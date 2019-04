Kvaerner : Første leveranse til Valhall Flanke Vest

Partnerne i alliansen for brønnhodeplattformer; Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions markerer i dag med en tradisjonell dåpsseremoni at stålunderstellet er klar for avreise. I løpet av de nærmeste dagene vil understellet bli flyttet fra land over på lekteren hvor den skal sjøfestes for transport til feltet. Leveransen er gjennomført uten alvorlige skader på mennesker eller miljø.

I tillegg til at selve plattformløsningen er kompakt og nyskapende, har kontrakten for leveransen vært organisert som en helt ny type allianse. Kunden Aker BP og hovedleverandørene Kværner, Aker Solutions og ABB har jobbet i en felles organisasjon, og dermed redusert mye tid og hatt en bedre kostnadskontroll sammenliknet med når kunde og leverandør har adskilte roller og ansvar. Nå tar andre oljeselskap i inn og utland kontakt for å diskutere bruk av den nye plattformløsningen og gjennomføringsmodellen for prosjekter de planlegger å starte.

- Byggingen av den nye brønnhodeplattformen ligger an til å bli en av de mest kostnadseffektive som noen gang er gjort på norsk sokkel. Denne første hovedleveransen er ferdig til avtalt tid og godt innenfor avtalt budsjett. Også den andre hovedleveransen, som er dekket til plattformen, ligger an til å bli ferdig til riktig tid og godt innenfor budsjett, sier Aker BPs prosjektleder for Valhall Flanke Vest-utbyggingen, Michael J Bible.

- Dette er en viktig dag for oss. 13. april i fjor startet vi kutting av de første stålplatene. I dag, bare ett år senere, er understellet klart for transport til feltet nøyaktig på plan som avtalt. Vi gikk inn i prosjektet med ambisiøse målsetninger både på sikkerhet, produktivitet og kostnadsforbedringer. Jeg er stolt av at vi sammen har utviklet nye løsninger og implementert en rekke forbedringer for økt produktivitet og redusert kostnadsnivå i dette innovative prosjektet, sier konserndirektør i Kværner, Sturla Magnus.

Kontrakten hadde ved signering 18. desember 2017 en verdi for Kværner på i underkant av 1 milliard kroner. Prosjekter er et viktig gjennombrudd for Kværners strategi om å bli ledende på leveranser av kostnadseffektive, mindre plattformer. På det meste har rundt 650 personer vært involvert i prosjektet, fra Kværner, alliansen og underleverandører.

Det 2 250 tonn tunge plattformdekket skal være klart for levering fra Verdal i midten av juni, og sammenkobling og ferdigstillelse på feltet er planlagt til august 2019. Valhall Flanke Vest er den andre brønnhodeplattformen bygd og levert fra Kværners verft i Verdal.

