KD financna druzba d d : Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 31.7.2020 KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja naslednje podatke: sestava sredstev družbe na dan 31.7.2020: Delež v % od vseh sredstev 1 Naložbe v tržne vrednostne papirje 40,93 2 Naložbe v netržne vrednostne papirje 6,27 3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev 8,06 4 Ostalo 44,74 Sredstva skupaj 100 deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.7.2020: Delež v % od vseh sredstev 1 CROATI 3 7/8 05/30/22 7,76 2 BTPS 5 1/2 11/01/22 5,49 3 SPGBEI 0.3 11/30/21 5,36 4 ŠUMIJEV KVART d.o.o. 4,69 5 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 4,32 6 SPGBEI 1.8 11/30/24 4,27 7 FRTR 01 07/25/21 3,05 8 PKNPW 2 1/2 06/30/21 1,97 9 MACEDO 3.975 07/24/21 1,87 10 FONTES GROUP d.o.o. 1,63 To obvestilo je od 12.8.2020 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd-group.comv sklopu javnih objav in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet. KD Group d.d.

