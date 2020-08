Linda Nektar

Börsiteade

AS Linda Nektar 2020. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

AS Linda Nektar ('Ettevõte') jälgib tähelepanelikult COVID-19 seotud mõjusid joogitööstusele ja on viivitamatult rakendanud vajalikud meetmed, sest koroonaviirusega seotud pandeemia (COVID-19) on mõjutanud inimesi ja ettevõtteid kogu maailmas. AS Linda Nektarile on esmatähtis töötajate, tarnijate, klientide ja laiema avalikkuse ohutus ja turvalisus. Ettevõtte tootmisprotsess on jätkunud katkestusteta, selleks on suurendatud vajadusel kriitilisi varusid, et tagada tootmissisendite kättesaadavus võimalike tarnehäirete korral.

Nõudlus puuviljadest kääritatud toorainele on püsinud hea. Aasta alguses lansseeritud uued tooted on klientide poolt hästi vastu võetud. Eelmisel aastal rakendatud alkoholiaktsiisi määrade vähendamine on mõjutanud positiivselt üldist siseriiklikku nõudlust. Kuigi koroonapandeemia tõttu olid paljud lõpptoodete müügikanalid (HORECA) ja piirid turismile suletud, on selle languse kompenseerinud tarbijate ostude mahtude kasv teistest müügikanalitest. Pandeemiaga seotud piirangud ei ole ettevõttele, kui pakendamata puuviljaveinide hulgitootjale, kuni käesoleva aruande kuupäevani otsest olulist mõju avaldanud. See hõlmab kaupade üldist liikumist turgudel (nii tootmist kui ka tarneid).

2020. aasta esimesel poolel oli AS Linda Nektar käive 1 315 669 eurot ehk 25,5% suurem kui aasta tagasi samal ajal (6 kuud 2019: 1 048 569 eurot). Väikese osa 2020. aasta I poolaasta müügist (4 832 eurot) moodustas aroomi müük.

2020. aasta esimene pool lõppes puhaskasumiga summas 52 639 eurot (6 kuud 2019: kahjum 21 510 eurot). See kinnitab juhtkonna seisukohta, et tööstuses valitsevad tingimused, mõjutatuna muutlikest turutingimustest on hakanud pärast mõne aastast ebakindlust stabiliseeruma (6 kuud 2018: kahjum 51 013 eurot).

Ettevõte on laiendanud tooteportfelli, pakkumaks klientidele tooteid kooskõlas tulevikutrendidega. Laienenud tooteportfell on ka üheks võtmeks kliendibaasi suurendamisel. Pidev koostöö tugevate partneritega, nagu Saksa ettevõte Symrise, on üks osa töövahenditest. Ettevõte investeerib ka uute fermentide ('fingerprinted' / unikaalne kääritatud tooraine, kombineerituna erinevatest bakteri- ja pärmitüvedest) väljatöötamisse koos aroomitehnoloogia alal kogutud teadmistega. Kõik see kokku moodustab vägagi omanäolise pakkumise klientide jaoks.

Äritegevuse rahavoog oli 2020. aasta esimesel poolel negatiivne, ulatudes 13 860 euroni (6 kuud 2019: positiivne 76 528 eurot). See oli peamiselt tingitud ärivõimaluste laienemisega seotud suurenenud vajadusest käibekapitali järele.

Seisuga 30.06.2020 oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 770 468 eurot (6 kuud 2019: 3 966 072 eurot), mis on kahanenud 4,93% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Käibevarad moodustasid varadest 1 768 313 eurot (6 kuud 2019: 1 694 119 eurot) ehk 46,90% kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 002 155 eurot (6 kuud 2019: 2 271 953 eurot) ehk 53,10% bilansimahust. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 112 398 eurot (6 kuud 2019: 214 152 eurot) ning ettevõtte omakapital 3 658 070 eurot (6 kuud 2019: 3 751 920 eurot).

Seisuga 30.06.2020 laenukohustised puuduvad, raha ja raha ekvivalentide maht 697 377 eurot (6 kuus 2019: 859 878 eurot).

Kokku investeeriti põhivaradesse 57 157 eurot (6 kuud 2019: 125 863 eurot).

2020. aasta I poolaasta amortisatsioonikulud olid 190 650 eurot (6 kuud 2019: 185 800 eurot).

2020. aasta esimesel poolel maksis ettevõte dividende summas 126 009 eurot (6 kuud 2019: 126 009 eurot). Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 24 176 eurot (6 kuud 2019: 27 839 eurot).

Seisuga 30. juuni 2020 oli ettevõttel 13 töötajat, 1 juhatuse liige ning 4 nõukogu liiget. Tööjõukulud (koos maksudega) 2020. aasta I poolaastal olid 181 515 eurot (6 kuud 2019: 163 346).

Juhtkond prognoosib 2020. aasta müügituludeks 2,5 miljonit eurot. See peegeldab, lähtudes klientide soovidest, üleminekut kõrgema lisandväärtusega toodete järele. Tootmisvõimsused on piisavad mahtude suurendamiseks, kui turutingimused seda nõuavad.

Majandusnäitajad:

Jaanuar - Juuni

2020 Jaanuar - Juuni

2019 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustised x 15,73 7,91 Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustised x 11,77 6,20 Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised 1 655 915 1 479 967 Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 97,02 94,60 Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % 4,00 -2,05 Võlakordaja = kohustised : kogu passiva x 0,03 0,05

Finantsaruanded

Bilanss

(eurodes)

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Varad Käibevarad Raha 697 377 883 944 859 878 Nõuded ja ettemaksed 625 591 378 175 466 949 Varud 445 345 446 680 367 292 Kokku käibevarad 1 768 313 1 708 799 1 694 119 Põhivarad Nõuded ja ettemaksed 12 42 48 Materiaalsed põhivarad 1 997 004 2 129 820 2 264 271 Immateriaalsed põhivarad 5 139 6 225 7 634 Kokku põhivarad 2 002 155 2 136 087 2 271 953 Kokku varad 3 770 468 3 844 886 3 966 072 Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Võlad ja ettemaksed 112 398 113 447 214 152 Kokku lühiajalised kohustised 112 398 113 447 214 152 Kokku kohustised 112 398 113 447 214 152 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109 Ülekurss 617 517 617 517 617 517 Kohustuslik reservkapital 70 672 70 672 70 672 Muud reservid 11 416 11 416 8 809 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 330 717 1 501 323 1 501 323 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 52 639 -44 598 -21 510 Kokku omakapital 3 658 070 3 731 439 3 751 920 Kokku kohustised ja omakapital 3 770 468 3 844 886 3 966 072

Kasumiaruanne

(eurodes)

01.01.2020 -30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019 Müügitulu 1 315 669 1 048 569 Muud äritulud 773 7 609 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 21 391 9 344 Kaubad, toore, materjal ja teenused -807 895 -624 706 Mitmesugused tegevuskulud -64 907 -85 323 Tööjõukulud -181 515 -163 346 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -190 650 -185 800 Olulised käibevara allahindlused -16 046 0 Muud ärikulud -43 -66 Ärikasum (kahjum) 76 777 6 281 Intressitulud 38 48 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 76 815 6 329 Tulumaks -24 176 -27 839 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 52 639 -21 510

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

01.01.2020 -30.06.2020 01.01.2019 -30.06.2019 Rahavood äritegevusest Ärikasum (kahjum) 76 777 6 281 Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus 190 650 185 800 Kasum (kahjum) põhivarade müügist -58 -861 Kokku korrigeerimised 190 592 184 939 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -247 386 -170 510 Varude muutus 1 335 -41 564 Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 002 125 221 Makstud ettevõtte tulumaks -24 176 -27 839 Kokku rahavood äritegevusest -13 860 76 528 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -46 736 -124 278 Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 0 21 250 Laekunud intressid 38 48 Kokku rahavood investeerimistegevusest -46 698 -102 980 Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid -126 009 -126 009 Kokku rahavood finantseerimistegevusest -126 009 -126 009 Kokku rahavood -186 567 -152 461 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 883 944 1 012 339 Raha ja raha ekvivalentide muutus -186 567 -152 461 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 697 377 859 878

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku 31.12.2018 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 627 332 3 899 439 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -21 510 -21 510 Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009 30.06.2019 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 479 813 3 751 920 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -23 088 -23 088 Muutused reservides 0 0 0 2 607 0 2 607 31.12.2019 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 456 725 3 731 439 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 52 639 52 639 Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009 Muud muutused omakapitalis 0 0 0 0 1 1 30.06.2020 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 383 356 3 658 070

