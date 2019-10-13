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MINSHENG EDUCATION GROUP CO LTD

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Minsheng Education : VOLUNTARY ANNOUNCEMENT COMMENCEMENT OF ENTRUSTMENT ARRANGEMENT OF (I) GUANGDONG MINGSHI ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (II) GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (III) GUANGZHOU HAIZHU DISTRICT BLUE STAR VOCATIONAL……

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10/13/2019 | 08:46am EDT

VOLUNTARY ANNOUNCEMENT COMMENCEMENT OF ENTRUSTMENT ARRANGEMENT OF (I) GUANGDONG MINGSHI ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (II) GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (III) GUANGZHOU HAIZHU DISTRICT BLUE STAR VOCATIONAL……

VOLUNTARY ANNOUNCEMENT COMMENCEMENT OF ENTRUSTMENT ARRANGEMENT OF (I) GUANGDONG MINGSHI ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (II) GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (III) GUANGZHOU HAIZHU DISTRICT BLUE STAR VOCATIONAL TRAINING SCHOOL AND PROVISION OF LOAN BY CHONGQING MENGZHUO EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TO GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Disclaimer

Minsheng Education Group Co. Ltd. published this content on 13 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2019 12:45:07 UTC
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EBIT 2019 419 M
Net income 2019 402 M
Finance 2019 1 475 M
Yield 2019 0,67%
P/E ratio 2019 12,1x
P/E ratio 2020 9,40x
EV / Sales2019 3,47x
EV / Sales2020 2,93x
Capitalization 4 865 M
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 12
Average target price 2,01  CNY
Last Close Price 1,21  CNY
Spread / Highest target 100%
Spread / Average Target 66,3%
Spread / Lowest Target 26,2%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Wei Ping Zhang Chief Executive Officer & Director
Xue Chun Li Chairman
Ngai Lung Lam Chief Financial Officer & Executive Director
Yi Chen Zuo Executive Director & Vice President
Ngai Sang Chan Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
MINSHENG EDUCATION GROUP CO LTD686
TAL EDUCATION GROUP41.98%22 415
GRAND CANYON EDUCATION, INC.3.29%4 755
KROTON EDUCACIONAL17.02%4 250
LAUREATE EDUCATION, INC.2.46%3 742
STRATEGIC EDUCATION, INC.22.70%2 987
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