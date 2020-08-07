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10:14aLINK BLGSYR STMLR YZM VE DM SNY VE TR : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Link Blgsyr Stmlr Yzm ve Dm Sny ve Tr : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

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08/07/2020 | 10:14am EDT

Şirket merkezinde bugün (07/08/2020) gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddesi kabul edilmiştir.

'6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, finansal tablolarda yer alan 2019 yılı dönem karının brüt %25'inin dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından 06/07/2020 tarih ve 2020/05 sayı ile aşağıdaki şekilde karar alındığını beyan etti. Alınan karar zapta aynen geçirildi.

'Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun şirket merkezinde yapılan toplantısında, Şirketimizin Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi hükümlerine ve SPK'nin Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarına göre 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 'de yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının, %25 oranına tekabül eden toplam brüt 1.478.458,52 TL tutarındaki nakit temettünün, aşağıdaki açıklanan çerçevede dağıtılması yönünde genel kurula teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir:

1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan ticari karı 7.446.343,00 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan yasal kayıtlardaki net ticari kar ise 5.913.834,07 TL'dir.

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve 'SPK Kar Payı Rehberi' uyarınca yasal kayıtlara göre oluşan vergi sonrası dönem karının, SPK'ya göre oluşan kardan daha küçük olması nedeniyle 5.913.834,07 TL'lik tutar kar dağıtımına esas olmalıdır.

3) Kar dağıtımında, 17 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.maddesindeki; Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar;

2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına konu edilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeleri de esas alınarak şirket hissedarlarına 5.913.834,07 TL tutarındaki net dönem karının %25 oranına denk gelen toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettü dağıtılabilecektir. Net dönem karının geri kalan kısmı olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılacaktır.

4) Toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü olarak ödenecektir.

5) Temettü ödemelerinin genel kurul toplantısını takiben 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.'

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nca sunulan yukarıdaki teklif aynen kabul edilerek brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü 19/08/2020 tarihinde ödenmesine 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.'

Disclaimer

Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS published this content on 07 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 August 2020 14:13:03 UTC
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10:14aLINK BLGSYR STMLR YZM VE DM SNY VE T : Kar Payı Dağıtım ..
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Sales 2019 15,7 M 2,18 M 2,18 M
Net income 2019 7,45 M 1,03 M 1,03 M
Net cash 2019 23,8 M 3,30 M 3,30 M
P/E ratio 2019 13,4x
Yield 2019 -
Capitalization 134 M 18,3 M 18,6 M
EV / Sales 2018 2,34x
EV / Sales 2019 4,85x
Nbr of Employees -
Free-Float 41,8%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Murat Kasaroglu Chairman & General Manager
Selma Günaydin Manager-Financial Affairs
Hayguyi Antikacioglu Vice Chairman & General Coordinator
Kemal Kasaroglu Non-Executive Director
Hakan Gümüs Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
LINK BLGSYR STMLR YZM VE DM SNY VE TR AS18
SAP SE12.40%190 769
ORACLE CORPORATION4.34%169 637
SERVICENOW INC.52.43%82 538
INTUIT INC.19.20%81 421
DOCUSIGN, INC.191.03%39 579
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