Minerva S A : Aviso aos Acionistas - Exercício Bônus - Aumento de Capital

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 - CVM 02093-1

AVISO AOS ACIONISTAS

MINERVA S.A. ("Companhia" ou "Minerva"), vem pelo presente informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que em reunião realizada no dia 10 de agosto de 2020, o Conselho de Administração aprovou a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2018 e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de dezembro de 2018 ("Bônus de Subscrição"). Tendo em vista tal aprovação, são comunicadas, a seguir, as informações relativas ao referido aumento de capital da Companhia, no formato previsto pelo Anexo 30-XXXII à Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.

COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL

DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante:

I - conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações;

- exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; III - capitalização de lucros ou reservas; ou

IV - subscrição de novas ações.

Conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2020, foi homologado o aumento do capital social da Companhia, independente de reforma estatutária e dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, passando dos atuaisR$ 967.979.542,85 (novecentos e sessenta e sete milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), divididos em 486.788.563 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, paraR$ 968.109.072,77 (novecentos e sessenta e oito milhões, cento e nove mil, setenta e dois reais e setenta e sete centavos) divididos em 486.808.739 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal portanto, um aumento