Massimo Zanetti Beverage S p A : MZBG - Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2020

COMUNICATO STAMPA MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP SPA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 MASSIMO ZANETTI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP, HA COMMENTATO: "I risultati del primo semestre 2020 sono stati largamente impattati delle misure intraprese a livello globale per contenere l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. In particolare, la maggior parte dei mercati con una forte presenza nel canale Food Service ha subito un brusco rallentamento a partire dal mese di marzo, parzialmente compensato dal trend positivo del canale Mass Market in tutte le aree geografiche. I risultati realizzati dal canale Food Service nel mese di giugno mostrano un significativo recupero e tale evoluzione positiva è confermata anche nel mese di luglio, con segnali incoraggianti in molti mercati. Inoltre, sono orgoglioso di constatare che i nostri nuovi prodotti sostenibili, certificati e biologici, continuano a mostrare performance interessanti e il canale e-commerce è in forte crescita. Ad oggi la visibilità sull'impatto nei risultati dell'anno è ancora limitata, considerato il contesto in continua evoluzione, e probabilmente dovremo attendere ancora un paio di mesi per avere una visione più chiara. Nel frattempo, stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a preservare la solidità del Gruppo e stiamo implementando azioni di contenimento dei costi in tutte le aree geografiche. Sono convinto che proprio in questo contesto di grande discontinuità, i punti di forza della nostra azienda globale ma, allo stesso tempo, "locale", che ha sempre valorizzato e rispettato le nuove tendenze e le abitudini originarie dei vari mercati, ci consentiranno di cogliere velocemente i nuovi trend, come i prodotti sostenibili, e creare delle importanti opportunità di miglioramento". VOLUMI IN CRESCITA DELL'1,0% (-5,2% A PARITÀ DI PERIMETRO*) RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019

IN CRESCITA DELL'1,0% (-5,2% A PARITÀ DI PERIMETRO*) RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019 RICAVI CONSOLIDATI : EURO 404,0 MILIONI RISPETTO A EURO 439,5 MILIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019; -8,1% A CAMBI CORRENTI, -8,5% A CAMBI COSTANTI, -10,8% SU BASE COMPARABILE*

: EURO 404,0 MILIONI RISPETTO A EURO 439,5 MILIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019; -8,1% A CAMBI CORRENTI, -8,5% A CAMBI COSTANTI, -10,8% SU BASE COMPARABILE* GROSS PROFIT : EURO 169,5 MILIONI RISPETTO A EURO 196,5 MILIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019, CON UN'INCIDENZA SUI RICAVI DEL 41,9% RISPETTO AL 44,7% DEL PRIMO SEMESTRE 2019 Su base comparabile: a cambi costanti e a parità di perimetro (ovvero escludendo l'impatto di Café Pacaembu acquisita a ottobre 2019 e Bean Alliance Group acquisita a fine gennaio 2019). EBITDA ADJUSTED : EURO 14,7 MILIONI, RISPETTO A EURO 35,7 MILIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019

: EURO 14,7 MILIONI, RISPETTO A EURO 35,7 MILIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO : EURO 287,3 MILIONI RISPETTO A EURO 266,5 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2019.

L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO, ESCLUDENDO LE PASSIVITÀ PER LEASING, È PARI A EURO 240,6 MILIONI AL 30 GIUGNO 2020 ED EURO 217,4 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2019. Villorba, 6 agosto 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "Società" o "MZBG"), società quotata alla Borsa di Milano (MZB.MI), tra i leader internazionali nella produzione e vendita di caffè tostato, ha approvato in data odierna i risultati del primo semestre 2020. VOLUMI Il primo semestre è stato caratterizzato dalla progressiva riduzione dei volumi venduti nel canale Food Service a partire dal mese di marzo, a seguito delle misure intraprese a livello globale per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, misure che hanno implicato la chiusura delle attività commerciali in quasi tutti i paesi per diverse settimane. In particolare, il mese di aprile ha risentito maggiormente di tali misure di lockdown mentre i mesi di maggio e soprattutto giugno, a seguito del progressivo allentamento delle misure restrittive, hanno registrato un recupero via via più marcato. Nel corso del primo semestre 2020 il gruppo Massimo Zanetti Beverage Group (il "Gruppo" o "Gruppo MZB") ha registrato volumi di vendita del caffè tostato pari a tonnellate 62,7 migliaia, in crescita dell'1,0% rispetto al primo semestre 2019, -5,2% a parità di perimetro. Per quanto riguarda le aree geografiche, le Americhe hanno registrato una crescita del 9,2% rispetto al primo semestre 2019, grazie all'andamento positivo registrato in tutti i canali; a parità di perimetro i volumi hanno registrato un leggero calo dell'1,4%. Il Nord Europa ha registrato una crescita dei volumi dell'1,1% rispetto al primo semestre 2019 dovuta all'andamento positivo del canale Mass Market, che ha compensato il calo registrato nel canale Food Service. Il Sud Europa, con volumi in calo del 17,9% rispetto al primo semestre 2019, è stato particolarmente impattato dalla debole performance nei canali Food Service e Private Label. L'area Asia-Pacifico e Cafés riporta un calo del 14,2%, (-19,0% a parità di perimetro) rispetto al primo semestre 2019, dovuto ai canali Food Service e Private Label, parzialmente compensato dalla crescita del canale Mass Market. RICAVI CONSOLIDATI I ricavi consolidati del Gruppo si sono attestati a Euro 404,0 milioni, evidenziando un calo di Euro 35,4 milioni (- 8,1%) rispetto al primo semestre 2019. Tale diminuzione è prevalentemente riconducibile all'andamento dei prezzi 2 di vendita di caffè tostato (in calo del 9,4% rispetto al primo semestre 2019), parzialmente compensato dall'aumento dei volumi di vendita del caffè tostato (+0,9%) e dall'impatto favorevole dei tassi di cambio (+0,4%). La diminuzione dei prezzi di vendita del caffè tostato è a sua volta conseguente all'impatto della pandemia legata al virus Covid-19, che ha fortemente penalizzato il mix canali e prodotti nel corso dei primi 6 mesi del 2020, oltre che al calo del prezzo medio di acquisto del caffè verde. Su base comparabile (a cambi costanti e a parità di perimetro) i ricavi hanno registrato un calo del 10,8% rispetto al primo semestre 2019. RICAVI CONSOLIDATI PER CANALE DISTRIBUTIVO Il canale Food Service registra un calo del 37,6% a cambi costanti (-38,9% su base comparabile) rispetto al primo semestre 2019, a seguito delle misure intraprese a livello globale per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, con la chiusura delle attività commerciali in quasi tutti i Paesi. I ricavi del canale Mass Market risultano in crescita del 10,6% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019. Su base comparabile la crescita è pari all'8,2% grazie alla performance positiva in tutte le aree geografiche. I ricavi del canale Private Label registrano un calo del 5,7% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019. Su base comparabile la diminuzione è pari all'8,6%. Semestre chiuso al 30 giugno (in migliaia di Euro) 2020 2019 Food Service 65.198 16,1% 105.346 24,0% Mass Market 172.024 42,6% 155.098 35,3% Private Label 141.231 35,0% 147.521 33,5% Altro 25.576 6,3% 31.485 7,2% Totale 404.029 100,0% 439.450 100,0% Variazione Cambi correnti Cambi costanti -38,1% -37,6% 10,9% 10,6% -4,3% -5,7% -18,8% -19,4% -8,1% -8,5% RICAVI CONSOLIDATI PER AREA GEOGRAFICA I ricavi realizzati nelle Americhe, pari a Euro 202,7 milioni, registrano una crescita del 3,3% a cambi costanti (in calo dell'1,2% su base comparabile) rispetto al primo semestre 2019, riconducibile principalmente alla performance positiva del canale Mass Market. I ricavi generati in Nord Europa, in calo del 7,8% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019, riportano un deterioramento delle vendite dal mese di marzo nel canale Food Service, parzialmente compensato dalla solida crescita del canale Mass Market. I ricavi del Sud Europa riportano una diminuzione del 25,9% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019, dovuto al significativo calo registrato nel canale Food Service. 3 L'Asia-Pacifico e Cafés, che include anche i ricavi generati dalla rete internazionale di caffetterie, si attesta a Euro 38,3 milioni, in calo del 19,9% su base comparabile rispetto al primo semestre 2019, riconducibile al calo registrato nel canale Food Service, parzialmente compensato dalla crescita registrata nel canale Mass Market. Semestre chiuso al 30 giugno (in migliaia di Euro) 2020 2019 Americhe 202.672 50,2% 193.787 44,1% Europa del Nord 80.513 19,9% 87.715 20,0% Europa del Sud 82.520 20,4% 111.369 25,3% Asia-Pacifico e Cafés 38.324 9,5% 46.579 10,6% Totale 404.029 100,0% 439.450 100,0% Variazione Cambi correnti Cambi costanti 4,6% 3,3% -8,2% -7,8% -25,9% -25,9% -17,7% -17,8% -8,1% -8,5% GROSS PROFIT Il Gross Profit, pari a Euro 169,5 milioni nei primi sei mesi del 2020, evidenzia un calo di Euro 27,0 milioni (-13,7%) rispetto al primo semestre 2019, prevalentemente riconducibile al calo del Gross Profit derivante dalla vendita di caffè tostato, solo in parte compensato dall'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio (+0,3%). L'andamento del Gross Profit relativo alla sola vendita di caffè tostato è riconducibile al già citato impatto della pandemia sul mix rilevato nei canali nel 2020 oltreché all'impatto delle dinamiche dei prezzi di vendita e del costo di acquisto rispettivamente di caffè tostato e caffè verde (-14,0%), solo in parte compensato dall'incremento dei volumi (+1,0%). In percentuale sui ricavi, il Gross Profit si attesta al 41,9%, rispetto al 44,7% del primo semestre 2019. EBITDA ADJUSTED - RISULTATO OPERATIVO LORDO RETTIFICATO Il risultato operativo lordo rettificato (EBITDA Adjusted) si attesta a Euro 14,7 milioni rispetto a Euro 35,7 milioni del primo semestre 2019. Oltre a quanto commentato con riferimento al Gross Profit, tale variazione è stata in parte compensata dall'impatto positivo delle fluttuazioni dei tassi di cambio, pari a Euro 0,1 milioni, e dalla diminuzione dei costi operativi, pari a Euro 6,4 milioni. Su base comparabile tale calo è guidato principalmente dalle azioni di contenimento dei costi intraprese per mitigare l'impatto del Covid-19. Il risultato operativo lordo rettificato (EBITDA Adjusted) esclude i costi non ricorrenti sostenuti pari a Euro 2,8 milioni (Euro 1,8 milioni nel primo semestre 2019). Tali costi sono principalmente legati a progetti di efficientamento avviati in America nonché ai maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti operati in via eccezionale per tenere conto dei probabili impatti della pandemia Covid-19 in atto. RISULTATO OPERATIVO Il risultato operativo consolidato, negativo per Euro 12,4 milioni nel primo semestre 2020, evidenzia un calo di Euro 24,1 milioni rispetto al primo semestre 2019. Tale andamento, oltre a quanto già descritto con riferimento all'EBITDA, è riconducibile all'incremento degli ammortamenti pari a Euro 2,1 milioni. 4 RISULTATO NETTO CONSOLIDATO Il risultato netto, pari a Euro -17,0 milioni nel primo semestre 2020, evidenzia una diminuzione di Euro 20,4 milioni rispetto al risultato del primo semestre 2019. Tale andamento, oltre a quanto precedentemente commentato con riferimento all'utile operativo, è prevalentemente riconducibile al combinato effetto di: decremento delle quote di perdite di società valutate con il metodo del patrimonio netto, pari a Euro 0,7 milioni;

decremento delle imposte sul reddito, pari a Euro 3,0 milioni, principalmente connesso ai minori redditi imponibili generati dal Gruppo nel primo semestre 2020 rispetto al 2019. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO L'Indebitamento finanziario netto, prima dell'applicazione del principio IFRS 16, ovvero escludendo le passività per leasing, è pari a Euro 240,6 milioni al 30 giugno 2020 rispetto a Euro 217,4 milioni al 31 dicembre 2019. L'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 incrementa l'Indebitamento Finanziario Netto di Euro 46,7 milioni al 30 giugno 2020 e di Euro 49,1 milioni al 31 dicembre 2019. L'Indebitamento Finanziario Netto, dopo l'applicazione del principio IFRS 16, è pari a Euro 287,3 milioni al 30 giugno 2020 e registra un incremento pari a Euro 20,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. Tale incremento è principalmente riconducibile al combinato effetto di: Free Cash Flow negativo per Euro 9,4 milioni

negativo per Euro 9,4 milioni dividendi pagati per Euro 6,5 milioni

interessi pagati nei primi sei mesi del 2020 per Euro 3,4 milioni. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - AGGIORNAMENTO IMPATTI COVID-19 I risultati del primo semestre sono stati impattati dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e dalle misure di contenimento adottate per contrastarne la diffusione. In particolare, il mese di aprile ha risentito maggiormente di tali misure di lockdown e, a seguito del progressivo allentamento delle misure restrittive, i mesi di maggio e giugno hanno registrato un recupero via via più marcato rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Tale trend è confermato anche dai risultati preliminari di luglio. Tuttavia, alla luce di un contesto generale che rimane incerto e in continua evoluzione, il Management conferma la decisione presa in data 23 aprile e pubblicata con comunicato stampa in pari data, di sospendere la guidance finanziaria per l'intero esercizio 2020, fornita dalla Società in data 5 marzo, prima dell'avvio dell'attuale contesto legato alla pandemia in atto. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Leonardo Rossi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. PER ULTERIORI INFORMAZIONI INVESTOR RELATIONS - Marina Cargnello: marina.cargnello@mzb-group.com;mob: +39 334 65 35 536 MEDIA RELATIONS - Barabino & Partners Federico Vercellino: f.vercellino@barabino.it; mob: +39 331 57 45 171 Maria Vittoria Vidulich: m.vidulich@barabino.it; tel: +39 02 72 02 35 35 DISCLAIMER Il documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-lookingstatements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo MZB. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 6 ALLEGATI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Semestre chiuso al 30 giugno Variazione (in migliaia di Euro) 2020 2019 (*) 2020-2019 Ricavi 404.029 100,0% 439.450 100,0% (35.421) -8,1% Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (234.540) -58,1% (242.997) -55,3% 8.457 -3,5% Gross Profit 169.489 41,9% 196.453 44,7% (26.964) -13,7% Costi per servizi e per godimento di beni di terzi (78.321) -19,4% (84.724) -19,3% 6.403 -7,6% Costi per il personale (76.467) -18,9% (76.546) -17,4% 79 -0,1% Altri costi operativi netti (896) -0,2% (199) 0,0% (697) >100% Svalutazioni (1.899) -0,5% (1.080) -0,2% (819) 75,8% EBITDA 11.906 2,9% 33.904 7,7% (21.998) -64,9% Oneri non ricorrenti 2.811 0,7% 1.791 0,4% 1.020 57,0% EBITDA Adjusted 14.717 3,6% 35.695 8,1% (20.978) -58,8% Ammortamenti (24.333) -6,0% (22.216) -5,1% (2.117) 9,5% Risultato operativo (12.427) -3,1% 11.688 2,7% (24.115) < -100% Oneri finanziari netti (5.098) -1,3% (5.039) -1,1% (59) 1,2% Quota di perdite di società valutate secondo il metodo del patrimonio netto (322) -0,1% (1.055) -0,2% 733 -69,5% Risultato prima delle imposte (17.847) -4,4% 5.594 1,3% (23.441) < -100% Imposte sul reddito 886 0,2% (2.137) -0,5% 3.023 < -100% Risultato del periodo (16.961) -4,2% 3.457 0,8% (20.418) < -100% * Per una migliore rappresentazione di bilancio, il costo del lavoro interinale è stato riclassificato dalla voce costi per servizi alla voce costo del personale. 7 SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA Al 30 giugno Al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 2020 2019 Impieghi: Attività immateriali 218.804 227.016 Attività materiali ed investimenti immobiliari 262.644 270.370 Investimenti in joint venture e collegate 10.857 11.166 Crediti verso clienti non correnti 2.907 2.949 Crediti per imposte anticipate ed altre attività non correnti 38.178 35.423 Attività non correnti (A) 533.390 546.924 Capitale Circolante Netto (B) 96.932 103.790 Benefici ai dipendenti (10.381) (10.491) Altri fondi non correnti (2.973) (3.039) Imposte differite ed altre passività non correnti (31.758) (33.250) Passività non correnti (C) (45.112) (46.780) Capitale investito netto (A+B+C) 585.210 603.934 Fonti: Patrimonio netto 297.885 337.407 Indebitamento Finanziario Netto 287.325 266.527 Fonti di finanziamento 585.210 603.934 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CONSOLIDATO Al 30 giugno Al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 2020 2019 Rimanenze 174.521 154.525 Crediti verso clienti 83.938 114.635 Crediti per imposte correnti 3.474 3.512 Altre attività correnti 14.014 20.594 Debiti verso fornitori (139.204) (155.238) Debiti per imposte correnti (2.242) (2.531) Altre passività correnti (37.569) (31.707) Capitale Circolante Netto 96.932 103.790 8 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Semestre chiuso al 30 giugno (in migliaia di Euro) 2020 2019 EBITDA Adjusted 14.717 35.695 Oneri non ricorrenti pagati (914) (2.064) Variazioni nel capitale circolante netto (8.322) (10.293) Investimenti ricorrenti netti (15.644) (16.474) Imposte sul reddito pagate (1.459) (3.420) Altre poste operative 2.164 1.485 Free Cash Flow (9.458) 4.929 Investimenti non ricorrenti netti (1.616) (22.256) (Investimenti) / disinvestimenti in crediti finanziari (7.618) 1.455 Interessi pagati (3.404) (3.491) Flusso di cassa dall'attività di finanziamento 36.808 23.319 Flussi finanziari assorbiti da leasing contabilizzati secondo l'IFRS 16 (5.726) (4.930) Dividendi distribuiti (6.517) (6.657) Differenza di conversione su disponibilità liquide (824) 383 Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.645 (7.248) Disponibilità liquide all'inizio del periodo 94.846 93.491 Disponibilità liquide alla fine del periodo 96.491 86.243 VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CONSOLIDATO Semestre chiuso al 30 giugno (in migliaia di Euro) 2020 2019 Variazione delle rimanenze (19.915) (15.192) Variazione dei crediti commerciali 29.147 2.192 Variazione dei debiti commerciali (16.408) 4.831 Variazione delle altre attività/passività (755) (1.730) Pagamento benefici ai dipendenti (391) (394) Variazioni nel capitale circolante netto (8.322) (10.293) 9 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO Al 30 giugno Al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 2020 2019 A Cassa (854) (1.108) B Altre disponibilità liquide (95.637) (93.738) C Titoli detenuti per la negoziazione - - D Liquidità (A+B+C) (96.491) (94.846) E Crediti finanziari correnti (9.605) (1.994) F Debiti finanziari correnti 76.896 61.699 G Parte corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine 133.099 66.230 H Altri debiti finanziari correnti 15.736 15.569 I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 225.731 143.498 J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D) 119.635 46.658 K Debiti finanziari a medio / lungo termine 128.869 175.001 L Obbligazioni emesse - - M Altri debiti finanziari non correnti 38.821 44.868 N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 167.690 219.869 O Indebitamento Finanziario Netto (J+N) 287.325 266.527 10 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO ABBREVIATO CONSOLIDATO Semestre chiuso al 30 giugno (in migliaia di Euro) 2020 2019* Ricavi 404.029 439.450 Altri proventi 1.883 2.720 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (234.540) (242.997) Costi per servizi e per godimento di beni di terzi (78.321) (84.724) Costi per il personale (76.467) (76.546) Altri costi operativi (2.779) (2.919) Ammortamenti e svalutazioni (26.232) (23.296) (Perdita) / Utile operativo (12.427) 11.688 Proventi finanziari 345 373 Oneri finanziari (5.443) (5.412) Quota di perdite di società valutate secondo il metodo del patrimonio netto (322) (1.055) (Perdita) / Utile prima delle imposte (17.847) 5.594 Imposte sul reddito 886 (2.137) (Perdita) / Utile del periodo (16.961) 3.457 di cui: (Perdita) / Utile di pertinenza di terzi (89) 85 (Perdita) / Utile di pertinenza del Gruppo (16.872) 3.372 (Perdita) / Utile per azione base diluito (in Euro) (0,49) 0,10 Per una migliore rappresentazione di bilancio, il costo del lavoro interinale è stato riclassificato dalla voce costi per servizi alla voce costo del personale. 11 PROSPETTO DI SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ABBREVIATA E CONSOLIDATA Al 30 giugno Al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 2020 2019 Attività immateriali 218.804 227.016 Attività materiali 257.773 265.436 Investimenti immobiliari 4.871 4.934 Partecipazioni in joint venture e collegate 10.857 11.166 Crediti verso clienti non correnti 2.907 2.949 Crediti per imposte anticipate 14.847 12.908 Attività non correnti per contratti con i clienti 8.314 7.505 Altre attività non correnti 15.017 15.010 Totale attività non correnti 533.390 546.924 Rimanenze 174.521 154.525 Crediti verso clienti 83.938 114.635 Crediti per imposte correnti 3.474 3.512 Attività correnti per contratti con i clienti 2.493 3.317 Altre attività correnti 21.126 19.271 Disponibilità liquide 96.491 94.846 Totale attività correnti 382.043 390.106 Totale attività 915.433 937.030 Capitale sociale 34.300 34.300 Altre riserve 88.433 103.914 Utili portati a nuovo 173.365 197.308 Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 296.098 335.522 Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.787 1.885 Totale patrimonio netto 297.885 337.407 Finanziamenti non correnti 167.690 219.869 Benefici ai dipendenti 10.381 10.491 Altri fondi non correnti 2.973 3.039 Imposte differite passive 27.472 29.205 Passività non correnti per contratti con i clienti 367 418 Altre passività non correnti 3.919 3.627 Totale passività non correnti 212.802 266.649 Finanziamenti correnti 225.731 143.498 Debiti verso fornitori 139.204 155.238 Debiti per imposte correnti 2.242 2.531 Passività correnti per contratti con i clienti 1.818 1.817 Altre passività correnti 35.751 29.890 Totale passività correnti 404.746 332.974 Totale passività 617.548 599.623 Totale patrimonio netto e passività 915.433 937.030 12 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro) 2020 2019 Risultato prima delle imposte (17.847) 5.594 Rettifiche per: Ammortamenti e svalutazioni 26.232 23.296 Accantonamenti ai fondi relativi al personale e altri fondi rischi 236 376 Oneri finanziari netti 5.098 5.039 Altre poste non monetarie 2.248 811 Flusso di cassa generati da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto 15.967 35.116 Variazione delle rimanenze (19.915) (15.192) Variazione dei crediti commerciali 29.147 2.192 Variazione dei debiti commerciali (16.408) 4.831 Variazione delle altre attività/passività (755) (1.730) Pagamento benefici ai dipendenti (391) (394) Interessi pagati (3.404) (3.491) Imposte pagate (1.459) (3.420) Flusso di cassa netto generato da attività operativa 2.782 17.912 Investimenti in imprese al netto della cassa acquisita (1.616) (20.756) Investimenti in attività materiali (14.045) (14.189) Investimenti in attività immateriali (2.160) (2.729) Dismissioni di attività materiali 555 428 Dismissioni di attività immateriali 6 16 Partecipazioni in joint venture e collegate - (1.500) Variazione di crediti finanziari (7.674) 1.384 Interessi incassati 56 71 Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (24.878) (37.275) Nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine 42.001 41.345 Rimborsi di finanziamenti a lungo termine (21.050) (22.220) Incremento / (decremento) di finanziamenti a breve 15.857 4.194 Rimborsi di passività per leasing (5.726) (4.930) Dividendi distribuiti (6.517) (6.657) Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria 24.565 11.732 Differenza di conversione su disponibilità liquide (824) 383 Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.645 (7.248) Disponibilità liquide all'inizio del periodo 94.846 93.491 Disponibilità liquide alla fine del periodo 96.491 86.243 13

