LUG S A : RB ESPI 10_2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Typ raportu Raport bieżący Numer 10/2020 Podmiot LUG S.A. Temat: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2020 roku Treść raportu: Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 05.08.2020 r. informacji o wartości wybranych szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał oraz narastająco za I półrocze 2020 roku, jak również ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał oraz narastająco za I półrocze 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2017-2019. Grupa Kapitałowa LUG S.A. zanotowała w II kwartale 2020 roku 45,12 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 10,7% wzrost w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2020 osiągnęła poziom 90,51 mln zł przy dodatniej dynamice 9,3% r/r (wzrost o 7,70 mln zł). Na dynamikę przychodów w II kwartale 2020 r. pozytywnie wpłynęło stopniowe odmrażanie regionalnych gospodarek dotkniętych pandemią COVID-19 oraz nawarstwienie popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału. Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych w II kw. 2020 r. była w głównej mierze podyktowana świadczeniem na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w kwocie 935 tys. zł stanowiącym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w pierwszych tygodniach II kwartału. Poziom przychodów Grupy Kapitałowej LUG w II kwartale br. przełożył się na zysk brutto na sprzedaży w wysokości 19,44 mln zł względem 15,29 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku (+27,2% r/r), a tym samym na 37,72 mln zł w I połowie br. wzrastając o 15,9% r/r z 32,5 mln zł przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wzrosła w II kwartale o 5,6pp r/r osiągając poziom 43,1%, wobec poziomu 37,5% w II kwartale 2019 roku. W ujęciu narastającym za dwa kwartały osiągnęła poziom 41,7% (+2,4 pp r/r) głównie za sprawą optymalizacji kosztów produkcji. Wynik operacyjny Grupy LUG wzrósł w II kwartale br. o 4,9 mln zł do poziomu 3,12 mln zł względem straty 1,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co istotny wpływ miały operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz przychód ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w kwocie 935 tys. zł. Wzrost zysku operacyjnego kwartału przełożył się również na poziom wyniku operacyjnego za I półrocze 2020 roku, który w perspektywie sześciu miesięcy wyniósł 4,22 mln zł względem straty operacyjnej w wysokości 317 tys. zł w I połowie 2019 roku. Marża operacyjna wyniosła 6,9% w II kw. 2020 r. i 4,7% za pierwsze 6 miesięcy br. kwartał br. przyniósł poprawę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej LUG. Wartość EBITDA w II kw. w 2020 r. wzrosła do 5,36 mln zł względem 0,29 mln zł w 2019 r., natomiast za dwa kwartały 2020 roku wzrosła o 5,01 mln zł do poziomu 8,77 mln. Analogiczny efekt poprawy wyniku został osiągnięty na poziomie zysku netto, który wyniósł 2,70 mln zł w II kwartale bieżącego roku oraz 4,61 mln zł w I połowie 2020 roku. Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jako stabilną. W II kwartale Emitent odnotował dużą fluktuację wyniku pomiędzy poszczególnymi miesiącami kwartału, jednakże stabilizacja, która nastąpiła w ostatnich tygodniach kwartału, a także bieżący poziom zamówień pozwalają formułować wobec III kwartału cele o wyższym stopniu przewidywalności. Jednocześnie Zarząd LUG S.A z uwagą analizuje czynniki ryzyka związane z rozwojem pandemii COVID-19 w kolejnych miesiącach oraz wpływem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na przyszłe wyniki finansowe. Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2020 roku w dniu 12 sierpnia br. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Załącznik: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za II kwartał oraz narastająco za I półrocze 2020.pdf Osoby reprezentujące spółkę: Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu Attachments Original document

