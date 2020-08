MarketScreener Homepage > Equities > Warsaw Stock Exchange > LUG S.A. LUG PLLUG0000010 LUG S.A. (LUG) Add to my list Report Report End-of-day quote Warsaw Stock Exchange - 08/11 6.95 PLN +0.72% 03:13p LUG S A : Rb ebi 11_2020 PU 08/05 LUG S A : Rb espi 10_2020 PU Summary Charts News Company Financials News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news LUG S A : RB EBI 11_2020 0 08/12/2020 | 03:13pm EDT Send by mail :

3 Sytuacja rynkowa w I kwartale 2020 r. ............................................................................................ 7 3.1 Otoczenie makroekonomiczne na świecie i w Polsce ........................................................... 7 3.2 Branża oświetleniowa .......................................................................................................... 11 3.3 Trendy rynkowe.................................................................................................................... 15 4 Działalność Grupy Kapitałowej LUG S.A. w II kwartale 2020r. ..................................................... 19 4.1 Istotne działania i wydarzenia .............................................................................................. 19 4.2 Perspektywy rozwoju ........................................................................................................... 23 5 Omówienie wyników II kwartału 2020 r. ........................................................................................ 29 5.1 Przychody............................................................................................................................. 29 5.2 Koszty i inwestycje ............................................................................................................... 30 5.3 Zyski ..................................................................................................................................... 32 5.4 Bilans.................................................................................................................................... 35 5.5 Rachunek przepływów pieniężnych ..................................................................................... 36 5.6 Wskaźniki ............................................................................................................................. 37 6 Podstawowe informacje na temat spółki i Grupy Kapitałowej ....................................................... 40 6.1 Podstawowe informacje ....................................................................................................... 40 6.2 Akcje..................................................................................................................................... 40 6.3 Organizacja Grupy Kapitałowej............................................................................................ 42 6.4 Rynek i zakres działalności .................................................................................................. 44 6.5 Zasoby ludzkie ..................................................................................................................... 45 7 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe............................................................................... 47 7.1 Informacje ogólne................................................................................................................. 47 7.2 Wybrane dane finansowe..................................................................................................... 52 7.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. ............ 54 7.4 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S.A. ................................................ 76 8 Oświadczenie Zarządu Emitenta ................................................................................................... 89 Dlatego z dumą mogę powiedzieć, że miniony kwartał, będący częścią wyjątkowo trudnego okresu społecznego i gospodarczego, zakończyliśmy pozytywnymi danymi i kolokwialnie mówiąc: wyszliśmy z niego obronną ręką. Początek kwartału nie był łatwy. Lockdown i dostosowanie firmy do pracy w warunkach epidemii, wymagały od wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LUG wiele wysiłku, ale wzmocniły nas, jako organizację. W zakładach produkcyjnych ulokowanych w Polsce, wprowadziliśmy procedury bezpieczeństwa i profilaktyki dostosowane do wytycznych zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia, dzięki czemu mogły pracować bez przerwy. Nasza fabryka w Argentynie po przerwie związanej z obostrzeniami obowiązującymi w całym kraju, także wróciła już do pracy. Oczywiście wszystkie nasze zakłady działają z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wprowadziliśmy wiele procedur wewnętrznych, których celem jest ochrona naszych pracowników przed potencjalnym zakażeniem. Na samym początku epidemii, tam, gdzie było to możliwe, przeszliśmy na system pracy zdalnej, spotkania zastępując videokonferencjami. Na produkcji wprowadziliśmy dystans pomiędzy stanowiskami pracy oraz wydłużyliśmy przerwy pomiędzy zmianami. Mamy ścianki osłonowe z pleksi oraz procedury obowiązkowego noszenia maseczek lub przyłbic, w które wyposażamy pracowników. Nasze zakłady i biura są dezynfekowane w trybie bieżącym, a dla pracowników są w pełni dostępne środki dezynfekujące. Dzisiaj, w efekcie podjętych działań, blisko 95 procent zatrudnionych pracuje już na powrót w biurach i fabrykach. Nasze procedury pozwalają nam niezwłocznie reagować i w razie potrzeby wprowadzać tryb pracy zdalnej. Niezmiennie nadrzędnym celem naszych działań jest realizacja założeń strategii - 75 procent przychodów z eksportu do 2021 roku, utrzymanie marży na poziomie powyżej 40 procent - oraz internacjonalizacja biznesu. I choć ten rok jest wyjątkowy pod każdym względem, to w naszej opinii mamy realne szanse na osiągnięcie celów strategicznych w przyszłym roku. Dodatkowo muszę podkreślić, że czas pandemii pokazał, iż dobrze pracując nad strategią trafnie określiliśmy kierunki, które okażą się strategiczne dla jej dalszego rozwoju. Z perspektywy ostatnich miesięcy uważam, że dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniem jakim dla wielu podmiotów okazała się zmiana modelu pracy. Sprawnie przeszliśmy z tradycyjnego modelu biznesowego opartego o bezpośrednie kontakty, do modelu online. Konferencje, webinaria dla klientów czy spotkania biznesowe nabrały nowego charakteru, jednocześnie podkreślając naszą elastyczność. Szybkie dostosowanie się do nowych warunków dało efekty w postaci skutecznej sprzedaży i realizacji zamówień na czas. Dobrze obrazują to nasze wyniki. Drugi kwartał 2020 roku przyniósł wzrost przychodów. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. 2020 wyniosły 45,12 mln zł, o 10,7 procent więcej niż przed rokiem i jednocześnie były porównywalne do poziomu przychodów w I kw. roku gdy wyniosły 45,39 mln zł. Poziom przychodów odzwierciedla zysk brutto na sprzedaży, który w II kwartale wyniósł 19,44 mln zł. W pierwszym półroczu zysk brutto na sprzedaży wyniósł 37,72 mln zł, to o 5,18 mln zł więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Stopniowe otwieranie gospodarek poszczególnych krajów dotkniętych pandemią COVID-19 oraz nawarstwienie popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału pomogło nam wzrosnąć i wypracować dodatnie wyniki finansowe. 4 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w samym II kw. 5,36 mln zł. Podsumowując wyniki pierwszych sześciu miesięcy roku, wynik EBITDA wyniósł 8,77 mln zł. W omawianym okresie odnotowaliśmy zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 2,7 mln zł. Porównując jednak wyniki i podsumowując je w perspektywie rok do roku warto zaznaczyć, że pierwsze sześć miesięcy tego roku to czas nieustannej niepewności, blokady gospodarczej i niespotykanego dotąd na skalę światową lockdownu. W tym kontekście możemy ocenić nasze biznesowe fundamenty jako nienaruszone. Dalsza dyscyplina kosztowa, operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz aktualny poziom zamówień pozwalają nam uznać, ze sytuacja Grupy LUG jest stabilna. Na satysfakcjonujące wyniki składa się wiele elementów, o czym szczegółowo mogą Państwo przeczytać w dalszej części raportu. Nie bez znaczenia jest też fakt wprowadzenia przez nas na rynek nowej oferty produktowej- linii PURELIGHT. Innowacje rodzą się z potrzeby. Innowacyjność to przecież nic innego, jak zmiana prowadząca do nowej jakości czy sposobu działania. W LUG doskonale to rozumiemy, dlatego tuż po pierwszym stabilizowaniu organizacji pojawiły się koncepcje jak możemy włączyć się do walki z pandemią, jak możemy pomóc. Tak powstała idea, by zrobić to, na czym znamy się najlepiej, czyli specjalistyczne, bardzo skuteczne oprawy do dezynfekcji powierzchni i powietrza. Nasz zespół R&D w iście mistrzowskim tempie, bazując na swoim szerokim doświadczeniu w zakresie oświetlenia, stworzył oprawy o właściwościach dezynfekujących światłem UV-C. Najprostszy model służy do dezynfekcji powierzchni. Pozostałe to zaawansowane technicznie oprawy dezynfekujące powietrze i likwidujące bakterie, grzyby i wirusy w nim zawieszone w tym samym czasie, w którym w pomieszczeniu przebywają ludzie. Szerzej o zainteresowaniu tymi produktami będę mógł opowiedzieć Państwu w kolejnych raportach okresowych, ale już dziś wspomnę, że zrealizowaliśmy pierwsze projekty w segmencie opieki zdrowotnej i w restauracjach. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami dla infrastruktury miejskiej i nad projektami dla placówek edukacyjnych. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Zawsze dbamy, o to, by nasze produkty pozwalały zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko poprzez redukcję zużycia energii na cele oświetleniowe. Bliskie są nam wzorce odpowiedzialnego inwestowania zgodne z zasadą ESG, stąd aktywnie włączyliśmy się w walkę z pandemią. Przedstawiłem Państwu najważniejsze wydarzenia minionego kwartału. Po więcej informacji zapraszam do dalszej części raportu, gdzie wyjaśniamy poszczególne składowe bilansu i opisujemy zachodzące zmiany w naszym otoczeniu i gospodarce. Łączę wyrazy szacunku, Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu LUG S.A. 5 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 3 Sytuacja rynkowa w I kwartale 2020 r. 3.1 Otoczenie makroekonomiczne na świecie i w Polsce Ogromny wpływ na prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie w drugim kwartale 2020 roku oraz po dacie bilansowej, tj. po 30.06.2020 roku ma pandemia COVID-19. Ogólnoświatowy szok gospodarczy w opinii ekonomistów jest większy niż podczas kryzysu finansowego sprzed dekady, a globalna gospodarka będzie potrzebować wielu lat, by odrobić straty. Już w pierwszym kwartale br. zdecydowana większość instytucji finansowych zweryfikowała swoje dotychczasowe prognozy, znacząco obniżając rokowania dla dynamiki polskiego PKB na 2020 rok. Wachlarz prognoz jest zdywersyfikowany: od +3 proc. do -3,7 proc. (w scenariuszu pesymistycznym dochodzący do -5,6 proc.). Zważając na prognozy dotyczące recesji w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, specjaliści oceniają, że prognozowany 3 proc. realny spadek PKB w Polsce jest wysoce prawdopodobny, szczególnie zważając na prognozowaną recesję w Niemczech oraz niejednoznaczną ocenę przez biznes tarcz antykryzysowych zaproponowanych przez polski rząd. Wybuch pandemii koronawirusa nastąpił w okresie, w którym polska gospodarka znajdowała się w fazie względnie dobrej koniunktury gospodarczej. W połączeniu z pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej spowodowało to, że przebieg kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią przybrał w Polsce łagodniejszy przebieg niż w większości państw rozwiniętych. "Rozmrażanie" gospodarki po okresie lockdownu następowało jednak stopniowo, co wpłynęło odczuwalnie w przyszłych kwartałach. Czynnik niepewności związany z dalszym rozwojem pandemii znacząco determinuje powrót gospodarki na dotychczasową ścieżkę wzrostu.1 Historyczne, szacunkowe i prognozowane tempo wzrostu PKB w Polsce [%] 4,8 5,5 5,1 5,2 5,3 5,2 4,9 4,8 4,6 4,3 4,0 3,8 2,0 -2,0 -4,2 -9,8 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2017 2018 2019 2020 Źródło: GUS,IPAG Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego w drugim, trzecim oraz czwartym kwartale 2020 roku będzie ujemne. Spadek PKB odnotowany jest po raz pierwszy od przezwyciężenia kryzysu z początków transformacji systemowej. Po wzroście produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale o 2,0 proc., potwierdziły się przewidywania najgłębszego kryzysu przypadającego na drugi kwartał sięgającego 9,8 proc. Kolejne dwa kwartały roku przyniosą powolne wychodzenie z kryzysu oraz dalsze spadki, które wyniosą odpowiednio -4,2 oraz - 2,0 proc. W całym 2020 roku PKB obniży się o 3,5 proc., by w roku następnym osiągnąć już dodatnie tempo wzrostu, które wyniesie 4,1 proc.2 Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2020, IPAG, lipiec 2020 r. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej (op.cit). 7 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Rząd z końcem lipca br. przyjął założenia do budżetu na 2021 rok, w których przyjęto spadek PKB o 4,6 proc. w 2020 roku oraz odbicie w wysokości 4 proc. w kolejnym roku. Kryzys dotknął zarówno popytowej, jak i podażowej strony gospodarki, pojawił się jednak w okresie kiedy tempo wzrostu gospodarczego pozostawało na relatywnie wysokim poziomie, dzięki czemu przebieg kryzysu w Polsce jest łagodniejszy niż w krajach Europy Zachodniej.3 Potwierdzają to również zgodne prognozy Komisji Europejskiej oraz agencji Bloomberg wskazujące, że Polska doświadczy najsłabszego spadku PKB wśród wszystkich krajów wspólnoty.4 Wg prognoz Komisji Europejskiej opublikowanych z początkiem lipca br., PKB Polski w 2020 roku spadnie o 4,6 proc. (wobec 4,3 proc. prognozowanych w maju br.), w 2021 roku odnotuje wzrost o 4,3 proc., przy czym inflacja HICP odpowiednio wyniesie 2,7 proc. w 2020 roku oraz 2,8 proc. w roku kolejnym.5 Kanały transmisji wstrząsu COVID-19 do sektora przedsiębiorstw Źródło: SM NBP Z początkiem lipca Komisja Europejska opublikowała również prognozy gospodarcze dla krajów Uni Europejskiej na lata 2020 - 2021. Przewiduje w nich relatywnie słabe ożywienie gospodarcze, co buduje przeświadczenie, iż straty w potencjale rozwojowym Europy mogą być większe niż dotychczas spodziewane. Komisja Europejska prognozuje, że PKB krajów UE spadnie w 2020 roku o 8,3 proc., 2021 rok przyniesie natomiast odbicie sięgające 5,8 proc. Odnosząc tę wartość do poziomu dochodu wypracowanego w 2019 roku w krajach wspólnoty, prognozowane PKB w 2021 roku będzie jednak nadal niższe o 3 proc. oraz ok. 7 proc. poniżej poziomu, który byłby do osiągnięcia gdyby nie wybuch pandemii COVID-19. Wszystkie prognozy gospodarcze, w tym również KE, są obarczone nadal dużym ryzykiem związany możliwymi scenariuszami rozwoju pandemii, aczkolwiek przewidywania KE zostały zoptymalizowane pomiędzy scenariuszem pozytywnym a negatywnym.6 Analitycy Credit Agricole upatrują głównego czynnika uzasadniającego dodatnie PKB w 2021 roku w pozytywnym wpływie unijnego funduszu odbudowy. Oczekuje się, że w II poł. 2021r. najprawdopodobniej zaczną być wdrażane pierwsze projekty inwestycyjne finansowane z tego funduszu. Przyczyni się on do szybszego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe oraz wzrostu gospodarczego nie tylko w 2021 r. ale i w kolejnych latach.7 Nieco mniejszych spadków poziomu aktywności gospodarczej w porównaniu do sektora usługowego należy się spodziewać w przemyśle. Po najgorszym drugim kwartale, trzeci kwartał 2020 roku może przynieść nieznaczny wzrost wartości dodanej co jest powiązane z niespodziewanym, czerwcowym wzrostem produkcji sprzedanej przemysłu. W całym 2020 roku spadek wartości dodanej wyniesie trochę Stan i prognoza koniunktury gospodarczej (op.cit). businessinsider.com, Bloomberg o danych KE: Polska gospodarka najbardziej odporna na kryzys w Unii Europejskiej, 12.05.2020 alebank.pl, PKB Polski w 2020 roku spadnie o 4,6 procent, a jak szybko będą rosły ceny? Letnie prognozy KE, 07.07.2020 r.,

10:26 www.bankier.pl, Credit Agricole zrewidowało prognozę wzrostu PKB w '21 w górę o 0,4 pkt. proc. (opinia), 27.07.2020 r. 8 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. więcej niż 2 proc., a odbicie w roku następnym skutkować może wzrostem na poziomie nieprzekraczającym 4 proc.8 W opinii NBP, w II kwartale br. ogólna sytuacja sektora przedsiębiorstw gwałtownie pogorszyła się - do poziomów nienotowanych od początku 2009 r. Na czele problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, znalazły się różne efekty pandemii COVID-19, w tym silnie powiązany spadek popytu. Zmaterializowała się też niepewność, która jest najwyższa w historii badania odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa. W II kw. br. opłacalność cenowa eksportu nieznacznie wzrosła i wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu. Jak pokazuje "Szybki Monitoring NBP", szansą na zwiększenie eksportu w horyzoncie kilku miesięcy byłoby uruchomienie dodatkowego systemu wsparcia eksportu lub korzystniejszy kurs złotego. W II kw. 2020 r. pogorszyła się zdolność badanych przedsiębiorstw do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego oraz zobowiązań pozabankowych. Pogorszeniu uległa także ocena płynności sektora przedsiębiorstw.9 Prognozy popytu zarówno na III kw. 2020 r., jak i w horyzoncie rocznym, odnotowały bardzo głębokie spadki. Kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje jednak, że w III kw. dynamika spadków sprzedaży zagranicznej wyhamuje, a na przestrzeni roku większość przedsiębiorstw spodziewa się ponownych wzrostów eksportu. Wraz z pogorszeniem się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw i rosnącymi obawami o dalsze perspektywy silnie, i do bardzo niskich poziomów, obniżyły się również nastroje inwestycyjne firm, znacząco pogłębiając widoczną w ostatnich kwartałach tendencję stopniowego słabnięcia aktywności inwestycyjnej. Prognozy inwestycji są niekorzystne (ujemne salda w planach zmian wielkości inwestycji) w większości analizowanych grup przedsiębiorstw, ale redukcje nakładów mogą być głębsze w przemyśle i handlu, w sektorze prywatnym, w firmach dużych oraz wśród eksporterów. Wśród eksporterów pesymizm w planach inwestycji nasilał się wyraźnie jednak już we wcześniejszych kwartałach. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa ma także wyraźnie negatywny wpływ na bieżącą realizację inwestycji i dalsze plany inwestycyjne przedsiębiorstw głównie wśród firm, w których poważne negatywne skutki kryzysu już się zmaterializowały.10 W sektorze budownictwa negatywne skutki wynikające z pandemii koronawirusa rozkładać będą się w czasie. Zważając na specyfikę sektora, w drugim kwartale 2020 roku skutki te były najmniej odczuwalne, nasilą się jednak w kolejnych kwartałach roku. Pierwszy etap kryzysu wiązał się z przestojami na części prowadzonych budów, większość już rozpoczętych inwestycji była jednak kontynuowana. W kolejnych okresach mocniej zaznaczy się spadek popytu na nowe inwestycje budowlane, sytuację ratować będą inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim finansowanie centralnie, w mniejszym stopniu przez samorządy. W całym 2020 roku wartość dodana w budownictwie zmniejszy się o 2,6 proc., a produkcja sprzedana budownictwa o ok. 4,5 proc. Spadek w większym stopniu dotknie małe przedsiębiorstwa, a mniej ucierpią większe firmy budowlane. Prognozowane odbicie w 2021 roku wymagać będzie przede wszystkim spadku stopnia niepewności i odbudowania zaufania do przezwyciężenia kryzysu.11 W opinii badanych przez GUS firm budowlanych, w maju br. nastroje dotyczące bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej nieznacznie osłabły względem wyników sprzed miesiąca. Bieżący portfel zamówień był oceniany bardziej pozytywnie względem kwietnia br. (2,3 względem 1,9 przed miesiącem). Dotyczyło to zarówno produkcji budowlano-montażowej (2,1 w maju względem 1,8 w kwietniu br.), która jednak nadal wypada dużo słabiej względem wyniku analogicznego okresu ub. roku. Bieżąca sytuacja Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2020, (op. cit.). Szybki Monitoring NBP, Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw nr 02/20 (lipiec 2020 r.). Ibidem. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2020, (op. cit.). 9 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. finansowa firm budowlanych kształtuje się nieznacznie gorzej niż w kwietniu br., aczkolwiek największa poprawa nastrojów została zaobserwowana w obszarze redukcji opóźnień płatności.12 Gdy konsumpcja będzie wracać do normalności, nowe inwestycje będą wstrzymywane ze względu na wdrożone oszczędności w przedsiębiorstwach oraz obniżoną presję na zwiększanie podaży. W związku z tym nakłady na środki trwałe brutto będą się charakteryzowały większymi spadkami w nadchodzących kwartałach. W opinii IPAG, w całym 2020 roku spożycie w sektorze gospodarstw domowych obniży się o 4,0 proc., podczas gdy nakłady na inwestycje obniżą się o 7,5 proc. Odbicia należy się spodziewać w 2021 roku.13 Ogólny klimat koniunktury w budownictwie Źródło: GUS W czerwcu 2020 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 25,9 (przed miesiącem minus 38,8). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 8,6% przedsiębiorstw, pogorszenie natomiast - 34,5% (przed miesiącem odpowiednio 6,4% i 45,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie.14 Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa w czerwcu br. były oceniane korzystniej niż przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosły wolniej niż przed miesiącem, a stan zapasów wyrobów gotowych przekraczał poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Firmy budowlane przewidują ograniczenie zatrudnienia, choć mniejsze od zapowiadanego w maju. Ceny robót budowlano-montażowych w następnych trzech miesiącach mogą spadać.15 Odsetek przedsiębiorców działających w branży budowlanej nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w czerwcu br. wyniósł 4,7% (przed rokiem 8,6%). Najpoważniejsze zgłaszane bariery dotyczą niepewnej sytuacji gospodarczej (69,2% w czerwcu br., 27,0% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) oraz koszty zatrudnienia (58,7% w czerwcu br., 63,5% w przed rokiem). W porównaniu z czerwcem 2019 roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, natomiast spadło bariery wynikającej z niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej (z 50,9% do 30,0%).16 Mimo, iż dalszy rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia, zdaniem wielu ekspertów obecny kryzys jest zupełnie inny od kilku wcześniejszych. W czasie poprzednich kryzysów to cierpiący teraz najmocniej sektor usługowy był elementem stabilizującym koniunkturę, również w Polsce. Tym razem rolę tę może przejąć sektor produkcyjny i budowlany - stad m.in. deklaracje GDDKiA i PKP PLK dotyczące woli kontynuacji wszystkich realizowanych zadań inwestycyjnych.17 W marcu 2020 roku firmy budowlane pracowały na 80% swoich mocy, co na tle innych gałęzi gospodarki jest dobrym wynikiem. Największym problemem była rosnąca absencja pracowników, zwłaszcza GUS,Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach-maj 2020, 25.05.2020 r. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2020, (op. cit.). Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018, GUS, Warszawa, czerwiec 2020. Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, (op.cit). Ibidem. Spectis, "Rynek budowlany w Polsce" kwiecień 2020. 10 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. z Ukrainy, następnie ograniczone możliwości logistyczne, zwłaszcza w obszarze transportu międzynarodowego skutkujące brakiem materiałów i osprzętu. Epidemia koronawirusa determinuje terminowość realizacji projektów.18 Kryzys związany z pandemią koronawirusa i jej zwalczaniem będzie ma charakter globalny, toteż mocno zaznaczy się jego wpływ na handel zagraniczny. Spodziewać się należy znacznego spadku wolumenu eksportu i importu.19 Zarówno doświadczenia własne Emitenta, jak również raport firmy McKinsey & Company wskazują na silną korelację globalnej koniunktury gospodarczej w sytuacją w branży oświetleniowej (rynek opraw oświetleniowych, rynek źródeł światła oraz rynek systemów sterowania oświetleniem). Grupa Kapitałowa LUG S.A. podlega zatem silnym wpływom przedstawionych czynników otoczenia makroekonomicznego. 3.2 Branża oświetleniowa Zarówno pierwszy jak i drugi kwartał 2020 roku w branży oświetleniowej znacząco odbiegał od analogicznych okresów lat poprzednich. Pandemia COVID-19 ma znaczący wpływ na całokształt gospodarki światowej, która wkroczyła na ścieżkę recesji. Na kryzys zareagowały rządy państw członkowskich w Europie wdrażając różnorodne środki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Przemysł oświetleniowy również przychylił się do działań mających na celu ochronę pracowników. Branża, w której działa Emitent była w stanie zastosować ścisłe wytyczne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ustanowione przez władze w celu ochrony personelu i szerszej populacji oraz kontynuować produkcję i dostarczanie produktów w czasie kryzysu. Organizacja Lighting Europe zwróciła się do rządów krajowych o sklasyfikowanie oświetlenia jako niezbędnego produktu/ systemu i sektora strategicznego, aby umożliwić firmom oświetleniowym dalsze działanie oraz dystrybucję i sprzedaż produktów oświetleniowych. Podczas pandemii zapotrzebowanie na produkty oświetleniowe nadal się utrzymywało. Zapewnienie ciągłości biznesowej w dostawach produktów oświetleniowych klientom na całym świecie, którzy są od nich zależni, jest priorytetem, który nie umniejsza potrzeby powstrzymania kryzysu zdrowotnego.20 Pandemia COVID-19 sprawiła, że firmy oświetleniowe znalazły się w trudnej sytuacji. Kłopoty wynikały przede wszystkim ze spadku zamówień w I kwartale i pierwszych tygodniach II kwartału. Stopniowe odmrażanie gospodarek w poszczególnych częściach świata przyczyniło się do uwolnienia popytu nagromadzonego w czasie lockdownu i wzrostu zamowień. Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, pandemia COVID-19 zahamuje rozwój gospodarki w Polsce i całej Europie zarówno w tym oraz w przyszłym roku, co może negatywnie odbić się na polskim przemyśle oświetleniowym dotykając różnych segmentów branży. Nieunikniony spadek konsumpcji spowoduje mniejsze zainteresowanie zakupami oświetlenia do mieszkań. Kłopoty branży turystycznej, handlu i gastronomii mogą drastycznie ograniczyć zakupy oświetlenia do tego typu obiektów. Miasta i gminy, w związku z dużymi wydatkami poniesionymi w okresie pandemii koronawirusa, mogą zostać zmuszone do ograniczenia inwestycji drogowych.21 Pozytywnym czynnikiem stymulującym branże oświetleniową może okazać się natomiast wzrost zapotrzebowania na oświetlenie UV-C, które jest, potwierdzoym niezależnymi badaniami, narzędziem Ibidem. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 2/2020, (op.cit.) www.lighting.pl , , 29.03.2020 www.lighting.pl , Pandemia w branży oświetleniowej - rozmowa z Markiem Orłowskim, Prezesem PZPO, 30.03.2020 11 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. walki z pandemią. Fale UV-C skutecznie zabijają mikroorganizmy, w tym koronawirusa, znajdujące się w powietrzu i na powierzchniach przedmiotów dzięki czemu skutecznie przeciwdziałają przenoszeniu się wirusa i rozprzestrzenianiu pandemii. Indeks Rynku Elektrycznego w czerwcu 2020 r. W czerwcu br. Indeks Rynku Elektrycznego, odzwierciedlający notowania giełdowych spółek z branży elektrycznej, wzrósł o 14,3 proc., poprawiając osiągnięcia z maja (12,3 proc.)22 Źródło: rynekelektryczny.pl Branża oświetleniowa jest bardzo zróżnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach. Europejski sektor oświetleniowy jest stosunkowo duży i posiada międzynarodową renomę. Zatrudnienie w nim znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią około 30% wartości globalnych przychodów branży oświetleniowej. Cechą charakterystyczną europejskiego rynku oświetleniowego jest wysoki poziom innowacyjności oraz duże rozdrobnienie - obok szeregu podmiotów o znaczącej pozycji w skali światowej, obejmuje kilka tysięcy przedsiębiorstw z sektora MŚP, które działają przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw oświetleniowych. W ramach całego rynku oświetleniowego wyróżnia się 3 znaczące segmenty: backlighting (oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym) oraz general lighting (oświetlenie ogólne - czyli segment działalności operacyjnej Emitenta). Oświetlenie LED to technologia o najwyższym tempie penetracji rynku wśród rozwiązań przyjaznych środowisku Obecnie najbardziej popularną technologią, jaka występuje na rynku, jest oświetlenie półprzewodnikowe (LED). Opiera się ona na emitujących światłomateriałach półprzewodnikowych, które przetwarzająenergię elektryczną na światło (oświetlenie LED i OLED). Źródło: Raport Golden Sachs Global Investments ResearchLEDy stanowią najszybciej rozwijający się segment oświetleniowy, a także wyróżniają się jako technologia o najwyższym tempie penetracji rynku wśród 22 www.rynekelektryczny.pl, W czerwcu Indeks Rynku Elektrycznego, odzwierciedlający notowania giełdowych spółek z branży elektrycznej, wzrósł o 14,3 proc., poprawiając osiągnięcie z maja (12,3 proc.),16.07.2020 12 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. rozwiązań przyjaznych środowisku. Obecnie oświetlenie oparte o rozwiązania LED jest najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią pozwalająca ograniczać zużycie energii i emisji CO2 do środowiska. Głównymi czynnikami wzrostu wartości europejskiego rynku LED są rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe, konieczność obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną, wysoki dochód do dyspozycji, rosnące inwestycje w infrastrukturę, w tym drogi, biura, kompleksy mieszkalne, parki, hotele itp. Wszystko to ma związek ze wzrostem populacji, postępującą urbanizacją oraz zmianami klimatycznymi pobudzającymi ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego. Najwyższe tempo wzrostu prognozowane jest dla Indii, regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Afryki23. Europa jest największym światowym rynkiem oświetlenia LED. Udział europejskiej branży oświetleniowej w światowym rynku LED to ok. 23%24. Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy pełen przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych, specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże krajowe firmy o ukształtowanej pozycji i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A.), a kończąc na największych międzynarodowych korporacjach. Z roku na rok rośnie efektywność energetyczna opraw LED. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy. Wiodąca pozycja LED na rynku oświetleniowym wynika m.in. z jej wysokiego potencjału rozwojowego, przy czym wydajność energetyczna opraw diodowych nieustannie przekracza dotychczasowe granice. Powstające innowacje są coraz bardziej kompatybilne z systemami sterowania, gdzie wg szacunków ekspertów, w trwającym pięcioleciu wartość rynku systemów zarządzania oświetleniem miała rosnąć w tempie przekraczającym 20% w skali roku. W 2019 roku obserwowaliśmy w Polsce megatrend "Smartyfikacji codziennego życia", który objawiał się upowszechnieniem rozwiązań takich jak czujniki oświetlenia, Human Centric Lighting oraz monitoring oświetlenia, tzw. predictive maintenance. Rok 2019 przyniósł jeszcze większe upowszechnienie cyfryzacji związane z naciskiem na energooszczędność w branżach proponujących rozwiązania instalacyjne dla obiektów komercyjnych. W sektorze oświetlenia podtrzymuje się intensywny rozwój technologii LED oraz automatyzację oferowanych usług. Głównymi trendami są przede wszystkim: optymalizacja kosztów,

szukanie oszczędności za pomocą technologii LED,

inteligentne i ekonomiczne zarządzanie oświetleniem ulicznym,

postępująca automatyzacja. Prognozowane wzrosty cen za energię elektryczną zmuszają producentów oświetlenia profesjonalnego do proponowania swoim użytkownikom coraz bardziej zaawansowanych systemów, które dzięki zdalnej kontroli nie tylko pozwolą na wygodne sterowanie, ale także zwrócą koszty inwestycji w przeciągu kilku lat. Popularność energooszczędnego oświetlenia stale rośnie, a przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na modernizację tradycyjnego systemu na ledowe zamienniki. Zarządcy szukający oszczędności " Global LED Lighting Market Update, 2017" , Frost & Sullivan, 2017 "Global LED lighting market to reach US $25.7 billion in 2015" (Globalny rynek oświetlenia LED osiągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12.2014r. 13 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w pierwszej kolejności znajdą je w instalacji oświetlenia. Chociaż inwestycja w nowoczesną technologię LED jest na początku znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych źródeł światła, zwraca się szybciej, nie tylko w postaci realnych oszczędności, ale także wygody oraz dłuższej żywotności opraw. Obecnie dostępne oprawy LED mogą zastąpić tradycyjne źródła światła w stosunku 1:1, co pozwoli wygenerować zyski rzędu nawet 50-70% w porównaniu do konwencjonalnego oświetlenia. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) z powodzeniem wykorzystywany jest także w inteligentnych miastach. Oprócz szeregu zaawansowanych usług w aglomeracjach (wykrywanie przestępstw i ataków wandalizmu, monitorowanie wibracji stanów zużycia materiałów budowlanych czy mostów) IoT usprawnia sterowanie oświetleniem, dostosowując je do pory dnia, obecności użytkowników czy aktualnych warunków pogodowych. Nowoczesne oprawy LED dedykowane oświetleniu ulicznemu są wyposażane nie tylko w moduły komunikacyjne, które pozwalają łączyć je z pozostałymi systemami, ale także charakteryzują się zaawansowaną technologią optyczną, zwiększającą bezpieczeństwo na drogach. W nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych technologia LED eliminuje zjawisko przykrego olśnienia, czyli oślepienia użytkowników drogi. Modernizacja oświetlenia ulicznego może być finansowa z funduszy państwowych. Sprzyja temu trend ekologicznego użytkowania infrastruktury miejskiej oraz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego. Dzięki oświetleniu LED gminy będą mogły na wydatkach za energię elektrycznych zaoszczędzić nawet 40%. Producenci systemów oświetlenia coraz częściej decydują się na elastyczne rozwiązania pozwalające na finansowanie modernizacji oświetlenia tzw. leasingowanie w formule ESCO. Polega ona na przeprowadzaniu reorganizacji, która obniży koszty eksploatacji wynikające z oświetlania przestrzeni. Usługa ESCO obniża koszty związane z konserwacją urządzeń, zmniejsza awaryjność systemu oraz pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Z formuły mogą skorzystać zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządowe. Cała praktyka polega na bezgotówkowej modernizacji oświetlenia. Użytkownik pokrywa koszt inwestycji, w miesięcznych ratach, które wygenerowane są przez oszczędności wynikające z eksploatacji nowego systemu. Trend ten jest kontynuacją energooszczędnej idei oświetlenia LED, która gwarantuje realne zyski dla inwestorów. Stałe unowocześnianie przestrzeni pracy związane jest ściśle z dynamicznym rozwojem Human Centric Light (HCL), którego technologia bierze pod uwagę działanie światła na organizm oraz psychikę człowieka. Obecnie więcej czasu spędzamy w sztucznie doświetlonych przestrzeniach z ograniczonym dostępem światła naturalnego, co często prowadzi do rozregulowania naturalnego rytmu dobowego. Skutkuje to bezsennością, problemami z koncentracją czy przewlekłym zmęczeniem. Mając na uwadze obecne "choroby cywilizacyjne" producenci oświetlenia LED szukają technologii, która ułatwi pracownikom funkcjonowanie w przestrzeniach o ograniczonym dopływie światła naturalnego. Rezultatem poszukiwań jest konfiguracja HCL, która w jak najdokładniejszy sposób odwzorowuje światło dzienne. Koncepcja łączy w sobie pobudzające niebieskie światło z cieplejszą, bardziej przyjemną barwą. Możliwość zautomatyzowania tej technologii pozwoliła na stworzenie światła, które podąża za człowiekiem i dopasowuje się do jego rytmu dobowego. Punktowo użytkowane pozwala użytkownikowi włączyć je wtedy, kiedy ten czujemy spadek energii lub senność. Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który wyróżnia się stabilnym rynkiem odbiorców. Głównym kanałem dystrybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne bądź też sprzedaż odbywa się bezpośrednio na inwestycje architektoniczne. Podsumowując, rynkiem docelowym całej Grupy Kapitałowej LUG S.A., jest segment general lighting, skupiony wokół produkcji opraw oświetleniowych skierowanych do klienta profesjonalnego. Wartością dodaną LUG, która buduje jego pozycję konkurencyjną jest kompleksowa obsługa z zakresu usług projektowych i dostarczania kompletnych rozwiązań oświetleniowych, a także customizacja czyli dostosowywanie gotowych rozwiązań do potrzeb indywidualnych klientów. 14 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 3.3 Trendy rynkowe Ogromny wpływ na prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie w drugim kwartale br. miała pandemia koronawirusa. Eksperci szacują, że pandemia skorygowała w dół wszystkie dotychczasowe prognozy dot. rozwoju rynku oświetleniowego o 21% w zestawieniu do prognoz sprzed pandemii. Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2020-2025 ma wynieść 18% CAGR a wartość rynku w 2025 roku jest szacowana na poziomie 30,6 mld USD. Wpływ pandemii COVID-19 na rynek oświetlenia smart Źródło: Press Release, Investor Relation Presentation, Annual Report, Nowymi czynnikami napędzającymi rozwój rynku oświetlenia są: rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne oświetlenie dezynfekujące UV-C w związku z potrzebą dużej liczby placówek opieki zdrowotnej w celu leczenia zwiększającej się liczby pacjentów zarażonych wirusem SARS- CoV - 2 oraz rosnącym zapotrzebowanie na sterylną produkcję - obszary w branży farmaceutycznej i spożywczej. Pomimo ograniczeń wywołanych wybuchem pandemii, wciąż aktualne pozostają następujące czynniki, które pozytywnie stymulują rozwój rynku oświetleniowego: Czynniki regulacyjne, środowiskowe i społeczne Cele UE zakładające zwiększenie efektywności energetycznej

Ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co dodatkowo stymuluje proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Presja obniżania kosztów energii elektrycznej na cele związane z utrzymaniem budynku i infrastruktury.

Priorytet bezpieczeństwa energetycznego

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę, które przyczyniają się do powstawania nowych dróg, parków, biurowców, apartamentowców, hoteli i innych obiektów Czynniki technologiczne • Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do uzyskania coraz lepszych parametrów w zakresie efektywności i trwałości, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źródeł światła. Rozwój koncepcji IoT

Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii

Human Centric Lighting

Automatyzacja usług Oferta światowej branży oświetleniowej ewoluuje od eksponowania zagadnień energooszczędności związanej ze stosowaniem oświetlenia LED ku kontynuacji dotychczasowych, głównych trendów rozwoju związanych z cyfryzacją systemów oświetleniowych LED. Następuje dalszy rozwój trendów związanych z oświetleniem odpowiadającym na potrzeby człowieka (Human Centric Lighting) oraz technologią Li-Fi - technologią przesyłania danych za pośrednictwem oświetlenia.25 25 Najważniejsze trendy w branży oświetlenia profesjonalnego w 2018, www.lighting.pl, M.Kołakowski, 06.02.2018 15 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Cyfryzacja i nacisk na energooszczędność to najpopularniejsze trendy, które można zauważyć w branżach proponujących rozwiązania instalacyjne dla obiektów komercyjnych. W sektorze oświetlenia zauważalny jest intensywny rozwój zarówno produktów w technologii LED, jak i automatyzacja oferowanych usług. Głównymi trendami w najbliższym czasie będą przede wszystkim: optymalizacja kosztów oraz szukanie oszczędności za pomocą technologii LED, ale także inteligentne i ekonomiczne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy postępująca automatyzacja. Wzrosty cen za energię elektryczną zmuszają producentów oświetlenia profesjonalnego do proponowania swoim użytkownikom coraz bardziej zaawansowanych systemów, które dzięki zdalnej kontroli nie tylko pozwolą na wygodne sterowanie, ale także zwrócą koszty inwestycji w przeciągu maksymalnie kilku lat.26 Popularność energooszczędnego oświetlenia stale rośnie, a przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na modernizację tradycyjnego systemu na ledowe zamienniki. Eksperci prognozują w kolejnych latach popyt na inteligentne oprawy - trend wywodzący się od IoT. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) z powodzeniem wykorzystywany jest także w inteligentnych miastach. Oprócz szeregu zaawansowanych usług w aglomeracjach, IoT usprawnia sterowanie oświetleniem, dostosowując je do pory dnia, obecności użytkowników czy aktualnych warunków pogodowych. Nowoczesne oprawy LED dedykowane oświetleniu ulicznemu są wyposażane nie tylko w moduły komunikacyjne, które pozwalają łączyć je z pozostałymi systemami, ale także charakteryzują się zaawansowaną technologią optyczną, zwiększającą bezpieczeństwo na drogach. Modernizacja oświetlenia ulicznego może być finansowa z funduszy państwowych. Sprzyja temu trend ekologicznego użytkowania infrastruktury miejskiej oraz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego. Dzięki oświetleniu LED gminy będą mogły na wydatkach za energię elektrycznych zaoszczędzić nawet 50 -70%. Stałe unowocześnianie przestrzeni pracy związane jest ściśle z dynamicznym rozwojem Human Centric Light (HCL), którego technologia bierze pod uwagę działanie światła na organizm oraz psychikę człowieka. Sztucznie doświetlone przestrzenie z ograniczonym dostępem światła naturalnego prowadzą wielokrotnie do rozregulowania naturalnego rytmu dobowego, co skutkuje bezsennością, problemami z koncentracją czy przewlekłym zmęczeniem. Producenci oświetlenia LED szukają technologii, która ułatwi pracownikom funkcjonowanie w przestrzeniach o ograniczonym dopływie światła naturalnego. Nie bez wpływu na rozwój branży pozostają megatrendy i zjawiska, występujące w skali globalnej: dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających się oraz wzrost dochodów ludności, która skłonna jest przeznaczać więcej pieniędzy na oświetlenie : Według prognoc populacja ludzi wzrastała z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020 roku. Emitent obserwuje także, że wyższe dochody w państwach rozwiniętych, pobudzają popyt na produkty oświetleniowe - szczególnie w odniesieniu do rozwiązań o wysmakowanym designie i energooszczędnych. postępująca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na oświetlenie:

Prognozy wskazują, iż gospodarka globalna wzrosła o 3-4% w latach 2010-2020. Największe wzrosty (ok. 60% wartości globalnego PKB) napędzają miasta, które bezpośrednio stymulują wzrost popytu na oświetlenie, w szczególności w segmencie general lighting. Na obszarach zurbanizowanych popyt na oświetlenie jest zdecydowanie większy niż na terenach wiejskich, dlatego to właśnie miasta są ważnym motorem wzrostu przemysłu oświetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejszą urbanizację można obserwować na terenie Ameryki Południowej, Europy

Wschodniej i Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej. 26 "Oświetlenie profesjonalne: 5 wiodących trendów w 2019 roku", polskiprzemysl.com.pl (22.01.2019) 16 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nieodwracalne zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia. Ważne jest, iż w przeciwieństwie do innych metod redukcji emisji CO 2 , wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz przeciwnie, pozytywnie ją stymuluje.

Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia. Ważne jest, iż w przeciwieństwie do innych metod redukcji emisji CO , wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz przeciwnie, pozytywnie ją stymuluje. wysokie wzrosty cen prądu

Obserwowany nieprzerwanie od 2018 roku trend wzrostu cen prądu przekłada się na wzrost cen energii. Analitycy podkreślają, że ze względu na rosnące stawki uprawnień do emisji CO2, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec zmianie. Z kolei nawet do 40% energii zużywanej przez jednostki samorządowe, przeznaczane jest na oświetlenie publiczne. Tendencja rozwojowa polskiego rynku oświetleniowego jest po części efektem rosnących przychodów z eksportu. Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3 wartości rynku. Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 całego eksportu. 17 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 4 Działalność Grupy Kapitałowej LUG S.A. w II kwartale 2020 r. 4.1 Istotne działania i wydarzenia Do najważniejszych projektów oświetleniowych realizowanych w II kwartale 2020 roku należą: Oświetlenie uliczne Bazy NATO, Litwa

Oświetlenie wewnętrzne szkoły podstawowej Collège Galilée, Strasbourg, Francja

Oświetlenie Centralnego Banku Rezerw Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru

Biurowiec sieci handlowej Vinted, Litwa

Oświetlenie zewnętrzne zakładu CIECH soda Deutschland, Staßfurt, Niemcy

Oświetlenie Centrum Handlowego Real Plaza, Chiclayo, Peru

Hala Sportowa Valkeakoski Sports Hall, Valkeakoski, Finlandia

Obiekt biurowy Guyancourt Sky View, Guyancourt, Francja

Kompleksowe oświetlenie Gardenia Residence, Dubai Hills, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oświetlenie uliczne, Khorfakkan, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oświetlenie powierzchni czystych CEPHA pharmaceutical industry, Jordan

Oświetlenie drogowe portu lotniczego Dubai International Airport, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oświetlenie uliczne Prijedor Municipality, Bośnia i Hercegowina

Kompleksowe oświetlenie zakładu König GmbH & Co KG, Moringen, Niemcy

Oświetlenie zewnętrzne Middleton Business Park, Morecamble, Wielka Brytania

Oświetlenie przemysłowe centrum logistycznego Inditex-Zara, Barcelona, Hiszpania

Inditex-Zara, Barcelona, Hiszpania Szkoła podstawowa Escola Sophia Mello Breyner, Arcozelo, Portugalia

Szpital i klinika Residencia Psiquiatrico, Maella, Hiszpania

Szpital i klinika De Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen, Holandia

Modernizacja oświetlenia centrum logistycznego DC Ahold Bleiswijk, Holandia

Oświetlenie przemysłowe zakładu produkcyjnego międzynarodowej firmy Schattdecor, Głuchołazy

Oświetlenie medyczne oraz wewnętrzne pracowni Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego im. K.Marcinkowskiego, Zielona Góra

Oświetlenie wewnętrzne Rozlewni Wód Mineralnych Staropolanka, Polanica Zdrój

Park logistyczny globalnej firmy Hillwood z branży nieruchomości komercyjnych, Oleśnica

Oświetlenie wewnętrzne Zespołu Akademików Uniwersytetu Wrocławskiego "Labirynt", Wrocław

Oświetlenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera, Szczecin

Kompleksowe oświetlenie biurowca i hali produkcyjnej firmy PAX PHU, Dołuje

Iluminacja zewnętrzna Hotelu Focus, Szczecin

Oświetlenie wewnętrzne Centrum Badawczo-Rozwojowego w Modlnicy, gm. Wielka Wieś

Badawczo-Rozwojowego w Modlnicy, gm. Wielka Wieś Oświetlenie zewnętrzne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA,

Kielce

Kielce Oświetlenie dezynfekujące - wybrane realizacje:

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie Restauracja GURU w Warszawie

19 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Miejskie Przedszkole nr 34 im. "Rozśpiewane Przedszkole" w Zielonej Górze

Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie. Najistotniejsze wydarzenia w okresie od początku II kw. 2020 r. do daty publikacji raportu mające wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej LUG S.A. i jej poszczególnych spółek zależnych: Zawiązanie i rejestracja spółki zależnej LUG West Africa Ltd. Dn. 5 czerwca 2020 roku zawiązano spółkę będącą jednostką zależną wobec LUG S.A., działającą pod firmą LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos, Nigeria. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 mln NGN. Kapitał zakładowy LUG West Africa Limited dzieli się na 10 mln akcji zwykłych o wartości 1,0 NGN za akcję. Emitent objął 70% akcji w kapitale zakładowym uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a pozostałe akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę Jintech Management Ltd.: 15% kapitału zakładowego i osobę fizyczną, Pana Haidar Hussen Zein: 15% kapitału zakładowego. Spółka LUG West Africa Limited została utworzona na czas nieograniczony. Celem Spółki jest prowadzenie działalności głównie w Nigerii, ale też w innych krajach Afryki Subsaharyskiej/ Zachodniej. Głównym przedmiotem działalności jest realizowanie aktywności komercyjnej w zakresie profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED na terenie Nigerii. Pierwszy Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Imran Oladimeji Hamzat - nominowanego przez Jintech Management Ltd. Dnia 8 lipca 2020 roku Emitent powziął informację o dokonaniu wpisu spółki LUG West Africa Limited do lokalnego rejestru przedsiębiorców pod numerem RC 1677219, o czym poinformował niezwłocznie raportem bieżącym ESPI 7/2020. Otrzymanie wyroku w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku, dnia 18 czerwca 2020 roku Emitent powziął informację o zakończeniu postępowania i otrzymaniu wyroku w sprawie odwołania złożonego od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) na spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 roku (w trakcie 2 godzin, 10 sierpnia

2015 roku). Sąd oddalił skargę na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nakładającą na spółkę zależną karę pieniężną w wysokości 1.000 zł i obciążył ww. spółkę kosztami postępowania w kwocie 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto LUG S.A. za 2019rok Zarząd spółki LUG S.A. w dniu 3 lipca 2020 roku podjął uchwałę nr 01/07/2020 dotyczącą wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenie zysku netto LUG S.A. za 2019 rok w wysokości 1.455.956,21 złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego. Niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która oceniła go pozytywnie i nie zgłosiła żadnych uwag. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku LUG S.A. za 2019 rok podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. W dniu 30 lipca 2020 roku o g.12:00 w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., które przebiegło zgodnie z porządkiem obrad, bez przerw w obradach. Wpływ pandemii wirus COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej LUG S.A. kwartał 2020 roku pozostawał pod wpływem najważniejszego czynnika niebiznesowego w postaci pandemii koronawirusa COVID-19 ogłoszonej w dniu 13.03.2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Po wielu tygodniach lockdownu w maju poszczególne kraje dotknięte pandemią rozpoczęły 20 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. proces odmrażania gospodarek, co sprawiło że druga połowa kwartału stała pod znakiem nawarstwionego popytu z poprzednich miesięcy i wytężonej pracy Grupy Kapitałowej LUG S.A. aby zrealizować potrzeby klientów. Na dzień 12.08.2020 roku tj. na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zaobserwował spadku popytu, a nasi odbiorcy wykazują dużą determinację do kontynuowania działalności w nowym pandemicznym otoczeniu. W marcu, w kwietniu oraz w pierwszej połowie maja większość kadry biurowej pracowała w trybie pracy zdalnej, natomiast w drugiej połowie maja rozpoczęliśmy stopniowy powrót pracowników do biur. Wcześniej zostały wdrożone procedury ostrożnościowe w zakresie profilaktyki koronawirusa, identyfikacji ryzyka wystąpienia i przeciwdziałania jego rozprzestrzeniania się. Sytuacja jest nieustannie monitorowana przez Zespół ds. kryzysowych, a wewnątrz grupy realizowane są regularne kampanie informacyjne zwracające uwagę na konieczność noszenia masek, dezynfekcji rąk, utrzymywania odstępów oraz unikania spotkań pomiędzy działowych. W mocy pozostają procedury ostrożnościowe zakresie spotkań zewnętrznych, ograniczania podróży i informowania o stanie zdrowia bezpośrednich przełożonych, a w przypadku pracowników produkcyjnych obowiazuje zmiana organizacji pracy mająca na celu oddzielenie poszczególnych zmian oraz zachowanie zalecanego dystansu społecznego. Niezależnie od okoliczności kluczowe jest utrzymywanie bezpieczeństwa w obszarze produkcji, w którym nie ma możliwości kierowania pracowników na pracę zdalną. Aktualnie brak jest przesłanek do wdrażania radykalnych scanariuszy oszczędnościowych, lecz ze względu na nieprzewidywalność i bezprecedensowość sytuacji związanej z COVID-19 oraz widząc pierwsze symptomy globalnej recesji Zarząd opracował i wdrożył plan oszczędnościowy oparty o następujące założenia: Rewizja kosztowa i kontynuacja pełnej dyscypliny budżetowej

Czasowego ograniczenia wynagrodzeń (3 miesiace) na podstawie imiennych porozumień zmieniających warunki umowy o pracę oraz aneksów do umów z podmiotami współpracującymi ze spółką (-25% dla zarządu w okresie 04-06.2020,-20% dla kadry dyrektorskiej oraz -10% dla kadry handlowej, administracyjno-biurowej i przygotowania produkcji w okresie 05- 7.2020). Obniżkami nie zostali objęci pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

(-25% dla zarządu w okresie 04-06.2020,-20% dla kadry dyrektorskiej oraz -10% dla kadry handlowej, administracyjno-biurowej i przygotowania produkcji w okresie 05- 7.2020). Obniżkami nie zostali objęci pracownicy bezpośrednio produkcyjni. Optymalizacja kosztów organizacji handlowej oraz procesów produkcyjnych.

Kontynuacja internacjonalizacji rynków zbytu. Grupa Kapitałowa LUG S.A. w II kwartale 2020 roku korzystała z następujących instrumentów opracowanych przez polski rząd tzw. tarcz antykryzysowych: Prolongata płatności do ZUS za luty, marzec i kwiecień. Płatnosci za luty i kwiecień zostały odroczone, a następnie rozłożone na 5 rat. Płatność za marzec została odroczona, a następnie opłacona w czerwcu.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowiącym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w pierwszych tygodniach II kwartału. Dofinansowanie do wynagrodzeń przyznano na okres 3 miesięcy (od czerwca do sierpnia) w kwocie 2,38 mln zł. Świadczenie wypłacane będzie w 3 transzach, z czego transza za czerwiec wyniosła 935 tys. zł. Dodatkowo Zarząd Emitenta zawarł porozumienie z leasingodawcą dot. odroczenia terminu płatności rat kapitałowych leasingów od kwietnia do października 2020 r. Kwota spłat rozłożona została na kolejne miesiące. W następstwie pandemii wirusa COVID-2019 największe branżowe targi Light+Building mające się odbyć pierwotnie w marcu 2020 roku, zostały przeniesione na koniec września 2020 roku, a następnie zostały odwołane. Decyzja ta została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 5 maja 2020 roku. Przeprowadzenie targów we wrześniu 2020 roku w okolicznościach pandemii wiązałoby się 21 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. z dużym ryzykiem powodzenia ich realizacji oraz sprostania oczekiwaniom stawianym wiodącym światowym targom branżowym dla sektora oświetleniowego. Kierując się priorytetem ochrony zdrowia uczestników imprezy, wystawców oraz gości, organizatorzy podjęli decyzje o odwołaniu tegorocznej edycji. Nową datą organizacji targów Light + Building jest termin następnej edycji, czyli 13-18 marzec 2022 roku. W ramach przygotowań do odwołanej edycji targów Grupa LUG poniosła koszty w wysokości 839 tys. zł, z czego kwota 573 tys. zł została przeniesiona i pokryje koszty organizacji udziału w kolejnej edycji. Wykorzystując doświadczenie w działalności międzynarodowej i posiadane kontakty, LUG skoordynował proces zakupu oraz przygotowania transportu do Polski 50 ton sprzętu ochrony osobistej dla instytucji województwa lubuskiego (Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Gminy Świdnica), w tym: komplety ochrone dla służb medycznych, maseczki, gogle, przyłbice i rękawice. Zakupiony i sprowadzony do Polski sprzęt jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników placówek medycznych i służb ratowniczych w województwie lubuskim. Łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 4,81 mln zł. Poszukując możliwości rozwoju oraz w odpowiedzi na potrzeby klientów w dobie pandemii COVID-19 LUG Light Factory, spółka zależna LUG S.A. zaprojektowała i wdrożyła do swojej oferty nową rodzinę opraw PURELIGHT, która wykorzystuje światło ultrafioletowe w celu redukcji zagrożeń dla zdrowia. Stosowanie opraw UV-C to jedna z najefektywniejszych metod oczyszczania powietrza i powierzchni. Potwierdzona skuteczność wykorzystania fal o długości 253.7 nm pozwala uzyskać skuteczny efekt dezynfekcji. Rozwiązania przepływowe do dezynfekcji powietrza w trakcie funkcjonowania w pomieszczeniach ludzi pozwalają zmniejszyć ilość drobnoustrojów w powietrzu o 63% już po 2 godzinach i aż o 99% po 20 godzinach. Jest to efekt znacznie lepszy niż inne dostępne na rynku rozwiązania UV-C, co potwierdza specjalistyczne kompetencje LUG w zakresie oświetlenia. Dotychczas nie został odnotowany żaden przypadek zarażenia koronawirusem COVID-19 wśród pracowników, odnotowano natomiast 2 przypadki zarażenia wśród członków rodzin pracowników oraz kilka przypadków podejrzenia zarażeniem, które w wyniku przeprowadzonych testów nie zostały potwierdzone (wynik negatywny). Każdorazowo w przypadku występienia ryzyka zarażenia koronawirusem wśród pracowników lub członków ich rodzin, Emitent wprowadza procedury mające na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa wśród pracowników. Do dnia publikacji raportu polskie zakłady Emitenta nie zostały objęte kwarantanną ani przestojem. Natomiast zakład produkcyjny w argentyńskim Posadas, zgodnie z wprowadzonymi restrykcjami lokalnego rządu musiała wstrzymać produkcję od dnia 30.03.2020 do 05.05.2020 roku. Po tym terminie spółka LUG Argentina Ltda. uzyskała pozwolenie na wznowienie pracy. Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, by zapewnić ciągłość działania organizacji i niwelować obserwowany po 31.03.2020 roku wpływ spadku zamówień na kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. Cele priorytetowe to podtrzymanie płynności finansowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania, aby minimalizować ryzyko odnotowania straty w kolejnych okresach rozliczeniowych. Nowa rodzina opraw PURELIGHT odpowiedzi na zagrożenie związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2019 firma LUG wprowadziła z początkiem czerwca br. do swojej oferty nową rodzinę opraw UV-C zapewniającą skuteczną sterylizację pomieszczeń. Rozwiązania PURELIGHT wykorzystują światło ultrafioletowe w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia. Promienionowanie UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni (ściany, blaty, przedmioty itp.). Dociera do najbardziej niedostępnych zakamarków, w postaci promieni odbitych eliminuje do 99,9% bakterii i wirusów w pomieszczeniu. Udowodniona skuteczność długości fali 253,7 nm pozwala na skuteczny efekt dezynfekcji. Rozwiązania PURELIGHT mogą być stosowane zarówno w placówkach medycznych jak również w placówkach oświatowych, administracji publicznej czy transporcie publicznym, firmach 22 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. usługowych oraz na produkcji. LUG zrealizował już pierwsze projekty z wykorzystaniem opraw z rodziny PureLight we wszystkich trzech wersjach: direct, flow, hybrid. Opis stanu realizacji działań i inwestycji W II kw. 2020 roku Emitent nie podejmował działań służących realizacji celów emisyjnych, które wskazane były w Dokumencie Informacyjnym. Ostatnia emisja akcji LUG S.A. miała miejsce w 2010 roku, a cele emisyjne zostały zrealizowane. Niepewność wywołana pandemią COVID-9 oraz widmem głębokiego kryzysu gospodarczego sprawiła, że w II kwartale 2020 roku Emitent ograniczył swoje inwestycje. Wydatki inwestycyjne wyniosły 0,60 mln zł (-23,3% kw./kw. oraz -85,4% r/r), a największą pozycję stanowiły narzędzia i formy do produkcji opraw, które przyczyniając się do unowocześnienia parku maszynowego i odświeżenia designu opraw zwiększają ich konkurencyjność na rynku oświetleniowym. W II kwartale wydatki na prace rozwojowe wyniosły 0,17 mln zł. LUG postanowił włączyć się w ogólnoświatową walkę z pandemią COVID-19, skupiając się na swoim eksperckim obszarze tj. oświetleniu. W efekcie w I kw. 2020 roku rozpoczęto projekt opracowania specjalistycznej serii opraw dezynfekujących PURELIGHT LUG, który zakończył się bardzo sprawnym wdrożeniem rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb dezynfekcji powietrza oraz powierzchni. Oprawy Purelight LUG wykorzystują promieniowanie UV-C, będące krótkofalowym promieniowaniem ultrafioletowym i jedną z najefektywniejszych metod dezynfekcji powietrza oraz powierzchni (ściany, blaty, przedmioty itp.). Dociera do najbardziej niedostępnych miejsc jako promienie odbite likwidując nawet 99,9% bakterii oraz wirusów w pomieszczeniu. Działalność inwestycyjna w poszczególnych spółkach należących do Grupy Kapitałowej LUG S.A. realizowana była także w oparciu o projekt dofinansowany ze środków unijnych, o którym Emitent informował w raportach bieżących (RB ESPI 5/2018 i RB ESPI 7/2018). Projekt naukowy pt. "Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego" rozpoczął się w poprzednich okresach rachunkowych i kontynuowany był w II kw. 2020 roku. Nakłady inwestycyjne na prace badawczo - rozwojowe są dla LUG kluczowe ze względu na dynamiczny postęp technologiczny w branży oświetleniowej oraz w obszarach pokrewnych. Celem Grupy jest osiągnięcie długofalowych perspektyw rozwoju dzięki nakładom przeznaczonym na B+R. 4.2 Perspektywy rozwoju Podobnie jak w pierwszym kwartale 2020 roku, również w drugim, czynnikiem niebiznesowym mającym kluczowy wpływ na kondycję przedsiębiorstw była pandemia wirusa COVID-19. Bez względu na branżę producenci realizujący zamówienia borykali się z utrudnieniami logistycznymi, problemami z dostępnością i wzrostem kosztów komponentów oraz opóźnieniami w płatnościach. Dalszy rozwój wydarzeń w kontekście przebiegu pandemii jest trudny do przewidzenia, a próby oszacowania jego wpływu na koniunkturę gospodarczą i prognozy dotyczące przyszłych kwartałów obarczone są dużą niepewnością. Druga fala pandemii COVID-19 jest stałym elementem scenariuszy na jesienne i zimowe miesiące 2020 roku, co w oczywisty sposób będzie miało swoje gospodarcze konsekwencje. Choć nieznana jest ich skala, to jednak cykl koniunkturalny w II połowie roku może zostać istotnie osłabiony. Wobec ogromnej niepewności dalszego wpływu pandemii na gospodarki światowe oraz tempa odbudowy po recesji firmy na całym świecie nie są skłonne realizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Ich decyzje obarczone są dużym ryzykiem, a prawdopodobieństwo realizacji niektórych inwestycji zmienia się z tygodnia na tydzień. 23 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Optymizm rozbudzają komentarze urzędników państwowych, którzy oceniają, że dzięki nowym środkom z UE będzie można wybudować nawet 2 tys. km nowych dróg, przy czym do środków unijnych będzie trzeba dołączyć środki własne z budżetu krajowego. To co mobilizuje inwestorów do wykorzystywania energooszczędnego oświetlenia to przede wszystkim rosnące ceny energii elektrycznej, które w tej chwili ograniczane są działaniami rządowymi, lecz w kolejnych latach mogą poszybować w górę. W obliczu pandemii firmy oświetleniowe, w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A., wdrożyły z należytą starannością zasady nałożone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zapewniono pracownikom niezbędne środki bezpieczeństwa: środki odkażające, rękawiczki i maseczki, w niektórych zamontowano czujniki temperatury przy wejściu do zakładu. Dzieki temu możliwa była nieprzerwana produkcja i natychmiastowa reakcja sprzedażowa na gwałtowny wzrost popytu po odmrożeniu gospodarek. Kolejnym wyzwaniem będzie obrona profesjonalnych producentów przez niekontrolowanym napływem produktów oświetleniowych niespełniających norm europejskich oraz norm poszczególnych państw inwestorów. Niezmiennie największym i najszybciej rozwijającym się segmentem globalnej branży oświetleniowej jest oświetlenie ogólne. Właśnie w tym segmencie zakorzeniona jest działalność Grupy Kapitałowej LUG S.A. Segment ten stanowi ponad 75 proc. rynku. Prognozy opracowane przed wybuchem pandemii wirusa wskazywały, iż w 2020 roku udział LED w globalnym rynku oświetleniowym przekroczy 80 proc., w 2026 roku sięgając 98 proc. wartości całego rynku27. Wg raportu LEDinside opublikowanego pod koniec roku 2018 wynikało, iż w latach 2018-2023 wielkość rynku oświetlenia LED będzie sukcesywnie wzrastać, by ostatecznie osiągnąć 56,6 miliarda USD w 2023 roku, przy wartości CAGR równej 9%.28 W obliczu nowych okoliczności wszelkie dotychczasowe prognozy mogą jednak podlegać korekcie. Poza czynnikami makroekonomicznymi oraz globalną pandemią wirusa COVID-19, rozwój branży oświetleniowej nadal będą determinowały regulacje prawne w obszarze ograniczenia wpływu przemysłu na środowisko naturalne oraz w obszarze zwiększania efektywności energetycznej budynków i obiektów infrastrukturalnych. W tej kwestii decydującą rolę odegra technologia LED, która jest obecnie najbardziej innowacyjną upowszechnioną technologią, jaka występuje na rynku. Oświetlenie półprzewodnikowe opiera się na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. LEDy stanowią także najszybciej rozwijający się segment branży oświetleniowej. W Polsce czynnikiem szczególnie istotnym dla sytuacji w sektorze energetycznym jest zobowiązaniem do realizacji założeń dyrektywy o efektywności energetycznej 2012/27/EU. Mobilizuje ona państwa członkowskie UE do redukcji ilości energii elektrycznej u jej odbiorców o 1,5%, co roku w latach 2014- 2020. Z drugiej strony zgodnie z raportem NIK niedostatek mocy dyspozycyjnej w elektrowniach krajowych w stosunku do zapotrzebowania może wystąpić w latach 2015-2017.29. Kolejną stroną medalu jest również drastyczny wzrost cen energii, zaobserwowany podczas kontraktacji energii na 2019 rok przez samorządy i duże zakłady przemysłowe. Skala wzrostu na rynku hurtowym sięga nawet 80%, co przełoży się także na konsumentów poprzez wzrost cen produktów i usług oraz wyższe rachunki za energię dla właścicieli lokali i mieszkań. Wzrosty cen energii są spowodowane między innymi rosnącymi kosztami emisji CO2. Remedium to wymiana oświetlenia na LED, co pozwala ograniczyć koszt energii na oświetlenie o co najmniej 50%. Kolejne znaczne oszczędności można uzyskać decydując się na wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania oświetleniem. Mimo to, zaledwie 10% oświetlenia publicznego w Polsce to oprawy LED. Tylko 2% jest sterowana za pomocą inteligentnych systemów oświetleniowych30. "Global LED Lighting Market Update, 2017" Frost & Sullivan "2019 Light LED LED Lighting

Opportunities", www.ledinside.com Najwyższa Izba Kontroli "Funkcjonowanie i bezpieczeństwo elektroenergetycznych sieci przesyłowych", marzec 2014 "Rekordowe ceny energii uderzają w samorządy. Pomoże wymiana oświetlenia na LED.", Lighting.pl, 05.11.2018 24 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Największym rynkiem oświetlenia LED jest Europa. Udział europejskiej branży oświetleniowej światowym rynku LED wynosi 23% 31 . Istotnym segmentem rynku oświetlenia jest rynek inteligentnego oświetlenia ulicznego. Niezmiennie trwa intensywny rozwój międzynarodowej branży oświetleniowej realizowany w oparciu o kontynuację dotychczasowych trendów związanych z ogólnie pojęta cyfryzacją systemów oświetlenia: Smart Lighting, Smart City, Human Centric Lighting, Li-Fi i inne. Nowym, bardzo szybko rozwijającym się trendem, który pojawił się w 2020 roku w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa powstałe w wyniku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV- stał się lawinowy wzrost popytu na źródła światła i oprawy oświetleniowe UV-C. Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy wzrost zainteresowania zastosowaiem światła ultrafioletowego do dezynfekcji pomieszczeń. Paradoksalnie w dobie powszechnej dominacji źródeł swiatła LED, w tej specjalistycznej niszy rynkowej jaką jest wytwarzanie promieniowania ultrafioletowego w wysokiej intensywności, do łask wracają konwencjonalne promiennik UV-C w postaci liniowych, niskoprężnych lamp z parami rtęci. Wytwarzane przez nie promieniowanie o długości fali 254 nm najskuteczniej rozkłada RNA koronawirusa i w ten sposób go unieszkodliwia. Grupa Kapitałowa LUG S.A. w rekordowym tempie opracowała i wdrożyła rodzinę opraw UV-C, na którą składają się zarówno oprawy do dezynfekcji powierzchni, jak również produkty dezynfekujące powietrze i mogące pracować w obecności ludzi, także rozwiązania hybryowe. Wszystkie nowe produkty zostały poddane niezalażnym badaniom, które potwierdziły ich skuteczność i bezpieczeństwo. Zgodnie z ich wyikami oprawy PURELIGHT znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa pracy nie tylko w placówkach medycznych, ale także w placówkach oświatowych i administracji publicznej. Nowe produkty mogą być szeroko stosowane w transporcie publicznym, firmach usługowych i produkcji. Spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i oferują szereg dodatkowych funkcjonalności : Licznik czasu pracy - wskazuje, kiedy należy wymienić radiator

Czujnik ruchu - rozłączy oprawę, gdy tylko otworzą się drzwi w pomieszczeniu

Pilot - możliwość uruchamiania pilotem bez ryzyka niepożądanego uruchomienia oprawy

Sterowanie SMART - wygodne zarządzanie oprawami za pomocą aplikacji mobilnej LUG ma już na swoim koncie projekty z wykorzystaniem nowych opraw UV-C i notuje wzrosty zainteresowania tego rodzaju asortymentem. Najważniejsze trendy w branży oświetlenia profesjonalnego: Oprawy oświetleniowe z nowymi inteligentnymi funkcjami

Producenci opraw oświetleniowych zaczynają wyposażać je w coraz więcej inteligentnych funkcji, takich jak np. wbudowane czujniki ruchu i natężenia światła dziennego w otoczeniu, możliwość łączności bezprzewodowej i regulacji temperatury barwowej emitowanego światła. Można się spodziewać, że w przyszłości nowe generacje sprzętu oświetleniowego zaczną być oznaczane określeniem w rodzaju "IoT ready - gotowe na Internet Rzeczy (IoT)". Układy sterowania zaczną być umieszczane w obudowach opraw oświetleniowych Dotychczas, zwłaszcza w przypadku oświetlenia tradycyjnego, elektroniczne układy sterowania systemami oświetleniowymi były umieszczane w specjalnych, oddzielnych szafach sterowniczych.

W 2018 r. inteligentne układy sterowania zaczęły być powszechnie montowane w obudowach indywidualnych opraw oświetleniowych lub wprost integrowane z ich zasilaczami. Sterowanie przewodowe jest zastępowane łącznością bezprzewodową przy wykorzystaniu najnowszych wersji protokołu Bluetooth, a systemy oświetleniowe wykorzystują inteligentne, samouczące algorytmy sterowania. 31 www.lednews.pl/swiatowy-rynek-oswietlenia-led-2015 25 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka zacznie być traktowane poważnie

W 2018 r. nastąpiły pierwsze instalacje w pełni zasługujących na miano systemów oświetleniowych zgodnych z potrzebami człowieka (Human Centric Lighting), a nie tylko oświetlenia z możliwością regulacji temperatury barwowej światła. Zapotrzebowanie na takie systemy jest obserwowane szczególnie w krajach skandynawskich, a trend ten nieustannie znajduje się na krzywej wzrostowej.

W 2018 r. nastąpiły pierwsze instalacje w pełni zasługujących na miano systemów oświetleniowych zgodnych z potrzebami człowieka (Human Centric Lighting), a nie tylko oświetlenia z możliwością regulacji temperatury barwowej światła. Zapotrzebowanie na takie systemy jest obserwowane szczególnie w krajach skandynawskich, a trend ten nieustannie znajduje się na krzywej wzrostowej. Oświetlenie stanie się częścią inteligentnych biur

Zapotrzebowanie ze strony wielkich deweloperów sprawiło, że w 2018 r. tzw. inteligentne biura stały się powszechną rzeczywistością. Największe firmy deweloperskie chcą być postrzegane przez swoich klientów jako innowacyjne, a nowoczesne oświetlenie budowanych obiektów jest jednym

z czynników budujących taki wizerunek dewelopera ponieważ zapewnia najemcom nieruchomości dobre samopoczucie i zwiększoną produktywność.

Zapotrzebowanie ze strony wielkich deweloperów sprawiło, że w 2018 r. tzw. inteligentne biura stały się powszechną rzeczywistością. Największe firmy deweloperskie chcą być postrzegane przez swoich klientów jako innowacyjne, a nowoczesne oświetlenie budowanych obiektów jest jednym z czynników budujących taki wizerunek dewelopera ponieważ zapewnia najemcom nieruchomości dobre samopoczucie i zwiększoną produktywność. Coraz więcej miast będzie budować inteligentne systemy oświetleniowe

Powszechne dążenie do racjonalizacji kosztów oświetlania terenów miejskich, ochrony środowiska przez ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych przeznaczanych na produkcję energii elektrycznej, kreowania atrakcyjnego wizerunku miast i budowania zadowolenia ich mieszkańców będzie skutkowało dalszym upowszechnianiem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem terenów miejskich.

Powszechne dążenie do racjonalizacji kosztów oświetlania terenów miejskich, ochrony środowiska przez ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych przeznaczanych na produkcję energii elektrycznej, kreowania atrakcyjnego wizerunku miast i budowania zadowolenia ich mieszkańców będzie skutkowało dalszym upowszechnianiem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem terenów miejskich. Konsolidacja i partnerstwo stanie się koniecznością w branży oświetleniowej

Sytuacja konkurencyjna indywidualnych producentów opraw oświetleniowych, będzie coraz trudniejsza. Problemem stanie się rozdrobnienie przemysłu oświetleniowego i brak kompleksowej oferty we wszystkich najnowszych obszarach cyfryzacji sprzętu oświetleniowego u poszczególnych producentów. W przypadku braku odpowiednich możliwości kompetencyjnych u producentów oświetlenia koniecznością będzie dla nich nawiązywanie partnerskich porozumień z integratorami z branży IT, specjalistami od technologii cyfrowych. 32

Sytuacja konkurencyjna indywidualnych producentów opraw oświetleniowych, będzie coraz trudniejsza. Problemem stanie się rozdrobnienie przemysłu oświetleniowego i brak kompleksowej oferty we wszystkich najnowszych obszarach cyfryzacji sprzętu oświetleniowego u poszczególnych producentów. W przypadku braku odpowiednich możliwości kompetencyjnych u producentów oświetlenia koniecznością będzie dla nich nawiązywanie partnerskich porozumień z integratorami z branży IT, specjalistami od technologii cyfrowych. Leasingowanie w formule ESCO

Producenci systemów oświetlenia coraz częściej decydują się na elastyczne rozwiązania pozwalające na finansowanie modernizacji oświetlenia tzw. leasingowanie w formule ESCO . Polega ona na przeprowadzaniu reorganizacji, która obniży koszty eksploatacji wynikające z oświetlania przestrzeni. Usługa ESCO obniża koszty związane z konserwacją urządzeń, zmniejsza awaryjność systemu oraz pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Z formuły mogą skorzystać zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządowe. Cała praktyka polega na bezgotówkowej modernizacji oświetlenia. Użytkownik pokrywa koszt inwestycji, w miesięcznych ratach, które wygenerowane są przez oszczędności wynikające z eksploatacji nowego systemu. Trend ten jest kontynuacją energooszczędnej idei oświetlenia LED, która gwarantuje realne zyski dla inwestorów. Branża oświetlenia komercyjnego rozwija się dynamicznie i coraz skuteczniej odpowiada na zapotrzebowania rynku na wydajne i inteligentne urządzenia oświetlające przestrzeń. Największy rozwój i milowy krok widać przede wszystkim w technologii LED, której energooszczędność i proekologiczne ukierunkowanie zawładnęło większą częścią rynku oświetlenia profesjonalnego, napędzanego wzrostem populacji, zmianami klimatycznymi czy postępującą urbanizacją. Na przestrzeni najbliższych kilku lat swoją pozycję umocnią producenci oświetlenia profesjonalnego, którzy jako priorytet stawiają konstruowanie rozwiązań uwzględniających wcześniej wspomniane zmiany.33 Podsumowując, należy wspomnieć, że Polska ma już za sobą punkt kulminacyjny krótkoterminowego załamania aktywności gospodarczej, jednakże co istotne sektor budowlany, w obrębie którego Najważniejsze trendy w branży oświetlenia profesjonalnego 2018, lighting.pl, M.Kołakowski, 06.02.2018 "Oświetlenie profesjonalne: 5 wiodących trendów w 2019 roku", polskiprzemysl.com.pl (22.01.2019) 26 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. funkcjonuje Emitent, na wstrząsy gospodarcze reaguje zawsze z opóźnieniem. Minione tygodnie przyniosły łagodne konsekwencje dla budownictwa w zakresie korekty na rynku pracy, kolejnych zawartych mega kontraktów drogowych i kolejowych czy najniższej od 10 lat liczba upadłości w budownictwie. Liczony przez specjalistów w dziedzinie analizy rynku budowlanego, konsensus rocznej dynamiki PKB w całym 2020 r. ukształtował się pod koniec lipca na poziomie -4,0%, wobec 3,7% miesiąc wcześniej. Na pogorszenie perspektyw gospodarczych główny wpływ miało urealnienie przez NBP swojej wiosennej prognozy, która z najbardziej optymistycznej (wzrost o 1,2%) stała się jedną z najbardziej pesymistycznych (-5,4%).34 Kluczowymi trendami średniookresowymi na rynku polskim, pod wpływem których pozostawać będzie branża oświetleniowa, w tym także Grupa Kapitałowa LUG S.A. będą: odbudowa poziomu koniunktury,

poprawa aktywności przetargowej GDDKiA

spadek produkcji budowlanej w czerwcu o 2,4%

konsensus rynkowy dynamiki polskiego PKB w 2020 roku na poziomie -4,0%

-4,0% kontynuacja korekty na rynku zamówień publicznych, szczególnie samorządowych. W opinii Zarządu, rozwój Grupy Kapitałowej LUG S.A. w obszarze przychodów ze sprzedaży pozostawał w II kw. 2020 r. pod silnym wpływem stopniowego odmrażania regionalnych gospodarek dotkniętych pandemią oraz nawarstwienia popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału br. Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jako stabilną. W II kwartale LUG odnotował dużą fluktuację wyniku pomiędzy poszczególnymi miesiącami kwartału, jednakże stabilizacja, która nastąpiła w ostatnich tygodniach, a także bieżący poziom zamówień pozwalają formułować wobec III kwartału cele o wyższym stopniu przewidywalności. Jednocześnie Zarząd LUG S.A z uwagą analizuje czynniki ryzyka związane z rozwojem pandemii COVID-19 w kolejnych miesiącach oraz wpływem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na przyszłe wyniki finansowe. 34 Spectis, "Rynek budowlany w Polsce - sierpień 2020", 08.2020 r. 27 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 5 Omówienie wyników II kwartału 2020 r. Zarząd LUG S.A. nie opublikował prognoz w zakresie wyników spółki LUG S.A., ani prognoz skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 roku. 5.1 Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] W ujęciu kwartalnym W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 176,94 176,20 40,76 40,59 45,10 45,39 45,12 II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG S.A. w II kw. 2020 r. wyniosły 45,12 mln zł i były o 10,7% wyższe niż przed rokiem oraz o 0,6% niższe niż w poprzednim kwartale. Wzrost przychodów był efektem zwiększeniem przychodów krajowych będących wynikiem zakończenia realizacji, których finalizacja była przesunięta z końca poprzedniego kwartału na II kw. 2020 r. Ponadto LUG w II kwartale 2020 r. na zlecenie lubuskich władz samorządowych (Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego, Urzad Miasta Zielona Góra i Urząd Gminy Świdnica) sprowadził do Polski środki ochronne o wartości 4,81 mln zł, co również wpłynęło na poziom przychodów. Transakcja ta nie miała istotnego wpływu na zyski spółki. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów suma przychodów wyniosła 176,20 mln zł i była niższa o 0,4% niż w analogicznym okresie porównawczym. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży [%] W ujęciu kwartalnym II kw. 2019 II kw. 2020 Kraj Eksport Kraj Eksport 35,6% 64,4% 50,4% 49,6% W ujęciu czterech kolejnych kwartałów III kw. 2018 -II kw. 2019 III kw. 2019 -II kw. 2020 Kraj Eksport Kraj Eksport 42,0% 58,0% 41,7% 58,3% Udział przychodów krajowych w II kw. 2020 r. wzrósł o 22,9pp w stosunku do I kw. 2020 r. i wyniósł 50,4%, co było wynikiem wspomnianego przesunięcia końca realizacji wybranych kontraktów wيPolsce. W efekcie przychody krajowe wyniosły w II kw. 2020 r. 22,75 mln zł i były wyższe o 82,1% niż w poprzednim kwartale i o 56,9% wyższe niż przed rokiem. Przychody zagraniczne obniżyły się, co było spowodowane wpływem pandemii COVID-19. Eksport wyniósł w II kw. 2020 r. 22,37 mln zł (32,0% mniej niż w poprzednim kwartale i 14,8% mniej niż przed rokiem) i odpowiadał za 49,6% przychodów ze sprzedaży. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów udział przychodów zagranicznych wzrósł o 0,3pp do poziomu 58,3%, a za wzrost ten odpowiadały przede wszystkim wzrosty eksportu w poprzednich kwartałach. W ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 29 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 102,66 mln zł i nie zmieniły się w porównaniu do analogicznego okresu porównawczego. Przychody krajowe w tym samym okresie obniżyły się o 1,1% do poziomu 73,54 mln zł. 5.2 Koszty i inwestycje Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym 31,47 25,48 24,30 27,11 25,68 62,5% 59,9% 69,8% 59,7% 56,9% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 105,41 108,56 59,6% 61,6% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w II kw. 2020 r. wyniosły 25,68 mln zł i były o 5,3% niższe niż przed kwartałem oraz o 0,8% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w ujęciu kw/kw jest efektem zmian polityki zakupowej, która miała na celu obniżenie kosztów zakupu komponentów. W ujęciu czterech kolejnych kwartałów koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły o 3,0% do poziomu 108,56 mln zł. Koszty sprzedaży [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym 13,99 12,83 11,60 12,05 11,00 28,5% 27,1% 31,0% 26,5% 28,4% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 49,87 44,27 25,0% 28,3% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Koszty sprzedaży w II kw. 2020 r. wyniosły 12,83 mln zł i były o 6,5% wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 10,6% wyższe niż przed rokiem. Wzrost kosztów sprzedaży związany jest z rozwojem Grupy i intensyfikacją działań sprzedażowych w okresie odmrażania gospodarek poszczególnych krajów w miarę ich wychodzenia z pandemii COVID-19. W ujęciu r/r koszty sprzedaży rosły w tempie nieznacznie niższym niż przychody, co pozwoliło na obniżenie ich relacji do przychodów o 0,1pp do poziomu 28,4%. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów koszty sprzedaży wzrosły o 12,6% do poziomu 49,87 mln zł. 30 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Koszty ogólnego zarządu [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym 6,10 6,21 5,20 5,37 4,39 15,0% 12,8% 13,8% 11,8% 9,7% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 22,59 21,17 12,8% 12,0% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Koszty ogólnego zarządu wyniosły w II kw. 2020 r. 4,39 mln zł i były niższe zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 18,2%), jak i do analogicznego okresu przed rokiem (o 28,0%). Obniżenie kosztów ogólnego zarządu jest efektem wprowadzenia działań reorganizacyjnych i oszczędnościowych związanych z epidemią COVID-19, na które składało się m.in. czasowe (na 3 miesiące) obniżenie wynagrodzeń pracowników Grupy (nie dotyczyło pracowników produkcyjnych). Ponadto w II kw. 2020 r. nie występowały już (odnotowane w I kw. 2020 r.) koszty prac rozwojowych nad nowymi liniami opraw oświetleniowych Purelight. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów koszty ogólnego zarządu zostały obniżone o 6,3% do poziomu 21,17 mln zł. Inwestycje w III kw. 2019 - II kw. 2020 oraz r/r [mln zł, %] 13,08 4,49 -65,7% 0,51 5,12 Wyposażenie Wartość prac rozwojowych 0,29 -43,1% Maszyny i urządzenia 6,59 specjalistyczne Samochody i wózki 2,77 -45,9% Sprzęt IT, oprogramowanie 0,37 -83,9% 1,06 -91,9% 0,03 -30,6% 0,49 0,34 III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Inwestycje w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 4,49 mln zł, o 65,7% mniej niż rok wcześniej. Spadki spowodowane są przede wszystkim wysoką bazą 2018 roku, gdy Grupa Kapitałowa LUG realizowała inwestycje w park maszynowy w kwocie 2,69 mln zł, obejmujące obszar produkcji komponentów elektronicznych, jak również obszar produkcji opraw ulicznych i przemysłowych w kwocie 4 mln zł. Największe pozycje w wydatkach inwestycyjnych podjętych w II kw. 2020 r., wynoszących łącznie 0,60 mln zł, stanowiły narzędzia i formy do produkcji opraw, które przyczyniając się do unowocześnienia parku maszynowego i odświeżenia designu opraw zwiększają ich konkurencyjność na rynku oświetleniowym. 31 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 5.3 Zyski Zysk i marża brutto na sprzedaży [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym 18,28 19,44 16,29 15,29 13,62 37,5% 40,1% 40,3% 43,1% 30,2% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 71,55 67,63 40,4% 38,4% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Zysk brutto na sprzedaży osiągnął w II kw. 2020 r. poziom 19,44 mln zł, drugi najwyższy w historii Grupy wynik (po III kw. 2018 r.). Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w ujęciu kw/kw o 6,3% oraz o 27,1% w ujęciu r/r. Pozwoliło to osiągnąć marżę brutto na sprzedaży na poziomie 43,1%, czyli powyżej poziomu 40% oczekiwanego zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy. Marża brutto na sprzedaży była wyższa o 2,8pp niż przed kwartałem i o 5,6pp wyższa niż w II kw. poprzedniego roku. Wzrost zysku i marży brutto na sprzedaży jest efektem wzrostu przychodów przy jednoczesnym osiągnięciu efektów prowadzonych wcześniej działań zmierzających do obniżenia kosztów komponentów. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto na sprzedaży wyniósł 67,63 mln zł, o 5,5% mniej niż rok wcześniej, a marża brutto wyniosła 38,4%, na co wpływ miały przede wszystkim słabsze od oczekiwanych wyniki IV kw. poprzedniego roku. Zysk i marża EBITDA [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym 5,36 3,41 2,52 0,29 6,2% -3,66 7,5% 11,9% 0,7% -8,1% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 13,79 7,63 7,8% 4,3% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Wyniki EBITDA wyniósł w II kw. 2020 r. 5,36 mln zł i był o 57,2% wyższy niż w poprzednim kwartale oraz aż o 1748,3% wyższy niż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku zysku brutto na sprzedaży, osiągnięty w II kw. 2020 r. wynik EBITDA była drugim najwyższym w historii Grupy. Na poziom wyniku EBITDA wpłynęło świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 935 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła 11,9%, o 4,4pp więcej niż w poprzednim kwartale i o 11,2pp więcej niż przed rokiem. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik EBITDA wyniósł 7,63 mln zł, a na jego ukształtowanie miały wpływ przede wszystkim niesatysfakcjonujące wyniki III i IV kw. ubiegłego roku. 32 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Zysk i marża operacyjna [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 3,11 5,99 1,11 -1,80 0,54 -5,90 2,4% 6,9% 3,4% -1,14 -4,4% 1,3% -13,1% -0,6% III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 Wynik operacyjny w II kw. 2020 r. do poziomu 3,11 mln zł (o 180,2% więcej niż w poprzednim kwartale). Jest to efektem wyższego zysku brutto na sprzedaży i obniżenia kosztów ogólnego zarządu. Na poziom zysku operacyjnego miało wpływ także świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 935 tys. zł. Marża operacyjna wyniosła w II kw. 2020 r. 6,9% i była o 4,4pp wyższa niż w poprzednim kwartale. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik operacyjny wyniósł -1,14 mln zł, na co wpływ miały przede wszystkim ujemny wynik IV kw. ubiegłego roku. Zysk i marża netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej [mln zł, %] W ujęciu kwartalnym W ujęciu czterech kolejnych kwartałów 2,70 1,91 1,16 -2,04 2,9% -6,22 4,2% 6,0% 0,84 -0,45 -5,0% -13,8% 0,5% -0,3% II kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - II kw. 2020 Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w II kw. 2020 r. 2,70 mln zł i był wyższy o41,4ف% niż w poprzednim kwartale. Należy podkreślić, że na zysk netto nie miały istotnego wpływu różnice kursowe wynikające z rozliczeń spółki zależnej w Argentynie, jak to miało miejsce w poprzednim kwartale. Grupa zanotowała w II kw. 2020 r. marżę netto na poziomie 6,0%, o 1,8pp wyższą niż w poprzednim kwartale. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik netto wyniósł -0,45 mln zł, na co wpłynął przede wszystkim negatywny wyniki IV kw. poprzedniego roku. 33 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Kompozycja wyniku EBITDA w II kw. 2020 r. [mln zł] +0,70 -0,43 +0,15 5,36 +1,71 +4,15 -1,23 0,29 EBITDA II Wzrost zysku Wzrost Spadek Wzrost Wzrost Wzrost EBITDA II kw. 2019 brutto na kosztów kosztów pozostałych pozostałych amortyzacji kw. 2020 sprzedaży sprzedaży ogólnego przychodów kosztów zarządu operacyjnych operacyjnych Kompozycja wyniku EBITDA w ostatnich czterech kwartałach [mln zł] 13,79 -3,92 -5,60 +0,96 7,63 +0,63 -1,42+0,32 EBITDA III Spadek Wzrost Spadek Wzrost Spadek Wzrost EBITDA III kw. 2018 - II zysku brutto kosztów kosztów pozostałych pozostałych amortyzacji kw. 2019 - II kw. 2019 na sprzedaży sprzedaży ogólnego przychodów kosztów kw. 2020 zarządu operacyjnych operacyjnych Istotny wzrost wyniku EBITDA w II kw. 2020 r. w ujęciu r/r był spowodowany przede wszystkim znaczącą poprawą zysku brutto na sprzedaży (+4,15 mln zł) i obniżeniem o 1,71 mln zł kosztów ogólnego zarządu. Ponadto na poprawę wyniku EBITDA pozytywny wpływ miały wyższe o 0,70 mln zł pozostałe przychody operacyjne i zwiększona o 0,15 mln zł amortyzacja. Czynnikami przeciwdziałającymi tym tendencjom był wzrost o 1,23 mln zł kosztów sprzedaży oraz o 0,43 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów spadek wyniku EBITDA był spowodowany wyższymi (o 5,60 mln zł) kosztami sprzedaży i niższą (o 3,92 mln zł) wypracowaną sumą zysku brutto na sprzedaży. Te dwa czynniki nie zostały zrównoważone przez obniżenie o 1,42 kosztów ogólnego zarządu, wyższą o 0,96 mln zł amortyzację, wzrost o 0,32 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych oraz obniżenie o 0,63 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych. 34 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 5.4 Bilans Wybrane elementy pasywów [mln zł] 143,09 157,68 153,13 4,82 7,96 3,58 8,33 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 9,32 7,71 29,54 Pozostałe krótkoterminowe 23,00 15,21 zobowiązania Krótkoterminowe zobowiązania 17,14 16,52 16,50 handlowe Pozostałe krótkoterminowe 29,43 zobowiązania finansowe 37,00 33,11 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 5,22 4,52 5,66 Długoterminowe rozliczenia 8,97 5,63 międzyokresowe przychodów 3,22 6,07 2,08 Pozostałe długoterminowe 2,35 zobowiązania finansowe Długoterminowe kredyty i pożyczki 52,61 48,53 49,87 Kapitał własny 30.06.2019. 31.03.2020. 30.06.2020. Suma bilansowa na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 153,13 mln zł i była o 2,9% niższa niż przed kwartałem oraz o 7,0% wyższa niż przed rokiem. Wartość księgowa na akcję wyniosła 21,27 zł. W strukturze pasywów widoczna jest spłata długoterminowych kredytów i leasingów oraz zmniejszone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Zmniejszenie do poziomu 23,00 mln zł (o 22,1% w ujęciu kw/kw) krótkoterminowych zobowiązań handlowych odzwierciedla realizację krótszych terminów płatności na rzecz dostawców, przede wszystkim krajowych. W pozostałych zobowiązaniach krótkoterminowych, które wzrosły do poziomu 9,32 mln zł (o 11,9% w ujęciu kw/kw i o 20,9% w ujęciu r/r) uwidoczniona jest prolongata płatności do ZUS za luty i kwiecień w wyniku wykorzystania jednego z elementów tarczy antykryzysowej (płatności za te dwa miesiące zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach); jednocześnie należy wskazać, że płatność za marzec także była prolongowana, ale po spłacie w czerwcu nie wpłynęła na wartość zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 35 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Wybrane elementy aktywów [mln zł] 143,09 157,68 153,13 4,85 3,69 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3,21 33,85 29,90 28,72 Należności handlowe Zapasy 37,88 45,77 47,23 Aktywa z tytułu odroczonego 4,03 4,07 3,88 podatku dochodowego 14,76 16,23 15,55 Wartości niematerialne 47,19 45,84 44,60 Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2019. 31.03.2020. 30.06.2020. W strukturze aktywów najistotniejszy było zmniejszenie do 29,90 mln zł (o 11,7% w ujęciu kw/kw) należności handlowych. O ile w poprzednim kwartale pozycja ta wzrosła, co było efektem pojawienia się pandemii COVID-19 i wstrzymaniem lub opóźnianiem płatności przez wybranych klientów, o tyle w II kw. 2020 r., w miarę stopniowego odmrażania gospodarek poszczególnych krajów, sytuacja unormowała się, a płatności są realizowane szybciej. Wzrost zapasów do 47,23 mln zł (o 3,2% w ujęciu kw/kw i 24,7% w ujęciu r/r) jest efektem zwiększania skali działalności Grupy i zatowarowaniem na kolejne okresy wobec niepewności związanej z rozwojem pandemii COVID-19. Obniżenie tradycyjnie wzrastającej pozycji wartości niematerialnych (do 15,55 mln zł, czyli o 4,2% w ujęciu kw/kw) jest spowodowane wstrzymaniem części prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i koncentracji na szybko zrealizowanych pracach nad oprawami Pure Light. 5.5 Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne [mln zł] II kw. 2020 III kw. 2019 - II kw. 2020 Środki pieniężne na początek okresu 4,85 3,21 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej +3,14 +10,06 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1,06 -7,09 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3,24 -2,50 Środki pieniężne na koniec okresu 3,69 3,69 W II kw. 2020 r. Grupa wypracowała dodatnie przepływy netto z działalności operacyjnej w wysokości 3,14 mln zł, które finansowały działalność inwestycyjną i spłatę części zadłużenia. Stan gotówki na koniec okresu ukształtował się na poziomie 3,69 mln zł (o 1,16 mln zł mniej niż na koniec poprzedniego kwartału). W ujęciu czterech ostatnich kwartałów dodatnie przepływy z działalności operacyjnej przekroczyły 10 mln zł i finansowały przede wszystkim działalność inwestycyjną (7,09 mln zł) i finansową (2,50 mln zł). 36 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 5.6 Wskaźniki Podstawowe wskaźniki II kw. I kw. II kw. zmiana zmiana 2019 2020 2020 kw/kw r/r Rentowność brutto na sprzedaży 37,5% 40,3% 43,1% +2,8pp +5,6pp Rentowność EBITDA 0,7% 7,5% 11,9% +4,4pp +11,2pp Rentowność operacyjna -4,4% 2,4% 6,9% +4,4pp +11,3pp Rentowność netto -5,0% 4,2% 6,0% +1,8pp +11,0pp Rentowność kapitału własnego (ROE) 0,6% -6,1% -3,1% +3,0pp -3,6pp Rentowność majątku (ROA) 0,2% -1,9% -1,0% +0,9pp -1,2pp Wskaźnik ogólnej płynności 100,6% 92,0% 94,9% +2,9pp -5,7pp Wskaźnik ogólnego zadłużenia 63,2% 69,2% 67,4% -1,8pp +4,2pp Dług netto / EBITDA 4,03 9,48 6,77 -2,71 +2,74 EV/EBITDA (na koniec okresu) 7,67 11,97 10,80 -1,16 +3,13 W II kw. 2020 r. nastąpiła dalsza poprawa rentowności na każdym poziomie wyników. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2,8pp w ciągu kwartału i na poziomie 43,1% przekracza wartość oczekiwaną w strategicznych kierunkach rozwoju Grupy (powyżej 40%). Wskaźniki ROE i ROA, choć na poziomach lepszych niż przed kwartałem, nie odzyskały strat w ujęciu r/r spowodowanych niższymi wynikami w IV kw. poprzedniego roku. W ciągu II kw. 2020 r. poprawiły się także wskaźniki ogólnej płynności (wzrost o 2,9pp) i ogólnego zadłużenia (spadek o 1,8pp). Wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na wysokim poziomie 6,77, który jednak jest wyraźnie niższy niż przed kwartałem, co jest efektem poprawy wyników w obu kwartałach 2020 r. Wskaźnik EV/EBITDA obniżył się o -1,16 do poziomu 10,80. Wyjaśnienie dot. wskaźników: Rentowność brutto na sprzedaży Formuła: wynik brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży Opis: określa poziom podstawowej marży uzyskiwanej ze sprzedaży usług i produktów Rentowność EBITDA Formuła: (wynika na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży Opis: mierzy efektywność konwersji przychodów na zysk z działalności ciągłej przed odsetkami od zaciągniętych kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed pozycjami wyjątkowymi. Rentowność operacyjna Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów firmy Rentowność netto Formuła: Wynik netto / Przychody ze sprzedaży Opis: informuje inwestorów, ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto Rentowność kapitału własnego (ROE) Formuła: Wynik netto ostatnich czterech kwartałów / Kapitał własny, gdzie: Kapitał własny = Aktywa ogółem - Zobowiązania (krótko i długoterminowe) Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych Rentowność majątku (ROA) Formuła: Wynik netto ostatnich czterech kwartałów / aktywa ogółem Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku Wskaźnik ogólnej płynności Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Opis: informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe Wskaźnik ogólnego zadłużenia Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem Opis: informuje o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług 37 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Dług netto / EBITDA Formuła: Zadłużenie netto / EBITDA, gdzie: Zadłużenie netto = Zobowiązania ogółem (krótko i długoterminowe) - Środki pieniężne Opis: informuje o zdolności spółki do spłaty zadłużenia zyskami operacyjnymi. EV/EBITDA Formuła: Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdzie: Wartość przedsiębiorstwa = Kapitalizacja (liczba akcji X kurs akcji w określonym dniu) + Zobowiązania ogółem (krótko i długoterminowe) + Kapitały mniejszości - Środki pieniężne; przy czym kapitalizacja została określona wg kursu akcji na ostatni dzień danego kwartału Opis: informuje o pokryciu zysku wartością przedsiębiorstwa i jako wskaźnik dynamiczny (zależny od kursu akcji spółki) wskazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę tego rodzaju zysku. 38 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 6 Podstawowe informacje na temat spółki i Grupy Kapitałowej 6.1 Podstawowe informacje Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. ("Grupa", "Grupa Kapitałowa") jest spółka LUG S.A. ("Spółka", "Emitent"). Kraj siedziby Polska Siedziba Spółki Zielona Góra Forma prawna Spółka akcyjna Przepisy prawa Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Adres siedziby ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra Numery telekomunikacyjne tel. (068) 45 33 200, fax. (068) 45 33 201 Poczta elektroniczna: lug@lug.com.pl Strona internetowa www.lug.com.pl Podstawowy przedmiot doradztwo firm centralnych (head office) i doradztwo związane działalności z zarządzaniem (wg PKD 2007 - 70) REGON 080201644 NIP 929-16-72-920 Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego KRS Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287791 Czas trwania grupy Spółka dominująca LUG S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. 6.2 Akcje Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Wszystkie akcje LUG S.A. są dopuszczone do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Indeksy NCIndex (udział w indeksie: 0,54%) Segment NC Base Sektor EKD (70.10) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ISIN PLLUG0000010 Ticker LUG Data pierwszego notowania 20.11.2007 40 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Struktura kapitału zakładowego LUG S.A., stan na dzień publikacji raportu tj. 12.08.2020 r. Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej zakładowym (%) liczbie głosów (%) Seria A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01% Seria B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99% Seria C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00% Suma 7 198 570 100% 7 198 570 100,00% Struktura akcjonariatu LUG S.A. - stan na dzień publikacji raportu tj. 12.08.2020 r. Seria Liczba Udział w Udział w liczbie Imię i nazwisko / nazwa kapitale Akcji Akcji głosów na WZA zakładowym Ryszard Wtorkowski A, C 2 670 610 37,10% 37,10% Iwona Wtorkowska A 1 120 000 15,56% 15,56% Fundusze zarządzane przez A, B, C 1 349 715 18,75% 18,75% OPERA TFI Pozostali akcjonariusze B, C 2 058 245 28,59% 28,59% SUMA A,B,C 7 198 570 100,00% 100,00% Źródło: Emitent35 Struktura akcjonariatu LUG S.A. wg % udziału w liczbie akcji i głosów Pozostali Ryszard akcjonariusze Wtorkowski 28,59% 37,10% Fundusze zarządzane Iwona przez OPERA TFI Wtorkowska 18,75% 15,56% 35 Strukturę akcjonariatu określono na podstawie: Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 30.07.2019 r. (14.07.2020 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);

Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udziału w ZWZ LUG S.A. w dniu 30.07.2019 r. (14.07.2020 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);

Fundusze zarządzane przez OPERA TFI - zawiadomienia z dn. 18 lipca 2019 r. dot. korekty zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA

TFI S.A. - RB ESPI 6/2019. 41 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 6.3 Organizacja Grupy Kapitałowej Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień publikacji raportu, tj. 12.08.2020 r. Zarząd Imię i nazwisko Funkcja Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarządu Małgorzata Konys Członek Zarządu Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła swój bieg 07.05.2018 r., tj. w dniu odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia uchwał nr 11/05/2018, nr 12/05/2018 oraz nr 13/05/2018 powołujących dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję. Rada Nadzorcza Imię i nazwisko Funkcja Iwona Wtorkowska Przewodniczące Rady Nadzorczej Renata Baczańska Członek Rady Nadzorczej Zygmunt Ćwik Członek Rady Nadzorczej Eryk Wtorkowski Członek Rady Nadzorczej Szymon Zioło Członek Rady Nadzorczej Obecna kadencja Rady Nadzorczej LUG S.A. rozpoczęła swój bieg 28.06.2019 r., tj. w dniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia LUG S.A. i podjęcia uchwał nr 17-21, powołujących dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej LUG S.A. kończy swój bieg 27.06.2022 roku. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 12.08.2020 roku Udział Udział Dane Przedmiot Kapitał procentowy Nazwa spółki Siedziba procentowy rejestrowe działalności podstawowy w prawach w kapitale głosu LUG Light KRS Produkcja elektrycznego Zielona Góra, ul. 0000290498 29 000 000,00 Factory Sp. z o. sprzętu 100% 100% Gorzowska 11 NIP PLN o. oświetleniowego i 929-17-85-452 lamp elektrycznych Konrad Zuse KRS Produkcja, LUG GmbH Strasse 4 HRB12835 dystrybucja 25 000,00 100% 100% 12489 Berlin- NIP i instalacja sprzętu EUR Adlershof 262127740 elektrycznego KRS Handel hurtowy T.O.W LUG i detaliczny 1074102000001 sprzętem Ukraina ul. Diehtiariwska 160 233,00 5470 oświetleniowym. 100% 100% (działalność 62A, 03040 Kijów UAH NIP Projektowanie zawieszona) 34190214 produkcja sprzętu oświetleniowego Al. Santos, 2480 CNPJ/MF Handel hurtowy LUG do Brasil i detaliczny 500 000,00 Cj.51 - Cerqueira 15.805.349/0001 sprzętem 65% 65% Ltda BRL César, São Paulo -78 oświetleniowym. Projektowanie 42 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. The Building LUG Lighting Centre, 26 Store UK Ltd. Street, Londyn WC1E 7BT, UK Calle 62 y 239 Paraje Nemesio Parma, Parque LUG Argentina Industrial SA Posadas, CP 3300 Posadas, Misiones, Argentina ul. Nowy Kisielin - BIOT Nowa 7, Sp. z o.o. 66-002 Zielona Góra Anadolu Hisari, LUG Ruzgarli Bahce AYDINLATMA Mahallesi, SISTEMLERI Cumhuriyet ANONİM Caddesi, Feragat ŞİRKETİ Sokak, Demir (LUG Turkey), Plaza, No:3/A Beykoz, Istanbul ESCOLIGHT ul. Mickiewicza 3A, 65-053 Sp. z o.o. Zielona Góra KRS 08580097 NIP 171766096 zarejestrowana przez La Inspección General de Justicia (IGJ) pod numerem 17573 księgi 85 Spółek Akcyjnych (RPC) KRS 0000695926 NIP 9731045329 Istanbul Trade Registry pod numerem 150668-5 (mersis numer: 0609084882000 001) KRS 0000816193 NIP 9292024347 produkcja sprzętu oświetleniowego Handel hurtowy detaliczny sprzętem oświetleniowym.

Projektowanie produkcja sprzętu oświetleniowego Produkcja, przetwarzanie, montaż i składanie opraw oświetleniowych, działalność handlowa oraz doradcza zakresie technologii oświetleniowej. Działalność związana oprogramowanie m i doradztwem w zakresie informatyki oraz technologii. Działalność handlowa doradcza z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych Kompleksowa obsługa projektów obejmująca przygotowanie, finansowanie, realizację i serwis inwestycji oświetleniowych Projektowanie 5 000,00 GBP 8 700 000,00 ARS 200 000,00 PLN 50 000,00 TRY 100 000,00 PLN 100%100% 50%50% 51%51% 66,8%66,8% 30%30% LUG Services Ul. Gorzowska 11 i wykonawstwo instalacji oświetleniowych Sp. z oo. 65-127 Zielona Góra 1, Perchstone & Graeys Close, Off oraz integracja elementów software'owych współpracujących z instalacjami Działalność handlowa PLN LUG West Remi Olowude Way, Lekki-epe i doradcza z zakresu 10 000 000,00 Africa Limited Expressway, Lekki, Lagos, Nigeria Źródło: LUG S.A. 0000828305 NIP 1054276207 profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych NGN 97%97% 70%70% Grupa Kapitałowa nie posiada podmiotów stowarzyszonych. Spółki Grupy Kapitałowej LUG S.A. podlegają konsolidacji metodą pełną z wyjątkiem ESCOLIGHT Sp. z o.o., która podlega konsolidacji metodą praw własności oraz spółki T.O.W. LUG Ukraina, która nie jest konsolidowana gdyż jej działalność jest zawieszona (nie generuje żadnych wyników). 43 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Prawnicy: • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska, Al. Konstytucji 3 Maja 1, 65-805 Zielona Góra. Kamil Bytniewski, Radca Prawny, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra. Banki: • Santander Bank Polska S.A. Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Poznaniu, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań. Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, 65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 9a. • ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Biznesowej w Poznaniu, 61-825 Poznań, ul. B. Krysiewicza 2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Zielona Góra, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78. 6.4 Rynek i zakres działalności Grupa Kapitałowa LUG S.A. to jeden z czołowych producentów opraw i rozwiązań oświetleniowych w Polsce i w Europie. Model biznesowy spółek należących do Grupy koncentruje się na wykorzystaniu fachowej wiedzy i 30-letniego doświadczenia, by kompleksowo doradzać klientom, opracowywać dla nich indywidualne rozwiązania oraz produkować innowacyjne i energooszczędne oświetlenie. Oferta obejmuje szeroką gamę opraw zewnętrznych - do iluminacji budynków, ulic, parkingów, obiektów sportowych oraz wnętrzowych - do oświetlenia wielkopowierzchniowych galerii handlowych, sieci sprzedaży, biur, obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej. Od kilku lat wyprzedzając rynkowe trendy, LUG S.A. rozpoczął proces inwestycyjny w technologię LED, dzięki czemu w tej chwili jest jednym z liderów w produkcji wysokiej jakości oświetlenia LED. Technologia ta jest stosowana zarówno w oprawach wnętrzowych jak i zewnętrznych, i na koniec II kw. 2020 roku stanowiła 99% sprzedaży LUG. W 2020 roku portfolio produktowe LUG zostało wzbogacone o rodzinę opraw do dezynfekcji powietrza PureLight. Oprawy oświetleniowe marki LUG łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi, spełniając wymagania poszczególnych rynków i zaspokajając upodobania użytkowników na całym świecie. Znajduje to potwierdzenie w iluminacjach świetlnych wielu spektakularnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach. Zgodnie z przyjętymi z strategicznych kierunkach rozwoju grupami docelowymi, produkty LUG dedykowane są do następujących segmentów aplikacyjnych: segment "Urban" - oświetlenie miejskie, w tym także rozwiązania typu Smart City,

segment "Architecture" - customizowane i personalizowane rozwiązania dedykowane oświetleniu obiektów architektonicznych,

segment "Interior" - ekskluzywne rozwiązania będące kombinacją wysokich parametrów oświetleniowych i wyróżniającego się wzornictwa. 44 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 6.5 Zasoby ludzkie Na dzień 30.06.2020 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. zatrudniała na pełen etat 515 osób w porównaniu z 590 osobami w analogicznym momencie roku poprzedniego (spadek o 12,71%). Zasoby ludzkie Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz spółki LUG S.A. w II kw. 2020 r. Wyszczególnienie Grupa Kapitałowa LUG S.A. Liczba pracowników (pełny etat) 515 Liczba pracowników (niepełny etat) 6 Inne formy zatrudnienia 25 Średnia wieku pracowników 39 lat 6 m-cy Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia wg wykształcenia wg płci podstawowe 4% mężczyźni kobiety zawodowe 59% 41% 13% wyższe 53% średnie 30% Poziom zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LUG S.A. w latach 2016 - 2020 w ujęciu kwartalnym (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) 576 591 602 616 614 607 590 578 566 555 555 539 532 534 527 515 492 475 I kw. II kw. III kw. IV I kw. II kw. III kw. IV I kw. II kw. III kw. IV I kw. II kw. III kw. IV I kw. II kw. kw. kw. kw. kw. 2016 2017 2018 2019 2020 45 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 7 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 7.1 Informacje ogólne I Dane jednostki dominującej: Nazwa: LUG S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra Kraj rejestracji: Polska Głównym przedmiotem działalności: • badanej Spółki Dominującej w Grupie jest działalność firm Podstawowy przedmiot centralnych (head offices) oraz doradztwo związane działalności: z zarządzaniem, • Grupy Kapitałowej jest produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych przemysłowych i dekoracyjnych. Organ prowadzący rejestr: Numer statystyczny REGON: NIP: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr 0000287791 080201644 9291672920 II Czas trwania grupy kapitałowej: Spółka dominująca LUG S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. III Skład organów jednostki dominującej na dzień 30.06.2020 r.: Zarząd: Imię i nazwisko Funkcja Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarządu Małgorzata Konys Członek Zarządu Zmiany w składzie Zarządu Spółki: W okresie objętym sprawozdaniem nie odnotowano zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Imię i nazwisko Funkcja Zmiany Iwona Wtorkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Eryk Wtorkowski Członek Rady Nadzorczej - Renata Baczańska Członek Rady Nadzorczej - Zygmunt Ćwik Członek Rady Nadzorczej - Szymon Zioło Członek Rady Nadzorczej - 47 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. IV Prawnicy: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska Al. Konstytucji 3 Maja 1 65-805 Zielona Góra Kamil Bytniewski, Radca Prawny, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra V Banki: • Santander Bank Polska S.A. Centrum Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Poznaniu, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań. Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, 65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 9a. • ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Biznesowej w Poznaniu, 61-825 Poznań, ul. B. Krysiewicza 2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Zielona Góra, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78. VI Okresy prezentowane Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG zawiera dane za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku: Dane porównawcze prezentowane są: według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,

za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy. VII Znaczący akcjonariusze jednostki dominującej: Według stanu na dzień 30.06.2020 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: Udział Udział Liczba Liczba w ogólnej Wartość akcji w kapitale Akcjonariusze Seria akcji akcji głosów liczbie (tys. zł) zakładowym (szt.) (szt.) głosów na (%) WZA (%) Ryszard Wtorkowski A, C 2 670 610 667 652,50 37,10% 2 670 610 37,10% Iwona Wtorkowska A 1 120 000 280 000,00 15,56% 1 120 000 15,56% Fundusze Zarządzane przez A, B, C 1 349 715 337 428,75 18,75% 1 349 715 18,75% OPERA TFI Pozostali akcjonariusze B, C 2 058 245 514 561,25 28,59% 2 058 245 28,59% Razem A,B,C 7 198 570 1 799 642,50 100,00% 7 198 570 100,00% 48 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Struktura kapitału przedstawia się następująco: Seria Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej (szt.) zakładowym (%) liczbie głosów (%) A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01% B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99% C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00% Razem 7 198 570 100,00% 7 198 570 100,00% Żadne akcje nie są uprzywilejowane. VIII Spółki zależne i stowarzyszone: Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Udział Udział Nazwa Siedziba Dane Przedmiot Kapitał procento procentowy rejestrowe działalności podstawowy wy w w prawach kapitale głosu Produkcja LUG Light ul. Gorzowska KRS elektrycznego 29 000 000,00 Factory Sp. 11, 65-127 Zielona sprzętu 100% 100% 0000290498 PLN z o.o. Góra oświetleniowego i lamp elektrycznych Wilhelmine- KRS Produkcja, 25 000,00 LUG GmbH Gemberg-Weg 6, dystrybucja 100% 100% Aufgang G, 10179 HRB12835 i instalacja sprzętu EUR Berlin elektrycznego Handel hurtowy KRS i detaliczny sprzętem TOW LUG ul. Diehtiariwska oświetleniowym. 160 233,00 107410200000 100% 100% UKRAINA 62A, 03040 Kijow Projektowanie UAH 15470 i produkcja sprzętu oświetleniowego Al. Santos, Handel hurtowy i detaliczny sprzętem 2480 Cj. 51 CNPJ/MF LUG do Brasil oświetleniowym. 500 000,00 Cerqueira Cesar 15.805.349/000 65% 65% Ltda. Projektowanie BRL Sao Paulo-SP 1-78 i produkcja sprzętu Brazil oświetleniowego, The Building Handel hurtowy LUG Company i detaliczny sprzętem Centre, 26 Store 5 000,00 oświetleniowym. LIGHTING UK number: 100% 100% Street, Londyn GBP Projektowanie Ltd. 8580097 WC1E 7BT, UK i produkcja sprzętu oświetleniowego 49 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zarejestrowana Produkcja, przez La przetwarzanie, Calle 62 y 239 Inspección montaż i składanie General de opraw Nemesio Parma, LUG Argentina Justicia (IGJ) oświetleniowych, CP 3300, Posadas działalność handlowa SA pod numerem - Misiones, 17573 księgi oraz doradcza Argentina 85 Spółek w zakresie Akcyjnych technologii (RPC) oświetleniowej. Działalność związana KRS z oprogramowaniem ul. Nowy Kisielin - i doradztwem BIOT Sp. 0000695926 Nowa 7, 66-002 w zakresie z o.o. NIP Zielona Góra informatyki oraz 9731045329 działalność powiązana. 8 700 000,00 ARS 200 000,00 PLN 50% 50% 51% 51% LUG AYDINLATMASISTEMLERI ANONİM Anadolu Hisari, Istanbul Trade Ruzgarli Bahce Registry pod Mahallesi, numerem Cumhuriyet 150668-5 Caddesi, Feragat działalność handlowa doradcza z zakresu profesjonalnych 50 000,00 TRY 66,8% 66,8% ŞİRKETİ (LUG Sokak, Demir (mersis numer: 060908488200 rozwiązań Turkey), Plaza, No:3/A 0001) oświetleniowych Beykoz, Istanbul ul. Mickiewicza 3A, KRS Kompleksowa obsługa projektów obejmująca ESCOLIGHT 65-053 Zielona 0000816193 przygotowanie, 30% 30% Sp. z o.o. Góra NIP finansowanie, LUG Services 9292024347 KRS ul. Gorzowska 11, 0000828305 65-127 Zielona realizację i serwis inwestycji oświetleniowych. Projektowanie wykonawstwo instalacji oświetleniowych oraz integracja elementów 97% 97% Sp. z o.o. Góra NIP software'owych LUG West Africa Limited 9731069933 1, Perchstone & Graeys Close, Off Remi Olowude NIP: Way , Lekki-Epe 1054276207 Expressway, Lekki, Lagos współpracujących instalacjami oświetleniowymi. Realizowanie aktywności komercyjnej zakresie profesjonalnych

rozwiązań oświetleniowych LED na terenie Nigerii i innych państw Afryki Zachodniej. 100 000,00 PLN 50 000,00 PLN 10 000 000,00 NGN 70% 70% W dniu 24 października 2019 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką powiązaną wobec Spółki, działająca pod nazwą ESCOLIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł, a LUG S.A. objął i pokrył wkładem pieniężnym 600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 30 000 zł, co stanowi 30% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej 50 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę JKI GK Sp. z o.o. Spółka ESCOLIGHT Sp. z o.o. została utworzona na czas nieoznaczony, a przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług zarządzania oświetleniem - Light-as-a-Service (LAAS), polegających na kompleksowej obsłudze projektów obejmującej przygotowanie, finansowanie, realizację i serwis inwestycji oświetleniowych. W dniu 27 stycznia 2020 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką zależną wobec LUG S.A., działająca pod nazwą LUG Services Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł, w której spółka LUG S.A. objęła i pokryła wkładem pieni ężnym 970 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 48.500,00 zł, co stanowi 97% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez osobę fizyczną, Pana Grzegorza Bartczaka. Spółka LUG Services Sp. z o.o. została utworzona na czas nieograniczony, a przedmiotem jej działalności jest projektowanie i wykonawstwo instalacji oświetleniowych oraz integracja elementów software'owych współpracujących z instalacjami oświetleniowymi. W dniu 5 czerwca 2020 roku została zawiązana spółka LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos, Nigeria ("Spółka"). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 mln NGN. Kapitał zakładowy LUG West Africa Limited dzieli się na 10 mln akcji zwykłych o wartości 1,0 NGN za akcję. Emitent objął 70% akcji w kapitale zakładowym uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a pozostałe akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę Jintech Management Ltd. 15% kapitału zakładowego i osobę fizyczną, Pana Haidar Hussen Zein 15% kapitału zakładowego. Spółka LUG West Africa Limited została utworzona na czas nieograniczony. Celem Spółki jest prowadzenie działalności głównie w Nigerii, ale też w innych krajach Afryki Subsaharyskiej/Zachodniej. Głównym przedmiotem działalności jest realizowanie aktywności komercyjnej w zakresie profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED na terenie Nigerii. W dniu 22 czerwca 2020 roku spółka została wpisana do lokalnego rejestru przedsiębiorców pod numerem RC 1677219, LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos, Nigeria ("Spółka"). Skład Grupy LUG na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, po dniu 30 czerwca 2020 roku nie zmienił się. IX Graficzna prezentacja Grupy: Grupa Kapitałowa LUG S.A. wg. stanu na dzień 30.06.2020 roku. 51 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. X Oświadczenie Zarządu: Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" w kształcie zatwierdzonym przez UE oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz.512 i 685) ("Rozporządzenie"). Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. XI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 12 sierpnia 2020 roku. 7.2 Wybrane dane finansowe Wprowadzenie Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w tysiącach złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. Tabele na kolejnych stronach prezentują wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku wraz z danymi porównywalnymi od 01.01 do 30.06.2019 roku. Dane porównawcze dla pozycji wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej podane są na dzień 31.12.2019 roku. Wyniki przedstawione w niniejszym raporcie za ww. okresy nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta. Informacje finansowe na dzień 31.12.2019 roku podlegały badaniu biegłego rewidenta, natomiast do dnia publikacji niniejszego raportu, biegły nie wydał sprawozdania z badania, tak więc dane również mogą ulec zmianie. Zastosowane kursy walut Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca. Poniższa tabela zawiera kursy euro zastosowane do przeliczenia danych niniejszego sprawozdania: Kurs EUR/PLN 31.12.2019 30.06.2020 30.06.2019 - dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej 4,2585 4,466 4,2520 - dla danych rachunku zysków i strat 4,3018 4,4413 4,2880 52 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Wyszczególnienie 01.01.2020 - 30.06.2020 01.01.2019 - 30.06.2019 PLN EUR PLN EUR RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, 90 507 20 379 82 810 19 312 towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży 52 789 11 886 50 273 11 724 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 225 951 -317 -74 Zysk (strata) brutto 6 256 1 407 -947 -221 Zysk (strata) netto 4 611 1 038 -747 -174 Liczba udziałów/akcji w sztukach 7 198 570 7 198 570 7 198 570 7 198 570 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,64 0,14 -0,10 -0,02 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe 67 788 15 179 69 556 16 190 Aktywa obrotowe 85 342 19 109 73 525 18 757 Kapitał własny 49 867 11 166 52 612 10 612 Zobowiązania długoterminowe 13 368 2 993 17 473 3 295 Zobowiązania krótkoterminowe 89 896 20 129 73 005 21 040 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 6,93 1,55 6,34 1,47 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 900 878 -8 515 -1 984 -2 794 -629 -1 932 -453 -1 154 -637 8 379 1 958 53 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 7.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. Skonsolidowany rachunek zysków lub strat Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.04.2020 - 01.04.2019 - 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane Przychody ze sprzedaży 90 507 82 810 45 119 40 763 Przychody ze sprzedaży produktów 81 877 80 590 38 713 39 663 i usług Przychody ze sprzedaży towarów 8 631 2 220 6 406 1 100 i materiałów Koszty sprzedanych produktów, 52 789 50 273 25 682 25 477 towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych 47 186 48 522 21 406 24 659 produktów i usług Wartość sprzedanych towarów 5 603 1 751 4 276 818 i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży 37 718 32 537 19 438 15 286 Pozostałe przychody operacyjne 1 884 1 261 1 528 820 Koszty sprzedaży 24 879 21 792 12 833 11 604 Koszty ogólnego zarządu 9 762 11 723 4 390 6 105 Pozostałe koszty operacyjne 737 600 624 198 Zysk (strata) na działalności 4 225 -317 3 120 -1 801 operacyjnej Przychody finansowe 2 772 102 616 102 Koszty finansowe 741 732 306 328 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw -6 0 -6 0 własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 256 -947 3 430 -2 027 Podatek dochodowy 577 -119 46 -128 Zysk (strata) netto z działalności 5 679 -828 3 384 -1 900 kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0 Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jednostki 4 611 -747 2 945 -2 044 dominującej Zysk (strata) netto przypadający na 1 062 -81 432 145 udziały niesprawujące kontroli Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł): Podstawowy za okres obrotowy 0,64 -0,10 0,40 -0,28 Rozwodniony za okres obrotowy 0,64 -0,10 0,40 -0,28 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł): Podstawowy za okres obrotowy 0,64 -0,10 0,40 -0,28 Rozwodniony za okres obrotowy 0,64 -0,10 0,40 -0,28 54 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.04.2020 - 01.04.2019 - 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Niebadane Niebadane Niebadane niebadane Zysk (strata) netto 5 679 -828 3 384 -1 900 Zyski (straty) aktuarialne z 0 0 0 0 programów określonych świadczeń Różnice kursowe z wyceny jednostek -663 -8 -1 151 179 działających za granicą Suma dochodów całkowitych 5 010 -836 1 739 -1 721 Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom 2 034 -123 748 113 niekontrolującym Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot 2 976 -712 991 -1 834 dominujący Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. (aktywa bilansu) AKTYWA 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa trwałe 67 788 69 638 69 556 Rzeczowe aktywa trwałe 44 602 46 373 47 189 Wartości niematerialne 16 550 16 051 14 757 Aktywo z tytułu prawa do użytkowania - 2 685 3 113 3 541 lokale (MSSF 16) Pozostałe aktywa finansowe 1 1 0 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 23 29 0 oraz wspólnych przedsięwzięciach Aktywa z tytułu odroczonego podatku 3 878 4 043 4 033 dochodowego Należności długoterminowe 50 28 44 Pozostałe aktywa trwałe 0 0 1 Aktywa obrotowe 85 342 80 680 73 525 Zapasy 47 232 41 550 37 878 Należności handlowe 29 944 32 008 28 719 Należności z tytułu bieżącego podatku 55 0 344 dochodowego Pozostałe należności 2 767 1 246 1 372 Pozostałe aktywa finansowe 201 201 0 Rozliczenia międzyokresowe 1 455 1 938 2 004 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 689 3 737 3 209 Aktywa zaklasyfikowane jako 0 0 0 przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM 153 130 150 318 143 081 55 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. (pasywa bilansu) PASYWA 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Kapitały własne 49 867 45 646 52 612 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki 51 779 47 740 54 249 dominującej Kapitał zakładowy 1 800 1 800 1 800 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny 23 815 23 815 23 815 nominalnej Pozostałe kapitały 23 531 22 075 17 910 Różnice kursowe z przeliczenia -2 410 -1 747 -315 Niepodzielony wynik finansowy 431 7 599 11 785 Wynik finansowy bieżącego okresu 4 611 -5 802 -747 Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących -1 912 -2 094 -1 637 Zobowiązania długoterminowe 13 368 14 173 17 473 Kredyty i pożyczki 2 078 2 636 3 224 Pozostałe zobowiązania finansowe 5 634 7 042 8 972 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 71 70 65 dochodowego Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 703 2 633 3 663 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 370 370 305 Pozostałe rezerwy 1 512 1 421 1 243 Zobowiązania krótkoterminowe 89 896 90 499 73 005 Kredyty i pożyczki 33 115 34 004 29 432 Pozostałe zobowiązania finansowe 16 505 15 847 17 144 Zobowiązania handlowe 23 020 29 992 15 207 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 0 7 0 dochodowego Pozostałe zobowiązania 9 306 6 597 7 685 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 064 698 241 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 580 580 625 Pozostałe rezerwy 6 307 2 773 2 672 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 0 0 0 klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM 153 130 150 318 143 090 Wartość księgowa na akcję (w zł) 6,93 6,34 7,31 56 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01. do 30.06.2019 r. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. Kapitały Zyski Wynik Kapitał zapasowy ze Różnice własny Kapitał Kapitał Kapitał Pozostałe zatrzymane finansowy Wyszczególnienie sprzedaży akcji kursowe akcjonariuszy akcjonariuszy własny zakładowy kapitały z lat bieżącego powyżej ceny z przeliczenia jednostki mniejszościowych ogółem ubiegłych okresu nominalnej dominującej 6 miesięcy zakończonych 30.06.2020 r. Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r. 1 800 23 815 - 1 747 22 075 1 797 0 47 740 -2 094 45 646 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitał własny po korektach 1 800 23 815 - 1 747 22 075 1 797 0 47 740 -2 094 45 646 Emisja akcji/udziałów 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Podział zysku netto 0 0 0 1 456 - 1 456 0 0 0 0 Pozostałe 0 0 0 0 91 0 91 91 181 Suma dochodów całkowitych 0 0 -663 0 0 4 611 3 948 89 4 038 Kapitał własny na dzień 30.06.2020 r. 1 800 23 815 - 2 410 23 531 431 1 912 51 779 -1 912 49 867 dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2019 r. Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r. 1 800 23 815 -307 17 052 13 557 0 55 917 -2 064 53 853 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitał własny po korektach 1 800 23 815 -307 17 052 13 557 0 55 917 -2 064 53 853 Wypłata dywidendy 0 0 0 0 -1 008 0 -1 008 0 -1 008 Emisja akcji/udziałów 0 0 0 0 0 0 0 349 349 Podział zysku netto 0 0 0 5 023 -5 023 0 0 950 950 Pozostałe 0 0 0 0 40 0 40 40 79 Suma dochodów całkowitych 0 0 -1 440 0 34 -5 802 -7 209 -1 369 -8 578 Kapitał własny na dzień 31.12.2019 r. 1 800 23 815 - 1 747 22 075 7 599 -5 802 47 740 -2 094 45 646 57 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.04.2020 - 01.04.2019 - 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk/ Strata przed opodatkowaniem Korekty razem: Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony Pozostałe A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 256 -947 -2 356 -7 568 4 542 4 071 -1 610 -189 732 683 -48 -8 3 624 -739 -5 682 -2 363 522 6 851 -4 207 -14 964 245 -684 -474 -227 0 0 3 900 -8 515 3 429 -2 027 -280 -7 529 2 242 2 091 -1 508 -192 306 341 -45 30 2 830 -1 373 -1 459 -1 328 3 136 -2 608 -6 073 -3 568 224 -596 69 -327 0 0 3 150 -9 556 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy 2 002 61 Zbycie wartości niematerialnych oraz 61 2 002 rzeczowych aktywów trwałych 61 104 61 104 Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 Wydatki 2 855 3 943 1 129 2 017 Nabycie wartości niematerialnych oraz 2 855 3 943 1 129 2 017 rzeczowych aktywów trwałych B. Przepływy pieniężne netto -2 794 -1 932 -1 068 -1 913 z działalności inwestycyjnej Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Inne wpływy finansowe Kredyty, pożyczki, leasingi , zapłacone odsetki Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 2 372 0 0 1 674 0 1 674 0 - 2 829 8 025 - 4 915 7 575 0 0 0 0 58 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu środki o ograniczonej możliwości -1 154 8 379 -3 241 7 575 -49 -2 068 -1 160 -3 894 -49 -2 068 -1 160 -3 895 3 737 5 259 4 848 7 086 3 689 3 191 3 689 3 191 0 0 0 0 DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" w kształcie zatwierdzonym przez UE oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz.512 i 685) ("Rozporządzenie"). MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE i obowiązujące na dzień 30 czerwca 2020 roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu W niniejszym sprawozdaniu zastosowano te same zasady rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 30 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 59 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Do dnia sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. III Zasady konsolidacji W okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku w składzie Grupy w stosunku do 31 grudnia 2019 roku nie odnotowano zmiany. IV Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej (aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy). Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ("PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Opis istotnych zasad rachunkowości stosowanych przez Emitenta znajduje się w sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2019 roku. Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Nowe standardy i interpretacje niezastosowane w niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Nowe standardy, zmiany do standardów oraz interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2020 r., nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku)

- zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;

- zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) - prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony; 60 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) -mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

-mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE - mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku)

- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;

- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych (opublikowano dnia 26 września 2019 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - data wejścia w życie nie została jeszcze określona. Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. Grupa jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. V Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2019 rok, część Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pkt. II. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości. VI Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. 61 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Wyszczególnienie 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Działalność kontynuowana 0 0 Sprzedaż towarów i materiałów 8 631 2 220 Sprzedaż produktów i usług 81 877 80 590 SUMA przychodów ze sprzedaży 90 507 82 810 Pozostałe przychody operacyjne 1 884 1 261 Przychody finansowe 2 772 102 SUMA przychodów ogółem z działalności 95 163 84 173 kontynuowanej Przychody z działalności zaniechanej 0 0 SUMA przychodów ogółem 95 163 84 173 Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE Prezentując geograficznie (niestanowiące segmentów geograficznych) Grupa wyodrębniła cztery obszary działalności: rynek krajowy (Polska);

rynek europejski (bez Polski);

rynek Bliskiego Wschodu i Afryki;

pozostałe kraje. Obszary geograficzne za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 oraz dane porównawcze za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 Wyszczególnienie 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj 35 161 38,85% 28 554 34,48% Eksport, w tym: 55 346 61,15% 54 256 65,52% Europa 35 385 39,10% 29 949 36,17% Bliski Wschód i Afryka 7 816 8,64% 4 905 5,92% Pozostałe 12 145 13,42% 19 403 23,43% Razem 90 507 100,00% 82 810 100,00% Obszary geograficzne za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 Wyszczególnienie Polska Europa Bliski Wschód Pozostałe i Afryka Sprzedaż klientom zewnętrznym 28 554 29 949 4 905 19 403 Aktywa trwałe, inne niż instrumenty 67 613 15 0 1 893 finansowe Nakłady inwestycyjne na środki 3 895 5 0 42 trwałe i wartości niematerialne Amortyzacja 3 505 2 0 131 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 647 0 0 386 62 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Obszary geograficzne za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 Wyszczególnienie Polska Europa Bliski Wschód Pozostałe i Afryka Sprzedaż klientom zewnętrznym 35 161 35 385 7 816 12 145 Aktywa trwałe, inne niż instrumenty 65 615 19 0 2 510 finansowe Nakłady inwestycyjne na środki 2 727 1 0 483 trwałe i wartości niematerialne Amortyzacja 4 421 4 0 117 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 593 0 0 336 Nota 3. PODATEK ODROCZONY W wyniku współpracy z Biegłym Rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 rok, Zarząd Jednostki dominującej uznał, iż skutki przyznania premii inwestycyjnej zgodnie z ekonomicznym charakterem transakcji najlepiej ilustruje forma prezentacji zgodna z KSR 2. Tym samym poza aktywami z tytułu ulgi inwestycyjnej (w pozycji aktywa z tytułu podatku odroczonego) rozpoznano również międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu otrzymanej premii inwestycyjnej. Rozliczenie aktywów z tytułu podatku odroczonego związane z wykorzystaniem ulgi wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "podatek dochodowy", natomiast rozwiązanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w tej samej kwocie w pozycji "pozostałe przychody operacyjne". Na koniec każdego roku obrotowego jednostka sprawdza, czy aktywowana kwota ulgi inwestycyjnej jest możliwa do wykorzystania i aktualizuje wartość podatku odroczonego. W 2018 roku w związku z rozliczeniem premii inwestycyjnej wartość pozycji: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów zmniejszyła się o kwotę 1.544 tys. zł. W 2019 roku nie rozliczono premii inwestycyjnej. Nota 4. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Grupy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 63 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Działalność kontynuowana i zaniechana Wyliczenie zysku na jedną akcje - założenia 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 611 -747 Strata na działalności zaniechanej 0 0 Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 4 611 -747 akcję Efekt rozwodnienia - nie dotyczy 0 0 Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości 4 611 -747 rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję Liczba wyemitowanych akcji 01.01 - 30.06.2019 01.01 - 30.06.2020 Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję 7 198 570 7 198 570 w szt. Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych - nie dotyczy X X Zysk na jedną akcję 0,64 0,10 Ilość potencjalnych warrantów subskrypcyjnych Ilość potencjalnych akcji wyemitowanych po cenie rynkowej Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 7 198 570 7 198 570 akcję Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,64 0,10 Nota 5. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W dniu 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwaliło: Wysokość dywidendy (kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 1 007 799,80 złotych

(słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy);

(słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy); Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,14 zł (słownie: czternaście groszy);

Liczba akcji objętych dywidendą: 7 198 570 akcji (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt akcji);

Dzień dywidendy (dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 12 września 2019 roku;

Dzień wypłaty dywidendy: 19 września 2019 roku. 64 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Nota 6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Pozostałe Środki Budynki Maszyny Środki trwałe Wyszczególnienie Grunty środki Razem i budowle i urządzenia transportu w trwałe budowie Wartość bilansowa brutto na 2 002 28 531 35 131 6 944 5 434 850 78 892 dzień 01.01.2019 Zwiększenia, z tytułu: 0 214 5 121 157 134 377 6 004 - nabycia środków trwałych 0 214 2 062 28 134 0 2 438 - ulepszenie ŚT 0 0 0 0 0 0 0 - inne 0 0 0 0 0 377 377 - zawartych umów leasingu 0 0 3 058 130 0 0 3 188 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 2 489 0 0 0 2 489 - zbycia 0 0 1 950 0 0 0 1 950 - likwidacja 0 0 538 0 0 0 538 - inne 0 0 0 0 0 0 0 Wartość bilansowa brutto na 2 002 28 746 37 764 7 101 5 568 1 227 82 408 dzień 31.12.2019 Umorzenie na dzień 0 4 088 18 539 5 143 2 845 0 30 615 01.01.2019 Zwiększenia, z tytułu: 0 590 3 239 927 516 0 5 273 - amortyzacji 0 590 3 239 927 516 0 5 273 - inne 0 0 0 0 0 0 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 523 19 1 0 543 - sprzedaży 0 0 17 19 1 0 36 - likwidacji 0 0 507 0 0 0 507 Umorzenie na dzień 0 4 678 21 255 6 051 3 360 0 35 344 31.12.2019 Odpisy aktualizujące na 0 0 0 0 0 0 0 dzień 01.01.2019 Odpisy aktualizujące na 0 0 0 0 0 0 0 dzień 31.12.2019 Różnice z wyceny bilansowej 0 42 625 9 15 0 692 Spółek zagranicznej Wartość bilansowa netto na 2 002 24 025 15 883 1 041 2 193 1 227 46 373 dzień 31.12.2019 65 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Pozostałe Środki Budynki Maszyny Środki trwałe Wyszczególnienie Grunty środki Razem i budowle i urządzenia transportu w trwałe budowie Wartość bilansowa brutto na 2 002 28 746 37 764 7 101 5 568 1 227 82 408 dzień 01.01.2020 Zwiększenia, z tytułu: 0 19 955 29 253 0 1 255 - nabycia środków trwałych 0 19 748 23 140 0 929 - zawartych umów leasingu 0 0 207 7 113 0 327 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 216 559 3 323 1 101 - zbycia i likwidacji 0 0 216 559 3 0 778 - inne 0 0 0 0 0 323 323 Wartość bilansowa brutto na 2 002 28 756 38 506 6 572 5 818 904 82 562 dzień 30.06.2020 Umorzenie na dzień 0 4 678 21 255 6 051 3 360 0 35 344 01.01.2020 Zwiększenia, z tytułu: 0 296 1 728 378 262 0 2 664 - amortyzacji 0 296 1 728 378 262 0 2 664 - inne 0 0 0 0 0 0 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 195 220 2 3 0 956 - sprzedaży/likwidacji 0 0 220 538 3 0 760 - inne 0 195 0 0 0 0 195 Umorzenie na dzień 0 4 779 22 763 5 891 3 619 0 37 052 31.03.2020 Odpisy aktualizujące 0 0 0 0 0 0 0 Różnice z wyceny bilansowej 0 56 825 0 26 0 908 Spółek zagranicznej Wartość bilansowa netto na 2 002 23 929 14 913 681 2 172 904 44 602 dzień 30.06.2020 Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu Grupa użytkuje w ramach umów leasingu finansowego urządzenia techniczne oraz samochody. Umowy leasingu zawarte zostały na okresy 2-5 lat, w zależności od umowy leasingowej (24 - 60 miesięcznych rat). Prawa do użytkowania aktywów związanych z lokalami Wyszczególnienie Wynajmowane lokale Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2019 0 Zwiększenia 3 969 Zmniejszenia 0 Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2019 3 969 Umorzenie na dzień 01.01.2019 0 Zwiększenia, z tytułu: 856 - amortyzacji 856 Zmniejszenia 0 Umorzenie na dzień 31.12.2019 856 Odpisy aktualizujące 0 Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 3 113 66 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Wyszczególnienie Wynajmowane lokale Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2020 3 969 Zwiększenia 0 Zmniejszenia 0 Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2020 3 969 Umorzenie na dzień 01.01.2020 856 Zwiększenia, z tytułu: 428 - amortyzacji 428 Zmniejszenia 0 Umorzenie na dzień 30.06.2020 1 248 Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2020 2 685 Pozostałe informacje W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych. W okresie sprawozdawczym Grupa nie aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego. Na nieruchomościach położonych w Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zielonej Górze jednostka zależna LUG Light Factory Sp. o.o. ma ustanowione hipoteki jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Jednostka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. ma ustanowiony również zastaw na linii produkcyjnej S-4/P-4 na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Nota 7. WARTOŚCI NIEMATERIALNE Koszty prac Oprogramowanie Wartości Wyszczególnienie niematerialne Ogółem rozwojowych komputerowe w budowie Wartość bilansowa brutto 14 663 3 962 0 18 625 na dzień 01.01.2019 Zwiększenia, z tytułu: 4 930 447 0 5 376 - nabycia 4 930 447 0 5 376 - ulepszenie 0 0 0 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 - likwidacja 0 0 0 0 - zbycia 0 0 0 0 Wartość bilansowa brutto 19 592 4 409 0 24 001 na dzień 31.12.2019 Umorzenie na dzień 3 296 2 496 0 5 792 01.01.2019 Zwiększenia, z tytułu: 1 908 244 0 2 152 - amortyzacji 1 908 244 0 2 152 Zmniejszenia 0 0 0 0 67 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Umorzenie na dzień 5 204 2 740 0 7 944 31.12.2019 Odpisy aktualizujące na 0 0 0 0 dzień 01.01.2019 Odpisy aktualizujące na 0 0 0 0 dzień 31.12.2019 Różnice z wyceny bilansowej 0 6 0 6 Spółek zagranicznej Wartość bilansowa netto na 14 388 1 662 0 16 051 dzień 31.12.2019 Koszty prac Oprogramowanie Wartości Wyszczególnienie niematerialne Ogółem rozwojowych komputerowe w budowie Wartość bilansowa brutto 19 592 4 409 0 24 001 na dzień 01.01.2020 Zwiększenia, z tytułu: 1 884 81 0 1 965 - nabycia 1 884 81 0 1 965 - ulepszenie 0 0 0 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 - zbycia 0 0 0 0 Wartość bilansowa brutto 21 476 4 490 0 25 966 na dzień 30.06.2020 Umorzenie na dzień 5 204 2 740 0 7 944 01.01.2020 Zwiększenia, z tytułu: 1 367 97 0 1 463 - amortyzacji 1 367 97 0 1 463 Zmniejszenia 0 0 0 0 Umorzenie na dzień 6 570 2 837 0 9 408 30.06.2020 Odpisy aktualizujące 0 0 0 0 Różnice z wyceny bilansowej 0 9 0 9 Spółek zagranicznej Wartość bilansowa netto na 14 906 1 644 0 16 550 dzień 30.06.2020 Koszty prac rozwojowych obejmują koszty prac nad prototypami energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji tychże opraw. 68 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Nota 8. ZAPASY Informacja o wartości sprawozdawczej zapasów została zaprezentowana w poniższej tabeli: Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Materiały na potrzeby produkcji 27 468 25 729 Półprodukty i produkcja w toku 11 942 10 394 Produkty gotowe 8 671 6 564 Towary 1 384 1 095 Zapasy brutto 49 465 43 783 Odpis aktualizujący stan zapasów 2 233 2 233 Zapasy netto 47 232 41 550 Zapasy wykazane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w wysokości 2.233 tys. zł. Na 31 grudnia 2019 roku i 30 czerwca 2020 r. nie ustanowiono zabezpieczeń na zapasach. Nota 9. NALEŻNOŚCI Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Należności handlowe 29 944 32 008 - od jednostek powiązanych 45 50 - od pozostałych jednostek 29 898 31 958 Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 539 801 Zmniejszenia / zwiększenia 0 -262 Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 539 539 Należności handlowe brutto 30 482 32 547 31.12.2019 30.06.2020 Wyszczególnienie Wartość Odpis Wartość Odpis brutto aktualizujący brutto aktualizujący Niewymagalne 22 604 0 24 999 0 Przeterminowane od 0 do 90 dni 3 541 0 6 107 0 Przeterminowane od 91 do 180 dni 3 347 0 396 0 Przeterminowane od 181 do 365 dni 407 0 142 0 Przeterminowane powyżej roku 539 539 853 539 Razem 30 437 539 32 497 539 69 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Nota 10. ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO Udzielone gwarancje i poręczenia: Wyszczególnienie Gwarancja / poręczenie Waluta 30.06.2020 31.12.2019 dla Gwarancja dobrego wykonania BNP Paribas Bank EUR 152 152 Polska. S.A. Gwarancja dobrego wykonania BNP Paribas Bank PLN x 36 Polska. S.A. Gwarancja dobrego wykonania BNP Paribas Bank PLN x 69 i rękojmi Polska. S.A. Gwarancja dobrego wykonania Bank Pekao S.A. EUR 152 152 umowy Gwarancja dobrego wykonania Bank Pekao S.A. PLN 214 165 umowy Gwarancja dobrego wykonania Bank Pekao S.A. PLN 101 113 umowy najmu Gwarancja dobrego wykonania BNP Paribas Bank PLN x 28 umowy najmu Polska. S.A. Gwarancja przetargowa Bank Pekao S.A. PLN 535 273 (w publicznym przetargu) Gwarancja rękojmi BNP Paribas Bank PLN x 38 Polska. S.A. Gwarancja zapłaty kar w okresie Bank Pekao S.A. PLN 393 355 rękojmi Razem 1 546 1 380 Nota 11. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Zabezpieczone kredyty i pożyczki 35 193 36 641 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 10 654 11 612 Zobowiązania z tytułu factoringu odwrotnego 11 485 11 177 Zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów finansowych 0 101 Suma kredytów i pożyczek, w tym: 57 332 59 530 - długoterminowe 7 712 9 679 - krótkoterminowe 49 620 49 852 Nota 12. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I INNE Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń 6 710 3 615 społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania, w tym 2 595 2 982 Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 2 254 2 778 Inne zobowiązania 341 204 Razem inne zobowiązania 9 306 6 597 70 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Nota 13. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 405 405 Rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 545 545 Rezerwy na pozostałe świadczenia 0 0 Razem, w tym: 950 950 - długoterminowe 370 370 - krótkoterminowe 580 580 Nota 14. POZOSTAŁE REZERWY Informacje o pozostałych krótkoterminowych rezerwach zaprezentowano w poniższej tabeli: Wyszczególnienie 30.06.2020 31.12.2019 Pozostałe premie, prowizje 5 385 1 903 Rezerwa na badanie 95 97 Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 2 338 2 194 Razem, w tym 7 818 4 194 - długoterminowe 1 512 1 421 - krótkoterminowe 6 307 2 710 Nota 15.KAPITAŁY I TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI OBJĘTYMI I NIEOBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ Udziały należące do udziałowców niesprawujących kontroli obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Kapitał należący do udziałowców niesprawujących kontroli ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza Grupy Kapitałowej. Wartość tą zmniejsza/zwiększa się o przypadające na wartość udziałów należących do udziałowców niesprawujących kontroli zwiększenia/zmniejszenia kapitału własnego. Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 30 czerwca 2020r. i 31 grudnia 2019 r. obejmują następujące jednostki wchodzące w skład Grupy: Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) 30.06.2020 31.12.2019 LUG S.A. Jednostka dominująca LUG LIGHT FACTORY Sp. z o. o. 100% 100% LUG GmbH, Berlin 100% 100% LUG do Brasil Ltda., Sao Paulo 65% 65% LUG Lighting UK Ltd., Londyn 100% 100% 71 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. LUG Argentina SA 50% 50% BIOT Sp. z o.o. 51% 51% LUG AYDINLATMA SISTEMLERI 66,8% 66,8% ANONİM ŞİRKETİ (LUG Turkey) ESCOLIGHT Sp. z o.o. 30% 30% LUG Services Sp. z o.o. 97% - LUG West Africa Limited 70% - Jednostka zależna T.O.W LUG Ukraina, w której jednostka dominująca posiada 100% udziałów, nie została objęta konsolidacją. Działalność jednostki zależnej na Ukrainie pozostaje zawieszona. Transakcje z jednostkami powiązanymi odbywały się na warunkach rynkowych. Dane dotyczące transakcji przeprowadzonych z jednostkami powiązanymi oraz informacje dotyczące nierozliczonych sald prezentuje poniższa tabela: Sprzedaż na Zakupy od Należności Zobowiązania rzecz od wobec Podmiot powiązany podmiotów podmiotów podmiotów podmiotów powiązanych powiązanych powiązanych powiązanych Jednostka dominująca 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 31.12.2019 31.12.2019 2019 2019 LUG S.A. 1 900 372 2 863 144 Jednostki zależne: 6 008 7 536 6 488 9 206 LUG Light Factory Sp. z o. o. 3 461 4 448 6 042 991 LUG GMBH 1 283 0 211 0 LUG do Brasil Ltda. 0 0 0 0 LUG Lighting UK Ltd. 1 005 0 166 0 LUG Argentina 0 2 963 0 7 738 BIOT Sp. z o.o. 0 66 0 12 Luna Sp. z .o.o Sp. k. 0 0 0 465 Ryszard Wtorkowski 0 0 30 0 LUG Turcja 0 0 39 0 Luna Sp. z o. o. 260 59 0 0 Ponadto Spółka LUG S.A. udzieliła spółce BIOT pożyczki w wysokości 800 tys. zł, a LLF w wysokości 3 700 tys. zł. Sprzedaż na Zakupy od Należności Zobowiązania rzecz od wobec Podmiot powiązany podmiotów podmiotów podmiotów podmiotów powiązanych powiązanych powiązanych powiązanych Jednostka dominująca 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 30.06.2020 30.06.2020 2020 2020 LUG S.A. 600 216 2 682 193 Jednostki zależne: 3 308 3 692 7 446 9 934 LUG Light Factory Sp. z o. o. 1 476 2 433 6 597 1 218 72 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. LUG GMBH 830 0 402 0 LUG do Brasil Ltda. 0 0 0 0 LUG Lighting UK Ltd. 709 0 173 0 LUG Argentina 0 1 184 0 8 235 BIOT Sp. z o.o. 191 69 235 21 Luna 0 0 0 460 LUG Turcja 0 0 0 00 Luna Sp. z o.o. 103 6 0 0 Wtorkowski 0 0 39 0 Ponadto Spółka LUG S.A. udzieliła spółce BIOT Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 800 tys. zł, a LUG LightيFactory Sp. z .o.o. w wysokości 4 390 tys. zł. Nota 16. DOKONANIE KOREKTY ISTOTNYCH BŁĘDÓW W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku nie dokonywano korekty istotnych błędów. Nota 17. ROZLICZENIA SPRAW SĄDOWYCH W okresie objętym informacją finansową, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania przeciwko Spółkom Grupy Kapitałowej nie toczyły się istotne postępowanie sądowe. Nota 18. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE ŚRÓDROCZNYM W ramach działalności prowadzonej przez grupę LUG nie występują istotne zjawiska o charakterze sezonowym bądź mające charakter cykliczny. Nota 19. INFORMACJA O ZDARZENIACH NIETYPOWYCH ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ Zdarzenia nietypowe, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym, nie wystąpiły. Nota 20.ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ŚRÓDROCZNEGO, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W konsekwencji ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa COVID-19, na obszarze Polski wprowadzono w dniu 13.03.2020 stan zagrożenia epidemicznego, a w późniejszej konsekwencji stan epidemii. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa rząd wprowadził szereg restrykcji takich jak ograniczenia w handlu, transporcie czy ograniczenie w przemieszczaniu się. Wprowadzone ograniczenia zostały nie tylko w Polsce, ale również przez wiele innych państw, co nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę światową, a co za tym idzie i na gospodarkę Polski. 73 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Na szczęście wraz z początkiem maja nastąpiło stopniowe odmrażanie gospodarek światowych, w tym i Polski. Grupa nie zaobserwowała znacznego spadku sprzedaży w kolejnych kwartałach. Grupa na bieżąco monitoruje wpływ epidemii COVID-19 na jej działalność, w tym na przyszłą sytuację finansową oraz wyniki finansowe. Nie odnotowano również spadku zamówień, jednak realizacja części z nich została przesunięta w czasie, w związku z tym sporządzono skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Aktualnie brak realnych przesłanek do przyjmowania bardziej rygorystycznych scenariuszy. Niezależnie od skali ograniczeń w kontaktach społecznych, część popytu udaje się utrzymać aby podtrzymać działalność operacyjną. Dodatkowo, z końcem lipca 2020 r. Spółka podjęła działania w zakresie dostępu do kapitału płynnościowego powiększając możliwe finansowanie o 10 mln PLN w ING Banku Śląskim na wypadek zatorów płatniczych w drugim kwartale 2020r. Ze względu na nieprzewidywalność i bezprecedensowość sytuacji związanej z COVID-19 oraz widząc pierwsze symptomy globalnej recesji Grupa skupiła się na przeciwdziałaniu zagrożeniom Zarząd wprowadził procedury postępowania oraz plan oszczędności. Grupa sprawdziła się już w pracy zdalnej, podczas której 80% całej kadry biurowej przez dwa miesiące pracowało spoza biura (włącznie z kadrą R&D). W ostatnich miesiącach, kiedy obserwowaliśmy wzrosty zachorowań w okresie urlopowym, trzy przypadki potencjalnie wysokiego ryzyka pozwoliły sprawdzić funkcjonowanie procedur. Wyraźnie zauważono wśród pracowników zwiększoną czujność na ewentualne ryzyka oraz reaktywność od momentu powzięcia informacji o nim. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa skierowano całe piętra na pracę zdalną, a biura niezwłocznie zdezynfekowano pozostawiając osoby potencjalnie najbardziej narażone na ryzyko na pracy zdalnej do momentu uzyskania wyników badań osób wystawionych na możliwy kontakt z wirusem. Wszystkie trzy wspomniane przypadki okazały się negatywne, a bieżąca aktywność nie została zakłócona W okresie pandemii Grupa przykłada szczególną uwagę do cyberbezpieczeństwa. W zawiązku z dynamicznie rosnącym wykorzystaniem kanałów elektronicznych (praca zdalna, telekonferencje, webinaria) Grupa na bieżąco monitorowała i podejmowała czynności ograniczające wystąpienie zagrożeń. Polisą zostało objęte ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych oraz, poprzez akcje informacyjne, aktywnie ostrzegano o pojawiających się zagrożeniach wynikających z prób wykorzystania pandemii przez przestępców, zwiększając świadomość i czujność. Wpływ pandemii na funkcjonowanie Grupy został opisany szerzej w podrozdziale 4.1 na stronach 20- 22 niniejszego raportu. 74 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i okresy porównywalne dla sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku oraz zestawienia ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie zatwierdził Zarząd w składzie: Imię i nazwisko Funkcja Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarządu Małgorzata Konys Członek Zarządu 75 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. 7.4 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S.A. Jednostkowy rachunek zysków i strat LUG S.A. za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.04.2020 - 01.04.2019 - 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane Przychody ze sprzedaży 600 600 300 300 Przychody ze sprzedaży 600 600 300 300 produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów 0 0 0 0 i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów 0 0 0 0 i materiałów Koszty wytworzenia sprzedanych 0 0 0 0 produktów i usług Wartość sprzedanych towarów 0 0 0 0 i materiałów Zysk (strata) brutto na 600 600 300 300 sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0 0 Koszty sprzedaży 0 0 0 0 Koszty ogólnego zarządu 607 787 325 476 Pozostałe koszty operacyjne 0 5 0 5 Zysk (strata) na działalności -7 -192 -25 -181 operacyjnej Przychody finansowe 14 1 303 9 1 296 Koszty finansowe 11 0 11 0 Zysk (strata) przed -5 1 111 - 27 1 115 opodatkowaniem Podatek dochodowy 0 0 0 0 Zysk (strata) netto -5 1 111 - 27 1 115 z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności 0 0 0 0 zaniechanej Zysk (strata) netto -5 1 111 - 27 1 115 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł): Podstawowy za okres obrotowy 0,00 0,15 0,00 0,15 Rozwodniony za okres obrotowy 0,00 0,15 0,00 0,15 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł): Podstawowy za okres obrotowy 0,00 0,15 0,00 0,15 Rozwodniony za okres obrotowy 0,00 0,15 0,00 0,15 Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności 0,00 0,00 0,00 0,00 zaniechanej (w zł) 76 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres za okres za okres za okres 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.04.2020 - 01.04.2019 - 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Niebadane Niebadane Niebadane Niebadane Zysk (strata) netto -5 1 111 -27 1 115 Inne dochody całkowite 0 0 0 0 Suma dochodów całkowitych -5 1 111 -27 1 115 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej LUG S.A. (aktywa bilansu) stan na stan na stan na AKTYWA nota 31.06.2020 r. 30.06.2019 r. 31.12.2019 r. niebadane niebadane Aktywa trwałe 31 951 31 902 31 898 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 Wartości niematerialne 0 0 0 Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 1 31 095 31 046 31 045 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 Pozostałe aktywa finansowe 2 800 800 800 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 56 56 53 dochodowego Należności długoterminowe 0 0 0 Aktywa obrotowe 2 872 3 060 4 026 Zapasy 0 0 0 Należności handlowe 244 334 233 Należności z tytułu bieżącego podatku 55 0 15 dochodowego Pozostałe należności 2 464 2 606 3 757 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 0 0 0 godziwej przez wynik finansowy Pozostałe aktywa finansowe 0 0 Rozliczenia międzyokresowe 87 117 13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 3 9 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone 0 0 0 do sprzedaży AKTYWA RAZEM 34 823 34 962 35 924 77 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej LUG S.A. (pasywa bilansu) stan na stan na stan na PASYWA NOTA 30.06.2020 r. 30.06.2019 r. 31.12.2019 r. niebadane niebadane Kapitał własny 34 496 34 501 34 156 Kapitał zakładowy 1 800 1 800 1 800 Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości 23 815 23 815 23 815 nominalnej Akcje własne 0 0 0 Pozostałe kapitały 8 471 7 015 2 862 Niepodzielony wynik finansowy 415 415 4 568 Wynik finansowy bieżącego okresu -5 1 456 1 111 Zobowiązanie długoterminowe 20 20 8 Kredyty i pożyczki 0 0 0 Pozostałe zobowiązania finansowe 0 0 0 Inne zobowiązania długoterminowe 17 17 0 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3 8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 Pozostałe rezerwy 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 307 441 555 Kredyty i pożyczki 0 0 0 Pozostałe zobowiązania finansowe 0 0 0 Zobowiązania handlowe 199 256 631 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 7 0 Pozostałe zobowiązania 99 146 50 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 Pozostałe rezerwy 9 33 19 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 0 0 0 klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży PASYWA RAZEM 34 913 34 962 35 924 Wartość księgowa na akcję (w zł) 4,79 4,79 4,73 78 Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 r. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym LUG S.A. Kapitały Kapitał zapasowy ze Pozostałe Niepodzielony Wynik finansowy Razem kapitały Wyszczególnienie sprzedaży akcji zakładowy kapitały wynik finansowy bieżącego okresu własne powyżej ceny nominalnej 6 miesięcy zakończonych 30.06.2020 r. Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r. 1 800 23 815 7 015 1 823 0 34 501 Kapitał własny po korektach 1 800 23 815 7 015 1 823 0 34 501 Wypłata dywidendy 0 0 1 456 -1 456 0