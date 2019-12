Klepierre : Disclosure of trading in own shares from November 26, 2019 to December 02, 2019

R E L E A S E

D I S C L O S U R E O F T R A D I N G I N O W N

S H A R E S F R O M N O V E M B E R 2 6 , 2 0 1 9 T O D E C E M B E R 0 2 , 2 0 1 9

P a r i s - D e c e m b e r 0 3 , 2 0 1 9

As announced in a press release dated February 06, 2019, Klépierre mandated an investment services provider to repurchase its own shares. The following table sums up the buyback transactions carried out by said provider between November 26 and December 02, 2019:

Daily weighted Identification code of Identification Aggregated average issuer code of daily volume price of the Name of (Legal Entity Transaction financial Market (in number of purchased issuer Identifier) date instrument (MIC Code) shares) shares * Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/26/2019 FR0000121964 XPAR 65,290 33.06 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/26/2019 FR0000121964 BATE 6,184 33.04 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/26/2019 FR0000121964 CHIX 12,364 33.05 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/26/2019 FR0000121964 TRQX 6,162 33.04 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/27/2019 FR0000121964 XPAR 77,267 32.36 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/27/2019 FR0000121964 BATE 1,577 32.58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/27/2019 FR0000121964 CHIX 11,478 32.29 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/27/2019 FR0000121964 TRQX 2,334 32.56 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/28/2019 FR0000121964 XPAR 75,581 32.55 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/28/2019 FR0000121964 BATE 4,024 32.59 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/28/2019 FR0000121964 CHIX 7,914 32.58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/28/2019 FR0000121964 TRQX 3,981 32.58 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/29/2019 FR0000121964 XPAR 63,927 32.52 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/29/2019 FR0000121964 BATE 6,619 32.53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/29/2019 FR0000121964 CHIX 12,855 32.53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 11/29/2019 FR0000121964 TRQX 6,599 32.53 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 12/02/2019 FR0000121964 XPAR 65,104 32.66 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 12/02/2019 FR0000121964 BATE 6,505 32.71 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 12/02/2019 FR0000121964 CHIX 13,234 32.70 Klépierre 969500PB4U31KEFHZ621 12/02/2019 FR0000121964 TRQX 6,657 32.69 TOTAL 455,656 32.63

* Two-digit rounding after the decimal

The detailed reporting is available: