Financials EUR USD Sales 2020 6 000 M 7 038 M 7 038 M Net income 2020 411 M 482 M 482 M Net Debt 2020 554 M 650 M 650 M P/E ratio 2020 40,8x Yield 2020 1,29% Capitalization 16 887 M 19 872 M 19 811 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 2,91x Nbr of Employees 28 663 Free-Float 29,8% Chart KNORR-BREMSE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends KNORR-BREMSE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 13 Average target price 88,77 € Last Close Price 104,76 € Spread / Highest target 5,00% Spread / Average Target -15,3% Spread / Lowest Target -41,8% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Bernd Hugo Eulitz Chairman-Management Board Klaus J. Mangold Chairman-Supervisory Board Heinz Hermann Thiele Member-Supervisory Board Werner Ratzisberge Member-Supervisory Board Michael Jell Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) KNORR-BREMSE AG 15.44% 19 872 PACCAR, INC. 8.62% 29 643 KOMATSU LTD. -11.26% 20 612 KUBOTA CORPORATION -6.66% 18 222 EPIROC AB 8.48% 16 753 ALSTOM 15.68% 13 022