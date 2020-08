Lasertec : Fact Sheet 2020(PDF:459KB) 0 08/05/2020 | 03:17am EDT Send by mail :

Business Overview

Business Overview 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

Consolidated Balance Sheets 連結損益計算書

Consolidated Statements of Income

Consolidated Statements of Income 連結キャッシュフロー計算書

Consolidated Statements of Cash Flows

Consolidated Statements of Cash Flows 連結売上・製品別・地域別売上高の推移

Consolidated Net Sales / Net Sales by Product and Region

Consolidated Net Sales / Net Sales by Product and Region 受注・受注残高・たな卸資産の推移

Orders, Amount and Outstanding / Inventories

Orders, Amount and Outstanding / Inventories 連結財務データ

Consolidated Financial Data

Consolidated Financial Data 連結キャッシュフロー・フリーキャッシュフローの推移

Consolidated Cash Flows / Free Cash Flows Information

Consolidated Cash Flows / Free Cash Flows Information 設備投資・減価償却・ R&D の推移と従業員データ

Capital Expenditures, Depreciation and R&D / Employees Data

の推移と従業員データ Capital Expenditures, Depreciation and R&D / Employees Data 株価・株式情報

Stock Information Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 事業概要 3 3 Business Overview 会社概要 Corporate Information 商号 レーザーテック株式会社 Corporate Name Lasertec Corporation 所在地 〒222-8552神奈川県横浜市港北区新横浜2-10-1 Headquarters 2-10-1Shin-yokohama,Kohoku-ku, Yokohama City, 222-8552 Japan 創業 昭和35年7月 Established July, 1960 資本金 9億3,100万円 (2019年6月30日現在) Capital ¥ 931 Million (as of June 30, 2019) 主要製品 Major Products and Services 半導体関連装置 Semiconductor-related products マスク/マスクブランクス欠陥検査、ウェハ関連検査装置 Systems related to defect inspection/measurement of mask, maskblanks and wafer その他 Other Products FPD用マスク欠陥検査装置、レーザー顕微鏡など Systems related to defect inspection of FPD mask, Confocal Microscope, 製品別売上高 Net Sales by Product 製品別売上高 Net Sales by Product FY6/20 サービス Services 半導体関連装置 14.2% Semiconductor-related その他 Other Products products 80.7% 5.1% Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結貸借対照表 4 Consolidated Balance Sheets (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (資産の部) Assets 資産合計 Total Assets 25,870 33,019 38,121 50,055 81,794 流動資産合計 Total Current assets 18,799 24,719 29,387 39,841 70,002 現金及び預金 Cash and deposits 8,030 9,805 10,176 13,185 24,723 受取手形及び売掛金 Notes and accounts receivable-trade 3,613 5,425 3,820 4,313 5,662 仕掛品 Work in process 4,392 6,540 10,317 15,479 30,083 原材料及び貯蔵品 Raw materials and supplies 1,224 1,260 2,115 3,278 3,978 繰延税金資産 Deferred tax assets 776 - - - - その他 Others 765 1,693 2,963 3,589 5,563 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts (3) (6) (5) (5) (8) 固定資産合計 Noncurrent assets 7,070 8,300 8,733 10,214 11,791 有形固定資産合計 Total Property, plant and equipment 6,523 6,676 6,601 8,054 7,914 建物及び構築物 Buildings and structures 3,652 3,764 3,845 4,537 4,601 減価償却累計額 Accumulated depreciation (1,823) (1,875) (1,974) (2,079) (2,210) 建物及び構築物(純額) Buildings and structures, net 1,828 1,889 1,871 2,457 2,390 機械装置及び運搬具 Machinery, equipment and vehicles 147 264 385 1,307 1,300 減価償却累計額 Accumulated depreciation (142) (160) (224) (277) (577) 機械装置及び運搬具(純額) Machinery, equipment and vehicles, net 4 104 161 1,030 723 工具、器具及び備品 Tools, furniture and fixtures 1,333 1,568 1,593 1,797 2,069 減価償却累計額 Accumulated depreciation (915) (1,150) (1,401) (1,488) (1,569) 工具、器具及び備品(純額) Tools, furniture and fixtures, net 417 418 192 309 499 リース資産 Leased asset 6 6 6 3 26 減価償却累計額 Accumulated depreciation (2) (4) (5) (0) -4 リース資産(純額) Leased asset,net 3 2 1 3 22 土地 Land 4,254 4,254 4,254 4,254 4,254 建設仮勘定 Construction in progress 14 7 121 - 23 無形固定資産 Intangible assets 48 173 534 462 843 投資その他の資産合計 Total Investments and other assets 497 1,450 1,597 1,696 3,033 投資有価証券 Investment securities 324 583 610 478 532 長期未収入金 Long-term accounts and receivable-other 73 - - - - 繰延税金資産 Deferred tax assets 60 820 932 1,113 2,347 その他 Others 39 46 53 105 153 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts (0) (0) (0) (0) - Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結貸借対照表 5 Consolidated Balance Sheets (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (負債の部) Liabilities 負債合計 Total Liabilities 4,061 8,539 11,068 18,948 42,618 流動負債合計 Total Current Liabilities 3,839 8,328 10,779 18,433 42,058 買掛金 Accounts payable-trade 909 1,627 1,392 1,843 4,985 未払法人税等 Income taxes payable 880 863 604 1,433 4,581 前受金 Advances received 1,071 4,301 7,318 12,234 25,655 役員賞与引当金 Provision for directors' bonuses 160 209 226 281 537 製品保証引当金 Provision for product warranties 196 288 321 327 33 品質補償引当金 Provision for quality compensation - - - 230 92 その他 Others 622 1,038 916 2,081 6,172 固 定 負 債 合 計 Total Non-current liabilities 222 210 288 514 559 退職給付に係る負債 Net defined benefit liability 196 187 201 227 276 資産除去債務 Asset retirement obligations - - - 218 219 その他 Others 25 23 87 67 64 (純資産の部) Net assets 純資産合計 Total Net assets 21,808 24,479 27,053 31,107 39,175 株主資本合計 Total Shareholders' equity 21,839 24,237 26,799 31,019 39,047 資本金 Capital stock 931 931 931 931 931 資本剰余金 Capital surplus 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 利益剰余金 Retained earnings 20,804 23,202 25,765 29,985 38,014 自己株式 Treasury stock (976) (976) (976) (977) (977) その他の包括利益累計額合計 Total Accumulated other comprehensive (52) 220 232 66 106 income その他有価証券評価差額金 Valuation difference on available-for-sale 112 295 314 221 259 securities 為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustments (164) (74) (81) (155) (153) 新株予約権 Subscription rights to shares 21 21 21 21 21 負債純資産合計 Total Liabilities and net assets 25,870 33,019 38,121 50,055 81,794 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結損益計算書 6 Consolidated Statements of Income (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 売上高 Net Sales 15,291 17,278 21,252 28,769 42,572 売上原価 Cost of sales 6,403 7,808 9,251 12,853 19,581 売上総利益 Gross profit 8,887 9,469 12,001 15,916 22,991 販売費及び一般管理費 SG&A expenses 4,459 4,568 6,315 7,975 7,929 営業利益 Operating income 4,428 4,901 5,685 7,941 15,062 営業外収益合計 Total non-operating income 151 74 30 30 58 受取利息 Interest income 4 3 6 8 9 受取配当金 Dividends income 8 8 11 13 13 固定資産賃貸料 Rent income on noncurrent assets 1 1 1 2 2 為替差益 Foreign exchange gains 136 55 - - 27 その他 Others 1 4 11 6 6 営業外費用合計 Total non-operating Expenses 4 10 9 137 6 支払利息 Interest expenses - 0 - - - 固定資産除却損 Loss on disposal of fixed assets - 10 0 2 5 為替差損 Foreign exchange losses - - 9 134 - ゴルフ会員権評価損 Loss on valuation of golf club membership 3 - - - - その他 Others 1 0 0 0 0 経常利益 Ordinary income 4,575 4,964 5,706 7,834 15,115 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes 4,575 4,964 5,706 7,834 15,115 法人税等合計 Total Income taxes 1,347 1,429 1,340 1,900 4,291 法人税、住民税及び事業税 Income taxes-current 1,308 1,483 1,461 2,043 5,541 法人税等調整額 Income taxes-deferred 39 (54) (121) (142) (1,250) 当期純利益 Net income 3,227 3,534 4,366 5,933 10,823 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 3,227 3,534 4,366 5,933 10,823 *会計処理の変更に伴う遡及適用に関して 2018年6月期の会計方針の変更に伴い、2017年6月期の決算数字を遡及適用し変更しています。 この変更は、従来海外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算していた会計処理を、 2018年6月期より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更するものであります。 ※ Retrospective changes to figures due to change in accounting policy Because of a change in accounting policy, retrospective changes have been made to figures in the financial result of the fiscal year ended June 2017. Previously, we converted the values of profits and losses of each overseas consolidated subsidiary to Japanese yen using the spot rate of foreign currency exchange as of the date of account settlement by the subsidiary. Starting the fiscal year ending June 2018, we have changed the method of conversion to the one using the average foreign exchange rate of the period. Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結キャッシュ・フロー計算書 7 Consolidated Statements of Cash Flows (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 [ 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ] Cash flows from operating activities 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 合 計 Total cash provided by (used in) operating activities 3,083 3,495 2,916 5,800 16,486 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 4,575 4,964 5,706 7,834 15,115 減価償却費 Depreciation 271 418 558 499 881 固定資産除却損 Loss on retirement of property, plant and equipment - 10 0 2 5 貸倒引当金の増加/(減少)額 Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts (0) 2 (0) 0 2 役員賞与引当金の増加/(減少)額 Increase (decrease) in provision for directors' bonuses 9 49 17 55 255 製品保証引当金の増加/(減少)額 Increase (decrease) in provision for product warranties (26) 89 31 7 (294) 品質補償引当金の増加/(減少)額 Increase (decrease) in provision for quality compensation - - - 230 (137) 退職給付に係る負債の増加/(減少)額 Increase (decrease) in net defined benefit liability 44 (9) 13 27 49 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income (12) (12) (17) (21) (22) 支払利息 Interest expenses - 0 - - - 為替(差益)/差損 Foreign exchange losses (gains) (82) 40 0 12 99 ゴルフ会員権評価損 Loss on valuation of golf club membership 3 - - - - 売上債権の(増加)/減少額 Decrease (increase) in notes and accounts receivable- (102) (1,781) 1,601 (517) (1,333) trade (1,193) (2,150) (4,637) (6,348) (15,294) たな卸資産の(増加)/減少額 Decrease (increase) in inventories 長期未収入金の増加/(減少)額 Increase(decrease) Long-term accounts receivable-other 73 73 - - - 仕入債務の増加/(減少)額 Increase (decrease) in accounts payable-trade 354 110 (503) (224) 1,222 前受金の増加/(減少)額 Increase (decrease) in advances received 495 3,195 3,072 4,918 13,438 その他 Others 95 60 (1,293) 549 5,033 小計 Sub-total 4,505 5,061 4,546 7,027 19,020 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 12 12 17 21 22 利息の支払額 Interest expenses paid - 0 - - - 法人税等の支払額 Income taxes paid (1,435) (1,577) (1,648) (1,248) (2,556) [ 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ] Cash flows from investing activities 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 合 計 Total cash provided by (used in) investing activities (368) (612) (684) (994) (2,038) 定期預金の預入による支出 Payments into time deposits (62) (134) (69) (68) (62) 定期預金の払戻による収入 Proceeds from repayment of time deposits 62 134 69 68 62 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment (353) (470) (223) (897) (1,178) 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sale of property, plant and equipment - - - 1 - 無形固定資産の取得による支出 Payments for acquisition of intangible assets (15) (142) (460) (52) (620) 無形固定資産の売却による収入 Proceeds from sale of intangible assets - - - - 0 差入保証金の差入による支出 Payment of guarantee deposits - - - (46) (31) その他 Others 0 - - - (208) [ 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ] Cash flows from financing activities 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 合 計 Total cash provided by (used in) financing activities (1,038) (1,151) (1,805) (1,715) (2,800) 配当金の支払額 Cash dividends paid (1,037) (1,149) (1,803) (1,713) (2,795) その他 Others (1) (1) (1) (1) (4) 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash (245) 37 (56) (77) (107) equivalents 現金及び現金同等物の増加/(減少)額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 1,430 1,769 370 3,013 11,539 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of period 6,537 7,967 9,736 10,107 13,120 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period 7,967 9,736 10,107 13,120 24,660 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結売上高 / 製品別・地域別売上高の推移 8 Consolidated Net Sales / Net Sales by Product and Region (百万円/ 営業利益 Operating Income (百万円/ 売上高 Net Sales ¥Million) 営業利益率 Operating Income Margin ¥Million) 営業利益 Operating Income 20,000 50.0% 50,000 45.0% 15,000 40.0% 40,000 35.0% 30.0% 30,000 10,000 25.0% 20.0% 20,000 5,000 15.0% 10.0% 10,000 5.0% 0 0.0% 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 売上高 Net Sales 15,291 17,278 21,252 28,769 42,572 営業利益 Operating Income 4,428 4,901 5,685 7,941 15,062 営業利益率 Operating Income Margin 29.0% 28.4% 26.8% 27.6% 35.4% (百万円/ 製品別売上高 Net Sales by Product (百万円/ 地域別売上高 Net Sales by Region ¥Million) ¥Million) 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 0 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 サービス Services その他 Other Products 半導体関連装置 Semiconductor-related products 日本 Japan アジア地域 Asia 北米地域/欧州地域 North America/Europe 【製品別売上高 Net Sales by Product】 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 半導体関連装置 Semiconductor-related products 10,034 12,280 15,498 19,762 34,372 その他 Other Products 2,868 1,953 1,802 4,409 2,150 サービス Services 2,388 3,044 3,951 4,597 6,049 合計 Total 15,291 17,278 21,252 28,769 42,572 【地域別売上高 Net Sales by Region】 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 日本 Japan 4,263 5,419 3,655 5,319 7,182 アジア地域 Asia 7,754 8,818 11,702 20,340 27,750 北米地域/欧州地域 North America/Europe 3,273 3,040 5,894 3,110 7,640 合計 Total 15,291 17,278 21,252 28,769 42,572 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 受注高・受注残高 / たな卸資産の推移 9 Orders, Amount and Outstanding / Inventories (百万円/ 製品別受注高 Orders - Amount by Product (百万円/ 製品別受注残高 Orders - Outstanding by Product ¥million) ¥million) 100,000 100,000 80,000 80,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 半導体関連装置 Semiconductor-related products その他 Other Products サービス Services 半導体関連装置 Semiconductor-related products その他 Other Products サービス Services 【製品別受注高 Orders - Amount by Product】 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 半導体関連装置 Semiconductor-related products 10,826 19,208 34,826 37,338 70,157 その他 Other Products 2,027 2,962 3,909 2,329 3,490 サービス Services 2,456 3,149 4,144 4,781 6,527 合計 Total 15,309 25,320 42,880 44,449 80,175 【製品別受注残高 Orders - Outstanding by Product】 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 半導体関連装置 Semiconductor-related products 8,210 15,137 34,466 52,041 87,826 その他 Other Products 1,560 2,570 4,677 2,597 3,937 サービス Services 440 545 737 921 1,398 合計 Total 10,211 18,253 39,881 55,560 93,163 たな卸資産 Inventories (百万円/ たな卸資産回転率 Inventory Turnover (回) ¥Million) 40,000 7 6 30,000 5 20,000 4 3 10,000 2 1 0 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 たな卸資産 Inventories 5,617 7,800 12,432 18,758 34,062 たな卸資産回転率 Inventory Turnover 3.0回 2.6回 2.1回 1.8回 1.6回 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結 財務データ 10 Consolidated Financial Data 自己資本 Equity (百万円/ 資産合計 Total Assets (百万円/ 有利子負債計 Total Interest-Bearing Debt 自己資本比率 Equity Ratio (%) D/Eレシオ Debt Equity Ratio (%) ¥Million) ¥Million) 100.0% 100,000 3,000 15.0% 80,000 2,500 12.5% 75.0% 60,000 2,000 10.0% 50.0% 1,500 7.5% 40,000 1,000 5.0% 20,000 25.0% 500 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 資産合計 Total Assets 25,870 33,019 38,121 50,055 81,794 自己資本 Equity 21,786 24,457 27,032 31,086 39,154 自己資本比率 Equity Ratio 84.2% 74.1% 70.9% 62.1% 47.9% (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 有利子負債計 Total Interest-Bearing Debt D/Eレシオ Debt Equity Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオInterest Coverage Ratio 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 - - - - - - - - - - 総資産当期純利益率 ROA (%) 自己資本当期純利益率 ROE 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (倍/Times) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio - 25,040 - - - (%) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 総資産当期純利益率 ROA 13.0% 12.0% 12.3% 13.5% 16.4% 自己資本当期純利益率 ROE 15.5% 15.3% 17.0% 20.4% 30.8% Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 連結キャッシュ・フロー / フリーキャッシュフローの推移 11 Consolidated Cash Flows / Free Cash Flows Information (百万円/ キャッシュ・フロー Cash Flows ¥Million) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 (5,000) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (10,000) 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) financing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) investing activities 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) operating activities 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period (百万円/ ¥Million) フリー・キャッシュ・フロー Free Cash Flows 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 【キャッシュ・フロー Cash Flows】 フリー・キャッシュ・フロー Free cash flows (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) operating activities 3,083 3,495 2,916 5,800 16,486 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) investing activities (368) (612) (684) (994) (2,038) 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 Total cash provided by (used in) financing activities (1,038) (1,151) (1,805) (1,715) (2,800) 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of period 7,967 9,736 10,107 13,120 24,660 フリー・キャッシュ・フロー Free cash flows 2,714 2,883 2,232 4,805 14,448 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 設備投資・減価償却・R&Dの推移と従業員データ 12 Capital Expenditures, Depreciation and R&D / Employees Data (百万円/ 設備投資額 Capital Expenditure ¥Million) 減価償却費 Depreciation And Amortization 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (百万円/ 研究開発費 R&D Expenses ¥Million) 研究開発比率 R&D Expense Ratio 4,000 16.0% 3,500 14.0% 3,000 12.0% 2,500 10.0% 2,000 8.0% 1,500 6.0% 1,000 4.0% 500 2.0% 0 0.0% 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 設備投資額 Capital Expenditure 383 911 920 2,097 1,103 減価償却費 Depreciation And Amortization 271 418 558 499 881 研究開発費 R&D Expenses 1,583 1,461 2,772 3,590 3,297 研究開発比率 R&D Expense Ratio 10.4% 8.5% 13.0% 12.5% 7.7% (百万円/ 一人当たり売上高 Net Sales per Head 全従業員数 Total Employees ¥Million) 一人当たり営業利益 Operating Income per Head 500 100 400 80 300 60 200 40 100 20 0 0 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 (人/Number of Employees) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 全従業員数 Total Employees 264 288 332 375 448 (百万円/¥Million) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 一人当たり売上高 Net Sales per Head 57.9 59.9 64.0 76.7 95.0 一人当たり営業利益 Operating Income per Head 16.7 17.0 17.1 21.1 33.6 Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 株価・株式情報 13 Stock Information (円/¥) 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 期末株価 Share price at term-end 311 782 1,560 2,135 10,160 1株当たり当期純利益 Net income per share 36 39 48 66 120 1株当たり純資産 Net assets per share 242 271 300 345 434 1株当たり配当金 Dividend per share 12.8 14.0 17.0 23.5 42.5 2020年1月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。 そのため、2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、上記株価及び金額を算定しています。 The company's common stock was split 2-for-1 effective as Jan 1, 2020. The figures above are calculated as if the stock split took place at the beginning of the fiscal year ended June 2016. 大株主一覧(上位10社) 2020年6月30日現在 持株数(千株) 持株比率 Major Shareholders (Top 10) As of June 30, 2020 Number of Shares Shareholding Ratio 日本マスタートラスト The Master Trust Bank of 5,895 6.53% 信託銀行株式会社(信託口) Japan,Ltd. 日本トラスティ・サービス Japan Trustee Services Bank, 4,389 4.86% 信託銀行株式会社(信託口) Ltd. 内山 靖子 Yasuko Uchiyama 4,006 4.44% 内山 洋 Hiroshi Uchiyama 3,483 3.86% 株式会社三菱UFJ銀行 MUFG Bank, Ltd. 3,008 3.33% 内山 秀 Shu Uchiyama 2,788 3.09% 前田 せつ子 Setsuko Maeda 2,587 2.86% NORTHAN TRUST CO.(AVFC)RE NorthanTrust Co. 2,461 2.72% FIDELITY FUNDS 日本トラスティ・サービス Japan Trustee Services Bank, 1,809 2.00% 信託銀行株式会社(信託口5) Ltd. STATE STREET BANK WEST CLIENT- State Street Bank 1,509 1.67% TREATY 505234 (注) 1. 当社は、自己株式を4,108千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、持株比率は、 自己株式を控除して計算しております。 2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 The company holds 4,108 thousand shares of its own as treasury stock, which is not on the list of major shareholders above. The figures of shareholding ratio are calculated using the number of outstanding shares excluding the treasury stock . The figures of number of shares are rounded down to the nearest thousand. The figures of shareholding ratio are rounded down to the second decimal place. Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved 株価・株式情報 14 Stock Information 株主構成 株主数 Number of shareholders 株式数 Shares Composition of Shareholders by Category 2019/6 2020/6 2019/6 2020/6 金融機関 Financial institutions 38 0.6% 45 0.2% 9,724,600 20.6% 21,043,300 22.3% 金融機関 Financial institutions 銀行 Bank 1 0.0% 2 0.0% 1,504,000 3.2% 3,013,000 3.2% 信託銀行 Trust banks 17 0.3% 19 0.1% 8,049,600 17.1% 17,574,800 18.6% 生命保険会社 Life insurance companies 19 0.3% 17 0.1% 107,400 0.2% 195,200 0.2% 損害保険会社 Non-life insurance companies 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% その他金融機関 Other financial institutions 1 0.0% 7 0.0% 63,600 0.1% 260,300 0.3% 金融商品取引業者 Financial instruments business operators 46 0.7% 58 0.2% 700,300 1.5% 1,669,669 1.8% その他の法人 Other companies 54 0.8% 211 0.9% 1,246,402 2.6% 2,379,403 2.5% 外国法人等 Foreign institutions and others 245 3.7% 637 2.6% 17,342,621 36.8% 31,926,038 33.9% 個人・その他 Japanese individuals and other 6,215 94.2% 23,467 96.1% 16,075,081 34.1% 33,159,504 35.2% 自己名義株式 Treasury stock 1 0.0% 1 0.0% 2,054,196 4.4% 4,108,486 4.4% 合計 Total 6,599 100.0% 24,419 100.0% 47,143,200 100.0% 942,864,000 100.0% Copyright © Lasertec Corporation All Rights Reserved レーザーテック株式会社 〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜2-10-1 Tel:045-478-7111(代)Fax:045-476-1061https://www.lasertec.co.jp/ 経営企画室 Tel:045-478-7127 Lasertec Corporation 2-10-1Shin-yokohama,Kohoku-ku, Yokohama City, 222-8552 Japan Phone:+81-45-478-7111(Head Office) Fax:+81-45-476-1061 https://www.lasertec.co.jp/ Corporate Planning Office Phone:+81-45-478-7127 Attachments Original document

