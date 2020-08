KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro 0 08/06/2020 | 01:04am EDT Send by mail :

Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2020 (07u00 CEST) KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro Overzicht KBC-groep (geconsolideerd, IFRS) 2KW2020 1KW2020 2KW2019 1H2020 1H2019 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 210 -5 745 205 1 175 Gewone winst per aandeel (in euro) 0,47 -0,04 1,76 0,43 2,75 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 204 -86 388 119 564 Tsjechië 77 88 248 165 425 Internationale Markten -45 35 104 -11 175 Groepscenter -26 -43 4 -68 11 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde 44,9 43,8 42,8 44,9 42,8 periode) Het tweede kwartaal begon met de lockdown van de samenleving als gevolg van de coronacrisis. Naast het menselijke leed dat de pandemie zelf heeft veroorzaakt, bracht dat ook ongekende economische gevolgen met zich mee. Hoewel de samenleving nu geleidelijk aan weer opent, is het duidelijk dat de impact van de coronacrisis significant zal zijn, zeker in bepaalde sectoren. De verschillende steunmaatregelen die werden genomen in onze thuismarkten, kunnen evenwel helpen om de totale impact te beperken. Het is duidelijk dat de langetermijngevolgen voor de economie ook afhangen van nieuwe uitbraken van het virus en de intensiteit ervan, nu en in de komende maanden. Sinds het begin van de coronacrisis werken we intensief samen met overheidsinstellingen om alle klanten te ondersteunen die door het coronavirus worden getroffen, door op efficiënte wijze steunmaatregelen aan te bieden - waaronder uitstel van kredietbetalingen - en die maatregelen waar nodig aan te passen of uit te breiden. In deze moeilijke tijden zijn we er ook in geslaagd om onze klanten in al onze thuismarkten een hoog niveau van dienstverlening te blijven bieden, vooral dankzij de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie, in combinatie met de expertise en de inzet van onze medewerkers in al onze thuismarkten. Ondertussen blijven we werken aan oplossingen om het leven van onze klanten proactief te vergemakkelijken. De interactie tussen mens en machine, tussen kantoor en digitale app, ondersteund door artificiële intelligentie en data-analyse, speelt daarbij een prominente rol. Daarover en over andere onderwerpen zullen we uitvoeriger communiceren tijdens een strategie-update op 12 november. We geloven dat de wereld na de coronacrisis duurzamer zal moeten zijn en we werken onverminderd verder om bij te dragen aan dat scenario. Met dat in het achterhoofd hebben we in juni met succes onze tweede groene obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen euro. Door de uitgifte van groene obligaties willen we een nauwere band creëren met duurzame beleggers, financiering bieden aan klanten die direct betrokken zijn bij duurzame projecten en bijdragen aan de ontwikkeling van een liquide en efficiënte markt voor groene obligaties, wat de overgang naar een koolstofarme economie kan helpen te financieren. Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het tweede kwartaal van 2020 een nettowinst van 210 miljoen euro gerealiseerd. Het resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de boeking van 845 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op de mogelijke economische gevolgen van de coronacrisis. In dat verband herhalen we onze guidance voor het boekjaar 2020, namelijk een geschatte 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen op kredieten. Zoals verwacht daalden de nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten in het tweede kwartaal, terwijl in dat kwartaal ons resultaat uit schadeverzekeringen daarentegen heel solide was en we een sterke verkoop zagen in onze levensverzekeringsactiviteiten. Bovendien heeft ons trading- en reëlewaarderesultaat, dat in het eerste kwartaal van het jaar een zware klap kreeg, zich in het tweede kwartaal voor een groot deel hersteld. Last but not least hebben onze strenge kostenbeheersingsmaatregelen, samen met de extra kostenbesparingen die bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten werden aangekondigd, bijgedragen tot een verlaging van onze exploitatiekosten (exclusief bankenheffingen) met 6% tegenover het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar. Onze solvabiliteitspositie bleef heel sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 7,95%. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 136% en een NSFR van 142% eind juni 2020. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden. Noteer dat we, in lijn met de recente aanbeveling van de ECB, ons gebruikelijke dividendbeleid niet kunnen uitvoeren. Dat betekent dat er in november 2020 geen interim-dividend zal worden uitgekeerd. Tot slot wil ik alle stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze ons blijven schenken. Ik kan u verzekeren dat we er in deze uitdagende tijden voluit voor blijven gaan om onze positie als referentie in bankverzekeren in al onze thuismarkten te handhaven. Johan Thijs Chief Executive Officer * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 1 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Financiële hoofdlijnen van het tweede kwartaal van 2020 Het resultaat van het tweede kwartaal van 2020 werd aanzienlijk beïnvloed door de boeking van waardeverminderingen op kredieten die verband hielden met de pandemie. Daarnaast werden de kosten aanzienlijk verlaagd, was het resultaat uit schadeverzekeringen uitstekend en herstelde het trading- en reëlewaarderesultaat zich na de eerdere daling in het eerste kwartaal. De nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten daalden ten opzichtevan het vorige kwartaal. De nettorente-inkomsten daalden met 9% tegenover het vorige kwartaal en met 4% tegenover het tweede kwartaal van 2019, voornamelijk door het effect van de renteverlagingen door de CNB in Tsjechië, de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro, de lage herbeleggingsrentes in het algemeen, de lagere marges op de kredietportefeuille in de meeste kernlanden (behalve België) en het lagere positieve netto-effect van ALM FX-swaps. Tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar werden die negatieve effecten gedeeltelijk gecompenseerd door een goede groei van het kredietvolume, het gunstige effect van de EB-tiering, lagere financieringskosten, een grotere obligatieportefeuille (ook op ten opzichte van het vorige kwartaal) en de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019. De kredietvolumes bleven min of meer stabiel ten opzichte van vorig kwartaal en stegen met 4% ten opzichte van een jaar geleden, met een jaar-op-jaar groei in alle divisies. De deposito's - exclusief schuldbewijzen - stegen met 5% ten opzichte van vorig kwartaal en met 11% ten opzichte van een jaar geleden, opnieuw met een jaar-op- jaar groei in alle divisies.

De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk dankzij lagere technische lasten (grotendeels door het effect van de lockdown op de economische activiteit). Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor het eerste halfjaar van 2020 een uitstekende 83%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 32% tegenover het vorige kwartaal en met 22% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dankzij een hogere verkoop van tak 23-producten.

De nettoprovisie-inkomsten lagen 10% lager dan in het vorige kwartaal en 11% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, ten gevolge van een combinatie van lagere vergoedingen uit onze vermogensbeheeractiviteiten (instapvergoedingen en beheersvergoedingen) en lagere vergoedingen voor onze bankdiensten (lagere vergoedingen voor betaaldiensten, vooral door de lockdown).

Het trading- en reëlewaarderesultaat herstelde zich vrij sterk tot 253 miljoen euro na het bijzonder negatieve cijfer (-385 miljoen euro) van het vorige kwartaal, dat zwaar werd beïnvloed door de eerste effecten van de uitbraak van de coronaviruspandemie. Het herstel in het tweede kwartaal werd onder meer gedragen door stijgende beurzen en dalende creditspreads van tegenpartijen en van KBC's funding spread

De overige netto-inkomsten waren min of meer in lijn met het cijfer van het vorige kwartaal, maar daalden jaar-op-jaar omdat het tweede kwartaal van vorig jaar profiteerde van een eenmalige meerwaarde van 82 miljoen euro door de herwaardering van het belang van 55% in ČMSS (als gevolg van de overname van het resterende belang in dat bedrijf).

De kosten exclusief de bankenheffing - waarvan het grootste deel wordt geboekt in het eerste kwartaal - daalden met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar, dankzij de aangekondigde kostenbesparingen en het wisselkoerseffect. Wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, bedraagt de kosten-inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2020 59%, tegenover 58% voor het volledige boekjaar 2019.

De waardeverminderingen op kredieten bedroegen in het afgelopen kwartaal 845 miljoen euro, waarvan bijna 90% betrekking had op collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste zes maanden van het jaar 0,64%, een stijging ten opzichte van de 0,12% voor het hele jaar 2019.

Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 136% en NSFR van 142%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%.

Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

2 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Overzicht van resultaten en balans Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, IFRS 2KW2020 1KW2020 4KW2019 3KW2019 2KW2019 1H2020 1H2019 KBC-groep (in miljoenen euro) Nettorente-inkomsten 1 083 1 195 1 182 1 174 1 132 2 278 2 261 Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) 255 185 229 192 174 440 335 Verdiende premies 435 443 441 440 425 879 840 Technische lasten -180 -258 -212 -248 -251 -439 -505 Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) 6 0 2 -5 1 6 -2 Verdiende premies 276 297 364 291 317 574 668 Technische lasten -271 -297 -363 -297 -316 -568 -669 Nettoresultaat uit afgestane herverzekering -13 -7 -11 -9 1 -21 -5 Dividendinkomsten 17 12 17 14 39 30 51 Nettoresultaat uit fin.instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en- 253 -385 130 -46 -2 -132 97 verliesrekening1 Netto gerealiseerd resultaat uit schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via other 2 0 0 5 0 3 2 comprehensive income Nettoprovisie-inkomsten 388 429 445 444 435 816 845 Overige netto-inkomsten 53 50 47 43 133 102 192 Totale opbrengsten 2 043 1 479 2 041 1 813 1 913 3 522 3 775 Exploitatiekosten -904 -1 338 -1 045 -975 -988 -2 242 -2 283 Bijzondere waardeverminderingen -857 -141 -82 -26 -40 -997 -109 Waarvan: op financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs en tegen -845 -121 -75 -25 -36 -966 -103 reële waarde via other comprehensive income 2 Aandeel in het resultaat van geassoc. ondernemingen en joint- -3 -3 -1 0 4 -7 8 ventures Resultaat vóór belastingen 279 -3 912 812 889 276 1 392 Belastingen -69 -2 -210 -200 -144 -71 -217 Resultaat na belastingen 210 -5 702 612 745 205 1 175 toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0 0 toerekenbaar aan de aandeelhouders v/d 210 -5 702 612 745 205 1 175 moedermaatschappij Gewone winst per aandeel (in euro) 0,47 -0.04 1.66 1.44 1.76 0,43 2.75 Verwaterde winst per aandeel (in euro) 0,47 -0.04 1.66 1.44 1.76 0,43 2.74 Kerncijfers geconsolideerde balans, IFRS 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-09-2019 30-06-2019 KBC-groep (in miljoenen euro) Balanstotaal 317 388 301 451 290 735 294 830 289 548 Leningen en voorschotten aan klanten (excl. reverse repo's) 157 563 158 364 155 816 154 863 154 169 Effecten (eigenvermogens- en schuldinstrumenten) 72 131 67 176 65 633 65 122 63 746 Deposito's van klanten en schuldpapier (excl. repo's) 210 811 208 293 203 369 205 270 199 138 Technische voorzieningen, vóór herverzekering 18 775 18 816 18 560 18 549 18 652 Schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen 12 505 11 979 13 610 13 456 13 381 Eigen vermogen van de aandeelhouders 18 710 18 220 18 865 18 086 17 799 Selectie van ratio's 1H2020 FY2019 KBC-groep (geconsolideerd) Rendement op eigen vermogen 2%3 14% Kosten-inkomstenratio bankactiviteiten 66% 58% (exclusief bepaalde niet-operationele posten en bij een gelijkmatige (59%) (58%) spreiding van de bankenheffing) Gecombineerde ratio niet-levensverzekeringen 83% 90% Common equity ratio, Basel III, Danish Compromise, fully loaded [transitioneel] 16,6% [16,6%] 17,1% Common equity ratio FICOD, fully loaded [transitioneel] 15,4% [15,5%] 15,8% Leverage ratio, Basel III, fully loaded [transitioneel] 6,0% [6,0%] 6,8% Kredietkostenratio 0,64% 0,12% Ratio impaired kredieten 3,4% 3,5% waarvan impaired kredieten die > 90 dagen achterstallig zijn 1,9% 1,9% Net stable funding ratio (NSFR) 142% 136% Liquidity coverage ratio (LCR) 136% 138% Ook Trading- en reëlewaarderesultaat genoemd. Ook Waardeverminderingen op kredieten genoemd. 4% als de bankentaksen gelijkmatig over het jaar gespreid worden. In het deel 'Geconsolideerde financiële staten' van het kwartaalverslag vindt u een overzicht van onze geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans volgens IFRS. In datzelfde deel vindt u ook een vereenvoudigd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, van de eigenvermogensmutaties, en verschillende toelichtingen bij de rekeningen. Wat betreft de (wijzigingen in) de definities van de ratio's: zie Details van ratio's en termen in het kwartaalverslag. * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 3 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Analyse van het kwartaal (2KW2020) Totale opbrengsten 2 043 miljoen euro De totale opbrengsten stegen met 38% tegenover het vorige kwartaal, bijna volledig dankzij het herstel van ons trading- en reëlewaarderesultaat na de enorme daling in het vorige kwartaal, die werd veroorzaakt door de aanvankelijke onrust op de financiële markten na de uitbraak van de pandemie. Alle andere inkomstenposten samen daalden licht ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de daling van de nettorente-inkomsten en van de nettoprovisie-inkomsten deels werd gecompenseerd door hogere technischeverzekeringsinkomsten en seizoensgebonden hogere dividendinkomsten. De nettorente-inkomsten bedroegen 1 083 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020. Dat is 9% minder dan in het vorige kwartaal en 4% minder dan een jaar geleden. In beide gevallen hield de daling vooral verband met het effect van de renteverlaging door de CNB in Tsjechië, de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro, de lage herbeleggingsrentes in het algemeen, de lagere marges op de kredietportefeuille in de meeste kernlanden (behalve België), het lagere positieve netto-effect van ALM FX-swaps en het feit dat in het vorige kwartaal een positieve eenmalige post was opgenomen. In de vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar werden die negatieve effecten deels gecompenseerd door een goede groei van het kredietvolume (zie volgende paragraaf), het gunstige effect van de ECB-tiering, lagere financieringskosten, een grotere obligatieportefeuille (ook tegenover vorig kwartaal) en de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019 (ČMSS werd geconsolideerd voor de volledige drie maanden in het tweede kwartaal van 2020, maar voor slechts één maand in het tweede kwartaal van 2019 - verder aangeduid als het 'ČMSS-effect'). Het totale volume van de kredietverlening aan klanten (158 miljard euro) bleef min of meer stabiel tegenover het vorige kwartaal, maar steeg met 4% jaar-op-jaar, met een jaar-op-jaar groei in alle divisies. De klantendeposito's inclusief schuldpapier (211 miljard euro) stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 7% jaar-op-jaar, opnieuw met een jaar-op-jaar groei in alle divisies. Exclusief schuldpapier stegen de deposito's zelfs met 5% tegenover het vorige kwartaal en met 11% jaar-op-jaar. De nettorentemarge voor het tweede kwartaal van 2020 bedroeg 1,82%, 15 basispunten lager dan het vorige kwartaal en 12 basispunten lager dan een jaar geleden. De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (verdiende premies min technische lasten, plus het nettoresultaat uit afgestane herverzekering) droegen 247 miljoen euro bij aan de totale opbrengsten. Dat is een stijging van 43% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en van 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral te danken aan lagere technische lasten (in het verslagkwartaal was het positieve effect van de lockdown op de schadegevallen opgenomen, terwijl het vorige kwartaal de aanzienlijke impact van de stormen in België bevatte), die de lichte daling van de verdiende premies ruimschoots compenseerden. De stijging ten opzichte van een jaar geleden was vooral te danken aan een combinatie van lagere lasten (een gevolg van de lockdown in het verslagkwartaal, terwijl het referentiekwartaal negatief werd beïnvloed door stormschadeclaims en een herinschatting van de schadevoorzieningen) en een lichte stijging van de premie-inkomsten, ondanks een lager nettoresultaat uit afgestane herverzekering. In totaal kwam de gecombineerde ratio voor het eerste halfjaar van 2020 uit op een uitstekende 83%, tegenover 90% voor het boekjaar 2019. De technische inkomsten uit onze levensverzekeringsactiviteiten (verdiende premies min technische lasten, plus het nettoresultaat uit afgestane herverzekering) bedroegen 1 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in het vorige kwartaal en 0 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De verkoop van levensverzekeringsproducten in het verslagkwartaal (561 miljoen euro) steeg met 32% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 22% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar (dankzij een hogere verkoop van tak 23-producten in België door de lancering van nieuwe producten), waardoor de lagere verkoop van producten met rentegarantie (tak 21) meer dan gecompenseerd werd. In totaal steeg het aandeel van tak 23-producten in onze totale verkoop van levensverzekeringen naar 58% in het tweede kwartaal van 2020. De overige 42% bestond uit tak 21-producten. In het tweede kwartaal van 2020 bedroegen de nettoprovisie-inkomsten 388 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat een aanzienlijke daling van respectievelijk 10% en 11%. In beide gevallen werd de daling voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de coronaviruspandemie op de vergoedingen uit vermogensbeheer (lagere instapvergoedingen door een daling van de verkoop en de marges, lagere beheersvergoedingen als gevolg van een lager gemiddeld beheerd vermogen in combinatie met lagere marges). Bovendien daalden ook de vergoedingen voor bankdiensten (de vergoedingen voor betalingsdiensten zijn bijvoorbeeld gedaald, onder meer door een algemeen lagere activiteit als gevolg van de lockdown). Die negatieve elementen werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere betaalde distributievergoedingen (tegenover het vorige kwartaal) en het ČMSS-effect(jaar-op-jaar). Eind juni 2020 bedroeg ons totale beheerde vermogen 202 miljard euro, een stijging van 4% tegenover het vorige kwartaal maar een daling van 4% jaar-op-jaar. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was het gevolg van een herstel van de activaprijzen (+5%) in het tweede kwartaal, * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 4 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* in combinatie met een beperkte netto-uitstroom van activa (-1%). De daling tegenover een jaar geleden was het gevolg van lagere activaprijzen (-1%) en een netto-uitstroom(-3%). Het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde (trading- en reëlewaarderesultaat) bedroeg een positieve 253 miljoen euro, tegenover -385miljoen euro in het vorige kwartaal (dat werd beïnvloed door de aanvankelijke onrust op de markten na de uitbraak van de coronacrisis) en -2miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het trading- en reëlewaarderesultaat voor het verslagkwartaal herstelde zich voor een groot deel ten opzichte van het vorige kwartaal, doordat het positief beïnvloed werd door de stijgende beurzen, de dalende creditspreads van tegenpartijen en lagere fundingspread van KBC, deels tenietgedaan door lagere langetermijnrentes. De andere inkomsten omvatten 17 miljoen euro dividendinkomsten, een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal (omdat in het tweede kwartaal van het jaar traditioneel het grootste deel van de dividenden wordt ontvangen), maar minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar als gevolg van de over het algemeen lagere dividendbetalingen door de coronacrisis. De andere inkomsten bevatten ook 53 miljoen euro aan overige netto-inkomsten. Dat is in overeenstemming met de normale run rate voor deze post, maar lager dan het cijfer dat in hetzelfde kwartaal van vorig jaar werd geboekt, dat profiteerde van een herwaarderingsmeerwaarde van 82 miljoen euro op het belang in ČMSS (door de overname in dat kwartaal van het resterende belang in dat bedrijf). Exploitatiekosten 904 miljoen euro Zonder de bankenheffing daalden de exploitatiekosten in het tweede kwartaal met 6% tegenover het vorige kwartaal, dankzij een strikte kostenbeheersing. De kosten- inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2020 bedroeg 66%, of 59% wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en debankenheffing gelijk gespreid zou worden over het jaar. De exploitatiekosten bedroegen in het tweede kwartaal van 2020 904 miljoen euro. De vergelijking met het vorige kwartaal wordt vertekend doordat het grootste deel van de bankenheffing voor het hele jaar op voorhand wordt geboekt in het eerste kwartaal (27 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020, 407 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020, 30 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019). Laten we die bankenheffing buiten beschouwing, dan daalden de kosten met 6% tegenover het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar, voornamelijk dankzij de aangekondigde kostenbesparingen, die onder meer hebben geleid tot een daling van de accruals voor variabele vergoedingen, minder vte's, lagere marketing-,reis-, facilitaire en eventkosten (deze vier kostenposten hielden rechtstreeks verband met de effecten van de lockdown), en daarenboven ook dankzij de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro. Die elementen compenseerden grotendeels het negatieve effect van factoren zoals loondrift en het ČMSS-effect(jaar-op-jaar). De kosten-inkomstenratio van onze bankactiviteiten kwam uit op 66% voor het eerste halfjaar van 2020, maar werd vertekend doordat het grootste deel van de bankenheffing in het eerste kwartaal werd geboekt. Als we bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing laten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zouden spreiden, bedroeg de ratio 59%, tegenover 58% voor heel 2019. Waardeverminderingenop kredieten 845 miljoen euro We boekten een nettowaardevermindering op kredieten van 845 miljoen euro, een stijging ten opzichte van de 121 miljoen euro die in het vorige kwartaal werd geboekt. Bijna 90% van de waardeverminderingen op kredieten in het tweede kwartaal had betrekking op collectieve waardeverminderingen voor de effecten van de coronacrisis.De kredietkostenratio voor het eerste halfjaar is gestegen tot 0,64%. In het tweede kwartaal van 2020 boekten we 845 miljoen euro nettowaardeverminderingen op kredieten, tegenover een nettowaardevermindering van 121 miljoen euro in het vorige kwartaal en 36 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. Zo'n 746 miljoen euro van die 845 miljoen euro had betrekking op collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis. Van dat bedrag had 596 miljoen euro betrekking op een expertgebaseerde berekening ('management overlay' op basis van bepaalde stressveronderstellingen afhankelijk van land, segment, sector en probability-gewogenmacro-economische scenario's) en 150 miljoen euro via de ECL-modellen als gevolg van geactualiseerde macro-economische variabelen. Een gedetailleerde berekening en achtergrondinformatie over deze berekening vindt u in toelichting 1.4 in het deel Geconsolideerde financiële staten van het kwartaalverslag. De volledige collectieve verwachte kredietverliezen voor de coronacrisis - gebaseerd op de veronderstellingen op het einde van het tweede kwartaal - werden al geboekt in het eerste halfjaar van 2020. * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 5 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Uitgesplitst per land bedroegen de waardeverminderingen op kredieten in het tweede kwartaal van 2020 458 miljoen euro in België, 170 miljoen euro in Tsjechië, 41 miljoen euro in Slowakije, 55 miljoen euro in Hongarije, 23 miljoen euro in Bulgarije en 97 miljoen euro in Ierland. Voor de hele groep is de kredietkostenratio gestegen tot 0,64% voor het eerste halfjaar van 2020 (0,20% exclusief het bedrag voor de coronaviruspandemie), tegenover 0,12% voor heel 2019. De ratio van impaired kredieten lag iets lager dan aan het begin van het jaar. Eind juni 2020 stond ongeveer 3,4% van onze totale kredietportefeuille te boek als impaired (categorie 3), tegenover 3,5% eind 2019. De impaired kredieten die meer dan 90 dagen achterstallig zijn, bedroegen 1,9% van de kredietportefeuille, vergelijkbaar met het cijfer van eind 2019. Voor een indicatie van de verwachte invloed van de waardeverminderingen op kredieten voor heel 2020, zie 'Verwachtingen' op pagina 10 van dit verslag. De waardeverminderingen op andere activa dan kredieten bedroegen 12 miljoen euro, tegenover 20 miljoen euro in het vorige kwartaal en 4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. De cijfers voor het beschouwde kwartaal en het vorige kwartaal hebben hoofdzakelijk betrekking op de boekhoudkundige verwerking van de diverse betalingsmoratoria in onze kernlanden. Nettoresulaat België Tsjechië Internationale Groepscenter Markten per divisie 204 miljoen euro 77 miljoen euro -45 miljoen euro -26 miljoen euro België: het nettoresultaat (204 miljoen euro) steeg met 290 miljoen euro tegenover het vorige kwartaal. Exclusief de bankenheffing (waarvan het grootste deel in het eerste kwartaal wordt geboekt, wat dus een vertekend beeld geeft van de vergelijking met het vorige kwartaal), steeg het nettoresultaat nog met 75 miljoen euro (58%), omdat de sterke heropleving van het trading- en reëlewaarderesultaat (na de enorme daling in het eerste kwartaal van het jaar), het hogere technische resultaat uit schadeverzekeringen (lagere claims) en de lagere kosten de negatieve impact van de aanzienlijke toename van de waardeverminderingen op kredieten (die grotendeels verband hielden met de impact van de coronacrisis) en de lagere nettoprovisie-inkomsten en nettorente-inkomsten ruimschoots compenseerden. Tsjechië: het nettoresultaat (77 miljoen euro) daalde met 12% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Exclusief de bankenheffing (waarvan het grootste deel in het eerste kwartaal wordt geboekt) en het effect van de depreciatie van de Tsjechische kroon ten opzichte van de euro, daalde het nettoresultaat met 32% tegenover het vorige kwartaal, omdat de beduidend hogere waardeverminderingen op kredieten (die voornamelijk te maken hebben met de impact van de coronacrisis) en de lagere nettorente-inkomsten (onder meer als gevolg van de rate cuts door de CNB) de heropleving van het trading- en reëlewaarderesultaat (na de daling in het eerste kwartaal) en de daling van de kosten meer dan tenietdeden. Internationale Markten: het nettoresultaat van -45 miljoen euro is als volgt samengesteld: -6 miljoen euro in Slowakije, 16 miljoen euro in Hongarije, 14 miljoen euro in Bulgarije en -70 miljoen euro in Ierland. Voor de hele divisie daalde het nettoresultaat met 80 miljoen euro tegenover het vorige kwartaal, of 127 miljoen euro als we de bankenheffing buiten beschouwing laten. Die daling is vooral het gevolg van hogere waardeverminderingen op kredieten (in alle landen; grotendeels in verband met de impact van de coronacrisis), die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door het hogere trading- en reëlewaarderesultaat en lagere kosten. Groepscenter: het nettoresultaat (-26 miljoen euro) steeg met 17 miljoen euro ten opzichte van het vorige kwartaal, voornamelijk dankzij een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en hogere nettorente-inkomsten, die de afwezigheid van terugnames van waardeverminderingen op kredieten in het betreffende kwartaal en het lagere resultaat uit afgestane herverzekering ruimschoots compenseerden. België Tsjechië Internationale Markten Selectie van ratio's per divisie 1H2020 FY2019 1H2020 FY2019 1H2020 FY2019 Kosten-inkomstenratio bankactiviteiten exclusief bepaalde niet- 60% 47% 68% operationele elementen en bij een gelijkmatige spreiding van de 58% 48% 68% bankenheffing over het jaar Gecombineerde ratio niet-levenverzekeringen 85% 89% 86% 94% 78% 88% Kredietkostenratio* 0,63% 0,22% 0,62% 0,04% 0,82% -0,07% Ratio impaired kredieten 2,4% 2,4% 2,2% 2,3% 7,8% 8,5% Een negatief cijfer duidt op een terugname van waardeverminderingen (met positieve resultaatsinvloed). Zie Details van ratio's en termen in het kwartaalverslag In het deel Additional information van het Engelstalig Quarterly report vindt u een volledige resultatentabel. Een korte analyse van de resultaten per divisie vindt u in onze analistenpresentatie op www.kbc.com. * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 6 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit Totaal Common equity Liquidity coverage Net stable funding eigen vermogen ratio (fully loaded) ratio ratio 20,2 miljard euro 16,6% 136% 142% Eind juni 2020 bedroeg ons totale eigen vermogen 20,2 miljard euro, bestaande uit 18,7 miljard euro eigen vermogen van de aandeelhouders en 1,5 miljard euro additional tier 1-instrumenten. Het totale eigen vermogen daalde met 0,2 miljard euro ten opzichte van eind 2019, door de combinatie van een aantal factoren, waaronder de winst over het eerste halfjaar (+0,2 miljard euro), een daling van de herwaarderingsreserves voor eigenvermogensinstrumenten van de verzekeringsmaatschappij (de zogenaamde 'insurance overlay approach'; -0,1 miljard euro), omrekeningsverschillen (-0,3 miljard euro, grotendeels door de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint in de verslagperiode) en een aantal andere minder belangrijke posten. We hebben deze wijzigingen toegelicht in het deel Geconsolideerde financiële staten van het kwartaalverslag (onder Geconsolideerde vermogensmutaties). Op 30 juni 2020 bedroeg onze fully loaded common equity ratio (Basel III, volgens de Deense compromismethode) een solide 16,6%, tegenover 16,3% op 31 maart 2020 en 17,1% eind 2019. Onze leverage ratio (Basel III, fully loaded) bedroeg 6,0%, tegenover 6,8% eind 2019. De solvabiliteitsratio van KBC Verzekeringen volgens het Solvency II-kader bedroeg 198% eind juni 2020, tegenover 202% eind 2019. Ook onze liquiditeitspositie bleef uitstekend, wat zich uit in een LCR-ratio van 136% en een NSFR-ratio van 142% aan het eind van het tweede kwartaal (tegen respectievelijk 138% en 136% eind 2019). Analyse van de year-to-date periode (1H2020) Nettoresultaat 205 miljoen euro Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2020 bedroeg 205 miljoen euro, tegenover 1 175 miljoen euro in dezelfde periode in 2019. De daling was grotendeels te wijten aan de impact van de lockdown naar aanleiding van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande economische onrust, waardoor de waardeverminderingen op kredieten stegen van 103 miljoen euro in de eerste helft van 2019 tot 966 miljoen euro in de verslagperiode. Bovendien daalden de nettoprovisie-inkomsten, het trading- en reëlewaarderesultaat, de dividendinkomsten en overige netto-inkomsten allemaal ten opzichte van het niveau van de referentieperiode. Anderzijds stegen de nettorente- inkomsten licht en ging het verzekeringstechnische resultaat omhoog, terwijl de kostendaalden ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Hoofdlijnen (ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019): Iets hogere nettorente-inkomsten (stijging van 1% tot 2 278 miljoen euro), omdat onder meer hogere volumes in commerciële kredietverlening (zie hieronder), iets lagere financieringskosten, het effect van de ECB-tiering, een grotere obligatieportefeuille en het ČMSS-effect (zes maanden geconsolideerd in 2020 tegenover slechts één maand in het eerste halfjaar van 2019) het negatieve effect van de renteverlagingen in Tsjechië, lagere herbeleggingsrentes, de aanhoudende druk op de portefeuillemarges in de meeste kernlanden (behalve België), het lagere netto positieve effect van ALM FX-swaps en de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro meer dan compenseerden. Het volume van deposito's en schuldbewijzen steeg met 7% (of 11% exclusief schuldbewijzen) en het kredietvolume steeg met 4%, met een groei in alle divisies. De nettorentemarge voor het eerste halfjaar van 2020 bedroeg 1,89%, een daling met 7 basispunten jaar-op-jaar.

Een stijging van de bijdrage in de winst door het verzekeringstechnische resultaat (+30% tot 425 miljoen euro). Het technisch resultaat uit schadeverzekeringen steeg met 27% ten opzichte van een jaar geleden, vooral dankzij de lagere technische lasten (wat deels te maken heeft met de lagere schadelasten als gevolg van de lockdown). De year-to-date gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedroeg 83%, tegenover 90% voor boekjaar 2019. De verkoop van levensverzekeringen (988 miljoen euro) steeg met 1%, waarbij de stijging in de verkoop van tak 23-producten deels werd gecompenseerd door een daling in de verkoop van producten met rentegarantie.

Lagere nettoprovisie-inkomsten (-3% tot 816 miljoen euro), voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de vergoedingen voor assetmanagementdiensten (lagere verkoop en lager beheerd vermogen). Eind juni 2020 bedroeg het totale beheerde vermogen 202 miljard euro, 4% lager dan een jaar geleden (-1% koersdaling, -3%netto-uitstroom).

Lager trading- en reëlewaarderesultaat (van 97 miljoen euro naar -132 miljoen euro). Het cijfer voor de eerste zes maanden van het jaar is het resultaat van een sterke daling in het eerste kwartaal (de uitbraak van de coronacrisis zorgde er in eerste instantie voor dat de beurzen daalden, de creditspreads toenamen en de langetermijnrente daalde), gevolgd door een aanzienlijk, maar nog altijd maar gedeeltelijk, herstel in het tweede kwartaal.

Een daling van alle andere inkomstenposten samen (-45% tot 135 miljoen euro), toe te schrijven aan het feit dat in de referentieperiode de ČMSS-gerelateerde eenmalige meerwaarde van 82 miljoen euro was opgenomen en ook - in mindere mate - aan lagere dividendinkomsten.

Lagere exploitatiekosten (-2% tot 2 242 miljoen euro). Exclusief de bankenheffing daalden de exploitatiekosten met 3%, onder meer dankzij een vermindering van het aantal vte's, lagere accruals voor variabele vergoedingen, lagere marketing-,reis-, facilitaire en eventkosten en de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro. Die posten maakten onder meer de hogere afschrijvingen en het ČMSS-effect (zes maanden geconsolideerd in 2020 tegenover slechts één maand in het eerste halfjaar van 2019) meer dan goed. De year-to-datekosten-inkomstenratio bedroeg 66%, of 59% als de bankenheffing gelijk gespreid zou worden over het jaar en bepaalde niet-operationele elementen niet in rekening gebracht zouden worden (tegenover 58% voor boekjaar 2019).

Een aanzienlijke toename van de waardeverminderingen op kredieten (nettotoename van 966 miljoen euro, tegenover 103 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2019). Meer dan 80% (789 miljoen euro) van die waardeverminderingen op kredieten had betrekking op collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis, waarvan 639 miljoen euro is gebaseerd op een 'management overlay' en 150 miljoen euro is gecapteerd in de ECL-modellen door middel van geactualiseerde macro- economische variabelen. Daardoor steeg de kredietkostenratio voor de hele groep tot 0,64%, tegenover 0,12% voor heel 2019. Risicoverklaring, economische visie en verwachtingen Verklaring met betrekking tot risico Omdat we hoofdzakelijk actief zijn als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder, zijn we blootgesteld aan een aantal typische risico's voor de financiële sectoren, zoals - maar zeker niet uitsluitend - kredietrisico, kredietrisico van tegenpartijen, concentratierisico, interestrisico, muntrisico, marktrisico, liquiditeits- en financieringsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, wijzigingen in de regelgeving, operationeel risico, betwistingen van klanten, concurrentie van andere en nieuwe spelers en de economie in het algemeen. Hoewel KBC al die risico's nauwlettend opvolgt en beheert binnen een strikt risicokader, kunnen ze toch een negatieve invloed hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten genereren boven de verwachte niveaus. Momenteel wordt een aantal factoren als de belangrijkste uitdagingen beschouwd voor de financiële sector in het algemeen. Die hebben vooral te maken met de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie en in het bijzonder op de financiële sector (inclusief krediet-, markt- en liquiditeitsrisico's en de invloed van de aanhoudend lage rentevoeten op onze resultaten). Die risico's komen boven op de risico's die verband houden met macro-economische en politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsconflicten, die allemaal gevolgen hebben voor de mondiale en Europese economieën, waaronder de thuismarkten van KBC. Regelgeving en compliancerisico's (waaronder de antiwitwasregelgeving en GDPR) blijven een overheersend thema in de sector, evenals een betere bescherming van de consument. Digitalisering (met technologie als katalysator) biedt zowel kansen als bedreigingen voor het bedrijfsmodel van traditionele financiële instellingen, terwijl ook klimaatgerelateerde risico's steeds belangrijker worden. Ten slotte is het cyberrisico de voorbije jaren een belangrijke bedreiging geworden, niet alleen voor de financiële sector, maar voor de economie in haar geheel. We verstrekken informatie met betrekking tot het risicobeheer in ons jaarverslag, onze kwartaalverslagen en risk reports, die allemaal beschikbaar zijn op www.kbc.com. Onze kijk op economische groei * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 8 Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* De wereldwijde economische groei leed in het tweede kwartaal onder de coronaviruspandemie (Covid-19), die leidde tot een ongeziene daling van de bbp-groei voor het kwartaal in de eurozone en de VS. België volgde de algemene trend in de eurozone, terwijl Ierland het relatief gezien beter deed dan de eurozone. Ook de Centraal- en Oost-Europese landen werden zwaar getroffen. In de loop van het tweede kwartaal gingen de meeste ontwikkelde economieën evenwel weer open na een strenge lockdownperiode, waardoor een sterk herstel op gang kwam. Die opleving was in alle grote economieën zichtbaar, met China dat het voortouw nam en in het tweede kwartaal opnieuw een positieve groei neerzette. De sentimentsindicatoren en andere gegevens wijzen op een vergelijkbaar sterk herstel in de eurozone en de VS. Toch is voorzichtigheid geboden, want het herstelpad zou wel eens lang en hobbelig kunnen zijn en zal sterk afhangen van hoe de situatie met het Covid-19-virus zich ontwikkelt. Nieuwe uitbraken van het virus zullen het herstel ongetwijfeld vertragen. De andere belangrijke risicofactoren zijn een heropleving van het handels- en economische conflict tussen de VS en China en de lopende Brexitonderhandelingen. Ons basisscenario gaat uit van een gestaag maar geleidelijk herstel in zowel Europa als de VS. Voor de Europese en Amerikaanse economie voorspellen we een sterk herstel in het derde en vierde kwartaal van 2020 en een verder herstel in 2021. Er zijn evenwel nog veel neerwaartse risico's. Nieuwe uitbraken van Covid-19, gevolgd door gedeeltelijke of volledige lockdowns, kunnen het verloop van het herstel tijdelijk verstoren. We verwachten dat het reële bbp in de eurozone ten vroegste eind 2023 opnieuw het niveau zal hebben bereikt van vóór de coronacrisis. Ondanks het verwachte herstel zal de economische schade als gevolg van de pandemie substantieel zijn. Sommige negatieve effecten zijn echter uitgesteld dankzij de tijdelijke werkloosheidsregelingen en tijdelijke betalingsmoratoria voor kredieten die de initiële gevolgen van de Covid-19-crisis hebben verzacht. We verwachten dat de Europese werkloosheidscijfers in de tweede helft van 2020 en in 2021 zullen stijgen. Bovendien verwachten we dat het aantal faillissementen onder Europese bedrijven zal toenemen, maar dat effect zal over een aantal jaren worden gespreid. De non-performing kredietratio's zullen bijgevolg geleidelijk aan stijgen. Onze kijk op rentevoeten en wisselkoersen Het herstel wordt sterk ondersteund door monetaire en fiscale stimuli. We verwachten dat de ECB - en de Tsjechische en Hongaarse nationale banken - de beleidsrente in de komende jaren ongewijzigd zullen laten. Bijkomende monetaire stimuli van de ECB zijn waarschijnlijk, in de vorm van bijkomende kwantitatieve versoepeling, met name een verlenging van het Pandemic Emergency Purchase Programme. Die marktinterventies zullen de komende jaren ook zorgen voor een lage rente op langere termijn en beperkte intra-EMU-spreads, ondanks de risico's in bepaalde landen (met name in Zuid-Europa) en een structurele stijging van de overheidstekorten en de overheidsschuldratio's in heel Europa. Bovendien zal de ECB de Europese financiële instellingen blijven steunen via de TLTRO's en het tiered deposit rate instrument. De afgelopen maanden zijn de fiscale stimuli aanzienlijk uitgebreid, zowel op EU-niveau als door de EU-lidstaten zelf. Het "Next Generation EU"-programma, in het leven geroepen door de Europese Commissie en goedgekeurd door de Europese Raad, creëert een instrument voor financiële solidariteit binnen de EU en is er duidelijk in geslaagd de financiële markten tot rust te brengen. Daarnaast blijven het aantal en de reikwijdte van de fiscale stimuli die de nationale EU-regeringen aanbieden, toenemen. Een combinatie van monetaire en fiscale stimuli zal het herstel in Europa ondersteunen, vergelijkbaar met de beleidsinitiatieven die in de VS zijn genomen. Het recente herstel van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar moet worden gezien als optimisme van de markt ten aanzien van het economische herstel in Europa en de beleidsinitiatieven om die trend te ondersteunen. We verwachten dat de euro geleidelijk zal blijven stijgen ten opzichte van de dollar, hoewel de mate van appreciatie kan vertragen. De Centraal-Europese munten hebben zich ook hersteld van hun Covid-19-crisisdip. We verwachten met name dat de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint de komende tijd relatief stabiel zullen blijven rond hun huidige niveau. De toetreding van Bulgarije tot het wisselkoersmechanisme ERM-II is een welkome en verwachte stap richting lidmaatschap van de eurozone, al wordt dat nog niet verwacht in de volgende drie jaar. * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 9 Verwach- tingen Persbericht Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie* Verwachtingen voor het volledige boekjaar 2020:

Nettorente-inkomsten: ongeveer 4,4 miljard euro (een stijging t.o.v. de 4,3 miljard euro vermeld in het vorige verslag); Exploitatiekosten exclusief bankenheffing: daling van ongeveer 3,5% jaar-op-jaar; Waardeverminderingen op kredieten: ongeveer 1,1 miljard euro. Afhankelijk van een aantal gebeurtenissen, zoals de duur en diepte van de economische neergang, het aanzienlijke aantal overheidsmaatregelen in elk van onze kernlanden en het onbekende aantal klanten dat een beroep zal doen op die steunmaatregelen, schatten we dat de waardeverminderingen op kredieten voor het boekjaar 2020 zullen liggen tussen ongeveer 0,8 miljard euro (optimistisch scenario) en ongeveer 1,6 miljard euro (pessimistisch scenario).

Het effect van de coronalockdown op de digitale verkoop, diensten en digitale ondertekening is tot nu toe zeer positief geweest. KBC profiteert duidelijk van de inspanningen die het tot nu toe heeft geleverd op het vlak van digitale transformatie.

Basel IV is met een jaar uitgesteld (vanaf 1 januari 2023 in plaats van 2022).

In overeenstemming met de recente aanbeveling van de ECB kunnen we ons gebruikelijke dividendbeleid niet uitvoeren. Dat betekent dat er in november 2020 geen interim-dividend zal worden uitgekeerd.

Samen met de resultaten voor het derde kwartaal van 2020 zullen we een strategie-update geven. Wanneer we de resultaten over het boekjaar 2020 publiceren, zullen we ook een update geven van onze guidance op lange termijn en ons kapitaalaanwendingsplan. 3KW2020 resultaten en strategie-update:12 november 2020 Agenda 4KW2020 resultaten en update van langetermijnguidance en kapitaal- aanwendingsplan: 11 februari 2021 Meer informatie over Kwartaalrapport: www.kbc.com / Investor Relations / Rapporten 2KW2020 Bedrijfspresentatie: www.kbc.com/ Investor Relations / Presentaties Gedetaileerde impact Kwartaalrapport, toelichting 1.4 in 'Geconsolideerde financiële staten volgens IFRS' van de coronavirus Bedrijfspresentatie, section 2 m.b.t. 'Covid-19' crisis Definitie van ratio's Details van ratio's en termen in het laatste deel van het kwartaalrapport

