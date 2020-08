Log In Logística Intermodal S A : Informe do CB de Governança Corporativa 0 08/11/2020 | 04:04am EDT Send by mail :

Log-In - Logística Intermodal S.A. Companhia Aberta CNPJ n° 42.278.291/0001-24 NIRE n° 3.330.026.074-9 INFORME SOBRE O CÓDIGO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA Anexo 29-A da Instrução CVM 480/09 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários 1. ACIONISTAS 1.1. Estrutura Acionária. Cada ação deve dar 1.1.1. O capital social da companhia deve ser Sim Nada a preencher. direito a um voto. composto apenas por ações ordinárias. 1.2. Acordos de Acionistas. Os acordos de 1.2.1 Os acordos de acionistas não devem acionistas não devem transferir para os acionistas vincular o exercício do direito de voto de signatários as decisões nas matérias de nenhum administrador ou membro dos Não aplicável Nada a preencher. competência do conselho de administração, da órgãos de fiscalização e controle. diretoria ou do conselho fiscal. 1.3. Assembleia Geral. A administração deve 1.3.1. A diretoria deve utilizar a assembleia buscar o engajamento dos acionistas, favorecer a para comunicar a condução dos negócios da presença em assembleia geral e o correto companhia, pelo que a administração deve Sim Nada a preencher. entendimento das matérias a serem deliberadas, publicar um manual visando facilitar e bem como facilitar a indicação e eleição de estimular a participação nas assembleias candidatos ao conselho de administração e gerais. conselho fiscal. 1.3.2. As atas devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na assembleia, ainda que lavradas em forma de Sim Nada a preencher. sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas. 1.4. Medidas de Defesa. Medidas de defesa, caso 1.4.1. O conselho de administração deve fazer sejam adotadas pela companhia, devem ter como uma análise crítica das vantagens e Não aplicável Nada a preencher objetivo prevenir aquisições oportunistas de desvantagens da medida de defesa e de suas parcelas significativas de capital da companhia características, e, sobretudo, dos gatilhos de Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários em momentos desfavoráveis de mercado, acionamento e parâmetros de preço, se preservando a liquidez ou maximizando o valor aplicáveis, explicando-as. das ações, em benefício de todos os acionistas. 1.4.2. Não devem ser utilizadas cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do estatuto Não aplicável Nada a Preencher social, as chamadas "cláusulas pétreas". 1.4.3. Caso o estatuto determine a realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) sempre que um acionista ou grupo de acionistas atingir, de forma direta ou indireta, participação relevante no capital votante, a Não aplicável Nada a preencher. regra de determinação do preço da oferta não deve impor acréscimos de prêmios substancialmente acima do valor econômico ou de mercado das ações. 1.5. Mudança de Controle. Independentemente 1.5.1. O estatuto da companhia deve O Estatuto Social da Log-In prevê que da forma jurídica e dos termos e condições estabelecer que: (i) transações em que se qualquer transação em que se configure negociados para a transação que der origem à configure a alienação, direta ou indireta, do alienação direta ou indireta do controle mudança de controle, todos os acionistas da controle acionário devem ser acompanhadas acionário da Companhia deve ser companhia objeto da transação devem ser de oferta pública de aquisição de ações (OPA) acompanhada de OPA dirigida a todos tratados de forma justa e equitativa. dirigida a todos os acionistas, pelo mesmo os acionistas pelo preço e condições preço e condições obtidos pelo acionista obtidos pelo acionista vendedor. vendedor; (ii) os administradores devem se Do mesmo modo, o Estatuto Social da manifestar sobre os termos e condições de Parcialmente Log-In prevê a obrigação do Conselho reorganizações societárias, aumentos de de Administração se manifestar capital e outras transações que derem origem favorável ou contrariamente a respeito à mudança de controle, e consignar se elas de qualquer OPA que tenha por objeto asseguram tratamento justo e equitativo aos ações de emissão da Companhia. acionistas da companhia. O Estatuto Social da Log-In não prevê, no entanto, a obrigação do Conselho de Administração se manifestar favorável ou contrariamente sobre os termos e 2 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações (que não uma OPA) que derem origem à mudança de controle. 1.6. Manifestação da Administração nas OPAs. O 1.6.1. O estatuto social deve prever que o conselho de administração deve orientar os conselho de administração dê seu parecer em acionistas quanto às OPAs a eles dirigidas. relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis por permutáveis por ações de emissão da Sim Nada a preencher. companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, opinião da administração sobre eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da companhia. 1.7. Política de Destinação de Resultados. A 1.7.1. A companhia deve elaborar e divulgar A Companhia não possui uma política política de destinação de resultados da política de destinação de resultados definida de destinação de resultados companhia deve respeitar as características pelo conselho de administração. Entre outros formalmente aprovada pelo seu econômico-financeiras do negócio - geração de aspectos, tal política deve prever a Conselho de Administração. caixa e necessidade de investimentos - e ser do periodicidade de pagamentos de dividendos e Apesar disso (A) o Estatuto Social da conhecimento de todos os interessados, o parâmetro de referência a ser utilizado para Log-In estabelece, no seu artigo 26, acionistas e investidores. a definição do respectivo montante regras básicas quanto à destinação do (percentuais do lucro líquido ajustado e do Parcialmente lucro líquido da Companhia; e (B) ao fluxo de caixa livre, entre outros). propor à Assembleia Geral Ordinária a destinação do lucro líquido de cada exercício, a administração leva em consideração as características próprias da Companhia, os seus planos de negócios e, ainda, fatores intrínsecos e extrínsecos específicos de cada exercício social, levando sempre em 3 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários consideração o melhor interesse da Companhia e dos seus acionistas. 1.8. Sociedades de Economia Mista. A orientação 1.8.1. O estatuto social deve identificar clara e das atividades da companhia pelo acionista precisamente o interesse público que Não aplicável Nada a preencher. controlador, de modo que atenda ao interesse justificou a criação da sociedade de economia público que justificou a criação da sociedade de mista, em capítulo específico. economia mista, deve ser conciliada com os 1.8.2. O conselho de administração deve interesses dos demais acionistas e investidores monitorar as atividades da companhia e nos valores mobiliários da companhia. estabelecer políticas, mecanismos e controles internos para apuração dos eventuais custos Não aplicável Nada a preencher. do atendimento do interesse público e eventual ressarcimento da companhia ou dos demais acionistas e investidores pelo acionista controlador. 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2.1. Atribuições. O conselho de administração 2.1.1 O conselho de administração deve, sem O Conselho de Administração se reúne deve exercer suas atribuições considerando os prejuízo de outras atribuições legais, bimestralmente para tratar de temas do interesses de longo prazo da companhia, os estatutárias e de outras práticas previstas no interesse da Companhia, incluindo impactos decorrentes de suas atividades na Código: (i) definir as estratégias de negócios, estratégias de negócios. sociedade e no meio ambiente e os deveres considerando os impactos das atividades da Conforme registrado no seu Regimento fiduciários de seus membros, atuando como companhia na sociedade e no meio ambiente, Interno, o Conselho de Administração guardião dos princípios, valores, objeto social e visando a perenidade da companhia e a deve, no âmbito da sua atuação, zelar sistema de governança da companhia. criação de valor no longo prazo; (ii) avaliar Sim pelo desempenho sustentável e perene periodicamente a exposição da companhia a da Companhia, por boas práticas de riscos e a eficácia dos sistemas de governança e pela sua responsabilidade gerenciamento de riscos, dos controles socioambiental. internos e do sistema de Do mesmo modo, o Conselho de integridade/conformidade (compliance) e Administração tem entre as suas aprovar uma política de gestão de riscos missões fortalecer o ambiente de compatível com as estratégias de negócios; controles internos, da gestão de riscos e (iii) definir os valores e princípios éticos da de Compliance da Companhia. 4 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários companhia e zelar pela manutenção da A Companhia possui uma metodologia transparência do emissor no relacionamento de gerenciamento de riscos, cuja com todas as partes interessadas; (iv) rever aplicação está a cargo da Gerência de anualmente o sistema de governança Auditoria Interna, Riscos e Compliance. corporativa, visando a aprimorá-lo. Adicionalmente, a administração vem conduzindo um processo de levantamento dos riscos aos quais a Companhia está sujeita e de desenvolvimento de medidas de mitigação e atuação cabíveis, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos aprovada em 26 de maio de 2020 pelo Conselho de Administração. A Companhia possui valores e princípios éticos bem definidos, formalizados no Manual de Conduta Ética da Companhia, tendo a transparência nas relações internas e com terceiros como um pilar fundamental. A Companhia tem conduzido um processo de reestruturação da sua governança, que conta com o engajamento de toda a alta administração e deve se perpetuar pelos próximos anos, com o objetivo de manter a Companhia em dia com as obrigações do novo Regulamento do Novo Mercado bem em linha com as melhores práticas do mercado. 2.2. Composição do Conselho de Administração. 2.2.1. O estatuto social deve estabelecer que: Sim Nada a preencher. O conselho de administração deve ter membros (i) o conselho de administração seja composto 5 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários de perfil diversificado, número adequado de em sua maioria por membros externos, tendo, conselheiros independentes, e tamanho que no mínimo, um terço de membros permita a criação de comitês, o debate efetivo de independentes; (ii) o conselho de ideias e a tomada de decisões técnicas, isentas e administração deve avaliar e divulgar fundamentadas. anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua independência. 2.2.2. O conselho de administração deve Conforme Política de Indicação de aprovar uma política de indicação que Membros da Diretoria, Conselho de estabeleça: (i) o processo para a indicação dos Administração e Comitês de membros do conselho de administração, Assessoramento da Companhia os incluindo a indicação da participação de membros do Conselho de outros órgãos da companhia no referido Administração são eleitos pelos processo; (ii) que o conselho de administração acionistas reunidos em assembleia deve ser composto tendo em vista a geral. disponibilidade de tempo de seus membros A indicação dos membros para o para o exercício de suas funções e a Sim Conselho pode ser feita pela diversidade de conhecimentos, experiências, administração da Companhia ou por comportamentos, aspectos culturais, faixa qualquer acionista. etária e gênero. Eventuais propostas de reeleição de membros do Conselho de Administração deverão ser baseadas nas suas avaliações anuais, que devem considerar o desempenho e o potencial dos Conselheiros, além de competências de liderança definidas pela Companhia. 2.3. Presidente do Conselho. O presidente do 2.3.1. O diretor-presidente não deve acumular conselho deve coordenar as atividades do o cargo de presidente do conselho de Sim Nada a preencher. conselho de administração buscando a eficácia e administração. 6 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros, servindo de elo entre o conselho de administração e o diretor-presidente. 2.4. Avaliação do Conselho e dos Conselheiros. O 2.4.1. A companhia deverá implementar um O Regimento Interno do Conselho de conselho de administração deve estabelecer processo anual de avaliação do desempenho Administração da Companhia mecanismos de avaliação periódica de do conselho de administração e de seus estabelece um processo anual de desempenho que contribuam para sua comitês, como órgãos colegiados, do avaliação dos membros do Conselho de efetividade e para o aperfeiçoamento da presidente do conselho de administração, dos Administração e dos Comitês ou Grupos governança da companhia. conselheiros, individualmente considerados, e de Trabalho instalados. da secretaria de governança, caso existente. A avaliação do Conselho é realizada a partir de uma autoavaliação formal do órgão e de uma avaliação individual Sim conduzida por cada um dos membros. Além disso, o Regimento prevê que, no âmbito da avaliação formal do desempenho de cada Comitê ou Grupo de Trabalho instalado, o Conselho avaliará o teor das atas de reunião destes, podendo, ainda, convidar os respectivos coordenadores a realizar apresentações acerca do andamento dos trabalhos ao Conselho. 2.5. Planejamento da Sucessão. O conselho de 2.5.1. O conselho de administração deve A Companhia possui um plano de administração deve zelar pela continuidade de aprovar e manter atualizado um plano de sucessão do diretor-presidente gestão da companhia, evitando que a sucessão sucessão do diretor-presidente, cuja Sim desenvolvido em conjunto pelo de seus principais líderes acabe afetando o elaboração deve ser coordenada pelo Conselho de Administração e pelo desempenho da companhia e gerando destruição presidente do conselho de administração. Comitê de Gente e Gestão. de seu valor. 2.6. Integração de Novos Conselheiros. Para que 2.6.1. A companhia deve ter um programa de O Regimento Interno do Conselho de possa desempenhar bem suas funções, o integração dos novos membros do conselho Sim Administração da Companhia prevê a de administração, previamente estruturado, obrigação do Presidente do Conselho 7 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários membro do conselho de administração deve para que os referidos membros sejam de organizar, em conjunto com o entender o negócio da companhia. apresentados às pessoas-chave da companhia Diretor Presidente, um programa de e às suas instalações e no qual sejam integração e treinamento dos novos abordados temas essenciais para o conselheiros, de modo a permitir que entendimento do negócio da companhia. estes tenham uma visão geral das atividades da Companhia bem como obtenham informações sobre a sua organização e funcionamento. A integração e treinamento de novos conselheiros da Log-In ocorre por meio de apresentações e reuniões com membros da administração estatutária e não estatutária da Companhia, contando com a supervisão e o auxílio diretos do Diretor Presidente. 2.7. Remuneração dos Conselheiros de 2.7.1. A remuneração dos membros do Administração. A remuneração dos membros do conselho de administração deve ser conselho de administração deve estar alinhada proporcional às atribuições, responsabilidades aos objetivos estratégicos da companhia com e demanda de tempo. Não deve haver Sim Nada a preencher. foco em sua perenidade e na criação de valor no remuneração baseada em participação em longo prazo. reuniões, e a remuneração variável dos conselheiros, se houver, não deve ser atrelada a resultados de curto prazo. 2.8. Regimento Interno do Conselho de 2.8.1. O conselho de administração deve ter Administração. A atuação do conselho de um regimento interno, que normatize suas administração deve ser pautada por um responsabilidades, atribuições e regras de documento contendo regras que normatizem sua funcionamento, incluindo: (i) as atribuições do Sim Nada a preencher. estrutura e forma de atuação. presidente do conselho de administração (ver 2.3); (ii) as regras de substituição do presidente do conselho em sua ausência ou vacância; (iii) as medidas a serem adotadas 8 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários em situações de conflito de interesses; e (iv) a definição de prazo de antecedência suficiente para o recebimento dos materiais para discussão nas reuniões, com a adequada profundidade 2.9. Reuniões do Conselho de Administração. O 2.9.1. O conselho de administração deve conselho de administração deve adotar um definir um calendário anual com as datas das conjunto de ações que propicie a eficácia de suas reuniões ordinárias, que não devem ser reuniões, facilite a atuação dos conselheiros inferiores a seis nem superiores a doze, além Sim Nada a preencher. externos e dê transparência à sua atuação. de convocar reuniões extraordinárias, sempre que necessário. O referido calendário deve prever uma agenda anual temática com assuntos relevantes e datas de discussão. 2.9.2. As reuniões do conselho devem prever O Regimento Interno do Conselho de regularmente sessões exclusivas para Administração dispõe que cabe ao conselheiros externos, sem a presença dos Presidente do Conselho incluir nas executivos e demais convidados, para convocações de reuniões ordinárias ou alinhamento dos conselheiros externos e extraordinárias sessões sem a presença discussão de temas que possam criar Parcialmente de membros da Diretoria. constrangimento. Não há, no entanto, previsão da realização de sessões regulares contando exclusivamente com conselheiros externos, sem a presença dos executivos e demais convidados. 2.9.3. As atas de reunião do conselho devem O Regimento Interno do Conselho de ser redigidas com clareza e registrar as Administração da Companhia prevê que decisões tomadas, as pessoas presentes, os as deliberações tomadas pelo Conselho votos divergentes e as abstenções de voto. Sim serão registradas em atas que, sem prejuízo de poderem ser lavradas na forma sumária, deverão ser redigidas com clareza e registradas no Livro de 9 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários Atas de Reuniões do Conselho, incluindo os votos divergentes eventualmente proferidos pelos Conselheiros presentes. 3. DIRETORIA 3.1. Atribuições. A diretoria deve gerir os negócios da companhia, com observância aos limites de risco e às diretrizes aprovados pelo conselho de administração. 3.1.1 A diretoria deve, sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias e de outras práticas previstas no Código: (i) executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que a Sim Nada a preencher. companhia está exposta; (ii) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente. 3.1.2. A diretoria deve ter um regimento A Diretoria da Companhia atualmente interno próprio que estabeleça sua estrutura, não possui regimento interno próprio. seu funcionamento e seus papéis e Porém, a estrutura e o funcionamento responsabilidades. da Diretoria bem como os papéis e as responsabilidades dos Diretores são Parcialmente temas tratados no Estatuto Social da Companhia e, no entender da administração, vem atendendo às suas necessidades. Há reuniões semanais de Diretoria, com deliberações, planos de ação e ata de registro de cada uma delas. 10 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários 3.2. Indicação dos Diretores. O processo de 3.2.1. Não deve existir reserva de cargos de indicação e preenchimento de cargos de diretoria diretoria ou posições gerenciais para e posições gerenciais deve visar à formação de indicação direta por acionistas. um grupo alinhado aos princípios e valores éticos da companhia tendo em vista a diversidade, Sim Nada a preencher. inclusive de gênero, almejando sua ocupação por pessoas com competências complementares e habilitadas para enfrentar os desafios da companhia. 3.3. Avaliação do Diretor-Presidentee da 3.3.1. O diretor-presidente deve ser avaliado, Período de avaliação de metas realizado Diretoria. O diretor-presidente e a diretoria anualmente, em processo formal conduzido no primeiro trimestre de cada ano. A devem ser avaliados com base em metas de pelo conselho de administração, com base na última avaliação sobre o desempenho desempenho, financeiras e não financeiras verificação do atingimento das metas de Sim do Diretor-Presidente foi aprovada em (incluindo aspectos ambientais, sociais e de desempenho financeiro e não financeiro Reunião do Conselho de Administração governança), alinhadas com os valores e os estabelecidas pelo conselho de administração de 11/02/2020. princípios éticos da companhia. para a companhia. 3.3.2. Os resultados da avaliação dos demais Período de avaliação de metas realizado diretores, incluindo as proposições do diretor- no primeiro trimestre de cada ano. A presidente quanto a metas a serem acordadas última avaliação sobre o desempenho e à permanência, à promoção ou ao Sim da Diretoria foi aprovada em Reunião desligamento dos executivos nos respectivos do Conselho de Administração de cargos, devem ser apresentados, analisados, 11/02/2020. discutidos e aprovados em reunião do conselho de administração. 3.4. Remuneração da Diretoria. A remuneração 3.4.1. A remuneração da diretoria deve ser A Companhia possui uma Política de dos membros da diretoria deve estar alinhada fixada por meio de uma política de Remuneração em vigor, aprovada pelo aos objetivos estratégicos da companhia, com remuneração aprovada pelo conselho de Conselho de Administração, que tem foco em sua perenidade e na criação de valor no administração por meio de um procedimento Sim por objetivo estabelecer as diretrizes longo prazo. formal e transparente que considere os custos para a fixação da remuneração dos e os riscos envolvidos. Diretores, dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos 11 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários Comitês de Assessoramento da Companhia, com a finalidade de atrair e reter profissionais capacitados e mantê- los alinhados com os interesses da Companhia. 3.4.2. A remuneração da diretoria deve estar Conforme disposto na Política de vinculada a resultados, com metas de médio e Remuneração, os Diretores fazem jus a longo prazos relacionadas de forma clara e uma remuneração fixa mensal, definida objetiva à geração de valor econômico para a pelo Conselho de Administração, com o companhia no longo prazo. objetivo de compensá-los pelos serviços prestados, reconhecer e refletir o valor da sua experiência pessoal, bem como a responsabilidade dos seus respectivos cargos na Companhia. Além da Sim remuneração fixa mensal, os Diretores também podem fazer jus a uma remuneração variável, que permite à Companhia oferecer retribuição adicional aos Diretores em razão de seu desempenho. A remuneração variável é medida, entre outros aspectos, pelos indicadores de desempenho corporativos e individuais, acompanhados mensalmente. 3.4.3. A estrutura de incentivos deve estar A deliberação sobre a remuneração da alinhada aos limites de risco definidos pelo Diretoria e sua alocação entre os conselho de administração e vedar que uma Diretores compete exclusivamente ao mesma pessoa controle o processo decisório e Sim Conselho de Administração, que, a sua respectiva fiscalização. Ninguém deve conforme disposto na Política de deliberar sobre sua própria remuneração. Remuneração, é assessorado nesta função pelo Comitê de Gente e Gestão. 12 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários 4. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 4.1. Comitê de Auditoria. A companhia deve ter 4.1.1. O comitê de auditoria estatutário deve: A companhia possui Comitê de um comitê de auditoria estatutário, (i) ter entre suas atribuições a de assessorar o Auditoria não estatutário, o que atende independente e qualificado. conselho de administração no monitoramento as exigências regulatórias e de listagem e controle da qualidade das demonstrações aplicáveis. Este Comitê possui financeiras, nos controles internos, no Regimento Interno no qual estão gerenciamento de riscos e compliance; (ii) ser dispostas suas atribuições, em linha formado em sua maioria por membros com as boas práticas de governança, independentes e coordenado por um tais como: assessoramento ao conselheiro independente; (iii) ter ao menos Conselho, monitoramento da qualidade um de seus membros independentes com Parcialmente das demonstrações financeiras, revisão experiência comprovada na área contábil- do trabalho do auditor independente, societária1 , de controles internos, financeira gerenciamento de riscos, gestão do e de auditoria, cumulativamente; e (iv) possuir Programa de Integridade Ética, orçamento próprio para a contratação de supervisão da Auditoria Interna, dentre consultores para assuntos contábeis, jurídicos outros. Este Comitê é composto por 3 ou outros temas, quando necessária a opinião membros independentes, sendo um de um especialista externo. deles com experiência contábil- societária, controles internos, financeira e auditoria. 4.2. Conselho Fiscal. O conselho fiscal, se 4.2.1. O conselho fiscal deve ter um regimento instalado, deve ser dotado dos recursos e do interno próprio que descreva sua estrutura, No exercício 2020 não foi instalado o suporte da administração necessários para que seu funcionamento, programa de trabalho, Não Conselho Fiscal por deliberação dos seus membros possam desempenhar suas seus papéis e responsabilidades, sem criar Acionistas. atribuições individuais de fiscalização embaraço à atuação individual de seus independente de forma efetiva. membros. 4.2.2. As atas das reuniões do conselho fiscal No exercício 2020 não foi instalado o devem observar as mesmas regras de Não Conselho Fiscal por deliberação dos divulgação das atas do conselho de Acionistas. administração. 13 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários 4.3. Auditoria Independente. Os auditores 4.3.1. A companhia deve estabelecer uma independentes devem reportar-se ao conselho política para contratação de serviços extra- de administração. Este deve zelar pela auditoria de seus auditores independentes, independência dos auditores independentes na aprovada pelo conselho de administração, sua atuação. que proíba a contratação de serviços extra- auditoria que possam comprometer a Sim Nada a preencher. independência dos auditores. A companhia não deve contratar como auditor independente quem tenha prestado serviços de auditoria interna para a companhia há menos de três anos. 4.3.2. A equipe de auditoria independente deve reportar-se ao conselho de administração, por meio do comitê de auditoria, se existente. O comitê de auditoria deverá monitorar a efetividade do trabalho Sim Nada a preencher. dos auditores independentes, assim como sua independência. Deve, ainda, avaliar e discutir o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para a apreciação do conselho de administração. 4.4. Auditoria Interna. A companhia deve 4.4.1. A companhia deve ter uma área de A área de Auditoria Interna da estruturar sua auditoria interna de maneira auditoria interna vinculada diretamente ao Companhia reporta-se ao Conselho de compatível com a dimensão, a complexidade e os conselho de administração. Administração através do Comitê de riscos de seus negócios, cabendo ao conselho de Auditoria. Esta área possui pauta fixa administração zelar pela qualificação e Sim nas reuniões do Comitê e do Conselho. independência dos profissionais da equipe de auditoria interna em relação à diretoria. Cabe ao Conselho de Administração avaliar e recrutar o executivo responsável por liderar a área de Auditoria Interna da Companhia. 14 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários 4.4.2. Em caso de terceirização dessa atividade, os serviços de auditoria interna não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviços de auditoria das demonstrações financeiras. A companhia não Não se aplica Nada a preencher. deve contratar para auditoria interna quem tenha prestado serviços de auditoria independente para a companhia há menos de três anos. 4.5. Gerenciamento de Riscos, Controles Internos 4.5.1. A companhia deve adotar política de A Companhia possui uma Política de e Integridade/ Conformidade (compliance). A gerenciamento de riscos, aprovada pelo Gestão de Riscos, aprovada pelo companhia deve ter um processo apropriado de conselho de administração, que inclua a Conselho de Administração, que dá gerenciamento de riscos e manter controles definição dos riscos para os quais se busca base à metodologia de gerenciamento internos e programas de proteção, os instrumentos utilizados para de riscos, cuja aplicação e integridade/conformidade (compliance) tanto, a estrutura organizacional para monitoramento está a cargo da adequados ao porte, ao risco e à complexidade gerenciamento de riscos, a avaliação da Auditoria Interna. de suas atividades. adequação da estrutura operacional e de controles internos na verificação da sua Sim Esta metodologia contempla o efetividade, além de definir diretrizes para o levantamento dos riscos de variadas estabelecimento dos limites aceitáveis para a naturezas aos quais a Companhia está exposição da companhia a esses riscos. exposta, a identificação das ações de controle existentes e verificação de efetividade. Eventuais fragilidades são tratadas buscando-se estabelecer medidas de mitigação e atuação cabíveis. 4.5.2. Cabe ao conselho de administração O Conselho de Administração, com o zelar para que a diretoria possua mecanismos Sim suporte do Comitê de Auditoria, tem e controles internos para conhecer, avaliar e entre as suas missões fortalecer o controlar os riscos, a fim de mantê-los em ambiente de controles internos, da 15 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários níveis compatíveis com os limites fixados, gestão de riscos e de compliance da incluindo programa de integridade/ Companhia. conformidade (compliance) visando o Cabe à Diretoria, por sua vez, cumprimento de leis, regulamentos e normas implementar funções de compliance, externas e internas. controles internos e riscos corporativos. O executivo responsável pelo programa de integridade e gestão de riscos da Companhia não acumula funções operacionais e se reporta periodicamente ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria a ao Comitê de Ética. Está estabelecido na companhia um processo de levantamento dos riscos aos quais a Companhia está sujeita e de desenvolvimento de medidas de mitigação e atuação cabíveis. Neste contexto, a Diretoria, o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração estão diretamente em contato, interagindo com frequência, com o objetivo de atender à Política de Gestão de Riscos estabelecida. 4.5.3. A diretoria deve avaliar, pelo menos Periodicamente, o executivo anualmente, a eficácia das políticas e dos responsável pelo programa de sistemas de gerenciamento de riscos e de integridade e gestão de riscos da controles internos, bem como do programa de Sim Companhia avalia a eficácia da integridade/ conformidade (compliance) e metodologia de gerenciamento de prestar contas ao conselho de administração riscos e reporta à Diretoria os sobre essa avaliação. resultados identificados. 16 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários Do mesmo modo, o executivo em questão apresenta a evolução da sua avaliação ao Comitê de Ética, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração. 5. ÉTICA E CONFLITO DE INTERESSES 5.1. Código de Conduta e Canal de Denúncias. A companhia deve ter um código de conduta, que promova seus valores e princípios éticos e reflitaa identidade e cultura organizacionais, e um canal de denúncias para acolher críticas, dúvidas,reclamações e denúncias. 5.1.1. A companhia deve ter um comitê de conduta, dotado de independência e autonomia e vinculado diretamente ao conselho de administração, encarregado de implementação, disseminação, treinamento, revisão e atualização do código de conduta edo canal de denúncias, bem como da condução de apurações e propositura de medidas corretivas relativas às infrações ao código de conduta. Sim A Companhia possui um Comitê de Ética responsável, entre outras coisas, por (A) avaliar periodicamente o Manual de Conduta Ética da Companhia e propor ao Conselho de Administração modificações e novas medidas, conforme julgar necessário; (B) acompanhar investigações conduzidas pela Auditoria Interna, especialmente aquelas relacionadas ao Canal de Denúncias; e (C) recomendar medidas disciplinares, administrativas ou judiciais, relativas aos temas de sua competência, a serem adotadas pelos órgãos da Companhia. O Comitê é formado por 4 (quatro) membros, sendo 1 (um) membro escolhido entre os Conselheiros, o Consultor Jurídico, o Auditor Interno e a Diretora de Gente e Gestão. O Comitê se reúne mensalmente, seguindo um cronograma anual aprovado na primeira reunião de cada gestão, e sempre que convocado por 17 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários seu coordenador ou por solicitação escrita de qualquer membro. As reuniões do Comitê são consignadas em ata. 5.1.2. O código de conduta, elaborado pela diretoria, com apoio do comitê de conduta, e aprovado pelo conselho de administração, deve: (i) disciplinar as relações internas e externas da companhia, expressando o comprometimento esperado da companhia, de seus conselheiros, diretores, acionistas, colaboradores, fornecedores e partes interessadas com a adoção de padrões adequados de conduta; (ii) administrar conflitos de interesses e prever a abstenção do membro do conselho de administração, do comitê de auditoria e/ou do comitê de conduta, se houver, que, conforme o caso, Sim Nada a preencher. estiver conflitado; (iii) definir, com clareza, o escopo e a abrangência das ações destinadas a apurar a ocorrência de situações compreendidas como realizadas com o uso de informação privilegiada (ex.: utilização da informação privilegiada para finalidades comerciais ou para obtenção de vantagens na negociação de valores mobiliários); (iv) estabelecer que os princípios éticos fundamentem a negociação de contratos, acordos, propostas de alteração do estatuto social, bem como as políticas que orientam toda a companhia, e estabelecer um valor 18 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários máximo dos bens ou serviços de terceiros que administradores e colaboradores possam aceitar de forma gratuita ou favorecida. 5.1.3. O canal de denúncias deve ser dotado A Companhia possui um canal de de independência, autonomia e denúncia independente, acessível via imparcialidade, operando diretrizes de website, intranet, e-mail, telefone e funcionamento definidas pela diretoria e caixa postal, administrado por empresa aprovadas pelo conselho de administração. terceirizada. Deve ser operado de forma independente e Sim As apurações são realizadas de maneira imparcial e garantir o anonimato de seus independente pela Gerência de usuários, além de promover, de forma Auditoria Interna, Riscos e Compliance tempestiva, as apurações e providências e os resultados são reportados ao necessárias. Este serviço pode ficar a cargo de Comitê de Ética, ao Comitê de Auditoria um terceiro de reconhecida capacidade. e ao Conselho de Administração. 5.2. Conflito de Interesses. A companhia deve 5.2.1. As regras de governança da companhia O Estatuto Social da Companhia estabelecer mecanismos para lidar com situações devem zelar pela separação e definição clara estabelece com clareza as funções, de conflito de interesses na administração da de funções, papéis e responsabilidades papéis e responsabilidades de cada companhia ou nas assembleias gerais. associados aos mandatos de todos os agentes órgão societário e de seus membros. de governança. Devem ainda ser definidas as Sim Além disso, a Companhia possui uma alçadas de decisão de cada instância, com o Política de Alçadas aprovada pelo objetivo de minimizar possíveis focos de Conselho de Administração que conflitos de interesses. identifica, em detalhes, os limites de alçada de cada instância de decisão. 5.2.2. As regras de governança da companhia O Manual de Conduta Ética da devem ser tornadas públicas e determinar que Companhia estabelece a obrigação de a pessoa que não é independente em relação todos os administradores, funcionários à matéria em discussão ou deliberação nos Sim e colaboradores da Log-In agirem com órgãos de administração ou fiscalização da transparência e imparcialidade, companhia deve manifestar, comunicando imediatamente qualquer tempestivamente, seu conflito de interesses situação que possa configurar ou fazer ou interesse particular. Caso não o faça, essas surgir um conflito de interesses. 19 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários regras devem prever que outra pessoa Além disso, o Manual prevê que as manifeste o conflito, caso dele tenha ciência, pessoas sujeitas a ele devem se abster e que, tão logo identificado o conflito de de participar ou influenciar qualquer interesses em relação a um tema específico, a decisão em relação à qual tenha pessoa envolvida se afaste, inclusive conflito de interesse. fisicamente, das discussões e deliberações. As Do mesmo modo, o Regimento Interno regras devem prever que esse afastamento do Conselho de Administração prevê temporário seja registrado em ata. que a obrigação dos Conselheiros de declararem-se impedidos, previamente à discussão e/ou deliberação que, por qualquer motivo, trate de matéria com relação à qual estes tenham interesse particular ou conflitante com o da Companhia, abstendo-se de participar das discussões e de votar. Por fim, a Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia prevê que (A) no âmbito da análise de Transações com Partes Relacionadas, qualquer pessoa que tenha um potencial conflito com a recomendação ou decisão a ser tomada deverá declarar-se impedida, explicitando a natureza e extensão de seu interesse, e abster-se de intervir em tal transação e de participar da respectiva deliberação, observado que referido impedimento deverá ser registrado na ata da reunião do órgão social em questão; e (B) caso alguma pessoa em situação de potencial conflito de interesses não 20 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários manifeste a questão, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo. 5.2.3. A companhia deve ter mecanismos de A verificação de conflitos de interesses administração de conflitos de interesses nas em deliberações assembleares está votações submetidas à assembleia geral, para sujeita ao entendimento de cada parte receber e processar alegações de conflitos de envolvida, em observância às interesses, e de anulação de votos proferidos disposições legais bem como aos em conflito, ainda que posteriormente ao aspectos particulares de cada situação conclave. Parcialmente concreta. Neste sentido, não há mecanismos formalmente previstos para o recebimento e processamento de alegações de conflito de interesses em relação a votos proferidos em Assembleia. 5.3. Transações com Partes Relacionadas. A 5.3.1. O estatuto social deve definir quais companhia deve ter políticas e práticas de transações com partes relacionadas devem governança visando a assegurar que toda e ser aprovadas pelo conselho de Sim Nada a preencher qualquer transação com parte relacionada seja administração, com a exclusão de eventuais realizada sempre no melhor interesse da membros com interesses potencialmente companhia, com plena independência e absoluta conflitantes. transparência. 5.3.2. O conselho de administração deve A Companhia possui uma Política para aprovar e implementar uma política de Transações com Partes Relacionadas transações com partes relacionadas, que em vigor, aprovada em 2018 pelo seu inclua, entre outras regras: (i) previsão de Parcialmente Conselho de Administração, que que, previamente à aprovação de transações entende ser adequada e suficiente para específicas ou diretrizes para a contratação de normatizar o tema, pois abrange os transações, o conselho de administração itens considerados relevantes. Dentre solicite à diretoria alternativas de mercado à os itens mencionados, a Companhia 21 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários transação com partes relacionadas em atende a todos, exceto o (iii). No questão, ajustadas pelos fatores de risco entanto, a Companhia se vale de envolvidos; (ii) vedação a formas de dispositivos constantes em seu remuneração de assessores, consultores ou Estatuto, Manual de Conduta Ética e na intermediários que gerem conflito de própria Política de Transações com interesses com a companhia, os Partes Relacionadas que a protegem administradores, os acionistas ou classes de nesse sentido, dado que tais transações acionistas; (iii) proibição a empréstimos em devem ser previamente submetidas aos favor do controlador e dos administradores; órgãos deliberativos que, por prática, (iv) as hipóteses de transações com partes seriam bloqueadas no momento de sua relacionadas que devem ser embasadas por execução. laudos de avaliação independentes, elaborados sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros; (v) que reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. 5.4. Política de Negociação de Valores 5.4.1. A companhia deve adotar, por A Companhia possui uma Política de Mobiliários. deliberação do conselho de administração, Negociação de Valores Mobiliários uma política de negociação de valores aprovada pelo Conselho de mobiliários de sua emissão, que, sem prejuízo Administração. do atendimento às regras estabelecidas pela Sim Entre outras medidas, a Política prevê regulamentação da CVM, estabeleça controles que as pessoas sujeitas a ela devem que viabilizem o monitoramento das negociar por intermédio de uma negociações realizadas, bem como a apuração Corretora Credenciada, que, por sua e punição dos responsáveis em caso de vez, estará autorizada a fornecer à descumprimento da política. Companhia as informações das 22 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários negociações realizadas por referidas pessoas. Adicionalmente, os Administradores, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária deverão informar ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a titularidade e as negociações efetuadas com (A) valores mobiliários; (B) valores mobiliários emitidos pelo Acionista Controlador da Companhia ou por Controladas, desde que sejam companhias abertas; e (C) os valores mobiliários referidos em (a) e (b), realizadas por cônjuges, dependentes, pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelas pessoas referidas acima ou fundo de investimento do qual sejam cotistas. Por fim, a Política prevê que, diante do descumprimento da Política, o Conselho de Administração adotará as medidas cabíveis, incluindo, se for o caso, (A) comunicação às autoridades competentes; ou (B) recomendação de desligamento. 5.5. Política Sobre Contribuições e Doações. A 5.5.1. No intuito de assegurar maior A Companhia possui uma Política de administração deve zelar para que os transparência quanto à utilização dos recursos Sim Doações, aprovada pelo Conselho de administradores e outros colaboradores da companhia, deve ser elaborada política Administração da Companhia. compreendam, de forma clara e objetiva, os sobre suas contribuições voluntárias, inclusive 23 Princípio Prática Recomendada É adotada Explicação/comentários princípios e regras sobre contribuições e doações aquelas relacionadas às atividades políticas, a A aprovação de contribuições de valores ou bens a projetos filantrópicos, ser aprovada pelo conselho de administração voluntárias a serem realizadas pela culturais, sociais, ambientais ou a atividades e executada pela diretoria, contendo Companhia deverá observar o políticas. princípios e regras claros e objetivos. procedimento previsto na Política de Alçadas da Companhia. Dito isso, a Política de Doações da Companhia veda a realização de doações atreladas a qualquer tipo de campanhas político-partidárias. 5.5.2. A política deve prever que o conselho de administração seja o órgão responsável Sim Nada a preencher. pela aprovação de todos os desembolsos relacionados às atividades políticas. 5.5.3. A política sobre contribuições voluntárias das companhias controladas pelo Estado, ou que tenham relações comerciais reiteradas e relevantes com o Estado, deve Não aplicável Nada a preencher. vedar contribuições ou doações a partidos políticos ou pessoas a eles ligadas, ainda que permitidas por lei. 24 Attachments Original document

