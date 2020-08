Log In Logística Intermodal S A : Fitch Ratings - Relatório Analítico

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Atribui Pela Primeira Vez Rating 'BBB+(bra)' à Log-In

Thu 16 Jul, 2020 - 5:56 PM ET

Fitch Ratings - Rio de Janeiro - 16 Jul 2020: A Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo 'BBB+(bra)' (BBB mais (bra)) à Log-In Logística Intermodal S.A. (Log-In). A Perspectiva do rating é Estável.

O rating da Log-In reflete a sua mediana posição de negócios e a moderada escala no competitivo setor de logística marítima, com concentração de receitas no cíclico segmento de transporte de contêineres por navegação costeira no Brasil. A empresa é exposta à volatilidade da demanda, que mantém forte correlação com o ambiente econômico do país. Este fator é agravado pelo modelo de negócios da companhia, com contratos de curto a médio prazos, sem cláusulas de compensação financeira por redução de volumes (take-or-pay). Como atenuante, a Log-In detém uma base de clientes diversificada, incluindo grandes empresas nos resilientes segmentos de alimentos e bebidas, higiene & beleza e farmacêutica, reduzindo riscos de demanda. Estes riscos, combinados à estrutura de custos preponderantemente fixos, resultam em importante desalavancagem operacional, à medida que os volumes transportados declinam, com histórica menor geração de caixa operacional em cenários econômicos estressados.

A Perspectiva Estável incorpora a expectativa da agência de que a Log-In conseguirá gerenciar seu esperado fluxo de caixa livre (FCF) negativo nos próximos anos, mantendo índices de alavancagem financeira em patamares moderados e a liquidez, administrável. A Fitch espera um pico de alavancagem, medida pelo índice de dívida líquida ajustada sobre EBITDAR, de 4,1 vezes em 2020, e que este indicador retorne gradativamente para níveis abaixo de 3,4 vezes dentro dos próximos três anos, à medida que a empresa ganhe escala em sua atividade.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

Risco Moderado do Setor: A Fitch avalia o risco do setor de navegação costeira no Brasil como moderado. O setor é intensivo em capital, e as margens operacionais, assim como as da Log-In, são relativamente elevadas, mas a previsibilidade de geração de caixa operacional é limitada, em face da volatilidade de volume ao longo dos ciclos econômicos. Na visão da Fitch, a Log-In tem o desafio de capturar volumes de contêineres, ao passo que rentabiliza a capacidade atual da sua frota, cuja taxa de ocupação se mostrou moderadamente impactada pela pandemia do coronavírus durante o primeiro semestre de 2020. A Fitch projeta volumes transportados de cerca de 20% e 5% inferiores a 2019, em 2020 e 2021, respectivamente; com retorno em 2022 ao patamar de 2019, e tarifas médias reajustadas pela inflação, no período.