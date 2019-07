Ata da AGE das 11:00 0 07/05/2019 | 09:08pm EDT Send by mail :

MAGAZINE LUIZA S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM nº 02247-0 CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21 NIRE 35.300.104.811 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2019 Data, Hora e Local : Realizada em 05 de julho de 2019, às 11:00h, na sede social do

Magazine Luiza S.A. (" Companhia "), localizada na cidade de Franca, Estado de São

Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, CEP 14.400-490. Convocação : O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (" Lei das Sociedades por Ações "), no jornal "Valor Econômico", nas edições de 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019, páginas

E12, E6 e E2, respectivamente; e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 19, 20 e 25 de junho de 2019, páginas 83, 53 e 49, respectivamente. Publicações : Todos os documentos relacionados à matéria a ser deliberada, conforme previsto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (" CVM ") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no website da Companhia (https://ri.magazineluiza.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (" B3 ") (www.bmfbovespa.com.br). Presença : Presentes acionistas da Companhia representando aproximadamente 73,23% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa : Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Sr. Lélio Marcos Rodrigues Bertoni - Secretário. Ordem do Dia : Apreciar e deliberar sobre proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adequação ao processo de certificação do Sistema B- Corporation, bem como para alterar a composição da Diretoria da Companhia. Deliberações : Após a verificação do quórum de 2/3 (dois terços) para instalação da assembleia, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e foi aprovada por unanimidade dos presentes a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 7.1 Após exame e discussão, os acionistas deliberaram por aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 139.554.060 ações ordinárias, contrários de 16.900 ações ordinárias e abstenções de 0 ações ordinárias, alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adequação ao processo de certificação do Sistema B- 1 Corporation, bem como para alterar a composição da Diretoria da Companhia de 4 (quatro) membros para 6 (seis) membros, inserindo os cargos de Diretor de Tecnologia e Diretor de E-commerce. Encerramento : Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas : Presidente : Carlos Renato Donzelli; Secretário : Lélio Marcos Rodrigues

Bertoni; Acionistas Presentes : LTD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.; WAGNER GARCIA PARTICIPAÇÕES S.A.; LUIZA HELENA TRAJANO INACIO RODRIGUES; CARLOS RENATO DONZELLI; LÉLIO MARCOS RODRIGUES BERTONI; CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - CALAMOS EMERGING MARKETS FUND; JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY FUND; NBIMC LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF; STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN; BEST INVESTMENT CORPORATION; BEST INVESTMENT CORPORATION; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; ALASKA COMMON TRUST FUND; ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND; AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.; AMERICAN CENTURY MULTIPLE INVESTMENT TRUST II; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND; AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS, INC. - VP INTERNATIONAL FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - FOCUSED INTERNATIONAL GROWTH FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL GROWTH FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - NT EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - NT INTERNATIONAL GROWTH FUND; AQUARIUS INTERNATIONAL FUND; ARIZONA PSPRS TRUST; AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; AXIOM INVESTORS TRUST II; BP PENSION FUND; BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALAMOS EMERGING MARKET EQUITY FUND; CALAMOS EVOLVING WORLD GROWTH FUND; CALAMOS 2 INTERNATIONAL GROWTH FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, L.P.; CARTICA INVESTORS II, L.P.; CARTICA INVESTORS, L.P.; CASTLEARK INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF NOMURA BRAZIL FUND; CHEVRON MASTER PENSION TRUST; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CIBC INTERNATIONAL EQUITY FUND; CITIGROUP PENSION PLAN; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; COLUMBIA EM CORE EX-CHINA ETF; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DRIEHAUS MULTI-ASSET GROWTH ECONOMIES FUND; DUPONT PENSION TRUST; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; EXELON GENERATION COMPANY, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING PARTNERSHIP; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND; FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTD; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND; FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX UCITS ETF; FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND; FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EMERGING MARKETS ETF; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA ETF; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO; 3 GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA ® EMERGING MARKETS EQUITY ETF; GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD; GOVERNMENT OF SINGAPORE; GOVERNMENT OF SINGAPORE; GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; GREATBANC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST IV; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HC CAPITAL TRUST THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO; IBM 401(K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; IMPERIAL INTERNATONAL EQUITY POOL; IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL; INTECH GLOBAL ALL COUNTRY ENHANCED INDEX FUND LLC; INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; INVESCO MSCI EMERGING MARKETS EQUAL COUNTRY WEIGHT ETF; INVESCO S&P EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING COUNTRY DIVIDEND YIELD EQUITY MOTHER FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK INTERNATIONAL DYNAMIC GROWTH FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS; KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; LVIP BLACKROCK SCIENTIFIC ALLOCATION FUND; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES A; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES B; MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM; MERCER QIF FUND PLC; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - GLOBAL COUNTERPOINT PORTFOLIO; MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY; NORGES BANK; NORGES BANK; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND; NUVEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD; OPPENHEIMER EMERGING MARKETS REVENUE ETF; OPPENHEIMER GLOBAL REVENUE ETF; PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND, LTD; PANAGORA GROUP TRUST; PANAGORA RISK PARITY MULTI ASSET MASTER FUND, LTD; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; PEAR TREE PANAGORA EMERGING MARKETS FUND; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER; PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND 4 ANNUITY COMPANY; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP; RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES NINE; RENAISSANCE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL; ROCKEFELLER BROTHERS FUND; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX POOL; SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF; SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF; SSGA MSCI ACWI EX- USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STANLIB FUNDS LIMITED; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON TRUST FUND; STATE STREET MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST; THE CHICAGO PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND; THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE USA; THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF SCHRODER LATIN AMERICA EQUITY MOTHER FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; Attachments Original document

