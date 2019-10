Klepierre : Detailed reporting on treasury shares from 23/10/2019 to 28/10/2019 (in French) 0 10/29/2019 | 01:22pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Présentation agrégée par jour et par marché Code Identifiant de Jour de la Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de l'émetteur journalier (en moyen journalier Marché l'émetteur transaction l'instrument financier nombre d'acquisition des d'actions) actions Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-23 FR0000121964 100,000 33.22 XPAR Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-23 FR0000121964 15,000 33.22 BATE Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-23 FR0000121964 25,000 33.22 CHIX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-23 FR0000121964 10,000 33.22 TRQX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-24 FR0000121964 86,376 33.47 XPAR Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-24 FR0000121964 5,589 33.48 BATE Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-24 FR0000121964 18,337 33.47 CHIX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-24 FR0000121964 3,907 33.48 TRQX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-25 FR0000121964 95,213 33.34 XPAR Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-25 FR0000121964 14,792 33.33 BATE Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-25 FR0000121964 24,895 33.33 CHIX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-25 FR0000121964 15,000 33.33 TRQX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-28 FR0000121964 99,000 33.31 XPAR Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-28 FR0000121964 15,000 33.31 BATE Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-28 FR0000121964 25,000 33.31 CHIX Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 2019-10-28 FR0000121964 10,000 33.31 TRQX TOTAL 563,109 33.33 563,109 Détail transaction par transaction jour/heure de la Code identifiant de Quantité Code Numéro de Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Prix unitaire (unité) Devise identifiant référence de la Objectif du rachat transaction l'instrument financier achetée marché transaction 23/10/2019 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 105 XPAR 1769034807045 Annulation 23/10/201914:14:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 1 TRQX 1769034809045 Annulation 23/10/201914:14:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 44 TRQX 1769032628045 Annulation 23/10/201914:10:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 100 TRQX 1769032642045 Annulation 23/10/201914:10:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 100 BATE 1769033122045 Annulation 23/10/201914:11:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 351 XPAR 1769033124045 Annulation 23/10/201914:11:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 383 XPAR 1769034040045 Annulation 23/10/201914:13:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 46 CHIX 1769034249045 Annulation 23/10/201914:13:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 74 CHIX 1769034250045 Annulation 23/10/201914:13:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 34 TRQX 1769034273045 Annulation 23/10/201914:13:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 45 XPAR 1769034332045 Annulation 23/10/201914:13:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 320 XPAR 1769034333045 Annulation 23/10/201914:13:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 106 CHIX 1769035582045 Annulation 23/10/201914:15:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 197 XPAR 1769036131045 Annulation 23/10/201914:16:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 167 XPAR 1769036132045 Annulation 23/10/201914:16:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 257 XPAR 1769037249045 Annulation 23/10/201914:18:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 153 XPAR 1769037250045 Annulation 23/10/201914:18:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 104 CHIX 1769037341045 Annulation 23/10/201914:18:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 146 XPAR 1769037342045 Annulation 23/10/201914:18:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 217 XPAR 1769037343045 Annulation 23/10/201914:18:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 21 BATE 1769037344045 Annulation 23/10/201914:18:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 88 BATE 1769037345045 Annulation 23/10/201914:18:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 115 CHIX 1769039683045 Annulation 23/10/201914:22:32 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 100 CHIX 1769041048045 Annulation 23/10/201914:24:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 15 CHIX 1769041049045 Annulation 23/10/201914:24:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 104 TRQX 1769041309045 Annulation 23/10/201914:25: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 102 CHIX 1769042805045 Annulation 23/10/201914:27:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 394 XPAR 1769043235045 Annulation 23/10/201914:28: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 424 XPAR 1769043870045 Annulation 23/10/201914:28:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 100 CHIX 1769046103045 Annulation 14:30: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.23 EUR 11 CHIX 1769046104045 Annulation 14:30: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 107 CHIX 1769049302045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201914:33:47 FR0000121964 33.25 EUR 100 BATE 1769049310045 Annulation 23/10/201914:33:48 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 95 CHIX 1769050285045 Annulation 14:35: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 108 TRQX 1769051249045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201914:35:56 FR0000121964 33.25 EUR 47 TRQX 1769051250045 Annulation 23/10/201914:35:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 44 TRQX 1769051251045 Annulation 23/10/201914:35:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 404 XPAR 1769051252045 Annulation 23/10/201914:35:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 178 CHIX 1769053917045 Annulation 23/10/201914:39:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 44 TRQX 1769055103045 Annulation 14:41: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 40 TRQX 1769055104045 Annulation 14:41: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.24 EUR 354 XPAR 1769055124045 Annulation 14:41: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.24 EUR 100 CHIX 1769055132045 Annulation 14:41: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 103 CHIX 1769057907045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201914:44:36 FR0000121964 33.27 EUR 111 BATE 1769057908045 Annulation 23/10/201914:44:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 9 BATE 1769057909045 Annulation 23/10/201914:44:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 11 BATE 1769057910045 Annulation 23/10/201914:44:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 14 BATE 1769057911045 Annulation 23/10/201914:44:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 9 BATE 1769057912045 Annulation 23/10/201914:44:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 1 BATE 1769057919045 Annulation 23/10/201914:44:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 35 BATE 1769057920045 Annulation 23/10/201914:44:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 41 BATE 1769057937045 Annulation 23/10/201914:44:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 133 XPAR 1769026129045 Annulation 23/10/201914: 2:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 265 XPAR 1769026130045 Annulation 23/10/201914: 2:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 120 CHIX 1769026132045 Annulation 23/10/201914: 2:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 29 BATE 1769026376045 Annulation 23/10/201914: 2:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 383 XPAR 1769026903045 Annulation 23/10/201914: 3:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 38 CHIX 1769027847045 Annulation 23/10/201914: 4:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 72 CHIX 1769027848045 Annulation 23/10/201914: 4:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 361 XPAR 1769029988045 Annulation 23/10/201914: 7:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 39 BATE 1769030346045 Annulation 23/10/201914: 8: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 70 BATE 1769030347045 Annulation 23/10/201914: 8: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 247 BATE 1769030348045 Annulation 23/10/201914: 8: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 50 CHIX 1769030349045 Annulation 23/10/201914: 8: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 100 CHIX 1769031396045 Annulation 23/10/201914: 9:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 102 BATE 1769019366045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 13 BATE 1769019367045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 91 BATE 1769019368045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 24 BATE 1769019369045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 87 BATE 1769019370045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 78 TRQX 1769019373045 Annulation 23/10/201913:52:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 13 XPAR 1769019920045 Annulation 23/10/201913:53:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 200 XPAR 1769019921045 Annulation 23/10/201913:53:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 8 CHIX 1769020422045 Annulation 23/10/201913:54:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 60 CHIX 1769020423045 Annulation 23/10/201913:54:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 384 XPAR 1769021809045 Annulation 23/10/201913:56:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 43 TRQX 1769022282045 Annulation 23/10/201913:57:13 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 67 CHIX 1769022347045 Annulation 23/10/201913:57:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 124 BATE 1769013674045 Annulation 23/10/201913:43:13 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 113 BATE 1769013675045 Annulation 23/10/201913:43:13 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 360 XPAR 1769013676045 Annulation 23/10/201913:43:13 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 60 CHIX 1769013709045 Annulation 23/10/201913:43:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 108 XPAR 1769013763045 Annulation 23/10/201913:43:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 266 XPAR 1769013764045 Annulation 23/10/201913:43:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 35 TRQX 1769023227045 Annulation 23/10/201913:58:27 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 108 BATE 1769024335045 Annulation 23/10/201913:59:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 395 XPAR 1769024336045 Annulation 23/10/201913:59:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 119 CHIX 1769024391045 Annulation 14: 0: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.24 EUR 373 XPAR 1769024392045 Annulation 14: 0: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 39 CHIX 1769009622045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201913:37:12 FR0000121964 33.25 EUR 116 CHIX 1769010079045 Annulation 23/10/201913:37:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 77 CHIX 1769010383045 Annulation 23/10/201913:38:15 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 38 TRQX 1769010552045 Annulation 23/10/201913:38:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 44 TRQX 1769010553045 Annulation 23/10/201913:38:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 367 XPAR 1769010554045 Annulation 23/10/201913:38:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 133 XPAR 1769010555045 Annulation 23/10/201913:38:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 246 XPAR 1769010556045 Annulation 23/10/201913:38:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 120 CHIX 1769012201045 Annulation 23/10/201913:41: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 200 XPAR 1769012202045 Annulation 23/10/201913:41: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 100 XPAR 1769012203045 Annulation 23/10/201913:41: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 106 XPAR 1769012204045 Annulation 23/10/201913:41: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 62 XPAR 1769012205045 Annulation 23/10/201913:41: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 390 XPAR 1769012364045 Annulation 23/10/201913:41:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 55 TRQX 1769012528045 Annulation 23/10/201913:41:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 89 TRQX 1769012535045 Annulation 23/10/201913:41:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 6 TRQX 1769012536045 Annulation 13:41:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.19 EUR 38 TRQX 1769002573045 Annulation 23/10/201913:26:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 120 CHIX 1769003167045 Annulation 23/10/201913:27:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 110 CHIX 1769005029045 Annulation 23/10/201913:30: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 51 CHIX 1769005556045 Annulation 23/10/201913:30:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 43 TRQX 1769006341045 Annulation 23/10/201913:31:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 109 CHIX 1769016320045 Annulation 23/10/201913:47:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 39 TRQX 1769016321045 Annulation 23/10/201913:47:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 364 XPAR 1769016322045 Annulation 23/10/201913:47:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 114 BATE 1769018420045 Annulation 23/10/201913:50:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 121 CHIX 1769018421045 Annulation 23/10/201913:50:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 63 BATE 1769018422045 Annulation 23/10/201913:50:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 110 CHIX 1769018441045 Annulation 23/10/201913:50:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 12 CHIX 1769018442045 Annulation 23/10/201913:50:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 36 TRQX 1769018783045 Annulation 23/10/201913:51:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 38 TRQX 1769087889045 Annulation 23/10/201915:19:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 87 BATE 1769087890045 Annulation 23/10/201915:19:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 29 BATE 1769087984045 Annulation 23/10/201915:19:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 115 XPAR 1769088346045 Annulation 23/10/201915:20: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 259 XPAR 1769088347045 Annulation 23/10/201915:20: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 40 TRQX 1769096700045 Annulation 23/10/201915:29:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 12 CHIX 1769096786045 Annulation 23/10/201915:29:41 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 39 TRQX 1769097703045 Annulation 23/10/201915:29:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 408 XPAR 1769097704045 Annulation 23/10/201915:29:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 124 CHIX 1769097708045 Annulation 23/10/201915:29:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 12 BATE 1769101549045 Annulation 23/10/201915:30:43 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 39 BATE 1769089972045 Annulation 23/10/201915:21:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 93 BATE 1769089973045 Annulation 23/10/201915:21:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 255 BATE 1769089974045 Annulation 23/10/201915:21:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 70 BATE 1769089976045 Annulation 23/10/201915:21:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 23 BATE 1769089977045 Annulation 23/10/201915:21:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 8 TRQX 1769090205045 Annulation 15:22: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.28 EUR 107 CHIX 1769090561045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915:22:32 FR0000121964 33.27 EUR 134 XPAR 1769091038045 Annulation 15:23: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 43 TRQX 1769091039045 Annulation 15:23: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 201 XPAR 1769091040045 Annulation 15:23: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 133 CHIX 1769091626045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915:23:56 FR0000121964 33.27 EUR 37 TRQX 1769091627045 Annulation 23/10/201915:23:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 270 XPAR 1769091628045 Annulation 23/10/201915:23:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 39 TRQX 1769092576045 Annulation 15:25: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 224 CHIX 1769092579045 Annulation 15:25: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 60 CHIX 1769093477045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915:26: 8 FR0000121964 33.27 EUR 99 CHIX 1769093478045 Annulation 23/10/201915:26: 8 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 42 TRQX 1769093565045 Annulation 23/10/201915:26:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 47 CHIX 1769093574045 Annulation 23/10/201915:26:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 42 TRQX 1769094587045 Annulation 23/10/201915:27:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 377 XPAR 1769095720045 Annulation 23/10/201915:28:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 119 CHIX 1769095721045 Annulation 23/10/201915:28:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 121 BATE 1769110560045 Annulation 15:36: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.26 EUR 60 BATE 1769110561045 Annulation 15:36: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.26 EUR 121 BATE 1769110562045 Annulation 15:36: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.26 EUR 40 BATE 1769110563045 Annulation 15:36: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 8 TRQX 1769110844045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915:36:19 FR0000121964 33.25 EUR 30 TRQX 1769111184045 Annulation 23/10/201915:36:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 40 CHIX 1769111386045 Annulation 23/10/201915:36:41 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 205 XPAR 1769111545045 Annulation 23/10/201915:36:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 190 XPAR 1769111546045 Annulation 23/10/201915:36:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 118 CHIX 1769111648045 Annulation 23/10/201915:36:48 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 284 XPAR 1769112604045 Annulation 23/10/201915:37:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 121 XPAR 1769112605045 Annulation 23/10/201915:37:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 44 TRQX 1769114251045 Annulation 23/10/201915:38:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 121 BATE 1769114328045 Annulation 23/10/201915:38:43 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 8 BATE 1769114329045 Annulation 23/10/201915:38:43 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.01 EUR 201 XPAR 1768797145045 Annulation 10:22: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.01 EUR 346 XPAR 1768797661045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201910:22:25 FR0000121964 33.02 EUR 72 TRQX 1768797662045 Annulation 23/10/201910:22:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 13 TRQX 1769103780045 Annulation 23/10/201915:31:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 266 BATE 1769104459045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 205 XPAR 1769104482045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 192 XPAR 1769104483045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 109 CHIX 1769104486045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 39 TRQX 1769104487045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 374 XPAR 1769104505045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 142 CHIX 1769104506045 Annulation 23/10/201915:32:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 38 TRQX 1769104599045 Annulation 23/10/201915:32:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 5 TRQX 1769104600045 Annulation 23/10/201915:32:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.02 EUR 4 CHIX 1768798852045 Annulation 23/10/201910:23:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.03 EUR 158 CHIX 1768801173045 Annulation 23/10/201910:25:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.06 EUR 107 CHIX 1768804571045 Annulation 23/10/201910:28:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.06 EUR 5 CHIX 1768804572045 Annulation 23/10/201910:28:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.06 EUR 392 XPAR 1768804573045 Annulation 23/10/201910:28:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.04 EUR 44 TRQX 1768804626045 Annulation 23/10/201910:28:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.04 EUR 413 XPAR 1768804627045 Annulation 23/10/201910:28:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.04 EUR 200 XPAR 1768804628045 Annulation 23/10/201910:28:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.04 EUR 190 XPAR 1768804629045 Annulation 23/10/201910:28:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 31 TRQX 1769086168045 Annulation 23/10/201915:17:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 104 BATE 1769084221045 Annulation 23/10/201915:14:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 18 BATE 1769084547045 Annulation 23/10/201915:15: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 51 BATE 1769080166045 Annulation 23/10/201915:10:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 3 BATE 1769080167045 Annulation 23/10/201915:10:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 31 BATE 1769080168045 Annulation 23/10/201915:10:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 20 BATE 1769080169045 Annulation 23/10/201915:10:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 352 XPAR 1769081041045 Annulation 23/10/201915:11:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 100 CHIX 1769078162045 Annulation 23/10/201915: 8:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 388 XPAR 1769078163045 Annulation 23/10/201915: 8:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 401 XPAR 1769079251045 Annulation 23/10/201915: 9:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 200 XPAR 1769079253045 Annulation 23/10/201915: 9:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 100 XPAR 1769079254045 Annulation 23/10/201915: 9:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 85 CHIX 1769079417045 Annulation 23/10/201915: 9:58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 100 BATE 1769067683045 Annulation 23/10/201914:55:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 43 TRQX 1769068743045 Annulation 23/10/201914:56:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 40 TRQX 1769070872045 Annulation 23/10/201914:59:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 116 CHIX 1769070873045 Annulation 23/10/201914:59:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 50 CHIX 1769070874045 Annulation 23/10/201914:59:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 440 XPAR 1769060877045 Annulation 14:48: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 397 XPAR 1769060878045 Annulation 14:48: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 107 CHIX 1769060879045 Annulation 14:48: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 109 BATE 1769060880045 Annulation 14:48: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.27 EUR 478 XPAR 1769061100045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201914:48:15 FR0000121964 33.27 EUR 128 BATE 1769061873045 Annulation 23/10/201914:49: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 111 TRQX 1769061874045 Annulation 23/10/201914:49: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 362 XPAR 1769062167045 Annulation 23/10/201914:49:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 114 XPAR 1769062168045 Annulation 23/10/201914:49:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 104 CHIX 1769064541045 Annulation 23/10/201914:51:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 36 TRQX 1769064542045 Annulation 23/10/201914:51:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 41 TRQX 1769064543045 Annulation 23/10/201914:51:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 42 TRQX 1769065313045 Annulation 23/10/201914:52:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 36 TRQX 1769066864045 Annulation 23/10/201914:54:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 100 CHIX 1769066987045 Annulation 23/10/201914:54:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 143 CHIX 1769066988045 Annulation 23/10/201914:54:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 100 CHIX 1769075706045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 412 XPAR 1769075707045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 397 XPAR 1769075708045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 44 TRQX 1769075709045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 41 TRQX 1769075710045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 106 CHIX 1769075711045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 53 TRQX 1769075712045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 150 XPAR 1769075713045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 93 XPAR 1769075714045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 198 XPAR 1769075715045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 80 XPAR 1769075716045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 44 TRQX 1769075717045 Annulation 23/10/201915: 5:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 18 BATE 1769075762045 Annulation 23/10/201915: 5:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 31 XPAR 1769075800045 Annulation 23/10/201915: 5:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 239 XPAR 1769075801045 Annulation 23/10/201915: 5:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 131 XPAR 1769075802045 Annulation 23/10/201915: 5:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 394 XPAR 1769075803045 Annulation 23/10/201915: 5:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 71 XPAR 1769075960045 Annulation 15: 6: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.26 EUR 100 BATE 1769076744045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915: 6:45 FR0000121964 33.17 EUR 121 CHIX 1768985933045 Annulation 13: 3: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.18 EUR 113 CHIX 1768994563045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201913:14:48 FR0000121964 33.18 EUR 12 TRQX 1768995016045 Annulation 23/10/201913:15:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 42 TRQX 1768995017045 Annulation 23/10/201913:15:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 66 TRQX 1768980960045 Annulation 23/10/201912:58: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 56 TRQX 1768980961045 Annulation 23/10/201912:58: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 106 CHIX 1768980962045 Annulation 12:58:07 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.17 EUR 123 BATE 1768981884045 Annulation 12:59: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.16 EUR 34 BATE 1768983600045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201913: 0:36 FR0000121964 33.18 EUR 110 TRQX 1768984489045 Annulation 23/10/201913: 2: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 139 CHIX 1768996919045 Annulation 23/10/201913:17:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 389 XPAR 1768997058045 Annulation 23/10/201913:17:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 33 BATE 1768997059045 Annulation 23/10/201913:17:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 72 BATE 1768997060045 Annulation 23/10/201913:17:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 106 BATE 1769000094045 Annulation 23/10/201913:22:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 106 CHIX 1769000095045 Annulation 23/10/201913:22:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 402 XPAR 1769000096045 Annulation 23/10/201913:22:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 26 TRQX 1769001253045 Annulation 23/10/201913:24:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 155 XPAR 1769001254045 Annulation 23/10/201913:24:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 64 XPAR 1769001255045 Annulation 23/10/201913:24:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 167 XPAR 1769001256045 Annulation 23/10/201913:24:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 11 TRQX 1769001257045 Annulation 23/10/201913:24:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 87 BATE 1768974020045 Annulation 23/10/201912:50:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 43 CHIX 1768976193045 Annulation 23/10/201912:51:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 103 CHIX 1768976715045 Annulation 23/10/201912:52:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 37 TRQX 1768976716045 Annulation 23/10/201912:52:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.15 EUR 119 CHIX 1768978907045 Annulation 23/10/201912:55:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 50 CHIX 1768972694045 Annulation 23/10/201912:49: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 49 BATE 1768973271045 Annulation 23/10/201912:49:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 150 BATE 1768973272045 Annulation 23/10/201912:49:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 26 BATE 1768973273045 Annulation 23/10/201912:49:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 8 CHIX 1768986814045 Annulation 23/10/201913: 4:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 64 CHIX 1768986815045 Annulation 23/10/201913: 4:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 14 BATE 1768988137045 Annulation 23/10/201913: 5:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 92 BATE 1768988138045 Annulation 23/10/201913: 5:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 157 CHIX 1768989594045 Annulation 23/10/201913: 7:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 120 XPAR 1768989765045 Annulation 23/10/201913: 8: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 288 XPAR 1768989766045 Annulation 23/10/201913: 8: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 42 TRQX 1768990424045 Annulation 23/10/201913: 8:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 3 XPAR 1768990425045 Annulation 23/10/201913: 8:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 391 XPAR 1768990426045 Annulation 23/10/201913: 8:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 120 BATE 1768990427045 Annulation 23/10/201913: 8:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 338 XPAR 1768991860045 Annulation 23/10/201913:10:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 70 TRQX 1768991861045 Annulation 23/10/201913:10:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 49 CHIX 1768991880045 Annulation 23/10/201913:10:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 71 CHIX 1768991881045 Annulation 23/10/201913:10:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 7 XPAR 1768991882045 Annulation 23/10/201913:10:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 36 TRQX 1768991883045 Annulation 23/10/201913:10:35 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.09 EUR 112 BATE 1768832143045 Annulation 10:52: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.09 EUR 121 BATE 1768832144045 Annulation 10:52: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.09 EUR 122 CHIX 1768832145045 Annulation 10:52: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.09 EUR 348 XPAR 1768832146045 Annulation 10:52: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.09 EUR 39 XPAR 1768832147045 Annulation 10:52: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.1 EUR 123 CHIX 1768832157045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201910:52: FR0000121964 33.13 EUR 143 BATE 1768834148045 Annulation 23/10/201910:53:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.13 EUR 332 XPAR 1768834149045 Annulation 23/10/201910:53:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.13 EUR 87 BATE 1768834456045 Annulation 10:54: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.14 EUR 18 CHIX 1768834508045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201910:54: 5 FR0000121964 33.13 EUR 19 BATE 1768834966045 Annulation 23/10/201910:54:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.13 EUR 108 BATE 1768835127045 Annulation 23/10/201910:54:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 103 CHIX 1768827850045 Annulation 23/10/201910:48:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 70 TRQX 1768827854045 Annulation 23/10/201910:48:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 412 XPAR 1768827863045 Annulation 23/10/201910:48:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 94 BATE 1768827902045 Annulation 23/10/201910:48:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 26 BATE 1768827903045 Annulation 23/10/201910:48:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 43 TRQX 1769085241045 Annulation 23/10/201915:15:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 108 CHIX 1768823892045 Annulation 23/10/201910:44:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 356 XPAR 1768823893045 Annulation 23/10/201910:44:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 65 CHIX 1768823936045 Annulation 23/10/201910:44:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 176 CHIX 1769107765045 Annulation 23/10/201915:34:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 115 CHIX 1769109002045 Annulation 15:35: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 36 TRQX 1769109107045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201915:35: 7 FR0000121964 33.25 EUR 75 XPAR 1769109108045 Annulation 23/10/201915:35: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 292 XPAR 1769109109045 Annulation 23/10/201915:35: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 37 TRQX 1769109110045 Annulation 23/10/201915:35: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 57 TRQX 1768820802045 Annulation 23/10/201910:42: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 358 XPAR 1768821525045 Annulation 23/10/201910:42:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 112 CHIX 1768821864045 Annulation 23/10/201910:43:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 5 CHIX 1768822589045 Annulation 23/10/201910:43:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 107 CHIX 1768816906045 Annulation 23/10/201910:38:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 337 XPAR 1768816907045 Annulation 23/10/201910:38:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 43 XPAR 1768816908045 Annulation 23/10/201910:38:47 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 364 XPAR 1768817385045 Annulation 23/10/201910:39:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 93 XPAR 1768817841045 Annulation 23/10/201910:39:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 317 XPAR 1768817842045 Annulation 23/10/201910:39:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 15 BATE 1768817843045 Annulation 23/10/201910:39:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.11 EUR 391 XPAR 1768818755045 Annulation 23/10/201910:40:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 12 CHIX 1768812525045 Annulation 10:35: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.09 EUR 110 CHIX 1768813058045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201910:35:25 FR0000121964 33.09 EUR 404 XPAR 1768813059045 Annulation 23/10/201910:35:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.08 EUR 396 XPAR 1768814203045 Annulation 23/10/201910:36:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.08 EUR 13 XPAR 1768814204045 Annulation 23/10/201910:36:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.08 EUR 24 XPAR 1768814205045 Annulation 23/10/201910:36:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.09 EUR 112 TRQX 1768814206045 Annulation 23/10/201910:36:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.07 EUR 124 BATE 1768814401045 Annulation 23/10/201910:36:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.07 EUR 381 XPAR 1768814402045 Annulation 23/10/201910:36:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.05 EUR 164 CHIX 1768807415045 Annulation 23/10/201910:30:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 43 CHIX 1768809477045 Annulation 23/10/201910:32:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.09 EUR 412 XPAR 1768809484045 Annulation 23/10/201910:32:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.09 EUR 42 TRQX 1768811301045 Annulation 23/10/201910:34: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.09 EUR 36 TRQX 1768811302045 Annulation 23/10/201910:34: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.08 EUR 445 XPAR 1768811305045 Annulation 23/10/201910:34: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.1 EUR 25 CHIX 1768811671045 Annulation 23/10/201910:34:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 33 CHIX 1768840863045 Annulation 23/10/201911: 0:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 89 CHIX 1768840864045 Annulation 23/10/201911: 0:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 100 TRQX 1768840865045 Annulation 23/10/201911: 0:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 57 TRQX 1768840866045 Annulation 23/10/201911: 0:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 386 XPAR 1768840867045 Annulation 23/10/201911: 0:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 337 XPAR 1768842094045 Annulation 23/10/201911: 1:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 103 CHIX 1768842095045 Annulation 23/10/201911: 1:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 294 BATE 1768843243045 Annulation 23/10/201911: 2:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 3 CHIX 1768844568045 Annulation 23/10/201911: 4:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 104 CHIX 1768844569045 Annulation 23/10/201911: 4:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 73 TRQX 1768844570045 Annulation 23/10/201911: 4:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 37 TRQX 1768844571045 Annulation 23/10/201911: 4:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 115 CHIX 1768844860045 Annulation 23/10/201911: 4:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 361 XPAR 1768844861045 Annulation 23/10/201911: 4:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.19 EUR 407 XPAR 1768844862045 Annulation 23/10/201911: 4:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 267 XPAR 1768846008045 Annulation 23/10/201911: 5:24 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 105 CHIX 1768847194045 Annulation 23/10/201911: 6:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 44 TRQX 1768847196045 Annulation 23/10/201911: 6:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 118 XPAR 1768847197045 Annulation 23/10/201911: 6:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 407 XPAR 1768847198045 Annulation 23/10/201911: 6:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 57 CHIX 1768849157045 Annulation 23/10/201911: 7:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 336 XPAR 1768849581045 Annulation 23/10/201911: 8:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 199 XPAR 1768849771045 Annulation 23/10/201911: 8:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 185 XPAR 1768849772045 Annulation 23/10/201911: 8:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 469 XPAR 1768849773045 Annulation 23/10/201911: 8:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 100 TRQX 1768849775045 Annulation 23/10/201911: 8:31 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 62 CHIX 1768851271045 Annulation 11:10: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.29 EUR 121 CHIX 1768853303045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201911:12: 5 FR0000121964 33.29 EUR 50 XPAR 1768853522045 Annulation 23/10/201911:12:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 46 XPAR 1768853523045 Annulation 23/10/201911:12:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 42 TRQX 1768854335045 Annulation 23/10/201911:13:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 536 XPAR 1768854336045 Annulation 23/10/201911:13:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 104 CHIX 1768860452045 Annulation 23/10/201911:19:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 123 CHIX 1768860453045 Annulation 23/10/201911:19:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 18 XPAR 1768860491045 Annulation 23/10/201911:19:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 220 XPAR 1768860492045 Annulation 23/10/201911:19:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.36 EUR 500 XPAR 1768860525045 Annulation 23/10/201911:19:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.36 EUR 131 XPAR 1768860526045 Annulation 23/10/201911:19:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 98 CHIX 1768860753045 Annulation 23/10/201911:20: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 20 CHIX 1768860754045 Annulation 23/10/201911:20: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 468 XPAR 1768861150045 Annulation 23/10/201911:20:27 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 63 XPAR 1768861151045 Annulation 23/10/201911:20:27 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 44 TRQX 1768861622045 Annulation 23/10/201911:20:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 37 TRQX 1768864178045 Annulation 23/10/201911:23:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 393 XPAR 1768864179045 Annulation 23/10/201911:23:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 87 CHIX 1768864459045 Annulation 23/10/201911:23:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 30 CHIX 1768864460045 Annulation 23/10/201911:23:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 37 TRQX 1768865223045 Annulation 23/10/201911:24:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 39 TRQX 1768865375045 Annulation 11:24:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.37 EUR 115 CHIX 1768865707045 Annulation 11:25: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.36 EUR 404 XPAR 1768865767045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201911:25:14 FR0000121964 33.35 EUR 405 XPAR 1768865768045 Annulation 23/10/201911:25:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 43 TRQX 1768865769045 Annulation 23/10/201911:25:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 30 XPAR 1768865770045 Annulation 23/10/201911:25:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 362 XPAR 1768865831045 Annulation 23/10/201911:25:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 18 BATE 1768865832045 Annulation 23/10/201911:25:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 140 BATE 1768865833045 Annulation 23/10/201911:25:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 20 BATE 1768865834045 Annulation 23/10/201911:25:20 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 384 XPAR 1768867143045 Annulation 23/10/201911:26:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 150 BATE 1768867163045 Annulation 23/10/201911:26:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 406 XPAR 1768868175045 Annulation 23/10/201911:27:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 69 BATE 1768868178045 Annulation 23/10/201911:27:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.34 EUR 44 BATE 1768868179045 Annulation 23/10/201911:27:45 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.39 EUR 400 XPAR 1768873629045 Annulation 23/10/201911:31:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.39 EUR 332 XPAR 1768873630045 Annulation 23/10/201911:31:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 39 TRQX 1768873631045 Annulation 23/10/201911:31:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 105 BATE 1768873639045 Annulation 23/10/201911:31:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 100 BATE 1768873640045 Annulation 23/10/201911:31:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.35 EUR 43 TRQX 1768874283045 Annulation 23/10/201911:31:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.12 EUR 36 TRQX 1768826357045 Annulation 23/10/201910:47:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 565 XPAR 1768859913045 Annulation 23/10/201911:19:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 78 XPAR 1768859914045 Annulation 23/10/201911:19:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 118 CHIX 1768869465045 Annulation 23/10/201911:29:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.39 EUR 419 XPAR 1768870696045 Annulation 23/10/201911:30:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 38 TRQX 1768885484045 Annulation 23/10/201911:37:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 36 TRQX 1768885485045 Annulation 23/10/201911:37:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 412 XPAR 1768885486045 Annulation 23/10/201911:37:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.32 EUR 352 XPAR 1768885487045 Annulation 23/10/201911:37:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.32 EUR 50 CHIX 1768885864045 Annulation 11:38: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.32 EUR 50 CHIX 1768885865045 Annulation 11:38: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.33 EUR 114 CHIX 1768876075045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201911:33: 4 FR0000121964 33.33 EUR 156 XPAR 1768876076045 Annulation 23/10/201911:33: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 253 XPAR 1768876077045 Annulation 23/10/201911:33: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.32 EUR 371 XPAR 1768876281045 Annulation 23/10/201911:33:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.39 EUR 6 CHIX 1768892633045 Annulation 23/10/201911:41:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.4 EUR 106 CHIX 1768892996045 Annulation 23/10/201911:41:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 24 XPAR 1768894184045 Annulation 23/10/201911:42:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 352 XPAR 1768894185045 Annulation 23/10/201911:42:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 382 XPAR 1768894359045 Annulation 23/10/201911:42:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.39 EUR 3 TRQX 1768894366045 Annulation 23/10/201911:42:51 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.36 EUR 247 XPAR 1768894462045 Annulation 23/10/201911:42:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.36 EUR 145 XPAR 1768894511045 Annulation 23/10/201911:42:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.36 EUR 414 XPAR 1768894512045 Annulation 23/10/201911:42:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 49 BATE 1768894555045 Annulation 23/10/201911:42:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 130 BATE 1768894556045 Annulation 23/10/201911:42:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.38 EUR 18 BATE 1768894557045 Annulation 23/10/201911:42:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 44 TRQX 1768894580045 Annulation 23/10/201911:42:55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 8 XPAR 1768894674045 Annulation 23/10/201911:42:58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 382 XPAR 1768894675045 Annulation 23/10/201911:42:58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.31 EUR 380 XPAR 1768898584045 Annulation 23/10/201911:45:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.31 EUR 68 CHIX 1768898745045 Annulation 23/10/201911:45:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 7 XPAR 1768898826045 Annulation 23/10/201911:45:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 215 XPAR 1768898859045 Annulation 23/10/201911:45:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 49 TRQX 1768898916045 Annulation 23/10/201911:45:32 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 21 TRQX 1768898917045 Annulation 23/10/201911:45:32 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 135 XPAR 1768900769045 Annulation 23/10/201911:46:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 97 CHIX 1768900771045 Annulation 23/10/201911:46:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 237 XPAR 1768902412045 Annulation 23/10/201911:47:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 131 XPAR 1768902413045 Annulation 23/10/201911:47:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 358 XPAR 1768904908045 Annulation 23/10/201911:48:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 24 TRQX 1768904909045 Annulation 23/10/201911:48:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 32 TRQX 1768904910045 Annulation 23/10/201911:48:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 121 CHIX 1768905728045 Annulation 23/10/201911:49:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 104 BATE 1768907798045 Annulation 23/10/201911:50:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 342 XPAR 1768908646045 Annulation 23/10/201911:50:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 19 BATE 1768908647045 Annulation 23/10/201911:50:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 99 BATE 1768908648045 Annulation 23/10/201911:50:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 340 XPAR 1768909160045 Annulation 23/10/201911:51: 8 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 89 CHIX 1768912957045 Annulation 23/10/201911:53: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 43 XPAR 1768916853045 Annulation 23/10/201911:54:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 293 XPAR 1768916854045 Annulation 23/10/201911:54:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 101 CHIX 1768924873045 Annulation 23/10/201911:57:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 368 XPAR 1768924874045 Annulation 23/10/201911:57:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 37 TRQX 1768924875045 Annulation 23/10/201911:57:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 39 TRQX 1768924876045 Annulation 23/10/201911:57:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 82 BATE 1768924877045 Annulation 23/10/201911:57:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 113 CHIX 1768929290045 Annulation 23/10/201912: 0:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 40 TRQX 1768929480045 Annulation 23/10/201912: 0:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 347 XPAR 1768929481045 Annulation 23/10/201912: 0:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.27 EUR 104 CHIX 1768929483045 Annulation 23/10/201912: 0:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 413 XPAR 1768929484045 Annulation 23/10/201912: 0:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 103 BATE 1768870944045 Annulation 23/10/201911:30:15 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.37 EUR 412 XPAR 1768870945045 Annulation 23/10/201911:30:15 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 116 BATE 1768886534045 Annulation 23/10/201911:38:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 197 XPAR 1768886540045 Annulation 23/10/201911:38:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.29 EUR 148 XPAR 1768886541045 Annulation 23/10/201911:38:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 24 TRQX 1768886542045 Annulation 23/10/201911:38:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 47 TRQX 1768886543045 Annulation 23/10/201911:38:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.3 EUR 70 CHIX 1768889646045 Annulation 23/10/201911:40: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 55 TRQX 1768938703045 Annulation 12: 7: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 117 XPAR 1768938790045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201912: 7: 4 FR0000121964 33.25 EUR 116 CHIX 1768938961045 Annulation 23/10/201912: 7:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 263 XPAR 1768938962045 Annulation 23/10/201912: 7:11 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 65 XPAR 1768937689045 Annulation 23/10/201912: 5:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.26 EUR 330 XPAR 1768937690045 Annulation 23/10/201912: 5:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 414 XPAR 1768941274045 Annulation 23/10/201912:10: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 107 CHIX 1768942023045 Annulation 12:11: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.25 EUR 41 TRQX 1768942415045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201912:11:42 FR0000121964 33.17 EUR 170 CHIX 1768951176045 Annulation 23/10/201912:22:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 395 XPAR 1768951599045 Annulation 23/10/201912:23:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.15 EUR 119 BATE 1768951600045 Annulation 23/10/201912:23:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.21 EUR 110 BATE 1768948507045 Annulation 23/10/201912:19:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 194 XPAR 1768948742045 Annulation 23/10/201912:19:41 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.2 EUR 176 XPAR 1768948743045 Annulation 23/10/201912:19:41 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.17 EUR 40 TRQX 1768949578045 Annulation 23/10/201912:20:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 100 CHIX 1768945893045 Annulation 23/10/201912:15:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 29 BATE 1768946839045 Annulation 23/10/201912:17:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 113 CHIX 1768946865045 Annulation 23/10/201912:17:24 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 43 TRQX 1768946901045 Annulation 23/10/201912:17:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 400 XPAR 1768946902045 Annulation 23/10/201912:17:29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 361 XPAR 1768942528045 Annulation 23/10/201912:11:43 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 141 BATE 1768942529045 Annulation 23/10/201912:11:43 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 9 BATE 1768942530045 Annulation 23/10/201912:11:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 23 BATE 1768942531045 Annulation 23/10/201912:11:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 150 BATE 1768942533045 Annulation 23/10/201912:11:44 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 39 TRQX 1768942885045 Annulation 23/10/201912:12: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.24 EUR 364 XPAR 1768943456045 Annulation 23/10/201912:12:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 146 XPAR 1768943457045 Annulation 23/10/201912:12:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.23 EUR 225 XPAR 1768943458045 Annulation 23/10/201912:12:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.22 EUR 55 TRQX 1768943529045 Annulation 12:13: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 33.28 EUR 131 CHIX 1768936545045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201912: 4:49 FR0000121964 33.26 EUR 380 XPAR 1768937122045 Annulation 23/10/201912: 5:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.28 EUR 110 CHIX 1769073469045 Annulation 23/10/201915: 2:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.33 EUR 119 CHIX 1768879715045 Annulation 23/10/201911:34:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 380 XPAR 1768939943045 Annulation 23/10/201912: 8:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.25 EUR 42 CHIX 1768941002045 Annulation 23/10/201912: 9:49 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.81 EUR 107 CHIX 1768735922045 Annulation 23/10/201909:38:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.81 EUR 49 CHIX 1768735923045 Annulation 23/10/201909:38:37 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.81 EUR 9 CHIX 1768735948045 Annulation 23/10/201909:38:38 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.78 EUR 379 XPAR 1768728168045 Annulation 23/10/201909:32:53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.76 EUR 113 BATE 1768728918045 Annulation 23/10/201909:33:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.77 EUR 5 TRQX 1768730753045 Annulation 23/10/201909:34:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.78 EUR 140 XPAR 1768733495045 Annulation 23/10/201909:36:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.78 EUR 116 CHIX 1768733496045 Annulation 23/10/201909:36:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.78 EUR 253 XPAR 1768733497045 Annulation 23/10/201909:36:34 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.95 EUR 12 CHIX 1768746693045 Annulation 09:47: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.96 EUR 140 CHIX 1768747127045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:47:20 FR0000121964 32.94 EUR 100 XPAR 1768747351045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.94 EUR 272 XPAR 1768747352045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.95 EUR 52 TRQX 1768747353045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.95 EUR 79 TRQX 1768747354045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.93 EUR 353 XPAR 1768747355045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.93 EUR 112 XPAR 1768747356045 Annulation 23/10/201909:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.93 EUR 109 XPAR 1768747992045 Annulation 09:48:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.93 EUR 282 XPAR 1768747993045 Annulation 23/10/201909:48:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.93 EUR 410 XPAR 1768749444045 Annulation 23/10/201909:49:12 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.92 EUR 100 XPAR 1768752217045 Annulation 09:51: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.92 EUR 302 XPAR 1768752218045 Annulation 09:51: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.93 EUR 36 TRQX 1768752219045 Annulation 09:51: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.94 EUR 6 BATE 1768752740045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:51:23 FR0000121964 32.85 EUR 112 BATE 1768723482045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 393 XPAR 1768723483045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 75 BATE 1768723484045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 24 TRQX 1768723485045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 21 TRQX 1768723486045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 11 TRQX 1768723487045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 19 TRQX 1768723488045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 46 BATE 1768724117045 Annulation 23/10/201909:29:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 402 XPAR 1768724118045 Annulation 23/10/201909:29:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 150 BATE 1768724119045 Annulation 23/10/201909:29:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 77 BATE 1768724120045 Annulation 23/10/201909:29:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 100 CHIX 1768726265045 Annulation 23/10/201909:31:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 33 CHIX 1768726266045 Annulation 23/10/201909:31:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 41 TRQX 1768726922045 Annulation 23/10/201909:31:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 100 XPAR 1768726923045 Annulation 23/10/201909:31:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 278 XPAR 1768726924045 Annulation 23/10/201909:31:46 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 193 XPAR 1768726998045 Annulation 23/10/201909:31:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 8 XPAR 1768726999045 Annulation 23/10/201909:31:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 100 XPAR 1768727000045 Annulation 23/10/201909:31:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 97 XPAR 1768727001045 Annulation 23/10/201909:31:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 1 CHIX 1768727036045 Annulation 23/10/201909:31:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 117 CHIX 1768727126045 Annulation 23/10/201909:31:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 100 BATE 1768727191045 Annulation 09:32: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.83 EUR 20 XPAR 1768727213045 Annulation 09:32: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.83 EUR 373 XPAR 1768727214045 Annulation 09:32: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.83 EUR 21 BATE 1768727251045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:32: 4 FR0000121964 32.83 EUR 104 BATE 1768727252045 Annulation 23/10/201909:32: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 104 BATE 1768727297045 Annulation 23/10/201909:32: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 29 CHIX 1768722871045 Annulation 23/10/201909:28:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 25 CHIX 1768722872045 Annulation 23/10/201909:28:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 66 CHIX 1768722873045 Annulation 23/10/201909:28:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 11 TRQX 1768723489045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 19 TRQX 1768723490045 Annulation 23/10/201909:29: 6 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 39 CHIX 1768707457045 Annulation 23/10/201909:16:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 21 CHIX 1768707458045 Annulation 23/10/201909:16:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 19 CHIX 1768707459045 Annulation 23/10/201909:16:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 76 CHIX 1768707460045 Annulation 23/10/201909:16:40 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 116 CHIX 1768708825045 Annulation 09:18: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.88 EUR 328 XPAR 1768708826045 Annulation 09:18: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.88 EUR 75 XPAR 1768708827045 Annulation 09:18: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.86 EUR 59 TRQX 1768718776045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:25:40 FR0000121964 32.9 EUR 106 CHIX 1768721007045 Annulation 23/10/201909:27:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.9 EUR 54 TRQX 1768721009045 Annulation 23/10/201909:27:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.9 EUR 39 TRQX 1768721010045 Annulation 23/10/201909:27:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.9 EUR 200 XPAR 1768721011045 Annulation 23/10/201909:27:21 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.89 EUR 100 XPAR 1768721023045 Annulation 23/10/201909:27:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.89 EUR 235 XPAR 1768721024045 Annulation 23/10/201909:27:22 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 101 XPAR 1768721827045 Annulation 09:28: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.87 EUR 262 XPAR 1768721828045 Annulation 09:28: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.87 EUR 114 CHIX 1768721829045 Annulation 09:28: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.86 EUR 38 TRQX 1768714868045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:23:39 FR0000121964 32.86 EUR 17 CHIX 1768715411045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 15 CHIX 1768715412045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 61 CHIX 1768715413045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 17 CHIX 1768715414045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 15 CHIX 1768715415045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 61 CHIX 1768715416045 Annulation 23/10/201909:24:10 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 139 BATE 1768710799045 Annulation 23/10/201909:19:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 116 BATE 1768710800045 Annulation 23/10/201909:19:57 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 352 XPAR 1768710862045 Annulation 09:20: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.82 EUR 36 CHIX 1768711755045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:20:27 FR0000121964 32.82 EUR 73 CHIX 1768711756045 Annulation 23/10/201909:20:27 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 41 XPAR 1768711340045 Annulation 09:20: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.82 EUR 36 XPAR 1768711487045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:20:16 FR0000121964 32.82 EUR 2 XPAR 1768711488045 Annulation 23/10/201909:20:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 100 XPAR 1768711489045 Annulation 23/10/201909:20:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 173 XPAR 1768711490045 Annulation 23/10/201909:20:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 289 XPAR 1768713426045 Annulation 23/10/201909:22:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 64 XPAR 1768713425045 Annulation 23/10/201909:22:14 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 100 XPAR 1768709565045 Annulation 23/10/201909:18:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 100 XPAR 1768709566045 Annulation 23/10/201909:18:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 176 XPAR 1768709567045 Annulation 23/10/201909:18:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 54 CHIX 1768709568045 Annulation 23/10/201909:18:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 365 XPAR 1768710158045 Annulation 23/10/201909:19:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.86 EUR 56 TRQX 1768710159045 Annulation 23/10/201909:19:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 53 CHIX 1768710160045 Annulation 23/10/201909:19:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 64 CHIX 1768710161045 Annulation 23/10/201909:19:25 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 105 CHIX 1768705941045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 32 XPAR 1768705942045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 82 XPAR 1768705943045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 216 XPAR 1768705944045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 12 XPAR 1768705945045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 81 TRQX 1768705946045 Annulation 23/10/201909:15:30 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.81 EUR 148 TRQX 1768702935045 Annulation 23/10/201909:12:59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.81 EUR 42 CHIX 1768702998045 Annulation 09:13: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.78 EUR 124 BATE 1768703011045 Annulation 09:13: Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/2019 FR0000121964 32.78 EUR 103 BATE 1768703150045 Annulation Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/10/201909:13:12 FR0000121964 32.82 EUR 124 CHIX 1768702876045 Annulation 23/10/201909:12:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 92 CHIX 1768702877045 Annulation 23/10/201909:12:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 8 CHIX 1768702878045 Annulation 23/10/201909:12:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.71 EUR 318 XPAR 1768690254045 Annulation 23/10/201909: 4:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.71 EUR 84 XPAR 1768690255045 Annulation 23/10/201909: 4:50 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.79 EUR 61 XPAR 1768696607045 Annulation 23/10/201909: 7:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.79 EUR 344 XPAR 1768696608045 Annulation 23/10/201909: 7:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 108 CHIX 1768697978045 Annulation 23/10/201909: 8:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 103 CHIX 1768697979045 Annulation 23/10/201909: 8:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 210 XPAR 1768697980045 Annulation 23/10/201909: 8:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 134 XPAR 1768697981045 Annulation 23/10/201909: 8:52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 16 XPAR 1768698259045 Annulation 23/10/201909: 9: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 399 XPAR 1768698441045 Annulation 23/10/201909: 9:18 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.82 EUR 110 CHIX 1768698961045 Annulation 23/10/201909: 9:41 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.89 EUR 118 CHIX 1768701324045 Annulation 23/10/201909:11:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 350 XPAR 1768701333045 Annulation 23/10/201909:11:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 108 CHIX 1768702258045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 397 XPAR 1768702259045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 308 TRQX 1768702260045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.88 EUR 8 XPAR 1768702261045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 12 XPAR 1768702263045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 1 XPAR 1768702264045 Annulation 23/10/201909:12:19 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 196 XPAR 1768702328045 Annulation 23/10/201909:12:23 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 64 XPAR 1768702372045 Annulation 23/10/201909:12:26 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 168 XPAR 1768702399045 Annulation 23/10/201909:12:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.87 EUR 339 XPAR 1768702400045 Annulation 23/10/201909:12:28 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 272 XPAR 1768702490045 Annulation 23/10/201909:12:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 136 XPAR 1768702545045 Annulation 23/10/201909:12:36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 87 XPAR 1768702577045 Annulation 23/10/201909:12:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.85 EUR 301 XPAR 1768702578045 Annulation 23/10/201909:12:39 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 270 XPAR 1768702628045 Annulation 23/10/201909:12:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 125 BATE 1768702629045 Annulation 23/10/201909:12:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.84 EUR 107 XPAR 1768702630045 Annulation 23/10/201909:12:42 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 61 CHIX 1768702836045 Annulation 23/10/201909:12:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.83 EUR 44 CHIX 1768702837045 Annulation 23/10/201909:12:54 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.76 EUR 351 XPAR 1768692730045 Annulation 23/10/201909: 5:58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.78 EUR 122 CHIX 1768694172045 Annulation 23/10/201909: 6:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.77 EUR 112 CHIX 1768694185045 Annulation 23/10/201909: 6:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.8 EUR 106 CHIX 1768695338045 Annulation 23/10/201909: 7: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 32.8 EUR 344 XPAR 1768695339045 Annulation 23/10/201909: 7: 7 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 121 CHIX 1768969773045 Annulation 23/10/201912:45:17 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 42 TRQX 1768972692045 Annulation 23/10/201912:49: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 54 CHIX 1768972693045 Annulation 23/10/201912:49: 5 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 29 TRQX 1768970297045 Annulation 23/10/201912:45:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.15 EUR 109 CHIX 1768971362045 Annulation 23/10/201912:47:33 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 3 CHIX 1768957820045 Annulation 23/10/201912:31:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.14 EUR 119 CHIX 1768957821045 Annulation 23/10/201912:31:16 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.16 EUR 64 TRQX 1768967936045 Annulation 23/10/201912:43: 4 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 108 CHIX 1768968777045 Annulation 23/10/201912:43:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 37 TRQX 1768968778045 Annulation 23/10/201912:43:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 43 TRQX 1768968779045 Annulation 23/10/201912:43:56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 FR0000121964 33.18 EUR 123 CHIX 1768968780045 Annulation 12:43:56 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Klépierre SA published this content on 29 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2019 17:21:04 UTC 0 Latest news on KLÉPIERRE 01:22p KLEPIERRE : Detailed reporting on treasury shares from 23/10/2019 to 28/10/2019 .. PU 12:52p KLEPIERRE : Disclosure of trading in own shares from October 23, 2019 to October.. PU 12:45p KLÉPIERRE : Disclosure of trading in own shares from october 23, 2019 to october.. GL 10/21 KLEPIERRE : Business review for first nine months of 2019 PU 10/21 KLEPIERRE : Business review for the first nine months of 2019 GL 09/03 KLÉPIERRE : Disclosure of trading in own shares from august 27, 2019 to august 3.. GL 08/27 KLÉPIERRE : disclosure of trading in own shares from August 20, 2019 to August 2.. GL 08/21 Hammerson names AIG exec as new finance chief RE 08/20 KLÉPIERRE : Disclosure of trading in own shares from August 13, 2019 to August 1.. GL 08/20 KLEPIERRE : Disclosure of trading in own shares from August 13, 2019 to August 1.. PU