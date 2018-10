Lucky Minerals : Inc. identifie deux systèmes porphyriques minéralisés avec des valeurs Cu-Mo anormales sur son projet Fortuna (Fortuna Project) en Équateur

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 16 octobre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - via NEWMEDIAWIRE - Lucky Minerals Inc. (TSX.V : LKY) (OTCPK : LKMNF) (FRA : 8LM) (« Lucky » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats d'une étude de cartographie de reconnaissance géologique réalisée sur son Fortuna Project situé à environ 60 km au sud-est de la ville de Cuenca, en Équateur. La prospection et la cartographie ont été entreprises sur la base d'études antérieures de cartographie des modifications structurelles et améliorées au moyen d'images satellite réalisées en mai / juin 2018. Les résultats de ces études ont permis d'identifier 4 zones à haute capacité prospective (A à D) couvrant 8 km2 dans la concession de Fortuna 3 . (suite)



Le présent communiqué de presse a été préparé par Alain Moreau, P.Geo., Vice-président Exploration chez Lucky Minerals Inc., « personne qualifiée » au sens du document NI 43-101. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de Lucky ou contacter :

AU NOM DU CONSEIL

« John Mears »

Président-directeur général

