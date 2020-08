MarketScreener Homepage > Equities > Budapest Stock Exchange > MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL HU0000153937 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYILVANOSAN (MOL) Add to my list Report Report End-of-day quote Budapest Stock Exchange - 08/06 1793 HUF -0.06% 04:34a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : Investor presentation - August, 2020 PU 04:29a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : csoport 2019 Féléves Jelentés PU 04:29a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : Group Financial and Operational Data 2012-2020 Q2 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag : Group Financial and Operational Data 2012-2020 Q2 0 08/07/2020 | 04:29am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Content MOL Group Flash Report tables 2012-2020 Content Page Financial highlights (HUF bn, USD mn) 1 Exploration & Production financial results (HUF bn, USD mn) 2 Exploration & Production operational data 3 Downstream financial results (HUF bn, USD mn) 6 Downstream operational data 8 Downstream market & sales data 11 Consumer Services financial results (HUF bn, USD mn) 12 Consumer Services operational data 13 Gas financial results (HUF bn, USD mn) 15 Financial Statements 2015-2020* (HUF mn) 16 Financial Statements 2015-2020 (USD mn) 19 Financial Statements 2012-2015 (HUF mn) 22 Tax (HUF mn, USD mn) 25 Segmental data (HUF mn) 26 Segmental data (USD mn) 28 Changes in equity (HUF mn) 30 Special items (HUF mn, USD mn) 31 Sustanability figures 32 CAPEX (HUF bn, USD mn) 33 External parameters 34 Shareholders structure 35 * As of 2016 MOL Group has revised the presentation format of its financial statements based on international best practice, and with the aim of ensuring compliance with the requirements of International Financial Reporting Standards. &A Financial highlights foot- note MOL-csoport pénzügyi összefoglaló (Mrd Ft) MOL Group financial results (IFRS) (in HUF bn) Q1 2012 Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 restated Q2 2014 restated Q3 2014 restated Q4 2014 restated FY 2014 restated Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Értékesítés nettó árbevétele Net sales revenues 1,347.2 1,318.8 1,431.9 1,422.4 5,521.3 1,293.2 1,320.0 1,428.9 1,358.3 5,400.4 1,120.9 1,232.2 1,341.9 1,171.7 4,866.6 919.3 1,125.4 1,119.1 926.8 4,090.7 697.2 910.3 962.3 983.1 3,553.0 955.3 1,008.4 1,046.0 1,120.7 4,130.3 1,002.0 1,333.7 1,449.0 1,384.0 5,168.7 1,142.4 1,341.0 1,400.0 1,383.3 5,266.7 1,119.5 823.9 EBITDA EBITDA 157.4 75.1 173.6 130.0 524.7 144.3 91.0 157.7 128.1 521.1 114.2 99.1 157.1 37.9 408.4 139.9 193.1 158.8 151.6 643.4 127.7 179.9 166.7 149.1 623.4 191.1 178.2 138.6 164.6 672.6 154.3 209.7 213.8 186.4 764.2 142.6 182.8 190.3 169.4 685.1 124.1 122.8 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 175.2 93.6 187.7 126.8 571.9 140.9 91.0 152.2 110.2 494.2 101.5 96.4 150.7 61.6 410.2 139.9 193.1 158.8 118.5 610.2 127.7 179.9 166.7 155.6 630.0 191.1 173.6 145.5 169.4 679.6 154.3 205.2 213.8 173.7 747.0 138.7 182.8 190.3 176.9 688.7 124.1 122.8 2 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA Clean CCS EBITDA 134.5 146.2 149.1 139.0 568.9 140.6 114.7 138.5 122.6 516.5 104.6 95.1 164.5 146.5 510.6 156.1 177.4 203.2 150.3 687.0 143.4 158.5 163.9 139.6 605.4 178.0 192.7 150.0 151.9 672.7 158.1 178.5 197.4 194.1 728.2 144.0 182.4 202.9 179.6 708.9 191.4 113.9 Üzleti eredmény Operating profit 83.3 0.7 103.0 29.6 205.3 67.4 12.7 (57.0) (41.7) (18.6) 46.4 32.7 90.9 (129.9) 40.1 65.6 108.3 76.5 (467.6) (217.2) 56.5 101.1 92.4 57.9 307.9 120.0 106.4 66.1 61.8 354.4 68.6 119.4 121.4 43.4 352.9 57.3 89.4 102.6 44.8 294.1 26.0 (8.1) Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit excl. spec. Items 101.151 19.195 117.155 43.943 270.0 64.0 12.7 61.3 10.5 148.5 33.7 30.0 84.4 (39.1) 109.1 65.6 108.3 78.2 11.6 263.6 56.5 101.1 97.9 75.4 330.9 120.0 101.8 73.0 89.1 383.9 68.6 114.9 121.4 57.8 362.7 53.4 89.4 102.6 72.8 318.2 26.0 12.2 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" üzleti eredmény Clean CCS EBIT 60.5142694389 71.7649827336 78.5676502238 56.1749588648 267.0 63.7 36.4 47.6 22.9 170.7 36.8 28.7 98.3 45.8 209.5 81.8 92.6 122.6 43.4 340.4 72.2 79.7 95.1 59.3 306.3 106.9 120.9 77.5 71.6 377.0 72.5 88.2 105.1 78.2 343.9 58.7 89.1 115.2 75.5 338.4 93.3 3.2 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Net financial (expenses) / gain (5.0) (18.5) (5.0) (16.1) (33.2) (17.3) (11.8) (15.3) (13.8) (58.3) (20.2) (11.4) (40.9) (32.1) (104.5) (39.2) (14.5) (9.8) (29.1) (92.6) (0.7) (10.6) (6.1) (32.4) (49.8) (3.7) 5.2 (5.0) (3.2) (6.7) (1.9) (24.3) (3.7) (6.7) (36.5) (4.2) (2.0) (16.7) 5.4 (17.4) (88.8) (1.8) Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó eredményből Net profit for the period attr. to equity holders of the parent 73.9 0.5 67.6 9.5 151.5 27.8 18.9 (30.0) 5.2 21.9 20.8 24.0 28.5 (69.3) 4.1 28.7 56.3 89.4 (435.3) (261.0) 73.6 79.1 67.3 43.5 263.5 93.9 88.8 47.7 76.6 307.0 60.3 72.9 90.0 78.0 301.2 48.6 77.8 59.8 37.0 223.2 (48.4) (41.5) Működési cash flow Operating cash flow (10.5) 162.2 204.9 97.4 454.0 57.3 238.4 68.4 250.6 614.7 11.7 129.4 141.3 152.1 434.5 60.2 120.2 255.4 150.9 586.8 73.7 132.7 130.4 182.6 519.4 39.9 210.5 184.1 125.2 559.7 50.4 228.7 123.3 193.6 596.1 100.2 142.9 171.2 290.0 704.2 38.2 206.2 Működési cash flow a működőtőke változása előtt Operating cash flow before changes in working capital 158.6 91.9 167.5 129.2 538.1 145.6 98.2 152.8 104.1 500.7 99.5 101.9 156.4 64.0 421.9 114.4 183.2 168.9 149.0 615.6 106.9 151.6 149.1 139.7 547.3 170.8 149.3 141.2 182.5 643.8 140.3 211.9 211.3 140.6 704.1 159.8 172.6 177.9 201.3 711.7 123.6 35.3 EPS, HUF Basic EPS, HUF 105.3 0.8 96.1 13.5 215.4 36.8 24.3 (44.9) 4.8 19.5 26.1 30.6 36.8 (98.3) (4.9) 36.7 73.9 118.9 (594.3) (365.7) 97.4 107.5 92.8 60.5 359.0 133.4 126.4 67.8 109.2 436.8 86.4 104.6 129.0 111.5 431.6 69.2 110.6 84.9 52.3 316.9 (67.9) (58.2) EPS speciális tételek nélkül, HUF Basic EPS, excl. Special items, HUF 118.9 6.9 110.4 16.9 260.8 19.6 30.4 56.1 17.8 137.0 8.6 29.1 31.5 (47.8) 21.4 36.7 73.9 119.8 (35.1) 195.3 97.4 107.5 95.8 74.3 375.6 133.4 119.8 74.6 148.1 475.9 86.4 98.1 129.0 128.3 441.9 65.6 110.6 84.9 98.2 359.4 (67.9) (8.3) Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA Net debt / EBITDA 1.6 1.7 1.4 1.4 1.4 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.3 1.31 1.41 1.19 0.98 0.74 0.74 1.06 1.09 1.08 0.97 0.97 0.88 0.75 0.63 0.65 0.65 0.72 0.57 0.46 0.41 0.41 0.57 0.74 0.79 0.82 0.82 0.90 1.63 16 Nettó eladósodottság Gearing ratio (%) 29.1 27.9 24.5 24.9 24.9 25.1 21.3 20.7 16.0 16.0 18.3 18.5 17.1 19.6 19.6 0.2 0.2 0.2 0.2 21% 28.1% 27.9% 27.4% 25.2% 25.2% 24.1% 21.0% 17.2% 17.5% 17.5% 17.7% 14.8% 13.2% 12.0% 12.0% 15.4% 18.7% 18.5% 18.6% 18.6% 19.1% 28.6% In US dollars MOL-csoport pénzügyi összefoglaló (millió USD) MOL Group financial results (IFRS) - (in USD mn) Q1 2012 Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 restated Q2 2014 restated Q3 2014 restated Q4 2014 restated FY 2014 restated Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 3 Értékesítés nettó árbevétele Net sales revenues 5,953 5,744 6,325 6,510 24,496 5,761 5,830 6,351 6,211 24,141 4,987 5,523 5,699 4,755 20,964 3,345 4,065 3,988 3,252 14,650 2,464 3,280 3,452 3,428 12,624 3,291 3,579 4,009 4,234 15,114 3,960 5,007 5,199 4,888 19,054 4,081 4,665 4,744 4,610 18,100 3,646 2,587 3 EBITDA EBITDA 695 327 767 595 2,328 643 402 701 586 2,329 508 444 667 157 1,776 508 697 566 527 2,297 452 648 597 521 2,217 659 631 532 622 2,444 610 783 767 659 2,819 509 635 646 564 2,354 408 384 3 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 773 408 829 580 2,537 628 402 676 504 2,209 452 432 640 251 1,776 508 697 566 413 2,184 452 648 597 544 2,240 659 614 559 640 2,472 610 766 767 614 2,757 495 635 646 589 2,365 408 384 2, 3 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA Clean CCS EBITDA 595.0 636.6 662.2 635.2 2,529.0 625.7 504.8 615.7 562.2 2,308 465.2 426.5 698.3 592.9 2,183 569 640 724 525 2,459 506 571 587 488 2,153 614 684 576 574 2,447 625 668 708 686 2,687 514 634 689 598 2,435 622 353 3 Üzleti eredmény Operating profit 368 3 455 136 911 300 56 (253) (191) (83) 206 147 386 (516) 223 238 391 272 (1,638) (738) 200 364 330 205 1,099 413 376 254 234 1,278 271 444 436 154 1,305 205 310 349 148 1,012 90 (29) Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit excl. spec. Items 447 84 517 201 1,198 285 56 273 48 664 150 135 359 (155) 489 237 391 278 21 928 200 364 350 265 1,179 413 359 281 337 1,391 271 427 436 205 1,339 191 310 349 242 1,092 90 36 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" üzleti eredmény Clean CCS EBIT 269.0 312.6 350.2 256.2 1,188.0 282.7 158.8 212.7 106.2 760.5 163.5 129.0 417.0 186.6 896.1 298.3 334.3 436.7 133.2 1,202.5 255 287 341 209 1,092 368 429 298 271 1,366 287 329 377 276 1,269 210 309 392 251 1,162 304 5 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Net financial (expenses) / gain (21) (81) (22) (74) (147) (77) (52) (69) (63) (261) (90) (51) (172) (129) (442) (141) (53) (35) (102) (331) (2) (38) (22) (113) (176) (13) 20 (20) (12) (25) (7) (90) (13) (24) (134) (15) (7) (56) 19 (59) (288) (9) Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó eredményből Net profit for the period attr. to equity holders of the parent 325 2 299 43 672 124 84 (133) 24 98 92 108 122 (275) 47 104 202 318 (1,528) (903) 262 285 241 154 941 323.4 315.6 183.8 289.4 1,112.2 238.3 273.9 323.0 275.7 1,111.0 173.8 270.0 204.0 123.0 770.0 (152.0) (142.0) Működési cash flow Operating cash flow (46) 706 905 446 2,014 255 1,053 304 1,146 2,748 17 564 615 617 1,863 220 434 910 526 2,088 261 480 467 635 1,843 138 753 706 473 2,070 200 862 443 684 2,189 358 501 593 976 2,428 129 642 Működési cash flow a működőtőke változása előtt Operating cash flow before changes in working capital 443 457 663 262 1,826 415 661 602 522 2,200 378 546 534 490 1,948 588 529 542 689 2,349 555 791 758 497 2,600 571 600 604 670 2,445 404 117 EPS, USD Basic EPS, USD 0.5 0.0 0.4 0.1 1.0 0.2 0.1 (0.2) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 (0.4) 0.0 0.1 0.3 0.4 (2.1) (1.3) 0.3 0.4 0.3 0.2 1.3 0.46 0.40 0.26 0.41 1.58 0.34 0.39 0.46 0.39 1.59 0.25 0.38 0.29 0.17 1.09 (0.21) (0.20) EPS speciális tételek nélkül, USD Basic EPS, excl. Special items, USD 0.5 0.0 0.5 0.1 1.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.0 0.1 0.1 (0.2) 0.2 0.1 0.3 0.4 (0.1) 0.7 0.3 0.4 0.3 0.3 1.3 0.46 0.40 0.28 0.56 1.73 0.34 0.37 0.46 0.45 1.63 0.23 0.38 0.29 0.33 1.24 (0.21) (0.04) Exchange rate used in calculation is based on monthly / yearly average Transzformációs projektek Transformational projects &A Back to Content /xl/drawings/drawing2.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing2.xml#Content!A1 E&P financial results foot- note Kuatás és Termelés üzletág eredményei (Mrd Ft) Exploration & Production segment results (in HUF bn) Q1 2012 reasteted Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 reasteted FY 2012 reasteted Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 restated Q2 2014 restated Q3 2014 restated Q4 2014 restated FY 2014 restated Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 99.5 94.5 99.4 109.4 402.8 104.1 81.1 93.2 88.7 367.0 91.8 62.4 70.6 61.5 286.3 59.3 52.1 42.0 87.5 241.0 41.3 46.9 46.7 48.8 183.7 63.5 68.9 42.2 58.0 232.5 72.5 86.9 88.9 108.6 356.9 83.3 77.4 69.4 79.1 309.1 56.4 35.5 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 111.0 104.1 102.5 100.3 417.9 104.1 81.1 82.7 88.7 356.5 79.1 62.4 64.2 65.3 270.9 59.3 52.1 42.0 43.6 197.0 41.3 46.9 46.7 55.4 190.3 63.5 64.3 49.1 58.0 234.8 72.5 86.9 88.9 95.9 344.2 79.4 77.4 69.4 79.1 305.2 56.4 35.5 Üzleti eredmény Operating profit/(loss) 66.5 59.8 72.1 57.8 256.2 67.5 44.2 41.1 (10.3) 142.4 57.6 30.5 38.7 (51.0) 75.8 20.0 2.7 (2.1) (490.3) (469.6) 7.4 5.6 14.4 9.6 37.0 30.0 35.2 6.5 2.9 74.5 27.8 37.4 39.4 39.7 144.3 43.6 32.3 29.7 31.4 136.9 15.8 (40.6) Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit excl. spec. items 78.0 69.5 75.1 59.6 282.2 67.5 44.2 30.6 33.1 175.3 44.9 30.5 32.3 3.1 110.8 20.0 2.7 (2.1) (34.9) (14.3) 7.4 5.6 14.4 16.2 43.6 30.0 30.6 13.4 21.3 95.2 27.8 37.4 39.4 26.0 130.6 39.7 32.3 29.7 39.3 141.0 15.8 (20.4) 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 21.2 28.1 36.0 52.7 138.0 21.6 34.3 43.9 49.8 149.6 130.4 50.6 58.2 89.3 328.4 50.5 50.7 70.1 38.6 209.9 31.0 36.6 27.9 19.0 114.4 16.1 19.6 19.6 31.7 87.0 18.1 17.0 21.1 28.4 84.6 24.0 23.9 23.5 33.3 104.8 23.7 22.6 amiből kutatási CAPEX o/w exploration CAPEX 11.2672782953 12.584878681 16.4864368247 17.2623533824 57.6 11.9 19.7 23.6 20.8 75.9 18.0 20.1 21.1 26.9 86.1 13.2 25.2 19.2 8.7 66.3 6.2 5.4 1.8 2.5 15.9 3.5 1.9 2.6 3.7 11.7 6.3 3.3 1.9 7.3 18.9 5.7 7.2 3.3 11.3 27.5 11.0 2.8 Bányajáradék Royalty 40.8 34.4 31.7 29.9 136.8 26.1 23.0 24.4 24.1 97.7 23.0 23.1 24.8 19.9 90.8 14.1 15.2 12.8 11.8 53.9 9.5 10.8 11.3 11.3 42.9 10.7 10.2 9.7 12.0 42.6 11.6 13.0 13.4 13.8 51.8 12.3 12.8 11.4 11.1 47.6 9.2 5.5 In US dollars Kuatás és Termelés üzletág eredményei (millió USD) Exploration & Production segment results (in USD mn) Q1 2012 reasteted Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 reasteted FY 2012 reasteted Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 restated Q2 2014 restated Q3 2014 restated Q4 2014 restated FY 2014 restated Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 145.9 169.0 167.3 170.1 652.3 218.6 245.0 161.5 219.1 844.1 286.6 325.2 319.1 383.3 1,314.3 297.5 269.2 235.2 263.7 1,065.5 184.6 112.3 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 145.9 169.0 167.3 193.0 675.2 218.6 228.2 188.0 219.1 853.9 286.6 325.2 319.1 338.5 1,269.5 283.5 269.2 235.2 263.7 1,051.5 184.6 112.3 Üzleti eredmény Operating profit/(loss) 26.3 20.4 51.7 33.8 132.1 103.2 125.3 24.5 11.1 264.1 110.0 139.9 141.3 140.5 531.7 155.7 112.5 100.8 104.4 473.3 52.9 (129.4) Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit excl. spec. items 26.3 20.4 51.7 56.7 155.0 103.2 108.5 51.1 80.6 343.3 110.0 139.9 141.3 91.9 483.1 141.7 112.5 100.8 131.0 486.0 52.9 (63.8) 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 109.3 131.9 100.0 66.1 407.4 55.5 69.7 75.1 119.6 319.9 71.7 63.9 75.6 100.4 311.6 85.8 83.4 79.6 111.2 359.9 77.1 71.0 amiből kutatási CAPEX o/w exploration CAPEX 21.8 19.4 6.5 8.7 56.4 12.0 6.8 9.9 14.1 42.8 25.0 12.5 6.9 25.9 70.3 20.4 25.2 11.1 37.6 94.3 35.9 8.9 Bányajáradék Royalty 33.7 38.3 40.5 39.8 152.3 37.0 36.0 37.3 45.3 155.6 45.9 49.0 48.0 48.7 191.6 43.9 44.5 38.7 37.0 164.1 30.0 17.4 Transzformációs projektek Transformational projects &A Back to Content /xl/drawings/drawing3.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing3.xml#Content!A1 E&P operational data foot- note Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap) HYDROCARBON PRODUCTION (mboe/d) (gross figures before royalty) Q1 2012 Q2 2011 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 2013 Q3 2013 Q4 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated* Q2 2015 restated* Q3 2015 restated* Q4 2015 restated* FY 2015 restated* Q1 2016 retstated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 restated Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 4 Kőolajtermelés Crude oil production 43.7 42.4 42.3 42.9 42.8 40.6 40.9 36.3 35.2 38.2 36.3 32.6 34.1 34.9 34.5 33.3 35.4 33.8 38.1 35.2 41.9 42.3 39.5 40.1 40.9 40.4 38.6 36.1 35.3 37.6 40.1 43.8 45.7 48.3 44.5 48.7 47.8 46.2 48.4 47.8 48.1 60.1 Magyarország Hungary 12.0 11.9 12.4 12.6 12.2 11.5 11.6 11.1 11.9 11.5 11.2 10.7 10.4 11.3 10.9 11.5 11.2 10.6 12.5 11.4 13.1 13.6 12.9 13.4 13.3 12.9 12.8 12.6 13.1 12.8 12.8 13.0 13.0 13.3 13.0 13.2 12.6 11.7 9.4 11.7 9.7 9.8 Horvátország Croatia 8.7 8.9 8.9 8.6 8.8 8.4 8.7 8.8 8.5 8.6 8.7 8.6 8.5 9.9 8.9 10.5 10.2 10.6 11.5 10.7 11.7 12.1 12.2 11.7 11.9 11.5 12.4 12.7 12.1 12.2 12.1 12.5 12.5 12.7 12.4 12.4 12.3 12.0 11.6 12.1 11.1 11.0 Oroszország Russia 18.3 17.2 17.4 17.2 17.5 16.9 16.7 12.9 10.6 14.3 10.5 6.8 6.9 6.6 7.7 2.1 2.0 1.9 1.6 1.9 1.6 1.5 1.5 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.5 0.7 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 2.0 0.5 2.5 2.7 1.9 1.8 4.5 4.2 3.9 3.6 2.8 4.1 3.8 3.8 3.6 3.8 3.9 3.6 3.4 3.7 3.3 3.4 3.3 3.2 3.3 2.9 3.1 3.8 3.6 3.4 3.9 3.7 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 1.9 1.0 3.2 3.1 2.2 4.3 3.2 8.4 6.5 4.9 6.7 6.6 8.4 6.1 3.7 3.6 5.4 8.8 11.8 14.0 16.2 12.7 17.2 16.7 15.7 20.8 17.6 20.3 16.2 Pakisztán Pakistan 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 1.5 1.8 -0.7 0.8 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 Azerbajdzsán Azerbaijan 16.3 Szíria Syria 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Nemzetközi Other International 3.5 3.5 3.2 3.4 3.4 3.1 3.1 2.7 3.2 3.0 3.3 3.3 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.0 2.8 3.1 2.6 2.4 2.3 2.1 2.4 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 Földgáztermelés Natural gas production 79.7 62.8 61.3 62.9 66.7 61.1 58.5 57.0 54.6 57.8 55.1 52.3 53.5 58.8 54.9 58.6 56.7 54.7 57.5 56.9 57.7 55.5 54.1 56.6 56.0 55.1 54.7 53.2 53.6 54.2 54.6 50.7 48.5 50.8 51.2 50.5 48.1 46.4 46.5 47.9 47.8 43.3 Magyarország Hungary 30.4 25.7 29.0 30.7 29.0 29.1 26.8 27.0 25.8 27.2 25.2 23.9 26.9 27.9 26.0 27.0 25.2 24.5 26.2 25.7 27.4 26.5 26.7 27.0 26.9 26.0 26.4 25.9 26.8 26.3 26.3 24.5 24.5 24.2 24.9 23.5 22.7 22.2 22.5 22.7 23.5 22.5 Horvátország Croatia 35.1 32.2 27.8 27.8 30.7 28.0 27.4 25.2 24.2 26.2 25.3 23.9 22.1 25.4 24.2 26.0 24.9 24.6 24.4 25.0 23.1 22.0 21.4 23.3 22.4 22.6 21.4 20.7 20.4 21.3 20.5 19.0 16.8 19.4 18.9 19.7 18.4 17.6 16.9 18.1 16.8 16.0 amiből off-shore o/w Croatian offshore 18.8 16.5 14.9 12.9 15.8 13.6 13.3 10.7 9.9 11.9 11.2 10.0 10.8 12.5 11.1 13.0 12.0 12.0 11.9 12.2 10.5 9.0 9.1 8.8 9.3 8.6 8.2 7.4 6.8 7.7 7.1 6.4 6.0 6.5 6.5 7.0 6.2 5.8 5.4 6.1 5.2 4.9 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.2 2.4 1.2 2.0 1.7 2.3 2.1 1.2 1.2 1.7 1.1 1.2 0.7 0.3 0.8 1.4 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 0.9 0.8 1.2 1.1 1.3 0.6 Pakisztán Pakistan 5.0 4.9 4.5 4.3 4.7 4.1 4.3 4.9 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5 4.7 4.6 4.4 4.2 4.4 4.8 4.5 5.0 4.8 4.9 5.2 5.0 5.5 5.6 5.9 6.1 5.7 6.4 6.1 5.9 5.8 6.0 6.0 6.0 5.8 6.0 5.9 6.2 4.2 Szíria Syria 9.2 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Nemzetközi Other International 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Kondenzátum Condensate 10.7 8.5 8.4 8.4 9.0 8.1 7.3 8.0 7.1 7.6 7.8 7.4 7.3 9.8 8.1 6.9 6.9 7.0 7.6 7.1 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 6.9 6.7 7.1 6.8 6.7 6.0 6.8 6.6 6.6 6.5 5.9 5.8 6.2 5.6 5.5 Magyarország Hungary 4.4 5.1 5.5 5.2 5.1 5.0 4.4 4.6 4.0 4.5 4.7 4.7 4.9 4.5 4.7 3.6 3.7 3.9 4.1 3.8 4.2 4.1 4.5 4.1 4.2 3.8 3.8 3.6 3.4 3.7 3.5 3.7 3.4 3.8 3.6 3.6 3.6 3.2 3.1 3.4 2.9 3.4 Horvátország Croatia 2.8 2.7 2.2 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 2.2 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.7 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.6 1.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 Pakisztán Pakistan 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 1.1 0.8 0.8 0.9 0.5 0.5 3.2 1.3 1.4 1.2 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.4 0.9 Szíria Syria 2.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Nemzetközi Other International 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése Average hydrocarbon production of fully consolidated companies 98.9 99.0 95.5 103.2 99.1 107.3 105.3 101.1 104.2 104.5 102.9 100.7 96.2 95.6 98.8 101.5 101.2 100.3 105.9 102.2 105.8 102.4 98.6 100.7 101.9 101.5 108.8 Oroszország (Baitex) Russia (Baitex) 4.4 4.7 5.0 5.1 4.8 5.3 5.7 5.9 6.2 5.8 6.4 6.4 6.2 6.0 6.2 6.0 5.7 5.6 5.2 5.6 5.0 4.9 4.8 4.7 4.9 4.6 4.4 Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum) Kurdistan Region of Iraq (Pearl Petroleum) 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 3.7 2.8 4.7 4.5 4.1 3.9 4.3 4.5 4.2 Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése Average hydrocarbon production of joint ventures and associated companies 4.4 4.7 5.0 5.1 4.8 7.5 8.0 8.3 8.6 8.1 8.8 8.7 8.5 8.5 8.6 8.5 8.1 8.0 8.9 8.4 9.7 9.4 8.9 8.7 9.2 9.1 8.5 Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés* Group level average hydrocarbon production* 134.1 113.7 112.0 114.2 118.5 109.9 106.7 101.3 96.9 103.7 99.2 92.4 94.9 103.5 97.5 103.3 103.6 100.5 108.3 103.9 114.8 113.3 109.4 112.8 112.6 111.7 109.4 104.7 104.1 107.4 110.0 109.3 108.3 114.9 110.6 115.5 111.8 107.5 109.4 111.0 110.6 117.3 * Due to IFRS requirements, as of 2016, Baitex (Baitugan) production in Russia and Fedorovsky in Kazakhstan are deconsolidated and shown among "JVs and associates". In addition, the liquids production of Pearl Petroleum from 2016 is also included among "JVs and associates". Realizált szénhidrogén árak Realised hydrocarbon price Q1 2012 Q2 2011 Q2 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 2013 Q4 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated* Q2 2015 restated* Q3 2015 restated* Q4 2015 restated* FY 2015 restated* Q1 2016 retstated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl) Average realised crude oil and condensate price (USD/bbl) 91.6 84.0 83.9 86.4 86.5 90.3 81.2 87.7 89.1 87.1 89.9 91.4 86.2 63.0 82.2 47.7 54.1 44.9 40.6 46.8 31.9 38.1 41.1 44.6 39.4 48.7 47.4 46.3 53.3 48.9 60.7 66.8 68.8 64.6 65.3 58.8 64.8 58.4 60.2 60.5 49.6 29.4 Átlagos realizált gáz ár (USD/boe) Average realised gas price (USD/boe) 68.1 67.6 62.0 60.9 64.6 56.2 54.3 51.1 46.6 52.2 54.7 43.2 43.5 44.4 46.8 39.9 37.7 35.7 30.5 35.9 29.2 26.8 27.2 27.6 27.7 29.0 27.9 29.5 35.2 30.5 35.5 35.0 38.0 36.2 36.2 33.0 27.2 24.3 25.8 27.6 23.7 15.2 27 Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe)* Average realised total hydrocarbon price (USD/boe) 79.7 76.0 72.6 74.2 75.6 73.6 67.2 68.3 67.1 69.2 69.6 62.5 63.4 53.1 62.2 43.6 45.0 40.1 35.4 40.9 30.8 32.2 33.7 36.0 33.2 38.5 37.2 37.5 43.3 39.1 47.3 51.3 53.5 52.1 51.1 47.5 48.2 43.4 45.2 46.1 37.9 24.2 Fajlagos költség (USD/boe) Production cost (USD/boe) Q1 2012 Q2 2011 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 2013 Q3 2013 Q4 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated* Q2 2015 restated* Q3 2015 restated* Q4 2015 restated* FY 2015 restated* Q1 2016 retstated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén-termelésének fajlagos költsége Average unit OPEX of fully consolidated companies 7.3 8.0 7.5 7.5 7.6 6.4 6.6 6.2 6.1 6.3 6.0 6.1 7.5 7.5 6.7 6.8 6.8 6.7 7.5 6.9 6.4 7.0 6.9 7.9 7.1 7.0 6.1 Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén termelésének fajlagos költsége Average unit OPEX of joint ventures and associated companies 2.0 2.0 2.5 3.0 2.4 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7 1.9 1.7 1.6 1.7 2.1 1.7 1.8 1.7 2.3 1.9 1.5 1.9 2.1 2.2 Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (USD/boe)* Group level average unit OPEX (USD/boe)* 6.0 6.9 7.7 8.9 7.3 7.7 8.6 7.5 9.5 8.3 7.1 8.1 7.3 8.9 7.8 7.0 7.7 7.3 7.3 7.3 5.8 6.0 5.6 5.6 5.7 5.4 5.6 6.7 6.7 6.1 6.2 6.1 6.1 6.8 6.3 5.8 6.4 6.3 7.1 6.4 6.4 5.7 Kutatás és Termelés beruházások (Mrd Ft) E&P CAPEX (in HUF bn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated* Q2 2015 restated* Q3 2015 restated* Q4 2015 restated* FY 2015 restated* Q1 2016 retstated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Kutatás Exploration Magyarország Hungary 3.1 3.5 3.1 3.6 13.2 1.7 2.0 3.0 2.9 9.6 0.7 2.5 2.8 6.3 12.4 2.4 3.6 3.8 3.1 12.9 1.7 2.0 0.7 2.2 6.5 3.0 1.3 1.7 2.3 8.3 2.3 1.2 0.4 3.0 7.0 2.4 0.2 0.1 2.1 4.8 4.0 2.5 Horvátország Croatia 2.6 0.7 1.1 1.3 5.7 0.4 1.7 4.3 3.1 9.5 1.0 0.4 0.8 1.7 3.9 0.2 0.5 1.2 0.7 2.6 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.1 0.9 1.2 1.1 1.3 0.6 0.6 3.6 0.0 0.3 0.1 1.4 1.9 0.6 0.1 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 3.3 6.4 8.5 8.6 26.8 4.9 8.4 7.3 8.6 29.3 9.5 9.7 10.6 11.9 41.6 6.4 11.9 7.1 0.3 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pakisztán Pakistan 1.1 0.5 0.8 0.6 2.9 0.5 0.7 0.9 1.8 3.8 1.4 1.3 2.5 3.2 8.4 2.2 2.9 2.0 1.5 8.7 1.2 0.8 0.1 0.1 2.3 0.6 0.4 0.2 0.3 1.5 0.4 0.4 0.2 -0.1 0.9 0.0 -0.0 0.1 0.9 1.0 0.3 0.5 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.0 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 -0.1 2.3 0.2 -0.0 1.0 0.1 1.3 -0.1 0.1 0.5 0.2 0.7 2.5 0.4 0.8 3.7 7.3 2.4 5.3 2.9 6.4 17.0 6.1 -0.4 Egyéb Other 1.1 1.5 2.5 3.8 5.3 4.0 6.4 7.8 3.6 21.9 3.9 4.8 2.8 2.8 14.3 1.7 6.2 2.4 3.1 13.5 2.9 2.6 -0.0 -0.1 5.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 0.0 0.5 2.9 0.0 0.1 Összesen Total 11.2 12.4 16.1 17.9 57.6 11.5 19.3 23.4 20.0 75.9 18.0 20.1 21.1 26.9 86.1 13.2 25.2 19.2 8.7 66.3 6.2 5.4 1.8 2.5 15.9 3.5 1.9 2.6 3.7 11.7 6.3 3.3 1.9 7.3 18.9 5.7 7.2 3.3 11.3 27.5 11.0 2.8 Mezőfejlesztés Field Development Magyarország Hungary 2.6 3.1 4.1 3.9 13.8 2.3 2.8 4.7 6.4 16.2 2.6 2.6 2.6 3.8 11.6 3.8 2.1 1.9 6.2 14.0 4.1 4.1 3.7 3.4 15.3 2.5 4.4 5.2 6.8 18.8 3.8 5.0 7.1 6.9 22.8 4.3 4.8 5.5 7.4 22.1 3.7 2.4 Horvátország Croatia 0.2 3.1 3.6 4.5 11.4 2.1 3.3 8.1 15.5 28.9 7.3 7.7 9.4 8.1 32.4 2.9 4.3 4.8 10.2 22.3 3.9 7.0 3.9 5.8 20.6 2.5 5.0 5.2 5.8 18.5 2.2 3.0 3.5 5.3 13.9 1.5 2.5 4.5 3.8 12.2 2.0 0.7 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.6 1.5 1.4 2.5 6.0 1.3 3.2 1.8 1.2 7.5 1.8 0.6 1.5 3.1 7.1 4.2 -2.4 0.6 0.5 2.9 0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 -0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.7 1.2 2.3 2.6 1.5 1.3 2.6 8.0 2.2 0.4 Pakisztán Pakistan 0.0 0.0 0.1 1.5 1.5 0.4 2.1 0.7 0.3 3.5 0.3 0.2 0.3 0.4 1.2 0.5 0.4 0.4 0.2 1.5 0.4 0.3 0.3 0.3 1.3 0.3 0.4 0.4 0.2 1.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.5 0.2 0.1 0.8 0.0 -0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 11.0 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.0 9.8 15.4 16.3 41.6 12.2 13.4 16.1 9.8 51.5 12.9 15.8 13.4 3.6 45.7 4.4 5.3 4.2 10.8 24.7 3.2 2.5 4.2 1.6 11.5 4.2 3.4 3.5 3.6 14.6 1.5 1.4 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 Egyéb Other 5.8 7.6 7.4 7.5 3.0 1.2 1.1 1.3 3.6 7.2 0.9 1.5 1.7 2.3 6.3 1.7 1.6 1.5 1.8 6.6 1.4 0.6 1.3 1.2 4.5 0.2 0.1 -0.0 0.6 0.9 0.7 0.8 0.7 1.5 3.8 1.3 0.8 1.2 1.2 4.5 1.6 0.9 Összesen Total 9.2 15.3 16.6 19.9 61.0 7.2 12.5 16.6 27.0 76.7 15.4 25.6 34.3 36.3 111.6 25.9 19.8 25.4 28.7 99.8 22.8 28.0 22.7 14.5 88.0 10.3 15.2 14.9 24.2 64.6 10.2 11.4 16.3 16.6 54.6 13.9 13.5 16.2 18.7 62.3 11.0 16.8 Akvizíció Acquisition Magyarország Hungary 0.0 1.5 -0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Horvátország Croatia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pakisztán Pakistan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.0 Egyesült Királyság United Kingdom 96.1 0.0 0.0 23.3 119.4 9.4 1.6 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Other 0.0 ERROR:#REF! 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Összesen Total 0.0 0.0 0.0 ERROR:#REF! 13.5 96.1 1.5 -0.0 23.3 121.0 9.4 1.6 22.1 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Other Magyarország Hungary 0.2 0.6 0.7 2.0 3.5 0.1 0.1 -0.0 0.4 0.5 0.5 1.4 1.5 3.0 6.3 0.7 3.1 1.5 1.9 7.1 0.3 1.6 1.7 2.0 5.5 0.6 1.1 1.0 2.4 5.2 0.3 0.5 0.7 1.6 3.2 0.5 0.7 0.7 1.4 3.2 0.4 0.8 Horvátország Croatia 1.0 1.2 1.6 3.2 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.9 -0.8 2.2 1.1 0.8 1.7 -1.3 2.4 1.4 1.0 1.3 0.6 4.3 1.7 1.2 0.9 1.3 5.1 1.3 1.4 1.8 2.1 6.6 2.7 1.9 2.5 1.7 8.7 0.6 1.8 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 Pakisztán Pakistan 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.1 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.3 0.1 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.2 0.7 1.1 1.1 0.6 0.8 0.1 2.6 0.4 0.2 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Egyéb Other -0.5 -1.4 1.0 -3.7 -4.7 0.3 -1.3 -0.6 -2.2 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Összesen Total 0.7 0.4 3.3 1.4 5.8 0.4 -1.1 -0.6 -1.9 -3.1 0.8 3.4 2.7 2.8 9.8 1.9 4.1 3.4 1.2 10.7 2.0 3.2 3.4 1.9 10.5 2.4 2.5 2.1 3.8 10.7 1.6 2.2 2.8 4.5 11.1 4.4 3.2 4.0 3.3 15.0 1.7 2.9 Összesen Total Magyarország Hungary 5.9 7.2 7.9 9.5 30.6 4.1 4.9 7.7 9.7 26.3 3.8 8.0 6.9 13.2 31.9 6.9 8.8 7.2 11.1 34.0 6.2 7.6 6.1 7.5 27.4 6.1 6.9 7.9 11.4 32.3 6.4 6.8 8.2 11.5 33.0 7.2 5.7 6.3 10.9 30.1 8.1 5.7 Horvátország Croatia 3.9 4.9 6.3 9.0 24.1 2.5 5.0 12.3 18.6 38.4 8.4 10.0 11.1 9.0 38.5 4.3 5.6 7.7 9.7 27.3 5.5 8.0 5.2 6.6 25.3 4.3 6.2 6.3 8.0 24.8 4.6 5.7 5.9 8.0 24.2 4.2 4.6 7.1 6.9 22.8 3.3 2.6 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 4.0 7.9 10.0 11.1 32.8 6.3 11.7 9.1 9.8 36.9 11.4 10.3 12.5 15.5 49.6 10.6 9.5 7.7 0.8 28.7 0.3 0.7 0.1 -0.5 0.6 0.3 -0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.8 1.2 2.5 2.7 1.5 1.3 2.7 8.2 2.4 0.4 Pakisztán Pakistan 1.1 0.5 0.8 2.1 4.5 0.8 2.8 1.6 2.1 7.3 1.7 1.5 2.8 3.6 9.6 2.7 3.3 2.5 1.9 10.4 1.6 1.1 0.5 0.4 3.6 0.8 0.9 0.6 0.5 2.8 0.5 0.4 0.3 0.1 1.2 0.0 0.6 0.3 1.0 1.9 0.4 0.5 Azerbajdzsán Azerbaijan 11.1 Egyesült Királyság United Kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 9.9 15.4 40.1 161.6 21.7 15.2 16.2 10.2 63.3 12.9 15.8 13.7 3.7 46.1 4.5 5.5 4.2 10.9 25.1 3.3 2.6 4.3 2.3 12.6 5.3 4.0 4.3 3.7 17.3 1.9 1.6 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 -0.1 24.5 0.2 0.1 1.1 0.1 1.4 -0.1 0.1 0.5 0.3 0.8 2.5 0.4 0.8 3.7 7.4 2.4 5.3 3.0 6.4 17.1 6.1 -0.3 Egyéb Other 6.3 7.7 11.0 ERROR:#REF! 17.2 5.4 6.3 8.6 5.0 25.3 4.8 6.3 4.5 5.1 20.7 3.4 7.9 3.9 4.9 20.1 4.3 3.3 1.2 1.2 10.0 0.2 0.1 -0.0 0.6 0.9 0.7 0.8 0.7 1.6 3.8 2.1 2.2 1.3 1.7 7.3 1.6 1.0 Összesen Total 21.2 28.1 36.0 ERROR:#REF! 138.0 19.1 30.6 39.3 45.2 134.3 130.4 50.6 58.2 89.3 328.4 50.5 50.7 70.1 38.6 209.9 31.0 36.6 27.9 19.0 114.4 16.1 19.6 19.6 31.7 87.0 18.1 17.0 21.1 28.4 84.6 24.0 23.9 23.5 33.3 104.8 23.7 22.6 In US dollars Kutatás és Termelés beruházások (millió USD) E&P CAPEX (in USD mn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated* Q2 2015 restated* Q3 2015 restated* Q4 2015 restated* FY 2015 restated* Q1 2016 retstated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated FY 2016 restated Q1 2017 restated Q2 2017 restated Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Kutatás Exploration Magyarország Hungary 8.6 13.0 13.7 10.7 46.0 6.2 7.0 2.3 7.5 23.1 10.2 4.7 6.7 8.7 30.3 9.2 4.5 1.4 10.7 25.9 8.7 0.6 0.4 6.9 16.6 12.9 7.8 Horvátország Croatia 0.7 1.8 4.2 2.6 9.3 0.5 0.1 0.0 0.7 1.4 0.0 0.2 0.6 3.6 4.3 4.3 5.0 2.2 2.1 13.6 0.1 0.9 0.5 4.8 6.3 1.9 0.3 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 23.3 42.7 25.1 1.0 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pakisztán Pakistan 8.1 10.7 7.2 5.4 31.3 4.3 2.8 0.5 0.5 8.1 2.0 1.6 0.8 1.0 5.4 1.7 1.5 0.6 -0.3 3.4 0.1 -0.1 0.3 3.0 3.3 1.1 1.5 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.0 Egyesült Királyság United Kingdom 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Norvégia Norway 0.0 0.0 8.5 -0.4 8.1 0.6 -0.0 3.7 0.2 4.5 -0.2 0.4 1.9 0.8 2.8 9.8 1.5 2.8 13.1 27.2 8.6 18.6 9.8 21.2 58.1 19.9 -1.1 Egyéb Other 6.2 22.6 8.6 10.8 48.1 10.1 9.5 -0.1 -0.3 19.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 3.0 5.1 0.2 1.8 10.0 0.1 0.3 Összesen Total 47.9 90.9 68.4 30.5 237.6 21.8 19.4 6.5 8.7 56.4 12.0 6.8 9.9 14.1 42.8 25.0 12.5 6.9 25.9 70.3 20.4 25.2 11.1 37.6 94.3 35.9 8.9 Fejlesztés Development Magyarország Hungary 13.9 7.6 6.7 21.5 49.8 14.6 14.7 13.5 11.9 54.6 8.6 15.7 19.7 25.6 69.6 15.1 18.9 25.4 24.2 83.7 15.3 16.7 18.8 24.8 75.6 12.0 7.5 Horvátország Croatia 10.7 15.5 17.3 35.8 79.2 13.8 25.3 13.8 20.1 72.9 8.7 17.7 19.9 21.9 68.3 8.7 11.2 12.6 18.7 51.1 5.2 8.6 15.2 12.8 41.8 6.6 2.2 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 15.2 -8.5 2.2 1.8 10.7 0.2 0.6 0.4 0.7 1.9 1.1 -0.1 0.2 0.3 1.5 0.7 0.7 2.6 4.3 8.3 9.4 5.1 4.3 8.8 27.7 7.1 1.3 Pakisztán Pakistan 1.7 1.4 1.6 0.8 5.5 1.5 1.1 1.1 1.0 4.8 0.9 1.6 1.4 0.7 4.6 0.2 0.1 0.4 0.3 1.0 0.1 1.9 0.6 0.3 2.9 0.0 -0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 34.8 Egyesült Királyság United Kingdom 44.0 48.5 57.5 34.4 184.4 45.5 56.9 48.0 12.7 163.1 15.3 19.0 16.0 40.4 90.7 12.8 9.3 15.0 5.7 42.8 14.8 11.8 12.0 11.9 50.5 4.8 4.4 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 Egyéb Other 6.1 5.9 5.4 6.1 23.5 5.0 2.3 4.5 4.2 16.0 0.8 0.2 -0.0 2.2 3.2 3.0 2.8 2.7 5.4 13.9 4.7 2.7 4.1 4.0 15.4 5.0 2.7 Összesen Total 94.0 71.6 90.6 100.5 356.7 80.5 100.9 81.4 50.5 313.3 35.4 54.2 57.3 91.1 237.9 40.4 43.1 58.6 58.7 200.7 49.6 46.9 55.1 62.4 214.0 35.6 52.9 Akvizíció Acquisition Magyarország Hungary 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Horvátország Croatia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pakisztán Pakistan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.0 Egyesült Királyság United Kingdom 33.7 5.8 0.0 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Norvégia Norway 0.0 0.0 78.1 0.0 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Összesen Total 33.7 5.8 78.1 0.0 117.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egyéb Other Magyarország Hungary 2.4 11.1 5.4 6.5 25.4 1.0 5.6 6.2 6.8 19.6 2.1 4.1 4.0 8.9 19.1 1.2 2.0 2.7 5.8 11.6 1.7 2.4 2.2 4.7 11.1 1.2 2.5 Horvátország Croatia 4.2 2.9 6.2 -4.6 8.7 5.0 3.6 4.7 2.1 15.5 6.0 4.2 3.6 4.8 18.5 5.0 5.3 6.5 7.3 24.2 9.7 6.5 8.4 5.6 30.2 2.2 5.7 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.8 1.9 0.1 -2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.0 0.7 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 0.5 0.1 Pakisztán Pakistan 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.0 Azerbajdzsán Azerbaijan 0.2 Egyesült Királyság United Kingdom 0.2 0.6 0.2 1.5 2.6 0.0 0.2 1.0 0.4 1.6 0.0 0.4 0.3 0.5 1.3 0.1 0.5 0.5 2.6 3.8 4.0 2.1 2.6 0.5 9.2 1.4 0.5 Norvégia Norway 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 Egyéb Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Összesen Total 7.1 14.8 12.1 4.2 38.2 7.0 11.6 12.2 6.9 37.7 8.1 8.7 7.9 14.5 39.2 6.3 8.3 10.1 15.9 40.6 15.7 11.3 13.4 11.1 51.6 5.7 9.2 Összesen Total Magyarország Hungary 24.9 31.7 25.8 38.8 121.2 21.7 27.4 22.0 26.2 97.3 20.9 24.5 30.4 43.2 119.0 25.5 25.5 29.6 40.7 121.2 25.7 19.7 21.4 36.4 103.2 26.1 17.8 Horvátország Croatia 15.6 20.2 27.6 33.8 97.2 19.3 29.0 18.6 22.8 89.8 14.7 22.1 24.1 30.3 91.1 18.0 21.4 21.3 28.2 88.9 15.0 16.1 24.0 23.1 78.2 10.7 8.3 Irak Kurdisztáni Régiója Kurdistan Region of Iraq 38.7 34.5 27.4 2.9 103.5 1.0 2.5 0.5 -1.8 2.2 1.1 -0.1 0.2 0.3 1.5 0.7 1.2 2.8 4.3 9.0 9.7 5.3 4.4 8.9 28.4 7.6 1.4 Pakisztán Pakistan 9.8 12.1 8.7 6.7 37.3 5.8 3.9 1.7 1.5 13.0 2.9 3.2 2.3 1.8 10.1 1.9 1.6 0.9 0.2 4.6 0.2 2.0 1.0 3.4 6.6 1.3 1.5 Azerbajdzsán Azerbaijan 35.0 Egyesült Királyság United Kingdom 78.1 54.9 57.7 35.8 226.5 45.5 57.1 49.0 13.1 164.7 15.3 19.5 16.3 41.0 92.1 12.9 9.9 15.6 8.3 46.6 18.9 13.9 14.6 12.3 59.7 6.2 4.9 Norvégia Norway 0.0 0.0 86.8 -0.3 86.5 0.6 0.2 3.9 0.3 5.0 -0.2 0.4 1.9 1.0 2.9 9.8 1.5 2.8 13.1 27.2 8.7 18.6 9.9 21.2 58.3 20.0 -0.9 Egyéb Other 12.3 28.5 14.0 17.0 71.8 15.3 11.8 4.4 4.0 35.4 0.8 0.2 -0.0 2.2 3.2 3.0 2.8 2.7 5.6 14.1 7.6 7.8 4.2 5.7 25.4 5.0 3.0 Összesen Total 182.7 183.0 249.2 135.1 750.1 109.3 131.9 100.0 66.1 407.4 55.5 69.7 75.1 119.6 319.9 71.7 63.9 75.6 100.4 311.6 85.8 83.4 79.6 111.2 359.9 77.1 71.0 &A Back to Content /xl/drawings/drawing4.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing4.xml#Content!A1 Downstream operational data Downstream Downstream foot- note Finomítói árrések Refinery margin Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) Total MOL Group refinery margin (USD/bbl) 2.0 5.4 5.3 4.8 4.3 3.7 2.4 0.8 1.1 2.0 1.8 2.6 4.7 4.6 3.4 6.2 6.6 6.9 4.9 6.1 5.8 5.7 4.7 6.6 5.7 6.5 6.4 7.3 5.7 6.5 5.3 5.5 5.8 4.9 5.4 3.1 3.5 5.7 4.3 4.2 6.3 2.7 Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) (USD/bbl) Complex refinery margin (MOL+Slovnaft) (USD/bbl) 3.4 6.9 6.9 6.4 5.9 5.1 3.8 2.3 2.5 3.4 3.0 4.0 5.9 5.6 4.6 7.3 7.8 8.0 5.9 7.3 6.3 6.4 5.3 7.1 6.3 7.0 7.0 8.0 6.4 7.1 6.2 6.5 6.7 5.8 6.3 3.8 4.5 6.7 5.6 5.1 6.9 3.2 ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) NEW MOL Group petrochemicals margin (EUR/t) 608 573 533 459 543 537 586 476 416 504 438 368 362 429 399 415 422 370 281 372 384 431 15 RÉGI Integrált petrolkémiai árrés (EUR/t) OLD Integrated petrochemical margin (EUR/t) 169 279 245 266 240 289 313 302 273 294 299 291 332 514 359 511 760 747 700 680 702 657 590 505 613 539 584 498 428 512 Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- értékesítés országonként (kt) External refined products and petrochemical sales by country (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Magyarország Hungary 988 1,098 1,187 1,147 4,420 944 1,124 1,156 1,238 4,466 949 1,126 1,158 1,183 4,416 966 1,121 1,202 1,183 4,472 942 1,170 1,246 1,174 4,532 990 1,178 1,253 1,240 4,660 1,028 1,279 1,378 1,324 5,009 1,112 1,285 1,388 1,290 5,075 1,077 1,102 Szlovákia Slovakia 358 397 441 392 1,588 323 389 443 433 1,588 343 409 436 411 1,599 365 429 467 443 1,704 396 451 458 504 1,809 396 447 457 456 1,756 398 469 499 491 1,858 431 491 512 497 1,931 425 392 Horvátország Croatia 421 432 561 423 1,837 370 497 565 469 1,901 351 431 528 453 1,763 369 416 538 477 1,800 385 471 588 479 1,923 395 494 598 469 1,956 385 495 629 498 2,008 419 559 710 531 2,219 432 419 Olaszország Italy 681 642 782 775 2,880 646 676 755 596 2,673 400 360 591 393 1,744 450 583 563 464 2,060 356 545 550 480 1,931 385 513 574 456 1,928 422 587 575 477 2,061 434 497 559 460 1,950 342 333 Egyéb piacok Other markets 1,844 1,942 2,260 2,239 8,285 2,025 2,265 2,414 2,077 8,781 1,924 2,112 2,145 2,147 8,328 1,878 2,147 2,433 2,038 8,496 1,916 2,219 2,412 2,314 8,861 2,047 2,241 2,430 2,434 9,153 1,915 2,464 2,331 2,227 8,938 2,024 2,134 2,324 2,326 8,807 1,900 2,204 Összesen TOTAL 4,292 4,511 5,231 4,976 19,010 4,308 4,951 5,333 4,813 19,409 3,967 4,438 4,858 4,587 17,850 4,028 4,696 5,203 4,605 18,532 3,995 4,856 5,254 4,951 19,056 4,213 4,873 5,312 5,055 19,453 4,150 5,294 5,413 5,018 19,875 4,419 4,967 5,492 5,103 19,982 4,176 4,450 Külső kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés termékenként (kt) Total products and petrochemical sales (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Kőolajtermékek Total refined products 3,964 4,214 4,955 4,648 17,781 4,004 4,607 5,015 4,475 18,106 3,681 4,162 4,586 4,295 16,725 3,703 4,382 4,876 4,273 17,234 3,652 4,529 4,957 4,673 17,811 3,857 4,542 4,960 4,681 18,040 3,784 4,913 5,068 4,645 18,410 4,034 4,617 5,182 4,824 18,657 3,814 4,078 Ebből kiskereskedelmi értékesítés o/w Retail segment sales 737 849 948 841 3,375 715 892 1,001 871 3,479 748 879 1,019 867 3,513 792 942 1,119 1,003 3,856 889 1,052 1,229 1,075 4,246 Petrolkémiai termékértékesítés Total petrochemicals products 328 297 276 328 1,229 304 344 318 336 1,302 285 276 273 292 3,076 325 314 327 332 1,298 343 327 297 278 1,245 356 331 352 374 1,413 366 381 345 373 1,465 385 350 310 279 1,324 362 372 Összesen TOTAL 4,292 4,511 5,231 4,976 19,010 4,308 4,951 5,333 4,812 19,408 3,967 4,438 4,858 4,587 17,850 4,028 4,696 5,203 4,605 18,532 3,995 4,856 5,254 4,951 19,056 4,213 4,873 5,312 5,055 19,453 4,150 5,294 5,413 5,018 19,875 4,419 4,967 5,492 5,103 19,982 4,176 4,450 Feldolgozás és Kereskedelem Refining & Marketing Külső kőolajtermék értékesítési adatok (kt) External refined products and petrochemical sales by product** (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 10 PB LPG 149 130 164 155 598 143 145 153 165 606 105 111 139 121 476 99 135 133 125 492 97 124 142 159 522 101 140 125 141 507 89 119 116 124 448 108 115 142 148 513 95 98 Vegyipari benzin Naphta 19 10 7 10 46 9 7 8 22 46 0 0 0 0 0 0 3 1 10 14 10 16 24 18 68 11 24 5 0 40 1 3 7 2 13 11 0 5 0 16 0 3 Motorbenzin Motor gasoline 862 1,028 1,119 1,027 4,036 920 1,021 1,136 910 3,987 799 899 1,004 912 3,614 815 1,054 1,076 881 3,826 770 965 1,065 1,016 3,816 834 977 1,011 998 3,820 768 1,028 997 906 3,699 873 994 1,076 1,075 4,018 762 848 Gázolaj Diesel 2,024 2,175 2,525 2,341 9,065 2,017 2,389 2,588 2,370 9,363 1,997 2,252 2,475 2,409 9,133 2,046 2,345 2,697 2,314 9,402 2,031 2,482 2,817 2,394 9,724 2,124 2,577 2,810 2,533 10,044 2,158 2,767 2,837 2,620 10,382 2,331 2,672 2,939 2,650 10,592 2,259 2,295 Tüzelőolaj Heating oils 267 112 200 273 852 230 178 169 203 780 186 159 172 203 720 235 137 161 169 702 220 133 111 181 645 187 128 135 172 622 150 90 116 141 497 124 93 122 125 464 130 154 Kerozin Kerosene 63 89 128 68 348 62 104 151 102 419 55 94 149 85 383 67 102 144 83 396 69 122 145 101 437 73 121 176 101 471 91 159 215 119 584 96 169 216 132 613 79 27 Fűtőolaj Fuel oil 86 52 101 188 427 184 208 150 135 677 139 134 175 106 554 62 133 118 157 470 27 137 155 190 509 107 127 161 186 581 83 174 183 172 612 26 61 152 155 394 25 111 Bitumen Bitumen 157 269 343 246 1,015 125 356 297 247 1,026 93 217 170 149 629 52 144 197 160 553 70 167 162 142 541 46 110 168 144 468 40 174 201 148 563 59 171 174 147 551 58 153 Egyéb termék Other products 337 349 368 340 1,394 314 199 354 321 1,188 308 297 302 310 1,217 327 329 349 374 1,379 358 383 336 472 1,549 374 338 369 406 1,487 404 399 396 413 1,612 406 342 356 392 1,496 406 389 Összesen TOTAL CRUDE OIL PRODUCT SALES 3,964 4,214 4,955 4,648 17,781 4,004 4,607 5,005 4,475 18,092 3,682 4,162 4,586 4,295 16,725 3,703 4,382 4,876 4,273 17,234 3,652 4,529 4,957 4,673 17,811 3,857 4,542 4,960 4,681 18,040 3,784 4,913 5,068 4,645 18,410 4,034 4,617 5,182 4,824 18,657 3,814 4,078 ebből kiskereskedelmi értékesítés o/w Retail product sales 737 849 948 841 3,375 715 892 1,001 871 3,479 748 879 1,019 867 3,513 792 942 1,119 1,003 3,856 889 1,052 1,229 1,075 4,246 Petrolkémia alapanyag-átadás Petrochemical feedstock transfer 594 405 421 565 1,986 520 465 517 492 1,994 527 492 504 468 1,991 605 527 581 572 2,285 586 578 483 347 1,994 598 514 538 572 2,222 577 598 584 597 2,356 597 617 488 408 2,110 588 600 ** (Group external sales) Kőolaj-feldolgozási adatok (kt) Refinery processing (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Saját termelésű kőolaj Domestic crude oil / Own produced crude oil 290 255 256 315 1,117 167 274 268 306 1,015 207 144 298 286 933 214 309 288 305 1,116 285 225 357 387 1,254 152 416 231 412 1,211 226 350 297 318 1,191 342 332 268 199 1,141 129 146 Import kőolaj Imported crude oil 4,004 3,361 4,172 4,061 15,597 3,954 3,749 4,366 3,793 15,863 3,054 3,304 3,556 3,285 13,198 3,124 3,531 3,820 3,570 14,046 3,058 3,726 3,569 3,842 14,195 3,331 3,446 3,602 3,865 14,244 3,228 3,675 3,934 3,942 14,779 3,169 2,962 3,324 3,783 13,238 3,260 3,563 Kondenzátum Condensates 78 74 54 69 275 51 58 64 54 228 65 24 68 61 218 39 51 50 48 188 51 34 48 55 188 31 63 35 52 181 50 42 45 42 179 58 49 33 27 167 32 30 Egyéb alapanyag Other feedstock 735 832 819 862 3,248 788 818 940 857 3,402 861 631 827 872 3,192 862 940 1,047 841 3,689 723 976 1,040 853 3,592 682 719 828 652 2,881 608 838 848 728 3,022 558 765 916 683 2,922 669 708 Teljes feldolgozott mennyiség TOTAL REFINERY THROUGHPUT 5,107 4,522 5,300 5,308 20,237 4,961 4,899 5,638 5,010 20,507 4,187 4,103 4,748 4,503 17,541 4,239 4,831 5,205 4,764 19,039 4,117 4,961 5,014 5,137 19,229 4,196 4,644 4,696 4,981 18,517 4,112 4,905 5,124 5,030 19,171 4,127 4,108 4,541 4,692 17,468 4,090 4,447 Vásárolt és értékesített termékek Purchased and sold products 260 192 176 248 875 177 277 227 349 1,030 356 521 627 512 2,016 451 351 464 409 1,674 383 292 365 370 1,410 345 367 558 279 1,549 545 829 826 556 2,756 831 1,229 981 923 3,964 729 429 Finomítói termelés (kt) Refinery production (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 10 PB LPG 130 122 139 123 513 126 129 152 114 521 98 111 142 93 444 98 108 115 90 411 82 129 143 129 483 122 146 128 136 532 105 130 134 130 499 87 96 138 116 437 102 122 Vegyipari benzin Naphta 433 286 313 413 1,445 394 328 352 387 1,461 359 319 318 333 1,329 381 315 305 366 1,367 390 392 354 323 1,459 411 376 331 381 1,499 417 392 451 433 1,693 452 438 330 316 1,536 416 439 Motorbenzin Motor gasoline 935 943 1,057 1,034 3,969 921 923 1,128 969 3,940 742 748 936 831 3,257 836 942 1,013 877 3,668 740 937 951 1,013 3,641 752 825 949 992 3,518 653 925 933 976 3,487 686 641 840 972 3,139 760 808 Gázolaj és tüzelőolaj Diesel and heating oil 2,198 1,974 2,368 2,387 8,927 2,172 2,155 2,465 2,220 9,012 1,856 1,734 2,004 2,047 7,641 1,908 2,181 2,444 2,162 8,695 1,748 2,173 2,230 2,189 8,340 1,826 1,992 2,074 2,167 8,059 1,698 2,111 2,152 2,186 8,147 1,784 1,677 1,994 2,168 7,623 1,784 2,060 Kerozin Kerosene 71 87 118 60 336 75 95 156 86 414 65 91 127 87 370 72 95 129 97 393 55 124 122 98 399 81 121 145 95 442 100 156 185 143 584 84 127 188 142 541 98 27 Fűtőolaj Fuel oil 110 68 47 150 374 220 227 222 158 827 192 135 224 170 721 118 153 210 176 657 130 174 192 250 746 142 179 230 217 768 140 244 222 205 811 91 105 197 213 606 107 160 Bitumen Bitumen 194 239 273 245 951 168 297 282 283 1,031 71 167 129 121 490 45 120 174 136 475 71 130 147 158 506 45 93 157 132 427 49 137 169 154 509 52 137 125 127 441 43 115 Egyéb termék Other products 554 345 489 375 1,762 408 296 328 304 1,336 357 394 391 365 1,507 354 450 283 381 1,468 519 448 423 472 1,862 387 474 265 367 1,493 540 357 421 303 1,621 483 532 332 157 1,504 374 312 Összesen TOTAL PRODUCT 4,623 4,064 4,804 4,787 18,277 4,484 4,449 5,085 4,522 18,540 3,740 3,699 4,273 4,047 15,759 3,812 4,364 4,673 4,285 17,134 3,735 4,507 4,562 4,632 17,436 3,766 4,206 4,279 4,487 16,738 3,702 4,452 4,667 4,530 17,351 3,719 3,753 4,144 4,211 15,827 3,684 4,043 Veszteség Refinery loss** 25 29 32 36 123 28 27 34 30 119 20 20 27 38 105 27 24 30 22 103 18 26 29 35 108 24 26 34 27 111 22 22 31 27 102 18 26 25 26 95 19 13 Saját felhasználás Own consumption** 459 429 464 485 1,837 450 423 519 458 1,849 426 384 449 418 1,678 400 443 502 457 1,802 364 428 422 471 1,685 407 412 383 467 1,669 388 431 426 473 1,718 390 329 372 455 1,545 386 391 Teljes finomítói termelés TOTAL REFINERY PRODUCTION 5,107 4,522 5,300 5,308 20,237 4,961 4,899 5,638 5,010 20,507 4,187 4,103 4,748 4,503 17,541 4,239 4,831 5,205 4,764 19,039 4,117 4,961 5,013 5,138 19,229 4,197 4,644 4,696 4,981 18,518 4,112 4,905 5,124 5,030 19,171 4,127 4,108 4,541 4,691 17,467 4,089 4,447 Petrolkémia Petrochemical Petrolkémiai értékesítés termék-csoportonként (kt) Petchem sales by product group (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Olefin termékek Olefin products 92 89 65 73 318 70 90 63 83 306 49 48 36 51 184 50 50 42 55 198 52 53 37 48 190 54 49 37 70 210 58 59 35 67 219 62 54 41 53 210 55 54 Polimer termékek Polymer products 236 208 211 255 912 231 254 257 247 996 236 228 237 241 942 275 264 285 265 1,088 274 264 247 216 1,001 278 261 298 285 1,122 295 299 284 281 1,159 300 275 251 207 1,033 290 307 Butadién termékek Butadiene products 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 17 10 13 14 54 24 21 17 19 81 13 23 26 25 87 23 21 18 19 81 17 11 Összesen Total outside MOL Group 328 297 276 328 1,230 301 344 320 330 1,302 285 276 273 292 1,126 325 314 327 332 1,298 343 327 297 278 1,245 356 331 352 374 1,413 366 381 345 373 1,465 385 350 310 279 1,324 362 372 Olefin termékek értékesítése MOL-csoporton belül Olefin products sales within MOL Group* 127 71 92 130 420 126 102 134 144 505 131 128 126 108 493 157 140 140 130 567 145 154 115 90 504 155 131 142 146 574 158 169 156 153 636 164 167 149 109 589 158 169 * A petrolkémia üzletágon belüli átadásokat is tartalmazza. * Includes transfers within petrochemicals segment. Petrolkémiai termelés (kt) Petchem production by product type (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Etilén Ethylene 179 126 139 181 623 168 159 177 180 684 171 162 166 156 656 195 169 191 183 737 187 197 163 131 678 202 174 191 200 767 212 212 189 197 810 205 213 173 143 734 205 205 Propilén Propylene 94 66 69 92 321 86 81 89 92 348 85 79 83 79 327 102 88 96 92 378 96 102 82 67 347 104 90 98 101 393 109 110 99 103 421 106 109 87 68 370 103 107 Egyéb termékek Other products 160 101 112 160 533 147 152 161 164 623 153 143 146 114 555 163 146 148 157 615 173 176 154 126 629 203 174 192 191 760 186 214 206 204 810 206 208 172 143 729 201 192 Összes olefin Total olefin 433 293 320 433 1,477 401 392 427 436 1,655 409 384 395 349 1,538 460 403 435 432 1,730 456 475 399 324 1,654 509 438 481 492 1,920 507 536 494 504 2,041 517 530 432 354 1,833 509 504 Butadién Butadiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 15 10 13 15 53 25 22 17 19 83 11 25 27 25 88 22 22 17 19 80 18 9 Raffinate Raffinate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 22 16 18 23 79 34 34 30 27 125 18 40 40 37 135 37 38 31 33 139 31 14 Összes BDEU termelés Total BDEU production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 37 26 31 38 132 59 56 47 46 208 29 65 67 62 223 59 60 48 52 219 49 23 LDPE LDPE 54 24 43 44 164 36 28 46 48 158 44 42 49 16 151 47 49 45 35 177 53 49 63 28 193 56 38 62 64 220 61 68 59 53 241 59 65 64 23 211 63 66 HDPE HDPE 88 65 70 98 322 91 90 93 77 351 85 76 87 101 349 103 73 114 100 390 90 99 72 60 321 102 90 101 93 386 103 100 100 99 402 98 102 77 78 355 95 102 PP PP 127 92 102 126 447 120 105 124 123 472 115 102 123 103 443 137 131 135 131 534 132 139 129 103 503 138 134 132 127 531 132 137 133 115 517 132 136 109 87 464 133 133 Összes polimer Total polymers 269 181 215 268 933 247 223 263 248 981 244 220 259 220 943 287 253 294 267 1,101 275 287 264 191 1,017 296 262 295 284 1,137 296 305 292 267 1,160 289 303 250 188 1,030 291 301 Teljes piac* / Market* MOL Csoport értékesítés / MOL Group sales Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels 1 4 3 2 5 4 3 5 5 -2 2 1 -5 3 1 -5 10 6 -0 7 5 -9 3 -0 0 7 5 -4 4 2 A régiós motor üzemanyag kereslet változása Change in regional motor fuel demand Teljes piac* / Market* MOL Csoport értékesítés / MOL Group sales 2016. I-IV. negyedév / 2015. I-IV. negyedév (%) Q1-Q4 2016 vs. Q1-Q4 2015 in % Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Magyarország Hungary Szlovákia Slovakia Horvátország Croatia Egyéb Other KKE 10 ország CEE 10 countries *Forrás: MOL becslés *Source: MOL estimation &A Back to Content /xl/drawings/drawing5.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing5.xml#Content!A1 Downstream financial result foot- note Downstream üzletág (IFRS) eredményei* (Mrd Ft) Downstream segment IFRS results* - (in HUF bn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 MOL Csoport MOL Group EBITDA EBITDA 47.0 (13.0) 75.8 26.2 124.7 45.5 20.1 57.2 (14.2) 108.5 24.0 32.7 67.7 (28.8) 95.5 59.9 142.3 108.6 64.7 375.5 63.9 115.0 86.4 82.7 348.0 107.2 73.1 66.0 80.2 326.5 51.3 104.5 89.3 47.9 293.0 33.3 76.5 67.5 47.3 224.6 23.8 45.5 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. Items 53.1 (5.9) 85.9 31.8 153.6 42.1 20.1 62.2 10.3 134.6 24.0 30.0 67.7 (10.8) 110.8 59.9 142.3 108.6 73.9 384.7 63.9 115.0 86.4 82.7 348.0 107.2 73.1 66.0 84.9 331.2 51.3 100.0 89.3 47.9 288.5 33.3 76.5 67.5 54.8 232.1 23.8 45.5 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA 12.5 46.6 47.4 44.1 150.6 41.8 43.8 48.5 22.8 156.8 22.2 28.6 81.5 72.9 205.2 76.2 126.7 153.0 105.7 461.5 79.6 93.6 83.6 66.6 323.5 94.2 92.2 70.5 67.4 324.3 55.2 73.3 72.9 68.3 269.7 38.6 76.2 80.1 57.5 252.4 91.1 36.6 2 Ebből Petrolkémia o/w Petrochemicals -5.0 -1.6 -5.3 0.4 (11.5) 3.7 3.8 5.6 0.6 13.7 5.4 8.0 11.8 14.1 39.3 23.6 46.1 52.7 38.0 160.3 45.2 46.1 35.4 17.6 144.3 35.8 37.6 30.1 23.4 126.8 29.7 26.2 18.6 12.1 86.6 26.2 30.2 21.3 5.2 82.9 15.8 29.8 Ebből Kiskereskedelem o/w Retail 5.3 8.5 13.3 5.7 32.8 4.6 9.3 15.8 4.1 33.7 5.0 8.1 18.8 10.8 47.4 10.2 14.1 25.3 12.3 61.8 Üzleti eredmény Operating profit/(loss) 15.3 (44.3) 44.0 (16.5) (12.9) 14.2 (11.3) (97.5) (75.0) (169.7) (3.3) 5.8 40.6 (74.5) 47.6 32.6 114.7 80.0 37.0 264.2 39.6 90.8 63.4 53.8 247.6 83.2 48.5 42.9 52.2 226.8 25.7 78.1 62.2 (5.4) 160.6 3.3 47.0 36.9 (6.4) 80.8 (11.1) 9.5 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec 21.3 (37.3) 54.2 (4.2) 22.7 10.7 (11.3) 31.3 (23.8) 7.0 (3.3) 3.1 40.6 (40.5) (0.1) 32.6 114.7 80.0 46.2 273.4 39.6 90.8 63.4 58.3 252.0 83.2 48.5 42.9 56.9 231.6 25.7 73.6 62.2 18.9 180.3 3.3 47.0 36.9 13.7 100.9 (11.1) 9.5 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredmény CCS-based operating profit/(loss) (19.3) 15.3 15.6 8.1 19.7 10.5 12.4 17.7 (11.3) 29.2 (5.0) 1.8 54.4 43.2 94.3 48.8 99.0 124.4 78.0 350.2 55.3 69.4 60.6 42.2 227.5 70.2 67.6 47.5 39.4 224.7 29.5 46.9 45.9 39.2 161.5 8.6 46.6 49.5 16.4 121.2 56.1 0.5 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 15.4 33.9 22.6 60.5 132.4 8.2 20.3 16.3 49.0 93.8 16.2 46.3 42.7 81.1 186.9 31.4 33.4 62.4 52.0 179.0 15.0 20.1 27.3 47.9 110.3 10.3 37.9 32.5 48.2 128.9 14.7 29.6 33.5 92.3 170.1 47.0 103.9 121.2 131.0 403.1 51.7 60.2 MOL-csoport az INA nélkül MOL (excl. INA, exlc. special items) 2 EBITDA speciális tételek nélkül(1) EBITDA 49.1 8.5 75.5 47.6 170.6 43.2 27.1 64.9 21.8 157.0 38.5 39.0 71.7 18.1 167.3 72.0 136.8 115.9 85.2 409.9 71.9 114.6 83.1 74.2 343.8 103.6 77.2 61.8 76.1 318.7 60.5 84.7 82.2 69.3 296.8 35.7 87.9 63.8 53.9 241.4 68.8 40.9 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA 20.0 54.6 42.2 57.4 175.7 42.8 42.5 53.9 32.6 171.8 35.1 35.1 80.8 83.1 234.1 79.0 125.3 143.6 110.1 457.9 82.6 97.3 81.8 66.6 328.3 95.6 90.8 65.3 67.5 319.3 64.3 70.4 73.9 77.0 285.6 41.8 84.4 70.3 63.4 260.0 93.8 35.4 Ebből Petrolkémia o/w Petrochemicals (5.0) (1.6) (5.3) 0.4 (11.5) 3.7 3.8 5.6 0.6 13.7 5.0 8.1 10.8 13.3 37.2 23.6 46.1 52.7 38.0 160.3 45.2 46.1 35.4 17.6 144.3 35.8 37.6 30.1 23.4 126.8 29.7 26.2 18.6 12.1 86.6 26.2 30.2 21.3 5.2 82.9 15.8 29.8 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec 23.9 (16.1) 50.4 19.6 67.8 18.2 2.3 40.7 (2.8) 58.5 16.6 17.6 50.2 (5.4) 79.1 50.1 114.6 92.9 61.5 319.1 51.4 94.6 64.0 54.2 264.3 83.8 57.0 43.1 52.4 236.3 39.0 63.0 59.9 45.2 207.2 10.7 63.7 39.1 22.8 136.3 40.9 11.9 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredménye CCS-based operating profit/(loss) (5.1) 30.0 17.1 29.4 72.8 17.8 17.7 29.7 8.0 73.3 13.3 13.7 59.3 59.6 145.9 57.1 103.1 120.6 86.3 367.1 62.2 77.2 62.8 46.6 248.8 75.9 70.6 46.5 43.8 236.9 42.8 48.7 51.6 52.9 196.0 16.9 60.1 45.7 32.2 154.9 65.9 6.4 INA-csoport INA (excl. spec. items) EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA 4.1 (14.5) 10.5 (15.7) (17.1) (1.2) (7.0) (2.7) (11.5) (22.5) (14.5) (9.0) (4.0) (28.9) (56.5) (12.1) 5.5 (7.4) (11.3) (25.3) (7.9) 0.3 3.4 8.5 4.2 3.6 (4.1) 4.2 8.9 12.5 (9.2) 15.2 7.1 (21.4) (8.2) (2.4) (11.4) 3.7 0.8 (9.2) (45.0) 4.7 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA (7.5) (8.0) 5.1 (13.3) (25.1) (1.0) 1.3 (5.5) (9.8) (15.0) (12.9) (6.4) 0.6 (10.2) (28.8) (2.8) 1.4 9.4 (4.4) 3.5 (3.0) (3.7) 1.8 0.0 (4.9) (1.5) 1.4 5.3 (0.1) 5.1 (9.1) 2.8 (0.9) (8.7) (15.9) (3.2) (8.2) 9.7 (5.9) (7.6) (2.7) 1.2 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec (2.6) (21.2) 3.8 (23.8) (45.1) (7.5) (13.6) (9.4) (21.0) (51.5) (19.9) (14.5) (9.7) (35.2) (79.2) (17.5) 0.0 (13.0) (15.3) (45.7) (11.8) (3.8) (0.7) 4.1 (12.2) (0.6) (8.5) (0.2) 4.6 (4.7) (13.4) 10.6 2.3 (26.4) (26.9) (7.4) (16.7) (2.2) (9.1) (35.4) (52.1) (2.4) 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredménye CCS-based operating profit/(loss) (14.2) (14.7) (1.5) (21.4) (53.2) (7.3) (5.3) (12.1) (19.3) (44.0) (18.3) (11.9) (5.6) (16.4) (51.6) (8.3) (4.1) 3.8 (8.3) (16.9) (6.9) (7.8) (2.2) (4.4) (21.3) (5.7) (3.0) 0.9 (4.4) (12.2) (13.3) (1.8) (5.7) (13.7) (34.6) (8.2) (13.5) 3.8 (15.8) (33.7) (9.7) (5.9) * 2017-től kezdődően a MOL-csoport a Kiskereskedelem eredményeket a Fogyasztói Szolgáltatások szegmensbe sorolja. A bázis időszakok ennek megfelelően módosításra kerültek. * As of 2017 MOL Group reports retail performance in the Consumer Services segment. Base periods are restated accordingly. Beruházások és befektetések típus szerinti bontásban (Mrd Ft) CAPEX by type (in HUF bn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Transzformációs projektek Transformational projects 15.4 33.9 22.6 60.5 16.2 46.3 42.7 81.6 71.7 7.9 24.9 22.7 36.6 92.1 14.1 18.5 26.9 47.4 3.3 1.5 2.9 5.9 4.7 15.0 6.1 2.7 4.3 19.3 32.4 20.0 52.1 74.0 56.8 202.9 34.8 46.3 Normalizált beruházások és befektetések Normalized CAPEX 11.0 21.5 28.2 54.5 115.2 23.5 8.5 39.4 15.4 86.8 0.9 1.6 0.4 0.4 107.0 8.8 34.9 26.6 43.5 113.9 8.7 26.9 29.2 73.0 137.8 27.0 51.8 47.2 74.2 200.2 16.8 13.9 Összesen Total 132.4 8.3 20.3 16.3 49.0 93.8 5.2 24.8 14.5 27.1 186.9 31.4 33.4 62.2 52.0 179.0 15.0 20.1 27.3 47.9 110.3 10.3 37.9 32.5 48.2 128.9 14.7 29.6 33.5 92.3 170.1 47.0 103.9 121.2 131.0 403.1 51.7 60.2 Beruházások és befektetések (Mrd Ft) CAPEX (in HUF bn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Feldolgozás és Kereskedelem beruházások és befektetések R&M CAPEX and investments 7.5 19.6 10.6 19.8 57.5 3.0 12.2 6.7 20.5 42.5 4.9 26.3 17.5 22.0 70.7 5.5 15.3 16.6 24.5 62.0 11.4 14.6 20.0 31.6 77.5 8.7 30.4 27.9 31.9 98.8 8.3 18.9 24.0 54.4 105.5 23.6 46.4 32.6 37.9 140.5 12.1 19.3 Kiskereskedelem beruházások és befektetések Retail CAPEX and investments 1.5 3.1 4.7 36.1 45.4 1.6 3.3 3.9 11.3 20.1 1.9 2.1 3.2 22.5 29.7 17.7 4.5 39.5 12.6 74.2 Vegyipar beruházások és befektetések Petrochemicals CAPEX 0.9 8.6 5.1 5.2 19.8 2.9 5.8 4.6 15.8 29.1 9.2 17.7 21.7 36.3 85.0 7.0 12.5 5.8 13.6 39.0 1.9 5.3 7.6 15.4 30.3 1.5 6.8 4.5 15.6 28.4 6.3 9.6 8.6 36.5 61.0 21.0 58.6 88.3 91.1 259.0 39.3 40.6 Energia és egyéb Power and other 5.5 2.6 2.2 0.1 10.4 0.8 (1.0) 1.1 1.4 2.1 0.2 0.2 0.3 0.8 1.5 1.2 1.0 0.2 1.3 3.8 1.8 0.1 (0.3) 0.9 2.5 0.1 0.7 0.2 0.7 1.7 0.2 1.2 0.9 1.4 3.6 2.5 (1.1) 0.3 1.9 3.6 0.3 0.3 Összesen Total 15.4 33.9 22.6 61.2 133.1 8.3 20.3 16.3 49.0 93.8 16.2 46.3 42.7 81.6 186.9 31.4 33.4 62.2 52.0 179.0 15.0 20.1 27.3 47.9 110.3 10.3 37.9 32.5 48.2 128.9 14.7 29.6 33.5 92.3 170.1 47.0 103.9 121.2 131.0 403.1 51.7 60.2 In US dollars Downstream üzletág (IFRS) eredményei* (millió USD) Downstream segment IFRS results* - (in USD mn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 MOL Csoport MOL Group EBITDA EBITDA 226.3 413.9 308.7 288.8 1,237.7 369.4 257.8 254.3 303.0 1,184.5 203.0 389.2 320.3 169.7 1,082.2 119.2 265.8 229.2 156.9 771.0 81.2 141.6 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. Items 226.3 413.9 308.7 288.8 1,237.7 369.4 257.8 254.3 320.9 1,202.4 203.0 372.3 320.3 169.7 1,065.3 119.2 265.8 229.2 182.1 796.2 81.2 141.6 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA 281.0 337.1 299.4 233.3 1,150.8 324.4 327.3 271.1 255.0 1,177.8 218.1 273.9 261.6 241.3 995.0 138.1 264.7 272.3 191.2 866.3 294.8 110.5 2 Ebből Petrolkémia o/w Petrochemicals 159.9 166.2 126.9 61.7 514.7 123.3 133.0 115.2 88.6 460.0 117.6 98.4 66.7 42.6 325.2 93.7 104.9 72.7 17.4 288.7 50.8 93.1 Ebből Kiskereskedelem o/w Retail Üzleti eredmény Operating profit/(loss) 140.3 326.6 226.0 188.5 881.5 286.7 170.5 165.9 197.2 820.3 101.5 290.0 223.2 (18.4) 596.2 12.1 162.9 125.6 (22.5) 278.0 (32.4) 28.6 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec 140.3 326.6 226.0 203.7 896.6 286.7 170.5 165.9 215.1 838.3 101.5 273.1 223.2 67.0 664.8 12.1 162.9 125.6 45.1 345.6 (32.4) 28.6 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredmény CCS-based operating profit/(loss) 195.0 249.9 216.7 148.1 809.7 241.7 240.0 182.7 149.2 813.7 116.6 174.8 164.5 138.6 594.4 30.9 161.8 168.6 54.2 415.6 181.3 (2.5) 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 53.2 72.6 98.1 165.9 389.8 35.6 135.8 124.8 182.1 478.3 58.3 110.0 120.2 328.9 617.4 167.9 361.1 409.7 439.5 1,378.2 168.1 187.2 MOL-csoport az INA nélkül MOL (excl. INA, exlc. special items) 2 EBITDA speciális tételek nélkül(1) EBITDA 254.2 412.8 297.0 259.3 1,223.3 357.0 272.2 238.0 287.4 1,154.5 239.4 315.5 295.0 244.9 1,094.7 127.6 305.5 216.4 179.2 828.7 225.7 126.0 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA 291.5 350.5 292.9 232.8 1,167.7 329.5 322.1 250.8 255.2 1,157.5 254.2 262.6 264.9 271.7 1,053.4 149.5 293.4 239.0 210.8 892.8 303.8 106.8 Ebből Petrolkémia o/w Petrochemicals 159.9 166.2 126.9 61.7 514.7 123.3 133.0 115.2 88.6 460.0 117.6 98.4 66.7 42.6 325.2 93.7 104.9 72.7 17.4 288.7 50.8 93.1 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec 181.9 340.5 228.7 189.4 940.6 288.9 200.5 166.2 197.8 853.5 154.4 233.9 215.0 160.0 763.3 38.5 221.1 132.8 75.3 467.6 135.0 35.4 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredménye CCS-based operating profit/(loss) 219.2 278.2 224.6 163.0 885.0 261.5 250.3 179.0 165.6 856.4 169.3 180.9 185.0 186.8 722.0 60.4 209.0 155.4 106.9 531.7 213.1 16.1 INA-csoport INA (excl. spec. items) EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA (27.9) 1.1 11.7 29.5 14.5 12.4 (14.4) 16.3 33.5 47.9 (36.4) 56.9 25.4 (75.3) (29.4) (8.4) (39.8) 12.9 2.9 (32.4) (144.6) 15.6 2 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA CCS-based EBITDA (10.5) (13.3) 6.5 0.4 (16.9) (5.1) 5.2 20.4 (0.2) 20.3 (36.1) 11.4 (3.3) (30.5) (58.5) (11.4) (28.8) 33.3 (19.6) (26.5) (9.0) 3.7 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) reported excl. Spec (41.6) (13.9) (2.6) 14.2 (44.0) (2.2) (29.9) (0.3) 17.3 (15.2) (53.0) 39.3 8.2 (93.0) (98.5) (26.4) (58.2) (7.2) (30.2) (122.0) (167.5) (6.7) 2, 24 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti eredménye CCS-based operating profit/(loss) (24.2) (28.3) (7.9) (14.9) (75.4) (19.8) (10.3) 3.7 (16.4) (42.8) (52.7) (6.2) (20.5) (48.2) (127.6) (29.4) (47.2) 13.2 (52.7) (116.1) (31.9) (18.6) * 2017-től kezdődően a MOL-csoport a Kiskereskedelem eredményeket a Fogyasztói Szolgáltatások szegmensbe sorolja. A bázis időszakok ennek megfelelően módosításra kerültek. * As of 2017 MOL Group reports retail performance in the Consumer Services segment. Base periods are restated accordingly. In US dollars Beruházások és befektetések típus szerinti bontásban (millió USD) CAPEX by type (in USD mn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Transzformációs projektek Transformational projects 53.2 72.6 98.1 165.9 389.8 5.2 10.5 22.7 17.7 56.1 24.1 9.1 15.6 70.6 119.2 71.2 180.8 252.7 188.5 693.1 113.3 143.9 Normalizált beruházások és befektetések Normalized CAPEX 3.2 5.7 1.4 1.6 11.8 30.4 125.3 102.1 164.4 422.2 34.2 101.0 104.6 258.3 498.2 96.7 180.3 157.1 251.1 685.1 54.8 43.3 Összesen Total 50.1 66.9 96.7 164.3 378.0 35.6 135.8 124.8 182.1 478.3 58.3 110.0 120.2 328.9 617.4 167.9 361.1 409.7 439.5 1,378.2 168.1 187.2 In US dollars Beruházások és befektetések (millió USD) CAPEX (in USD mn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 restated Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 restated FY 2013 restated Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 restated Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 restated Q2 2015 restated Q3 2015 restated Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated* Q2 2016 restated* Q3 2016 restated* Q4 2016 restated* FY 2016 restated* Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Feldolgozás és Kereskedelem beruházások és befektetések R&M CAPEX and investments 40.3 52.8 71.6 109.4 274.1 29.8 108.9 106.6 120.5 365.8 32.8 71.0 85.9 192.4 382.1 84.3 161.4 108.0 129.8 483.5 39.5 60.1 Kiskereskedelem beruházások és befektetések Retail CAPEX and investments Vegyipar beruházások és befektetések Petrochemicals CAPEX 6.7 19.2 27.4 53.5 106.9 5.3 24.5 17.4 58.9 106.2 24.9 34.7 31.0 131.5 222.1 74.8 203.3 300.9 303.2 882.2 127.8 126.2 Energia és egyéb Power and other 6.2 0.5 (1.0) 3.0 8.8 0.4 2.4 0.8 2.8 6.3 0.6 4.3 3.2 5.0 13.2 8.8 (3.7) 0.9 6.5 12.5 0.8 0.9 Összesen Total 53.2 72.6 98.1 165.9 389.8 35.6 135.8 124.8 182.1 478.3 58.3 110.0 120.2 328.9 617.4 167.9 361.1 409.7 439.5 1,378.2 168.1 187.2 &A Back to Content /xl/drawings/drawing6.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing6.xml#Content!A1 Downstream market & sales data Piaci trendek és értékesítés-elemzés Market trends and sales analysis A régiós motor üzemanyag kereslet változása Change in regional motor fuel demand Teljes piac* / Market* MOL Csoport értékesítés / MOL Group sales 2020. II. n.év / 2019. II. n.év (%) Q2 2020 vs. Q2 2019 in % Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Magyarország Hungary (18) (12) (13) (15) (9) (11) Szlovákia Slovakia (20) (17) (18) (25) (18) (20) Horvátország Croatia (26) (20) (21) (26) (16) (19) Egyéb Other (28) (16) (18) (14) (17) (16) KKE 10 ország CEE 10 countries (27) (16) (18) (18) (15) (15) A régiós motor üzemanyag kereslet változása Change in regional motor fuel demand Teljes piac* / Market* MOL Csoport értékesítés / MOL Group sales 2020. I. félév / 2019. I. félév (%) H1 2020 vs. H1 2019 in % Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Benzin / Gasoline Dízel / Diesel Motor üzemanyagok / Motor fuels Magyarország Hungary (9) (6) (7) (8) (5) (6) Szlovákia Slovakia (12) (11) (11) (15) (10) (11) Horvátország Croatia (17) (11) (12) (16) (6) (9) Egyéb Other (16) (7) (9) (7) (10) (9) KKE 10 ország CEE 10 countries (15) (7) (9) (10) (8) (9) Transzformációs projektek Transformational projects &A Back to Content /xl/drawings/drawing7.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing7.xml#Content!A1 Consumer Services financial foot- note Fogyasztói szolgáltatások* IFRS eredmények (Mrd Ft) Consumer Services* IFRS results (in HUF bn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 13.4 22.6 31.1 19.2 86.3 15.9 26.8 34.5 20.2 97.3 20.4 29.7 40.9 23.8 114.8 24.9 33.8 47.4 31.2 137.3 27.0 35.2 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 13.4 22.6 31.1 19.2 86.3 15.9 26.8 34.5 20.2 97.3 20.4 29.7 40.9 23.8 114.8 24.9 33.8 47.4 31.2 137.3 27.0 35.2 Üzleti eredmény Operating profit/(loss) 7.6 16.6 24.8 4.0 53.0 9.7 20.9 28.4 13.0 72.1 14.4 23.5 34.0 15.6 87.6 17.4 24.8 39.0 21.3 102.5 14.4 26.1 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) excl. spec. items 7.6 16.6 24.8 10.0 58.9 9.7 20.9 28.4 13.0 72.1 14.4 23.5 34.0 15.6 87.6 17.4 24.8 39.0 21.3 102.5 14.4 26.1 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 2.4 10.0 33.2 16.2 61.8 2.9 6.9 8.4 21.6 39.7 5.1 13.2 15.1 21.4 54.6 5.6 11.0 12.4 22.2 51.2 6.0 8.4 Beruházások és befektetések szegmensek szerint (Mrd Ft) CAPEX by segment(in HUF bn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Total Total 2.4 10.0 33.2 16.2 61.8 2.9 6.9 8.4 21.6 39.7 5.1 13.2 15.1 21.4 54.6 5.6 11.0 12.4 22.2 51.2 6.0 8.4 Kiskereskedelem Retail 2.4 10.0 33.2 16.2 61.8 2.9 6.9 8.4 17.9 36.1 3.0 11.0 13.0 19.7 46.6 4.8 9.3 9.6 19.8 43.6 4.2 5.3 Mobilitás Mobility 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 2.1 2.2 2.1 1.7 8.0 0.8 1.8 2.8 2.4 7.6 1.8 3.2 In US dollars Fogyasztói szolgáltatások* IFRS eredmények (millió USD) Consumer Services* IFRS results (in USD mn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 47.4 81.4 111.6 66.9 307.3 54.7 95.4 132.0 76.2 358.3 80.8 111.5 146.6 84.2 423.0 88.8 117.7 160.9 104.0 471.4 87.9 110.8 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 47.4 81.4 111.6 66.9 307.3 54.7 95.4 132.0 76.2 358.3 80.8 111.5 146.6 84.2 423.0 88.8 117.7 160.9 104.0 471.4 87.9 110.8 Üzleti eredmény Operating profit/(loss)* 26.8 59.7 88.8 15.1 190.3 33.4 74.6 108.7 49.3 266.0 56.9 88.2 122.0 55.2 322.3 62.1 86.4 132.4 70.9 351.8 47.1 82.4 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) excl. spec. items 26.8 59.7 88.8 35.3 210.6 33.4 74.6 108.7 49.3 266.0 56.9 88.2 122.0 55.2 322.3 62.1 86.4 132.4 70.9 351.8 47.1 82.4 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 8.4 36.0 119.5 55.6 219.5 10.1 24.7 31.9 81.2 147.7 20.0 49.3 54.0 75.6 198.8 19.9 38.3 42.1 74.2 174.5 19.3 26.4 Beruházások és befektetések szegmensek szerint (millió USD) CAPEX by segment(in USD mn) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 restated Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Total Total 8.4 36.0 119.5 55.6 219.5 10.1 24.7 31.9 81.2 147.7 20.0 49.3 54.0 75.6 198.8 19.9 38.3 42.1 74.2 174.5 19.3 26.4 Kiskereskedelem Retail 8.4 36.0 119.5 55.6 219.5 10.1 24.7 31.9 67.9 134.3 11.8 41.2 46.6 69.6 169.2 17.0 32.4 33.2 66.1 148.6 13.6 16.6 Mobilitás Mobility 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 13.4 8.2 8.1 7.4 6.0 29.7 3.0 5.9 8.9 8.1 25.9 5.7 9.9 Transzformációs projektek Transformational projects &A Back to Content /xl/drawings/drawing8.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing8.xml#Content!A1 Consumer Services operational foot- note Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) Retail refined product sales by type (kt) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Motorbenzin Motor gasoline 242 280 310 267 1,099 230 287 321 267 1,105 233 274 305 261 1,073 233 284 336 290 1,143 259 308 366 304 1,237 271 327 363 302 1,263 270 329 359 304 1,262 275 333 376 317 1,301 279 257 Gáz- és tüzelőolaj Gas and heating oils 475 547 613 551 2,186 467 584 656 582 2,289 497 585 659 606 2,347 537 634 755 689 2,615 608 721 835 745 2,909 686 792 876 779 3,133 706 829 911 819 3,265 759 864 962 861 3,446 760 684 Egyéb termék Other products 20 22 25 23 90 18 21 24 22 85 18 20 55 0 93 22 24 28 24 98 22 24 28 26 100 24 26 28 25 103 23 25 28 26 102 24 25 29 26 104 22 19 Összesen TOTAL 737 849 948 841 3,375 715 892 1,001 871 3,479 748 879 1,019 867 3,513 792 942 1,119 1,003 3,856 889 1,052 1,229 1,075 4,246 981 1,145 1,267 1,106 4,499 999 1,184 1,298 1,148 4,629 1,058 1,222 1,367 1,204 4,851 1,061 960 Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Benzin Retail refined product sales by country (kt) Gasoline Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Magyarország Hungary 61 71 75 66 273 57 72 75 69 272 63 75 80 74 292 65 79 85 78 307 71 83 102 95 351 85 102 109 100 396 90 109 113 102 414 95 111 119 111 436 100 93 Szlovákia Slovakia 33 37 39 34 143 29 35 37 34 135 31 35 37 35 138 31 37 42 42 152 38 45 47 43 173 39 46 48 44 177 39 46 47 45 177 41 49 51 48 189 42 43 Horvátország Croatia 80 96 117 82 375 71 92 113 79 355 69 84 103 73 329 65 78 103 70 316 61 76 100 67 304 58 75 97 62 292 54 73 96 61 284 53 71 93 58 275 49 49 Románia Romania 27 32 35 32 126 27 34 37 35 133 29 32 35 33 129 31 38 43 39 151 36 42 47 41 166 36 43 47 41 167 36 42 42 41 161 35 42 47 43 167 36 28 Csehország Czech Republic 2 3 3 14 22 12 15 16 13 56 12 15 15 16 58 21 26 35 38 120 32 40 42 36 150 33 40 40 36 149 34 40 39 37 150 33 40 42 39 154 34 29 25 Egyéb Other 39 42 41 39 160 34 39 43 37 154 29 33 35 30 127 20 26 28 23 97 21 22 28 22 93 20 21 22 19 82 17 19 22 18 76 18 20 24 18 80 18 15 Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt) - Gázolaj Retail refined product sales by country (kt) Diesel Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Magyarország Hungary 108 121 130 121 480 106 130 137 131 504 118 138 151 147 554 134 153 166 157 610 142 167 197 186 692 175 197 214 201 787 186 217 230 215 848 205 226 242 222 895 204 190 Szlovákia Slovakia 61 70 72 68 271 59 70 75 73 277 65 76 82 83 306 76 89 103 106 374 96 112 115 114 437 109 122 125 122 478 112 128 131 128 499 120 134 138 134 526 117 110 Horvátország Croatia 148 179 224 172 723 133 183 225 176 717 137 181 219 178 715 144 180 229 176 729 140 178 230 176 724 146 188 235 176 745 149 196 241 184 770 161 199 244 189 793 158 149 Románia Romania 73 85 92 88 338 77 94 100 94 365 83 89 99 92 363 88 104 118 110 420 104 119 132 122 477 118 132 146 130 526 121 133 145 134 533 124 138 156 145 563 128 102 Csehország Czech Republic 3 3 4 19 29 16 20 22 20 78 18 20 22 27 87 40 45 67 78 230 68 79 80 78 305 74 84 83 82 323 79 86 84 86 335 82 90 92 92 356 83 71 25 Egyéb Other 82 89 91 82 345 76 87 97 88 348 76 81 86 79 322 55 63 72 62 252 58 66 81 69 274 64 69 73 68 274 59 69 80 72 280 67 77 90 79 313 70 62 MOL-csoport töltőállomások MOL Group filling stations Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Magyarország Hungary 364 363 360 360 360 360 360 362 366 366 366 365 363 364 364 363 363 364 364 364 364 364 479 479 479 475 471 467 465 465 466 467 466 462 462 462 463 468 468 468 468 468 Horvátország Croatia 437 437 423 439 439 436 435 435 435 435 435 435 434 434 434 434 434 431 431 431 430 430 430 430 430 430 428 428 428 428 428 428 429 429 429 429 429 431 433 433 436 436 Olaszország Italy 221 227 221 215 215 206 208 196 196 196 194 130 125 116 116 113 109 106 107 107 107 107 91 83 83 84 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szlovákia Slovakia 209 209 209 209 209 210 212 212 212 212 212 212 214 214 214 213 212 253 253 253 253 253 253 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 Románia Romania 129 130 131 135 135 137 138 143 147 147 147 152 155 159 159 200 200 200 202 202 206 205 206 206 206 207 208 210 213 213 213 214 217 218 218 221 226 226 228 228 234 234 Bosznia Hercegovina Bosnia and Herzegovina 110 110 110 110 110 109 108 104 104 104 105 105 102 102 102 102 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 103 103 103 103 103 104 105 105 105 105 106 107 107 107 106 106 Szerbia Serbia 34 34 35 35 35 35 35 35 38 38 39 39 40 42 42 42 42 42 47 47 47 47 51 53 53 53 54 56 60 60 61 61 61 62 62 63 63 65 65 65 66 66 Csehország Czech Republic 25 25 24 149 149 149 149 149 149 149 149 148 148 192 192 192 192 316 316 316 311 312 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 305 304 304 304 304 304 304 Szlovénia Slovenia 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 57 56 56 56 57 52 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 Montenegró Montenegro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 6 11 11 11 11 11 11 25 Összesen Total 1,567 1,573 1,551 1,690 1,690 1,681 1,684 1,675 1,686 1,686 1,686 1,626 1,622 1,664 1,664 1,700 1,693 1,853 1,861 1,861 1,859 1,860 1,975 1,967 1,967 1,965 1,926 1,883 1,881 1,881 1,884 1,887 1,895 1,893 1,893 1,898 1,909 1,919 1,923 1,923 1,933 1,933 Fresh Corner-ek száma Number of Fresh Corners Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Total Total 42 91 167 248 248 303 331 363 447 447 471 555 606 687 687 705 765 794 877 877 888 895 Teljes margin megoszlás (%) Total margin split (%) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 FY 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Nem-üzemenyag Non-fuel 23.0% 23.2% 23.2% 24.8% 23.6% 24.0% 23.7% 24.5% 26.1% 24.6% 26.1% 27.5% 27.2% 28.8% 27.4% 27.7% 28.7% 28.9% 29.8% 28.8% 27.9% 28.5% Üzemanyag Fuel 77.0% 76.8% 76.8% 75.2% 76.4% 76.0% 76.3% 75.5% 73.9% 75.4% 73.9% 72.5% 72.8% 71.2% 72.6% 72.3% 71.3% 71.1% 70.2% 71.2% 72.1% 71.5% &A Back to Content /xl/drawings/drawing9.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing9.xml#Content!A1 Gas financial results foot- note Gáz Midstream IFRS eredmények (Mrd Ft) Gas segment IFRS results (in HUF bn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 17.7 13.5 17.9 9.0 57.8 15.3 13.9 18.5 8.2 55.9 (5.8) 16.2 11.9 14.8 58.5 18.0 10.3 12.3 18.9 59.6 19.2 8.3 12.5 14.6 54.5 20.5 10.4 11.5 19.1 61.4 21.6 8.2 7.0 13.5 50.3 18.4 6.6 8.0 21.2 54.2 21.9 14.3 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 15.3 13.9 18.5 11.1 58.8 (5.8) 16.2 11.9 14.8 58.5 18.0 10.3 12.3 18.9 59.6 19.2 8.3 12.5 14.6 54.5 20.5 10.4 11.5 19.1 61.4 21.6 8.2 7.0 13.5 50.3 18.4 6.6 8.0 21.2 54.2 21.9 14.3 Üzleti eredmény Operating profit/(loss)* 12.4 8.0 12.6 2.7 35.5 10.0 8.5 13.0 2.6 34.0 (9.1) 12.9 8.6 11.2 45.1 14.6 6.9 8.8 15.3 45.6 15.9 5.0 9.2 11.4 41.4 17.2 7.2 8.3 15.5 48.2 18.6 4.7 3.7 9.6 36.6 15.2 3.3 4.7 17.2 40.3 18.1 10.5 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) excl. spec. items 10.0 8.5 13.0 5.4 36.9 (9.1) 12.9 8.6 11.2 45.1 14.6 6.9 8.8 15.3 45.6 15.9 5.0 9.2 11.4 41.4 17.2 7.2 8.3 15.5 48.2 18.6 4.7 3.7 9.6 36.6 15.2 3.3 4.7 17.2 40.3 18.1 10.5 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 0.93 0.74 2.696 5.58 10.0 0.2 0.2 1.5 6.2 8.0 0.1 0.3 2.0 1.4 3.8 0.1 0.3 1.5 3.9 5.7 0.1 0.7 2.6 4.2 7.5 0.2 1.4 1.5 1.8 4.9 0.5 1.5 2.3 5.1 9.4 0.3 1.5 4.0 7.1 12.9 0.8 2.5 In US dollars foot- note Gáz Midstream IFRS eredmények (millió USD) Gas segment IFRS results (in USD mn) Q1 2012 restated Q2 2012 restated Q3 2012 Q4 2012 restated FY 2012 restated Q1 2013 restated Q2 2013 restated Q3 2013 restated Q4 2013 FY 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 FY 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 FY 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 EBITDA EBITDA 67.7 29.8 44.8 51.2 193.5 70.4 36.8 44.0 72.1 223.3 85.3 30.9 25.2 47.7 189.1 65.5 23.1 27.1 70.8 186.6 71.2 44.7 EBITDA speciális tételek nélkül EBITDA excl. spec. items 67.7 29.8 44.8 51.2 193.5 70.4 36.8 44.0 72.1 223.3 85.3 30.9 25.2 47.7 189.1 65.5 23.1 27.1 70.8 186.6 71.2 44.7 Üzleti eredmény Operating profit/(loss)* 56.2 17.9 33.0 40.0 147.1 59.4 25.6 31.8 58.6 175.4 73.5 17.8 13.3 33.9 138.4 54.2 11.3 15.9 57.2 138.5 59.0 32.8 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül Operating profit/(loss) excl. spec. items 56.2 17.9 33.0 40.0 147.1 59.4 25.6 31.8 58.6 175.4 73.5 17.8 13.3 33.9 138.4 54.2 11.3 15.9 57.2 138.5 59.0 32.8 23 Beruházások és befektetések CAPEX and investments 0.3 2.5 9.3 14.3 26.4 0.5 5.1 5.6 6.9 18.1 2.1 5.6 8.2 18.0 34.0 1.2 5.1 13.6 23.6 43.5 2.5 5.3 &A Back to Content /xl/drawings/drawing10.xml#Content!A1 /xl/drawings/drawing10.xml#Content!A1 Financial statem. 2015-2020 HUF foot- note Eredménykimutatás (Millió Ft) Income statement (HUF mn) Q4 2015 restated FY 2015 restated Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Nettó árbevétel Net sales 926,834 4,090,662 697,234 910,341 962,350 983,080 3,553,005 955,299 1,008,364 1,045,980 1,120,676 4,130,320 1,001,968 1,333,718 1,449,018 1,383,964 5,168,668 1,142,381 1,341,046 1,399,968 1,383,340 5,266,735 1,119,510 823,889 Egyéb működési bevétel Other operating income 72,759 86,988 6,677 4,710 6,740 7,189 25,316 10,334 17,197 (6,437) 4,449 25,543 6,548 9,292 5,248 20,883 41,971 3,286 4,126 5,157 17,902 30,471 66,747 (11,298) Összes működési bevétel Total operating income 999,593 4,177,650 703,911 915,051 969,090 990,269 3,578,321 965,633 1,025,561 1,039,543 1,125,125 4,155,863 1,008,516 1,343,010 1,454,266 1,404,847 5,210,639 1,145,667 1,345,172 1,405,125 1,401,242 5,297,206 1,186,257 812,591 Anyagköltség Raw material costs 469,724 2,144,743 313,812 472,794 479,318 529,750 1,795,674 533,361 524,073 546,598 602,955 2,206,987 546,064 724,490 837,154 763,050 2,870,759 567,812 637,693 681,608 707,652 2,594,765 559,265 361,035 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Value of material-type services used 71,879 236,791 56,160 50,636 56,838 56,232 219,868 50,358 61,691 61,528 64,210 237,787 59,271 72,034 74,310 74,237 279,853 65,802 73,782 85,050 76,645 301,279 71,853 72,061 Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods purchased for resale 137,335 653,631 98,378 153,260 165,792 138,745 556,175 134,242 161,944 184,535 155,061 635,782 172,912 231,105 253,228 236,965 894,209 240,399 361,949 310,555 303,013 1,215,916 259,502 128,269 Anyagjellegű ráfordítások Raw material and consumables used 678,938 3,035,165 468,350 676,690 701,948 724,727 2,571,717 717,961 747,708 792,661 822,226 3,080,556 778,247 1,027,629 1,164,692 1,074,252 4,044,821 874,013 1,073,424 1,077,213 1,087,310 4,111,960 890,620 561,365 Személyi jellegű ráfordítások Personnel expenses 78,488 266,814 58,030 61,356 55,047 65,826 240,260 58,602 62,915 61,716 72,432 255,664 60,606 65,936 65,674 78,470 270,687 66,574 70,971 67,585 80,023 285,153 66,990 67,662 Értékcsökkenés és értékvesztés Depreciation, depletion, amortisation and impairment 619,251 860,609 71,164 78,818 74,319 91,182 315,483 71,145 71,789 72,510 102,772 318,216 85,640 90,324 92,356 143,019 411,338 85,287 93,386 87,701 124,636 391,010 98,070 130,913 Saját termelésű készletek állományváltozása Change in inventory of finished goods & work in progress 25,783 40,365 19,053 (36,678) 7,023 (23,168) (33,771) (39,481) 16,224 (179) (4,695) (28,131) (20,788) (16,297) (45,416) 26,696 (55,805) 8,245 (26,212) 33,769 (14,424) 1,378 58,031 24,538 Saját előállítású eszközök aktivált értéke Work performed by the enterprise and capitalized (17,683) (56,866) (11,702) (13,075) (13,745) (6,134) (44,655) (8,368) (17,871) (14,436) (17,683) (58,358) (13,274) (16,942) (19,013) (20,175) (69,403) (16,572) (24,340) (22,716) (22,300) (85,928) (13,065) (12,262) Egyéb működési költségek és ráfordítások Other operating expenses 82,419 248,794 42,476 46,851 52,097 79,961 221,382 45,770 38,384 61,167 88,227 233,549 49,437 72,966 74,569 59,155 256,125 70,830 68,565 58,953 101,226 299,574 59,591 48,441 Összes működési költség Total operating expenses 1,467,197 4,394,881 647,371 813,962 876,689 932,394 3,270,416 845,629 919,149 973,438 1,063,278 3,801,496 939,868 1,223,616 1,332,862 1,361,417 4,857,763 1,088,377 1,255,794 1,302,505 1,356,471 5,003,147 1,160,237 820,657 Üzleti tevékenység vesztesége (-) / nyeresége Profit / (loss) from operation (467,604) (217,231) 56,540 101,089 92,401 57,875 307,905 120,004 106,412 66,105 61,847 354,367 68,648 119,394 121,404 43,430 352,876 57,290 89,378 102,620 44,771 294,059 26,020 (8,066) Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Interest income 2,789 7,750 933 1,347 255 906 3,440 1,235 607 770 1,452 4,063 1,125 701 2,074 2,184 6,085 2,171 2,194 1,991 2,024 8,380 2,652 1,489 Kapott osztalék és részesedés Dividend income 6 5,155 2 4,685 872 536 6,095 3 5,862 811 17 6,693 5 6,509 145 2 6,661 0 6,065 553 2 6,620 0 18 Árfolyamnyereség Foreign exchange gains 13,917 70,148 9,860 4,295 12,701 12,142 38,997 10,906 13,684 11,855 11,719 48,164 21,267 15,588 27,476 13,718 78,050 18,266 12,164 14,139 40,345 84,914 35,584 36,570 Egyéb pénzügyi bevételek Other finance income 962 6,758 504 431 201 (168) 970 796 1,550 113 715 3,176 1,857 (106) (830) 4,109 5,028 1,611 225 2,772 (732) 3,876 3,796 385 Pénzügyi műveletek bevételei Finance income 17,674 89,811 11,299 10,758 14,029 13,416 49,502 12,940 21,703 13,549 13,903 62,096 24,254 22,692 28,865 20,013 95,824 22,048 20,648 19,455 41,639 103,790 42,032 38,462 Fizetett kamatok Interest expense 10,382 39,580 7,618 9,274 8,942 9,695 35,530 8,704 5,752 4,928 5,245 24,629 5,354 4,984 5,505 5,376 21,219 5,777 5,187 5,523 3,459 19,946 3,353 4,612 Árfolyamveszteség Foreign exchange losses 32,700 114,031 585 8,295 7,644 22,845 39,369 4,115 6,993 10,648 9,377 31,132 17,157 38,731 23,736 16,112 95,736 15,950 12,898 26,286 27,625 82,759 119,604 30,995 Céltartalékok kamathatása Unwinding of discount on provisions (80) 10,170 2,305 2,347 2,266 1,781 8,699 1,737 1,727 1,686 1,635 6,786 2,221 2,285 2,275 3,434 10,215 3,364 3,560 3,649 1,644 12,217 3,175 3,471 Egyéb pénzügyi ráfordítások Other finance expenses 3,818 18,656 1,482 1,393 1,302 11,479 15,656 2,042 2,004 1,296 877 6,222 1,378 983 1,035 1,796 5,193 1,121 999 668 3,478 6,266 4,730 1,211 Pénzügyi műveletek ráfordításai Finance expense 46,819 182,437 11,991 21,309 20,154 45,800 99,254 16,598 16,476 18,558 17,135 68,769 26,110 46,984 32,551 26,718 132,363 26,212 22,644 36,126 36,206 121,188 130,862 40,289 Pénzügyi műveletek nettó nyeresége / vesztesége (-) Total finance gain / (expense), net (29,145) (92,626) (692) (10,551) (6,125) (32,384) (49,752) (3,658) 5,227 (5,009) (3,232) (6,673) (1,856) (24,292) (3,686) (6,705) (36,539) (4,164) (1,996) (16,671) 5,433 (17,398) (88,830) (1,827) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Income from associates (8,673) 1,962 677 1,966 (131) 11,878 14,390 (6,007) 6,514 5,920 11,515 17,944 1,124 5,361 4,304 4,225 15,014 900 3,427 (596) (4,693) (962) (697) (11,639) Adózás előtti eredmény Profit / (loss) before tax (505,422) (307,895) 56,525 92,504 86,145 37,369 272,543 110,339 118,153 67,016 70,130 365,638 67,916 100,463 122,022 40,950 331,351 54,026 90,809 85,353 45,511 275,699 (63,507) (21,532) Nyereségadó Income tax expense (7,038) 21,507 (12,257) 15,316 15,580 2,249 20,888 16,696 22,077 11,765 (1,312) 49,228 9,321 20,837 23,552 (28,037) 25,673 6,926 12,646 16,727 11,021 47,318 5,409 26,813 IDŐSZAK eredménye PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD (498,384) (329,402) 68,782 77,188 70,565 35,120 251,655 93,643 96,075 55,252 71,440 316,410 58,595 79,626 98,470 68,987 305,678 47,102 78,163 68,626 34,490 228,381 (68,916) (48,345) Ebből: Attributable to: Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből Equity holders of the parent (435,298) (260,999) 73,564 79,134 67,337 43,463 263,497 93,876 88,794 47,675 76,607 306,952 60,262 72,935 89,955 78,044 301,197 48,641 77,795 59,757 37,021 223,214 (48,424) (41,532) Külső tulajdonosok részesedése az eredményből Non-controlling interests (63,087) (68,403) (4,782) (1,945) 3,229 (8,344) (11,843) (233) 7,281 7,576 (5,167) 9,458 (1,667) 6,691 8,515 (9,057) 4,481 (1,539) 368 8,869 (2,531) 5,167 (20,492) (6,813) Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (Ft) Basic earnings per share attributable to ordinary equity holders of the parent (HUF) (594) (366) 97 108 93 61 359 133 126 68 109 437 86 105 129 112 432 69 111 85 52 317 (68) (58) Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higított eredmény (Ft) Diluted earnings per share attributable to ordinary equity holders of the parent (HUF) (594) (366) 97 108 93 61 359 133 126 68 109 437 86 105 129 112 432 69 110 84 52 314 (68) (58) ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS CONSOLIDATED STATEMENT OF OTHER INCOME Tárgyidőszak eredménye Profit / (loss) for the period (498,384) (329,402) 68,782 77,188 70,565 35,120 251,655 93,643 96,076 55,250 71,441 316,410 58,595 79,626 98,470 68,987 305,678 47,102 78,163 68,626 34,490 228,381 (68,916) (48,345) Egyéb átfogó jövedelem Other comprehensive income Átváltási különbözet Exchange differences on translating foreign operations (15,483) 19,194 (648) 13,177 (28,783) 2,283 (13,970) (3,760) (4,953) (1,682) (3,446) (13,841) 9,610 91,099 (26,287) (8,272) 66,150 (652) 13,317 58,571 (35,896) 35,339 166,891 (24,662) Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósság instrumentumok, halasztott adóhatással együtt Changes in fair value of debt instruments at fair value through other comprehensive income, net of tax 998 3,881 261 188 1,865 1,374 3,690 1,829 77 (1,732) (42) 6 1,252 (1,813) 366 (17) (247) 552 132 (52) 85 717 239 397 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőke instrumentumok, halasztott adóhatással együtt Changes in fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income, net of tax (383) (257) (4,939) (1,216) (6,120) 1,227 1,668 959 982 4,836 (1,993) 2,297 Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt Cash-flow hedges, net of tax (2,008) (3,136) 291 835 72 (409) 789 (2,903) 1,855 824 473 249 577 (676) 385 315 601 (61) 626 222 695 1,482 (350) 116 Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt Net investment hedge, net of tax (443) (13,113) 6,698 (7,275) 7,644 (12,226) (5,161) 4,866 9,553 3,954 2,991 21,364 1,579 (17,847) 2,141 (203) (14,330) (2,455) 206 (13,424) 2,554 (13,119) (19,795) 2,149 Aktuáriusi nyereség (veszteség)- nyugdíjazásra képzett céltartalék Actuarial gain / (loss) on provisions for retirement benefit obligations 139 1,248 112 (121) 3 845 839 (84) 21 (162) (980) (1,205) (205) 59 (236) (404) (786) (189) (263) (39) 2,373 1,882 (2) (5) Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből Share of other comprehensive income for associates (69) 5,667 (2,026) 4,561 (2,520) 7,834 7,849 (239) (8,723) (1,912) (2,696) (13,570) (1,764) 7,925 (2,069) (467) 3,625 3,400 (187) 8,112 (3,675) 7,650 9,160 (2,583) Időszak egyéb átfogó jövedelme adóhatással együtt Other comprehensive income for the period, net of tax (16,866) 13,741 4,688 11,365 (21,719) (299) (5,964) (291) (2,170) (710) (4,083) (7,254) 11,049 78,747 (30,639) (10,264) 48,893 1,822 15,499 54,349 (32,882) 38,787 154,150 (22,291) Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem Total comprehensive income for the period (515,250) (315,661) 73,470 88,553 48,846 34,821 245,691 93,352 93,906 54,540 67,358 309,156 69,644 158,373 67,831 58,723 354,571 48,924 93,662 122,974 1,608 267,168 85,234 (70,636) Ebből: Attributable to: Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből Equity holders of the parent (456,546) (258,942) 75,339 87,934 46,792 40,400 250,466 91,140 87,481 49,604 71,787 300,012 67,980 135,052 68,137 69,521 340,690 50,765 88,954 103,749 14,260 257,728 89,827 (63,654) Külső tulajdonosok részesedése az eredményből Non-controlling interest (58,704) (56,719) (1,869) 619 2,054 (5,579) (4,775) 2,212 6,425 4,936 (4,429) 9,144 1,664 23,321 (306) (10,798) 13,881 (1,841) 4,708 19,225 (12,652) 9,440 (4,593) (6,982) IFRS szerinti konszolidált mérleg (Millió Ft) Consolidated IFRS balance sheet statement (HUF mn) 31-Dec-2015 restated FY 2015 restated 31-Mar-2016 restated 30-Jun-2016 restated 30-Sep-2016 restated 31-Dec-2016 FY 2016 31-Mar-2017 30-Jun-2017 30-Sep-2017 31-Dec-2017 FY 2017 31-May-2018 restated 30-Jun-2018 30-Sep-2018 31-Dec-2018 FY 2018 31-Mar-2019 30-Jun-2019 30-Sep-2019 31-Dec-2019 FY 2019 31-Mar-2020 30-Jun-2020 Eszközök Assets Befektetett eszközök Non-current assets Tárgyi eszközök Property, plant and equipment 2,204,371 2,204,371 2,190,263 2,191,307 2,171,855 2,193,419 2,193,419 2,154,185 2,148,755 2,142,986 2,261,166 2,261,166 2,241,795 2,299,009 2,267,404 2,274,271 2,274,271 2,343,814 2,417,925 2,554,412 2,685,969 2,685,969 2,790,152 3,358,789 Immateriális javak Intangible assets 209,372 209,372 214,507 213,940 215,717 183,561 183,561 186,058 186,532 188,859 181,451 181,451 181,614 184,671 186,003 195,446 195,446 199,603 189,670 199,874 207,964 207,964 230,915 293,168 Befektetések társult és közös vállalkozásokban Investments in associated companies and joint ventures 230,188 230,188 226,266 234,801 231,970 257,090 257,090 227,749 215,256 216,722 206,374 206,374 203,439 199,553 194,664 198,449 198,449 203,755 210,066 222,125 206,077 206,077 218,120 217,309 Egyéb befektetett pénzügyi eszközök Other non-current financial assets 55,560 55,560 55,314 65,532 90,884 63,652 63,652 75,973 78,236 79,361 78,400 78,400 80,316 82,793 85,079 122,463 122,463 124,577 127,898 128,861 137,691 137,691 149,867 153,464 Halasztott adó eszközök Deferred tax asset 113,467 113,467 140,710 144,253 140,065 125,055 125,055 119,411 112,249 113,228 120,633 120,633 115,046 114,896 106,648 136,312 136,312 135,901 129,954 129,032 123,805 123,805 134,405 111,614 Egyéb befektetett eszközök Other non-current assets 45,268 45,268 47,581 47,166 45,957 44,403 44,403 46,249 45,115 45,082 43,555 43,555 45,381 46,706 49,711 89,255 89,255 90,678 86,229 78,574 90,372 90,372 99,087 96,885 Összes befektetett eszköz Total non-current assets 2,858,226 2,858,226 2,874,641 2,896,999 2,896,448 2,867,180 2,867,181 2,809,625 2,786,143 2,786,238 2,891,579 2,891,579 2,867,591 2,927,628 2,889,509 3,016,196 3,016,196 3,098,328 3,161,742 3,312,878 3,451,878 3,451,878 3,622,546 4,231,229 Forgóeszközök Current assets Készletek Inventories 339,905 339,905 292,357 351,982 339,272 385,142 385,142 434,547 401,894 397,801 436,572 436,572 498,378 477,759 521,877 492,727 492,727 533,074 523,535 524,049 517,060 517,060 421,612 462,651 Vevő és egyéb követelések Trade and other receivables 410,967 410,967 443,156 510,367 487,752 476,531 476,531 520,807 514,387 563,302 538,986 538,986 574,530 705,312 713,441 588,620 588,620 655,923 675,634 721,085 610,335 610,335 611,456 545,510 Értékpapírok Securities 63,147 63,147 69,910 38,252 20,697 53,910 53,910 55,695 34,244 38,856 26,043 26,043 20,746 22,048 12,652 2,571 2,571 23,334 21,210 28,512 24,275 24,275 19,472 14,602 Egyéb pénzügyi eszközök Other current financial assets 27,959 27,959 19,322 16,034 15,159 26,829 26,829 23,496 24,642 25,079 55,715 55,715 55,128 49,859 38,747 32,134 32,134 59,518 64,912 68,225 104,145 104,145 135,145 34,014 Nyereségadó követelés Income tax receivable 6,051 6,051 7,978 4,520 8,939 7,945 7,945 12,677 15,119 14,671 9,865 9,865 19,167 13,429 13,763 28,829 28,829 24,767 28,182 31,712 30,724 30,724 42,620 49,200 Pénzeszközök Cash and cash equivalents 131,838 131,838 105,338 189,246 155,878 216,928 216,928 229,687 92,032 145,878 202,041 202,041 144,670 268,708 339,418 383,511 383,511 292,390 218,223 170,926 326,108 326,108 766,479 353,247 Egyéb forgóeszközök Other current assets 76,790 76,790 86,205 77,073 92,548 66,239 66,239 83,551 65,243 68,801 69,828 69,828 94,589 76,961 85,063 66,815 66,815 79,467 71,950 78,372 67,477 67,477 96,870 72,005 Értékesítésre tartottá minősített eszközök Assets classified as held for sale 0 0 0 0 0 3,082 3,082 3,105 327 2,181 1,071 1,071 1,060 1,160 1,220 178 178 329 444 299 285 285 293 291 Összes forgóeszköz Total current assets 1,056,657 1,056,657 1,024,266 1,187,474 1,120,245 1,236,606 1,236,606 1,363,565 1,147,888 1,256,569 1,340,121 1,340,121 1,408,268 1,615,236 1,726,181 1,595,385 1,595,385 1,668,802 1,604,090 1,623,180 1,680,409 1,680,409 2,093,947 1,531,520 Összes eszköz Total assets 3,914,883 3,914,883 3,898,907 4,084,473 4,016,693 4,103,786 4,103,786 4,173,190 3,934,031 4,042,807 4,231,700 4,231,700 4,275,859 4,542,864 4,615,690 4,611,581 4,611,581 4,767,130 4,765,832 4,936,058 5,132,287 5,132,287 5,716,493 5,762,749 Saját tőke és kötelezettségek Equity and liabilities Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke Shareholders' equity 7 Jegyzett tőke Share capital 79,241 79,241 79,242 79,260 79,260 79,260 79,260 79,260 79,279 79,279 79,279 79,279 79,279 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,421 79,408 79,408 79,408 79,408 79,427 Tartalékok Reserves 1,633,977 1,633,977 1,221,492 1,182,666 1,165,010 1,149,315 1,149,315 1,410,385 1,356,664 1,359,127 1,354,723 1,354,723 1,671,806 1,641,955 1,621,090 1,613,960 1,613,960 1,917,379 1,832,407 1,871,579 1,848,763 1,848,763 2,209,583 2,189,567 Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből Profit/(loss) for the year attributable to equity holders of the parent (260,999) (260,999) 73,563 152,697 220,034 263,497 263,497 93,876 182,669 230,345 306,952 306,952 60,262 133,197 223,152 301,197 301,197 48,641 126,436 186,193 223,214 223,214 (48,424) (89,956) Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke Equity attributable to equity holders of the parent 1,452,219 1,452,219 1,374,297 1,414,623 1,464,304 1,492,072 1,492,072 1,583,521 1,618,612 1,668,751 1,740,954 1,740,954 1,811,347 1,854,450 1,923,540 1,994,455 1,994,455 2,045,318 2,038,264 2,137,180 2,151,385 2,151,385 2,240,567 2,179,038 Nem irányító tulajdonosok részesedése az eredményből Non-controlling interest 364,349 364,349 328,642 328,651 327,829 309,554 309,554 311,782 314,692 319,233 314,817 314,817 316,480 326,594 326,288 315,491 315,491 313,650 290,329 314,254 299,984 299,984 295,364 288,120 Összes saját tőke Total equity 1,816,568 1,816,568 1,702,939 1,743,274 1,792,133 1,801,626 1,801,626 1,895,303 1,933,304 1,987,984 2,055,771 2,055,771 2,127,827 2,181,044 2,249,828 2,309,946 2,309,946 2,358,968 2,328,593 2,451,434 2,451,369 2,451,369 2,535,931 2,467,158 Hosszú lejáratú kötelezettségek Non-current liabilities Hosszú lejáratú hitelek Long-term debt 461,681 461,681 577,179 457,100 433,768 436,922 436,922 411,157 400,257 426,967 491,701 491,701 482,604 517,619 363,898 354,880 354,880 409,695 410,596 443,713 582,417 582,417 1,054,029 1,087,563 Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek Other non-current financial liabilities 6,069 6,069 5,196 7,219 6,902 6,160 6,160 9,672 7,838 8,685 6,565 6,565 4,443 6,020 6,507 4,476 4,476 4,921 3,507 4,205 3,138 3,138 9,683 74,489 Céltartalék várható kötelezettségekre Provisions - long-term 414,671 414,671 411,390 408,685 401,881 405,175 405,175 405,109 392,879 393,666 434,291 434,291 439,273 456,996 452,318 474,440 474,440 479,004 481,601 496,289 545,276 545,276 569,970 596,374 Halasztott adó kötelezettségek Deferred tax liabilities 64,419 64,419 66,991 69,525 66,765 47,766 47,766 50,857 51,732 52,493 50,068 50,068 48,736 52,213 52,366 51,403 51,403 51,654 55,852 59,974 59,952 59,952 64,784 160,438 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Other non-current liabilities 24,564 24,564 24,060 23,638 23,107 22,658 22,658 22,155 23,072 23,272 23,522 23,522 23,120 23,187 22,639 23,498 23,498 23,066 22,688 22,754 26,624 26,624 30,276 31,240 Összes hosszú lejáratú kötelezettség Total non-current liabilities 971,404 971,404 1,084,816 966,167 932,423 918,681 918,681 898,950 875,778 905,083 1,006,147 1,006,147 998,176 1,056,035 897,728 908,697 908,697 968,340 974,244 1,026,935 1,217,407 1,217,407 1,728,742 1,950,104 Rövid lejáratú kötelezettségek Current liabilities Rövid lejáratú hitelek Short-term debt 206,814 206,814 264,326 443,937 419,351 440,372 440,372 476,645 239,563 170,437 171,561 171,561 141,064 150,608 330,042 345,396 345,396 336,722 365,327 310,578 326,622 326,622 331,534 268,824 Szállítók és egyéb kötelezettségek Trade and other payables 432,680 432,680 334,887 441,244 404,453 493,389 493,389 420,859 420,874 496,919 516,737 516,737 472,325 590,170 588,677 573,220 573,220 568,768 567,009 620,777 624,164 624,164 521,142 548,208 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek Other current financial liabilities 195,485 195,485 198,860 193,412 161,076 202,056 202,056 193,429 178,707 186,254 229,250 229,250 227,766 233,522 232,540 229,070 229,070 232,320 223,666 229,600 252,606 252,606 313,375 227,291 Céltartalék várható kötelezettségekre Provisions - short-term 52,261 52,261 41,251 31,680 34,128 32,423 32,423 32,659 29,094 33,200 40,149 40,149 42,276 35,066 41,049 36,809 36,809 38,042 18,488 21,611 36,052 36,052 37,167 24,453 Nyereségadó kötelezettség Income tax payable 15,258 15,258 22,912 17,936 24,575 2,615 2,615 3,809 10,248 11,282 1,754 1,754 2,623 5,222 7,022 601 601 2,365 2,545 3,159 6,929 6,929 8,065 14,751 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Other current liabilities 224,413 224,413 248,916 246,823 248,554 212,624 212,624 251,536 246,463 251,648 210,331 210,331 263,802 291,197 268,804 207,842 207,842 261,605 285,960 271,964 217,138 217,138 240,537 261,960 Összes rövid lejáratú kötelezettség Total current liabilities 1,126,911 1,126,911 1,111,152 1,375,032 1,292,137 1,383,479 1,383,479 1,378,937 1,124,949 1,149,740 1,169,782 1,169,782 1,149,856 1,305,785 1,468,134 1,392,938 1,392,938 1,439,822 1,462,995 1,457,689 1,463,511 1,463,511 1,451,820 1,345,487 ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Total equity and liabilities 3,914,883 3,914,883 3,898,907 4,084,473 4,016,693 4,103,786 4,103,786 4,173,190 3,934,031 4,042,807 4,231,700 4,231,700 4,275,859 4,542,864 4,615,690 4,611,581 4,611,581 4,767,130 4,765,832 4,936,058 5,132,287 5,132,287 5,716,493 5,762,749 Cash flow kimutatás (Millió HUF) Consolidated IFRS cash flow statement (HUF mn) Q4 2015 restated FY 2015 Q1 2016 restated Q2 2016 restated Q3 2016 restated Q4 2016 FY 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 FY 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 Adózás előtti eredmény Profit / (loss) before tax -505,422 -307,895 56,525 92,504 86,145 37,369 272,543 110,339 118,153 67,016 70,130 365,638 67,916 100,463 122,022 40,950 331,351 54,026 90,809 85,353 45,511 275,699 (63,507) (21,532) Az adózás előtti eredmény kiigazitása az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz Adjustments to reconcile profit before tax to net cash provided by operating activities Értékcsökkenés, amortizáció, értékvesztés Depreciation, depletion, amortisation and impairment 619,252 860,609 70,813 79,169 74,319 91,182 315,483 71,145 71,789 72,541 102,834 318,309 85,946 90,180 92,378 143,019 411,523 85,287 93,392 87,700 124,636 391,015 98,070 130,913 Céltartalékok növekedése / csökkenése Increase / (decrease) in provisions 9,012 5,251 (16,267) (16,276) 3,275 1,996 (27,272) (2,943) (15,198) (307) 14,299 (4,149) (588) (9,574) 4,405 12,451 6,694 (1,016) (20,399) 814 26,010 5,409 (975) (13,321) Befektetett eszköz és leányváll eladásának nettó nyeresége/vesztesége Net (gain) / loss on asset disposal and divestments (241) (2,684) 321 (1,360) (167) 1,865 659 263 4,543 (651) (390) 3,764 (402) (117) (1,065) 278 (1,305) (142) (248) (351) (1,709) (2,450) (64) (8) Kamatráfordítások és kamatbevételek, nettó eredmény Net interest expense / (income) 7,512 42,000 8,990 10,275 10,954 10,570 40,790 9,206 6,873 5,844 5,428 27,351 6,450 6,568 5,706 6,626 25,349 6,969 6,555 7,181 3,077 23,782 3,876 6,594 Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek, nettó eredmény Other finance expense / (income) 21,633 50,626 (8,299) 276 (4,829) 21,814 8,963 (5,548) (12,099) (851) (2,207) (20,705) (4,594) 17,724 (2,020) 64 11,174 (2,806) (4,558) 9,491 (8,424) (6,297) 84,954 (4,767) Részesedés társult vállalatok eredményéből Share of net profit of associates and joint venture 8,674 (1,962) (676) (1,966) 130 (11,879) (14,391) 6,867 (7,375) (5,920) (11,516) (17,944) (1,124) (5,360) (4,304) (4,226) (15,014) (901) (3,427) 596 4,693 962 697 11,639 Egyéb módosító tételek Other adjustment item (5,175) (5,982) 2,205 4,418 (2,912) 10,201 13,909 (6,917) (8,517) 13,832 17,291 15,691 (490) 15,174 8,429 (33,765) (10,650) 18,095 16,263 (2,542) 11,496 43,311 14,671 (59,621) Fizetett nyereségadók Income taxes paid (6,212) (24,381) (6,725) (15,490) (17,806) (23,395) (63,415) (11,601) (8,848) (10,291) (13,419) (44,159) (12,810) (3,145) (14,219) (24,833) (55,008) 278 (5,748) (10,310) (3,973) (19,753) (14,096) (14,570) Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül Operating cash flow before changes in working capital 149,033 615,582 106,887 151,550 149,109 139,723 547,269 170,811 149,321 141,213 182,450 643,796 140,304 211,913 211,332 140,564 704,114 159,790 172,639 177,932 201,317 711,678 123,626 35,327 Forgótőke változás hatása, ebből: Total change in working capital o/w: 1,837 (28,779) (33,161) (18,895) (18,755) 42,927 (27,884) (130,911) 61,192 42,851 (57,232) (84,100) (89,857) 16,827 (88,014) 52,988 (108,056) (59,579) (29,755) (6,773) 88,669 (7,437) (85,414) 170,910 Készletek növekedése / csökkenése (Increase) / decrease in inventories 6,191 4,980 61,475 (57,727) 4,156 (49,609) (41,706) (49,221) 29,585 3,688 (42,103) (58,052) (61,428) 29,981 (51,002) 14,971 (67,477) (37,674) 7,064 6,873 5,846 (17,891) 39,870 42,279 Vevők és egyéb követelések növekedése / csökkenése (Increase) / decrease in trade and other receivables 122,371 82,737 (34,448) (53,186) 17,281 23,313 (47,040) (45,716) (14,808) (63,637) (2,244) (126,404) (68,972) (120,654) (45,326) 65,433 (169,518) (81,392) (100,707) (56,623) 50,166 (188,556) 25,927 19,463 Szállítói és egyéb tartozások növekedése / csökkenése Increase / (decrease) in trade and other payables (58,532) (72,481) (53,986) 93,891 (40,314) 78,798 78,389 (49,329) 26,591 65,271 46,591 89,124 2,148 83,610 5,221 (13,383) 77,596 24,173 31,147 13,620 68,413 137,353 (161,416) 43,928 Egyéb eszközök és kötelezettségek növekedése / csökkenése Increase / decrease in other assets and liabilities (68,193) (44,015) (6,202) (1,873) 122 (9,575) (17,527) 13,355 19,824 37,529 (59,476) 11,232 38,395 23,890 3,093 (14,033) 51,343 35,314 32,741 29,357 (35,756) 61,657 10,205 65,240 Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása Net cash provided by / (used in) operating activities 150,870 586,803 73,726 132,655 130,354 182,650 519,385 39,900 210,513 184,064 125,219 559,696 50,447 228,741 123,318 193,552 596,058 100,212 142,884 171,159 289,986 704,241 38,212 206,237 Beruházási kiadások Capital expenditures (82,735) (370,002) (75,444) (61,820) (61,570) (90,604) (289,438) (55,222) (67,897) (64,654) (97,758) (285,532) (58,671) (64,280) (86,762) (170,697) (380,410) (99,830) (126,313) (145,095) (225,142) (596,380) (114,050) (99,830) Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Proceeds from disposal of fixed assets 1,000 3,462 760 1,406 1,000 1,457 4,623 940 4,403 713 957 7,013 353 229 1,516 406 2,505 289 701 744 874 2,608 354 580 Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz Acquisition of businesses (net of cash) (7,197) (59,247) 632 (5,680) (24,002) (885) (29,935) (1,627) (98) (876) 33 (2,567) 0 (808) (40) (8,072) (8,921) (60) (1,964) 0 (45,660) (47,684) (708) (473,104) Üzleti kombinációk eladásából származó nettó pénzeszköz Proceeds from disposal of businesses (net of cash) 0 (551) (4,000) (0) 0 438 (3,562) 10,107 (111) 0 0 9,996 0 22,087 0 0 22,087 0 0 33 0 33 0 172 Egyéb pénzügyi eszközök növekedése / csökkenése Increase / decrease in other financial assets 164,674 195,344 (6,456) 27,963 (10,944) (10,986) (423) (4,016) 16,384 (12,857) (22,053) (22,542) 7,267 9,522 13,572 7,229 37,589 (57,630) (3,782) 827 (47,052) (107,637) 44,543 52,439 Kapott osztalékok Dividends received 6 8,643 2 4,685 2,541 577 7,805 2,613 9,754 1,885 18,225 32,477 1,015 9,973 6,241 1,711 18,940 1,599 3,599 3,172 9,788 18,159 4,534 1,141 Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Interest received and other financial income 3,434 9,098 120 1,391 389 2,061 3,962 718 1,671 1,010 2,536 5,935 674 1,929 2,171 2,566 7,341 2,284 1,968 2,554 2,270 9,075 3,970 1,515 Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása Net cash (used in) / provided by investing activities 79,182 (213,253) (84,386) (32,055) (92,586) (97,942) (306,968) (46,487) (35,894) (74,779) (98,060) (255,220) (49,362) (21,348) (63,302) (166,857) (300,869) (153,348) (125,791) (137,765) (304,922) (721,826) (61,357) (517,087) Kötvények kibocsátása Issuance of long-term notes 0 0 0 233,348 0 0 233,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,400 0 28,400 0 0 Kötvények visszafizetése Repayment of long-term notes (234,908) (234,908) 0 0 0 0 0 0 (234,840) 0 0 (234,840) 0 0 0 0 0 0 0 (150,607) 0 (150,607) 0 0 Kölcsönök és hitelek felvétele Proceeds from loans and borrowings received 672,839 1,816,777 336,749 145,044 184,171 390,111 1,056,074 174,429 264,787 241,273 252,536 933,026 163,451 151,309 267,964 244,285 827,009 156,352 245,249 341,261 491,543 1,234,405 740,111 248,926 Kölcsönök és hitelek törlesztése Repayments of loans and borrowings (655,181) (1,930,939) (143,511) (341,672) (232,977) (370,549) (1,088,709) (158,338) (262,918) (286,958) (203,041) (911,255) (204,831) (151,081) (232,026) (222,702) (810,640) (195,219) (230,912) (280,312) (303,056) (1,009,499) (360,868) (331,252) Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Interest paid and other financial costs (3,646) (30,557) (16,841) (8,942) (17,843) (17,629) (61,255) 266 (29,149) (11,590) (10,166) (50,640) (7,935) (7,053) (4,974) (3,314) (23,278) (5,805) (8,142) (4,449) (4,582) (22,978) 3,630 (12,828) Tulajdonosoknak fizetett osztalékok Di