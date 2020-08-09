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KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS

(KORDS)
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Kordsa Teknik Tekstil : Faaliyet Raporu (Konsolide)

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08/09/2020 | 04:39pm EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'nin ('Şirket') 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 7 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410 'Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of KPMG International Cooperative

Ruşen Fikret Selamet, SMMM

Sorumlu Denetçi

7 Ağustos 2020

İstanbul, Türkiye

Disclaimer

Kordsa Teknik Tekstil AS published this content on 09 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 August 2020 20:38:01 UTC
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Sales 2020 4 932 M 677 M 677 M
Net income 2020 236 M 32,4 M 32,4 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 -
Yield 2020 -
Capitalization 2 159 M 299 M 296 M
Capi. / Sales 2020 0,44x
Capi. / Sales 2021 0,36x
Nbr of Employees 4 497
Free-Float 100%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 3
Average target price 16,20 TRY
Last Close Price 11,10 TRY
Spread / Highest target 56,8%
Spread / Average Target 45,9%
Spread / Lowest Target 31,5%
Managers
NameTitle
Ali Çaliskan Chief Executive Officer
Cenk Alper Chairman
Abdülkadir Toplu Chief Operating Officer- North South America
Volkan Ozkan Chief Financial Officer
Devrim Özaydin Global Technology Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS299
TONGKUN GROUP CO., LTD.1.80%4 047
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO., LTD.11.97%4 025
ECLAT TEXTILE CO., LTD.-8.19%3 450
TEIJIN LIMITED-20.24%2 958
XINFENGMING GROUP CO., LTD.-8.34%2 274
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