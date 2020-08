MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > Log-In Logística Intermodal S.A. LOGN3 BRLOGNACNOR3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/10 15.86 BRL -0.81% 04:09a LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Comunicado ao Mercado - Atribuição de rating pela Fitch PU 04:09a LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Política de Negociação das Ações da Companhia PU 04:04a LOG IN LOGÍSTICA INTERMODAL S A : Fitch Ratings - Relatório Analítico PU Summary Charts News Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Log In Logística Intermodal S A : Demonstrações Financeiras 2T20 0 08/11/2020 | 04:04am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields . LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. Informações Financeiras Intermediárias Referentes ao Período Findo em 30 de junho de 2020 Deloitte Touche Tohmatsu Rua São Bento, 18 - 15º e 16º andares 20090-010 - Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel.: + 55 (21) 3981-0500 Fax: + 55 (21) 3981-0600 www.deloitte.com.br RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Log-In Logística Intermodal S.A. Introdução Revisamos as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Log-In Logística Intermodal S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e com a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado As informações contábeis intermediárias anteriormente referidas incluem as demonstrações do valor adicionado - DVA, individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e com os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Jônatas José Medeiros de Barcelos Auditores Independentes Contador CRC nº 2 SP 011609/O-8 "F" RJ CRC nº 1 RJ 093376/O-3 2020-RJO-0389 VF.docx © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 2 BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais - R$) Consolidado Controladora Notas 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 ATIVOS CIRCULANTES Caixa e equivalentes de caixa 5 55.196 55.315 48.247 49.444 Aplicações financeiras 5 603.550 608.167 603.550 608.167 Contas a receber de clientes 6 158.625 145.484 117.427 115.824 Estoques 22.794 21.463 17.183 16.244 Valores a receber de partes relacionadas 7 - - 33.699 27.251 Tributos a recuperar ou compensar 8 41.944 54.780 13.469 12.835 Fundo da marinha mercante - AFRMM 9 21.542 14.027 21.542 14.027 Outros ativos circulantes 22.483 13.576 9.723 7.150 Total dos ativos circulantes 926.134 912.812 864.840 850.942 NÃO CIRCULANTES Aplicações financeiras 5 3.892 10.805 2.746 9.678 Fundo da marinha mercante - AFRMM 9 5.401 13.887 5.401 13.887 Tributos a recuperar ou compensar 8 48.413 34.513 8.500 - Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 174.628 171.752 174.628 171.752 Depósitos judiciais 16.838 36.633 8.748 27.746 Valores a receber de partes relacionadas 7 - - 73.543 - Outros ativos não circulantes 1.607 1.607 1.594 1.594 Investimentos em sociedades controladas 11 - - 369.062 339.727 Ativos de direito de uso - Arrendamento mercantil 14 135.353 100.253 104.667 70.470 Imobilizado 12 649.849 599.197 187.663 198.365 Intangível 13 29.697 30.618 24.284 25.250 Total dos ativos não circulantes 1.065.678 999.265 960.836 858.469 TOTAL DOS ATIVOS 1.991.812 1.912.077 1.825.676 1.709.411 PASSIVOS CIRCULANTES Salários e encargos sociais 21.023 28.558 10.234 19.501 Impostos e contribuições a recolher 20.714 16.656 11.345 6.759 Fornecedores e provisões operacionais 15 137.782 155.904 90.871 102.213 Empréstimos, financiamentos e debêntures 16 101.953 98.675 85.901 83.805 Obrigações com arrendamento mercantil 14 42.343 30.605 36.815 27.652 Valores a pagar a partes relacionadas 7 - - 42.685 31.435 Dividendos Propostos 7 - - - Outros passivos circulantes 622 848 82 213 Total dos passivos circulantes 324.444 331.246 277.933 271.578 NÃO CIRCULANTES Fornecedores e provisões operacionais 15 11 50 - 7 Empréstimos, financiamentos e debêntures 16 1.328.022 1.157.918 1.146.270 993.865 Obrigações com arrendamento mercantil 14 100.391 57.918 87.646 46.945 Valores a pagar a partes relacionadas 7 - - 56.330 38.508 Provisões para riscos 17 20.907 35.510 6.393 6.056 Imposto de renda e contribuição social diferidos 10 12.051 7.886 - - Perda com investimento em sociedade controlada 11 - - 47.946 33.930 Outros passivos não circulantes 2.687 4.502 - 1.595 Total dos passivos não circulantes 1.464.069 1.263.784 1.344.585 1.120.906 TOTAL DOS PASSIVOS 1.788.513 1.595.030 1.622.518 1.392.484 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18 Capital social 1.312.019 1.310.322 1.312.019 1.310.322 Reserva de capital 18.382 5.073 18.382 5.073 Reserva de incentivos fiscais 95.708 95.708 95.708 95.708 Ações em tesouraria (50.922) (50.922) (50.922) (50.922) Prejuízos acumulados (1.173.051) (1.043.621) (1.173.051) (1.043.621) Ajustes acumulados de conversão 1.022 367 1.022 367 Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores 203.158 316.927 203.158 316.927 Participações de acionistas não controladores 141 120 - - TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 203.299 317.047 203.158 316.927 TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.991.812 1.912.077 1.825.676 1.709.411 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação Período de três meses findos Período de seis meses findos em 30 de junho de em 30 de junho de Notas 2T20 2T19 6M20 6M19 Operações continuadas Receita líquida 22 234.620 269.805 505.959 508.506 Custo dos serviços prestados 23 (187.077) (214.470) (420.219) (402.045) LUCRO BRUTO 47.543 55.335 85.740 106.461 Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 9 11.310 22.144 21.097 35.982 Despesas administrativas e comerciais 23 (31.683) (31.739) (51.412) (50.478) Outras receitas (despesas), líquidas 2.452 2.296 5.134 1.563 RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 29.622 48.036 60.559 93.528 RESULTADO FINANCEIRO 24 Receitas financeiras 5.531 463 13.065 1.326 Despesas financeiras (26.083) (40.323) (52.654) (67.322) Variações monetárias e cambiais, líquidas (22.558) 3.832 (140.527) 814 (43.110) (36.028) (180.116) (65.182) (13.488) 12.008 (119.557) 28.346 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10 Corrente (2.199) (4.145) (8.560) (6.127) Diferido 918 1.824 (1.289) (7.307) (1.281) (2.321) (9.849) (13.434) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO (14.769) 9.687 (129.406) 14.912 LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ATRIBUÍVEL AOS Acionistas controladores (14.778) 9.680 (129.430) 14.895 Acionistas não controladores 9 7 24 17 RESULTADO POR AÇÃO - EM REAIS Básico (centavos por ação) 19 (0,14) 0,25 (1,25) 0,39 Diluído (centavos por ação) 19 (0,14) 0,25 (1,24) 0,39 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DA CONTROLADORA Em milhares de reais - R$, exceto resultado por ação Período de três meses findos Período de seis meses findos em 30 de junho de em 30 de junho de Notas 2T20 2T19 6M20 6M19 Operações continuadas Receita líquida 22 149.860 178.302 331.911 349.765 Custo dos serviços prestados 23 (133.113) (144.613) (292.915) (282.288) LUCRO BRUTO 16.747 33.689 38.996 67.477 Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 9 11.310 22.144 21.097 35.982 Despesas administrativas e comerciais 23 (24.403) (17.522) (44.145) (30.693) Outras receitas (despesas), líquidas 2.078 (2.156) 3.248 (3.614) Resultado de equivalência patrimonial 11 5.583 4.820 3.509 9.908 RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 11.315 40.975 22.705 79.060 RESULTADO FINANCEIRO 24 Receitas financeiras 5.980 563 13.396 953 Despesas financeiras (24.337) (36.560) (50.196) (58.957) Variações monetárias e cambiais, líquidas (12.556) 3.313 (119.234) (1.378) (30.913) (32.684) (156.034) (59.382) (19.598) 8.291 (133.329) 19.678 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10 Corrente 1.023 - 1.023 - Diferido 3.797 1.389 2.876 (4.783) 4.820 1.389 3.899 (4.783) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO (14.778) 9.680 (129.430) 14.895 RESULTADO POR AÇÃO - EM REAIS Básico (centavos por ação) 19 (0,14) 0,25 (1,25) 0,39 Diluído (centavos por ação) 19 (0,14) 0,25 (1,24) 0,39 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Em milhares de reais - R$ Consolidado Controladora Notas 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Lucro líquido (prejuízo) do período (14.769) 9.687 (129.406) 14.912 (14.778) 9.680 (129.430) 14.895 Outros resultados abrangentes: Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para o resultado Ajustes de conversão operações no exterior 11 448 45 655 (444) 448 45 655 (444) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO (14.321 ) 9.732 (128.751) 14.468 (14.330 ) 9.725 (128.775) 14.451 RESULTADO ABRANGENTE TOTAL ATRIBUÍDO AOS Acionistas controladores (14.330) 9.725 (128.775) 14.451 Acionistas não controladores 9 7 24 17 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 6 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em milhares de reais - R$ Patrimônio Reserva de Ajustes líquido atribuível Participações de Total do Capital Reserva incentivos Ações em Prejuízos acumulados aos acionistas acionistas não Patrimônio Notas social de capital fiscais tesouraria acumulados de conversão controladores controladores Líquido SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2019 654.224 1.894 95.708 (50.922) (1.054.751) (900) (354.747) 119 (354.628) Aumento de capital por subscrição de ações 18 1.877 - - - - - 1.877 - 1.877 Opções outorgadas (Plano de opção de ações) - 1.464 - - - - 1.464 - 1.464 Outros - - - - - (94) (94) (17) (111) Lucro líquido do período - - - - 14.895 - 14.895 17 14.912 Outros resultados abrangentes - - - - - (444) (444) - (444) SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 656.101 3.358 95.708 (50.922) (1.039.856) (1.438) (337.049) 119 (336.930) SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2020 1.310.322 5.073 95.708 (50.922) (1.043.621) 367 316.927 120 317.047 Aumento de capital por subscrição de ações 18/26 3.117 - - - - - 3.117 - 3.117 Custos diretos de emissão de ações 18/26 (1.420) - - - - - (1.420) - (1.420) Opções outorgadas (Plano de opção de ações) 20 - 13.309 - - - - 13.309 - 13.309 Outros - - - - - - - (3) (3) Prejuízo do período - - - - (129.430) - (129.430) 24 (129.406) Outros resultados abrangentes - - - - - 655 655 - 655 SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 1.312.019 18.382 95.708 (50.922) (1.173.051) 1.022 203.158 141 203.299 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Em milhares de reais - R$ Consolidado Controladora Notas 6M20 6M19 6M20 6M19 Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro líquido (prejuízo) do período (129.406) 14.912 (129.430) 14.895 Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial 11 - - (3.509) (9.908) Depreciação e amortização 23 50.229 46.656 30.078 32.615 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 10 9.849 13.434 (3.899) 4.783 Provisão (reversão) para riscos e correção monetária 17 (7.799) (6.179) 1.051 (448) Despesa com plano de opção de ações 20 13.309 1.464 13.309 1.464 Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas 26 189.679 51.826 160.321 51.737 Juros, encargos e variação cambial a receber, líquidas - - (5.248) - Recursos com subvenção - AFRMM aplicados 9 (21.097) (35.982) (21.097) (35.982) Receitas de aplicações financeiras 24 (10.802) (10.766) Outros (6.661) (8.946) (798) (11.736) Variações de ativos e passivos: Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas (13.141) (9.729) (8.051) (2.102) Estoques (1.331) (1.011) (939) (562) Tributos a recuperar ou compensar (1.064) 7.112 (9.134) 1.105 Fundo da Marinha Mercante - AFRMM 21.950 65.208 21.950 65.208 Outros ativos (8.908) (1.096) (2.573) 2.485 Salários e encargos sociais (7.535) (1.944) (9.267) (1.521) Impostos e contribuições a recolher 4.058 (4.183) 4.586 (8.087) Fornecedores e provisões operacionais e valores a pagar a partes relacionadas (18.161) 20.364 17.723 11.560 Pagamentos de provisão para riscos (2.440) - (713) - Outros passivos (218) (5.205) (131) 681 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 60.511 146.701 43.463 116.187 Fluxos de caixa das atividades de investimentos Depósitos judiciais 19.795 (1.141) 18.998 (568) Integralização de capital e AFAC 11 - - (19.219) (3.820) Mútuos concedidos a controladas - - (68.295) - Adições ao imobilizado e intangível 12/13 (80.891) (11.166) (3.361) (3.404) Aplicações financeiras 11.530 (66.538) 11.549 (66.538) Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (49.566) (78.845) (60.328) (74.330) Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 26 Aumento de capital por subscrição de ações 3.117 1.877 3.117 1.877 Custos diretos de emissão de ações (828) - (828) - Emissão de debêntures 71.400 64.913 71.400 64.913 Custos na captação de debêntures (1.687) - (1.687) - Captação de mútuos com controladas - - 17.827 9.433 Pagamento de mútuos com controladas - - (1.550) - Amortização empréstimos e financiamentos (33.049) (48.054) (27.540) (40.835) Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (22.958) (38.628) (21.662) (36.288) Obrigações com arrendamento mercantil (27.059) (19.872) (23.409) (18.492) Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos (11.064) (39.764) 15.668 (19.392) Aumento (redução) líquido(a) em caixa e equivalentes de caixa (119) 28.092 (1.197) 22.465 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 55.315 17.030 49.444 13.242 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 55.196 45.122 48.247 35.707 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 8 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Consolidado Controladora Períodos findos em: Períodos findos em: 6M20 6M19 6M20 6M19 Geração do valor adicionado Receita gerada: 585.521 633.118 399.759 391.170 Receita bruta 565.047 565.491 379.302 395.471 Outras receitas 21.097 - 21.097 - Receitas relativas à construção de ativos próprios - 71.922 - - Provisão (reversão) para perda de crédito esperada - PCE (623) (4.295) (640) (4.301) Insumos aplicados na geração da receita de serviços: (275.665) (297.037) (225.486) (177.697) Serviços contratados (204.009) (275.635) (158.016) (158.824) Materiais (8.485) (6.249) (4.394) (3.493) Óleo combustíveis e gases (48.282) (40.273) (46.309) (38.030) Reversão (constituição) de provisão para riscos 7.799 5.148 (1.051) (276) Outros (22.688) 19.972 (15.716) 22.926 Valor adicionado bruto 309.856 336.081 174.273 213.473 Depreciação e amortização (50.229) (46.655) (30.078) (32.615) Valor adicionado líquido 259.627 289.426 144.195 180.858 Valor adicionado recebido por transferência: 58.155 2.140 42.296 10.861 Resultado de equivalência patrimonial - - 3.509 9.908 Receitas financeiras e variações monetárias e cambiais ativas 58.155 2.140 38.787 953 Valor adicionado total a distribuir 317.782 291.566 186.491 191.719 Distribuição do valor adicionado Pessoal: 71.258 59.474 39.649 33.697 Remuneração 51.908 43.232 30.056 25.377 Benefícios 15.924 13.137 8.040 6.701 FGTS 3.426 3.105 1.553 1.619 Impostos, taxas e contribuições: 76.699 70.683 47.516 50.482 Federal 48.810 43.923 25.779 29.610 Estadual 22.083 20.961 21.006 20.471 Municipal 5.806 5.799 731 401 Remuneração de capitais de terceiros: 299.231 146.497 228.756 92.645 Despesas financeiras e variações monetárias e cambiais passivas 236.813 67.322 194.821 60.335 Afretamentos, locações e arrendamentos 62.418 79.175 33.935 32.310 Remuneração de capitais próprios: (129.406) 14.912 (129.430) 14.895 Lucros (prejuízos) retidos (129.430) 14.895 (129.430) 14.895 Participação de acionistas não controladores 24 17 - - Valor adicionado total distribuído 317.782 291.566 186.491 191.719 As notas explicativas são parte integrante dessas informações financeiras intermediárias. 9 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 1. CONTEXTO OPERACIONAL A Log-In Logística Intermodal S.A. e suas controladas ("Log-In" ou "Companhia") são prestadoras de serviços marítimos de cabotagem e longo curso (Mercosul), além de operarem terminais terrestres e portuários. A Companhia oferece soluções logísticas integradas ("one stop shop") para movimentação e transporte de contêineres porta-a-porta, ou seja, por meio marítimo complementado pela ponta rodoviária, bem como armazenagem de carga em terminais portuários. A Companhia possui seis navios próprios em operação. A Log-In ("Controladora") é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem seus títulos negociados na bolsa de valores de São Paulo - B3 S.A. - sob o código LOGN3. 2. DESTAQUES A Administração destaca alguns assuntos importantes nesta divulgação: Enquadramento na linha Standstill COVID -19

Em 14 abril de 2020, o Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) deferiu a nossa solicitação de enquadramento ao Standstill COVID-19, com postergação dos pagamentos (principal + juros) das parcelas de 13 de abril de 2020 até 10 de setembro de 2020 do financiamento obtido, junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), para construção de embarcações. O montante de aproximadamente R$50 milhões será capitalizado e pago dentro do prazo remanescente do contrato, obedecendo o cronograma de pagamento de cada contrato.

-19 Em 14 abril de 2020, o Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) deferiu a nossa solicitação de enquadramento ao Standstill COVID-19, com postergação dos pagamentos (principal + juros) das parcelas de 13 de abril de 2020 até 10 de setembro de 2020 do financiamento obtido, junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), para construção de embarcações. O montante de aproximadamente R$50 milhões será capitalizado e pago dentro do prazo remanescente do contrato, obedecendo o cronograma de pagamento de cada contrato. Aquisição de Embarcação (Log-In Endurance) A subsidiária Log-In International GmbH ("Log-In GmbH"), sediada na Áustria, concluiu em abril de 2020 a compra de uma embarcação porta-contêiner, adquirida da Lomar Shipping pelo valor de US$13,1 milhões, sem considerar os demais custos de aquisição. O Log-In Endurance possui capacidade nominal de 2.800 TEUs, foi construído no estaleiro chinês Guangzhou Wenchong Shipyard e sua operação teve início no dia 1º de maio de 2020. A aquisição do Log-In Endurance fez parte do plano de negócios e de adequação da frota atual da Companhia, através da gestão eficaz de seus ativos estratégicos, com foco na excelência operacional, contribuindo para o desenvolvimento do modal da navegação de Cabotagem brasileira, bem como do fortalecimento da Marinha Mercante do Brasil. Emissão de debêntures Em maio de 2020, a Log-In realizou sua 3ª emissão de debêntures para recompor o caixa da Companhia decorrente da aquisição da nova embarcação (Log-In Endurance). O valor total captado foi de R$71.400, totalmente subscrito em junho de 2020. 3. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 3.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, foram elaboradas de acordo o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB". Essas informações financeiras intermediárias foram elaboradas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração do Formulário de Informações Trimestrais - ITR. 10 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Como não existe diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuíveis aos acionistas da controladora, constantes nas informações financeiras intermediárias consolidadas preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da controladora, constantes nas informações financeiras intermediárias individuais preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia optou por apresentar essas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 3.2 BASE DE ELABORAÇÃO As informações financeiras intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos no final de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. 3.3 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO Estas informações financeiras intermediárias são apresentadas em Reais (R$), moeda funcional da Companhia, com os saldos arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Para as controladas do exterior que atuam em ambiente econômico estável e possuem moeda funcional distinta da Controladora, as informações do resultado são convertidas para Reais pela taxa de câmbio média mensal, os ativos e passivos são convertidos pela taxa final e os itens do patrimônio líquido são convertidos pela taxa histórica. Para a controlada Log-In Mercosur, que atua em ambiente de economia hiperinflacionária (Argentina), os saldos de ativos, passivos e resultado acumulado são convertidos pela taxa final. As variações cambiais sobre os investimentos em controladas, com moeda funcional distinta da Controladora, são registradas no patrimônio líquido, como ajuste acumulado de conversão, sendo transferidas para o resultado quando da alienação dos investimentos. 3.4 BASES DE CONSOLIDAÇÃO As informações financeiras intermediárias consolidadas incluem as informações financeiras intermediárias da Companhia e das entidades controladas pela Companhia (suas controladas) elaboradas até 30 de junho de 2020. Outras informações sobre as controladas da Companhia estão detalhadas na nota explicativa nº 11. O controle é obtido quando a Companhia: (i) tem poder sobre a investida; (ii) está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e (iii) tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos. A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas de uma controlada adquirida ou alienada durante o período são incluídas no resultado a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em que a Companhia deixa de controlar a controlada. Quando necessário, as informações financeiras intermediárias das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis às políticas contábeis da Companhia. Todas as transações, saldos, receitas e despesas e fluxos de caixa entre as empresas do grupo são eliminados nas informações financeiras intermediárias consolidadas. As participações minoritárias em controladas são identificadas separadamente da participação da Companhia nessas controladas. O valor contábil das participações minoritárias corresponde ao valor dessas participações no reconhecimento inicial acrescido da parcela de variações subsequentes no patrimônio líquido das participações minoritárias. 11 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 3.5 INFORMAÇÃO POR SEGMENTO A atividade de negócio da Companhia consiste em soluções logísticas integradas ("one stop shop") para movimentação e transporte de contêineres porta-a-porta. Com vistas a proporcionar a intermodalidade aos clientes (solução de transporte porta-a-porta), a Companhia disponibiliza serviços de transportes marítimos, rodoviários de curta distância, terminais terrestres, terminais portuários e armazenagem. Os ativos da Companhia atuam de forma integrada, sendo seus resultados interligados e interdependentes. As informações reportadas ao Presidente da Companhia (principal tomador de decisões operacionais) para alocar recursos e avaliar o desempenho da Companhia considera essa intermodalidade dos serviços prestados como um único segmento operacional. 3.6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ("DFC") A Companhia classifica na demonstração dos fluxos de caixa os juros pagos e os mútuos obtidos como atividade de financiamento, os mútuos concedidos como atividade de investimento e os dividendos recebidos como atividade operacional. Sendo assim, a Companhia entende que os juros pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros, os dividendos recebidos representam uma extensão de suas atividades operacionais, os mútuos obtidos são úteis para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixa, bem como para gerir sua capacidade financeira, utilizando recursos externos com objetivo de financiar as atividades operacionais e de financiamento e os mútuos concedidos representam aumento e/ou diminuição dos ativos de longo prazo (não circulantes) que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. 3.7 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ("DVA") Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas informações financeiras intermediárias individuais e como informação suplementar às informações financeiras intermediárias consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRS. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das informações financeiras intermediárias e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 3.8 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS As principais políticas contábeis para melhor compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na preparação dessas informações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas. Essas práticas contábeis são consistentes com as adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores. a) IFRS/CPC novas e alteradas em vigor no exercício corrente A partir de 1º de janeiro de 2020, estão vigentes as seguintes novas normas e alterações: Alterações à IFRS 3 - Definição de negócios;

Alterações à IAS 1 e IAS 8 - Definição de material;

Alterações às Referências à Estrutura Conceitual nas Normas do IFRS;

Alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 - Reforma da Taxa de Juros de Referência. 12 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma A partir de 1º de junho de 2020, está vigente a seguinte alteração: Alterações ao IFRS 16 - Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos à arrendatários em contratos de arrendamento. A adoção dessas novas normas e alterações não resultou em impactos significativos nas informações intermediárias individuais e consolidadas de 30 de junho de 2020 e períodos comparativos. b) IFRS/CPC novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis Na data de autorização destas informações financeiras intermediárias, a Companhia não adotou as novas normas e alterações a seguir, já emitidas e ainda não aplicáveis: IFRS 17 - Contratos de Seguros

A norma é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021.

A norma é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021. IFRS 10 (CPC 36 (R3)) - Informações Consolidadas e IAS 28 (alterações) (CPC 18 (R2)) - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture A data de vigência das alterações ainda não foi definida pelo IASB; porém, é permitida a adoção antecipada das alterações. A Administração não espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações financeiras intermediárias da Companhia em períodos futuros. 4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS A preparação das informações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da Companhia. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Companhia e suas controladas na preparação destas informações financeiras estão apresentados nas seguintes notas explicativas: Estimativas e julgamentos contábeis críticos Nota explicativa Mensuração das perdas de crédito esperadas ("PCE") 6 Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos 10 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro 10 Determinação da vida útil do ativo imobilizado 12 Premissas para testes de recuperabilidade de ativos imobilizado 12 Taxa de desconto incremental utilizada para mensurar as obrigações com arrendamentos 14 Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências 17 Remuneração baseada em ações 20 COVID-19

No final de 2019 os casos de coronavírus ("COVID-19") foram reportados mundialmente e desde então se multiplicaram, com relatos de fatalidade, por diversos países.

Em 11 de junho de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto pandêmico. Durante o mesmo mês, as autoridades governamentais de vários países impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto, mas imagina-se que seja significativo. 13 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Ato contínuo, o Governo Brasileiro estabeleceu que alguns serviços essenciais não poderiam paralisar suas operações durante o período de crise e isolamento social provocado pela pandemia, dentre estes estão enquadrados os serviços de logística. Desta forma, a Companhia e suas subsidiárias continuam operando com todas as suas embarcações e terminais, sendo capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios e manter, com isso, sua continuidade operacional. A Companhia obteve sucesso na execução do plano definido para o período de pandemia, segue principais resultados e ações tomadas: A receita líquida acumulada em junho de 2020 reduziu 0,5% comparada ao mesmo período do ano anterior, sendo R$ 505.959 e R$508.506, respectivamente;

Estratégia comercial focada em captar volumes das indústrias menos afetadas pela pandemia;

Não houve aumento relevante em relação à inadimplência dos clientes, principalmente os de grande porte;

Recorremos a diferimentos no pagamento de tributos de acordo com as Medidas Provisórias liberadas pelo Governo (Federal, Estadual e Municipal);

A variação cambial no 1º semestre de 2020 teve impacto contábil relevante, porém com reduzido efeito caixa, devido ao enquadramento ao Standstill COVID-19 deferido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES), que resultou na postergação dos pagamentos (principal + juros) das parcelas de 13 de abril de 2020 até 10 de setembro de 2020 do financiamento obtido, junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), para construção de embarcações. O montante de aproximadamente R$50 milhões será capitalizado e pago dentro do prazo remanescente do contrato, obedecendo o cronograma de pagamento de cada contrato;

COVID-19 deferido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES), que resultou na postergação dos pagamentos (principal + juros) das parcelas de 13 de abril de 2020 até 10 de setembro de 2020 do financiamento obtido, junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM), para construção de embarcações. O montante de aproximadamente R$50 milhões será capitalizado e pago dentro do prazo remanescente do contrato, obedecendo o cronograma de pagamento de cada contrato; Estamos preservando os recursos do " Follow-on" realizado em 2019, pois acreditamos que em épocas de crises como na atual pandemia, a disciplina financeira e a consequente preservação do caixa são extremamente importantes para a evolução saudável dos negócios, e neste contexto estamos reavaliando o nosso projeto de crescimento em função dos desdobramentos da crise econômica provocada pela pandemia da COVID19;

" realizado em 2019, pois acreditamos que em épocas de crises como na atual pandemia, a disciplina financeira e a consequente preservação do caixa são extremamente importantes para a evolução saudável dos negócios, e neste contexto estamos reavaliando o nosso projeto de crescimento em função dos desdobramentos da crise econômica provocada pela pandemia da COVID19; Não tivemos impactos negativos na cadeia logística no 1º semestre de 2020. A capacidade de atendimento foi mantida na navegação. No rodoviário não perdemos capacidade de atendimento/disponibilidade;

Não ocorreram demissões nem reduções salariais na Companhia e suas controladas;

Redução de custos dos negócios e de despesas gerais e administrativas, inclusive através do cancelamento de todas as viagens não essenciais; e

Durante as operações do mês de julho de 2020, os resultados ocorreram dentro das expectativas da Administração, não havendo impactos adversos que requeiram ajustes ou divulgações nessas informações financeiras intermediárias. Um dos valores fundamentais da Companhia é a segurança, dessa forma, estamos adotando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Seguem as principais medidas já adotadas pela Companhia: Criação de Comitê de Crise com reuniões diárias e acompanhamento semanal com a liderança;

Aplicação do Home Office para as atividades administrativas desde 16 de março de 2020;

para as atividades administrativas desde 16 de março de 2020; Disponibilização de apoio psicológico para os colaboradores de forma on-line ;

; Disponibilização de boas práticas ligadas a gestão da emoção, ergonomia, gerenciamento de tarefas e administração do tempo para os colaboradores da organização;

Realização de desinfecção e aplicação de vacina contra gripe H1N1 nos terminais e disponibilização de máscara para os colaboradores;

Planejamento especial para os marítimos, com medidas preventivas relacionadas à COVID-19, durante o processo de troca da tripulação dos navios. 14 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma A Companhia analisou os impactos da COVID-19 e não identificou quaisquer mudanças nas circunstâncias que indiquem impairment de seus ativos, descontinuidade operacional, ou que requeiram ajustes nas suas informações financeiras intermediárias encerradas em 30 de junho de 2020. A Administração da Companhia tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integridade de seus colaboradores e de terceiros, além dos seus ativos. 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Política contábil



Caixa e equivalentes de caixa, mensurados a valor justo por meio do resultado, compreendem os valores de caixa, depósitos líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor.

As aplicações financeiras são inicialmente mensuradas a valor justo e, subsequentemente, de acordo com as suas respectivas classificações: Custo amortizado: fluxos de caixa que constituem o recebimento, em datas especificadas, de principal e juros sobre o valor do principal em aberto e o modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais. A receita de juros é calculada utilizando-se o método de juros efetivos. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: títulos nos quais a Companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; Valor justo por meio do resultado: todos os demais títulos e valores mobiliários.

Composição de caixa e equivalentes de caixa Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2010 31.12.2019 Caixa e bancos 11.365 7.299 10.744 1.723 Aplicações financeiras 43.831 48.016 37.503 47.721 55.196 55.315 48.247 49.444 As aplicações financeiras referem-se principalmente a investimentos em Certificados de Depósitos Bancários ("CDB"), com uma taxa média de remuneração de aproximadamente 107% do CDI, e em debêntures compromissadas vinculadas a CDI, com uma taxa média de remuneração de aproximadamente 79% do CDI. Composição das aplicações financeiras Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Custo amortizado 3.892 10.805 2.746 9.678 Valor justo por meio do resultado 603.550 608.167 603.550 608.167 607.442 618.972 606.296 617.845 Circulante 603.550 608.167 603.550 608.167 Não circulante 3.892 10.805 2.746 9.678 As aplicações financeiras referem-se principalmente a investimentos em CDB, com uma taxa média de remuneração de aproximadamente 104% do CDI. Parte substancial dessas aplicações financeiras, no montante de R$603.550, são oriundas dos recursos da emissão de ações realizada pela Companhia no exercício de 2019, e serão destinadas a expansão estratégia dos ativos da Companhia. Sendo assim, estas não atendem aos critérios de equivalentes de caixa definidos no item 7 do CPC 03(R2). O saldo de aplicações financeiras no "não circulante" refere-se ao colateral dado em garantia na operação de contratação de cartas fianças, junto aos Bancos ABC e Daycoval, para garantia de processos judiciais. Até março de 2020, a carta fiança contratada junto ao Banco ABC, para garantia do financiamento junto ao BNDES/FMM, possuía um colateral em aplicação financeira vencida em abril de 2020, que foi substituída pela carta fiança contratada junto ao Banco Safra e sem colateral no mesmo período. 15 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Política contábil

Contas a receber de clientes representam os valores a receber pelos serviços prestados pela Companhia. O contas a receber é reconhecido ao valor justo e subsequentemente mensurado pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48 para mensurar as perdas de crédito esperadas, utilizando uma matriz de provisão baseada nas perdas esperadas para todo o saldo de contas a receber.

Contas a receber de clientes representam os valores a receber pelos serviços prestados pela Companhia. O contas a receber é reconhecido ao valor justo e subsequentemente mensurado pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48 para mensurar as perdas de crédito esperadas, utilizando uma matriz de provisão baseada nas perdas esperadas para todo o saldo de contas a receber. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

Ao mensurar a Perdas de Crédito Esperadas ("PCE") a Companhia usa informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da perda resultante da não concretização do efetivo pagamento pelos seus clientes. Ela se baseia na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melhorias de crédito totais.

A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a mensuração da PCE, que é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período de tempo específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras.

O histórico de perdas de valores a receber de clientes é inferior 1% da receita anual . A Companhia constituiu provisão (PCE) para todas as contas a receber glosadas e valores decorrentes de serviços adicionais(custos extras) vencidos há mais que 180 dias, uma vez que a experiência histórica indicou que essas contas a receber em geral não são recuperáveis.

No 2º trimestre de 2020, a Companhia baixou todos os valores a receber ajuizados contra a PCE constituída anteriormente, por considerar sua recuperabilidade remota.

Ao mensurar a Perdas de Crédito Esperadas ("PCE") a Companhia usa informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da perda resultante da não concretização do efetivo pagamento pelos seus clientes. Ela se baseia na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melhorias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a mensuração da PCE, que é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período de tempo específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras. O histórico de perdas de valores a receber de clientes é inferior 1% da receita anual . A Companhia constituiu provisão (PCE) para todas as contas a receber glosadas e valores decorrentes de serviços adicionais(custos extras) vencidos há mais que 180 dias, uma vez que a experiência histórica indicou que essas contas a receber em geral não são recuperáveis. No 2º trimestre de 2020, a Companhia baixou todos os valores a receber ajuizados contra a PCE constituída anteriormente, por considerar sua recuperabilidade remota. Composição Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Contas a receber de clientes 164.283 156.877 123.055 123.729 Provisão para perdas de crédito esperadas (5.658) (11.393) (5.628) (7.905) 158.625 145.484 117.427 115.824 Consolidado Controladora "Aging list" do contas a receber de clientes 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Valores a vencer 129.391 121.722 95.617 97.651 Valores vencidos: De 0 a 30 dias 10.801 15.184 7.308 11.865 De 31 a 90 dias 6.705 5.735 6.090 5.267 De 91 a 180 dias 11.043 5.052 8.632 3.738 De 181 a 360 dias 3.696 4.935 3.466 3.779 Acima de 360 dias 2.648 4.249 1.941 1.429 164.283 156.877 123.054 123.729 Consolidado Controladora Movimentação das perdas de crédito esperadas 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Saldos iniciais (11.393) (18.745) (7.905) (13.962) Adições (reversões), líquidas (623) (4.048) (640) (4.034) Baixas em contas a receber 6.358 11.400 2.917 10.091 Saldos finais (5.658) (11.393) (5.628) (7.905) 16 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 7. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS Composição

As principais transações da Companhia com partes relacionadas são oriundas de prestação de serviços com empresas controladas relacionadas na nota explicativa nº 11. Controladora 30.06.2020 31.12.2019 Ativo Passivo Ativo Passivo Terminal de Vila Vella S.A. (a) 9.332 74.679 8.855 56.671 Log-In Mercosur (b) 4.765 13.477 3.727 10.300 Log-In International GmbH. (c) 73.610 - 22 17 Log-In Uruguay (d) 122 575 90 423 Log-In Navegação (e) 8.061 5.354 7.917 664 Log-In Marítima (f) 11.353 4.931 6.640 1.868 107.242 99.015 27.251 69.943 Circulante 33.699 42.685 27.251 31.435 Não circulante 73.543 56.330 - 38.508 Os saldos ativos com partes relacionadas referem-se basicamente as seguintes transações: Dividendos a receber junto ao Terminal de Vila Vella S.A. no montante de R$6.645; e compartilhamento de despesas administrativas no montante de R$987, reembolso de despesas no valor de R$1.197 e outros no valor de R$503, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Dividendos a receber junto a Log-In Mercosur no montante de R$2.255; e serviço de frete no valor de R$1.535 e de limpeza de container, R$975, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Mútuo no valor de R$ 73.543 correspondente a US$ 13.515, com encargos equivalentes a 2% aa mais taxa libor, com vencimento em 31 de dezembro de 2026 e outros no valor de R$67. Valores a receber decorrentes do compartilhamento de despesas administrativas, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Valores a receber decorrentes do compartilhamento de despesas administrativas, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Conta corrente com controlada referente a reembolso de despesas da embarcação "Log-In Polaris" e valores a receber decorrentes do compartilhamento de despesas administrativas, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Os saldos passivos com partes relacionadas referem-se basicamente as seguintes transações: Mútuos no montante de R$56.330, com encargos equivalentes a 104% do CDI; e valores a pagar no montante de R$18.349 referentes a movimentação de carga e descarga de contêineres , sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Serviços de operações portuárias no valor de R$12.570 e comissão de vendas no valor de R$907, sem incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Reembolso de despesas administrativas, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Valores a pagar referentes a afretamento de embarcação com a controlada, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. Valores a pagar referentes a afretamento de embarcação com a controlada, sem a incidência de juros/atualização e prazo de vencimento. 17 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma As transações com partes relacionadas descritas acima encontram-se com os seguintes reflexos contábeis no registradas no resultado da Companhia: Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Log-In Navegação 1 (4.158) - (7.480) 19 (9.413) - (16.545) Log-In International GmbH 625 - - (381) 625 - - (1.355) Terminal de Vila Velha S.A. - (955) - (940) - (2.813) - (2.691) Log-In Mercosur S.R.L. 111 (101) 17 (400) 211 (485) 180 (676) Log-In Marítima - (4.469) - - - (11.864) - - 737 (9.683) 17 (9.201) 855 (24.575) 180 (21.267) Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Fretes e serviços 737 (8.550) 17 (6.238) 855 (23.400) 180 (17.900) Despesas Financeiras - (1.134) - (2.963) (1.176) - (3.367) 737 (9.683) 17 (9.201) 855 (24.575) 180 (21.267) O saldo de mútuo com a controlada TVV teve a seguinte movimentação no período: Saldo em Captação, Juros Pagamento de Saldo em 31/12/2019 líquida IOF incorridos mútuos 30/06/2020 Mútuos com controladas 38.508 17.827 1.544 (1.550) 56.330 O saldo de mútuo com a controlada Log-In International GmBH teve a seguinte movimentação no período: Saldo em Transferência Juros Pagamento de Saldo em 31/12/2019 líquida IOF incorridos mútuos 30/06/2020 Mútuos com controladas - 72.918 625 - 73.543 A remuneração do pessoal-chave da Administração, incluindo benefícios de curto e longo prazos, está demonstrada no quadro a seguir: Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Remuneração e bônus 6.051 6.217 14.227 8.042 6.051 5.673 14.227 7.557 Plano de opção de ações 11.347 1.464 13.309 1.464 11.347 1.464 13.309 1.464 8. TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR  Composição Consolidado Controladora 6M20 6M19 6M20 6M19 Imposto e renda e contribuição social 321 176 194 49 PIS e COFINS 31.768 21.915 18.921 11.445 PIS e COFINS - Armadores estrangeiros (a) 51.424 62.412 - - Outros 6.844 4.790 2.854 1.341 90.357 89.293 21.969 12.835 Circulante 41.944 54.780 13.469 12.835 Não circulante 48.413 34.513 8.500 - Este saldo refere-se a indébitos fiscais a recuperar da controlada TVV decorrentes de contribuições (PIS e COFINS) sobre serviços prestados para armadores estrangeiros. O aproveitamento desse crédito pelo TVV está sendo feito mediante compensação com tributos federais e a parcela não realizada nos próximos 12 meses está classificada no ativo não circulante. 18 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 9. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - "AFRMM" Política contábil O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. Com as alterações trazidas pelas Leis nº 12.599/2012 e 12.788/2013, a administração das atividades relativas à cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento do AFRMM passou a ser de responsabilidade da Receita Federal do Brasil (RFB). O AFRMM destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria naval brasileira e constitui fonte básica do Fundo da Marinha Mercante (FMM). A Companhia aufere 10% sobre o valor do frete de cabotagem de seus clientes, cujos montantes podem apenas ser utilizados na construção, docagem, reparos, manutenção das embarcações e amortização de financiamentos concedidos para aquisição de embarcações. As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que a Companhia irá atender às condições relacionadas e de que as subvenções serão recebidas. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita subvencionada na demonstração do resultado, a contrapartida do benefício registrado no ativo é registrada em conta específica do passivo da Companhia. O benefício do AFRMM é reconhecido no ativo e passivo circulantes quando da liberação para a conta vinculada dos recursos a receber do Fundo da Marinha Mercante - FMM, bem como os valores a receber do FMM referentes às amortizações de financiamentos efetuados com recursos próprios da Companhia. Os valores de AFRMM registrados no passivo são reconhecidos no resultado quando da amortização dos financiamentos à medida que ocorre o cumprimento das obrigações previstas na legislação específica. As subvenções para investimento não estão sujeitas à tributação, devendo ser registradas como reservas de lucros até o limite do lucro líquido do exercício, conforme nota explicativa 19. O valor apropriado em reservas de lucros será tributado na forma do lucro real caso seja dada destinação diversa da prevista na legislação vigente.  Composição Consolidado e Controladora 30.06.2020 31.12.2019 Balanço patrimonial - Ativos: AFRMM a aplicar (parcela liberada) 21.542 14.027 AFRMM a aplicar 5.401 13.887 26.943 27.914 Circulante 21.542 14.027 Não circulante 5.401 13.887 A movimentação dos recursos oriundos do AFRMM registrados pela Companhia nas informações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2020, está assim demonstrada: Consolidado e Controladora 30.06.2020 31.12.2019 Saldo inicial 27.914 67.374 Adições/receita 21.097 49.522 Transferência para conta corrente (21.950) (59.295) Cessão de direitos econômicos do precatório - (29.144) Outros (118) (543) Saldo final 26.943 27.914 19 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Política contábil

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício são reconhecidas no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, compreendendo os impostos correntes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

O imposto corrente se baseia no lucro real do exercício, conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado.

Os impostos diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do período que está sendo reportado. A compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social é limitada a 30% do lucro tributável (lucro real) do exercício.

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da Companhia.

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício são reconhecidas no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, compreendendo os impostos correntes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O imposto corrente se baseia no lucro real do exercício, conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado. Os impostos diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do período que está sendo reportado. A compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social é limitada a 30% do lucro tributável (lucro real) do exercício. O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da Companhia. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

Julgamentos, estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos impostos diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e nos lucros tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando premissas e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem ser afetados por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de movimentação de contêineres e cargas, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.

Além disso, a Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as informações financeiras intermediárias consolidadas. A Log- In e suas controladas estão sujeitas a revisões das declarações de imposto de renda e de outros impostos e, portanto, podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis. 20 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Reconciliação do Imposto de renda (IRPJ) e Contribuição social sobre o lucro (CSLL) Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Lucro (prejuízo) antes dos impostos (13.488) 12.008 (119.557) 28.346 (19.598) 8.291 (133.329) 19.678 Crédito (despesas) IRPJ e CSLL à alíquota efetiva (34%) 4.587 (4.083) 40.650 (9.638) 6.663 (2.819) 45.332 (6.691) Ajustes: Receitas subvenções fiscais (AFRMM aplicado) 3.845 7.529 7.173 12.234 3.845 7.529 7.173 12.234 Resultado de equivalência - - - - 1.897 1.639 1.193 3.369 Créditos sobre prejuízos fiscais não reconhecidos (24.256) (8.383) (62.227) (14.519) (14.729) (7.556) (45.237) (12.273) Indébitos fiscais (PIS e COFINS) compensados (2.309) (697) (3.736) (891) - - - - Arredamento Mercantil - CPC 06 (R2) 157 (7.430) (6.536) (7.430) 123 (7.430) (6.266) (7.430) Reconhecimento de saldo negativo 1.023 - 1.023 - 1.023 - 1.023 - Diferenças temporárias não reconhecidas anteriormente 8.622 - 7.936 - - - - - Outros 7.050 10.743 5.868 6.810 5.998 10.026 681 6.008 Imposto de renda e contribuição social no resultado (1.281) (2.321) (9.849) (13.434 ) 4.820 1.389 3.899 (4.783) Corrente (2.199) (4.145) (8.560) (6.127) 1.023 - 1.023 - Diferido 918 1.824 (1.289) (7.307) 3.797 1.389 2.876 (4.783)  Composição Impostos diferidos Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Balanço patrimonial - ativo (líquido): Prejuízos fiscais e bases negativas 164.770 164.770 164.770 164.770 Diferenças temporárias (a) 9.858 6.982 9.858 6.982 174.628 171.752 174.628 171.752 Balanço patrimonial - passivo (líquido): Diferenças temporárias (b) 12.051 7.886 - - 12.051 7.886 - - Diferenças temporárias ativas relacionadas basicamente às provisões operacionais, administrativas e para riscos e variação cambial tributadas pelo regime de caixa. Diferenças temporárias ativas relacionadas basicamente às provisões operacionais, administrativas e para riscos; além de temporárias passivas relacionadas a recuperação (outras receitas) de indébitos fiscais tributadas conforme compensação dos créditos. A expectativa de realização desses créditos fiscais diferidos ativos, conforme estudo aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia na data base de 31 de dezembro de 2019 e atualizado para 30 de junho de 2020, está demonstrada conforme quadro abaixo: Consolidado e Controladora Ano 30.06.2020 2020 4.410 2021 7.704 2022 10.011 2023 12.994 2024 14.280 2025-2027 62.431 2028-2029 62.798 174.628 21 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma As principais premissas do Estudo Técnico (Plano de Negócios) são: Premissas operacionais e econômicas que levaram em consideração uma operação com uma frota de seis embarcações, sendo quatro próprias (3 construídas no Brasil e uma construída na China), trazidas no direito de tonelagem e duas afretadas por tempo.

O navio Polaris construído em estaleiro chinês iniciou sua operação em dezembro de 2019 e além de incrementar a receita, irá proporcionar a redução dos custos e das despesas operacionais, em função da sua modernidade e da sua maior capacidade de transporte, acarretando na diluição dos custos fixos. As bases e os impostos apresentados a seguir representam os créditos tributários não registrados contabilmente em 30 de junho de 2020, em função da ausência de perspectiva de realização desses montantes no estudo técnico aprovado. Consolidado Controladora Ativo fiscal diferido não Ativo fiscal diferido não Descrição Base reconhecido Base reconhecido IRPJ 920.254 230.064 813.899 203.475 CSLL 920.254 82.823 813.899 73.251 Total 312.886 276.726 11. INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS Política contábil

Nas informações financeiras intermediárias individuais, os investimentos em entidades controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas se tornam sua controlada.

Nas informações financeiras intermediárias individuais, os investimentos em entidades controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas se tornam sua controlada. Composição Atividade Quantidade de % de Entidades principal quotas/ações participação Log-In Internacional GmbH (a) Logística 1 100,00 Log-In Mercosur S.R.L. (b) Apoio portuário 567.819 94,001 Log-In Intermodal Del Uruguay S.A. (c) Apoio portuário 100.000 100,00 Log-In Navegação Ltda. (d) Cabotagem 10.000.000 100,00 Log-In Marítima Cabotagem Ltda. (e) Cabotagem 10.000.000 99,9992 Terminal de Vila Velha S.A. (f) Portuária e armazenagem 9.766.706 99,90 6% são detidos pela Log-In Intermodal Del Uruguay S.A. 2) 0,001% detidos pelo TVV. Log-In Internacional GmbH ("GmbH")

Empresa sediada na Áustria, com atuação no país ou no exterior e propósito de administrar, adquirir, vender ou alugar propriedade real e pessoal em todo o mundo, no campo da logística e especificamente em relação com as empresas do grupo Log-In. Log-In Mercosur S.R.L. ("Log-In Mercosur")

Sociedade sediada na Argentina, com atuação na prestação de serviços de administração e logística, com assessoramento especializado no transporte, distribuição de materiais e equipamentos, por vias aérea, terrestre, marítima ou fluvial; no país ou exterior, além de armazenagem e despacho aduaneiro. Log-In Intermodal Del Uruguay S.A. ("Log-In Uruguay")

Empresa sediada no Uruguai, com atuação no país ou no exterior, cujo objeto consiste em participar de outras sociedades, assim como realizar e administrar todo tipo de atividades de investimentos em títulos e valores mobiliários, além de compra, venda, aluguel, administração, construção e operações com bens imóveis, exceto bens rurais. 22 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Log-In Navegação Ltda. ("Log-NAV")

Sociedade sediada no Brasil cujo objeto consiste em explorar, com embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de transporte de cargas em geral, na navegação de cabotagem de longo curso e fluvial, assim como agenciar e armar embarcações, promover a representação comercial, despachos aduaneiros, importação e exportação de cargas, armazenagem, transporte multimodal, operações portuárias e atividades complementares, correlatas ou assessórias, inerentes às suas atividades. Log-In Marítima Cabotagem Ltda. ("Log-MAR")

Empresa sediada no Brasil, com atuação na exploração de embarcações próprias ou de terceiros, no comércio marítimo de transporte de cargas em geral, na navegação de cabotagem, de longo curso e fluvial, no agenciamento e armação de embarcações, na representação comercial, despachos aduaneiros, importação e exportação de cargas, armazenagem, operações de transporte multimodal, operações portuárias e atividades complementares, correlatas ou assessórias, inerentes às suas atividades. Terminal de Vila Velha S.A. ("TVV")

Empresa sediada no Brasil, que atua como operador portuário na exploração comercial dos berços 203 e 204 do cais de Capuaba, no Porto Organizado de Vitória, Espírito Santo e de suas instalações portuárias complementares e equipamentos destinados a movimentação de contêineres e carga geral diversa, além da operação de transporte multimodal. Movimentação dos investimentos em sociedades controladoras GmbH Log-In Log-In Log-MAR TVV Log-NAV Total Mercosul Uruguay Saldos em 31/12/2018 64.093 3.521 945 41.431 114.510 (24.902) 199.598 Equivalência patrimonial (1.870) 1.847 105 (22) 19.614 (9.462) 10.212 Dividendos propostos - - - - (15.550) - (15.550) Ajustes de conversão - (463) (76) - - - (539) Saldos em 30/06/2019 62.223 4.905 974 41.409 118.574 (34.364) 193.721 Saldos em 31/12/2019 50.089 5.612 939 40.382 120.297 (48.322) 168.997 Equivalência patrimonial (3.721) 3.253 73 1.727 24.310 (22.133) 3.509 AFAC Integralizado - - - 125.077* 3 22.509** 147.589 Ajustes de conversão - 870 151 - - - 1.022 Saldos em 30/06/2020 46.368 9.735 1.163 167.186 144.610 (47.946) 321.116 Investimentos (ativo) 46.368 9.735 1.163 167.186 144.610 - 369.062 Perda com investimento (passivo) - - - - - (47.946) (47.946) * Do montante total, R$113.978 e R$11.099 correspondem a capitalizações em 2019 e 2020, respectivamente. **Do montante total, R$14.392 e R$8.117 correspondem a capitalizações em 2019 e 2020, respectivamente. 12. IMOBILIZADO Política contábil

Os ativos imobilizados estão demonstrados pelos custos de aquisição ou custos de construção, que compreendem também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos (Impairment).

Os gastos com grandes manutenções (docagem) planejadas efetuadas para restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das embarcações são reconhecidos no ativo imobilizado. Esses gastos são depreciados pelo período previsto até a próxima grande manutenção. Os gastos com as manutenções que não atendem a esses requisitos são reconhecidos como despesas no resultado do exercício. 23 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma As peças de reposição e sobressalentes com vida útil superior a um ano e que só podem ser utilizados em conexão com itens do ativo imobilizado são reconhecidos e depreciados junto com o bem principal. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido e são capitalizados. A exceção são os terrenos que não são depreciados. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. O ganho ou a perda na venda ou baixa de um ativo é determinado pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e é reconhecido no resultado. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A vida útil estimada, os valores residuais e o método de depreciação são revisados no fim do período de relatório e o efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

A Administração estabeleceu que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada, em decorrência da atual idade das mesmas, das perspectivas de suas operacionalidades normais e da manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual estimada, que é de vinte anos.

Os ativos não financeiros são avaliados para fins de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso.

Em 30 de junho de 2020, a Administração da Companhia não identificou indicadores de impairment .

A vida útil estimada, os valores residuais e o método de depreciação são revisados no fim do período de relatório e o efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A Administração estabeleceu que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada, em decorrência da atual idade das mesmas, das perspectivas de suas operacionalidades normais e da manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual estimada, que é de vinte anos. Os ativos não financeiros são avaliados para fins de sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Em 30 de junho de 2020, a Administração da Companhia não identificou indicadores de . Composição Taxas médias Consolidado Controladora anuais 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Bens em operação: Embarcações 5% 628.969 558.222 164.303 164.303 Edificações e Instalações 6% 94.348 93.208 9.339 8.634 Máquinas e equipamentos 7% 77.261 76.098 2.809 2.436 Benfeitorias embarcações afretadas terceiros 20% 82.100 82.100 80.767 80.767 Móveis e utensílios 10% 8.395 8.048 4.490 4.282 Equipamentos de processamento de dados 20% 38.807 38.171 20.034 19.974 Benfeitorias em imóveis locados de terceiros 10% 14.803 12.510 11.208 9.673 Veículos 20% 487 482 97 97 Outros bens 20% 1.145 1.146 748 747 946.315 869.985 293.795 290.913 Imobilizações em curso 53.692 49.956 39.803 41.481 Imobilizado custo 1.000.007 919.941 333.598 332.394 Depreciação acumulada (350.158) (320.744) (145.935) (134.029) Imobilizado líquido 649.849 599.197 187.663 198.365 24 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma  Movimentação Consolidado Controladora Benfeitorias embarcações Edificações e Máquinas e afretadas Demais Imobilizações Embarcações instalações equipamentos terceiros bens em curso Total Total Custo Saldos em 31/12/2019 558.222 93.208 76.098 82.100 60.357 49.956 919.941 332.394 Adições 69.344 21 10.701 80.066 4.120 Transferências 1.402 1.140 1.163 3.259 (6.964) - (2.916) Saldos em 30/06/2020 628.969 94.348 77.261 82.100 63.637 53.693 1.000.007 333.598 Depreciação acumulada Saldos em 31/12/2019 (147.168) (34.633) (57.425) (38.753) (42.766) - (320.744) (134.029) Adições (17.297) (1.859) (1.955) (5.958) (2.344) - (29.413) (11.906) Saldos em 30/06/2020 (164.465) (36.492) (59.380) (44.711) (45.110) - (350.158) (145.935) Total 464.504 57.856 17.881 37.389 18.527 53.693 649.849 187.663 As principais imobilizações em curso em 30 de junho de 2020 são: R$22.236, líquido da provisão constituída para perdas estimadas com realização dos ativos em construção (Cascos EI-506,EI-507 e EI-508) constituída em 2017, correspondente aos adiantamentos para construção de três navios porta-contêineres que estavam em construção pelo Estaleiro Ilha S.A. (EISA), conforme detalhado a abaixo.

EI-506,EI-507 e EI-508) constituída em 2017, correspondente aos adiantamentos para construção de três navios porta-contêineres que estavam em construção pelo Estaleiro Ilha S.A. (EISA), conforme detalhado a abaixo. R$5.048 decorrentes da docagem do Log-In Jatobá.

Log-In Jatobá. R$4.562 referentes a projetos para infraestrutura operacional.

R$1.091 referentes à aquisição de equipamentos pela sua controlada TVV. Provisão para perdas estimadas com realização de ativos em construção: Em 12 de julho de 2017, a Companhia rescindiu o contrato de construção de 3 (três) embarcações junto ao estaleiro EISA, consequentemente, foi constituída provisão para perdas estimadas com a realização dos referidos ativos, como segue: Consolidado e Controladora Indenização por Materiais e Provisão Cascos EI-506, EI- inadimplemento equipamentos no para perdas Descrição 507 e EI-508 contratual, a receber estaleiro estimadas Adiantamentos efetuados ao "EISA" 420.461 (59.632) (22.236) 338.593 Encargos capitalizados 164.335 - - 164.335 584.796 (59.632) (22.236) 502.928 A provisão para perdas estimadas está líquida do valor dessa indenização, assim como dos materiais e equipamentos levantados, no estaleiro, de aplicação nas referidas embarcações. 13. INTANGÍVEL Política contábil

Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

A concessão de serviço público, decorrente do contrato de exploração portuária da controlada TVV está registrada como intangível, cujas amortizações são reconhecidas pelo método linear no resultado baseando- se no prazo de concessão estipulado em contrato. 25 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado.  Composição Consolidado Controladora Concessões Sistemas portuárias Total Total Custo 8.304 128.904 111.083 Saldos em 31/12/2019 120.600 Adições 3.727 - 3.727 2.917 Saldos em 30/06/2020 124.327 8.304 132.631 114.000 Amortização acumulada (6.299) (98.285) (85.834) Saldos em 31/12/2019 (91.987) Adições (4.319) (329) (4.649) (3.882) Saldos em 30/06/2020 (96.306) (6.628) (102.934) (89.716) Total 28.021 1.676 29.697 24.284 Taxa média de amortização 20% 4% 14. ARRENDAMENTO MERCANTIL Política contábil

No início de um contrato, a Companhia avalia se esse instrumento é ou contém um arrendamento. Um contrato é ou contém um arrendamento quando a Companhia obtém o direito de controlar o uso de um ativo identificado, por um período, em contrapartida de uma contraprestação. A Companhia reconhece o ativo referente ao direito de uso e um passivo correspondente ao arrendamento na data de início do contrato, exceto arrendamentos de curto prazo (definidos como arrendamentos com prazo de arrendamento de no máximo 12 meses) e arrendamentos de ativos de baixo valor (tais como tablets e computadores pessoais, pequenos itens de móveis de escritório e telefones). O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que inclui o valor inicial do passivo de arrendamento ajustado por qualquer pagamento de arrendamento feito no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o final da vida útil do ativo. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados à taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa ser imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação da Companhia. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção de compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual e estiver no controle da Companhia. O passivo de arrendamento é mensurado ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de uma mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo do contrato de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do exercício se o valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As taxas incrementais são estimadas a partir da taxa de juros nominal livre de risco, adicionada do prêmio de risco de crédito da Companhia, ajustadas para refletir ainda as condições e características específicas do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, o impacto das garantias, a moeda, o prazo e a data de início de cada contrato. 26 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Composição e movimentação dos ativos de direito de uso Consolidado Controladora Imóveis em Equipamentos Imóveis de terminais Equipamentos contêineres escritório portuários portuários Embarcações Total Total Custo Saldos em 31.12.2019 77.639 6.916 18.991 - 33.876 137.422 103.546 Adições 48.092 163 - 4.484 - 52.739 49.959 Outros - - (1.472) - - (1.472) (1.472) Saldos em 30.06.2020 125.731 7.079 17.519 4.484 33.876 188.689 152.033 Amortização acumulada Saldos em 31.12.2019 (26.836) (2.564) (3.676) - (4.093) (37.169) (33.076) Adições (11.131) (1.322) (1.413) (1.456) (845) (16.167) (14.290) Saldos em 30.06.2020 (37.967) (3.886) (5.089) (1.456) (4.938) (53.336) (47.366) 87.764 3.193 12.430 3.028 28.938 135.353 104.667 Taxas médias de 31,63% 11,21% 19,35% 75,00% 5,00% amortização Composição obrigações com arrendamento mercantil Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Equipamento de contêineres 106.118 53.442 106.118 53.442 Imóveis de escritório 3.480 4.649 3.480 4.649 Imóveis em terminais portuários 13.564 16.506 13.564 16.506 Equipamentos portuários 3.135 - 1.299 - Embarcações (a) 16.437 13.926 - - 142.734 88.523 124.461 74.597 Circulante 42.343 30.605 36.815 27.652 Não circulante 100.391 57.918 87.646 46.945 Em 19 de março de 2018, a controlada Log-In GmbH obteve financiamento junto a instituição financeira londrina (Bailrigg Leasing No.3 Limited), no montante de US$5.100 (equivalentes em Euro 4.156 e R$16.260), tendo como garantia a transferência da propriedade da embarcação NV Resiliente para a OCM. O prazo do financiamento é de 5 (cinco) anos, com amortização mensal de US$60, acrescido de juros anuais "pro rata" pela Libor, conforme contrato pactuado entre as partes e a Controladora. A Log-In GmbH detém os direitos de uso/operação da embarcação NV Resiliente, operação de "Sale lease back", firmados em contrato de afretamento a casco nu com a Bailrigg Leasing No. 3 Limited. As obrigações financeiras da Log-In GmbH são: (i) amortização da dívida em 5 (cinco) anos, em 60 parcelas fixas mensais, de US$60 cada; e (ii) pagamento final de US$1.500 (valor de recompra). Com a amortização total da dívida, no prazo ou de forma antecipada, haverá obrigatoriamente a transferência da propriedade da embarcação de volta para a Log-In GmbH, cujas regras para a recompra antecipada (opcional) ou no final do prazo contratual (obrigatória) estão definidas no referido contrato. Movimentação obrigações com arrendamento mercantil Consolidado Controladora 30.06.2020 30.06.2020 Movimentação Saldo em 31.12.2019 88.523 74.597 Adições 52.739 49.959 Outros (1.472) (1.472) Juros e variação cambial no período 30.002 24.787 Pagamentos no período (27.058) (23.410) Saldo em 30.06.2020 142.734 124.461 Cronograma de vencimentos das obrigações com arrendamento mercantil Consolidado Controladora 30.06.2020 30.06.2020 2020 23.445 20.963 2021 40.527 36.357 2022 33.682 30.319 2023 26.469 18.211 2024 a 2028 18.611 18.611 Saldo em 30.06.2020 142.734 124.461 27 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Pagamentos de arrendamentos de curto prazo e ativos subjacentes de baixo valor Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Despesas arrendamentos de curto 3.861 6.637 10.518 15.358 544 5.257 2.908 13.189 prazo e ativos subjacente de baixo valor A tabela abaixo evidência as taxas praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos: Prazos contratos Taxa % a.a. 1 ano 9,01% 2 anos 9,21% 3 anos 9,90% 4 anos 9,77% 5 anos 10,69% 6 anos 9,59% 8 anos 10,30% Indicativo do direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na contraprestação de arrendamento 30.06.2020 31.12.2019 Fluxo de caixa Nominal Ajustado a valor presente Nominal Ajustado a valor presente Contraprestação do arrendamento 23.506 20.179 26.270 21.155 PIS/COFINS potencial (9,25%) 2.174 1.867 2.430 1.957 Comparativo entre os saldos do arrendamento mercantil considerando os fluxos com e sem a inflação Passivo arrendamento mercantil 2020 2019 IFRS 16 20.179 21.155 Nota Explicativa 20.784 21.788 3,00% 2,99% Direito de uso líquido 2020 2019 IFRS 16 29.082 25.907 Nota Explicativa 29.955 26.862 3,00% 2,99% Despesa financeira 2020 2019 IFRS 16 496 2.823 Nota Explicativa 511 2.908 3,00% 2,99% Despesa de depreciação 2020 2019 IFRS 16 4.191 6.240 Nota Explicativa 4.317 6.427 3,00% 2,99% Os fluxos acima apresentados foram apenas calculados sobre os arrendamentos de imóveis de escritórios e imóveis em terminais portuários. Para os arrendamentos de contêineres não calculamos a inflação devido a sua contratação ter sido feita em Dólar e o pagamento deles serem remetidos a fornecedores estrangeiros. A variação é imaterial, pois a representatividade no volume de arrendamentos de contêineres ultrapassa os 70% dos arrendamentos totais contratados e registrados em consonância ao CPC 06 (R2). 15. FORNECEDORES E PROVISÕES OPERACIONAIS Política contábil

Os saldos de fornecedores e provisões operacionais referem-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos ou utilizados no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses. Caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante. São mensurados pelo custo amortizado, com método de taxa efetiva de juros, quando aplicável. 28 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma As provisões operacionais são decorrentes de custos portuários (navegação), rodoviários e outros gastos operacionais, cujos serviços já foram prestados e/ou os produtos foram entregue pelos fornecedores, gerando uma obrigação presente para a Companhia no final de cada período de relatório, estimada com base nos termos contratuais junto aos seus fornecedores ou de acordo com a experiência histórica acumulada.  Composição Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Fornecedores 111.594 126.137 70.276 79.613 Provisões Operacionais Gastos marítimos com transportes granel e contêineres 16.314 18.796 14.417 15.548 Gastos rodoviários 4.162 4.964 4.162 4.964 Gastos administrativos 2.873 2.908 1.696 1.824 Outros gastos operacionais 2.850 3.149 320 271 26.199 29.817 20.595 22.607 137.793 155.954 90.871 102.220 Circulante 137.782 155.904 90.871 102.213 Não circulante 11 50 - 7 16. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES Política contábil

Os empréstimos, financiamentos e debêntures são passivos financeiros reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis, e são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado e atualizados pelos métodos de juros efetivos, encargos, variações monetárias e cambiais. Qualquer diferença entre o valor captado (líquido dos custos da transação) e o valor de liquidação, é reconhecida no resultado durante o período em que os empréstimos, financiamentos e debêntures estejam em andamento, utilizando o método de taxa efetiva de juros. As taxas pagas na captação dos empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidas como custos da transação.

Os empréstimos, financiamentos e debêntures são passivos financeiros reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis, e são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado e atualizados pelos métodos de juros efetivos, encargos, variações monetárias e cambiais. Qualquer diferença entre o valor captado (líquido dos custos da transação) e o valor de liquidação, é reconhecida no resultado durante o período em que os empréstimos, financiamentos e debêntures estejam em andamento, utilizando o método de taxa efetiva de juros. As taxas pagas na captação dos empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidas como custos da transação. Composição Moe- Indexa- Taxas e Venci- Consolidado Controladora da dor encargos mento 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 BNDES/FMM (a) R$ TJLP 2,5% e 4,2% Abr 2034 453.673 450.533 386.015 383.759 BNDES/FMM (a) US$ USD 2,5% e 4,2% Abr 2034 451.789 333.073 373.167 275.557 Capital de giro (b) R$ CDI 127,5% Mai 2023 364.569 383.372 314.217 330.464 Debêntures (c) R$ IPCA 10,0% Jun 2029 88.770 87.890 88.770 87.890 Debêntures (c) R$ CDI 4,25% Mai 2025 70.002 - 70.002 - Deutsche Leasing EUR EUR 5,5% Nov 2020 1.172 1.725 - - 1.429.975 1.256.593 1.232.171 1.077.670 Circulante 101.953 98.675 85.901 83.805 Não circulante 1.328.022 1.157.918 1.146.270 993.865 Referem-se principalmente a recursos obtidos junto ao Fundo da Marinha Mercante ("FMM"), através de repasse de seu agente financeiro Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), para construção de embarcações - BNDES/FMM. Referem-se principalmente aos recursos contraídos perante as instituições financeiras Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e JIVE Asset Gestão de Recursos Ltda. Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 4 de junho de 2018, essas dívidas foram reestruturadas em 1 de junho de 2018. A reestruturação da dívida ocorreu nos termos dos entendimentos anteriormente firmados com os credores aderentes, objeto do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10 de novembro de 2017. Em junho de 2019, a Log-In realizou sua 2ª emissão de debêntures, no valor total de R$90 milhões, tendo sido subscrito o montante de R$65 milhões em 25 de junho de 2019 e R$25 milhões em 5 de agosto de 2019. A emissão teve como finalidade financiar o pagamento da última parcela do Log-In Polaris e os custos de importação. Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, constituída por 90 (noventa mil debêntures), com valor nominal unitário de R$1 (mil reais). As debêntures serão amortizadas em parcelas mensais, sendo a primeira parcela devida em 21 de julho de 2020 e a última parcela devida em 21 de junho de 2029, ou seja, de 10 (dez) anos contados da data de emissão em 21 de junho de 2019. 29 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Em maio de 2020, a Log-In realizou sua 3ª emissão de debêntures, no valor total de R$71,4 milhões, totalmente subscrito em junho de 2020. A emissão teve como finalidade reforçar o caixa da Companhia, em virtude do mútuo celebrado entre a Log-In e sua subsidiária para aquisição da embarcação do tipo porta-container(Log-In Endurance). Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única, constituída por 71,4 (setenta e um milhões e quatrocentos mil debêntures), com valor nominal unitário de R$1 (um real). As debêntures serão amortizadas em parcelas iguais nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, sendo a primeira parcela devida em 14 de agosto de 2021 e a última parcela devida em 14 de maio de 2025, ou seja, de 5 (anos) anos contados da data de emissão em 14 de maio de 2020. Cronograma de amortizações do passivo não circulante Consolidado Controladora Parcelas vencíveis em 30.06.2020 30.06.2020 2021 (seis meses) 69.167 59.321 2022 137.989 118.299 2023 375.243 322.619 2024 103.385 88.630 2025 a 2034 642.238 557.401 1.328.022 1.146.270  Movimentação Consolidado Controladora 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Saldo inicial 1.256.593 1.258.324 1.077.670 1.057.997 Emissão de debêntures 71.400 91.087 71.400 90.474 Custos na emissão de debêntures (1.687) (3.197) (1.687) (3.364) Transferências (a) - (16.260) - - Variação cambial 118.875 13.033 97.763 10.813 Juros e encargos Empréstimos e financiamentos 35.370 88.245 30.796 76.830 Juros e encargos pagos Empréstimos e financiamentos (18.695) (73.572) (17.399) (69.304) Amortização principal Empréstimos e financiamentos (33.049) (101.067) (27.540) (86.556) Juros e encargos debêntures 5.431 4.210 5.431 4.990 Juros e encargos pagos debêntures (4.263) (4.210) (4.263) (4.210) Saldo final 1.429.975 1.256.593 1.232.171 1.077.670 Operação de "Sale lease back" transferida para obrigações com arrendamento mercantil devido a adoção inicial da IFRS 16/CPC 06 (R2) em 2019.

Garantias

BNDES/FMM

BNDES/FMM 50,05% das ações do TVV (cascos 506, 507 e 508); 99,99% das quotas da Log-Mar (cascos 506, 507 e 508); Embarcações Log-In Jacarandá e Log-In Jatobá (cascos 504 e 505); e Fiança bancária no valor de face de R$6.318 (cascos 506, 507 e 508).

Capital de giro 49,85% das ações do TVV;

Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transporte e outros prestados a determinados clientes; e

Equipamentos do TVV adquiridos na operação junto ao Deutsche Leasing ( Reachstackers ). Debêntures - 2ª Emissão Alienação fiduciária do navio Polaris; e

Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transporte e outros prestados a determinados clientes. Debêntures - 3ª Emissão Alienação fiduciária do navio Endurance; e

Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da prestação de serviços de transporte e outros prestados a determinados clientes. 30 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Cláusulas de covenants

Alguns contratos de dívida da Companhia contêm cláusulas de covenants. Os principais covenants da Companhia obrigam a manter certos índices, conforme detalhado abaixo. A Companhia não identificou nenhum evento de não conformidade em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019.

BNDES/FMM

Alguns contratos de dívida da Companhia contêm cláusulas de covenants. Os principais covenants da Companhia obrigam a manter certos índices, conforme detalhado abaixo. A Companhia não identificou nenhum evento de não conformidade em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019. BNDES/FMM Índice de cobertura do serviço da dívida (ICD) não inferior a 0,8 entre 2018 e 2020; e não inferior a 1,0 a partir de 2021 até a liquidação do contrato, calculado ao final de cada exercício, nos termos da fórmula ICD = EBITDA - (IR+CSLL+Variação Capital de Giro) /Serviço da Dívida do Exercício). Índice Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 10,0 entre os anos de 2019 e 2020; e menor ou igual a 5,0 a partir de 2021 até a liquidação do contrato, calculado ao final de cada exercício.

Capital de giro Dívida Líquida Ajustado/EBITDA não superior a 4,0. A dívida líquida utilizada para cálculo do índice não considera a dívida junto ao BNDES/FMM, assim como o EBITDA não considera o AFRMM e resultado não operacional; este índice é calculado ao final de cada semestre.

Dívida Líquida/EBITDA não superior a 2,5. Para cálculo desse índice são considerados os índices apenas da controlada TVV; este índice é calculado ao final de cada semestre. Debêntures - 2ª Emissão Dívida Líquida/EBITDA não superior a 6,0. O EBITDA é o resultado relativo aos últimos 12 meses anteriores à data de apuração. O EBITDA utilizado para cálculo do índice não considera o resultado não operacional; entende-se como resultado não operacional: venda de ativos, provisões/ reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo, impairment , ganhos por valor justo/atualização de ativos (sem efeito caixa) e despesas reestruturação. O índice é calculado ao final de cada trimestre. Debêntures - 3ª Emissão Dívida Líquida/EBITDA não superior a 3,5. O EBITDA é o resultado relativo aos últimos 12 meses anteriores à data de apuração. Para cálculo do índice considera-se o melhor EBITDA apurado, podendo considerar ou não o resultado não operacional;

considera-se o melhor EBITDA apurado, podendo considerar ou não o resultado não operacional; EBITDA/Despesa Financeira não inferior a 1,5. O EBITDA é o resultado relativo aos últimos 12 meses anteriores à data de apuração. Para cálculo do índice considera-se o melhor EBITDA apurado, podendo considerar ou não o resultado não operacional;

considera-se o melhor EBITDA apurado, podendo considerar ou não o resultado não operacional; Dívida Líquida/Patrimônio Líquido não superior a 4,7. O Patrimônio Líquido representa os valores que os acionistas detêm na empresa relativos ao último período apurado;

Os índices são calculados ao final de cada trimestre, a partir de junho de 2020. 17. PROVISÕES PARA RISCOS E PASSIVOS CONTINGENTES Política contábil

Uma provisão é reconhecida no momento em que uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante de um evento passado, for considerada provável pela Administração e seus assessores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e for possível estimar seu valor de maneira confiável. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 31 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um recebível é reconhecido como ativo se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Os ativos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos tributários, trabalhistas e cíveis em tramitação, decorrentes do curso normal das operações e, com respaldo dos seus assessores jurídicos a Administração constituiu provisão considerada suficiente para cobrir as perdas esperadas.

Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos tributários, trabalhistas e cíveis em tramitação, decorrentes do curso normal das operações e, com respaldo dos seus assessores jurídicos a Administração constituiu provisão considerada suficiente para cobrir as perdas esperadas. Os processos judiciais são contingentes por natureza, ou seja, serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros. Composição das provisões para riscos Consolidado Controladora Trabalhistas Tributárias Cíveis Total Total Saldos em 31/12/2019 34.691 808 11 35.510 6.056 Adições 294 - 843 1.137 896 Transferência (a) (4.363) - - (4.363) - Reversões (a) (6.880) (145) - (7.025) (116) Reversão (constituição) juros (a) (2.079) 134 34 (1.912) 271 Pagamentos (1.953) (164) (323) (2.440) (713) Total 19.710 632 565 20.907 6.393 Em junho de 2020, foi finalizado o acordo celebrado entre sua subsidiária - TVV e o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, culminando na reversão de R$ 10.088 de provisão para perda provável trabalhista. Deste montante R$6.400 se refere ao principal e R$3.688, a correção monetária. O saldo residual de R$2.921 foi transferido para outros passivos circulantes, uma vez que a obrigação se tornou exigível, e o valor de R$1.443 foi pago no trimestre. Trabalhistas: reclamações de empregados por não pagamento de horas extras, pagamentos adicionais por alegações de insalubridade em condições de trabalhos e outros assuntos, frequentemente conectados com disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões.

Tributárias: tributos preteridos na transferência de bens e mudanças na base de cálculo de contribuições para o PIS e a COFINS.

Cíveis: demandas relacionadas a acidentes e ações indenizatórias. Em 23 de março de 2007, a Companhia firmou com a Vale S.A. ("Vale") um acordo, através do qual essa se comprometeu a indenizar a Log-In, por toda e qualquer perda, prejuízo, danos, custos, despesas e outras obrigações de caráter pecuniário, que a Companhia venha a sofrer em decorrência de decisão transitada em julgado dos processos judiciais, administrativos ou arbitragens dos quais a Companhia é ou será parte e cujo fato gerador tenha ocorrido antes da publicação do Anúncio de Encerramento da oferta pública de ações em 25 de julho de 2007. À medida que perdas efetivas ocorrerem decorrentes desses processos a Companhia irá informar a Vale para fins de reembolso. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Log-In não tem registrado montante a receber da Vale. 32 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Passivos contingentes

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir: Consolidado Controladora Natureza 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Trabalhistas 125.961 137.355 44.901 48.069 Tributárias 121.077 110.160 75.063 83.004 Cíveis 41.271 30.335 36.646 28.262 288.309 277.850 156.610 159.335 Ativos contingentes

A Companhia ajuizou em 17 de novembro de 2006 ação contra a União para pleitear a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. No Mandado de Segurança os pedidos apresentados visam (i) que lhe seja assegurado o direito de não mais incluir os montantes relativos ao ICMS nas bases de cálculo das contribuições PIS/COFINS; e (ii) que seja reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da ação, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, devidamente atualizados pela taxa SELIC.

Em relação a essa matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu em março de 2017, em princípio, sem a possibilidade de modificação do mérito, que o ICMS não integra a base de cálculo de PIS e COFINS. A União opôs embargos de declaração em outubro de 2017 buscando modular o efeito da decisão, ainda pendente de julgamento.

A Companhia obteve decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 2ª Região ("TRF2") em julho de 2019, aplicando o mesmo entendimento fixado pelo STF. Atualmente, aguarda-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 4ª Turma Especializada do TRF2.

Tendo em vista que ainda pendem discussões judiciais acerca da metodologia de cálculo para apuração do crédito, o ativo contingente não pôde ser estimado. 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Política contábil

Um instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação residual no ativo de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos, líquidos dos custos diretos de emissão. Esses custos são reconhecidos líquidos dos efeitos tributários aplicáveis.

A recompra dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia é reconhecida e deduzida diretamente no patrimônio líquido (Ações em tesouraria). Nenhum ganho ou perda é reconhecido no resultado resultante da compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia.

Conforme artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404/1976, que somente poderá ser utilizada para: (i) Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou (ii) Aumento do capital social. Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. 33 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma  Capital social 30.06.2020 31.12.2019 Quantidade de ações e respectivo percentual ON % ON % Alaska Investimentos Ltda. 38.259.999 36,27 40.177.399 38,56 Itaú Unibanco S.A. 5.411.200 5,13 - - Sul América Investimentos DTVM S.A. 5.306.000 5,02 - - Outros Investidores 55.293.220 52,42 62.803.020 60,27 Ações em circulação 104.270.419 102.980.419 Ações em tesouraria 1.218.772 1,16 1.218.772 1,17 105.489.191 100,00 104.199.191 100,00 Conforme Estatuto social da Companhia, o capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias ("ON"), e cada ação ordinária confere o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. O capital social da Companhia pode ser aumentado mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária até o limite de 135.000.000 (cento e trinta e cinco milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal. O Conselho de Administração fixará o preço de emissão e as demais condições de subscrição e integralização das ações dentro do limite do capital autorizado. O capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2020 corresponde a R$1.336.394 (R$1.333.277 em 31 de dezembro de 2019); R$1.312.019 (R$1.310.322 em 31 de dezembro de 2019), líquido dos custos diretos de emissão de ações. Ações em tesouraria

A Log-In mantém em sua tesouraria 1.218.772 ações ordinárias. Essas ações foram adquiridas no decorrer do exercício de 2008 ao custo médio ponderado de R$8,35 (valor em reais), por ação.

O valor de mercado das ações em tesouraria, calculado com base na cotação da B3 de 30 de junho de 2020 era de R$17.843 (R$25.472 em 31 de dezembro de 2019).

A Log-In mantém em sua tesouraria 1.218.772 ações ordinárias. Essas ações foram adquiridas no decorrer do exercício de 2008 ao custo médio ponderado de R$8,35 (valor em reais), por ação. O valor de mercado das ações em tesouraria, calculado com base na cotação da B3 de 30 de junho de 2020 era de R$17.843 (R$25.472 em 31 de dezembro de 2019). Reserva de incentivos fiscais

Constituída mediante destinação de parcela do resultado do exercício equivalente a subvenção para investimento decorrente do AFRMM, em conformidade com o artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações.

Nos exercícios de 2020 e 2019 não foram destinados do resultado a parcela referente ao incentivo para subvenção de investimentos AFRMM devido ao saldo de prejuízos acumulados da Companhia.

As subvenções para investimento não estão sujeitas à tributação, devendo ser registradas como reservas de lucros até o limite do lucro líquido do exercício. O valor apropriado em reservas de lucros será tributado na forma do lucro real caso seja dada destinação diversa da prevista na legislação vigente. 19. RESULTADO POR AÇÃO 2T20 6M20 2T19 6M19 Lucro líquido (prejuízo) do período atribuível aos acionistas (14.778) (129.430) 9.680 14.895 controladores Quantidade de ações - em milhares Média ponderada de ações ordinárias para fins de cálculo do lucro 103.415 103.415 37.401 37.401 básico por ação Efeito das ações ordinárias potenciais dilutivas - Plano de opção 1.024 1.024 2.190 2.190 de ações Resultado básico por ação - R$ (0,14) (1,25) 0,25 0,39 Resultado diluído por ação - R$ (0,14) (1,24) 0,25 0,39 34 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro líquido ou (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações ordinárias em circulação no período. O resultado por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro líquido ou (prejuízo) e a média ponderada da quantidade de ações ordinárias em circulação levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de diluição (instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de ações). 20. REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES Política contábil

Os pagamentos baseados em ações e liquidados em ações para empregados e outros provedores de serviços similares é mensurado pelo valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da outorga. O valor justo exclui o efeito das condições de exercício que não se baseiam no mercado.

O valor justo dos pagamentos baseados em ações e liquidados em ações determinado na data da outorga é registrado pelo método linear como despesa durante o prazo no qual o direito é adquirido, com base em estimativas da Companhia sobre a quantidade de instrumentos patrimoniais que serão eventualmente adquiridos. No fim de cada período de relatório, a Companhia revisa suas estimativas sobre a quantidade de instrumentos patrimoniais que serão adquiridos em virtude do efeito das condições de aquisição que não se baseiam no mercado. O impacto da revisão em relação às estimativas originais, se houver, é reconhecido no resultado do período, de tal forma que a despesa acumulada reflita as estimativas revisadas com o correspondente ajuste nas reservas.

Os pagamentos baseados em ações e liquidados em ações para empregados e outros provedores de serviços similares é mensurado pelo valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da outorga. O valor justo exclui o efeito das condições de exercício que não se baseiam no mercado. O valor justo dos pagamentos baseados em ações e liquidados em ações determinado na data da outorga é registrado pelo método linear como despesa durante o prazo no qual o direito é adquirido, com base em estimativas da Companhia sobre a quantidade de instrumentos patrimoniais que serão eventualmente adquiridos. No fim de cada período de relatório, a Companhia revisa suas estimativas sobre a quantidade de instrumentos patrimoniais que serão adquiridos em virtude do efeito das condições de aquisição que não se baseiam no mercado. O impacto da revisão em relação às estimativas originais, se houver, é reconhecido no resultado do período, de tal forma que a despesa acumulada reflita as estimativas revisadas com o correspondente ajuste nas reservas. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

O valor justo médio ponderado das opções de compra nas datas das outorgas, foi estimado usando-se o modelo de precificação de opções Black-Scholes, assumindo as premissas listadas abaixo: 1º Programa - 2019 Preço de exercício Valor justo no dia da outorga Quantidade de ações 1º Programa(tipo a.1) 4,24 4,24 345.356 1º Programa(tipo a.2) 4,24 4,66 344.322 1º Programa(tipo a.3) 4,24 5,02 344.322 1º Programa(tipo b.1) 0,01 8,09 386.104 1º Programa(tipo b.2) 0,01 8,09 384.948 1º Programa(tipo b.3) 0,01 8,09 384.948 2.190.000 2º Programa - 2020 Preço de exercício Valor justo no dia da outorga Quantidade de ações 2º Programa(tipo a.1) 10,07 3,64 204.800 2º Programa(tipo a.2) 10,07 4,64 204.800 2º Programa(tipo a.3) 10,07 5,41 204.800 2º Programa(tipo b.1) 0,01 12,10 136.534 2º Programa(tipo b.2) 0,01 12,10 136.533 2º Programa(tipo b.3) 0,01 12,10 136.533 1.024.000 Plano de Incentivo de Longo Prazo

O Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Plano") da Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 25 de abril de 2019, estabelece as condições para a outorga e exercício de opções de compra de ações de emissão da Log-In aos seus administradores e funcionários.

O Plano prevê a criação de programas de forma periódica, que deverão identificar os beneficiários que integrem o programa, o número total de opções outorgadas bem como os critérios para o seu exercício. Na forma do Plano, cada opção de compra outorgada no âmbito destes programas dará ao beneficiário o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. 35 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Este Plano entrou em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de Administração e extinguir-se-á em 4 de julho de 2022. Principais características do Plano Quantidade de ações • 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) opções de compra de ações de emissão da Companhia ou 4,03% do total de ações, o que for maior. Tipo • 60% das opções de compra outorgadas serão do tipo "A" • 40% restante serão opções de compra do tipo "B" Carência • As opções de compra outorgadas aos Beneficiários no âmbito do Programa estão sujeitas a 3 (três) Períodos de Carência, assim distribuídos: (i) 33,4% (trinta e três vírgula quatro por cento) das opções outorgadas no âmbito deste Programa ("Primeira Tranche de Opções") estarão sujeitas a um Período de Carência de 1 (um) ano contado da data da outorga das opções ("Primeiro Período de Carência"); (ii) 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das opções outorgadas no âmbito deste Programa ("Segunda Tranche de Opções") estarão sujeitas a um Período de Carência de 2 (dois) anos contados da data da outorga das opções ("Segundo Período de Carência"); (iii) 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das opções outorgadas no âmbito deste Programa ("Terceira Tranche de Opções") estarão sujeitas a um Período de Carência de 3 (três) anos contados da data da outorga das opções ("Terceiro Período de Carência"); Exercício das opções • Período de Exercício para a Primeira Tranche de Opções se iniciará ao final do Primeiro Período de Carência; • Período de Exercício para a Segunda Tranche de Opções se iniciará ao final do Segundo Período de Carência; e • Período de Exercício para a Terceira Tranche de Opções se iniciará ao final do Terceiro Período de Carência. Observado que as opções não exercidas nos prazos acima serão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, sem que referida extinção dê direito a qualquer indenização ao Beneficiário. Preço de exercício • Opções do tipo "A", preço de exercício será correspondente à média do preço de fechamento das negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia nos 90 (noventa) pregões da B3 anteriores à data da aprovação do Programa no âmbito do qual as opções forem outorgadas, ponderada pela quantidade de ações negociadas, aplicado um deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado. Opções do tipo "B", preço de exercício será de R$0,01 (um centavo).

Movimentação das opções outorgadas Quantidade de ações em milhares 30.06.2020 31.12.2019 Saldo inicial 1.290 - Opções outorgadas 1.024 2.190 Opções exercidas (1.290) (900) Opções canceladas - - Saldo final 1.024 1.290 Em 30 de junho de 2020, o percentual de opções outorgadas e ainda não exercidas ou canceladas referentes aos programas de opção de compra de ações era de 0,97% do total de ações emitidas pela Companhia. Despesas com plano de opção de compra de ações Consolidado e Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 Plano de opção de ações 11.347 1.464 13.309 1.464 Deste montante de R$11.347 mil reconhecido no 2º trimestre de 2020, R$10.192 mil refere-se a uma despesa não recorrente devido à antecipação do exercício do 1º programa do plano de opções de ações. 36 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 21. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA NO LONGO PRAZO - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Política contábil

A Companhia proporciona benefício a seus empregados no longo prazo que engloba plano de previdência privada com contribuição definida administrado pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA. No plano de contribuição definida a Companhia faz contribuições fixas à VALIA e não tem obrigações legais nem construtivas de fazer contribuições se o fundo não possuir ativos suficientes para pagar a todos os empregados os benefícios relacionados com serviço do empregado no período corrente e anterior.

Os pagamentos a plano de aposentadoria de contribuição definida são reconhecidos como despesa quando os serviços que concedem direito às contribuições são prestados pelos empregados.

Os participantes efetuam contribuições mensais para o Plano VALE MAIS que variam entre 1% a 9% do salário de participação e as contribuições da Companhia são equivalentes às dos participantes limitadas, porém a 9% do salário de participação.

A Companhia proporciona benefício a seus empregados no longo prazo que engloba plano de previdência privada com contribuição definida administrado pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA. No plano de contribuição definida a Companhia faz contribuições fixas à VALIA e não tem obrigações legais nem construtivas de fazer contribuições se o fundo não possuir ativos suficientes para pagar a todos os empregados os benefícios relacionados com serviço do empregado no período corrente e anterior. Os pagamentos a plano de aposentadoria de contribuição definida são reconhecidos como despesa quando os serviços que concedem direito às contribuições são prestados pelos empregados. Os participantes efetuam contribuições mensais para o Plano VALE MAIS que variam entre 1% a 9% do salário de participação e as contribuições da Companhia são equivalentes às dos participantes limitadas, porém a 9% do salário de participação. Composição Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Contribuições pagas pela 574 477 1.127 946 412 343 814 680 Companhia 22. RECEITA LÍQUIDA Política contábil

A Companhia reconhece receita das principais fontes de receitas a seguir:

A Companhia reconhece receita das principais fontes de receitas a seguir: Navegação Costeira: serviços de transporte de contêineres (serviços de fretes) por toda a costa brasileira e também no Mercosul. Também é realizado dois serviços Shuttle que ligam os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória e operação de transporte de veículos em navios "Roll On Roll Off". Os veículos são transportados por empilhadeiras dentro do navio, tal qual uma garagem onde os veículos ficam uns sobre os outros. Terminal Portuário de Vila Velha - TVV, operações de embarque e desembarque de contêineres, movimentação de cargas. O TVV também é especializado na operação de navios de carga geral. Terminais intermodais: oferecem serviços de armazenagem, separação e cross-docking e serve como um ponto de acesso para as regiões Norte e Sul do Estado. Os terminais têm como foco a integração com a navegação costeira com ênfase na multimodalidade. A receita é mensurada com base na contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato com o cliente e exclui valores cobrados em nome de terceiros. A Companhia reconhece receitas de acordo com as obrigações de desempenho dos serviços prestados aos clientes. Os serviços de frete são reconhecidos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita bruta é apresentada deduzindo os abatimentos e os descontos.

Composição Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Receita de fretes 204.019 228.360 447.666 436.927 161.091 191.496 359.831 377.128 Mercado interno 138.412 153.872 299.984 296.193 134.658 149.450 294.721 292.046 Mercado externo 65.607 74.488 147.682 140.734 26.433 42.046 65.110 85.082 Receita de serviços 57.895 70.145 117.381 128.564 10.407 9.486 19.471 18.343 Mercado interno 24.442 32.365 53.602 61.591 10.294 8.974 19.260 18.194 Mercado externo 33.453 37.780 63.779 66..973 113 512 211 149 Receita bruta 261.914 298.505 565.047 565.491 171.498 200.982 379.302 395.471 Impostos sobre as receitas (27.294) (28.700) (59.088) (56.985) (21.638) (22.680) (47.391) (45.706) Receita líquida 234.620 269.805 505.959 508.506 149.860 178.302 331.911 349.765 37 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 23. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DAS DESPESAS RECONHECIDAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Composição

A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas com base em sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir: Consolidado 2T20 2T19 6M20 6M19 Pessoal, encargos e benefícios (36.219) (37.760) (78.472) (66.636) Material (5.224) (3.546) (8.485) (6.249) Óleo combustível e gases (19.799) (20.599) (48.282) (40.273) Afretamento, locações e arrendamento (15.760) (36.352) (62.418) (79.175) Serviços contratados (96.318) (118.690) (204.009) (203.713) Depreciação e amortização (27.970) (27.675) (50.229) (46.656) Outros (17.470) (1.587) (19.736) (9.821) (218.760) (246.209) (471.631) (452.523) Classificado como: Custos dos serviços prestados (187.077) (214.470) (420.218) (402.045) Despesas administrativas e comerciais (31.683) (31.739) (51.413) (50.478) (218.760) (246.209) (471.631) (452.523) Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 Pessoal, encargos e benefícios (19.179) (19.750) (42.493) (37.468) Material (2.930) (2.116) (4.394) (3.493) Óleo combustível e gases (18.998) (19.473) (46.309) (38.030) Afretamento, locações e arrendamento (11.039) (11.336) (33.935) (32.310) Serviços contratados (72.060) (81.480) (158.016) (158.824) Depreciação e amortização (17.356) (21.476) (30.078) (32.615) Outros (15.954) (6.504) (21.835) (10.241) (157.516) (162.135) (337.060) (312.981) Classificado como: Custos dos serviços prestados (133.113) (144.613) (292.915) (282.288) Despesas administrativas e comerciais (24.403) (17.522) (44.145) (30.693) (157.516) (162.135) (337.060) (312.981) 24. RESULTADO FINANCEIRO Composição Consolidado Controladora 2T20 2T19 6M20 6M19 2T20 2T19 6M20 6M19 Receitas financeiras Aplicações financeiras 4.459 (499) 10.802 (242) 4.444 339 10.766 573 Juros sobre mútuo a receber de partes relacionadas - - - - 625 - 625 - Outras 1.072 962 2.263 1.568 911 224 2.005 380 5.531 463 13.065 1.326 5.980 563 13.396 953 Despesas financeiras Encargos empréstimos e financiamentos (17.285) (22.128) (35.386) (46.317) (15.018) (19.732) (30.804) (40.313) Encargos debêntures (1.763) - (5.431) - (1.763) - (5.431) - Encargos financeiros com arrendamento mercantil (2.511) (4.794) (5.109) (5.944) (2.466) (5.944) (5.008) (5.944) Reversão (constituição) juros provisão para riscos (100) (211) 1.675 - (82) (101) (271) 658 Juros e comissões (2.614) (1.560) (4.514) (3.383) (2.512) (1.861) (4.211) (3.123) Outros (1.810) (11.630) (3.889) (11.678) (2.496) (8.922) (4.471) (10.235) (26.083) (40.323) (52.654) (67.322) (24.337) (36.560) (50.196) (58.957) Variações monetárias e cambiais, líquidas Variações monetárias e cambiais ativas 22.328 5.835 43.632 6.410 18.998 5.234 25.391 4.691 Variações monetárias e cambiais passivas (44.886) (2.003) (184.159) (5.596) (31.554) (1.921) (144.625) (6.069) (22.558) 3.832 (140.527) 814 (12.556) 3.313 (119.234) (1.378) (43.110) (36.028) (180.116) (65.182) (30.913) (32.684) (156.034) (59.382) 38 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS A classificação dos seus ativos e passivos financeiros não derivativos é determinada no seu reconhecimento inicial, conforme o modelo de negócio no qual o ativo é gerenciado e suas características de fluxos de caixa contratuais presentes no IFRS 9/CPC 48. Os passivos financeiros são mensurados de acordo com sua natureza e finalidade. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía operações com derivativos em aberto.

Categoria dos principais instrumentos financeiros e seus valores justos Consolidado 30.06.2020 31.12.2019 Valor Valor Valor Valor Ativo financeiro ao custo amortizado contábil justo contábil justo Caixa e equivalentes de caixa 55.196 55.196 55.315 55.315 Aplicações financeiras 3.892 3.892 10.805 10.805 Contas a receber de clientes 158.625 158.625 145.484 145.484 Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado Aplicações financeiras 603.550 603.550 608.167 608.167 Passivo financeiro ao custo amortizado Fornecedores 111.594 111.594 126.137 126.137 Empréstimos, financiamentos e debêntures 1.429.975 1.429.975 1.256.593 1.256.593 Obrigações com arrendamento mercantil 142.734 142.734 88.523 88.523 Controladora 30.06.2020 31.12.2019 Valor Valor Valor Valor contábil justo contábil justo Ativo financeiro ao custo amortizado Caixa e equivalentes de caixa 48.247 48.247 49.444 49.444 Aplicações financeiras 2.746 2.746 9.678 9.678 Contas a receber de clientes 117.427 117.427 115.824 115.824 Valores a receber de partes relacionadas 107.242 107.242 27.251 27.251 Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado Aplicações financeiras 603.550 603.550 608.167 608.167 Passivo financeiro ao custo amortizado Fornecedores 70.276 70.276 79.613 79.613 Empréstimos, financiamentos e debêntures 1.232.171 1.232.171 1.077.670 1.077.670 Obrigações com arrendamento mercantil 124.461 124.461 74.597 74.597 Valores a pagar a partes relacionadas 99.015 99.015 69.943 69.943 Qualidade do crédito dos ativos financeiros

A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou "impaired" é avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas de inadimplência de contrapartes.

A Companhia adota uma política conservadora de aplicação dos recursos para adequação às condições atuais do mercado financeiro. As aplicações financeiras da Companhia e das suas controladas estão atreladas a títulos privados em bancos elegíveis de recebimentos de recursos com boas qualificações das agências de risco. 39 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Gestão de risco

Os negócios da Companhia, as condições financeiras e os resultados das operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores de risco abaixo descritos. Para conduzir com mais eficiência o processo de avaliação de riscos dos seus negócios, a Companhia define metas e diretrizes para o seu gerenciamento, promove e sugere melhorias nos processos de sua avaliação, classifica e define os procedimentos de seu controle.

Os negócios da Companhia, as condições financeiras e os resultados das operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores de risco abaixo descritos. Para conduzir com mais eficiência o processo de avaliação de riscos dos seus negócios, a Companhia define metas e diretrizes para o seu gerenciamento, promove e sugere melhorias nos processos de sua avaliação, classifica e define os procedimentos de seu controle. Risco de mercado

A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços, porém os mesmos são monitorados pela Companhia, que periodicamente avalia sua exposição e propõe estratégias operacionais, sistema de controle e limites de posição. A Companhia também não prática aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

Não houve mudança na exposição da Companhia aos riscos de mercado ou na maneira pela qual administra e mensura esses riscos no período social atual.

Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposto são os seguintes:

A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços, porém os mesmos são monitorados pela Companhia, que periodicamente avalia sua exposição e propõe estratégias operacionais, sistema de controle e limites de posição. A Companhia também não prática aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Não houve mudança na exposição da Companhia aos riscos de mercado ou na maneira pela qual administra e mensura esses riscos no período social atual. Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposto são os seguintes: Risco cambial

A parcela dos empréstimos, financiamentos e debêntures consolidado em moeda estrangeira (Dólar), no montante de R$451.789 (R$333.073 em 31 de dezembro de 2019), corresponde a 31,59% (26,51% em 31 de dezembro de 2019) da dívida da Companhia (Consolidado). A Companhia também possui obrigações com arrendamentos mercantil em moeda estrangeira (Dólar) no montante de R$122.555 (R$67.368 em 31 de dezembro de 2019).

O efeito cambial decorrente dessa exposição e dos demais ativos e passivos em Dólar pode ser relevante no vencimento do endividamento no curto e médio e longo prazos. Risco de taxa de juros

Este risco está relacionado com a possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas por conta de flutuação de taxas de juros variáveis que são aplicadas aos seus passivos financeiros. A Companhia está exposta as seguintes taxas de juros variáveis:

Consolidado Controladora Indexador 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 TJLP 453.673 450.533 386.015 383.759 CDI 436.259 383.372 385.907 330.464 Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não tem contratos derivativos para fazer hedge contra estes índices, entretanto os riscos são monitorados pela Companhia, que periodicamente avalia a sua exposição e propõem as estratégias a serem adotadas. Risco de liquidez

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e passivos financeiros, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos.

A Administração da Companhia tem como política a manutenção de níveis de liquidez adequados para que possa garantir o cumprimento de suas obrigações presentes e futuras, bem como o aproveitamento de oportunidades comerciais à medida que surgirem. 40 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma O quadro a seguir demonstra análise dos vencimentos para os principais passivos financeiros, em 30 de junho de 2020: Consolidado Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 ano Mais de Total mês meses a 1 ano a 5 anos 5 anos Fornecedores 111.594 95.214 11.724 4.645 11 - Empréstimos, financiamentos e debêntures 1.429.975 4.512 19.355 78.087 737.485 590.537 1.541.569 99.726 31.079 82.732 737.496 590.537 Controladora Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 no Mais de Total mês meses a 1 ano a 5 anos 5 anos Fornecedores 70.276 58.721 11.229 326 - - Empréstimos, financiamentos e debêntures 1.232.171 3.958 16.453 65.491 633.194 513.076 Partes relacionadas 99.015 7.525 10.824 24.335 56.330 - 1.401.462 70.205 38.506 90.151 689.524 513.076 Risco de gerenciamento de capital

A política da Companhia tem como objetivo estabelecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. Além do capital próprio, a Companhia usa o de terceiros para financiar suas atividades, otimizando sua estrutura de capital. Os níveis de endividamento são monitorados em relação à sua capacidade de geração de caixa e sua estrutura de capital. A dívida líquida reflete a exposição total da Companhia das obrigações contraídas junto ao sistema financeiro.

A dívida bruta consiste na soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures de curto (circulante) e longo (não circulantes) prazos conforme detalhados na nota explicativa nº 16.

Com a capitalização ocorrida em novembro de 2019 por meio da oferta pública primária de ações ordinárias (nota explicativa nº 18), a Companhia assegura a continuidade operacional dos seus negócios no longo prazo. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 o índice de alavancagem financeira da Companhia é conforme segue: Consolidado Índice de alavancagem financeira 30.06.2020 31.12.2019 Dívida bruta 1.429.975 1.256.593 Caixa e equivalentes de caixa (55.196) (55.315) Aplicações financeiras (607.442) (618.972) Dívida líquida 767.337 582,306 Patrimônio líquido Controladora 203.158 316.927 Relação dívida líquida/capital 3,8 1,8 Risco de crédito

As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. A Companhia adota a política de apenas negociar com clientes que possuam capacidade de crédito e obter garantias suficientes quando apropriado, como meio de mitigar o risco financeiro. Este objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, através análise de indicadores econômico-financeiros. Também visando minimizar os riscos de créditos atrelados as instituições financeiras, a Administração procura diversificar suas operações em instituições com boas avaliações de rating . 41 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos

A Companhia avaliou e entende que os valores justos de seus principais instrumentos financeiros não derivativos em 30 de junho de 2020 se aproximam dos valores contábeis reconhecidos considerando as características de determinados ativos e passivos financeiros, prazo de realização ou vencimento no curto prazo, conforme aplicável, ou por estarem indexados a taxas variáveis de mercado.

Para estimar o valor justo de seus principais instrumentos financeiros não derivativos, a Administração utilizou as seguintes premissas:

Empréstimos, financiamentos e debêntures - Representam passivos financeiros atualizados com juros estipulados pelo BNDES/FMM e outras instituições financeiras, parte por variação cambial. A Administração da Companhia entende que o valor contabilizado se aproxima de seu valor justo.

A Companhia avaliou e entende que os valores justos de seus principais instrumentos financeiros não derivativos em 30 de junho de 2020 se aproximam dos valores contábeis reconhecidos considerando as características de determinados ativos e passivos financeiros, prazo de realização ou vencimento no curto prazo, conforme aplicável, ou por estarem indexados a taxas variáveis de mercado. Para estimar o valor justo de seus principais instrumentos financeiros não derivativos, a Administração utilizou as seguintes premissas: - Representam passivos financeiros atualizados com juros estipulados pelo BNDES/FMM e outras instituições financeiras, parte por variação cambial. A Administração da Companhia entende que o valor contabilizado se aproxima de seu valor justo. Análise de sensibilidade suplementar sobre instrumentos financeiros, conforme ICVM nº 475/08

A Companhia apresenta a seguir informações suplementares sobre seus instrumentos financeiros que são requeridas pela Instrução CVM nº 475/08, especificamente sobre a análise de sensibilidade complementar à requerida pelas IFRS e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em decorrência do histórico de volatilidade do real diante das moedas estrangeiras, dos índices de preço e das taxas de juros, a Companhia preparou uma análise de sensibilidade demonstrando os eventuais impactos. Esta análise considerou um cenário básico projetado para o período de 2020 e outros dois levando-se em conta uma variação em relação às premissas básicas de 25% e 50%. O cenário base foi obtido por meio de premissas disponíveis no mercado conforme descrito a seguir: Dólar 5,30 (relatório Focus de 17 de julho de 2020 - Mediana Top 5 Médio Prazo); TJLP 4,91% a.a. (BNDES); e CDI 2,04% a.a. (BM&F).

A projeção dos efeitos decorrentes da aplicação destes cenários na Companhia no exercício de 2020 seriam os seguintes: Consolidado Cenário Risco de taxa de câmbio Risco US$ 30.06.2020 Cenário Cenário I II Base 25% 50% Contas a receber de clientes USD 7.161 39.214 (1.260) 8.228 17.716 Contas a receber de partes relacionadas USD 3.062 16.766 (539) 3.518 7.575 Empréstimos, financiamentos e debêntures USD (82.504) (451.789) 14.521 (94.797) (204.114) Fornecedores USD (7.711) (42.226) 1.357 (8.860) (19.077) Contas a pagar a partes relacionadas USD (3.004) (16.452) 529 (3.452) (7.433) Obrigações com arrendamento mercantil USD (22.380) (122.555) 3.938 (25.715) (55.368) Exposição líquida (105.376) (577.042) 18.546 (121.078) (260.701) PTAX 5,4760 5,3000 6,6250 7,9500 Consolidado Risco de taxa de juros Risco 30.06.2020 Cenário Cenário I Cenário II Base 25% 50% Empréstimos, financiamentos e debêntures TJLP 453.673 136 (5.433) (11.002) Empréstimos, financiamentos e debêntures CDI 436.259 480 (1.745) (3.970) TJLP 4,94% 4,91% 6,14% 7,37% CDI 2,15% 2,04% 2,55% 3,06% 42 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma 26. INFORMAÇÕES PARA A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Transações não envolvendo caixa Consolidado Controladora Atividades de investimento 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Arrendamento mercantil 52.739 41.564 49.959 41.564 Transferência "Sale lease back" - 29.977 - - Adições ao imobilizado em curso 2.902 - 3.676 - 55.641 71.541 53.635 41.564 Variações nos passivos resultantes das atividades de financiamento

A tabela a seguir detalha as variações nos passivos da Companhia resultantes de atividades de financiamento, incluindo mudanças que envolvem e não envolvem caixa. Controladora Capital Obrigações com Empréstimos, arrendamento financiamentos Mútuos com social mercantil e debentures controladas Total Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.310.322 74.597 1.077.670 38.508 2.501.097 Alterações que afetam caixa Aumento de capital por subscrição de ações 3.117 - - - 3.117 Custos diretos de emissão de ações (828) - - - (828) Emissão de debêntures - - 71.400 - 71.400 Custos na captação de debêntures - - (1.687) - (1.687) Captação de mútuos com controladas - - - 17.827 17.827 Pagamento de mútuos com controladas - - - (1.550) (1.550) Amortização empréstimos e financiamentos - - (27.540) - (27.540) Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures - - (21.662) - (21.662) Obrigações com arrendamento mercantil - (23.410) - - (23.410) Alterações que não afetam caixa Juros, encargos e variação cambial, líquidas - 24.786 133.990 1.545 160.321 Custos diretos de emissão de ações (592) - - - (592) Adições arrendamento mercantil e outros - 48.487 - - 48.487 Saldo em 30 de junho de 2020 1.312.019 124.461 1.232.171 56.330 2.724.982 Consolidado Capital Obrigações com Empréstimos, arrendamento financiamentos Mútuos com social mercantil e debentures controladas Total Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.310.322 88.523 1.256.593 - 2.655.438 Alterações que afetam caixa Aumento de capital por subscrição de ações 3.117 - - - 3.117 Custos diretos de emissão de ações (828) - - - (828) Emissão de debêntures - - 71.400 - 71.400 Custos na captação de debêntures - - (1.687) - (1.687) Amortização empréstimos e financiamentos - - (33.049) - (33.049) Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures - - (22.958) - (22.958) Obrigações com arrendamento mercantil - (27.058) - - (27.058) Alterações que não afetam caixa Juros, encargos e variação cambial, líquidas - 30.003 159.676 - 189.679 Custos diretos de emissão de ações (592) - - - (592) Adições arrendamento mercantil e outros - 51.266 - - 51.266 Saldo em 30 de junho de 2020 1.312.019 142.734 1.429.975 - 2.884.728 27. EVENTOS SUBSEQUENTES Atribuição de rating estável BBB+ (bra)

Em 16 de julho de 2020, a Log-In obteve pela primeira vez, o rating nacional de longo prazo BBB+ (bra) pela Fitch ratings, cujo relatório discrimina que a "Companhia detém liquidez satisfatória, além de uma base de clientes diversificada, incluindo grandes empresas nos resilientes segmentos de alimentos e bebidas, higiene & beleza e farmacêutica, reduzindo riscos de demanda." 43 NOTAS EXPLICATIVAS Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma Alteração no cargo de Diretor Presidente

Em reunião do Conselho de Administração de 8 de junho de 2020, o Sr. Marcio Arany da Cruz Martins foi eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 1 de julho de 2020, em substituição ao Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, que permanece contribuindo para o desenvolvimento dos negócios da Log-In como membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Marcio Arany é Engenheiro Civil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com Mestrado em Engenharia de Transportes pela COPPE e Especialização em Engenharia de Produção pela UFRJ. Acumula mais de 30 anos de trajetória profissional na área de Operações, Transportes e Logística, atuando em empresas de diversos segmentos, tais como: Michelin, Aliança Navegação, MRS Logística e McKinsey. Nos setores de Navegação e Logística, possui mais de 12 anos de experiência, sendo os últimos 6 anos na Log-In como Diretor Comercial e depois como Diretor de Transformação e Inovação. 28. APROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS Essas informações financeiras intermediárias foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração em 10 de agosto de 2020. 2020-RJO-0389 (NE) VF.docx 44 Attachments Original document

