 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 13 XPAR 00398508131 BROAD hild 1P8O50 17:10:21 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 67 XPAR 00398508123 BROAD hild 1P8O50 17:10:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 3 XPAR 00398507427 BROAD hild 1P8O50 17:06:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 31 XPAR 00398507325 BROAD hild 1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 13 XPAR 00398507324 BROAD hild 1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 15 XPAR 00398507323 BROAD hild 1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 8/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 869 XPAR 00398507322 BROAD hild 1P8O50 17:06:15 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 71 XPAR 00398507226 BROAD hild 1P8O50 17:05:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 60 XPAR 00398507096 BROAD hild 1P8O50 17:04:30 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 27 XPAR 00398506626 BROAD hild 1P8O50 17:02:00 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 43 XPAR 00398506603 BROAD hild 1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 29 XPAR 00398506602 BROAD hild 1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 732 XPAR 00398506601 BROAD hild 1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 42 XPAR 00398506600 BROAD hild 1P8O50 17:01:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 36 XPAR 00398506409 BROAD hild 1P8O50 17:00:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 18 XPAR 00398506253 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 50 XPAR 00398506252 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 122 XPAR 00398506250 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 28 XPAR 00398506251 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 106 XPAR 00398506246 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 35 XPAR 00398506245 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 293 XPAR 00398506244 BROAD hild 1P8O50 16:59:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 100 XPAR 00398506180 BROAD hild 1P8O50 16:59:02 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 33 XPAR 00398506076 BROAD hild 1P8O50 16:58:38 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 32 XPAR 00398505826 BROAD hild 1P8O50 16:56:58 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 92 XPAR 00398505617 BROAD hild 1P8O50 16:55:32 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 35 XPAR 00398505611 BROAD hild 1P8O50 16:55:18 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 55 XPAR 00398505573 BROAD hild 1P8O50 16:55:10 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 48 XPAR 00398505571 BROAD hild 1P8O50 16:55:10 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 95 XPAR 00398505569 BROAD hild 1P8O50 16:55:10 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 42 XPAR 00398505501 BROAD hild 1P8O50 16:54:51 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 35 XPAR 00398505497 BROAD hild 1P8O50 16:54:46 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 43 XPAR 00398505495 BROAD hild 1P8O50 16:54:44 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 98 XPAR 00398504827 BROAD hild 1P8O50 16:50:38 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 54 XPAR 00398504823 BROAD hild 1P8O50 16:50:37 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 52 XPAR 00398504820 BROAD hild 1P8O50 16:50:36 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 135 XPAR 00398504819 BROAD hild 1P8O50 16:50:36 7813 5 TRLO1 9/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 41 XPAR 00398504761 BROAD hild 1P8O50 16:50:22 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 24 XPAR 00398503083 BROAD hild 1P8O50 16:43:23 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 4 XPAR 00398503082 BROAD hild 1P8O50 16:43:23 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 4 XPAR 00398503079 BROAD hild 1P8O50 16:43:23 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 32 XPAR 00398503078 BROAD hild 1P8O50 16:43:23 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 28 XPAR 00398502180 BROAD hild 1P8O50 16:37:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 28 XPAR 00398501759 BROAD hild 1P8O50 16:35:22 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 56 XPAR 00398501757 BROAD hild 1P8O50 16:35:22 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 70 XPAR 00398501407 BROAD hild 1P8O50 16:33:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 43 XPAR 00398501405 BROAD hild 1P8O50 16:33:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 47 XPAR 00398501404 BROAD hild 1P8O50 16:33:46 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 40 XPAR 00398497018 BROAD hild 1P8O50 16:08:49 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 45 XPAR 00398497017 BROAD hild 1P8O50 16:08:49 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 50 XPAR 00398497016 BROAD hild 1P8O50 16:08:49 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 28 XPAR 00398497001 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 26 XPAR 00398496994 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 38 XPAR 00398496993 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 12 XPAR 00398496992 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 100 XPAR 00398496990 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,9 EUR 20 XPAR 00398496989 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 39 XPAR 00398496986 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 54 XPAR 00398496985 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 80 XPAR 00398496984 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 36,0 EUR 216 XPAR 00398496983 BROAD hild 1P8O50 16:08:47 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 71 XPAR 00398492016 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 94 XPAR 00398492014 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 40 XPAR 00398492012 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 29 XPAR 00398492011 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 5 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 18 XPAR 00398492008 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 20 XPAR 00398492007 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 0 TRLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsc 969500IKNV38EK 20200806 FR000400 35,8 EUR 37 XPAR 00398492005 BROAD hild 1P8O50 15:42:17 7813 0 TRLO1 10/14 Code Prix Code identifian Quan Code jour/heure unita identifi Numéro de Nom de Nom Code Identifiant t de Devi tité Identifi de la ire ant référence de l'émetteur du PSI PSI l'instrum se achet ant transaction (unit march la transaction ent ée é) é financier