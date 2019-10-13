Minsheng Education : VOLUNTARY ANNOUNCEMENT COMMENCEMENT OF ENTRUSTMENT ARRANGEMENT OF (I) GUANGDONG MINGSHI ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (II) GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (III) GUANGZHOU HAIZHU DISTRICT BLUE STAR VOCATIONAL……

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VOLUNTARY ANNOUNCEMENT COMMENCEMENT OF ENTRUSTMENT ARRANGEMENT OF (I) GUANGDONG MINGSHI ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (II) GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED; (III) GUANGZHOU HAIZHU DISTRICT BLUE STAR VOCATIONAL TRAINING SCHOOL AND PROVISION OF LOAN BY CHONGQING MENGZHUO EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TO GUANDONG MINSHENG ONLINE EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
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