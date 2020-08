MarketScreener Homepage > Equities > Budapest Stock Exchange > MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL HU0000153937 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYILVANOSAN (MOL) Add to my list Report Report End-of-day quote Budapest Stock Exchange - 08/06 1793 HUF -0.06% 04:34a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : Investor presentation - August, 2020 PU 04:29a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : csoport 2019 Féléves Jelentés PU 04:29a MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG : Group Financial and Operational Data 2012-2020 Q2 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag : csoport 2019 Féléves Jelentés 0 08/07/2020 | 04:29am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields MOL-CSOPORT 2020 FÉLÉVES JELENTÉSE 1 A MOL-CSOPORT 2020. FÉLÉVES JELENTÉSE Bevezető Beszámoló a MOL-csoport 2020. első féléves eredményeiről A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.molgroup.info) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2020. féléves jelentését. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint elkészített, 2020. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált, nem auditált kimutatásokat tartalmazza. Tartalomjegyzék A MOL-CSOPORT 2020. FÉLÉVES JELENTÉSE 1 A VEZETÉS BESZÁMOLÓJA ÉS ELEMZÉSE 2 MOL-csoport pénzügyi összefoglaló 2 Upstream 6 Downstream 11 Fogyasztói Szolgáltatások 14 Gáz midstream 15 Fenntarthatósági Áttekintés 16 Integrált Kockázatkezelési Rendszer 17 Kitekintés Stratégiai Időhorizonton 20 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 23 Mellékletek 49 2 A VEZETÉS BESZÁMOLÓJA ÉS ELEMZÉSE MOL-csoport pénzügyi összefoglaló 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. (IFRS), Mrd Ft 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 1.119,5 823,9 1.341,0 -39 Értékesítés nettó árbevétele(8) 1.943,4 2.483,4 -22 124,1 122,8 182,8 -33 EBITDA 246,9 325,3 -24 124,1 122,8 182,8 -33 EBITDA speciális tételek nélkül(1) 246,9 321,4 -23 191,4 113,9 182,4 -38 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA(2) 305,2 326,4 -6 26,0 -8,1 89,4 n.a. Üzleti eredmény 18,0 146,7 -88 26,0 12,2 89,4 -86 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 38,2 142,7 -73 93,3 3,2 89,1 -96 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" üzleti 96,5 147,7 -35 eredmény(1) (2) (10) -88,8 -1,8 -2,0 -8 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) -90,7 -6,2 n.a. -48,4 -41,5 77,8 n.a. Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó -90,0 126,4 n.a. eredményből 123,6 35,3 172,6 -80 Működési cash flow a működőtőke változása előtt 159,0 332,4 -52 38,2 206,2 142,9 44 Működési cash flow 244,4 243,1 1 EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY -67,9 -58,2 110,6 n.a. EPS, Ft (6) -126,2 179,9 n.a. -67,9 -8,3 110,6 n.a. EPS speciális tételek nélkül, Ft(1)(6) -76,3 176,2 n.a. ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK 0,90 1,63 0,74 - Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA 1,63 0,74 - 19% 29% 19% - Nettó eladósodottság (gearing)(16) 29% 19% - 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. (IFRS), millió USD 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 3.646 2.587 4.665 -45 Értékesítés nettó árbevétele(3)(8) 6.233 8.746 -29 408 384 635 -40 EBITDA(3) 792 1.145 -31 408 384 635 -40 EBITDA speciális tételek nélkül(1) (3) 792 1.131 -30 622 353 634 -44 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA(2) 975 1.148 -15 90 -29 310 n.a. Üzleti eredmény(3) 61 515 -88 90 36 310 -88 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) (3) 126 501 -75 304 5 309 -98 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" üzleti 309 519 -41 eredmény(1) (2) (10) -288 -9 -7 29 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)(3) -297 -22 n.a. -152 -142 270 n.a. Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó -294 444 n.a. eredményből(3) 404 117 600 -81 Működési cash flow a működőtőke változása 521 1.171 -56 előtt(3) 129 642 501 28 Működési cash flow(3) 771 859 -10 EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY -0,2 -0,2 0,4 n.a. EPS, USD (3)(6) -0,4 0,6 n.a. -0,2 0,0 0,4 n.a. EPS speciális tételek nélkül, USD (1)(3)(6) -0,3 0,6 n.a. Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. (3) (6) (8) (16) Részletek a 11. számú mellékletben. 3 Főbb pénzügy eredmények Az újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA 353 millió dollár volt a második negyedévben, ez év/év alapon 44%-os csökkenés. Ezzel a "tiszta" EBITDA az első félév végére 975 millió dollárt ért el, ami 15%-kal alacsonyabb az előző évi szintnél.

44%-os csökkenés. Ezzel a "tiszta" EBITDA az első félév végére 975 millió dollárt ért el, ami 15%-kal alacsonyabb az előző évi szintnél. Az egyszerűsített szabad pénzáram pozitív maradt a második negyedévben is, és az első félévben

összességében 356 millió dollár tett ki, ami év/év alapon minimális változást jelent. Ez annak köszönhető, hogy a járványhelyzetre, valamint az azt követő gazdasági válságra tekintettel a normál üzletmenet fenttartásához szükséges tervezett beruházások értéke csökkentve lett, így minden szegmens pozitív cash flowt produkált 2020 első félévében.

összességében 356 millió dollár tett ki, ami év/év alapon minimális változást jelent. Ez annak köszönhető, hogy a járványhelyzetre, valamint az azt követő gazdasági válságra tekintettel a normál üzletmenet fenttartásához szükséges tervezett beruházások értéke csökkentve lett, így minden szegmens pozitív cash flowt produkált 2020 első félévében. Az Upstream szegmens EBITDA-ja év/év alapon csökkent, 112 millió dollárt ért el a második negyedévben a zuhanó olaj- és gázárak következtében.

EBITDA-ja év/év alapon csökkent, 112 millió dollárt ért el a második negyedévben a zuhanó olaj- és gázárak következtében. A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA-ja az előző évi szinthez képest jelentősen elmaradva 110 millió dollár ért el a második negyedévben, elsősorban a májustól negatívba forduló finomítói árrések következtében.

EBITDA-ja az előző évi szinthez képest jelentősen elmaradva 110 millió dollár ért el a második negyedévben, elsősorban a májustól negatívba forduló finomítói árrések következtében. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens forintban kifejezett EBITDA-ja csak kismértékben változott a második negyedévben, év/év alapon 6%-kal, 111 millió dollárra csökkent, köszönhetően annak, hogy a költségcsökkentő intézkedések majdnem teljes mértékben ellensúlyozták a járványhelyzetből eredő üzemanyag és nem- üzemanyag árrések esését.

EBITDA-ja csak kismértékben változott a második negyedévben, év/év alapon 6%-kal, 111 millió dollárra csökkent, köszönhetően annak, hogy a költségcsökkentő intézkedések majdnem teljes mértékben ellensúlyozták a járványhelyzetből eredő üzemanyag és nem- üzemanyag árrések esését. A második negyedévben, a nettó hitel/EBITDA mutató 1,63-szoros értékre, a nettó eladósodottság 29%-ra növekedett, a 1,5 milliárd dolláros ACG tranzakció zárásának következtében. A pozitív szabad készpénzáram, valamit a jelentős nettó forgótőkeállomány csökkenés viszont mérsékelte az adósságnövekedést.

1,63-szoros értékre, a nettó eladósodottság 29%-ra növekedett, a 1,5 milliárd dolláros ACG tranzakció zárásának következtében. A pozitív szabad készpénzáram, valamit a jelentős nettó forgótőkeállomány csökkenés viszont mérsékelte az adósságnövekedést. A 2020. évi EBITDA iránymutatás 1,7-1,9 milliárd dollárra módosult, figyelembe véve a második félévben várható kihívásokkal teli kereskedelmi feltételeket. Megerősítésre került, hogy a 2020-as beruházások értéke nem haladja majd meg az 1,5 milliárd dollárt, így a szabad készpénztermelés továbbra is folytatódni fog 2020- ban. Főbb működési eredmények Az olaj és földgázkitermelés 6%-os növekedéssel 117,3 ezer hordó kőolaj egyenértékes szintet ért el a második negyedévben, köszönhetően annak, hogy az ACG termelés hozzájárulása jóval felülmúlta az egyesült királysági és a pakisztáni termeléscsökkenésünket.

6%-os növekedéssel 117,3 ezer hordó kőolaj egyenértékes szintet ért el a második negyedévben, köszönhetően annak, hogy az ACG termelés hozzájárulása jóval felülmúlta az egyesült királysági és a pakisztáni termeléscsökkenésünket. A MOL a pakisztáni TAL Blokk operátoraként, gázt és kondenzátumot talált, ahol a Mamikhel South-1 kutatófúrás 6.516 hordó kőolajegyenérték per nap (16,12 millió köbláb per nap, illetve 3.240 hordó per nap) szénhidrogént termelt a tesztelés során.

South-1 kutatófúrás 6.516 hordó kőolajegyenérték per nap (16,12 millió köbláb per nap, illetve 3.240 hordó per nap) szénhidrogént termelt a tesztelés során. A Poliol projektünk megvalósítása a második negyedév végére elérte a 65%-os készültséget. Minden előregyártott főberendezés megérkezett helyszínre, és befejeződött az összes túlméretes egység tengeren és folyón történő szállítása is. Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: "A MOL-nak eddig ismeretlen kihívásokkal kellett 2020-ban megküzdenie; a járvány okozta, jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatoktól kezdve a kijárási korlátozás alatti folyamatos működés biztosításáig. Ezen kihívások közepette pedig arra is figyelni kellett, hogy megőrizzük pénzügyi egyensúlyunkat és erőnket. Bár a vírust még nem győztük le teljesen, büszke vagyok arra, hogy eddig sikerrel vettük az akadályokat. Munkatársaink egészségesek és biztonságban vannak, piacainkon biztosítottuk ügyfeleink folyamatos ellátását még a válság legnehezebb pillanataiban is. Sőt, ezen körülmények között is sikerült pozitívan tartani egyszerűsített szabad cash flownkat. Mindez kollégáink minőségi munkájának és rugalmas üzleti modellünknek köszönhető és ez tovább erősítette azt a meggyőződésemet, hogy a jövőben is sikerrel fogjuk venni az akadályokat és megerősödve fogunk kikerülni a válságból." 4 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. EBITDA speciális tételek nélkül (Mrd Ft)(1) 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 56,4 35,5 77,4 -54 Upstream 91,9 156,7 -41 23,8 45,5 76,5 -40 Downstream 69,3 109,9 -37 91,1 36,6 76,2 -52 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" 127,6 114,8 11 Downstream EBITDA (2) 21,9 14,3 6,6 115 Gáz Midstream 36,2 25,0 45 27,0 35,3 33,8 4 Fogyasztói szolgáltatások 62,3 58,7 6 -11,5 -16,3 -11,7 39 Központ és egyéb -27,8 -25,9 7 6,5 8,5 0,1 n.a. Szegmensek közötti átadás (9) 14,9 -3,0 n.a. 191,4 113,9 182,4 -38 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA (2) 305,2 326,4 -6 (10) 124,1 122,8 182,8 -33 EBITDA speciális tételek nélkül (1) 246,9 321,4 -23 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. EBITDA speciális tételek nélkül (millió USD)(1) 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 185 112 269 -58 Upstream 297 553 -46 81 142 266 -47 Downstream 223 385 -42 295 110 265 -58 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" 405 403 1 Downstream EBITDA (2) 71 45 23 93 Gáz Midstream 116 89 31 88 111 118 -5 Fogyasztói szolgáltatások 199 207 -4 -37 -52 -41 27 Központ és egyéb -89 -91 -2 21 26 0 n.a. Szegmensek közötti átadás (9) 47 -11 n.a. 622 353 634 -44 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA (2) 975 1.148 -15 (10) 408 384 635 -40 EBITDA speciális tételek nélkül (1) 792 1.131 -30 Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. (9) Részletek a 11. számú mellékletben. Az Upstream üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja az előző év azonos időszakához képest több, mint felére csökkent, 36 milliárd forintra, 2020 második negyedévben. A szegmens első félévi EBITDA-ja 92 milliárd forintot tett ki, amely 41%-kal alacsonyabb az előző évinél. A szegmenst 2020-ban jelentősen sújtotta a 2019-hez képest alacsony olaj- és gázárkörnyezet, amit az erős költségvetési fegyelem és az ACG-nek köszönhető magasabb termelés pozitív hatása ellensúlyozott.

üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja az előző év azonos időszakához képest több, mint felére csökkent, 36 milliárd forintra, 2020 második negyedévben. A szegmens első félévi EBITDA-ja 92 milliárd forintot tett ki, amely 41%-kal alacsonyabb az előző évinél. A szegmenst 2020-ban jelentősen sújtotta a 2019-hez képest alacsony olaj- és gázárkörnyezet, amit az erős költségvetési fegyelem és az ACG-nek köszönhető magasabb termelés pozitív hatása ellensúlyozott. A Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA-ja 2020 második negyedévében 37 milliárd forintot tett ki, 52%-kal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában. A szegmens első félévi "tiszta" CCS EBITDA értéke 128 milliárd forint volt, 11%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, ezt továbbra is támogatta az első negyedévi erős teljesítmény és az alacsony bázis.

üzletág újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA-ja 2020 második negyedévében 37 milliárd forintot tett ki, 52%-kal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában. A szegmens első félévi "tiszta" CCS EBITDA értéke 128 milliárd forint volt, 11%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, ezt továbbra is támogatta az első negyedévi erős teljesítmény és az alacsony bázis. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens EBITDA-ja az előző év azonos időszakához képest 4%-kal, 35 milliárd forintra nőtt 2020 második negyedévben, a COVID-19 és az alacsony üzemanyag- és nem üzemanyag- árrések ellenére, melyeket ellensúlyozott az alacsonyabb OPEX. Az EBITDA 6%-kal nőtt 2020 első félévben az előző év azonos időszakához képest, és 62 milliárd forintot tett ki.

szegmens EBITDA-ja az előző év azonos időszakához képest 4%-kal, 35 milliárd forintra nőtt 2020 második negyedévben, a COVID-19 és az alacsony üzemanyag- és nem üzemanyag- árrések ellenére, melyeket ellensúlyozott az alacsonyabb OPEX. Az EBITDA 6%-kal nőtt 2020 első félévben az előző év azonos időszakához képest, és 62 milliárd forintot tett ki. A Gas Midstream szegmens EBITDA-ja több, mint kétszeresére nőtt az előző évihez képest, és 2020 második negyedévben 14 milliárd forintot tett ki. Az EBITDA 2020 első félévben 36 milliárd forint volt, amely 45%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, amely a magasabb kapacitásfoglalásoknak és az alacsonyabb OPEX-nek köszönhető.

szegmens EBITDA-ja több, mint kétszeresére nőtt az előző évihez képest, és 2020 második negyedévben 14 milliárd forintot tett ki. Az EBITDA 2020 első félévben 36 milliárd forint volt, amely 45%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt, amely a magasabb kapacitásfoglalásoknak és az alacsonyabb OPEX-nek köszönhető. A Központ és Egyéb szegmens EBITDA eredménye -16 milliárd forintot tett ki 2020 második negyedévben. A szegmens negatív hozzájárulása az első félévben 28 milliárd forint volt, 7%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

szegmens EBITDA eredménye -16 milliárd forintot tett ki 2020 második negyedévben. A szegmens negatív hozzájárulása az első félévben 28 milliárd forint volt, 7%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások és befektetések értéke 704 Mrd forintot (2.120 millió dollár) ért el az első félév végére, ami majdnem duplája a 2019-as évi kiadásoknak. Ebből 83 milliárd forint (262 millió dollár) a transzformációs projektekhez kapcsolódik, amely az organikus beruházások és befektetések között kerül kimutatásra. A legjelentősebb költség továbbra is a Poliol Projekt, melyre 101 millió dollárt költött a MOL-csoport, míg a riekai késletetett kokszolóra 22 millió dollár jutott. A normál üzletmenet fenttartásához szükséges beruházások értéke 489 milliárd forintra (1,5 milliárd dollárra) nőtt, köszönhetően annak, hogy az ACG akvizíció április 16-án zárult, melynek teljes értéke 1,5 milliárd dollárt tett ki.

értéke 704 Mrd forintot (2.120 millió dollár) ért el az első félév végére, ami majdnem duplája a 2019-as évi kiadásoknak. Ebből 83 milliárd forint (262 millió dollár) a transzformációs projektekhez kapcsolódik, amely az organikus beruházások és befektetések között kerül kimutatásra. A legjelentősebb költség továbbra is a Poliol Projekt, melyre 101 millió dollárt költött a MOL-csoport, míg a riekai késletetett kokszolóra 22 millió dollár jutott. A normál üzletmenet fenttartásához szükséges beruházások értéke 489 milliárd forintra (1,5 milliárd dollárra) nőtt, köszönhetően annak, hogy az ACG akvizíció április 16-án zárult, melynek teljes értéke 1,5 milliárd dollárt tett ki. A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash flow kevesebb, mint a felére esett vissza az első félévben és 159 milliárd forintot tett ki. A nettó működőtőke állomány felszabadítás támogatta a cash flowt

2020 első félévében, míg az első negyedév szezonális felhalmozását egy hatalmas visszaesés követte a 5 második negyedévben, köszönhetően az alacsony árkörnyezetnek. Ennek következtében a forgótőkeváltozás utáni működési cash flow év/év alapon 1%-kal növekedett és 247 milliárd forint ért el 2020 első félévében. 2020 első félévében egyaránt nőtt a nettó adósság (987 milliárd forintra), az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutató (1,63-szoros), valamint a nettó eladósodottság (29%), köszönhetően a 1,5 milliárd dolláros ACG tranzakció zárásának. 6 Upstream 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. (IFRS), Mrd Ft 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év Mód. év/év % félév félév Mód. 56,4 35,5 77,4 -54 EBITDA 91,9 160,7 -43 56,4 35,5 77,4 -54 EBITDA speciális tételek nélkül(1) 91,9 156,7 -41 15,8 -40,6 32,3 n.a. Üzleti eredmény -24,8 75,9 n.a. 15,8 -20,4 32,3 n.a. Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) -4,6 71,9 n.a. 23,7 22,6 23,9 -6 Beruházások és befektetések 46,3 48,0 -3 11,0 2,8 7,2 -61 amiből kutatási CAPEX 13,8 12,9 7 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap) 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év Mód. év/év % félév félév Mód. 48,1 60,1 47,8 26 Kőolajtermelés(4) 54,1 48,3 12 9,7 9,8 12,6 -22 Magyarország 9,8 12,9 -24 11,1 11,0 12,3 -11 Horvátország 11,1 12,3 -10 3,9 3,7 3,1 18 Irak Kurdisztáni Régiója 3,8 3,0 27 20,3 16,2 16,7 -3 Egyesült Királyság 18,3 17,0 8 0,7 0,7 0,7 0 Pakisztán 0,7 0,7 2 n.a. 16,3 n.a. n.a. Azerbajdzsán 8,2 n.a. n.a. 2,4 2,3 2,4 -5 Egyéb Nemzetközi 2,3 2,4 -2 47,8 43,3 48,1 -10 Földgáztermelés 45,5 49,3 -8 23,5 22,5 22,7 -1 Magyarország 23,0 23,1 -1 16,8 16,0 18,4 -13 Horvátország 16,4 19,0 -14 5,2 4,9 6,2 -22 amiből off-shore 5,1 6,6 -24 1,3 0,6 0,9 -34 Egyesült Királyság 1,0 1,1 -16 6,2 4,2 6,0 -31 Pakisztán 5,2 6,0 -14 5,6 5,5 6,5 -15 Kondenzátum(5) 5,5 6,5 -15 2,9 3,4 3,6 -4 Magyarország 3,2 3,6 -11 1,2 1,1 1,3 -14 Horvátország 1,2 1,3 -14 1,4 0,9 1,6 -42 Pakisztán 1,2 1,6 -26 101,5 108,8 102,4 6 Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi 105,1 104,1 1 szénhidrogén-termelése 4,6 4,4 4,9 -12 Oroszország (Baitex) 4,5 5,0 -10 4,5 4,2 4,5 -7 Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum)* 4,3 4,6 -5 9,1 8,5 9,4 -9 Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi 8,8 9,5 -7 szénhidrogén-termelése 110,6 117,3 111,8 5 Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés 114,0 113,6 0 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Főbb külső makró tényezők 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 50,3 29,2 68,8 -58 Brent (USD/bbl) 39,7 66,0 -40 307,5 319,6 287,4 11 HUF/USD átlag 313,6 283,7 11 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Realizált szénhidrogén árak 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 49,6 29,4 64,8 -55 Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár 38,2 61,7 -38 (USD/bbl) 23,7 15,2 27,2 -44 Átlagos realizált gáz ár (USD/boe) 19,8 30,1 -34 37,9 24,2 48,2 -50 Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe) 30,8 47,8 -36 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Fajlagos költség 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 7,0 6,1 7,0 -13 Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén- 6,5 6,7 -3 termelésének fajlagos költsége 2,1 2,2 2,3 -4 Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén 2,1 2,0 7 termelésének fajlagos költsége 6,4 5,7 6,4 -11 Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos 6,0 6,1 -2 költsége (USD/boe) Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. (5) Részletek a 11. számú mellékletben.

*inluding commercial gas- and condensate production 7 2020. második negyedéves eredmények 2020második negyedévébenaspeciálistételeknélküliEBITDA35,5milliárdforintotértel,amely20,9milliárdforinttal (vagy 37%-kal) marad el 2020 első negyedévének eredményétől, 2019 második negyedévéhez képest pedig 54%- kal alacsonyabb. (-) Az átlagos realizált szénhidrogén árak 36%-kal (vagy 13,7 dollár/boe mértékben) 24,2 dollár/boe értékre csökkentek 2020 második negyedévében az év első negyedévéhez viszonyítva. Ennek hátterében a realizált nyersolajár 41%-os, valamint a realizált gázár 36%-os csökkenése állt. Acsoportszintűközvetlen termelésiegységköltség(értékcsökkenésnélkül)11%-kal,5,7dollár/boeszintrecsökkent, elsősorban a kedvező, alacsony egységköltségű ACG hordók következtében. Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 6,7 mboepd-vel (vagy 6%-kal) nőtt az előző negyedévhez képest és 117,3 mboepd értéket ért el 2020 második negyedévében. A magasabb volumen az azerbajdzsáni ACG mező portfólióba történő integrálásával magyarázható, amely kompenzálta a pakisztáni (koronavírus okozta korlátozott finomítói átvétel) és Egyesült Királyság-beli (a Catcher előre nem tervezett leállásával magyarázható) termeléscsökkenést. 2020. első féléves eredmények A speciális tételek nélküli EBITDA 91,9 milliárd forint volt 2020 első félévében, amely 41%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az Upstream üzletág továbbra is a MOL-csoport erős cash flow termelő pillére maradt. (-) Az átlagos realizált szénhidrogén árak 36%-kal csökkentek 2019 első félévéhez képest: az alacsonyabb Brent jegyzésár a realizált nyersolaj- és kondenzátumár 38%-os esését hozta, miközben a realizált gázárak 34%-kal csökkentek a megelőző év azonos időszakához viszonyítva. A csoportszintű közvetlen termelési egységköltség (értékcsökkenés nélkül) 1,5%-kal 6,0 dollár/boe értékre csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami továbbra is költséghatékonyságot demonstrál az alacsonyabb volumenek ellenére, valamint mutatja az ACG mező hozzáadott termelésének kedvező hatását. Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 0,4 mboepd-vel (vagy 0,3%-kal) emelkedett 2019 első félévéhez képest és 114,0 mboepd értéket ért el. A növekmény hátterében az iraki Kurdisztáni Régió magasabb termelési volumene és az azerbajdzsáni ACG mező portfólióba történő integrálása húzódik, amelyeket részben ellensúlyozott a közép- kelet-európai régió érett mezőinek további termeléscsökkenése. Az Üzleti eredmény speciális tételek nélküli értéke mind 2020 második negyedévében, mind pedig első félévében negatívba fordult, mivel a hosszú távú olajár-feltételezések negatív irányú felülvizsgálata miatt 20,2 milliárd forint értékvesztés került elszámolásra az értékcsökkenési leírások részeként. Hasonló okokból kifolyólag további 15,3 milliárd forint értékvesztés könyvelése történt meg a társult és közös vezetésű vállalkozásokkal kapcsolatos bevételek esetén. Az Upstream szegmens főbb működési eredményei 2020 első félévében az Upstream üzletág beruházásai 46 milliárd forintot tettek ki, ami kismértékű, 3,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek oka elsősorban az alacsonyabb, Norvégiában kutatási tevékenységekhez, míg a közép-kelet-európai régióban és az Egyesült Királyságban mezőfejlesztéshez kapcsolódó költések voltak. Mindazonáltal ezek hatását ellensúlyozta az addicionális mezőfejlesztés-fókuszú beruházás Azerbajdzsánban. A teljes Upstream beruházások közel kétharmada a közép-kelet-európai régióba és Azerbajdzsánba irányul (31 milliárd forint). 2020. I. félév Magyar- Horvát- Kurdisz- Pakisztán Egyesült Norvégia Azerbajdzsán Egyéb Összesen 2019. I. (HUF, Mrd) ország ország tán Királyság félév Kutatás 6,5 0,7 0,0 0,8 0,0 5,7 0,0 0,2 13,9 12,9 Fejlesztés 6,1 2,8 2,6 0,0 2,9 0,0 11,0 2,4 27,8 27,4 Akvizíció 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb 1,1 2,5 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 4,6 7,7 Összesen 13,8 5,9 2,8 0,9 3,5 5,8 11,1 2,6 46,3 2019. I. félév 12,9 8,8 4,2 0,6 9,3 7,7 n.a. 4,4 48,0 8 Magyarország A magyarországi termelés 36,0 mboepd szintet ért el 2020 első félévében, ami 9,2%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Ennek hátterében az érett mezők termeléscsökkenése áll, melyet a Termelés Optimalizálási Program keretén belül elvégzett beavatkozásokkal igyekeztek ellensúlyozni. Kutatás Az intenzív sekélygáz-kutatási munkaprogram tovább folytatódott és kiemelten sikeres maradt az első félévben a Tör-6,Hbagos-K-2,Mh-22 és Pf-K-1 kutak fúrásával, amelyek négy sekélygáz-találathoz vezettek. Az ötödik kút fúrása (Hbagos-K-3) befejeződött, az adatok kiértékelése folyamatban van.

sekélygáz-kutatási munkaprogram tovább folytatódott és kiemelten sikeres maradt az első félévben a Tör-6,Hbagos-K-2,Mh-22 és Pf-K-1 kutak fúrásával, amelyek négy sekélygáz-találathoz vezettek. Az ötödik kút fúrása (Hbagos-K-3) befejeződött, az adatok kiértékelése folyamatban van. A nem-konvencionális tótkomlósi függőleges tesztkút fúrása véget ért, az adatok kiértékelése megkezdődött.

nem-konvencionális tótkomlósi függőleges tesztkút fúrása véget ért, az adatok kiértékelése megkezdődött. A Sülysáp-ÉK-1 és Do-Ny-1 kutak fúrása befejeződött, az adatértékelés nem gazdaságos mennyiségben kitermelhető szénhidrogén jelenlétét erősítette meg. Mezőfejlesztés A Földes-24 és Bike-33 kutak fúrása és tesztelése sikeresen lezárult, bekötésük megtörtént és a termelés kezdetét vette. További két kút előkészítése folyamatban van.

Földes-24 és Bike-33 kutak fúrása és tesztelése sikeresen lezárult, bekötésük megtörtént és a termelés kezdetét vette. További két kút előkészítése folyamatban van. A Mezősas Ph-2 projektben a gyűjtési nyomás csökkentésére irányuló munkálatok folyamatban vannak. Termelés Optimalizálás A Termelés Optimalizálási Program folytatódott az első félévben, annak érdekében, hogy fenntartsa a termelési rátákat, 34 kútmunkálat valósult meg az év első félévében. Horvátország A horvátországi termelés 28,6 mboepd volt az első félévben, ami 12%-kal alacsonyabb a tavalyi év ezen időszakához képest. A természetes termelési visszaesés és a főbb szárazföldi és offshore olaj- és gázmezőkön tapasztalt megnövekedett víz arány voltak a termelési szint csökkenésének okai, amelyet részben kiküszöbölt az új szárazföldi Vukanovec gázmező. Kutatás Aláírásra kerültek a termelésmegosztási szerződések a második és harmadik horvátországi szárazföldi koncessziós körön elnyert három blokkra (Drava-03,SZH-01 és DI-14).

(Drava-03,SZH-01 és DI-14). A Drava-02 kutatási program keretein belül kúttesztelés és jövőbeli fúrás előkészületei zajlanak a Jankovac-1 kút esetében. A 2020-as munkaprogram jóváhagyásra került a Horvát Szénhidrogén Ügynökség által. Termelés Optimalizálás Intenzív olajkitermelési program fut jelenleg számos kút esetében a Žutica és Ivanić mezőkön.

12 szárazföldi kútmunkálat történt az első félévben. Románia Kutatás EX-1: Az első kutatási kút lefúrásra, befejezésre, majd felhagyásra került.

Az első kutatási kút lefúrásra, befejezésre, majd felhagyásra került. EX-5: A kötelezettségvállalás alá eső munkaprogram hátralévő részének teljesítését célzó tevékenységek folyamatban vannak.

A kötelezettségvállalás alá eső munkaprogram hátralévő részének teljesítését célzó tevékenységek folyamatban vannak. EX-6: A munkaprogramhoz kapcsolódó engedélyeztetési munkálatok folyamatban vannak. Nyugat-európai régió Egyesült Királyság A termelés 2020 első felében 19,2 mboepd-t ért el, ami 6,2%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A magasabb termelés a Scolty/Crathes csővezeték-cseréjének, valamint annak a ténynek köszönhető, hogy a termelés ismét zavartalan 2019 harmadik negyedéve óta. Ezt a hatást részben ellensúlyozták a Catcher nem tervezett leállásai által előidézett alacsonyabb volumenek.

mboepd-t ért el, ami 6,2%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A magasabb termelés a Scolty/Crathes csővezeték-cseréjének, valamint annak a ténynek köszönhető, hogy a termelés ismét zavartalan 2019 harmadik negyedéve óta. Ezt a hatást részben ellensúlyozták a Catcher nem tervezett leállásai által előidézett alacsonyabb volumenek. Jelenleg további infill fúrás zajlik a Catcher területen.

Az a döntés született, hogy nem indul újra a termelés a Broom mezőn a hostplatformon 2019 negyedik negyedévében történt incidens után. 9 Norvégia Kutatás

A MOL által operált PL820S kút esetében olaj- és gáztalálat került bejelentésre. Az előzetes vizsgálatok 12-71 mmboe kinyerhető szénhidrogént mutatnak API 40-es olajminőségben.

12-71 mmboe kinyerhető szénhidrogént mutatnak API 40-es olajminőségben. További értékelések vannak folyamatban, amelyek majd meghatározzák a projekt jövőbeli sorsát. A lehatároló programról szóló előterjesztés elkészítése elindult.

Új offshore 3D szeizmika beszerzése valósult meg a PL820 licenszhez kapcsolódóan.

Folyamatban van a PL617-es operált licenszhez kötődő új kút tervezése. Közel-keleti és afrikai régió Iraki Kurdisztáni Régió Shaikan A termelés 3,8 mboepd szintet ért el az első félévben, ami 27%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek legfőbb oka a javuló üzemi hatékonyság és kútüzemeltetés volt.

27%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek legfőbb oka a javuló üzemi hatékonyság és kútüzemeltetés volt. Az SH-13 kút fúrása felfüggesztésre került a koronavírus-járvány következtében.

SH-13 kút fúrása felfüggesztésre került a koronavírus-járvány következtében. Az SH-9 kút eredményeinek és a kurdisztáni Természeti Erőforrások Minisztériumával fennálló megállapodások fényében a Mezőfejlesztési Terv frissítése zajlik. Pearl 2020 első félévének átlagos termelése 4,3 mboepd szintet ért el, ami 4,9%-kal alacsonyabb, mint 2019 vonatkozó időszakában. Ennek legfőbb okai az országon belüli szállítási korlátozásokhoz és a belső piac válságához kötődő rövid távú LPG betöltési problémák voltak a koronavírus-járvány idején.

4,9%-kal alacsonyabb, mint 2019 vonatkozó időszakában. Ennek legfőbb okai az országon belüli szállítási korlátozásokhoz és a belső piac válságához kötődő rövid távú LPG betöltési problémák voltak a koronavírus-járvány idején. Két vis major került bejelentésre a Khor Mor gázüzem expanziós projektjével kapcsolatban: a) a helyi korai munkák elvégzésének gátja, és b) a kapcsolódó hazai gázeladási megállapodás a pandémiás helyzet következtében.

Vis major került bejelentésre két kutatási fúrás esetében a 19-es és 20-as blokkok két vállalt kútjához kapcsolódóan, a kurdisztáni helyi energiaszektor pandémia okozta bénulásának következtében. Pakisztán A termelés 7,0 mboepd értéket ért el 2020 első féléve során, amely 15%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A koronavírus járvány és következésképp a korlátozott finomítói átvétel voltak a termelési volumen esésének főbb kiváltó okai. A kutatási tevékenységek folytatódtak a TAL, Margala, Karak és DG Khan blokkokban: A 3D szeizmika a Tal Block, valamint a 2D szeizmika a Margala Blokk esetében sikeresen lezárult.

A Mamikhel South-1 kutatási kút fúrása sikeresen befejeződött, gáz és kondenzátum találattal (a cég történetében ez a 10. találat a TAL blokkban, és a 13. találat Pakisztánban). A kutatófúrás sikeresen elérte a 4.939 m talp mélységet, és a tesztelés során szénhidrogént (gázt és kondenzátumot) termelt a Lockhart és Hangu formációkból.

South-1 kutatási kút fúrása sikeresen befejeződött, gáz és kondenzátum találattal (a cég történetében ez a 10. találat a TAL blokkban, és a 13. találat Pakisztánban). A kutatófúrás sikeresen elérte a 4.939 m talp mélységet, és a tesztelés során szénhidrogént (gázt és kondenzátumot) termelt a Lockhart és Hangu formációkból. Két nem operált kutatási projekt előkészítő munkálatai folytatódtak és a fúrást megelőző építési munkálatok zajlanak a Surghar X-1 kúton a Karak, és a DGK-1 kútra a DG Khan blokkokban.

X-1 kúton a Karak, és a DGK-1 kútra a DG Khan blokkokban. A licensz meghosszabbítása biztosítva lett két évvel mind a TAL, mind a Karak Blokk esetében, valamint egy évvel a Margala Blokkban. A mezőfejlesztés szintén folytatódott: Különböző tanulmányok előkészítése (LPG kinyerés a Központi Feldolgozó üzem gázából, Maramzai mezőszimuláció, Manzalai Második Kompresszió, Halini rezervoár szimuláció) van folyamatban.

A tervezési és műszaki munkálatokhoz kapcsolódó szerződéskötés folyamatban van a Maramzai

Kompressziós Projekt esetében.

Kompressziós Projekt esetében. A Makori-3 kút termeltvíz-kezelő kúttá történő átalakítása befejeződött. Egyiptom Az egyiptomi termelés 1,8 mboepd szinten állt, ahogy 2019 első félévében is. 10 A 100%-ban az INA által operált East Yidma koncesszióban a korábban fúrt új kút látható pozitív hatást gyakorolt a termelés alakulására. Rendszeres karbantartási munkálatokat végeztek az időszak során.

100%-ban az INA által operált East Yidma koncesszióban a korábban fúrt új kút látható pozitív hatást gyakorolt a termelés alakulására. Rendszeres karbantartási munkálatokat végeztek az időszak során. A Mezőfejlesztési Program részeként öt olajtermelő kút fúrása történt meg, továbbá egy másik fúrása is lezajlott a nem operált North Bahariva koncesszión. Angola Az angolai termelés 0,5 mboepd szinten állt, ami 10%-kal alacsonyabb mint 2019 első félévében.

10%-kal alacsonyabb mint 2019 első félévében. Javítások és karbantartási munkálatok zajlottak a 3/05-ös Blokkban, miközben a Punla fejlesztési projekt újraértékelési-tanulmányai folyamatban vannak. Omán Az Olaj és Gáz Minisztérium jóváhagyta a kötelező munkaprogram elemként vállalt kút JV (joint venture) partner HCF blokkjába történő áthelyezését és a 66-os Blokk felhagyását. A blokk felhagyása jelenleg is zajlik. Független Államok Közösségének (FÁK) régiója Azerbajdzsán Az azerbajdzsáni ACG mezőben és BTC csővezetékben való részesedésszerzést célzó tranzakció 2020. április közepén zárult le, a termeléssel azóta rendelkezik a MOL-csoport.

MOL-csoport. Az átlagos napi termelés 19,6 mboepd szinten állt a megállapodás megkötése és június 30. között, miközben az első félév teljes átlaga 8,2 mboepd volt a MOL számára. A május-júniusi termelésre hatással volt az Azerbajdzsáni Köztársaság azon kötelezettségvállalása, hogy csökkenti olajtermelését az OPEC+ megállapodásoknak megfelelően.

május-júniusi termelésre hatással volt az Azerbajdzsáni Köztársaság azon kötelezettségvállalása, hogy csökkenti olajtermelését az OPEC+ megállapodásoknak megfelelően. A fúrási program munkálatai folyamatban vannak.

Az operátor, BP, továbbra is elkötelezett marad az Azeri Central East (ACE) projekt teljesítése mellett. Oroszország Az oroszországi termelés 4,5 mboepd volt az első félévben, 9,6%-kal alacsonyabb mint 2019 azonos időszakában. Ennek okai az alaptermelés csökkenése és az iparági válság miatti csökkentett munkaprogram voltak. Ugyanakkor a termeléscsökkenést sikerül lassítani a termelés optimalizálási kezdeményezések eredményeként. Mezőfejlesztés A csökkentett fúrási program sikeresen teljesítve lett 5 új, az első félévben fúrt kúttal (amelyek közül 3 horizontális).

A kútmunkálati program zajlik, 38 kútmunkálat lett abszolválva az év eleje óta.

Az Új Mezőfejlesztési Terv készítés alatt áll, az Állami Olajtartalékok Bizottságához történő benyújtás 2020 második félévében várható.

A csővezeték-telepítés és az olajkezelő üzem építési munkálatai haladnak, habár lassabb ütemben. Kazahsztán Kutatás Mivel nem sikerült biztosítani a szükséges jóváhagyásokat a Nemzeti Olajtartalék Körzetben való operációkra, 135 négyzetkilométernyi 2D szeizmika került törlésre.

Integrált Fedorovskiy Blokk áttekintés indult, a tender lezárult, és a győztes szerződő fél bejelentésre került. Mezőfejlesztés A munkaprogram Termelési Szerződésmódosítása (#5) sikeresen átment minden, a Kazah

Energiaminisztérium és a Kazah Gazdasági Minisztérium által tartott belső szemlén és a benne foglalt előterjesztett technikai változások integrálása ajánlást kapott.

Energiaminisztérium és a Kazah Gazdasági Minisztérium által tartott belső szemlén és a benne foglalt előterjesztett technikai változások integrálása ajánlást kapott. A FEED (Front End Engineering Design) tendercsomagja véglegesítés alatt áll. 11 DOWNSTREAM 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév Mód. 23,8 45,5 76,5 -40 EBITDA 69,3 109,9 -37 23,8 45,5 76,5 -40 EBITDA speciális tételek nélkül(1) 69,3 109,9 -37 91,1 36,6 76,2 -52 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" 127,6 114,8 11 EBITDA(1) (2) 15,8 29,8 30,2 -1 Ebből Petrolkémia(1) (2) 45,6 56,4 -19 -11,1 9,5 47,0 -80 Üzleti eredmény -1,7 50,3 n.a. -11,1 9,5 47,0 -80 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) -1,7 50,3 n.a. 56,1 0,5 46,6 -99 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti 56,6 55,3 2 eredmény(1) (2) 51,7 60,2 103,9 -42 Beruházások és befektetések 111,9 150,0 -25 MOL-csoport az INA nélkül 68,8 40,9 87,9 -54 EBITDA speciális tételek nélkül(1) 109,7 123,6 -11 93,8 35,4 84,4 -58 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" 129,1 126,2 2 EBITDA(1) (2) 15,8 29,8 30,2 -1 Ebből Petrolkémia üzleti újrabeszerzési 45,6 56,4 -19 árakkal becsült "tiszta" EBITDA-ja(1)(2) 40,9 11,9 63,7 -81 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 52,9 74,4 -29 65,9 6,4 60,1 -89 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti 72,3 77,0 -6 eredménye(1) (2) INA-csoport -45,0 4,7 -11,4 n.a. EBITDA speciális tételek nélkül(1) -40,3 -13,8 193 -2,7 1,2 -8,2 n.a. Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" -1,5 -11,4 -87 EBITDA(1) (2) -52,1 -2,4 -16,7 -85 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) -54,5 -24,1 126 -9,7 -5,9 -13,5 -56 Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" üzleti -15,7 -21,7 -28 eredménye(1) (2) 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Finomítói árrések 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 6,3 2,7 3,5 -23 Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) 4,5 3,3 35 6,9 3,2 4,5 -29 Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) 5,0 4,1 22 (USD/bbl) 384 431 422 2 ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) 407 419 -3 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % értékesítés országonként (kt) félév félév Mód. 1.077 1.102 1.285 -14 Magyarország 2.179 2.397 -9 425 392 491 -20 Szlovákia 816 922 -12 432 419 559 -25 Horvátország 852 978 -13 342 333 497 -33 Olaszország 675 931 -27 1.900 2.204 2.134 3 Egyéb piacok 4.104 4.158 -1 4.176 4.450 4.967 -10 Összesen 8.626 9.386 -8 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % értékesítés termékenként (kt) félév félév Mód. 3.814 4.078 4.617 -12 Kőolajtermékek 7.892 8.651 -9 762 848 994 -15 Motorbenzin 1.610 1.867 -14 2.259 2.295 2.672 -14 Gázolaj 4.554 5.003 -9 25 111 61 82 Fűtőolaj 136 87 56 58 153 171 -11 Bitumen 211 230 -8 362 372 350 6 Petrolkémiai termékértékesítés 734 735 0 55 54 54 0 Olefin termékek 109 116 -6 290 307 275 12 Polimer termékek 597 575 4 17 11 21 -48 Butadién termékek 28 44 -36 4.176 4.450 4.967 -10 Teljes kőolaj- és petrolkémiai termék 8.626 9.386 -8 értékesítés Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. Részletek a 11. számú mellékletben. 12 2020. második negyedéves eredmények A Downstream szegmens 37 milliárd forint újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA eredményt ért el 2020 második negyedévében, több mint felére csökkent az előző negyedévhez képest és 52%-kal csökkent az előző évhez képest, elsősorban a következők miatt: A finomítói külső környezet kedvezőtlenebbé válása volt a legfontosabb negatív tényező, mivel a MOL

Csoport finomítói árrése hordónként 1 dollárral csökkent, miközben a negyedév során tovább romlott a helyzet. A rendkívül alacsony benzin- és dízel árrés, valamint a jet üzemanyag iránti kereslet eltűnése a hozamszerkezet azonnali, jelentős módosítását váltotta ki.

Csoport finomítói árrése hordónként 1 dollárral csökkent, miközben a negyedév során tovább romlott a helyzet. A rendkívül alacsony benzin- és dízel árrés, valamint a jet üzemanyag iránti kereslet eltűnése a hozamszerkezet azonnali, jelentős módosítását váltotta ki. Azonban az integrált petchem árrés (IM) átlagos értéke 431 EUR/t volt, ami 2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az értékesítés magas volt, különösen májusban, amikor a MOL az eddigi legnagyobb eladott mennyiséget érte el.

2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az értékesítés magas volt, különösen májusban, amikor a MOL az eddigi legnagyobb eladott mennyiséget érte el. A Finomítás és Marketing (R&M) teljesítményét a szintén alacsony nagykereskedelmi eladás befolyásolta a növekvő, de még mindig korlátozott piaci kereslet és a túlkínálatos piacok eredményeként A működési költségek kissé csökkentek az alacsonyabb gázárakkal összhangban. A forint dollárral szembeni 5%-os gyengülése szintén támogatta az általános jövedelmezőséget (forintban kifejezve).

5%-os gyengülése szintén támogatta az általános jövedelmezőséget (forintban kifejezve). A finomítói kihozatal növekedett az előző évhez képest, annak ellenére, hogy a kereslet leesett, köszönhetően, annak, hogy a hangsúly a saját termelésre helyeződött a harmadik feles vásárlással szemben, és hogy nem volt jelentős leállás a finomítókban. 2020. első féléves eredmények A Downstream üzletág első hat hónapjának újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja 128 Mrd forintos szintet ért el, ami 11%-kalmarad el a bázishoz képest. Az első negyedév kiemelkedően jó teljesítményt mutatott a kedvező makrokörnyezet és a nagykereskedelmi árrések miatt, amelyet a negyedév vége felé zuhanó kereslet korlátozott. Az ilyen rendkívüli első negyedéves makró vezetett az 1 dollár+/hordó finomítói árrés javuláshoz 2020 első félévben. Másrészt, a fent említett második negyedéves körülmények jelentősen korlátozták az általános javulást az előző év azonos időszakához képest. Piaci trendek és értékesítés-elemzés motorüzemanyag-fogyasztás 18%-kal csökkent a második negyedévben és 9%-kal 2020 első félévben, a COVID-

19 világjárvány okozta lezárások miatt a térségben. A MOL-csoport valamelyest képes volt enyhíteni a visszaesést mind az előző év második negyedévéhez képest, mind pedig az előző év első felévhez képest a fő országaiban. A régiós motor üzemanyag kereslet Teljes piac* MOL-csoport értékesítés változása 2020. II. n.év / 2019. II. n.év (%) Benzin Dízel Motor Benzin Dízel Motor üzemanyagok üzemanyagok Magyarország -18 -12 -13 -15 -9 -11 Szlovákia -20 -17 -18 -25 -18 -20 Horvátország -26 -20 -21 -26 -16 -19 Egyéb -28 -16 -18 -14 -17 -16 KKE 10 ország -27 -16 -18 -18 -15 -15 A régiós motor üzemanyag kereslet Teljes piac* MOL-csoport értékesítés változása 2020. I. félév / 2019. I. félév (%) Benzin Dízel Motor Benzin Dízel Motor üzemanyagok üzemanyagok Magyarország -9 -6 -7 -8 -5 -6 Szlovákia -12 -11 -11 -15 -10 -11 Horvátország -17 -11 -12 -16 -6 -9 Egyéb -16 -7 -9 -7 -10 -9 KKE 10 ország -15 -7 -9 -10 -8 -9 *Forrás: MOL becslés 13 A Downstream szegmens beruházásai és befektetései Beruházások és befektetések (Mrd Ft) 2020. I. 2019. I. félév Vált. Fő projektek 2019-ben félév Mód. év/év % MOL: Időszakos karbantartás Feldolgozás és Kereskedelem 31,5 69,0 -54 SN: Új kőolajtartály, Katalizátor csere beruházások és befektetések INA: Rijeka Refinery upgrade projekt, Propán-propilén szétválasztó MOL: Polyol, SC1 üzem kazán cseréje, SC1 üzem élettartam hosszabbítása, Olefin Vegyipar beruházások és befektetések 79,8 79,6 0 konverzió (Metathesis) projekt, PSA beszerelés SC1-2 üzemekben SN: Etilén tartály, Steam cracker intenzifikáció Katalizátor projekt, Új füstgáz-csappantyúk Energia és egyéb 0,6 1,4 -60 beszerelése az SN Energy-nél. IT projektek a HQ-ban Összesen 111,9 150,0 -25 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Beruházások és befektetések típus szerinti 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % bontásban (Mrd Ft) félév félév 51,7 60,2 103,9 -42 Összesen 111,9 150,0 -25 38,8 43,8 62,5 -30 Stratégiai projektek 82,6 85,0 -3 12,9 16,4 41,5 -60 Normalizált beruházások és befektetések 29,3 65,0 -55 14 FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2020. I. 2019. II. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév n.év 27,2 35,2 33,8 4 EBITDA 62,3 58,7 6 27,2 35,2 33,8 4 EBITDA speciális tételek nélkül(1) 62,3 58,7 6 14,5 26,1 24,8 5 Üzleti eredmény 40,6 42,2 -4 14,5 26,1 24,8 5 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 40,6 42,2 -4 6,0 8,4 11,0 -23 Beruházások és befektetések 14,4 16,6 -13 6,0 8,4 11,0 -23 ebből organikus 14,4 16,6 -13 (1) Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. 2020. második negyedéves eredmények A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA hozzájárulása a második negyedévben év/év alapon 4%-kal, közel 35 Mrd forintra nőtt a koronavírus járvány és a lezárás miatti alacsonyabb üzemanyag- és nem üzemanyag-árrés ellenére. Az üzemanyag- és nem üzemanyag-árrés csökkenését szinte ellensúlyozni tudta a költségmegtakarítás és az optimalizálás. A CAPEX költés 23% -kal volt alacsonyabb 2020 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami javította az időszak egyszerűsített szabad cash flow-ját. 2020. első féléves eredmények A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA hozzájárulása 6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest 62 milliárd forintra. A támogató tényezők hasonlóak voltak, a fenti negyedéves összehasonlításban leírtakhoz. Kiskereskedelmi értékesítés 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 308 286 340 -16 Magyarország 594 643 -8 161 155 185 -16 Szlovákia 316 348 -9 213 203 277 -27 Horvátország 416 498 -16 170 134 185 -28 Románia 304 350 -13 120 104 133 -22 Csehország 224 251 -11 89 78 102 -24 Egyéb 167 190 -12 1.061 960 1.222 -21 Összesen 2.021 2.280 -11 kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítés mennyisége jelentősen, 21,4% -kal, csökkent 2020 második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, és 2020 első félévben 11% -kal csökkent az előző év azonos időszakához képest a koronavírus-járvány miatti, egész régióra kiterjedő, lezárás miatt. A MOL eladásai kissé meghaladták a piacot, ami piaci részesedés-növekedést eredményezett a vállalat számára. A mennyiségek esését részben ellensúlyozta az árrések növekedése az alacsony üzemanyag-ár környezetben. Nem-üzemenyag szegmens 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Nem-üzemanyag indikátorok 2020. I. 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév félév 27,9% 28,5% 28,7% -1 Nem-üzemanyag margin megoszlása a 28,2% 28,3% 0 ateljed marginhoz képest (%) 888 895 765 17 Fresh Cornerek száma 895 765 17 2020 első felévben 18 Fresh Corner-rel bővült a hálózat, így a Fresh Corner-ek teljes száma 895-re emelkedett, mivel a világjárvány lelassította az építési tevékenységeket az egész régióban. A nem üzemanyag-árrés 2020 második negyedévben 11% -kal, 2020 első félévben pedig 6% -kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A nem üzemanyag-árrés részaránya a teljes árréshez képest csak kissé volt alacsonyabb a második negyedévben, szemben az előző év azonos időszakával. 15 GÁZ MIDSTREAM 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2020. I. félév 2019. I. Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév 21,9 14,3 6,6 115 EBITDA 36,2 25,0 45 21,9 14,3 6,6 115 EBITDA speciális tételek nélkül (1) 36,2 25,0 45 18,1 10,5 3,3 223 Üzleti eredmény 28,6 18,4 55 18,1 10,5 3,3 223 Üzleti eredmény speciális tételek nélkül (1) 28,6 18,4 55 0,8 2,5 1,5 69 Beruházások és befektetések 3,3 1,8 82 0,8 2,5 1,5 69 ebből organikus 3,3 1,8 82 Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése a 2. és 4. számú mellékletben található. 2020. második negyedéves és első féléves eredmények Az FGSZ Zrt. közel kétszeres mértékű, 14,3 Mrd forint EBITDA-t ért el 2020 második negyedévében. Az első félév EBITDA hozzájárulása 45%-kal 36,2 Mrd forintra nőtt az előző évhez képest. A magasabb elért árbevételek, valamint az alacsonyabb működési ráfordítások egyaránt hozzájárultak az elért magasabb eredményhez. A hazai szállítási mennyiségek jelentősen elmaradtak 2020 második negyedévében, valamint év/év alapon vizsgálva is az előző időszakhoz képest, a gáztárolók előző év végi magas töltöttségi szintje, valamint az első negyedév enyhe időjárási körülményei következtében a hazai gáztárolói betáplálás jelentősen alacsonyabb volt. A szomszédos országokba irányuló szabályozott export szállítások mennyisége összességében jelentősen magasabb volt az előző évhez képest, az alacsonyabb gázárak következtében élénkült a határokon átnyúló kereskedelem 2020 első félévében. A nem szabályozott, Szerbia és Bosznia-Hercegovina irányú tranzit szállítási mennyiségek elmaradtak az előző évi szinttől, azonban a szabályozott tranzit szállítások ezt nagyrészt ellensúlyozták.

Bosznia-Hercegovina irányú tranzit szállítási mennyiségek elmaradtak az előző évi szinttől, azonban a szabályozott tranzit szállítások ezt nagyrészt ellensúlyozták. A szabályozott szállítási tevékenységekből származó árbevételek 67%-kal emelkedtek 2020 második negyedévében, valamint 43%-kal 2020 első félévében. A rendszerhasználók kapacitásportfóliójában bekövetkezett jelentős változások, és a megnövekedett szabályozott tranzit igények jelentősen magasabb szabályozott bevételt eredményezett, míg a tarifaváltozások (2019 októbertől hatályos) hatása kis mértékben szintén kedvezően befolyásolta az árbevételek alakulását.

67%-kal emelkedtek 2020 második negyedévében, valamint 43%-kal 2020 első félévében. A rendszerhasználók kapacitásportfóliójában bekövetkezett jelentős változások, és a megnövekedett szabályozott tranzit igények jelentősen magasabb szabályozott bevételt eredményezett, míg a tarifaváltozások (2019 októbertől hatályos) hatása kis mértékben szintén kedvezően befolyásolta az árbevételek alakulását. A nem szabályozott tranzit tevékenységből (Szerbiába és Bosznia-Hercegovinába) származó árbevételek 28%-kal voltak alacsonyabbak 2020 második negyedévében és év/év alapon is, az alacsonyabb realizált szállítási mennyiségek, valamint a szerződéses árak csökkenésének következtében. A szállítási igények egy része szabályozott tarifákon teljesült, amely a szabályozott árbevételek növekedését, és a nem szabályozott árbevételek csökkenését eredményezte.

Bosznia-Hercegovinába) származó árbevételek 28%-kal voltak alacsonyabbak 2020 második negyedévében és év/év alapon is, az alacsonyabb realizált szállítási mennyiségek, valamint a szerződéses árak csökkenésének következtében. A szállítási igények egy része szabályozott tarifákon teljesült, amely a szabályozott árbevételek növekedését, és a nem szabályozott árbevételek csökkenését eredményezte. A működési költségek jelentősen, 29%-kal voltak alacsonyabbak 2020 második negyedévében, és 19%-kal 2020 első félévében az előző évi értékekhez képest. A földgázfelhasználás realizált költségei (kompresszor gáz felhasználás és hálózati veszteség) csökkentek az alacsonyabb szállított mennyiségek, valamint a jelentősen alacsonyabb gáz beszerzési árak hatására. Az egyéb változó, és fix költségek szintén elmaradtak az előző

évhez képest a szigorú költségkontroll eredményeként, illetve a 2020 márciusa óta fennálló pandémiás helyzet következtében. 16 FENNTARTHATÓSÁGI ÁTTEKINTÉS 2020 első féléves fenntarthatósági kulcsüzenetek Biztonság- és egészségvédelem: Az első félévben a MOL-csoport fő fókuszterülete a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzése volt a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel. A munkavállalók védelme, az üzleti folytonosság fenntartása és a szolgáltatások megbízhatósága érdekében a MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kísérte a pandémiás helyzetet, védelmi intézkedéseket vezetett be az egész csoporton belül, beleértve a személyi védőeszközöket (maszkok és kesztyűk a munkavállalók számára) és a MOL-csoport benzinkútja esetében plexiüveg-védő falakat. A 2019 első félévhez képest a Teljes Rögzíthető Sérülések száma 40% -kal csökkent, így a Teljes Rögzíthető Sérülés aránya 1,02 volt. A csökkenés oka a munkavállalók csökkentett helyszíni jelenléte, elhalasztott tevékenységek a lezárási korlátozások miatt, nagyobb kockázattudatosság és folyamatosan növekvő EBK-kultúra volt. Az első félév alatt egy szerződött partner esetében történt halálos kimenetelű baleset Magyarországon, amikor egy kőolajat szállító teherautó futott le az útról, és felborult. A teherautó vezetője a baleset helyénszínén elhunyt.

Az első félévben a MOL-csoport fő fókuszterülete a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzése volt a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel. A munkavállalók védelme, az üzleti folytonosság fenntartása és a szolgáltatások megbízhatósága érdekében a MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kísérte a pandémiás helyzetet, védelmi intézkedéseket vezetett be az egész csoporton belül, beleértve a személyi védőeszközöket (maszkok és kesztyűk a munkavállalók számára) és a MOL-csoport benzinkútja esetében plexiüveg-védő falakat. A 2019 első félévhez képest a Teljes Rögzíthető Sérülések száma 40% -kal csökkent, így a Teljes Rögzíthető Sérülés aránya 1,02 volt. A csökkenés oka a munkavállalók csökkentett helyszíni jelenléte, elhalasztott tevékenységek a lezárási korlátozások miatt, nagyobb kockázattudatosság és folyamatosan növekvő EBK-kultúra volt. Az első félév alatt egy szerződött partner esetében történt halálos kimenetelű baleset Magyarországon, amikor egy kőolajat szállító teherautó futott le az útról, és felborult. A teherautó vezetője a baleset helyénszínén elhunyt. Humán tőke & Közösségek: A MOL-csoport pénzügyi, pszichológiai, mentális támogatást és online fejlesztési lehetőségeket kínált az alkalmazottak számára a világjárvány kihívásainak kezelésére. Az irodai környezetben dolgozók otthoni munkavégzésre állhattak át, míg a kulcsfontosságú helyszíneken dolgozó munkavállalókra a telepeken volt szükség, így a MOL-csoport arra kérte őket, hogy folytassák munkájukat a szokásos munkahelyükön, ők járványtámogatásban részesültek pótdíjaként az erőfeszítéseikért négy országban. Higiéniás intézkedések, mint például fertőtlenítőszerek, maszkok és kesztyűk, valamint a COVID-19 tesztelés álltak rendelkezésre az alkalmazottak számára. Az első félév alatt a MOL-csoport a szélvédőmosó termék magyar gyártósorát átalakíttatta, hogy kéz- valamint felületet tisztító szereket tudjon gyártani a COVID-19 elleni védelem érdekében. A fertőtlenítők gyártását kibővítették a szlovák és horvátországi gyártóberendezésekre is. A MOL-csoport kéz- és felület fertőtlenítőket szállított kórházaknak, általános iskoláknak, óvodáknak, állami és önkormányzati intézményeknek, rendészeti szerveknek, önkormányzatoknak és hajléktalan emberekkel vagy marginalizált közösségekkel foglalkozó szervezeteknek.

Ezenkívül lélegeztető gépeket adományozott a kórházaknak, a Vöröskeresztnek és más szociális intézményeknek. A MOL-csoport üzemanyag adományokat biztosított az egészségügyi intézmények számára, mobilitási megoldásokat (MOL Limo autómegosztást) vezettek be az egészségügyi dolgozók számára, miközben a Fresh Corner kávézók a csoport benzinkútjain ingyenesen biztosították a kávét az egészségügyben dolgozók számára. A pandémiás válság ellenére a MOL-csoport úgy döntött, hogy nem állítja le az Új Európa tehetségeinek programját, és pénzügyi támogatást kíván nyújtani a tehetséges gyermekek és fiatalok számára. Kivételesen tehetséges gyermekek számára a művészet, a tudomány és a sport kategóriában 59 pályázó között osztottak szét 66 000 euró támogatást.

A MOL-csoport pénzügyi, pszichológiai, mentális támogatást és online fejlesztési lehetőségeket kínált az alkalmazottak számára a világjárvány kihívásainak kezelésére. Az irodai környezetben dolgozók otthoni munkavégzésre állhattak át, míg a kulcsfontosságú helyszíneken dolgozó munkavállalókra a telepeken volt szükség, így a MOL-csoport arra kérte őket, hogy folytassák munkájukat a szokásos munkahelyükön, ők járványtámogatásban részesültek pótdíjaként az erőfeszítéseikért négy országban. Higiéniás intézkedések, mint például fertőtlenítőszerek, maszkok és kesztyűk, valamint a COVID-19 tesztelés álltak rendelkezésre az alkalmazottak számára. Az első félév alatt a MOL-csoport a szélvédőmosó termék magyar gyártósorát átalakíttatta, hogy kéz- valamint felületet tisztító szereket tudjon gyártani a COVID-19 elleni védelem érdekében. A fertőtlenítők gyártását kibővítették a szlovák és horvátországi gyártóberendezésekre is. A MOL-csoport kéz- és felület fertőtlenítőket szállított kórházaknak, általános iskoláknak, óvodáknak, állami és önkormányzati intézményeknek, rendészeti szerveknek, önkormányzatoknak és hajléktalan emberekkel vagy marginalizált közösségekkel foglalkozó szervezeteknek. Ezenkívül lélegeztető gépeket adományozott a kórházaknak, a Vöröskeresztnek és más szociális intézményeknek. A MOL-csoport üzemanyag adományokat biztosított az egészségügyi intézmények számára, mobilitási megoldásokat (MOL Limo autómegosztást) vezettek be az egészségügyi dolgozók számára, miközben a Fresh Corner kávézók a csoport benzinkútjain ingyenesen biztosították a kávét az egészségügyben dolgozók számára. A pandémiás válság ellenére a MOL-csoport úgy döntött, hogy nem állítja le az Új Európa tehetségeinek programját, és pénzügyi támogatást kíván nyújtani a tehetséges gyermekek és fiatalok számára. Kivételesen tehetséges gyermekek számára a művészet, a tudomány és a sport kategóriában 59 pályázó között osztottak szét 66 000 euró támogatást. Klíma változás & Környezetvédelem : Annak ellenére, hogy az elfolyások száma magasabb volt minr 2019 első félévben, a kiömlött szénhidrogén mennyiség viszont alacsonyabb volt 2020 első felében. A legtöbb szénhidrogénkiömlés az Upstream esetében történt, ezek közül a legnagyobb Horvátországban fordult elő, ahol egy tengervíz vezeték szivárogott, és körülbelül 70m 3 szénhidrogén került a környezetbe. A kiváltó okot elsősorban a korrózió okozta, a szennyezett területek takarítása és újratelepítése megtörtént. A kritikus csővezeték szakaszok azonosítása és cseréje folyamatban van megfelelően a tervezett és folyamatban lévő csővezeték integritás és korróziómérési programoknak. MOL-csoportnem-pénzügyi eredmények 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Környezeti és fenntarthatósági adatok 2020. 2019. I. Vált. n.év Mód. n.év n.év Mód. év/év % I. félév félév Mód. % 1,5 1,5 1,4 5 Szén-dioxid (CO2) kibocsátás ETS szerint (millió t) 3,0 3,0 2 37 83 36 128 Elfolyások mennyisége (m3) (17) 120 291 -59 1,1 1,0 1,5 -36 TRIR(18) - saját munkavállalók és alvállalkozók 1,0 1,6 -34 0 0 0 n.a. Halálos balesetek száma -saját munkavállalók (db) 0 0 n.a. 1 0 0 n.a. Halálos balesetek száma - Alvállalkozók 1 1 0 (telephelyen belül és kívül) (db) 2 4 4 0 Folyamatbiztonsági események száma (Tier1) 6 7 -14 25.799 25.449 26.392 -4 Teljes munkaerő (fő) 25.449 26.392 -4 3.463 3.218 3.202 0 A vállalatot elhagyók száma (fő) (19) 3.218 3.202 0 13 13 12 4 Fluktuáció (%) (19) 13 12 4 148 425 66 545 Adományozás (Millió Ft) 573 234 145 16 20 20 0 Etikai bejelentések száma (db) 39 56 -30 3 2 2 0 Etikai vétségek száma (db) 8 11 -27 (17) (18) (19) Részletek a 11. számú mellékletben. 17 INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül tartsa, valamint támogassa a stabil és fenntartható működést, a Csoport jövőbeli növekedését, a Csoport változásokhoz való alkalmazkodóképességét. A MOL-csoport társasaságirányítási struktúrájába integráltan került kialakításra az Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszer (ERM), mely a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét figyelembe véve feltárja a Csoport stratégiai céljai megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azokat fenyegető veszélyeket, továbbá az olyan váratlan eseményeket, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberekre, válallati eszközökre, a környezetre vagy a vállalati hírnévre. Az ERM keretében végezzük az összes jelentős kockázat feltárását, értékelését, kezelését és monitorálását, a Csoport egészére vonatkozóan: csoportszintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a leányvállalatokra és a különböző projektekre is. A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatokat elsődlegesen azon vezetők kezelik (feltárás, értékelés, csökkentés), akik az adott területen a folyamatokért, kontrollokért, a kockázatcsökkentő intézkedések végrehjatásáért felelősek. Ugyanakkor a csoportszintű üzleti/funkcionális vezetői szint, Kockázatkezelési szakterületek, Csoportszintű Kockázatkezelési osztály a kockázatértékelések, - a kockázatkezelés felügyeletét látja elA Csoport legmagasabb vezetői testületei, az Ügyvezető Testület, az Igazgatósága és annak érintett bizottságai biztosítják a kockázatmenedzsment átfogó, csoportszintű voltát, teljeskörű alkalmazását, értékelését, bemutatását, felügyeletét. A Csoport kockázatait minden időhorizonton vizsgáljuk: MOL-csoport 2030-as stratégiájára vonatkozóan azonosítottuk azokat a legnagyobb hosszú távú kockázatokat, amelyek jelentős hatással lehetnek stratégiai céljaink elérésére, ezek részletes elemzését, ideértve a vonatkozó kockázatekezelési, -csökkentési akcióterv elkészítését, elvégeztük. Hosszú távú stratégiai kockázataink közé soroltuk a kutatás-termelés fenntarthatóságának kockázatát, a fizikai eszközök kockázatát, a piaci kockázatokat, a stratégiai projektek megvalósulásának kockázatát, a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág transzformációs kockázatát, a (geo)politikai-szabályozási kockázatot, az emberi erőforrás kockázatát. Az üzleti terveinkhez kapcsolódó középtávú kockázatokat üzletági szinten értékeljük és kezeljük a vállalati eszközök teljes élettartamára vonatkozóan, a Csoportszintű Kockázatkezelés támogatásával. A társaság rövid távú kockázati profilját rendszeresen felülvizsgáljuk a MOL-csoport éves költségvetésére vonatkozóan. A felső vezetés számára készülő rendszeres jelentések biztosítják a kockázatkezelés legfelsőbb szintű felügyeletét, a kockázatcsökkentő intézkedések, kontrollok rendszeres nyomon követését, és kockázatkezelés hatékonyságának figyelemmel kíséréstét az Ügyvezető Testület, az Igazgatóság és annak érintett bizottságai által. Főbb kockázataink az alábbiak: A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között: Árupiaci árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak

árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, és finomított termékeket értékesít. A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat stabil pénzügyi helyzetét, a működés, valamint a beruházások finanszírozásának biztonságát. Fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük olyan esetekben, amikor a kockázat nem a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakad.

MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, és finomított termékeket értékesít. A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat stabil pénzügyi helyzetét, a működés, valamint a beruházások finanszírozásának biztonságát. Fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük olyan esetekben, amikor a kockázat nem a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakad. Deviza árfolyamkockázat (FX): A MOL-csoportárfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési cash flow kitettségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk.

(FX): A MOL-csoportárfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési cash flow kitettségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk. Kamatláb kockázat (IR): A MOL-csoportárfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az IR kockázatot nyomon követjük, a külső finanszírozási formák tudatos megválasztásán keresztül menedzseljük.

A MOL-csoportárfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az IR kockázatot nyomon követjük, a külső finanszírozási formák tudatos megválasztásán keresztül menedzseljük. Hitelkockázat: A MOL-csoport nagyszámú, - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - változatos ügyfélkör számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat halasztott fizetési feltétellel, mely egy megfelelő hitelkockázat- profilú portfóliót képez. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, az értékesítési stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban. 18 Finanszírozási/refinanszírozási kockázat: a finanszírozási és refinanszírozási kockázat kezelése a Csoport diverzifikált finanszírozási források és instrumentumok használatával, valamint a hosszú adósságlejárati profilon keresztül valósul meg. A Csoport finanszírozási és refinanszírozási tevékenyégét a Csoport befektetési minősítése (BBB-) támogatja, melyet a Fitch és az S&P nemrégiben stabil kilátással megerősített. Működési kockázatok lehetnek: Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: a Downstream üzletág nagyfokú eszközkoncentráltsága meghatározó e kockázat szempontjából. A kockázatokból fakadó negatív hatások mérséklése átfogó Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével történik.

Kőolajellátási kockázat: A Downstream üzletágban a kőolajellátás zavara jelentős kockázati tényező. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a Dowstream üzletág ellátását.

A Downstream üzletágban a kőolajellátás zavara jelentős kockázati tényező. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a Dowstream üzletág ellátását. Kutatás-termelési készletek pótlása: a kitermelés vártnál nagyobb csökkenése és a szénhidrogén- készletek pótlásának hiánya a kutatás-termelés szegmens által termelt bevétel csökkenését eredményzheti. A kutatás- termelés üzletág optimalizációs programokat működtet, és inorganikus növekedési lehetőségeket keres. A nemrégiben történt ACG akvizíció jól illeszekdik a kockázatcsökkentő tervbe.

a kitermelés vártnál nagyobb csökkenése és a szénhidrogén- készletek pótlásának hiánya a kutatás-termelés szegmens által termelt bevétel csökkenését eredményzheti. A kutatás- termelés üzletág optimalizációs programokat működtet, és inorganikus növekedési lehetőségeket keres. A nemrégiben történt ACG akvizíció jól illeszekdik a kockázatcsökkentő tervbe. Cyber kockázat: A digitalizáció és az új technológiák megjelenése mellett egyre több cyber fenyegetés és sérülékenyég jelentkezik. A kibertámadások / incidensek gyakorisága és súlyossága folyamatosan növekszik, valamint egyre több, erre szakosodott kiberbűnözési csoport támadja az iparági kontrollkörnyezeteket is, ezzel egyre nagyobb gazdasági hatással és relevanciával bírnak a Csoportra nézve. Mindezekre tekintettel a MOL kiberbiztonsági képességeit folyamatosan fejleszti. A MOL Csoport tagjai felügyelik a kiberbiztonsági kockázatokat, és megfelelő mitigációs kontrollokat dolgoznak ki, továbbá biztosítják, hogy a kiberbiztonság a MOL Csoport minden termékében és szolgáltatásában megjelenjen. A MOL folyamatos oktatást biztosít munkavállalói és partnerei számára a kiberbiztonsági kockázatokról és támogatja őket a felelősségteljes működésben. Humán Erőforrás kockázat: mivel a Csoport 2030-as Stratégiájának végrehajtása a munkavállalók, a menedzsment, a szakértők és technikai munkakört betöltők képességeitől és teljesítményétől függ, a Csoport

Humán Erőforrás programokat működtet annak érdekében, hogy a képzett, tehetséges munkavállalaókat a

Csoportba vonzza, őket fejlessze, javadalmazza, és megtartsa. A MOL támogatja a diverzitást és a különböző generációk közötti együttműködést belső tudástranszferrel, erőteljes fókusszal a digitális transzformációra, fejleszti az innováció és visszajelzésadás kultúráját, valamint kihasználja a rugalmas munkavégzés és mobilitás adta lehetőségeket.

mivel a Csoport 2030-as Stratégiájának végrehajtása a munkavállalók, a menedzsment, a szakértők és technikai munkakört betöltők képességeitől és teljesítményétől függ, a Csoport Humán Erőforrás programokat működtet annak érdekében, hogy a képzett, tehetséges munkavállalaókat a Csoportba vonzza, őket fejlessze, javadalmazza, és megtartsa. A MOL támogatja a diverzitást és a különböző generációk közötti együttműködést belső tudástranszferrel, erőteljes fókusszal a digitális transzformációra, fejleszti az innováció és visszajelzésadás kultúráját, valamint kihasználja a rugalmas munkavégzés és mobilitás adta lehetőségeket. Pandémiás kockázat: a pandémiás helyzetek jelentősen negatívan érinthetik a Csoport üzleti környezteét, ideértve a Csoport termékei és szolgáltatásai iránti keresletet, valamint azok árát, a beszállítók és alvállalkozók, nyersanyagok elérhetőségét, a vevők hitelképességét, másfelől a Csoport kulcsfontosságú munkavállalóinak elérhetősége is korlátozott lehet. Mindez a Csoport üzleti eredményének és pénzügyi helyzetének romlásához, a beruházások csökkentéséhez vezethet. A Csoport tesztelt Krízismenedzsment tervekkel rendelkezik.

a pandémiás helyzetek jelentősen negatívan érinthetik a Csoport üzleti környezteét, ideértve a Csoport termékei és szolgáltatásai iránti keresletet, valamint azok árát, a beszállítók és alvállalkozók, nyersanyagok elérhetőségét, a vevők hitelképességét, másfelől a Csoport kulcsfontosságú munkavállalóinak elérhetősége is korlátozott lehet. Mindez a Csoport üzleti eredményének és pénzügyi helyzetének romlásához, a beruházások csökkentéséhez vezethet. A Csoport tesztelt Krízismenedzsment tervekkel rendelkezik. Szabályozói kockázat: a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi

és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre.

a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre. Országkockázat: MOL csoport nemzetközi kitettséggel rendelkezik, mely egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt egyedi országkockázatoknak való kitettséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a politikai kockázatokat, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési portfólió országkockázati kitettsége elfogadható szinten maradjon.

MOL csoport nemzetközi kitettséggel rendelkezik, mely egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt egyedi országkockázatoknak való kitettséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a politikai kockázatokat, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési portfólió országkockázati kitettsége elfogadható szinten maradjon. Reputációs kockázat . A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban, aki különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit.

. A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban, aki különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit. Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozással kapcsolatos tranzíciós és fizikai kockázatok hátrányosan érinthetik a MOL Csoport jelenlegi és jövőbeni bevételeit, kiadásait, eszközeit és finanszírozását. A fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet közép és hosszú távon várható potenciális csökkenése miatt indította el a MOL- csoport a 2030-as stratégiáját: elsősorban a szigorodó szabályozás, a szállítás elektrifikálása és digitalizációja, a növekvő energiahatékonyság, valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés terén várható változásoknak való megfelelésre alapozva. A MOL-csoport transzformációs stratégiájában e változásokra válaszként az új, innovatív üzletek felé való nyitás és növekvő fókusszal a (petrol)kémiai értéklánc kiterjesztése

állnak. Korábban már számos lépést tettünk csoport- és üzletági szinten is, és több intézkedés folyamatban van. 19 További részletekért lásd A Vezetés Beszámolója és Elemzése, valamint a MOL Csoport Integrált Éves Jelentés - 2019 Fenntarthatósági Jelentés 2019 "Future Product Portfolio" fejezetét.

A beruházások, projektek kivitelezésének kockázata: a projektek csúszása, illetve a vártnál kisebb megtérülése vagy sikertelensége, melynek számos oka lehet, többek között a költségek túllépése, alacsonyabb termékárak, magasabb nyersanyag- vagy energiaárak, berendezések hiánya, kivitelezők és alvállalkozók korlátozott elérhetősége, valamint kivitelezési, végrehajtási nehézségek. Ezen kockázatok kezelésére egy erre szakosodott csapat működik a Csoportban, hogy a kockázatokat már korai stádiumban azonosítsák, és a kockázatcsökkentési terveket elkészítsék oly módon, hogy a kockázatokat a projekt ütemtervhez és költségvetéshez rendelik, ezzel reális becsléseket készítve, és a kockázatokat a projekt teljes élettartamán keresztül nyomon követik. Főbb kockázatkezelési eszközök A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszer nemzetközi szabványokon és legjobb iparági gyakorlatokon alapul. Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely minden üzletágra és funkcionális szervezetre vonatkozik, és biztosítja azon kockázatok azonosítását, elemzését, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és a Csoport pénzügyi teljesítményét, illetve megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével ezen kockázatok elfogadható szintek között tartását. A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Az árupiaci árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres mérését egy fejlett statisztikai módszeren alapuló komplex modellelvégezzük, és ha szükséges, a kockázatot fedezeti ügyletekkel kezeljük. A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében. A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, az alacsony valószínűségű, de magas potenciális hatású kockázatokra fókuszálva, amelyek megszakíthatják az operációt, az értékteremtési folyamatot, a MOL-csoport kríziskezelési és üzletfolytonossági programot működtet és folyamatosan fejleszti azt, annak érdekében, hogy a kritikus üzleti folyamatok helyreállításhoz szükséges időt elfogadható határok közé szorítsa. 20 KITEKINTÉS STRATÉGIAI IDŐHORIZONTON 2020-as év a szokásos módon kezdődött a MOL-csoport számára. A működés zökkenőmentes volt, a legfőbb teljesítménymutatóink pedig a tavalyi évi, valamint a tervezett szint felett alakultak az év első tíz hetében. Azután minden megváltozott. A COVID-19 világjárvány, és az ezt követő pénzügyi válság példa nélküli kihívások elé állított mindenkit, valamint megváltoztatta a fontossági sorrendet mindenki életében, köztük a MOL-csoportéban is. A vírus következtében a MOL munkavállalói, partnerei, valamint a fogyasztók is komoly egészségügyi és biztonsági kockázatnak lettek kitéve, a cég soha nem látott működési kihívásokkal szembesült a lezárások alatt, ami próbára tette a MOL pénzügyi rugalmasságát és erejét is. Az olaj és gázpiacot különösen nagy mértékben súlytották a keresleti és a kínálati oldalon egyidőben kialakuló sokkhatások. A fenti körülmények ellenére a MOL-nak sikerült pozitív, 368 millió dolláros szabad pénzáramlást generálnia 2020 első félévében, a jövedelmezőség (EBITDA) látható csökkenésé mellett. A járványhelyzet kialakulásának kezdetén a MOL jelentős működési és pénzügyi változtatásokat eszközölt, többek között a 2020-as évre tervezett beruházásainak mintegy 25%-os csökkentését, a működési költségek átfogó felülvizsgálatát, valamint a 2019-es év eredményének felosztásáról szóló döntés elhalasztását. Ezek az intézkedések mind ugyanazt a célt szolgálták; lehetővé tenni azt, hogy a MOL továbbra is pozitív szabad pénzáramot érjen el, megőrizve ezzel pénzügyi erejét és rugalmasságát. Habár a 2020-as célokat újraírtuk, egyvalami nem változott: a MOL pozitív pénzáramlást kíván elérni, a válság ellenére is. A válság nem volt hatással a MOL stratégiai projektjeire és azon szándékára, hogy tovább folytassa hosszú-távú stratégiájának végrehajtását, amely a MOL 2030-as programban meghatározásra került. A transzformációs projektek (polyol, propilén-propán frakcionáló, késleltetett kokszoló) prioritást élveztek, és teljes gőzzel haladtak, amennyire a mobilitási korlátozások engedték. Miközben a stratégiai irányok változatlanok maradnak, a jelenlegi körülmények miatt szükség van a priorítások átgondolására, a pénzügyi keretrendszer újragondolására, a hosszú távú stratégia, valamint a rövid- és középtávú taktiai és pénzügyi terv megújítására. Az Igazgatóság mindezekre tekintettel kezdeményezte a stratégia felülvizsgálatát és frissítését, amelynek eredményeiről megközelítőleg hat hónapon belül tájékoztatást fog adni. Habár a pénzügyi célok a következő néhány évre vonatkozóan visszavonásra kerültek, ameddig tart a felülvizsgálati folyamat , beleértve a külső környezetre vonatkozó feltételezéseket is, a legfőbb cél változatlan: a MOL célja, hogy elegendő pénzt generáljon (újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA) ahhoz, hogy a szükséges üzletmenet fenntartásához szükséges, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású vilagra való áttéréshez szükséges beruházásokat finanszírozni tudja, valamint, hogy részvényeseit jövedelemhez juttassa. A MOL ugyanakkor fenn kívánja tartani erős pénzügyi helyzetét és mérlegét. Downstream szegmensben folytatjuk a DS 2022 program megvalósítását, amely felöleli 2020-23-as időszak stratégiai célkitűzéseit is, ennek célja a stratégiai beruházási projektek első fordulójának befejezése a "Petrolkémia irányába való elmozdulás" mentén, és jelentős többlet EBITDA elérése a 3+ milliárd dollár beruházások eredményeként. Az új poliolüzem elérte a 65%-os befejezettségi szintet, és bár kisebb csúszás elképzelhető a világjárvány miatt, a MOL továbbra is teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy ezt a kiemelt beruházást a tervek szerint befejezze. A rijekai késleltetett kokszoló projekt szintén folyamatban van, miután végső beruházási döntés születettmegszületett 2019 decemberében. A hatékonyságjavító erőfeszítések teljes gőzzel zajlanak, melyek ezekben a nehéz időkben még nagyobb jelentőséggel bírnak. A jelenlegi válság késleltethet néhány további befektetési döntést, de a stratégia újragondolás minden bizonnyal számos új projekt elindítását fogja eredményezni, amelyek közelebb hozzák a MOL-t hosszú távú transzformációs stratégiai céljai eléréséhez. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens rendkívül rugalmasnak bizonyult ebben a kihívásokkal teli külső környezetben, amelyet lezárások, jelentős mobilitáscsökkenés és ezáltal a motorikus üzemanyagok iránti igény jelentős csökkenése jellemzett. A Fogyasztói Szolgáltatások szinte változatlan EBITDA-t ért el az előző év azonos időszakához képest, és kissé magasabb egyszerűsített szabad pénzáramot produkált 2020 első félévben - ezzel a szegmens lett a Csoport legnagyobb szabad pénzáram hozzájárulója -, mivel a költségmegtakarítási és az optimalizálási intézkedések közel ellensúlyozták az üzemanyag- és nem-üzemanyag-árrések elkerülhetetlen csökkenését. Ez a kiemelkedő pénzügyi teljesítmény is bizonyítja azon stratégiai erőfeszítések sikerét, amelyeket a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens átalakításánál vállaltunk, és további municiót és energiát ad nekünk, hogy tovább haladjuk stratégiai céljaink elérésében. Az elkövetkező néhány évben folytatódnak a szegmens FMCG- kiskereskedelmi platformmá történő átalakításához szükséges beruházások, valamint a nem-üzemanyag koncepció (Fresh Corner) kiterjesztése is. Az ügyfelek közötti interakciók és az ügyfélélmény digitalizálása valószínűleg új lendületetet kap, és továbbra is új lehetőségeket fogunk keresni a mobilitási szolgáltatások területén. Az Upstream pénzügyi teljesítménye jelentősen szenvedett az első félévben, mivel az olaj- és gázárak összeomlottak. Ennek ellenére az üzlet továbbra is pozitív szabad cash flow-t ért el még a második negyedévben 21 is a rendkívül alacsony szénhidrogén árak mellett, és sikerült tovább csökkentenie a nyereségküszöb értéket körülbelül 25 dollár/hordó olajárra 2020-ra. A fő cél továbbra is a fegyelmezett, rendkívül hatékony működés és a készpénz generálás maximalizálása a meglévő készletekből a következő 5 évben, miközben megkíséreljük enyhíteni a természetes kimerülést, és megpróbáljuk a termelést a jelenlegi szint körül tartani. A szuperóriás ACG mező 9,57%-os részesedésének megvásárlását (és a BTC csővezetékének 8,9% os részesedését) 2020 áprilisában sikeresen lezárult, és a következő időszak egyik legfontosabb projektje az új elem portfólióba történő integrálása lesz. Ez az új eszköz körülbelül 20-30 ezer hordó napi kőolajegyenértékest ad a Csoport termeléséhez (30-60 dollár/hordó olajár mellett), csökkenteni fogja a portfólió egységnyi működési költségét, és érzékelhető mértékben hozzájárul majd a készpénz-termeléshez. Az akvizíció nagyon fontos lépés volt a MOL készletpótlási törekvéseiben. 22 MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 2020. június 30. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutások - 2020. I. félév 23 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Bevezetés megfogalmazott standardok és értelmezések alkotják. Általános információ MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt., MOL vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg. A MOL Nyrt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL-csoport, vagy a Csoport) integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalatcsoport, amely több mint 30 országban tevékenykedik, dinamikus 26 ezer fős nemzetközi munkaerővel és jogelődjével közösen több mint 100 éves iparági tapasztalattal rendelkezik. A MOL kutatási és termelési tevékenységeit a szénhidrogén-mezőkön szerzett több mint 80 éves tapasztalat támogatja. Termelési tevékenységet 9, kutatási tevékenységet 13 országban folytat. A MOL-csoport három finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment alatt Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, valamint 1.900 töltőállomással rendelkezik 10 közép és délkelet európai országban. A Társaság székhelye Magyarországon, az 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található. A Társaság részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. A Társaság letéti jegyeit (DR) a tőzsdén kívüli kereskedelemben az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazzák. Megfelelőségi nyilatkozat Az évközi tömörített konszolidált beszámoló az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard alapján, és minden az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetésre és beiktatásra kerülő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) szerint készült. Az IFRS-t a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRS IC) által Az évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások tartalmazzák a 2020. június 30-án véget ért 6 hónapos időszakra vonatkozó konszolidált, átvilágított, valamint a 2019.12.31-el végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált, auditált és a 2019. június 30-án végződő hat hónapos periódusra vonatkozó konszolidált, nem átvilágított számait, melyet a menedzsment a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készített. Tartalomjegyzék ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások 23 Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról 24 Évközi tömörített konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás 25 Évközi tömörített konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás 26 Évközi tömörített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás 27 Évközi tömörített konszolidált saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás 28 Évközi tömörített konszolidált cash flow-ra vonatkozó kimutatás 29 Az évközi tömörített konszolidált beszámoló kiegészítő melléklete - A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információk 30 1. A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információk 30 Tárgyidőszaki eredmény 32 2. Szegmens információk 32 3. Egyéb működési bevétel 32 4. Összes működési költség 33 5. Pénzügyi eredmény 33 6. Társult és közös vezetésű vállalkozások 34 7. Nyereségadók 34 Nem-pénzügyi eszközök és kötelezettségek 36 8. Ingatlanok, gépek és berendezések és immateriális javak 36 9. Üzleti kombinációk 36 10. Egyéb befektetett eszközök 38 11. Készletek 38 12. Egyéb forgóeszközök 38 13. Céltartalékok 38 14. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 39 15. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 39 Pénzügyi instrumentumok, tőke és pénzügyi kockázatkezelés 40 16. Pénzügyi instrumentumok levezetése 40 17. Vevő- és egyéb követelések 42 18. Valós érték hierarchia 42 19. Tőkekezelés 42 Egyéb pénzügyi információk 45 20. Mérlegen kívüli kötelezettségek 45 21. Konszolidált cash flow kimutatással kapcsolatos információk 47 22. Tranzakciók kapcsolt felekkel 47 23. Beszámolási időszak utáni események 48 Ernst & Young Kft. Tel: +36 1 451 8100 Ernst & Young Ltd. Fax: +36 1 451 8199 H-1132 Budapest Váci út 20. www.ey.com/hu 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Cg. 01-09-267553 Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei és Igazgatósága részére Bevezetés Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai mellékelt 2020. június 30-i évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatásainak az átvilágítását, amely évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2020. június 30-i fordulónapra elkészített évközi tömörített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból, valamint az ezen időponttal végződő hat hónapos időszakra vonatkozó évközi tömörített konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásból, évközi tömörített konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, évközi tömörített konszolidált saját tőke változásaira vonatkozó kimutatásból, évközi tömörített konszolidált cash flow-ra vonatkozó kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó évközi tömörített konszolidált kiegészítő mellékletből áll (évközi pénzügyi információk). Az évközi pénzügyi információk IAS 34 - Évközi pénzügyi beszámolás standarddal összhangban történő elkészítése és bemutatása a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vezetésének felelőssége. A mi felelősségünk az évközi pénzügyi információkra vonatkozó következtetés megfogalmazása átvilágításunk alapján. Az átvilágítás hatóköre Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, "Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása" című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi pénzügyi információk átvilágítása - elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő - információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt. Következtetés Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az évközi pénzügyi információkat nem minden lényeges szempontból az IAS 34 - Évközi pénzügyi beszámolás standarddal összhangban készítették el. Egyéb ügyek A 2019. június 30-ra vonatkozó évközi pénzügyi információk nem átvilágítottak. Szabó Gergely Partner Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 2020. augusztus 6. 1132 Budapest, Váci út 20. Page 1 / 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 25 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2020. I. 2019. I. félév félév Átvilágított, Nem átvilágított, nem nem auditált auditált Magyarázatok millió forint millió forint Nettó árbevétel 2 1.943.399 2.483.427 Egyéb működési bevétel 3 55.449 7.412 Összes működési bevétel 1.998.848 2.490.839 Anyagjellegű ráfordítások 1.451.985 1.947.437 Személyi jellegű ráfordítások 134.652 137.545 Értékcsökkenés és értékvesztés 228.983 178.673 Egyéb működési költségek és ráfordítások 108.032 139.395 Saját termelésű készletek állományváltozása 82.569 -17.967 Saját előállítású eszközök aktivált értéke -25.327 -40.912 Összes működési költség 4 1.980.894 2.344.171 Üzleti tevékenység nyeresége 17.954 146.668 Pénzügyi műveletek bevételei 80.494 42.696 Pénzügyi műveletek ráfordításai 171.151 48.856 Pénzügyi műveletek vesztesége 5 -90.657 -6.160 Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből 6 -12.336 4.327 Adózás előtti (veszteség) / nyereség -85.039 144.835 Nyereségadó 7 32.222 19.570 Tárgyév (vesztesége) / nyeresége -117.261 125.265 Ebből: Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény -89.956 126.436 Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény -27.305 -1.171 Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény -126 180 Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higított eredmény -126 180 Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 26 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2020. I. 2019. I. félév félév Átvilágított, Nem átvilágított, nem auditált nem auditált Magyarázatok millió forint millió forint Tárgyév (vesztesége) / nyeresége -117.261 125.265 A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem: Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő átszámítása miatti átváltási különbözet adóhatással együtt 142.229 12.665 Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóhatással együtt -17.646 -2.249 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósság instrumentumok, halasztott adóhatással együtt 636 684 Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adóhatással együtt -234 565 Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből 6.577 3.213 A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 131.562 14.878 kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem: A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőke instrumentumok, halasztott adóhatással együtt 304 2.895 Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége (+) / vesztesége (-) -7 -452 A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 297 2.443 kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem: Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt 131.859 17.321 Tárgyévi összes átfogó jövedelem 14.598 142.586 Ebből: Anyavállalati részvényesek részesedése 26.173 139.719 Nem irányító tulajdonosok részesedése -11.575 2.867 Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 27 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2020. jún. 30 2019. dec. 31 Átvilágított, Auditált nem auditált Magyarázatok millió forint millió forint BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök 8 3.358.789 2.685.969 Immateriális javak 8 293.168 207.964 Befektetések társult és közös vállalkozásokban 6 217.309 206.077 Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 16 153.464 137.691 Halasztott adó eszközök 111.614 123.805 Egyéb befektetett eszközök 10 96.885 90.372 Összes befektetett eszköz 4.231.229 3.451.878 FORGÓESZKÖZÖK Készletek 11 462.651 517.060 Vevő- és egyéb követelések 16, 17 545.510 610.335 Értékpapírok 16 14.602 24.275 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök 16 34.014 104.145 Nyereségadó követelés 49.200 30.724 Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 16 353.247 326.108 Egyéb forgóeszközök 12 72.005 67.477 Értékesítésre tartott eszközök 291 285 Összes forgóeszköz 1.531.520 1.680.409 Összes eszköz 5.762.749 5.132.287 SAJÁT TŐKE 19 Jegyzett tőke 79.427 79.408 Tartalékok 2.189.567 1.848.763 Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény -89.956 223.214 Anyavállalati részvényesek részesedése a saját tőkéből 2.179.038 2.151.385 Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény 288.120 299.984 Összes saját tőke 2.467.158 2.451.369 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek 16 1.087.563 582.417 Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek 16 74.489 3.138 Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú 13 596.374 545.276 Halasztott adókötelezettségek 160.438 59.952 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 14 31.240 26.624 Összes hosszú lejáratú kötelezettség 1.950.104 1.217.407 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek 16 268.824 326.622 Szállítók és egyéb kötelezettségek 16 548.208 624.164 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 16 227.291 252.606 Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú 13 24.453 36.052 Nyereségadó kötelezettség 14.751 6.929 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 261.960 217.138 Összes rövid lejáratú kötelezettség 1.345.487 1.463.511 Összes kötelezettség 3.295.591 2.680.918 Összes saját tőke és kötelezettség 5.762.749 5.132.287 Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 28 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS Valós Nem érték Anyavállalati irányító Jegyzett értékelési Átváltási Tartalékok részvényesekre tulajdonosok Összes tőke Tőketartalék tartalék tartalék Eredménytartalék összesen jutó saját tőke részesedése saját tőke millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Nyitó egyenleg 2019. jan. 01. 79.298 219.389 1.792 263.604 1.430.372 1.915.157 1.994.455 315.491 2.309.946 Tárgyév eredménye - - - - 126.436 126.436 126.436 -1.171 125.265 Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem - - 2.509 10.617 157 13.283 13.283 4.038 17.321 (+) / veszteség (-) Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - 2.509 10.617 126.593 139.719 139.719 2.867 142.586 (+) / veszteség (-) Tulajdonosoknak fizetett osztalék - - - - -97.366 -97.366 -97.366 - -97.366 Nem irányító tulajdonosoknak - - - - - - - -28.029 -28.029 fizetett osztalék Részvényalapú kifizetés miatti saját 123 - - - 1.333 1.333 1.456 - 1.456 tőke változás Saját részvény tranzakciók hatása - - - - - - - - - Leányvállalatok megszerzése / - - - - - - - - - értékesítése Nem irányító tulajdonosok - - - - - - - - - részesedésének megszerzése Záró egyenleg 2019. jún. 30. (Nem átvilágított, nem 79.421 219.389 4.301 274.221 1.460.932 1.958.843 2.038.264 290.329 2.328.593 auditált) Nyitó egyenleg 2020. jan. 01. 79.408 219.389 6.354 289.723 1.556.511 2.071.977 2.151.385 299.984 2.451.369 Tárgyév eredménye - - - - -89.956 -89.956 -89.956 -27.305 -117.261 Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem - - 1.945 107.485 6.699 116.129 116.129 15.730 131.859 (+) / veszteség (-) Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - 1.945 107.485 -83.257 26.173 26.173 -11.575 14.598 (+) / veszteség (-) Tulajdonosoknak fizetett osztalék - - - - - - - - - Nem irányító tulajdonosoknak - - - - - - - -262 -262 fizetett osztalék Részvényalapú kifizetés miatti saját 19 - - - 528 528 547 - 547 tőke változás Saját részvény tranzakciók hatása - - - - -458 -458 -458 - -458 Leányvállalatok megszerzése / - - - - - - - - - értékesítése Nem irányító tulajdonosok - - - - -37 -37 -37 - -37 részesedésének megszerzése Egyéb - - - - 1.428 1.428 1.428 -27 1.401 Záró egyenleg 2020. jún. 30. (Átvilágított, nem 79.427 219.389 8.299 397.208 1.474.715 2.099.611 2.179.038 288.120 2.467.158 auditált) Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 29 ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS 2020. I. félév 2019. I. félév Átvilágított, Nem átvilágított, nem auditált nem auditált Magyarázatok millió forint millió forint Adózás előtti eredmény -85.039 144.835 Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből származó nettó pénzáramláshoz Értékcsökkenés és értékvesztés 228.983 178.679 Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) -14.296 -21.415 Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) / vesztesége -72 -390 Kamatráfordítások és kamatbevételek (-) nettó eredménye 5 10.470 13.524 Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek (-) nettó eredménye 5 80.187 -7.364 Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből 6 12.336 -4.327 Egyéb tételek -44.950 34.357 Fizetett nyereségadók -28.666 -5.470 Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül 21 158.953 332.429 Működő tőke változása: 85.496 -89.333 Készletek növekedése (-) / csökkenése 11 82.149 -30.610 Vevő- és egyéb követelések növekedése (-) / csökkenése 17 45.390 -182.099 Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) -117.488 55.320 Egyéb követelések és kötelezettségek növekedése (-) / csökkenése 12, 15 75.445 68.056 Üzleti tevékenység pénzáramlása 21 244.449 243.096 Beruházások 8 -213.880 -226.143 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele 934 990 Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz -473.812 -2.024 Üzleti kombinációk eladásából származó nettó pénzeszköz 172 - Egyéb pénzügyi eszközök növekedése (-) / csökkenése 96.982 -61.412 Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 5 5.675 4.251 Kapott osztalékok 5 5.486 5.199 Befektetési tevékenységre fordított pénzáramlás 21 -578.443 -279.139 Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása - - Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése - - Kölcsönök és hitelek felvétele 989.037 401.601 Kölcsönök és hitelek törlesztése -692.120 -426.131 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 5 -9.198 -13.947 Tulajdonosoknak fizetett osztalékok 19 -1 -97.057 Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalékok -266 -302 Tranzakciók nem irányító tulajdonosokkal -125 - Egyéb változások saját tőkében 1.427 - Finanszírozási tevékenységre fordított pénzáramlás 21 288.754 -135.836 Árfolyam átváltási különbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz egyenértékeseken 76.914 5.902 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek növekedése (+) / csökkenése (-) 31.674 -165.977 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak elején 326.108 383.511 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak végén 353.247 218.223 Változás pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek állományában 27.139 -165.288 Folyószámlahitel változása 4.535 -689 Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek állományának növekedése (+) / 31.674 -165.977 csökkenése (-) Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 30 AZ ÉVKÖZI TÖMÖRÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI ÉS EGYÉB MAGYARÁZÓ INFORMÁCIÓK E szakasz ismerteti az évközi tömörített konszolidált beszámoló elkészítésének alapjait, az alkalmazott számviteli politikákat, a szezonalitásra és az előző évi pénzügyi adatok módosítására vonatkozó megjegyzéseket. A szakasz összefoglalja továbbá az idei évtől alkalmazott új számviteli standardokat, módosításokat és értelmezéseket. 1. A számviteli politika meghatározó elemei és egyéb magyarázó információk Beszámoló készítésének alapja A 2020. június 30-ával végződő hat hónapról szóló évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások az ezekre vonatkozó IAS 34 standard szerint készültek. Az évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak minden olyan információt és mellékletet, amely az éves pénzügyi kimutatások esetében követelmény, így azokat a Csoport 2019. december 31-i éves pénzügyi kimutatásaival összhangban kell olvasni. A számviteli politika lényeges elemei Az évközi tömörített konszolidált pénzügyi kimutatások készítésekor alkalmazott számviteli politika összhangban van a Csoport 2019. december 31-i pénzügyi kimutatásainak elkészítésekor alkalmazottal, kivéve az alábbi hatályba lépő új és módosított IFRS standardok alkalmazását. Az alábbi új vagy módosított IFRS standardokat bocsátotta ki a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) vagy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Értelmezési Bizottsága (IFRIC), melyek 2020. január 1-től hatályosak: IFRS 3 Üzleti kombinációk miatti módosítás IFRS 9, IAS 39 és IFRS 7 Effektív Kamatláb Benchmark Reform miatti módosítás IAS 1 és IAS 8: Anyag definíciója miatti módosítás Módosítások az IFRS-ek fogalmi keretrendszerében A közzétett, de még nem hatályos IFRS standardok az alábbiak: IFRS 17 Biztosítási szerződések és az IFRS 17 Biztosítási szerződések miatti módosítás (2023. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítászt az EU még nem hagyta jóvá) IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása: Hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek besorolása miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IFRS 3 Üzleti kombinációk miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IFRS-ek éves javításai, 2018-2020 (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IFRS 16 Lízingek Covid-19-hez kapcsolódó Bérleti koncesszió miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) IFRS 4 Biztosítási szerződések miatti módosítás - IFRS 9 halasztása (2021. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá) A fenti új standardok, illetve módosítások nincsenek jelentős hatással a Csoport konszolidált eredményére, pénzügyi helyzetére és közzétételi kötelezettségeire. Jelentős számviteli becslések és feltételezések 2020. június 30-tól a MOL Csoport módosította az olaj- és gáz mezők készletbecslését a kelet-közép európai országokban. Ennek megfelelően az összes készletet 2P alapon határoznak meg, összhangban az iparági gyakorlattal. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 31 Előző évi pénzügyi adatok módosítása A konszolidált cash flow kimutatásban az összehasonlító időszakok módosításra kerültek, ugyanis a visszavásárlási kötelezettséggel rendelkező részvények törlesztése miatt 9.719 millió forint tévesen Tulajdonosoknak fizetett osztalékok soron lett bemutatva Kölcsönök és hitelek törlesztése helyett. Szezonalitás A Csoport egyes területeire, főként a Downstream, a Fogyasztói Szolgáltatások és a Gáz Midstream szegmensekre szezonalitás jellemző (a Fogyasztói Szolgáltatások esetében a nyári szabadságok miatt magasabb az árbevétel, míg a Gáz Midstream értékesítése a téli fűtési szezonban magasabb), amit számításba kell venni a negyedéves pénzügyi információk elemzésekor. Működést érintő jelentős hatások A COVID-19 világjárvány és az ennek eredményeként bekövetkezett gazdasági válság példátlan kihívásokat jelentett és mindenki számára új prioritásokat hozott, beleértve a MOL-t is. A vírus a MOL-t, alkalmazottait, ügyfeleit és partnereit jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatoknak tette ki, láthatatlan működési kihívásokat okozott a kijárási korlátozások során, és a MOL pénzügyi rugalmasságát és erejét is próbára tette. Az olaj- és gázipart különösen súlyosan sújtotta a járvány, mivel a keresleti és a kínálati oldalt érintő sokk hatások együttesen jelentkeztek. Az upstream szegmenst 2020-ban jelentősen alacsonyabb olaj- és földgázárak sújtották 2019-hez képest, amit többek között ellensúlyozott a kiemelkedő költség- hatékonyságra való törekvés és a magasabb termelési volumen pozitív hatásai az újonnan megszerzett ACG mezőben való befektetés útján. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 32 TÁRGYIDŐSZAKI EREDMÉNY E szakasz ismerteti a Csoport 2020. június 30-án és 2019. június 30-án végződő féléveinek pénzügyi eredményét és teljesítményét. A közzétételek a jövedelemre vonatkozó kimutatás struktúráját követik, és információt nyújtanak a szegmensadatokról, összes működési bevételről, összes működési kiadásról, pénzügyi eredményről, a társult és közös vezetésű vállalkozásokról. A társult és közös vezetésű vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatások szintén itt kerülnek ismertetésre. 2. Szegmens információk Üzleti szempontból a Csoport öt fő szegmensre osztható: Upstream, Downstream, Fogyasztói Szolgáltatások, Gáz Midstream és Központi és egyéb szegmens. A Csoport ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére történő hozzárendeléséért, illetve a teljesítmények értékeléséért. Szegmensek Fogyasztói Gáz Központ és közötti Upstream Downstream szolgáltatások Midstream egyéb átadás Összesen 2020. I. félév (Átvilágított, nem auditált) millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés Csoporton kívüli 70.952 1.140.465 670.500 47.375 14.107 - 1.943.399 vevőknek Szegmensek közötti átadás 104.858 515.445 2.622 2.678 88.377 -713.980 - Értékesítés nettó árbevétele 175.810 1.655.910 673.122 50.053 102.484 -713.980 1.943.399 összesen Üzleti tevékenység nyeresége (+) -24.809 -1.656 40.570 28.640 -39.773 14.982 17.954 / vesztesége (-) Fogyasztói Gáz Központ és Szegmensek Upstream Downstream szolgáltatások Midstream egyéb közötti átadás Összesen 2019. I. félév (Nem átvilágított, nem auditált) millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés Csoporton kívüli 94.017 1.539.236 785.325 45.003 19.846 - 2.483.427 vevőknek Szegmensek közötti átadás 158.453 659.003 3.055 1.682 112.152 -934.345 - Értékesítés nettó árbevétele 252.470 2.198.239 788.380 46.685 131.998 -934.345 2.483.427 összesen Üzleti tevékenység nyeresége 75.872 50.309 42.209 18.424 -37.729 -2.417 146.668 / vesztesége (-) 3. Egyéb működési bevétel 2020-ban a termékár ügyletek valós értékelésből származó nyeresége miatt mintegy 46 milliárd forintos növekedés figyelhető meg az egyéb bevételben a MOL Nyrt-nek köszönhetően. 2019-ben nem került elszámolásra termékár ügyletek valós értékelésből származó nyereség az egyéb bevételek között. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 33 4. Összes működési költség 2020 jún. 30 2019. jún. 30 (Nem (Átvilágított, átvilágított, nem auditált) nem auditált) millió forint millió forint Anyagjellegű ráfordítások 1.451.985 1.947.437 Vásárolt kőolaj 610.771 833.929 Eladott áruk beszerzési értéke 387.771 602.348 Nem szénhidrogén alapú alapanyagok 128.698 166.482 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 119.131 122.271 Egyéb nyersanyagok 91.701 119.478 Vásárolt biodízel komponens 49.762 45.658 Közüzemi költségek 39.368 39.959 Közvetített szolgáltatások 24.783 17.312 Személyi jellegű ráfordítások 134.652 137.545 Bérköltség 95.978 100.996 Társadalombiztosítási járulék 21.897 18.432 Egyéb személyi jellegű kifizetések 16.777 18.117 Értékcsökkenés és értékvesztés 228.983 178.673 Egyéb működési költségek és ráfordítások 108.032 139.395 Egyéb 57.416 77.384 Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj 17.242 16.763 Bányajáradékok 14.728 25.104 Adók és hozzájárulások 10.333 11.889 Bérleti díjak 8.313 8.255 Saját termelésű készletek állományváltozása 82.569 -17.967 Saját előállítású eszközök aktivált értéke -25.327 -40.912 Összes működési költség 1.980.894 2.344.171 A működési költségeket főként az alacsonyabb átlagos Brent jegyzési árak és ennek következtében az alacsonyabb alapanyagárak befolyásolták 2020-ban. 5. Pénzügyi eredmény 2020 I. félév 2019 I. félév (Nem (Átvilágított, átvilágított, nem nem auditált) auditált) Pénzügyi műveletek eredménye millió forint millió forint Kamatbevétel 4.141 4.365 Osztalékbevétel 18 6.065 Árfolyamnyereség 72.154 30.430 Egyéb pénzügyi bevételek 4.181 1.836 Pénzügyi műveletek bevételei 80.494 42.696 Kamatráfordítás 7.965 10.964 Céltartalékok kamathatása 6.646 6.924 Árfolyamveszteség 150.599 28.848 Egyéb pénzügyi ráfordítások 5.941 2.120 Pénzügyi műveletek ráfordításai 171.151 48.856 Pénzügyi műveletek vesztesége 90.657 6.160 A kamatráfordítás csökkent a 2019. szeptemberében visszafizetésre kerülő dollár kötvény miatt. Az árfolyamkülönbözetekből származó nettó eredmény csökkent a forint jelentős gyengülése miatt az euróval és dollárral szemben 2019 I. félévéhez képest. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 34 6. Társult és közös vezetésű vállalkozások Tulajdoni Eredmény Befektetés nettó hányad hozzájárulás értéke 2020 I. 2019 I. 2020. félév félév jún.30 2019. (Átv., (Nem (Átv., dec. 31 nem átv., nem nem (Aud.) aud.) aud.) aud.) 2020 Vállalat neve Ország Tevékenység % millió forint millió forint millió forint millió forint Befektetés közös vezetésű vállalkozásokban BaiTex Llc./ Russia / Kutatás és kitermelés / Kutatás befektetés 51% -5.703 1.307 7.695 14.388 MK Oil and Gas B.V. Netherlands menedzsment JSR MOL Synthetic Hungary Szintetikus gumi gyártása 49% -1.637 -586 12.639 13.274 Rubber Zrt. Rossi Biofuel Zrt. Hungary Bioüzemanyag 25% 271 405 5.278 4.631 komponens gyártása Mobilitási és ITK Holding Zrt. Hungary tömegközlekedési 74% -270 - 1.012 1.281 szolgáltatások Dunai Vízmű Zrt. Hungary Víztermelés, ellátás 33% 1 - 1.404 1.403 Terra Mineralna Croatia Befektetés menedzsment 50% 2.084 -745 9.677 7.109 Gnojiva d.o.o. Ma-Coding Kft. Hungary IT szolgáltatások 50% - - - - Datapac Csoport Slovakia IT szolgáltatások 25% -14 - 535 - MOL-Aspect DNY- Magyarországi Közös Hungary Kutatás és kitermelés 50% - - 9 - Szénhidrogén Kutató és Termelő Kft. New Milford Hungary Ingatlankezelés 0% - - - 36 Development Kft. Befektetés társult vállalkozásokban Pearl Petroleum Ltd. Kurd régió / Gázkutatás 10% 2.953 3.960 153.342 143.863 Irak Ural Group Limited Kazahsztán Kutatás és kitermelés 28% -11.070 -158 6.620 16.713 Meroco a.s. Szlovákia Bio-dízel komponens 25% 14 86 1.491 1.376 gyártása (FAME) Messer Slovnaft s.r.o. Szlovákia Technológiai gáz 49% 41 46 635 801 termelése DAC ARENA a.s. Szlovákia Létesítmény 27,8% 12 52 1.346 1.202 menedzsment IN-ER Erőmű Kft. Magyarország Erőmű befektetés 30% - -40 - - menedzsment BTC Kajmán Olaj szállítás 9% 982 - 15.626 - szigetek Összesen -12.336 4.327 217.309 206.077 7. Nyereségadók a) Tárgyévi adóráfordítás elemzése konszolidált beszámolóban 2020. június 30-án, illetve 2019. június 30-án jelentett jövedelemadók összetétele a következő: Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 35 2020. I. félév 2019. I. félév (Nem (Átvilágított, átvilágított, nem auditált) nem auditált) millió forint millió forint Halasztott adó 21.935 11.128 Helyi iparűzési adó és innovációs járulék 6.838 7.711 Tárgyévi társasági adó és iparági adók 3.449 731 Nyereségadó ráfordítás összesen 32.222 19.570 A helyi iparűzési adó a Magyarországon működő társaságok által a működési területük szerinti helyi önkormányzatnak fizetendő, árbevétel alapú adó. Az adóalap számításánál az árbevételből levonható az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke, illetve a közvetített szolgáltatások értéke. Az adókulcs mértéke önkormányzatonként 0-2% között változó, a helyi szabályozásoktól függően. MOL Nyrt., mint Magyarországon működő, energiaellátó tevékenységet folytató társaság 19%-os (2019 H1: 21%) tényleges adókulccsal számolt iparági nyereségadó megfizetésére kötelezett a helyi szabályok szerint kimutatott adózás előtti eredménye alapján. Norvégiában az Upstream szegmensben tevékenykedő vállalatok számára a tárgyévben a kutatási tevékenységük után felmerülő költségek visszaigényelhetők. Fizetendő nyereségadó Adókulcs változások 2020. január 1-től hatályos társasági adókulcsok az alábbiak: Pakisztán 29% (2019: 30%) Halasztott adókövetelések és- kötelezettségek Adókulcs változások A halasztott adó számítása során figyelembe vett, 2021. január 1-től hatályos társasági adókulcsok az alábbiak: Hollandia 21,7%-ra (2020: 25%) Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 36 NEM-PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK E szakasz ismerteti a Csoport azon nem pénzügyi eszközeit és felmerült kötelezettségeit, amelyek a Csoport teljesítményéhez hozzájárulnak. Ugyancsak e szakasz tartalmazza a Csoport tárgyidőszaki akvizícióit és értékesítéseit. 8. Ingatlanok, gépek és berendezések és immateriális javak a) Ingatlanok, gépek és berendezések 2020. június 30-án végződő első félévben a Csoport 684.745 millió forint értékben szerzett be eszközöket, míg 2019 első félévi érték 230.619 millió forint volt. Az összehasonlító, valamint tárgyidőszaki beszerzések főként az Upstream szegmensben (azerbaijani ACG- mezőben való befektetés) és a Downstream szegmensben (új piacra lépési projektek a MOL Petrolkémiában) foglaltak magukban beruházásokat. 2017-ben a MOL-csoportban elindult, majd 2020-ban folytatódott Poliol Projekt, mely révén az autóiparban, csomagolóiparban és bútoriparban alkalmazott polimerek meghatározó gyártójaként kíván fellépni. A projekt keretében egy új poliolüzem épül, amelyhez a kiadások nagy része kapcsolódik mind a jelenlegi, mind az összehasonlító periódusban. 2020-ban 74.205 millió forint került aktiválásra a Poliol Projekttel kapcsolatban. Értékvesztések 2020. június 30-ra végződő első félévben a nettó értékvesztésből származó veszteség 28.156 millió forint értékben került elszámolásra, mely főként az Upstream szegmensben lévő termelő mezőket és beruházásokat érintette. A MOL-csoport által elvégzett Upstream szegmens értékvesztés tesztek az alábbi feltételezések mentén készültek: Megtérülési érték számítása során az eszközök hosszú távú használatának feltételezése.

Diszkontráták: a megtérülési érték számítások figyelembe veszik a pénz időértékét, az eszköz-specifikus kockázatokat és a megtérülési rátát, amely a piacon hasonló kockázatú, pénzáramlású és időtartamú befektetésért elvárható lenne. A ráta a hasonló eszközökre vonatkozó piaci tranzakciók alapján vagy egy olyan tőzsdei cég súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC) alapján kerül becslésre, amely a vizsgálat tárgyát képző eszközhöz hasonló eszközzel vagy eszközportfólióval rendelkezik, hasonló potenciállal és kockázatokkal.

eszköz-specifikus kockázatokat és a megtérülési rátát, amely a piacon hasonló kockázatú, pénzáramlású és időtartamú befektetésért elvárható lenne. A ráta a hasonló eszközökre vonatkozó piaci tranzakciók alapján vagy egy olyan tőzsdei cég súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC) alapján kerül becslésre, amely a vizsgálat tárgyát képző eszközhöz hasonló eszközzel vagy eszközportfólióval rendelkezik, hasonló potenciállal és kockázatokkal. A számításnál a kutatási és termelési szegmens adózás előtti WACC premisszája került alkalmazásra, és a kapcsolódó ország országkockázati prémiuma. A fentiek alapján a 2020-ban az értékvesztési tesztekhez használt WACC ráta 7,3% és 13,3% között volt.

2020-ban az értékvesztési tesztekhez használt WACC ráta 7,3% és 13,3% között volt. A modellekben használt Brent olaj árakra és NCG gáz árakra vonatkozó feltételezések: körülbelül 50 USD/hordó és 15 EUR/Mwh 2020-tól. 9. Üzleti kombinációk a) MOL Azerbaijan (korábbi néven: Chevron Khazar, Ltd.) felvásárlása 2020. április 16-án a MOL Group sikeresen lezárta korábban bejelentett akvizícióját a Chevron Global Ventures, Ltd-vel és a Chevron BTC Pipeline, Ltd-vel az azerbajdzsáni nem operált kutatás és termelési eszközök és csővezeték megvásárlásáról. A megállapodás értelmében a MOL tulajdonába került az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) olajmező 9,57%-os illetve a Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezeték 8,9%-os részesedése, amely a Földközi- tenger partján található Ceyhant köti össze az ACG mezővel. A tranzakció összege 1,57 milliárd dollár (effektív nap: 2019. január 1.). A tranzakciónak köszönhetően a MOL a harmadik legnagyobb tulajdonossá válik a Kaszpi- tengeren található jelentős készletekkel rendelkező ACG mezőben, melynek operátora a BP, és 1997 óta termel kőolajat. Az eszköz megvásárlása mérföldkő a MOL kutatás-termelés üzletágának nemzetközi portfoliójának bővítésében, és jelentős lépés az inorganikus készletpótlási célok eléréséhez. Az operátor becslése szerint a 2017. szeptemberi, 2049-ig terjedő licensz hosszabbítást követően a kitermelhető földtani vagyon körülbelül 3 milliárd hordót tesz ki. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 37 A MOL Group részesedés arányos konszolidációs módszert alkalmaz a MOL Azerbaijan konszolidált pénzügyi kimutatásokban való megjelenítése szempontjából, és a tőke módszert alkalmazza a BTC Pipeline Company jelentős befolyásának bemutatására az IFRS 11 Közös megállapodások és az IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések standard szerint. Az üzleti kombináció során megszerzett befektetés kezdeti elszámolása még nem teljes a féléves közbenső pénzügyi kimutatások közzétételének időpontjáig, mivel az értékelés még folyamatban van. MOL Azerbaijan (Átvilágított, nem auditált) millió forint Befektetett eszközök 613.601 Immateriális javak - Tárgyi eszközök 613.601 Befektetések - Egyéb befektetett eszközök - Halasztott adóeszközök - Forgóeszközök 36.552 Készletek 9.002 Vevő- és egyéb követelések 8.858 Egyéb forgóeszközök 6 Pénzeszközök 18.686 Hosszú lejáratú kötelezettségek -197.698 Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú -28.926 Hosszú lejáratú hitelek - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -70.062 Halasztott adókötelezettségek -98.710 Rövid lejáratú kötelezettségek -47.565 Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú - Rövid lejáratú hitelek - Szállítók és egyéb kötelezettségek -39.364 Nyereségadó kötelezettség -8.201 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - Nettó eszközértékből MOL-Csoportra jutó rész (9,57%) 404.890 Akvizíciókor keletkezett goodwill - Összes ellenérték (részesedés megszerzésekor érvényes árfolyamon) 475.026 Függő ellenérték - Csökkentve: megszerzett nettó eszközök valós értéke -404.890 Akvizíciókor keletkezett, nem végleges goodwill 70.136 Nettó pénzkiáramlás leányvállalat megszerzésekor Fizetett ellenérték (kifizetéskor érvényes árfolyamon) 475.026 Csökkentve: megszerzett pénzeszközök egyenlege -18.686 Nettó pénzkiáramlás 456.340 2020. ápr. 16 - 2020. jún. 30 Nettó árbevétel Tárgyév nyeresége (Átvilágított, nem auditált) millió forint millió forint MOL Azerbaijan 8.800 3.965 b) Egyéb felvásárlások További két felvásárlás történt 2020 első félévében (Tisza Solar Energy Ltd. and Datapac s. r. o.), mely tranzakciók nem minősülnek jelentősnek a Csoport szempontjából. c) Az Aurora Kunststoffe GmbH és leányvállalatainak felvásárlása Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 38 2019. október 31-én a MOL-csoport100%-os részesedést szerzett az Aurora Kunststoffe GmbH-ban. Az üzleti kombináció számviteli elszámolása 2019. december 31-én nem került véglegesítésre. Az elszámolás 2020. június 30- án fejeződött be és nem volt jelentős hatása a 2019. december 31-i elszámolásra. 10. Egyéb befektetett eszközök 2020. jún. 30 2019. dec. 31. (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) millió forint millió forint Beruházásokra adott előlegek 48.690 43.652 Kötelezően tartandó készletek 46.834 45.167 Immateriális javakra fizetett előleg 652 582 Hosszú távú bérletre fizetett előleg 400 420 Bányajáradék előleg 107 215 Egyéb 202 336 Összesen 96.885 90.372 11. Készletek A készletek értéke 462.651 millió forintra csökkent 2020. június 30-án (2019. december 31-én: 517.060 millió forint). Az értékvesztés számítás módszertana a készletek (nyers, félkész -és késztermékek) bekerülési értékének és a mérleg fordulónapot követő 10 napon belüli értékesítési árának összehasonlításán alapul. Az értékvesztés a nettó realizálható érték figyelembe vételével kerül kiszámításra. 2020 első negyedévében a kőolaj piaci árának csökkenése jelentősebb volt, mint 2019 azonos időszakában, mivel a koronavírus járvány és a kijárási korlátozások világszerte a kereslet visszaesését okozták. 12. Egyéb forgóeszközök 2020. jún. 30 2019. dec. 31. (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) millió forint millió forint Előre fizetett és visszaigényelhető adók (kivéve jövedelemadók) 40.848 42.688 Előre fizetett költségek 18.293 12.559 Adott előlegek 12.003 10.462 Egyéb 861 1.768 Összesen 72.005 67.477 13. Céltartalékok A céltartalékok egyenlege 39.499 millió forinttal növekedett 2020. első félévében, és 620.827 millió forint volt 2020. június 30-án. A növekedést elsősorban az MOL Azerbaijan (28.373 millió forint) és az INA-ban (9.272 millió forint) képzett mezőfelhagyási céltartalék okozta. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 39 14. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2020. jún. 30. 2019. dec. 31 (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) millió forint millió forint Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások 16.876 12.208 Kapott és elhatárolt egyéb támogatások 6.863 6.813 Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció 3.999 4.157 Munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele 1.346 1.287 Állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban 835 912 Egyéb 1.321 1.247 Összesen 31.240 26.624 15. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2020. jún. 30. 2019. dec. 31 (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) millió forint millió forint Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók) 179.808 138.893 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 40.442 39.055 Fizetendő vámok 11.950 11.539 Vevőktől kapott előlegek 11.837 12.934 Stratégiai készletezésért fizetendő díjak 6.293 4.667 Egyéb halasztott bevételek 5.252 5.648 Kapott és elhatárolt állami támogatások 1.020 963 Egyéb 5.359 3.439 Összesen 261.961 217.138 A fizetendő adók és hozzájárulások főként bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból és jövedéki adóból állnak. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 40 PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK, TŐKE ÉS PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS E szakasz ismerteti a Csoport tőkestruktúrájának menedzselésére és a pénzügyi kockázatok kezelésére vonatkozó politikáit és eljárásait, valamint bemutatja azon pénzügyi instrumentumokat is, melyek segítségével a Csoport megvalósítja ezen politikákat. 16. Pénzügyi instrumentumok levezetése Fedezeti Eredménnyel elszámolásba Amortizált Egyéb átfogó Könyv szemben bevont bekerülési eredménnyel szerinti valós értéken derivatívák értéken szemben valós érték 2020. jún. 30 (Átvilágított, nem auditált) értékelt fedezeti elsz.* értékelt értéken értékelt összesen Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Pénzügyi eszközök Tőkeinstrumentumok 3.535 - - 64.477 68.012 Adott kölcsönök - - 34.511 - 34.511 Betétek - - 348 - 348 Egyéb befektetett Pénzügyi lízing követelések - - 8.341 - 8.341 pénzügyi eszközök Hitelviszonyt megtestesítő - - - 12.947 12.947 értékpapírok Termékár ügyletek 5.854 - - - 5.854 Egyéb - - 23.451 - 23.451 Befektetett pénzügyi eszközök összesen 9.389 - 66.651 77.424 153.464 Vevő- és egyéb követelések - - 545.153 - 545.153 Pénzügyi lízing követelések - - 357 - 357 Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek - - 353.247 - 353.247 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - - - 14.602 14.602 Termékár ügyletek 24.627 - - - 24.627 Adott kölcsönök - - 3.581 - 3.581 Egyéb rövid Betétek - - 58 - 58 lejáratú pénzügyi Pénzügyi lízing követelések - - 569 - 569 eszközök Egyéb származékos ügyletek 1.136 - - - 1.136 Egyéb 198 - 3.845 - 4.043 Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen 25.961 - 906.810 14.602 947.373 Pénzügyi eszközök összesen 35.350 - 973.461 92.026 1.100.837 Pénzügyi kötelezettségek Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek) - - 970.582 - 970.582 Pénzügyi lízing kötelezettségek - - 116.981 - 116.981 Egyéb hosszú Deviza származékos ügyletek - 936 - - 936 lejáratú pénzügyi Egyéb származékos ügyletek 5.188 - - - 5.188 kötelezettségek Egyéb - - 68.365 - 68.365 Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen 5.188 936 1.155.928 n/a. 1.162.052 Szállítói- és egyéb tartozások - - 548.208 - 548.208 Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek) - - 239.476 - 239.476 Pénzügyi lízing kötelezettségek - - 29.348 - 29.348 Eladott "A" részvények eladási és - - 185.785 - 185.785 vételi opcióval Egyéb rövid Termékár ügyletek 28.676 - - - 28.676 lejáratú pénzügyi Deviza származékos ügyletek 784 - - - 784 kötelezettségek Egyéb származékos ügyletek 5.472 - - - 5.472 Egyéb - - 6.574 - 6.574 Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen 34.932 - 1.009.391 n/a. 1.044.323 Pénzügyi kötelezettségek összesen 40.120 936 2.165.319 n/a. 2.206.375 * fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 41 Fedezeti Eredménnyel elszámolásba Amortizált Egyéb átfogó Könyv szemben bevont bekerülési eredménnyel szerinti valós értéken derivatívák értéken szemben valós érték 2019. dec. 31 (Auditált) értékelt fedezeti elsz.* értékelt értéken értékelt összesen Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Pénzügyi eszközök Tőkeinstrumentumok 1.649 - - 63.545 65.194 Adott kölcsönök - - 27.941 - 27.941 Betétek - - 323 - 323 Egyéb befektetett pénzügyi - - - 8.694 eszközök Pénzügyi lízing követelések 8.694 Hitelviszonyt megtestesítő - - - 12.680 12.680 értékpapírok Termékár ügyletek 133 - - - 133 Egyéb - - 22.726 - 22.726 Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1.782 - 59.684 76.225 137.691 Vevő- és egyéb követelések - - 610.048 - 610.048 Pénzügyi lízing követelések - - 287 - 287 Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek - - 326.108 - 326.108 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14.136 - - 10.139 24.275 Termékár ügyletek 5.894 - - - 5.894 Adott kölcsönök - - 4.415 - 4.415 Betétek - - 40.269 - 40.269 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi Deviza származékos eszközök - - - 556 ügyletek 556 Egyéb származékos 1.053 - - - 1.053 ügyletek Egyéb - - 51.958 - 51.958 Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen 21.083 - 1.033.641 10.139 1.064.863 Pénzügyi eszközök összesen 22.865 - 1.093.325 86.364 1.202.554 Pénzügyi kötelezettségek Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek) - - 473.612 - 473.612 Pénzügyi lízing - - - 108.805 kötelezettségek 108.805 Deviza származékos 556 679 - - 1.235 Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi ügyletek kötelezettségek Egyéb - - 1.903 - 1.903 Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen 556 679 584.320 n/a. 585.555 Szállítói- és egyéb tartozások - - 624.164 - 624.164 Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek) - - 300.281 - 300.281 Pénzügyi lízing - - - 26.341 kötelezettségek 26.341 Eladott "A" részvények - - - 230.723 eladási és vételi opcióval 230.723 Termékár ügyletek 10.742 - - - 10.742 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi Deviza származékos 3 - - - 3 kötelezettségek ügyletek Egyéb származékos 4.231 - - - 4.231 ügyletek Egyéb - - 6.907 - 6.907 Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen 14.976 - 1.188.416 n/a. 1.203.392 Pénzügyi kötelezettségek összesen 15.532 679 1.772.736 n/a. 1.788.947 * fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 42 17. Vevő- és egyéb követelések A vevő- és egyéb követelések egyenlegének 545.510 millió forintra csökkenését az átlagos Brent kőolaj árban bekövetkezett csökkenés és következésképp a lecsökkent átlagos termékárak okozták (2019 első félévében 675.634 millió forint). Továbbá, általános esés a keresletben is tovább csökkentette a követelés egyenlegeket. 18. Valós érték hierarchia 2020 jún. 30 (Átvilágított, nem auditált) 2019. dec. 31 (Auditált) 2. szint 2. szint Elérhető és figyelemmel 1. szint Elérhető és 1. szint kísérhető piaci figyelemmel adatokon Nem kísérhető piaci Nem módosított alapuló Valós érték módosított adatokon Valós érték aktív piacokon értékelési aktív piacokon alapuló értékelési összesen összesen jegyzett árak eljárások jegyzett árak eljárások Valós érték hierarchia millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint Pénzügyi eszközök Tőkeinstrumentumok 22.504 45.508 68.012 24.814 40.380 65.194 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4.123 23.426 27.549 4.688 32.267 36.955 Termékár ügyletek - 30.481 30.481 - 6.027 6.027 Egyéb származékos ügyletek - 1.136 1.136 - 1.053 1.053 Egyéb 198 - 198 - - - Pénzügyi eszközök összesen 26.825 100.551 127.376 29.502 79.727 109.229 Pénzügyi kötelezettségek Termékár ügyletek - 28.676 28.676 - 10.742 10.742 Deviza származékos ügyletek - 1.720 1.720 - 1.238 1.238 Egyéb származékos ügyletek - 10.660 10.660 - 4.231 4.231 Pénzügyi kötelezettségek összesen - 41.056 41.056 - 16.211 16.211 A Csoport 2020-ban és 2019-ban sem rendelkezett olyan instrumentummal, amely a 3. szintű kategóriába lett volna besorolva (3. szint: nem elérhető és figyelemmel nem kísérhető piaci adatokon alapuló értékelési eljárások). 19. Tőkekezelés Saját tőke Jegyzett tőke A törzsrészvény, a saját és a kibocsátható részvények darabszámának változásai: Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 43 Visszavásárlási Összes kötelezettséggel Kibocsátható kibocsátott Visszavásárolt rendelkező Kintlévő maximális részvény saját részvény részvények részvények részvény "A" és "B" sorozatú részvények darabszáma darabszáma darabszáma darabszáma darabszám 2019. jan. 01. 819.424.825 -76.733.102 -108.315.354 634.376.369 1.059.424.825 Igazgatóság tagjainak és MRP programan részt vevőknek juttatott - 886.670 - 886.670 - részvények MUFG Securities EMEA Plc. részvény - 5.648.407 -5.648.407 - - opciós szerződés elszámolása UniCredit Bank A.G. részvény opciós - 484.582 -484.582 - - szerződés elszámolása ING Bank N.V. részvény opciós - 3.341.680 -3.341.680 - - szerződés elszámolása 2019. dec. 31. (Auditált) 819.424.825 -66.371.763 -117.790.023 635.263.039 1.059.424.825 Igazgatóság tagjainak és MRP programan részt vevőknek juttatott - 148.800 - 148.800 - részvények MUFG Securities EMEA Plc. részvény - -10.951.702 10.951.702 - - opciós szerződés elszámolása Commerzbank AG-val kötött új 10.732.876 -10.732.876 részvény opció szerződés 2020. jún. 30. (Átvilágított, nem 819.424.825 -66.441.789 -117.571.197 635.411.839 1.059.424.825 auditált) "C" sorozatú részvények 2019. dec. 31. (Auditált) 578 -578 - - 578 "C" sorozatú részvények 2020. jún. 30. (Átvilágított, nem 578 -578 - - 578 auditált) Saját részvényre vonatkozó put és call opciós tranzakciók A MOL Nyrt. és egyes pénzintézetek között három, 2020. június 30-án összesen 77.487.189 darab "A" sorozatú MOL törzsrészvényre ("Részvény")vonatkozóopciós szerződés állfenn. AMOLNyrt.amerikaitípusúvételiopciókkal,míga pénzintézetek európaitípusú eladási opciókkal rendelkeznek az "A" sorozatú MOL törzsrészvényekre vonatkozóan. Mind a vételi, mind az eladási opciók lejárata azonos. Kötési árfolyam Pénzintézet MOL törzsrészvények darabszáma részvényenként Lejárat ING Bank N.V. 39.179.973 5,4801 EUR 2021.06.23 Commerzbank AG 10.732.876 5,6568 EUR 2021.06.16 UniCredit Bank AG 27.574.340 9,0664 EUR 2021.06.14 A MOL Nyrt. és az ING Bank N.V. ("ING") 2020. június 17-én megállapodást kötött, melynek értelmében a közöttük 2019. november 26-án létrejött opciós szerződés alapján 39.179.973 darab Részvény vonatkozásában fennálló opciós jogok 2020. június 25-én pénzbeli elszámolásra kerültek. Egyidejűleg a MOL Nyrt. és az ING újabb részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján 2020. június 25-én kezdődő hatállyal a MOL Nyrt. amerikai típusú vételi jog, az ING pedig európai típusú eladási jog jogosultjává vált 39.179.973 darab Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási jogok lejárata 2021. június 23., lehívási ára egyaránt 5,4801 euró részvényenként. A MOL Nyrt. és a MUFG Securities EMEA Plc. ("MUFG") megállapodást kötött, melynek értelmében a közöttük 2019. november 11-én aláírt opciós szerződés alapján 10.951.702 darab Részvény vonatkozásában fennálló opciós jogok 2020. június 18-án fizikai elszámolásra kerültek. A MOL, az MUFG és a Commerzbank AG. ("Commerzbank") 2020. június 16-án megállapodtak abban, hogy a MOL kijelöli a Commerzbankot, hogy átvegyen az MUFG-től 10.732.876 darab Részvényt, a MOL pedig 218.826 darab Részvényt szerez. Egyidejűleg a MOL és a Commerzbank részvény opciós szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján 2020. június 18-án kezdődő hatállyal a MOL amerikai típusú vételi jog, a Commerzbank pedig európai típusú eladási jog jogosultjává válik 10.732.876 darab Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási jogok lejárata 2021. június 16., lehívási ára 5,6568 euró részvényenként. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 44 A MOL Nyrt. és a UniCredit Bank AG ("UniCredit") 2019. november 11-én megállapodást kötött, melynek értelmében közöttük 2018. november 14-én aláírt opciós szerződés alapján 27.089.758 darab Részvény vonatkozásában fennálló opciós jogok 2019. november 18-án pénzbeli elszámolásra kerülnek. Egyidejűleg a MOL Nyrt. és az UniCredit újabb részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött. Ezen tranzakciók eredményeképpen a UniCredit tulajdonába 484.582 darab Részvény került. A részvény opciós szerződés alapján 2019. november 18-án kezdődő hatállyal a MOL Nyrt. amerikai típusú vételi jog, az UniCredit pedig európai típusú eladási jog jogosultjává vált 27.574.340 darab Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási jogok lejárata 2021. június 14., lehívási ára egyaránt 9,0664 euró részvényenként. Osztalék Tekintettel arra, hogy a rövidtávú intézkedések a készpénz megőrzésére és a maximális rugalmasságra irányulnak, annak ellenére, hogy eredetileg az alaposztalék növelését terveztük a már korábban megszokott tendencia szerint, az Igazgatóság a 2019-es adózás utáni eredmény eredménytartalékba való helyezését javasolta. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 45 EGYÉB PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 20. Mérlegen kívüli kötelezettségek a) Adott garanciák E szakasz ismerteti az egyéb pénzügyi információkat, amelyeket vagy a vonatkozó számviteli standardok követelnek meg, vagy a vezetőség tekint a részvényesek számára lényeges információnak. A Csoporton kívüli felek részére vállalt bankgaranciák összege 219.269 millió forint 2020. június 30-án. Szerződéses és beruházási kötelezettségek A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2020. június 30-án 179.578 millió forint (283.483 millió forint 2019. december 31-én), amelyből 4.306 millió forint társult vállalkozáshoz, 144.811 millió forint magyar, míg 18.980 millió forint szlovák tevékenységhez tartozik. A magyarországi tevékenységek közül a legjelentősebb összegek a csurgói szivattyúállomás projektjéhez kapcsolódnak (6.965 millió forint), valamint a Tiszai Finomító vasúti hálózatának fejlesztéshez (2.521 millió forint), illetve egy mezőfejlesztési projekthez Somogyban (2.109 millió forint). További jelentős összegek kapcsolódnak egy Szlovákiában megvalósuló projekthez, melynek célja a termelés megbízhatóságának növelése, az egészségi, biztonsági és környezeti kockázatok csökkentése (6.224 millió forint), valamint egy transzformátorcsere programhoz kötődnek a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosításához (3.191 millió forint). A vállalati társadalmi felelősségvállalás részeként a MOL Nyrt. 10.697 millió forint értékben vállalt kötelezettséget szponzorációs megállapodások révén a következő négy évre. A MOL Nyrt. 5.659 millió forint értékben kötött megállapodást a JANAF vállalattal. c) Operatív lízing 2020. jún. 30. 2019. dec. 31. (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) Fel nem vett lízing kötelezettségek millió forint millió forint 1 éven belül esedékes kötelezettségek 1.457 1.216 1-5 éven belül esedékes kötelezettségek 750 912 5 éven túl esedékes kötelezettségek 539 240 Összesen 2.746 2.368 A 2020. június 30-i egyenlegből 1.466 millió forint a horvátországi, 113 millió forint a szlovákiai, 80 millió forint pedig a magyarországi tevékenységhez köthető. d) Hatósági eljárások, peres ügyek Általánosságban A lentiekben felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol ez kiemelésre került. A MOL-csoport tagjai szokásos működésük során több peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban olyan további peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére. Azon perek pertárgyértéke, melyekben a MOL-csoport tagjai alperesként vesznek részt, 49.721 millió forint, melyre 26.228 millió forint összegű céltartalék képzésére került sor. Creditor perek (MOL Nyrt.) CREDITOR GAMA s.r.o. kártérítési igényt tartalmazó keresetet nyújtott be a MOL Nyrt. ellen a Slovnaft a.s. részvényeinek MOL Nyrt. általi felvásárlását érintően. Ebben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze a MOL Nyrt.-t hozzávetőlegesen 380 millió szlovák korona (12,6 millió euró) és annak évi 14,75%-os késedelmi kamatai megfizetésére. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 46 A kereset több esetben is elutasításra került, legutóbb a Legfelsőbb Bíróság által. Credit GAMA a Legfelsőbb Bíróság határozata ellen alkotmányjogi panaszt nyújtott be. A CREDITOR BETA s.r.o. azt állítja, hogy a Slovnaft a.s. társaság felvásárlásakor a MOL Nyrt. által tett vételi ajánlatot a szlovák pénzügyi hatóság nem hagyta jóvá. Emiatt nem jutott hozzá a felajánlott részvényei ellenértékéhez. A CREDITOR BETA keresetében kártérítési igénnyel élt, melyben követeli nagyságrendileg 3 millió euró és annak évi 10,48%-os késedelmi kamata megfizetését. Az eljárás az összegszerűség kérdésében folyik tovább, míg a MOL Nyrt. a jogalap tekintetében hozott ideiglenes döntés ellen élt fellebbezéssel a fellebbviteli bíróságon. Ezt a fellebbezést a bíróság elutasította. A MOL Nyrt. rendkívüli jogorvoslattal élt a fellebbezés elutasítását érintően. ICSID választottbírósági eljárás (MOL Nyrt. kontra Horvát Köztársaság) A MOL Nyrt a választottbírósági eljárást indító kérelmét 2013. november 26-án nyújtotta be a Nemzetközi Befektetések Vitarendezési Központjához ("ICSID") a Horvát Köztársaság Kormánya ellen. A kereset benyújtását elsősorban az INA-Industrija Nafte, d.d.-nek ("INA") a gáz üzletágban elszenvedett hatalmas veszteségei indokolták, melyeket a horvát kormány 2009-ben tanúsított szerződésszegő magatartása okozott. A választottbírósági eljárás nem csak a szerződések megszegésének orvoslására irányul, hanem az INA és közvetve a MOL Nyrt. rovására a szabályozói hatalommal való visszaélésről is szól. KONCESSZIÓK (INA-csoport) 2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott, amelyekkel megfosztotta az INA-tszénhidrogén-kutatási koncesszióitól a "Száva", "Dráva" és "Észak-nyugat Horvátország" feltárási területeken. 2011. augusztus 29-én az INA három keresetet nyújtott be a Minisztérium döntései ellen a bírósághoz. A Közigazgatási Bíróság megsemmisítette a Minisztérium döntéseit. Az INA 2017. szeptember 8-án kapta kézhez a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ítéletét, amelyben elutasította az INA fellebbezését a "Dráva" ügyben hozott elsőfokú döntés ellen. Ezáltal véglegessé vált a határozat, amely a "Dráva" kutatási területen a szénhidrogén-kutatási engedélyek zárolását rendelte el. A bíróság továbbra sem döntött a "Száva" és "Észak-nyugat Horvátország" kutatási területekkel kapcsolatos INA keresetek ügyében. 2017. október 6-án az INA Alkotmányjogi keresetet nyújtott be a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságához azon ítéletek ellen, amelyeket a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága és Közigazgatási Bírósága hoztak a "Dráva" ügyben. Keresetében az INA mindezen ítéletek hatályon kívül helyezését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az ügy folyamatban van az Alkotmánybíróság előtt. 2018. július 12-én az INA megkapta a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság azon döntését, melyben megsemmisítette a Közigazgatási Bíróság és a Minisztérium korábbi döntéseit, melyek a "Száva" kutatási területet érintő kutatási engedéllyel kapcsolatosak. BELVEDERE 2017 júliusában az INA megkapta a Belvedere d.d. Dubrovnik keresetét, amelynek alapja egy 220 millió horvát kunát kitevő követelés. A követelés INA által a Belvedere d.d. részére 2005-ben nyújtott kölcsönhöz kapcsolódik (a kölcsön biztosítékaként szolgált a Dubrovnikban található "Belvedere" szálloda). Mivel a Belvedere d.d. nem fizette vissza a kölcsönt, 2012-ben megindult a végrehajtási eljárás és a hotelt egy nyilvános aukción értékesítették. Belvedere d.d. azt állítja, hogy a hotel a piaci ára alatt került értékesítésre és követeli a jó hírnevének megsértése miatt őt ért kárt, valamint a profitvesztesége megtérítését. Bár ezen eljárás kimenetele még bizonytalan, mégis valószínűbb, hogy az INA-nak kedvező döntés fog születni. A lehetséges kimeneteltől függetlenül, a kártérítési igényt túl magasnak tekintik, figyelembe véve, hogy három független bírósági szakértő már kifejezte véleményét a piaci ár kérdésében. MOL Nyrt. és INA kontra Bosznia-Hercegovina A MOL Nyrt. és az INA 2012-ben választottbírósági eljárást kezdeményezett Bosznia Hercegovina ellen Zürichben, az ICC előtt. Az eljárás egészen 2019 novemberéig szünetelt. Az INA és a MOL Nyrt. általi követelés az alábbiakon alapult: A 2006. szeptemberében aláírt, Energopetrolt (EP) érintő feltőkésítési megállapodásban Bosznia-Hercegovina kijelentette és vállalta az EP munkajogi jogszabályoknak való megfelelését a konzorciummal szemben, valamint azt, hogy nincs kockázata annak, ha az Energopetrollal szemben bírósági eljárást kezdeményeznek. A tranzakció lezárását követően jelentős számú korábbi és jelenlegi alkalmazott pert indított az Energopetrollal szemben. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 47 Bosznia-Hercegovina ellenkérelmében az alábbiakra hivatkozik: Az EP feltőkésítési megállapodás szerint az INA és a MOL Nyrt. kötelezettsége volt az EP-be történő befektetések biztosítása. A megállapodás szövege szerint a befektetés jelenti egyben a szükséges források biztosítását is, beleértve a korlátok nélküli kölcsönöket is az EP részére abból a célból, hogy megújítsák és kibővítsék a feltőkésítési megállapodást, ahogyan az a megállapodás mellékletét képező befektetési tervben is szerepelt. A Deloitte - akit a megállapodás feltételeinek teljesítésébe a felek bevontak - is megerősítette, hogy a konzorcium teljesítette befektetési kötelezettségeit. Dana és Crescent kontra MOL Nyrt és OMV 2019. április 3-án az OMV (OMV Upstream International GmbH) LCIA választottbírósági eljárást indított a Dana (Dana Gas PJSC), Crescent (Crescent Petroleum Company International Limited), MOL (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.) és a Pearl (Pearl Petroleum Company Limited) ellen, a felek és az RWE (RWE Middle East Holdings, B.V. között 2009. május 15-én kötött Joint Venture Agreement (JVA) alapján. 2019. április 12-én a Dana és a Crescent is választottbírósági eljárást kezdeményeztek az OMV és a MOL ellen. 2019. október 29-én a választottbíróság elrendelte az eljárások egyesítését. A MOL álláspontja az, hogy a Dana és Crescent azért szorgalmazza az FDP mielőbbi jóváhagyását, hogy olyan kifizetésekhez jusson, melyekre nem lenne jogosult. Mindezt egy olyan korai és indokolatlan fejlesztési terv előmozdításával, mely figyelmen kívül hagyja a Pearl működésének valós helyzetét. Két szakértői eljárás során is megállapításra került - a MOL álláspontjával megegyezően - hogy a fejlesztési tervek (FDP-k) nem felelnek meg a szükséges mértékben a JVA-ban megállapított fejlesztési kritériumoknak. A MOL a Dana és Crescent valamennyi követelésének elutasítását kéri. Az ügy tárgyalásának időpontja 2021 áprilisára került kitűzésre. Dana és Crescent kontra MOL Nyrt 2020. február 14-én a Dana Gas PJSC ("Dana") és a Crescent Petroleum Company International Limited ("Crescent") LCIA választottbírósági eljárást indított a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. ("MOL") mint ellen. A Dana és Crescent állítása szerint a MOL megszegte a 2009. május 15-én, a Dana, Crescent és a MOL által kötött Share Sale Agreementben ("SSA") vállalt kötelezettségeit azzal, hogy nem tett eleget a Dana és Crescent álláspontja szerint részükre járó earn-out payment kifizetésének. MOL álláspontja szerint a felperesek nem jogosultak Tartalékkészlet -, Termelés - és Kőolajkészlet-alapú kifizetésre. A tények azonosak azokkal, amelyek a JVA választottbírósági eljárásban kerülnek elbírálásra. 21. Konszolidált cash flow kimutatással kapcsolatos információk Az üzleti tevékenység nettó pénzbeáramlása forgótőke változása nélkül 158.953 millió forintra csökkent 2020 első félévében (összehasonlító periódusban 332.429 millió forint). A csökkenés főként az első féléves negatív adózás előtti eredménynek köszönhető. Az üzleti tevékenység nettó pénzáramlása a forgótőke változással együtt ugyanakkor 244.449 millió forintra csökkent (2019 első félévében: 243.096 millió forint). A befektetési tevékenység nettó pénzáramlása 578.443 millió forintra nőtt 2020 első félévében (összehasonlító periódusban 279.139 millió forint). A növekedés főként a beruházások ás az egyéb pénzügyi eszközök növekedésével magyarázható. A finanszírozási tevékenység pénzkiáramlása 288.754 millió forintra csökkent 2020 első félévében (összehasonlító periódusban 135.836 millió forint), melynek fő oka a hosszú lejáratú hitelek növekedése volt. 22. Tranzakciók kapcsolt felekkel Társult és közös vezetésű vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók MOL-csoport jelentős kapcsolt felei a társult és közös vezetésű vállalkozások, illetve a kulcspozícióban lévő vezetők. E kapcsolt felekkel 2020 első félévében történt valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra. Évközi Tömörített Konszolidált Pénzügyi Kimutatások - 2020. I. félév 48 Főbb egyenlegek: 2020. jún. 30 2019. dec. 31 (Átvilágított, (Auditált) nem auditált) millió forint millió forint Vevő- és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól 40.687 29.585 Szállító és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 11.851 11.302 Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 8.302 28.091 23. Beszámolási időszak utáni események 2020. július 29-én a Panta Distribuzione S.r.l. Igazgatósága jóváhagyta az LPG üzletág értékesítését, aminek nem jelentős a könyv szerinti értéke. 49 MELLÉKLETEK Melléklet I. Főbb IFRS pénzügyi mutatók divízionális bontásban Nem auditált adatok (millió Ft-ban) 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Értékesítés nettó árbevétele(8) 2020. I. 2019. I. félév Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév 102.238 73.572 125.358 -41 Upstream 175.810 252.470 -30 977.350 678.560 1.199.356 -43 Downstream 1.655.910 2.198.238 -25 29.532 20.522 17.552 17 Gáz Midstream 50.053 46.685 7 372.619 300.503 435.312 -31 Fogyasztói szolgáltatások 673.122 788.381 -15 50.060 52.423 78.476 -33 Központ és egyéb 102.484 131.998 -22 1.531.799 1.125.580 1.856.054 -39 Értékesítés nettó árbevétele összesen 2.657.379 3.417.772 -22 -412.289 -301.691 -515.008 -41 Szegmensek közötti átadás(9) -713.980 -934.345 -24 1.119.510 823.889 1.341.046 -39 Külső értékesítés nettó árbevétele összesen 1.943.399 2.483.427 -22 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. EBITDA 2020. I. 2019. I. félév Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév 56.415 35.501 77.378 -54 Upstream 91.916 160.657 -43 23.786 45.549 76.521 -40 Downstream 69.335 109.860 -37 21.871 14.305 6.648 115 Gáz Midstream 36.176 25.001 45 27.006 35.334 33.824 4 Fogyasztói szolgáltatások 62.340 58.693 6 -11.457 -16.307 -11.705 39 Központ és egyéb -27.765 -25.858 7 6.469 8.464 98 n.a. Szegmensek közötti átadás(9) 14.934 -3.012 n.a. 124.090 122.846 182.764 -33 EBITDA összesen 246.936 325.341 -24 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Értékcsökkenés 2020. I. 2019. I. félév Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév 40.613 76.112 45.112 69 Upstream 116.725 84.785 38 34.923 36.067 29.560 22 Downstream 70.991 59.550 19 3.734 3.802 3.394 12 Gáz Midstream 7.536 6.578 15 12.601 9.169 8.997 2 Fogyasztói szolgáltatások 21.770 16.484 32 5.923 6.085 6.554 -7 Központ és egyéb 12.009 11.871 1 276 -322 -231 39 Szegmensek közötti átadás(9) -48 -595 -92 98.070 130.913 93.386 40 Értékcsökkenés összesen 228.983 178.673 28 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Üzleti eredmény 2020. I. 2019. I. félév Vált. % n.év n.év n.év év/év % félév 15.802 -40.611 32.265 n.a. Upstream -24.809 75.872 n.a. -11.138 9.482 46.961 -80 Downstream -1.656 50.309 n.a. 18.137 10.503 3.254 223 Gáz Midstream 28.640 18.423 55 14.405 26.165 24.827 5 Fogyasztói szolgáltatások 40.570 42.209 -4 -17.381 -22.393 -18.259 23 Központ és egyéb -39.773 -37.729 5 6.195 8.788 330 n.a. Szegmensek közötti átadás(9) 14.982 -2.416 n.a. 26.020 -8.066 89.378 n.a. Üzleti eredmény összesen 17.954 146.668 -88 50 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. EBITDA speciális tételek nélkül(1) 2020. I. 2019. I. Vált. év/év n.év n.év n.év félév félév % % 56.415 35.501 77.378 -54 Upstream 91.916 156.735 -41 23.786 45.549 76.521 -40 Downstream 69.335 109.860 -37 91.057 36.574 76.196 -52 Downstream(2) újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA- 127.632 114.832 11 ja 21.871 14.305 6.648 115 Gáz Midstream 36.176 25.001 45 27.006 35.334 33.824 4 Fogyasztói szolgáltatások 62.340 58.693 6 -11.457 -16.307 -11.705 39 Központ és egyéb -27.765 -25.858 7 6.469 8.464 98 n.a. Szegmensek közötti átadás(9) 14.934 -3.012 n.a. 191.361 113.872 182.439 -38 Újrabesz. árakkal becsült "tiszta" EBITDA(2) 305.233 326.391 -6 124.090 122.846 182.764 -33 EBITDA speciális tételek nélkülösszesen 246.936 321.419 -23 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. Üzleti eredmény speciális tét. nélkül(1) 2020. I. 2019. I. Vált. év/év n.év n.év n.év félév félév % % 15.802 -20.391 32.265 n.a. Upstream -4.589 71.950 n.a. -11.138 9.482 46.961 -80 Downstream -1.656 50.309 n.a. 18.137 10.503 3.254 223 Gáz Midstream 28.640 18.423 55 14.405 26.165 24.827 5 Fogyasztói szolgáltatások 40.570 42.209 -4 -17.381 -22.393 -18.259 23 Központ és egyéb -39.773 -37.729 5 6.195 8.788 330 n.a. Szegmensek közötti átadás(9) 14.982 -2.417 n.a. 26.020 12.154 89.378 -86 Üzleti eredmény speciális tét. nélkül összesen 38.174 142.745 -73 2020. I. 2020. II. 2019. II. Vált. 2020. I. 2019. I. Vált. n.év n.év n.év év/év Beruházások és befektetések félév félév % % 23.719 528.049 23.396 n.a. Upstream 551.768 47.955 n.a. 51.698 61.079 103.940 -41 Downstream 112.777 150.927 -25 779 2.475 1.465 69 Gáz Midstream 3.254 1.788 82 5.981 9.511 9.798 -3 Fogyasztói szolgáltatások 15.492 16.596 -7 9.105 12.201 5.373 127 Központ és egyéb 21.306 9.850 116 -238 -201 -582 -65 Szegmensek közötti átadás(9)