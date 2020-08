MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > Monteiro Aranha S.A. MOAR3 BRMOARACNOR5 MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/14 185 BRL +2.28% 08/14 MONTEIRO ARANHA S A : Itr 2t20 PU 08/07 MONTEIRO ARANHA S A : Valores mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) PU 08/04 MONTEIRO ARANHA S A : Requerimento de registro de OPA PU Summary Charts News Company Financials News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Monteiro Aranha S A : ITR 2T20 0 08/14/2020 | 09:18pm EDT Send by mail :

Versão : 1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 8 DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 9 Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 12 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 15 Demonstração do Fluxo de Caixa 16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 17 DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 18 Demonstração do Valor Adicionado 19 Comentário do Desempenho 20 Notas Explicativas 21 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 65 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 67 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações Trimestre Atual (Unidades) 30/06/2020 Do Capital Integralizado Ordinárias 12.251.221 Preferenciais 0 Total 12.251.221 Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Reunião de Diretoria 21/01/2020 Dividendo 03/02/2020 Ordinária 0,48975 Reunião de Diretoria 03/04/2020 Juros sobre Capital Próprio 20/04/2020 Ordinária 1,42842 Reunião de Diretoria 20/05/2020 Dividendo 03/06/2020 Ordinária 1,02030 PÁGINA: 2 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 30/06/2020 31/12/2019 1 Ativo Total 1.504.632 1.655.588 1.01 Ativo Circulante 583.352 596.574 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 154.768 158.746 1.01.02 Aplicações Financeiras 380.239 404.467 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 368.641 399.236 Resultado 1.01.02.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 11.598 5.231 1.01.03 Contas a Receber 30.410 14.996 1.01.03.02 Outras Contas a Receber 30.410 14.996 1.01.03.02.01 Dividendos e JCP a Receber 3.510 14.821 1.01.03.02.10 Créditos com Operações Financeiras 26.525 0 1.01.03.02.20 Outras Contas a Receber 375 175 1.01.06 Tributos a Recuperar 15.709 17.340 1.01.07 Despesas Antecipadas 660 0 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1.566 1.025 1.01.08.03 Outros 1.566 1.025 1.01.08.03.02 Outros 1.566 1.025 1.02 Ativo Não Circulante 921.280 1.059.014 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 61.813 1.974 1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 217 528 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 60.151 1 1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas 1 1 1.02.01.09.02 Créditos com Controladas 60.150 0 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 1.445 1.445 1.02.01.10.04 Depósitos Judiciais 763 763 1.02.01.10.20 Outros Ativos Não Circulantes 682 682 1.02.02 Investimentos 847.708 1.045.537 1.02.02.01 Participações Societárias 802.706 999.149 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 563.218 800.129 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 126.910 114.249 1.02.02.01.04 Outros Investimentos 112.578 84.771 1.02.02.02 Propriedades para Investimento 45.002 46.388 1.02.02.02.01 Outros Investimentos 183 183 1.02.02.02.02 Propriedades para Investimento 44.819 46.205 1.02.03 Imobilizado 11.719 11.450 1.02.04 Intangível 40 53 PÁGINA: 3 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 30/06/2020 31/12/2019 2 Passivo Total 1.504.632 1.655.588 2.01 Passivo Circulante 229.578 210.164 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.823 971 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 1.823 971 2.01.03 Obrigações Fiscais 536 4.280 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 536 4.280 2.01.03.01.02 Tributos a Recolher 536 4.280 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 102.168 100.714 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 102.148 100.269 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 102.148 100.269 2.01.04.02 Debêntures 20 445 2.01.05 Outras Obrigações 125.051 104.199 2.01.05.02 Outros 125.051 104.199 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 127 7.775 2.01.05.02.04 Outros 631 294 2.01.05.02.05 Obrigações a Pagar Fundos Exclusivos 2.847 1.713 2.01.05.02.07 Obrigações com Operações Financeiras 120.041 93.101 2.01.05.02.08 Arrendamento a Pagar 1.405 1.316 2.02 Passivo Não Circulante 398.977 377.520 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 200.000 200.000 2.02.01.02 Debêntures 200.000 200.000 2.02.02 Outras Obrigações 10.053 9.563 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 31 31 2.02.02.02 Outros 10.022 9.532 2.02.02.02.08 Arrendamento a Pagar 10.022 9.532 2.02.03 Tributos Diferidos 184.388 162.871 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 184.388 162.871 2.02.03.01.01 IRPJ e CSLL Diferidos 163.816 144.945 2.02.03.01.02 PIS e COFINS Diferidos 20.572 17.926 2.02.04 Provisões 4.536 5.086 2.02.04.02 Outras Provisões 4.536 5.086 2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 580 580 2.02.04.02.20 Outras Provisões 3.956 4.506 2.03 Patrimônio Líquido 876.077 1.067.904 2.03.01 Capital Social Realizado 716.838 716.838 2.03.04 Reservas de Lucros 333.372 369.372 2.03.04.01 Reserva Legal 87.745 87.745 2.03.04.10 Reserva para Investimentos 245.627 281.627 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -141.961 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -32.172 -18.306 PÁGINA: 4 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual DMPL - 01/01/2020 à Igual Trimestre do DMPL - 01/01/2019 à Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 30/06/2020 Exercício Anterior 30/06/2019 01/04/2019 à 30/06/2019 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 23.082 -198.879 957 -14.246 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -9.971 -18.557 -9.961 -21.817 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 33.651 36.207 2.790 5.061 3.04.04.01 Ganho na Variação do Percentual de Participação 17.802 17.802 0 0 3.04.04.10 Ajuste a Valor Justo de Investimentos 12.923 12.923 0 0 3.04.04.20 Outras Receitas Operacionais 2.926 5.482 2.790 5.061 3.04.05 Outras Despesas Operacionais 8.613 -1.386 -97 -664 3.04.05.01 Perda na Variação do Percentual de Participação 1.304 0 0 -567 3.04.05.10 Ajuste a Valor Justo de Investimentos 6.462 0 0 0 3.04.05.20 Outras Despesas Operacionais 847 -1.386 -97 -97 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -9.211 -215.143 8.225 3.174 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 23.082 -198.879 957 -14.246 3.06 Resultado Financeiro 25.106 75.787 10.280 39.425 3.06.01 Receitas Financeiras 174.957 395.256 29.499 100.159 3.06.02 Despesas Financeiras -149.851 -319.469 -19.219 -60.734 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 48.188 -123.092 11.237 25.179 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -61.411 -18.872 3.307 1.132 3.08.02 Diferido -61.411 -18.872 3.307 1.132 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -13.223 -141.964 14.544 26.311 3.11 Lucro/Prejuízo do Período -13.223 -141.964 14.544 26.311 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON -1,07930 -11,58772 1,18719 2,14761 PÁGINA: 5 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual DMPL - 01/01/2020 à Igual Trimestre do DMPL - 01/01/2019 à Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 30/06/2020 Exercício Anterior 30/06/2019 01/04/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido do Período -13.223 -141.964 14.545 26.311 4.02 Outros Resultados Abrangentes -3.697 -13.866 292 1.482 4.03 Resultado Abrangente do Período -16.920 -155.830 14.837 27.793 PÁGINA: 6 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à DMPL - 01/01/2019 à Conta 30/06/2020 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 39.534 -80.891 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 39.834 -96.985 6.01.01.01 Lucro Líquido (Prejuízo) do Período -141.964 26.311 6.01.01.02 Depreciação e Amortização 408 487 6.01.01.03 Resultado de Equivalência Patrimonial 215.143 -3.174 6.01.01.04 Imposto de Renda e Contribuição Social 21.517 -1.287 6.01.01.05 Avaliação de Propriedade para Investimento 1.386 0 6.01.01.08 Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado -61.084 -38.467 6.01.01.10 Variação de Percentual de Investidas -17.802 567 6.01.01.12 Auferimento de Receita Financeira -1.013 -80.236 6.01.01.13 Variação de Valor Justo de Outros Investimentos -12.923 0 6.01.01.16 Juros sobre Empréstimos 280 548 6.01.01.17 Variação Cambial sobre Empréstimos 35.824 -1.769 6.01.01.20 Outros 62 35 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -300 16.094 6.01.02.02 Impostos a Recuperar 1.631 -2.092 6.01.02.03 Outros Créditos -227 21.086 6.01.02.04 Outras Obrigações -843 -2.729 6.01.02.06 Contas a Receber -201 -171 6.01.02.09 Despesas Antecipadas -660 0 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 94.781 160.186 6.02.01 Títulos e Valores Imobiliários 82.589 146.392 6.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -150 0 6.02.03 Imobilizado e Intangível -727 -67 6.02.05 Adições em Investimentos -14.884 -33.301 6.02.06 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 27.953 47.162 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -138.294 -118.335 6.03.01 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio -43.645 -117.776 6.03.02 Ingresso (Liquiquidação) de Empréstimos -34.649 -559 6.03.06 Partes Relacionadas -60.000 0 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -3.979 -39.040 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 158.747 60.778 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 154.768 21.738 PÁGINA: 7 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 716.838 0 369.372 0 -18.306 1.067.904 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 716.838 0 369.372 0 -18.306 1.067.904 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -36.000 3 0 -35.997 5.04.06 Dividendos 0 0 -18.500 0 0 -18.500 5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -17.500 0 0 -17.500 5.04.09 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio Prescritos 0 0 0 3 0 3 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -141.964 -13.866 -155.830 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -141.964 0 -141.964 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -13.866 -13.866 5.05.02.06 Ajuste de Avaliação Patrimonial de Investida 0 0 0 0 -13.866 -13.866 5.07 Saldos Finais 716.838 0 333.372 -141.961 -32.172 876.077 PÁGINA: 8 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 716.838 0 433.201 0 -15.882 1.134.157 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 716.838 0 433.201 0 -15.882 1.134.157 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -100.000 10 0 -99.990 5.04.06 Dividendos 0 0 -70.000 0 0 -70.000 5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -30.000 0 0 -30.000 5.04.09 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio Prescritos 0 0 0 10 0 10 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 26.311 1.482 27.793 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 26.311 0 26.311 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 1.482 1.482 5.05.02.06 Ajuste de Avaliação Patrimonial de Investida 0 0 0 0 1.482 1.482 5.07 Saldos Finais 716.838 0 333.201 26.321 -14.400 1.061.960 PÁGINA: 9 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à DMPL - 01/01/2019 à Conta 30/06/2020 30/06/2019 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -6.824 -7.084 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -6.824 -7.084 7.03 Valor Adicionado Bruto -6.824 -7.084 7.04 Retenções -408 -429 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -408 -429 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -7.232 -7.513 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 214.934 107.575 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -215.143 3.174 7.06.02 Receitas Financeiras 395.256 100.159 7.06.03 Outros 34.821 4.242 7.06.03.03 Receita de Aluguéis 1.227 1.286 7.06.03.04 Outras Líquidas 33.594 2.956 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 207.702 100.062 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 207.702 100.062 7.08.01 Pessoal 9.154 8.816 7.08.01.01 Remuneração Direta 6.628 6.383 7.08.01.02 Benefícios 2.138 2.179 7.08.01.03 F.G.T.S. 388 254 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 20.603 1.634 7.08.02.01 Federais 20.362 1.403 7.08.02.02 Estaduais 29 31 7.08.02.03 Municipais 212 200 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 319.909 63.301 7.08.03.03 Outras 319.909 63.301 7.08.03.03.01 Despesas Financeiras 319.469 62.911 7.08.03.03.02 Despesas com Aluguéis e Condomínios 440 390 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -141.964 26.311 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -141.964 26.311 PÁGINA: 10 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 30/06/2020 31/12/2019 1 Ativo Total 1.501.195 1.705.306 1.01 Ativo Circulante 600.279 611.337 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 159.063 158.765 1.01.02 Aplicações Financeiras 387.129 416.792 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 375.531 411.561 Resultado 1.01.02.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 11.598 5.231 1.01.03 Contas a Receber 31.667 16.031 1.01.03.02 Outras Contas a Receber 31.667 16.031 1.01.03.02.01 Dividendos a Receber 2.591 13.770 1.01.03.02.10 Créditos com Operações Financeiras 26.525 0 1.01.03.02.20 Outras Contas a Receber 2.551 2.261 1.01.04 Estoques 589 791 1.01.06 Tributos a Recuperar 16.306 17.933 1.01.07 Despesas Antecipadas 3.960 0 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1.565 1.025 1.01.08.03 Outros 1.565 1.025 1.01.08.03.02 Outros 1.565 1.025 1.02 Ativo Não Circulante 900.916 1.093.969 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 124.821 109.088 1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 217 528 1.02.01.05 Estoques 120.097 103.690 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 624 987 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 3.883 3.883 1.02.01.10.04 Depósitos Judiciais 763 763 1.02.01.10.06 Ações Preferenciais Resgatáveis 2.409 2.409 1.02.01.10.20 Outros Ativos Não Circulantes 711 711 1.02.02 Investimentos 764.320 973.360 1.02.02.01 Participações Societárias 719.318 926.972 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 606.740 842.201 1.02.02.01.05 Outros Investimentos 112.578 84.771 1.02.02.02 Propriedades para Investimento 45.002 46.388 1.02.02.02.01 Outros Investimentos 183 183 1.02.02.02.02 Propriedades para Investimento 44.819 46.205 1.02.03 Imobilizado 11.735 11.468 1.02.04 Intangível 40 53 PÁGINA: 11 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 30/06/2020 31/12/2019 2 Passivo Total 1.501.195 1.705.306 2.01 Passivo Circulante 230.094 215.317 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.039 1.108 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 2.039 1.108 2.01.03 Obrigações Fiscais 706 4.360 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 706 4.360 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 51 53 2.01.03.01.02 Tributos a Recolher 655 4.307 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 102.168 105.484 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 102.148 105.039 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 4.770 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 102.148 100.269 2.01.04.02 Debêntures 20 445 2.01.05 Outras Obrigações 125.181 104.365 2.01.05.02 Outros 125.181 104.365 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 127 7.775 2.01.05.02.04 Outros 761 460 2.01.05.02.05 Obrigações a Pagar Fundos Exclusivos 2.847 1.713 2.01.05.02.07 Obrigações com Operações Financeiras 120.041 93.101 2.01.05.02.08 Arrendamentos a Pagar 1.405 1.316 2.02 Passivo Não Circulante 395.024 422.085 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 200.000 249.069 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 49.069 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 49.069 2.02.01.02 Debêntures 200.000 200.000 2.02.02 Outras Obrigações 10.053 9.563 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 31 31 2.02.02.02 Outros 10.022 9.532 2.02.02.02.08 Arrendamentos a Pagar 10.022 9.532 2.02.03 Tributos Diferidos 184.388 162.871 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 184.388 162.871 2.02.03.01.01 IRPJ e CSLL Diferido 163.816 144.945 2.02.03.01.02 PIS e COFINS Diferido 20.572 17.926 2.02.04 Provisões 583 582 2.02.04.02 Outras Provisões 583 582 2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 580 580 2.02.04.02.20 Outras Provisões 3 2 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 876.077 1.067.904 2.03.01 Capital Social Realizado 716.838 716.838 2.03.04 Reservas de Lucros 333.372 369.372 2.03.04.01 Reserva Legal 87.745 87.745 2.03.04.10 Reserva para Investimentos 245.627 281.627 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -141.961 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -32.172 -18.306 PÁGINA: 12 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual DMPL - 01/01/2020 à Igual Trimestre do DMPL - 01/01/2019 à Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 30/06/2020 Exercício Anterior 30/06/2019 01/04/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 354 421 -798 652 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -202 -202 0 -202 3.03 Resultado Bruto 152 219 -798 450 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 24.255 -196.640 3.923 -10.219 3.04.01 Despesas com Vendas -5 -5 0 0 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -11.118 -20.377 -8.520 -21.763 3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 19.330 16.407 0 0 3.04.03.01 Valor Realizável Líquido de Estoque 19.330 16.407 0 0 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 33.666 36.262 2.828 5.131 3.04.04.01 Ganho na Variação do Percentual de Participação 17.802 17.802 0 0 3.04.04.10 Ajuste a Valor Justo de Investimentos 12.923 12.923 0 0 3.04.04.20 Outras Receitas Operacionais 2.941 5.537 2.828 5.131 3.04.05 Outras Despesas Operacionais 8.613 -1.386 -97 -667 3.04.05.01 Perda na Variação do Percentual de Participação 1.304 0 0 -567 3.04.05.10 Ajuste a Valor Justo de Investimentos 6.462 0 0 0 3.04.05.20 Outras Despesas Operacionais 847 -1.386 -97 -100 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -26.231 -227.541 9.712 7.080 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 24.407 -196.421 3.125 -9.769 3.06 Resultado Financeiro 23.850 73.468 9.363 37.357 3.06.01 Receitas Financeiras 175.050 395.512 29.878 100.747 3.06.02 Despesas Financeiras -151.200 -322.044 -20.515 -63.390 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 48.257 -122.953 12.488 27.588 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -61.480 -19.011 3.042 651 3.08.01 Corrente -69 -139 -265 -481 3.08.02 Diferido -61.411 -18.872 3.307 1.132 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -13.223 -141.964 15.530 28.239 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -13.223 -141.964 15.530 28.239 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -13.223 -141.964 14.545 26.310 PÁGINA: 13 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual DMPL - 01/01/2020 à Igual Trimestre do DMPL - 01/01/2019 à Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 30/06/2020 Exercício Anterior 30/06/2019 01/04/2019 à 30/06/2019 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 0 0 985 1.929 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON -1,07929 -11,58775 1,26763 2,30508 PÁGINA: 14 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual DMPL - 01/01/2020 à Igual Trimestre do DMPL - 01/01/2019 à Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 30/06/2020 Exercício Anterior 30/06/2019 01/04/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período -13.223 -141.964 15.530 28.240 4.02 Outros Resultados Abrangentes -3.697 -13.866 292 1.482 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período -16.920 -155.830 15.822 29.722 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -16.920 -155.830 14.836 27.793 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 0 0 986 1.929 PÁGINA: 15 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à DMPL - 01/01/2019 à Conta 30/06/2020 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 35.273 -94.741 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 57.597 -96.007 6.01.01.01 Lucro Líquido (Prejuízo) do Período -141.964 28.240 6.01.01.02 Depreciação e Amortização 472 490 6.01.01.03 Resultado de Equivalência Patrimonial 227.541 -7.080 6.01.01.04 Imposto de Renda e Contribuição Social 21.517 -1.287 6.01.01.05 Avaliação de Propriedade para Investimento 1.386 0 6.01.01.07 Resultado da Venda de Investimento 0 477 6.01.01.08 Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado -61.084 -38.467 6.01.01.10 Variação de Percentual de Investidas -17.802 567 6.01.01.12 Auferimento de Receita Financeira -1.013 -80.236 6.01.01.13 Variação do Valor Justo de Outros Investimentos -12.923 0 6.01.01.15 Valor Realizável Líquido de Estoque 2.923 0 6.01.01.16 Juros sobre Empréstimos 2.851 3.203 6.01.01.17 Variação Cambial sobre Empréstimos 35.824 -1.769 6.01.01.20 Outros -131 -145 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -22.324 1.266 6.01.02.02 Impostos a Recuperar 1.627 -2.078 6.01.02.03 Outros Créditos 135 6.128 6.01.02.04 Outras Obrigações -709 -3.069 6.01.02.05 Imóveis a Comercializar -19.128 202 6.01.02.06 Contas a Receber -289 83 6.01.02.09 Despesa Antecipada -3.960 0 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 99.730 178.813 6.02.02 Títulos e Valores Mobiliários 88.025 133.244 6.02.03 Imobilizado e Intangível -727 -180 6.02.05 Adições em Investimentos -15.521 -1.602 6.02.07 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 27.953 47.351 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -134.705 -124.766 6.03.01 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio -43.645 -119.167 6.03.03 Ingresso (Liquidação) de Empréstimos -91.060 -5.599 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 298 -40.694 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 158.765 62.460 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 159.063 21.766 PÁGINA: 16 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 716.838 0 369.372 0 -18.306 1.067.904 0 1.067.904 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 716.838 0 369.372 0 -18.306 1.067.904 0 1.067.904 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -36.000 3 0 -35.997 0 -35.997 5.04.06 Dividendos 0 0 -18.500 0 0 -18.500 0 -18.500 5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -17.500 0 0 -17.500 0 -17.500 5.04.09 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 3 0 3 0 3 Prescritos 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -141.964 -13.866 -155.830 0 -155.830 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -141.964 0 -141.964 0 -141.964 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -13.866 -13.866 0 -13.866 5.05.02.06 Ajuste de Avaliação Patrimonial de 0 0 0 0 -13.866 -13.866 0 -13.866 Investida 5.07 Saldos Finais 716.838 0 333.372 -141.961 -32.172 876.077 0 876.077 PÁGINA: 17 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 716.838 0 433.201 0 -15.882 1.134.157 3.575 1.137.732 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 716.838 0 433.201 0 -15.882 1.134.157 3.575 1.137.732 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -100.000 10 0 -99.990 -1.391 -101.381 5.04.06 Dividendos 0 0 -70.000 0 0 -70.000 0 -70.000 5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000 5.04.09 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 10 0 10 0 10 Prescritos 5.04.10 Dividendos de Acionistas Não 0 0 0 0 0 0 -1.391 -1.391 Controladores 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 26.311 1.482 27.793 1.930 29.723 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 26.311 0 26.311 1.930 28.241 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 1.482 1.482 0 1.482 5.05.02.06 Ajuste de Avaliação Patrimonial de 0 0 0 0 1.482 1.482 0 1.482 Investida 5.07 Saldos Finais 716.838 0 333.201 26.321 -14.400 1.061.960 4.114 1.066.074 PÁGINA: 18 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à DMPL - 01/01/2019 à Conta 30/06/2020 30/06/2019 7.01 Receitas 1.063 1.447 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros 9.639 -5.971 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -202 -202 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -6.566 -5.769 7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 16.407 0 7.03 Valor Adicionado Bruto 10.702 -4.524 7.04 Retenções -409 -432 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -409 -432 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 10.293 -4.956 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 202.847 112.145 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -227.541 7.080 7.06.02 Receitas Financeiras 395.512 100.747 7.06.03 Outros 34.876 4.318 7.06.03.03 Receita de Aluguéis 1.280 1.362 7.06.03.04 Outras Líquidas 33.596 2.956 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 213.140 107.189 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 213.140 107.189 7.08.01 Pessoal 10.101 9.747 7.08.01.01 Remuneração Direta 7.359 6.989 7.08.01.02 Benefícios 2.314 2.473 7.08.01.03 F.G.T.S. 428 285 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 21.465 2.620 7.08.02.01 Federais 20.706 2.236 7.08.02.02 Estaduais 77 56 7.08.02.03 Municipais 682 328 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 323.538 66.582 7.08.03.03 Outras 323.538 66.582 7.08.03.03.01 Despesas Financeiras 322.044 66.193 7.08.03.03.03 Despesas com Aluguéis e Condomínios 1.494 389 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -141.964 28.240 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -141.964 26.311 7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 0 1.929 PÁGINA: 19 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Comentário do Desempenho Comentário de desempenho consolidado A Companhia apresentou, no segundo trimestre de 2020, prejuízo consolidado no montante de R$ 13.223 mil, apresentando uma variação negativa de R$ 28.753 mil em relação ao lucro de R$ 15.530 mil registrado no mesmo período de 2019. A equivalência patrimonial neste trimestre somou um resultado negativo de R$ 26.231 mil, apresentando uma variação negativa de R$ 35.943 em relação ao resultado positivo registrado no segundo trimestre de 2019 no montante de R$ 9.712 mil. Durante o segundo trimestre de 2020, a Companhia apurou receita financeira líquida no montante de R$ 23.850 mil (2019 - receita financeira líquida de R$ 9.363 mil). O resultado da Companhia é fortemente impactado pelos resultados da Klabin e Ultrapar. Essas investidas divulgam o desempenho de seus resultados nas suas próprias informações trimestrais que se encontram disponíveis através do site da CVM (www.cvm.gov.br). Comentário das Investidas: 1. Klabin S.A. Trata-se de Companhia aberta que já divulgou suas informações trimestrais. 2. Ultrapar Participações S.A. Trata-se de Companhia aberta que já divulgou suas informações trimestrais. PÁGINA: 20 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 1 Contexto operacional A Monteiro Aranha S.A. ("Companhia" ou "Controladora") é uma sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), com sede na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Sala 101 - Parte, Leblon, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem como atividade principal a participação societária em outras sociedades. As atividades operacionais das empresas controladas, coligadas e controladas em conjunto da Companhia estão descritas na nota explicativa 13. 1.1 Efeitos da pandemia da COVID-19 Desde os primeiros alertas sobre os eventos relacionados ao Coronavírus (COVID-19) e sua propagação no país, a Companhia vem adotando e divulgando internamente todas as medidas preventivas e recomendações emitidas pelos órgãos internacionais de saúde e Ministério da Saúde, de maneira a proteger a saúde e integridade de seus funcionários e demais colaboradores. A Companhia manteve a rotina de trabalho remoto, adotada ainda no primeiro trimestre, sem impactos relevantes em suas atividades operacionais, uma vez que já possuía a infraestrutura e tecnologia necessárias, que foi simplesmente ampliada, revisada e ajustada de modo a preservar suas atividades com segurança. A Companhia avaliou, e permanece monitorando, todos os possíveis impactos da pandemia nas estimativas e perdas de valor justo e impairment de seus ativos, com efeitos de ajustes já reconhecidos em suas informações trimestrais, bem como os riscos relacionados aos seus investimentos, crédito, juros, câmbio, preço de ações e cotas de fundos de investimento, todos descritos em suas respectivas notas explicativas. Entretanto, a Companhia não tem a expectativa de novos impactos relevantes ainda não reconhecidos nas informações trimestrais relacionados a pandemia. 2 Resumo das principais políticas contábeis 2.1 Base de preparação As informações trimestrais ("ITR") foram elaboradas de acordo com o CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com o IAS 34 - Interim Financial Reporting, aplicáveis também às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), aplicáveis à elaboração das informações trimestrais. 1 PÁGINA: 21 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma As informações trimestrais foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pelas propriedades para investimento, alguns investimentos em participação societária e pelos ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo. A preparação das informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis adotadas, conforme descritas na nota explicativa 2.3. As informações trimestrais seguiram princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e, consequentemente, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais publicadas. Os resultados das operações para os períodos trimestrais não representam necessariamente uma indicação dos resultados esperados para o exercício social a findar em 31 de dezembro de 2020. (i) Informações trimestrais individuais As informações trimestrais individuais da Controladora incluem a carteira do seu fundo exclusivo Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior ("FIA Bergen"), contemplando também o Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior ("FIA Narvik") e Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior ("FIP Alta"), ambos fundos exclusivos do FIA Bergen. Quando necessário, as demonstrações financeiras dos fundos exclusivos são ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. No segundo trimestre de 2019 foi realizado a liquidação total das cotas do CSHG Bucareste III Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior ("FIA Bucareste III"), e no segundo trimestre de 2020 foi criado o FIP Alta, como parte da reorganização da estrutura de fundos exclusivos da Companhia. Fundos exclusivos A estrutura atual dos fundos exclusivos é a seguinte: FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS SEGMENTO BERGEN NARVIK ALTA Gestão CHARLES RIVER SAFRA CHARLES RIVER Administração MODAL MODAL MODAL Custódia SANTANDER SANTANDER MODAL 2 PÁGINA: 22 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Balanço patrimonial O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais dos fundos exclusivos: BUCARESTE III BERGEN NARVIK ALTA 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante - - 391.959 310.677 139.761 158.022 45.516 - Não circulante - - 297.100 206.525 - - - - Total do ativo - - 689.059 517.202 139.761 158.022 45.516 - Passivo Circulante - - 154.200 96.377 617 900 2 - Não circulante - - - - - - - - Total do passivo - - 154.200 96.377 617 900 2 - Patrimônio líquido - - 534.859 420.825 139.144 157.122 45.514 - 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício - 2.360 73.584 19.326 57.014 37.168 (7) - (ii) Informações trimestrais consolidadas A Companhia consolida todas as sociedades sobre as quais detém o controle, ou seja, quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das informações trimestrais consolidadas: Controladas Controladas são todas as sociedades das quais a Companhia detém o controle. O controle obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas operacionais e financeiras de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As empresas controladas e suas respectivas participações estão detalhadas na nota explicativa 13 . As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle sobre a sociedade correspondente. 3 PÁGINA: 23 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma As informações trimestrais consolidadas incluem as informações trimestrais da Companhia e de suas controladas. Quando necessário, as informações trimestrais das controladas são ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as empresas são eliminados integralmente nas demonstrações intermediárias consolidadas. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Controladora e suas controladas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. Transações com participações de não controladores A Companhia trata as operações de aquisição ou venda de participação em uma controlada com não controladores como transações entre a Companhia e seus próprios sócios. A diferença entre o valor negociado e o valor da participação dos não controladores é reconhecida diretamente no Patrimônio Líquido atribuível aos sócios da Controladora, e não ao resultado do período. Perda de controle em controladas Quando a Companhia deixa de ter o controle, o valor remanescente de sua participação na sociedade é remensurado a valor justo no reconhecimento inicial do ativo, com a transferência de valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes para o resultado do período, ou reconhecido como custo no reconhecimento inicial do investimento em coligadas ou controladas em conjunto, dependendo da manutenção de sua influência na investida. Coligadas e controladas em conjunto Coligadas são todas as sociedades sobre as quais a Companhia detém influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% com direito de voto ou, ainda, se ficar caracterizado que há influência significativa, independentemente do percentual de participação. As investidas Klabin S.A. e Ultrapar Participações S.A. são consideradas empresas coligadas, tendo em vista a representação de conselheiros indicados pela Companhia nos respectivos conselhos de administração e sua consequente influência significativa sobre as operações de tais investidas (nota explicativa 13). 4 PÁGINA: 24 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Controladas em conjunto são todas as sociedades sobre as quais a Companhia possui o controle compartilhado do negócio, contratualmente convencionado, onde as decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento das partes que compartilham o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo (nota explicativa 13). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos e nas reservas de suas coligadas e controladas em conjunto é reconhecida na demonstração do resultado e nas reservas da Companhia respectivamente. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada ou controlada em conjunto for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e controladas em conjunto são eliminados na proporção da participação da Companhia nessas sociedades. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas e controladas em conjunto são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela Companhia. Se a participação societária na coligada ou controlada em conjunto for reduzida, mas for mantida influência significativa ou o controle compartilhado, parte do saldo de outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, na proporção desta redução. Os ganhos e perdas de diluição ocorridos em participações em coligadas ou controladas em conjunto são reconhecidos na variação do percentual de participação na demonstração do resultado (nota explicativa 18). Moeda funcional e moeda de apresentação

As informações trimestrais são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas, coligadas e controladas em conjunto. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

Na elaboração das informações trimestrais, para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações, e registro de receitas e despesas dos períodos, foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis envolvendo experiência de eventos passados e previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando aplicável. 5 PÁGINA: 25 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma As informações trimestrais incluem estimativas, tais como: provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, avaliação do valor justo de certos instrumentos financeiros, avaliação de perda para valor realizável líquido de estoques e valor justo de propriedade para investimento. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes, podendo a Companhia estar exposta a perdas materiais. As estimativas e premissas são revistas anualmente, ou sempre que houver uma indicação para a necessidade de sua revisão, e as revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que elas são revisadas ou em quaisquer períodos afetados. Apresentação das demonstrações por segmento

Para fins de divulgações dessas informações contábeis intermediárias, a Administração da Companhia esclarece que a participação em outras sociedades é o seu único segmento operacional atual.

Desta forma, considerando que as receitas operacionais da Companhia são, majoritariamente, de equivalência patrimonial, a Administração entende que não há informação por segmento a ser apresentada. Novos pronunciamentos contábeis

A Companhia julgou que as revisões das normas e interpretações que passaram a vigorar em 2020, não apresentaram impactos em suas informações trimestrais. 3 Hierarquia do valor justo A Companhia adota a mensuração a valor justo de parte de seus ativos e passivos. O valor justo é mensurado a valor de mercado com base na premissa que os participantes do mercado possam mensurar o valor de mercado de um ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo prioriza as premissas utilizadas na medição em três grandes níveis: Nível 1. Mercado Ativo: Preços de mercado cotados e não ajustados, em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos; Nível 2. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo são observáveis direta ou indiretamente por participantes do mercado apesar de não possuírem mercado ativo; 6 PÁGINA: 26 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Nível 3. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo não estejam disponíveis. Os quadros abaixo apresentam os saldos de ativos e passivos financeiros da Companhia mensurados a valor justo: Controladora Consolidado 30/06/2020 30/06/2020 Ativos: Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 CDB - 157.012 - - 157.971 - Debêntures (compromissada) - - - - 3.299 - Ações 137.866 - - 137.866 - - Fundos de renda fixa 4.159 - - 11.049 - - Títulos públicos 84.639 - - 84.639 - - FIA 38.248 - - 38.248 - - FIC de FIM 29.226 - - 29.226 - - FIP 45.983 - - 45.983 - - FII 20.166 - - 20.166 - - CRI 5.963 - - 5.963 - - Swap (empréstimo) - 26.525 - - 26.525 - Investimentos ¹ 112.556 - - 112.556 - - Propriedades para investimento - 44.632 - - 44.632 - 478.806 228.169 - 485.696 232.427 - 1 Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13). Controladora Consolidado 30/06/2020 30/06/2020 Passivos: Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Dólar futuro (43) - - (43) - - Operação a termo de ações (119.998) - - (119.998) - - (120.041) - - (120.041) - - Controladora Consolidado 31/12/2019 31/12/2019 Ativos: Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 CDB - 43.891 - - 43.891 - Debêntures (compromissada) - 112.846 - - 112.846 - Ações 155.787 - - 155.787 - - Fundos de renda fixa 78.521 - - 90.845 - - Títulos públicos 25.008 - - 25.008 - - Letras de arrendamento mercantil - 8.305 - - 8.305 - FIA 36.145 - - 36.145 - - FIC de FIM 8.582 - - 8.582 - - FIP 67.823 - - 67.823 - - FII 20.236 - - 20.236 - - Investimentos ¹ 84.749 - - 84.749 - - Propriedades para investimento - 46.205 - - 46.205 - 476.851 211.247 - 489.175 211.247 - 1 Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13). 7 PÁGINA: 27 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Controladora Consolidado 31/12/2019 31/12/2019 Passivos: Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Operação ETF - BOVA11 (84.853) - - (84.853) - - Swap (empréstimo) - (66) - - (66) - Dólar futuro (144) - - (144) - - Operação a termo de ações (8.038) - - (8.038) - - (93.035) (66) - (93.035) (66) - 4 Instrumentos financeiros por categoria Os quadros abaixo apresentam os principais instrumentos financeiros classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia: Controladora 30/06/2020 31/12/2019 Ativos ao valor Ativos ao valor justo por meio Custo justo por meio Custo Ativos: do resultado amortizado Total do resultado amortizado Total Caixas e equivalente de caixa 154.621 147 154.768 157.908 838 158.746 Aplicações financeiras 368.641 11.815 380.456 399.236 5.759 404.995 Contas a receber - 375 375 - 175 175 Dividendos a receber - 3.510 3.510 - 14.821 14.821 Operações financeiras 26.525 - 26.525 - - - Investimentos ¹ 112.556 - 112.556 84.749 - 84.749 662.343 15.847 678.190 641.893 21.593 663.486 1 Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13). Controladora 30/06/2020 31/12/2019 Passivos ao valor Passivos ao valor justo por meio Custo justo por meio Custo Passivos: do resultado amortizado Total do resultado amortizado Total Fornecedores - (631) (631) - (294) (294) Dividendos e JCP a pagar - (127) (127) - (7.775) (7.775) Operações financeiras (120.041) - (120.041) (93.101) - (93.101) Empréstimos e financiamentos - (102.148) (102.148) - (100.269) (100.269) Debêntures - (200.020) (200.020) - (200.445) (200.445) (120.041) (302.926) (422.967) (93.101) (308.783) (401.884) Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Ativos ao valor Ativos ao valor justo por meio Custo justo por meio Custo Ativos: do resultado amortizado Total do resultado amortizado Total Caixas e equivalente de caixa 158.879 184 159.063 157.908 857 158.765 Aplicações financeiras 375.531 11.815 387.346 411.561 5.759 417.320 Contas a receber - 2.551 2.551 - 2.261 2.261 Dividendos a receber - 2.591 2.591 - 13.770 13.770 Operações financeiras 26.525 - 26.525 - - - Investimentos ¹ 112.556 - 112.556 84.749 - 84.749 673.491 17.141 690.632 654.218 22.647 676.865 1 Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13). 8 PÁGINA: 28 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Passivos ao valor Passivos ao valor justo por meio Custo justo por meio Custo Passivos: do resultado amortizado Total do resultado amortizado Total Fornecedores - (761) (761) - (460) (460) Dividendos e JCP a pagar - (127) (127) - (7.775) (7.775) Operações financeiras (120.041) - (120.041) (93.101) - (93.101) Empréstimos e financiamentos - (102.148) (102.148) - (154.108) (154.108) Debêntures - (200.020) (200.020) - (200.445) (200.445) (120.041) (303.056) (423.097) (93.101) (362.788) (455.889) 5 Caixa e equivalentes de caixa A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, tem mantido seu caixa e equivalentes de caixa em aplicações que a Administração considera de baixo risco, mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira linha pela Administração. Devido à sua liquidez imediata, sem qualquer deságio ou penalização por parte das instituições financeiras, a Administração considera esses ativos financeiros como equivalentes de caixa. O quadro abaixo apresenta os saldos desses ativos: Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Caixa e bancos 147 838 184 857 CDB 154.621 39.778 155.580 39.778 Debêntures (compromissada) - 112.846 3.299 112.846 LAM - 5.284 - 5.284 154.768 158.746 159.063 158.765 As aplicações financeiras são representadas, substancialmente, por recursos aplicados em certificados de depósitos bancários ("CDBs"), debêntures (compromissadas) e letras de arrendamento mercantil ("LAM"), emitidos por instituições financeiras, com liquidez imediata por meio do compromisso de recompra assumido formalmente pela instituição financeira, vinculados ao percentual do certificado de depósito interbancário ("CDI") com remuneração entre 100% e 103% do CDI em 2020 (75% a 101,5% em 2019). 9 PÁGINA: 29 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 6 Aplicações financeiras O quadro abaixo apresenta o saldo das aplicações financeiras, avaliadas a valor justo e que não se enquadram nas condições para serem consideradas como equivalente de caixa: Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro Vencimento de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 De julho de 2020 a fevereiro de 2027 CDB (a) 2.391 4.113 2.391 4.113 Fundos de renda fixa (b) 4.159 78.521 11.049 90.846 Títulos públicos (c) 84.639 25.008 84.639 25.008 FIA (d) 38.248 36.145 38.248 36.145 Ações (e) 137.866 155.787 137.866 155.787 FIC de FIM (f) 29.226 8.582 29.226 8.582 FIP (g) 45.983 67.823 45.983 67.823 FII (h) 20.166 20.236 20.166 20.236 LAM (i) - 3.021 - 3.021 Letras financeiras (j) 11.815 5.759 11.815 5.759 CRI (k) 5.963 - 5.963 - Total de aplicações financeiras 380.456 404.995 387.346 417.320 Ativo circulante 380.239 404.467 387.129 416.792 Ativo não circulante 217 528 217 528 A Companhia julgou que não houve aumento significativo do risco de crédito em suas aplicações financeiras, mantidas em instituições financeiras consideradas de primeira linha pela Administração, não havendo perdas esperadas para as mesmas. Os efeitos na variação das aplicações avaliadas ao valor justo foram devidamente reconhecidos no período. CDB (certificado de depósito bancário)

Os CDBs são vinculados a um percentual do CDI, com remuneração entre 98,5% a 104% do CDI em 2020 (101% a 102,5% em 2019), com prazo predeterminado e são avaliados a valor justo e não são considerados como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. Fundos de renda fixa

A Companhia detém cotas de fundos de renda fixa, visando rentabilidade próxima de 100% do CDI, as quais são avaliadas a valor justo. 10 PÁGINA: 30 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Títulos públicos

As aplicações em renda fixa são compostas pelos títulos públicos federais LFT, NTN e LTN, disponíveis para negociação e são avaliadas a valor justo. Fundos de investimento em ações (FIA)

A Companhia detém cotas de fundo de ações avaliadas a valor justo. Ações

As aplicações em ações são realizadas através do fundo exclusivo FIA Bergen e são avaliadas a valor justo. Fundos de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado (FIC de FIM)

A Companhia detém cotas de fundos que investem em FIM, avaliadas a valor justo. Fundos de investimento em participações (FIP)

A Companhia detém cotas de Fundos de Participação em Infraestrutura, as quais são avaliadas a valor justo e possuem compromissos de aportes firmados para novas chamadas de capital. No 1º trimestre de 2020, a Companhia alienou a totalidade das cotas de dois de seus fundos de participação, o Perfin Apollo 11 FIP - IE e Perfin Apollo 12 FIP - IE, ambos través do FIA Bergen, por meio do processo de listagem do Perfin Apollo Energia FIP-IE na B3, consequentemente encerrando seus compromissos de aportes pela chamada de capital nesses fundos. Fundo de investimento imobiliário (FII)

A Companhia detém cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, as quais são avaliadas a valor justo. Letras de arrendamento mercantil (LAM)

A Companhia detinha LAM vinculadas a um percentual do CDI, com rendimento entre 100,8% a 101,4% do CDI em 2019, com prazo predeterminado, avaliadas a valor justo e não eram consideradas como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. 11 PÁGINA: 31 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Letras financeiras (LF)

A Companhia detém letras financeiras vinculadas a um percentual do CDI, com remuneração entre 100% a 110% do CDI em 2020 (103,5% a 105% em 2019), com prazo predeterminado, classificadas no ativo circulante e não circulante em função do seu vencimento. Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)

Os CRI são títulos de crédito com atualização de IPCA e taxa de remuneração de 5%, com prazo determinado, sujeito a antecipação, e avaliados a valor justo. 7 Dividendos a receber O quadro abaixo apresenta o saldo de dividendos a receber: Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Klabin S.A. - 11.311 - 11.311 Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. 2 2 2 2 Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 3.508 3.508 - - PRS XXIV Incorporadora S.A. - - 2.485 2.354 Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - - 104 103 3.510 14.821 2.591 13.770 8 Créditos e obrigações com operações financeiras A Companhia utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política para fins de proteção. O quadro abaixo apresenta o saldo de crédito com operações financeiras: Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro Créditos c/ operações de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Swap (empréstimo) 26.525 - 26.525 - 26.525 - 26.525 - 12 PÁGINA: 32 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro Obrigações c/ operações de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Swap (empréstimo) - (66) - (66) Dólar futuro (43) (144) (43) (144) Operação a termo de ações (119.998) (8.038) (119.998) (8.038) BOVA11 - (84.853) - (84.853) (120.041) (93.101) (120.041) (93.101) As operações estão detalhadas na nota explicativa 21. 9 Partes relacionadas Saldos e transações com partes relacionadas

Os quadros abaixo apresentam os saldos das transações com partes relacionadas: Ativo circulante Ativo não circulante Receitas 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 30 de junho dezembro junho dezembro junho junho Controladora de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Klabin S.A. (1) - 11.311 - - - - Telecel Participações Ltda. (5) - - 1 1 - - Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (1) 2 2 - - - - Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (1) 3.508 3.508 - - - - Novo Rio Empreendimento Imobiliario S.A. (5) - - 60.000 - - - Timbutuva Empreendimentos Ltda. (3) - - 150 - - - MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. (4) 2 2 - - 11 10 Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. (1) - - - - 4.150 3.422 Total 3.512 14.823 60.151 1 4.161 3.432 Ativo circulante Ativo não circulante Receitas 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 30 de junho dezembro junho dezembro junho junho Consolidado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Klabin S.A. (1) - 11.311 - - - - Telecel Participações Ltda. (5) - - 1 1 - - Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (1) 2 2 - - - - Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. (1) - - - - 4.150 3.422 Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. (1) 104 103 - - - - MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. (3) - - 32 - - - Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A. (3) - - 538 950 - - PRS XXIV Incorporadora S.A. (2) (3) 2.485 2.354 53 36 - - Total 2.591 13.770 624 987 4.150 3.422 Dividendos e juros sobre capital próprio Dividendos de ações resgatáveis Adiantamento para futuro aumento de capital Contas a receber e receita com alienação, aluguel ou prestação de serviços Operações de mútuo com partes relacionadas, não sujeitas a juros 13 PÁGINA: 33 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Passivo circulante Passivo não circulante Despesas 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 30 de junho dezembro junho dezembro junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Controladora Telecel Telecomunicações Ltda. (5) - - (31) (31) - - MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. (6) - - - - (1.200) (1.200) Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda. (6) - - - - - (2.417) Total - - (31) (31) (1.200) (3.617) Consolidado Telecel Telecomunicações Ltda. (5) - - (31) (31) - - Total - - (31) (31) - - Operações de mútuo com partes relacionadas, não sujeitas a juros Contas a pagar e despesa com prestação de serviços Não existem garantias dadas ou recebidas entre as partes. Remuneração do pessoal chave da Administração

O quadro abaixo apresenta a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria: Controladora Consolidado 30 de 30 de 30 de 30 de junho junho junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Conselho de Administração e Diretoria 4.287 4.489 4.303 4.716 A remuneração da Administração contempla os itens honorários, encargos e benefícios, como plano de previdência privada, seguro de saúde, dentre outros. A Companhia não possui plano de remuneração variável ou pagamento baseado em ações para o Conselho de Administração e Diretoria. 10 Estoque de imóveis a comercializar (Consolidado) O saldo é composto pelos custos históricos dos terrenos da controlada Timbutuva Empreendimentos Ltda. para desenvolvimento futuro, pelo projeto e custos de construção do empreendimento "Torre 1º de Março", de propriedade da controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. ("Novo Rio"), e pelas unidades do empreendimento "Evidence Quality Life" adquiridos pela Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., todos líquidos de eventuais provisões para perdas por desvalorização. 14 PÁGINA: 34 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma O quadro abaixo apresenta o saldo de estoque de imóveis a comercializar: 30 de 31 de junho dezembro de 2020 de 2019 Timbutuva Empreendimentos Ltda. Terrenos - Paraná 10.930 10.930 Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. Empreendimento "Torre 1º de Março" 109.167 92.760 Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. Empreendimento "Evidence Quality Life" 589 791 Total 120.686 104.481 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de indicação de que seus itens de estoque de imóveis a comercializar possam ter sofrido desvalorização. Havendo tal indicação, a Companhia define o valor recuperável de seus estoques, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada. Considerando as incertezas geradas pela pandemia da COVID-19, com possíveis perdas ao valor de seus estoques, a Companhia optou por realizar uma nova avaliação em 31 de março de 2020. O laudo feito para a avaliação do empreendimento "Torre 1º de Março" resultou em um ajuste negativo de R$ 2.923, revertido em 30 de junho de 2020, de acordo com os valores de negociação para alienação em andamento (nota explicativa 24), registrado na conta de valor realizável líquido de estoque. 30 de 31 de junho dezembro Empreendimento "Torre 1º de Março" de 2020 de 2019 Saldo inicial do estoque 92.760 86.770 Ajuste do valor recuperável líquido 16.407 5.990 Saldo final do estoque 109.167 92.760 11 Impostos a recuperar Na controladora e no consolidado, esta conta é representada principalmente por imposto de renda sobre aplicações financeiras. 15 PÁGINA: 35 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma O quadro abaixo apresenta o saldo dos impostos a recuperar: Controladora Consolidado 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 IRPJ 15.564 17.340 16.087 17.838 PIS 26 - 37 15 COFINS 119 - 170 68 CSLL - - 12 12 Total 15.709 17.340 16.306 17.933 A Administração da Companhia, com base em análises e projeção orçamentária, não prevê riscos relevantes de não realização desses créditos tributários. 12 Tributos 12.1 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro O quadro abaixo apresenta a reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro às alíquotas nominais: Controladora Consolidado 30 de 30 de 30 de 30 de junho junho junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Lucro (Prejuízo) contábil antes do imposto de renda e contribuição social (123.092) 25.179 (122.953) 27.588 Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social 34% 34% 34% 34% Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação 41.851 (8.561) 41.804 (9.380) Ajustes fiscais para obtenção da alíquota efetiva: Adições: Efeitos de equivalência patrimonial em investidas (73.149) - (77.364) - Variação de percentual de investidas (2.039) - (2.039) Efeito não registrado de IR diferido ativo por falta de perspectiva de realização (3.637) (5.414) (3.637) (5.414) Outras adições (1.934) - (3.390) (518) Exclusões: Efeitos de equivalência patrimonial em investidas - 1.079 - 2.407 Variação de percentual de investidas 8.166 - 8.166 - Juros sobre capital próprio deliberados no período 5.950 10.200 5.950 10.200 Valor justo - Renda Variável 4.510 3.356 4.510 3.356 Ganho valor realizável líquido de estoque - - 5.578 - Outras exclusões 1.411 472 1.411 - Imposto de renda e contribuição social (18.871) 1.132 (19.011) 651 Imposto de renda e contribuição social correntes - - (140) (481) Imposto de renda e contribuição social diferidos (18.871) 1.132 (18.871) 1.132 Aliquota efetiva de imposto de renda e contribuição social -15% -4% -15% -2% 16 PÁGINA: 36 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Tributos diferidos ativos não constituídos

A Companhia, por ser uma sociedade de participações ( holding ) e por seu resultado ser composto substancialmente por equivalência patrimonial, não constitui tributo diferido ativo, por não ter perspectiva de realização de lucros tributários futuros.

Os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados, não reconhecidos contabilmente, totalizaram R$ 30.652 em 30 de junho de 2020 (R$ 19.954 em 31 de dezembro 2019). Natureza dos tributos diferidos passivos

Os tributos diferidos passivos serão realizados, substancialmente, quando ocorrer a correspondente venda de seus ativos ou o resgate das quotas dos fundos exclusivos e não exclusivos, e o valor a pagar dos tributos diferidos dependerão do valor realizado desses ativos no momento de sua liquidação ou resgate.

O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos diferidos passivos: Controladora e Consolidado 30 de 31 de junho dezembro Descrição de 2020 de 2019 Ganho nas aplicações financeiras nos fundos exclusivos 442.306 385.292 Ganho na aplicação em renda variável 89 214 Base total de PIS/COFINS diferido 442.395 385.506 Ganho na variação de propriedades para investimento 39.417 40.803 Base total de IRPJ/CSLL diferidos 481.812 426.309 Total do IRPJ/CSLL diferidos (Alíquota 34%) 163.816 144.945 Total do PIS/COFINS diferidos (Alíquota 4,65%) 20.572 17.926 Total dos tributos diferidos passivos 184.388 162.871 17 PÁGINA: 37 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 13 Investimentos Movimentação - Controladora Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos da Controladora: Saldo em Dividendos / Resultado Ajuste de Equivalência Variação % Saldo em Descrição % (1) Adições Baixas Avaliação Subtotal Outros (2) 31.12.2019 JCP Abrangente Patrimonial Participação 30.06.2020 Patrimonial Controladas Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 100,00 103.306 - - - - - 103.306 12.825 - - 116.131 Timbutuva Empreendimentos Ltda. 99,99 10.938 - - - - - 10.938 (163) - - 10.775 Masa Mineração Ltda. 99,99 5 - - - - - 5 (1) - - 4 Total de Controladas 114.249 - - - - - 114.249 12.661 - - 126.910 Controladas em Conjunto e Coligadas Klabin S.A. 6,47 402.319 - - (1.530) (1.108) 1.299 400.980 (239.025) 18.573 - 180.528 Ultrapar Participações S.A. 4,20 397.782 - - (10.963) (14.203) 146 372.762 10.671 (771) - 382.662 Telecel Participações Ltda. 33,33 28 - - - - - 28 - - - 28 Total de Controladas em Conjunto e Coligadas 800.129 - - (12.493) (15.311) 1.445 773.770 (228.354) 17.802 - 563.218 Outros Investimentos Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. 15,00 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 8,65 Total de Outros Investimentos Total de Participações Societárias Provisão para Perda em Investimento MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99 Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. 10,00 Total de Provisão para Perda em Investimentos (1) Percentual considera ações em tesouraria. 22 - - - - - 22 - - - 22 84.749 14.884 - - - - 99.633 - - 12.923 112.556 84.771 14.884 - - - - 99.655 - - 12.923 112.578 999.149 14.884 - (12.493) (15.311) 1.445 987.674 (215.693) 17.802 12.923 802.706 (4.504) - - - - - (4.504) 551 - - (3.953) (2) - - - - - (2) (1) - - (3) (4.506) - - - - - (4.506) 550 - - (3.956) (2) Ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Saldo em Dividendos / Resultado Ajuste de Equivalência Variação % Saldo em Descrição % (1) Adições Baixas Avaliação Subtotal Outros (2) 31.12.2018 JCP Abrangente Patrimonial Participação 30.06.2019 Patrimonial Controladas Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 99,99 64.195 28.582 - - 21 - 92.798 (4.194) - 9.796 98.400 Timbutuva Empreendimentos Ltda. 99,99 10.946 - - - - - 10.946 (159) - - 10.787 Masa Mineração Ltda. 99,99 11 - - - - - 11 (5) - - 6 Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda. 90,00 90 - - - - - 90 - - - 90 Total de Controladas 75.242 28.582 - - 21 - 103.845 (4.358) - 9.796 109.283 Controladas em Conjunto e Coligadas Klabin S.A. 6,77 426.758 - - (14.971) (161) 1.185 412.811 (8.846) (567) - 403.398 Ultrapar Participações S.A. 4,20 392.662 4.717 - (4.536) 301 135 393.279 14.342 - - 407.621 Telecel Participações Ltda. 33,33 28 - - - - - 28 - - - 28 Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. 40,00 - - (477) (680) - - (1.157) 1.157 - - - Total de Controladas em Conjunto e Coligadas 819.448 4.717 (477) (20.187) 140 1.320 804.961 6.653 (567) - 811.047 Outros Investimentos Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda 15,00 20 2 - - - - 22 - - - 22 Total de Outros Investimentos 20 2 - - - - 22 - - - 22 Total de Participações Societárias 894.710 33.301 (477) (20.187) 161 1.320 908.828 2.295 (567) 9.796 920.352 Provisão para Perda em Investimento MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. 100,00 (6.140) - - - - - (6.140) 766 - - (5.374) Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. 40,00 (114) - - - - - (114) 114 - - - Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. 10,00 (9) - - - - - (9) (1) - - (10) Total de Provisão para Perda em Investimentos (6.263) - - - - - (6.263) 879 - - (5.384) Percentual considera ações em tesouraria. O montante de R$ 9.796 refere-se ao resultado não realizado acumulado das ações da coligada Ultrapar Participações S.A., adquiridas pela Controladora de sua controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. 18 PÁGINA: 38 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Movimentação - Consolidado Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos no Consolidado: Saldo em Dividendos / Resultado Ajuste de Equivalência Variação % Saldo em Descrição % (1) Adições Baixas Avaliação Subtotal Outros (2) 31.12.2019 JCP Abrangente Patrimonial Participação 31.06.2020 Patrimonial Controladas em Conjunto e Coligadas Klabin S.A. 6,47 402.319 - - (1.530) (1.108) 1.299 400.980 (239.025) 18.573 - 180.528 Ultrapar Participações S.A. 4,20 397.782 - - (10.963) (14.203) 146 372.762 10.671 (771) - 382.662 Telecel Participações Ltda. 33,33 28 - - - - - 28 - - - 28 Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. 40,00 12.736 - - (1) - - 12.735 (69) - - 12.666 MAPISA I S.A. 50,00 1.857 - - - - - 1.857 379 - - 2.236 MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. 52,00 3.927 - - - - - 3.927 (3) - - 3.924 HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. 25,00 19.848 637 - - - - 20.485 (18) - - 20.467 PRS XXIV Incorporadora S.A. 50,00 3.704 - - - - - 3.704 525 - - 4.229 Total de Controladas em Conjunto e Coligadas 842.201 637 - (12.494) (15.311) 1.445 816.478 (227.540) 17.802 - 606.740 Outros Investimentos Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. 15,00 22 - - - - - 22 - - - 22 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 9,44 84.749 14.884 - - - - 99.633 - - 12.923 112.556 Total de Outros Investimentos 84.771 14.884 - - - - 99.655 - - 12.923 112.578 Total de Participações Societárias 926.972 15.521 - (12.494) (15.311) 1.445 916.133 (227.540) 17.802 12.923 719.318 Provisão para Perda em Investimento Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. 10,00 (2) - - - - - (2) (1) - - (3) Total de Provisão para Perda em Investimentos (2) - - - - - (2) (1) - - (3) Percentual considera ações em tesouraria. Ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Saldo em Dividendos / Resultado Ajuste de Equivalência Variação % Saldo em Descrição % (1) Adições Baixas Avaliação Subtotal Outros 31.12.2018 JCP Abrangente Patrimonial Participação 30.06.2019 Patrimonial Controladas em Conjunto e Coligadas Klabin S.A. 6,77 426.758 - - (14.971) (161) 1.185 412.811 (8.846) (567) - 403.398 Ultrapar Participações S.A. 4,20 397.360 - - (4.590) 322 135 393.227 14.394 - - 407.621 Telecel Participações Ltda. 33,33 28 - - - - - 28 - - - 28 Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. 40,00 - - (477) (680) - - (1.157) 1.157 - - - Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. 40,00 11.066 1.600 - - - - 12.666 91 - - 12.757 MAPISA I S.A. 50,00 2.749 - - - - - 2.749 (34) - - 2.715 MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. 52,00 3.858 - - - - - 3.858 (62) - - 3.796 HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. 25,00 19.619 - - - - - 19.619 (11) - - 19.608 PRS XXIV Incorporadora S.A. 50,00 3.067 - - - - - 3.067 278 - - 3.345 Total de Controladas em Conjunto e Coligadas 864.505 1.600 (477) (20.241) 161 1.320 846.868 6.967 (567) - 853.268 Outros Investimentos Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda 15,00 20 2 - - - - 22 - - - 22 Total de Outros Investimentos 20 2 - - - - 22 - - - 22 Total de Participações Societárias 864.525 1.602 (477) (20.241) 161 1.320 846.890 6.967 (567) - 853.290 Provisão para Perda em Investimento Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. 40,00 (114) - - - - - (114) 114 - - - Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. 10,00 (9) - - - - - (9) (1) - - (10) Total de Provisão para Perda em Investimentos (123) - - - - - (123) 113 - - (10) Percentual considera ações em tesouraria. Além dos resultados em suas investidas, reconhecidos através da equivalência patrimonial, não há evidências objetivas de reconhecimento de perdas adicionais pela não recuperabilidade de investimento líquido. 19 PÁGINA: 39 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Destaque das transações ocorridas no período Aquisição de ações Transações ocorridas em 2020: Em 2020, a Companhia adquiriu 914.250 ações da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Outras ocorrências Transações ocorridas em 2020: Em 2020, ocorreu a conversão das debêntures da 7ª emissão da coligada Klabin S.A. em 27.739.244 novas Units e com aumento de capital de R$ 370.944, da qual a Companhia não participou, ocasionando uma diluição de sua participação na investida, porém obtendo ganho pelo valor do aumento de capital, reconhecido no resultado do período. Controladas O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas controladas: Participação no capital social (% ) 30 de 31 de junho dezembro Participação de 2020 de 2019 Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. Direta/Indireta 100,00 100,00 Timbutuva Empreendimentos Ltda. Direta 99,99 99,99 MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. (1) Direta 99,99 99,99 Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. Indireta 100,00 100,00 Masa Mineração Ltda. Direta 99,99 99,99 Fundos exclusivos consolidados na controladora Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no exterior Direta 100,00 100,00 Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no exterior Indireta 100,00 100,00 Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no exterior Indireta 100,00 - Investida com passivo a descoberto refletido no passivo não circulante da Companhia. 20 PÁGINA: 40 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Os quadros abaixo apresentam o balanço patrimonial das controladas: Participações Monteiro Aranha Timbutuva MAGISA - Gestão de Participações Imobiliárias S.A. Empreendimentos Ltda Investimentos Imobiliários Ltda em controladas 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de Balanço junho dezembro junho dezembro junho dezembro patrimonial de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante 12.569 16.841 7 8 989 1.056 Não circulante 107.245 90.093 10.946 10.947 1 1 Total do ativo 119.814 106.934 10.953 10.955 990 1.057 Passivo Circulante 3.683 3.628 27 17 194 111 Não circulante - - 150 - 4.750 5.450 Total do passivo 3.683 3.628 177 17 4.944 5.561 Patrimônio líquido 116.131 103.306 10.776 10.938 (3.954) (4.504) 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício 12.825 (4.087) (163) (159) 550 766 Participações Novo Rio Empreendimento Masa Mineração Ltda Charles River Administradora Imobiliário S.A. de Recursos Financeiros Ltda em controladas 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de Balanço junho dezembro junho dezembro junho dezembro patrimonial de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante 6.867 362 4 5 - - Não circulante 106.700 90.293 - - - - Total do ativo 113.567 90.655 4 5 - - Passivo Circulante 122 4.906 - - - - Não circulante 64.500 49.069 - - - - Total do passivo 64.622 53.975 - - - - Patrimônio líquido 48.945 36.680 4 5 - - 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício 12.265 (4.491) (1) (5) - 1.929 21 PÁGINA: 41 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma As informações sobre as controladas são: Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. A sociedade foi constituída em 31 de março de 2008 e tem por objeto social o desenvolvimento e incorporação de empreendimentos imobiliários em todos os segmentos econômicos, podendo participar do capital social de outras sociedades para realizar investimentos no mercado imobiliário. Timbutuva Empreendimentos Ltda. A sociedade foi constituída em 17 de dezembro de 2001 e tem como objeto social a participação em empreendimentos imobiliários. (nota explicativa 11) MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. A sociedade foi constituída em 06 de janeiro de 2014 e tem como objeto social a prestação de serviços de assessoria, consultoria e administração de empreendimentos imobiliários. Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. A sociedade foi constituída em 30 de junho de 2010 e tem como objeto social promover, mediante incorporação e construção do empreendimento comercial no Centro do Rio de Janeiro - "Torre 1º de Março" (nota explicativa 10). Masa Mineração Ltda. A sociedade foi constituída em 28 de abril de 2015 e tem como objeto social empreender pesquisa e lavra de substâncias minerais, bem como o beneficiamento e a comercialização de minério em geral e seus derivados, e participação em outras sociedades. Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. A sociedade foi constituída em 15 de janeiro de 2013 e tem como objeto social a prestação de serviços de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos da regulamentação da CVM, e consultoria empresarial estratégica. A Companhia adquiriu 90% do capital social da Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. em outubro de 2015. Em setembro de 2019, a Companhia alienou toda sua participação na investida. 22 PÁGINA: 42 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Controladas em conjunto O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas controladas em conjunto: Participação no capital social (% ) 30 de 31 de junho dezembro Participação de 2020 de 2019 MAPISA I S.A. Indireta 50,00 50,00 Telecel Participações Ltda. Direta 33,33 33,33 Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. Indireta 40,00 40,00 MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. Indireta 52,00 52,00 PRS XXIV Incorporadora S.A. Indireta 50,00 50,00 O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das controladas em conjunto: Participações Realengo SPE nas controladas Empreendimento MAPISA I S.A. Telecel Participações Ltda. em conjunto Imobiliário S.A. 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de Balanço junho dezembro junho dezembro junho dezembro patrimonial de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante - - 3.904 4.101 - - Não circulante - - 4.292 3.956 86 86 Total do ativo - - 8.196 8.057 86 86 Passivo Circulante - - 3.723 4.342 - - Não circulante - - - - 1 1 Total do passivo - - 3.723 4.342 1 1 Patrimônio líquido - - 4.473 3.715 85 85 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício - 3.177 (145) (69) - - 23 PÁGINA: 43 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Participações Carapa MAPISA II nas controladas Empreendimento Empreendimento PRS XXIV Incorporadora S.A. em conjunto Imobiliário SPE S.A. Imobiliário S.A. 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de Balanço junho dezembro junho dezembro junho dezembro patrimonial de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante 19.973 26.406 15 12 1 3 Não circulante 17.501 17.373 7.593 7.541 13.457 12.240 Total do ativo 37.474 43.779 7.608 7.553 13.458 12.243 Passivo Circulante 5.346 11.332 - 1 2.486 2.354 Não circulante 463 595 62 - 2.514 2.482 Total do passivo 5.809 11.927 62 1 5.000 4.836 Patrimônio líquido 31.665 31.852 7.546 7.552 8.458 7.407 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício (187) 225 (6) (119) 1.051 556 As informações sobre as controladas em conjunto são: Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. A sociedade foi constituída em 31 de março de 2008 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial situado no bairro de Realengo, na cidade e estado do Rio de Janeiro. Em abril de 2019, a Companhia alienou toda sua participação na sociedade. Mapisa I S.A. A sociedade foi constituída em 01 de junho de 2009 e tem como objeto social a participação em outras sociedades do setor imobiliário e incorporação de empreendimentos imobiliários. Carapa Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. A sociedade foi constituída em 04 de novembro de 2009 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento comercial e residencial no bairro Cachambi, na cidade e estado do Rio de Janeiro. 24 PÁGINA: 44 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Telecel Participações Ltda. A sociedade foi constituída em 23 de abril de 1992 tendo como objeto social a participação em sociedades que tenham por objeto a implantação, prestação e operação de serviços de telecomunicações sem fio. MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. A sociedade foi constituída em 21 de janeiro de 2015 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial, no bairro de Ipanema, na cidade e estado do Rio de Janeiro. PRS XXIV Incorporadora S.A. A sociedade foi constituída em 03 de março de 2011 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial, no bairro da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro. Coligadas O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas coligadas: Participação no capital social (% ) 30 de 31 de junho dezembro Participação de 2020 de 2019 Ultrapar Participações S.A. (1) Direta 4,20 4,20 Klabin S.A. (1) Direta 6,47 6,65 Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (2) Direta 10,00 10,00 HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. Indireta 25,00 25,00 Percentual considera ações em tesouraria. Investida com passivo a descoberto, refletido no passivo não circulante da Companhia. 25 PÁGINA: 45 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das coligadas: Vista Golf Hesa 159 Participações Ultrapar Participações S.A. Klabin S.A. Empreendimentos Investimentos em coligadas Imobiliários S.A. Imobiliários S.A. 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de Balanço junho dezembro junho dezembro junho dezembro junho dezembro patrimonial de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Ativo Circulante 1.152.945 197.626 13.908.257 13.160.754 2 5 58.833 58.627 Não circulante 10.887.092 11.172.197 22.562.759 20.863.323 - - 185.799 185.251 Total do ativo 12.040.037 11.369.823 36.471.016 34.024.077 2 5 244.632 243.878 Passivo Circulante 1.085.883 47.069 2.598.512 3.160.194 18 17 39 113 Não circulante 1.837.735 1.864.499 31.084.154 24.817.001 - - 167.750 167.750 Total do passivo 2.923.618 1.911.568 33.682.666 27.977.195 18 17 167.789 167.863 Patrimônio líquido 9.116.419 9.458.255 2.788.350 6.046.882 (16) (12) 76.843 76.015 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de Demonstração junho junho junho junho junho junho junho junho do resultado de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Resultado do exercício 201.925 342.262 (3.608.585) (130.631) (5) (5) (71) (42) As informações sobre as coligadas são: Ultrapar Participações S.A. A sociedade foi constituída em 11 de dezembro de 1953 e tem como objeto social a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de serviços e em atividades congêneres, inclusive mediante participação em outras sociedades. Por meio de suas controladas, atua na distribuição e varejo especializado de combustíveis ("Ipiranga") e de gás liquefeito de petróleo - GLP ("Ultragaz"), no varejo farmacêutico ("Extrafarma"), na indústria de especialidades químicas ("Oxiteno"), e na armazenagem de granéis líquidos ("Ultracargo"). Klabin S.A. A sociedade foi constituída em 20 de dezembro de 1934 e tem como objeto social a atuação em segmentos da indústria de papel e celulose, mediante produção e venda de madeira, papéis de embalagem, sacos de papel e caixas de papelão ondulado e celulose, para os mercados interno e externo. Parte de suas atividades são integradas desde o florestamento até a fabricação dos produtos finais. Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. A sociedade foi constituída em 12 de abril de 2006 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial no bairro de Jurubatuba, subdistrito Capela do Socorro, na capital do estado de São Paulo. 26 PÁGINA: 46 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A. A sociedade foi constituída em 18 de fevereiro de 2013 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial e comercial na capital do estado de São Paulo. Outros investimentos As informações sobre os outros investimentos são: Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda A sociedade foi constituída em 31 de julho de 1998 e tem como objeto social a locação, arrendamento, ou licenciamento de uso de marcas e outros bens próprios e direitos de qualquer natureza. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas A sociedade foi constituída em 23 de setembro de 2005 e tem como objeto social a atuação na exploração de atividades agrícola, pecuária e florestal. 14 Propriedades para investimento São representadas por imóveis de propriedade da Companhia disponíveis para aluguel, avaliados à valor justo, por profissionais independentes, considerando a premissa de abordagem de mercado e utilizando informações de preços disponíveis no mercado para comparação direta. A avaliação considera amostra representativa de dados de mercado e análise do histórico dos preços de imóveis com características semelhantes, análise do mercado local e características da região em que o imóvel está localizado, conservação do imóvel e, quando aplicável, a avaliação das expectativas futuras dos desenvolvimentos das propriedades. Considerando as incertezas geradas pela pandemia da COVID-19, com possíveis perdas ao valor de suas propriedades para investimento, a Companhia optou por realizar uma nova avaliação em 31 de março de 2020. Os laudos feitos para a avaliação de seus imóveis resultaram em um ajuste negativo de R$ 2.233 (nota explicativas 18), sendo saldo revertido parcialmente em 30 de junho de 2020, de acordo com os valores de negociação para alienação em andamento (nota explicativa 24). 27 PÁGINA: 47 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Controladora e Consolidado 30 de 31 de junho dezembro Descrição de 2020 de 2019 Saldo no início do período 46.205 49.926 Ajuste a valor justo (1.386) (3.721) Saldo no fim do período 44.819 46.205 As propriedades para investimento geraram para a Companhia uma receita de aluguel de R$ 1.227 até 30 de junho de 2020 (até 30 de junho de 2019 - R$ 1.286). 15 Imobilizado Composição do imobilizado

O quadro abaixo apresenta a composição do imobilizado: 30/06/2020 31/12/2019 Depreciação Controladora Custo Acumulada Líquido Líquido Veículos e equipamentos de informática 1.420 (925) 495 566 Direito de uso por arrendamento 11.700 (943) 10.757 10.370 Móveis e utensílios e outros 1.615 (1.148) 467 514 Total 14.735 (3.016) 11.719 11.450 30/06/2020 31/12/2019 Depreciação Consolidado Custo Acumulada Líquido Líquido Edifícios 34 (19) 15 16 Veículos e equipamentos de informática 1.458 (962) 496 567 Direito de uso por arrendamento 11.700 (943) 10.757 10.370 Móveis e utensílios e outros 1.643 (1.176) 467 515 Total 14.835 (3.100) 11.735 11.468 28 PÁGINA: 48 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Movimentação do imobilizado

O quadro abaixo apresenta a movimentação sumária do imobilizado: Controladora Veículos e Móveis e equipamentos Direito de uso p/ utensílios Edifícios de informática arrendamento e outros Total Custo Em 31 de dezembro de 2019 - 1.406 10.988 1.615 14.009 Adições - 14 712 - 726 Baixa - - - - - Em 30 de junho de 2020 - 1.420 11.700 1.615 14.735 Depreciação acumulada Em 31 de dezembro de 2019 - (840) (618) (1.101) (2.559) Adições - (85) (325) (47) (457) Baixas - - - - - Em 30 de junho de 2020 - (925) (943) (1.148) (3.016) Líquido - 495 10.757 467 11.719 Controladora Veículos e Móveis e equipamentos Direito de uso p/ utensílios Edifícios de informática arrendamento e outros Total Custo Em 31 de dezembro de 2018 - 1.539 - 1.602 3.141 Adições - 235 10.988 13 11.236 Baixa - (368) - - (368) Em 31 de dezembro de 2019 - 1.406 10.988 1.615 14.009 Depreciação acumulada Em 31 de dezembro de 2018 - (955) - (1.001) (1.956) Adições - (214) (618) (100) (932) Baixas - 329 - - 329 Em 31 de dezembro de 2019 - (840) (618) (1.101) (2.559) Líquido - 566 10.370 514 11.450 29 PÁGINA: 49 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Consolidado Veículos e Móveis e equipamentos Direito de uso p/ utensílios Edifícios de informática arrendamento e outros Total Custo Em 31 de dezembro de 2019 34 1.443 10.988 1.643 14.108 Adições - 15 712 - 727 Baixas - - - - - Em 30 de junho de 2020 34 1.458 11.700 1.643 14.835 Depreciação acumulada Em 31 de dezembro de 2019 (18) (876) (618) (1.128) (2.640) Adições (1) (86) (325) (48) (460) Baixas - - - - - Em 30 de junho de 2020 (19) (962) (943) (1.176) (3.100) Consolidado Veículos e Móveis e equipamentos Direito de uso p/ utensílios Edifícios de informática arrendamento e outros Total Custo Em 31 de dezembro de 2018 34 1.579 - 1.637 3.250 Adições - 324 10.988 63 11.375 Baixas - (460) - (57) (517) Em 31 de dezembro de 2019 34 1.443 10.988 1.643 14.108 Depreciação acumulada Em 31 de dezembro de 2018 (17) (992) - (1.030) (2.039) Adições (1) (220) (618) (103) (942) Baixas - 336 - 5 341 Em 31 de dezembro de 2019 (18) (876) (618) (1.128) (2.640) Líquido 16 567 10.370 515 11.468 Método de depreciação O quadro abaixo apresenta as taxas de depreciação utilizadas com base na vida útil econômica dos bens imobilizados da Companhia: Taxa Vida Útil Anual (% ) (em anos) Controladora e Consolidado Edifícios 4 25 Veículos 20 5 Equipamentos de informática 20 5 Móveis e utensílios 10 10 Direito de uso por arrendamento 5 20 30 PÁGINA: 50 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 16 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas De acordo com o CPC 25, a Administração adota o procedimento de classificar os processos administrativos ou judiciais em face da Companhia em função do risco de perda, baseado na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma: I - Para as causas cujo desfecho II - Para as causas cujo desfecho III - Para as causas cujo desfecho negativo para a Companhia seja negativo para a Companhia seja negativo para a Companhia seja considerado como de risco provável considerado como de risco possível considerado como de risco remoto Somente são divulgadas em notas As informações correspondentes são explicativas as informações que, a São constituídas provisões critério da Administração, sejam julgadas divulgadas em notas explicativas de relevância para o pleno entendimento das informações trimestrais Não existem contingências tributárias, cíveis e trabalhistas relevantes que tenham sido avaliadas como de perda provável ou possível que devessem ser provisionadas ou divulgadas nas informações trimestrais da Companhia. 17 Patrimônio líquido Capital social

O capital social, subscrito e integralizado, da Companhia no encerramento dos períodos reportados, está representado por 12.251.221 ações ordinárias, sem valor nominal, correspondente ao valor de R$ 716.838. Lucro por ação

Nos períodos apresentados, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos com potencial dilutivo, sendo, portanto, equivalentes o seu lucro por ação básico e diluído.

O quadro abaixo apresenta a conciliação dos numeradores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação: 30 de 30 de junho junho de 2020 de 2019 Lucro líquido (prejuízo) do período (141.964) 26.311 Média ponderada de número de ações 12.251.221 12.251.221 Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - em reais (11,59) 2,15 31 PÁGINA: 51 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Reserva de lucros Reserva legal De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve destinar 5% do lucro líquido auferido do exercício, que não exceda a 20% do capital social, para constituição da reserva legal. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social da Companhia e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital, caso seja deliberado pela Assembleia Geral. Reserva para investimentos Tem por finalidade financiar futuros projetos da Companhia. Dividendos e juros sobre o capital próprio

O Estatuto Social da Companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, podendo a Diretoria levantar balanços intermediários e declarar dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços.

Em 2020, a Companhia declarou R$ 18.500 em dividendos e 17.500 em juros sobre o capital próprio, podendo ser imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Data de Valor Valor Data do Proventos aprovação total por ação pagamento Dividendos 21/01/2020 6.000 0,48975 03/02/2020 Juros s/ Capital Próprio 03/04/2020 17.500 1,42842 20/04/2020 Dividendos 20/05/2020 12.500 1,02030 03/06/2020 A movimentação dos dividendos e JCP a pagar no exercício ocorreram de acordo com o quadro abaixo: Dividendos JCP 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Saldo Inicial 82 49 7.693 17.881 Distribuições aprovadas no exercício 18.500 99.000 17.500 65.000 Pagamentos realizados (18.508) (98.967) (25.137) (75.157) Prescrições - - (3) (31) Saldo Final 74 82 53 7.693 32 PÁGINA: 52 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 18 Outras receitas líquidas O quadro abaixo apresenta o saldo de outras receitas líquidas: Controladora Consolidado 30 de 30 de 30 de 30 de junho junho junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Receitas Receitas de aluguéis de imóveis 1.227 1.286 1.280 1.353 Receitas de dividendos (1) 4.150 3.422 4.150 3.422 Ajuste a valor justo de investimentos (2) 12.923 - 12.923 - Variação do percentual de participação 17.802 - 17.802 - Outras receitas operacionais 105 353 107 356 36.207 5.061 36.262 5.131 Despesas Variação do percentual de participação - (567) - (567) Avaliação de propriedade para investimento (1.386) - (1.386) - Outras despesas operacionais - (97) - (100) (1.386) (664) (1.386) (667) 34.821 4.397 34.876 4.464 Dividendos recebidos de outros investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (nota explicativa 13) . Resultado da avaliação de investimentos de caráter permanente, avaliados a valor justo (nota explicativa 13) . 19 Despesas por natureza O quadro abaixo apresenta as informações das despesas por natureza: Controladora Consolidado 30 de 30 de 30 de 30 de junho junho junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Despesas com pessoal (10.395) (10.189) (11.446) (11.262) Contratação de serviços (3.821) (7.070) (2.798) (3.695) Despesas tributárias (490) (1.548) (1.066) (2.356) Depreciação e amortização (408) (429) (409) (432) Aluguéis e Condomínio (440) (390) (1.494) (1.482) Comunicações e utilidades (207) (218) (212) (223) Manutenção e conservação (87) (212) (96) (227) Outras despesas (2.709) (1.761) (2.856) (2.086) (18.557) (21.817) (20.377) (21.763) 33 PÁGINA: 53 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 20 Resultado financeiro O quadro abaixo apresenta o resultado financeiro: Controladora Consolidado 30 de 30 de 30 de 30 de junho junho junho junho de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Receitas financeiras Rendimentos de aplicação em renda fixa 3.560 3.178 3.679 3.574 Variação de aplicação em renda variável 350.965 80.340 350.965 80.340 Aluguel de ações 26 98 26 98 Variações cambiais - 8.068 - 8.068 Derivativos 40.459 8.259 40.459 8.259 Outras receitas financeiras 246 216 383 408 395.256 100.159 395.512 100.747 Despesas financeiras Perdas de aplicação em renda fixa (775) - (777) - Variação de aplicação em renda variável (268.717) (41.037) (268.717) (41.037) Aluguel de ações - (384) - (384) Variações monetárias (705) (548) (3.276) (3.204) Variações cambiais (35.824) (6.299) (35.824) (6.299) Derivativos (6.289) (11.960) (6.289) (11.960) Juros sobre arrendamento mercantil (532) (505) (532) (505) Juros sobre debêntures (3.892) - (3.892) - Outras despesas financeiras (3) (1) (5) (1) Tributos sobre Receita Financeira (2.732) - (2.732) - (319.469) (60.734) (322.044) (63.390) Resultado financeiro líquido 75.787 39.425 73.468 37.357 21 Instrumentos financeiros Os instrumentos financeiros da Companhia são compostos, majoritariamente, por títulos públicos (LFT, LTN e NTN) e CDB de instituições financeiras, fundos de renda fixa, ações de companhias listadas na B3 e em bolsas internacionais, ETF (BOVA11), contratos de swap, dólar futuro, índice Ibovespa futuro, índice S&P 500 futuro, operação a termo de ações, empréstimos e debêntures. 34 PÁGINA: 54 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma O quadro abaixo apresenta os valores contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros: Controladora Consolidado Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de junho dezembro junho dezembro junho dezembro junho dezembro de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019 Caixa e equivalente de caixa 154.768 158.746 154.768 158.746 159.063 158.765 159.063 158.765 Aplicações financeiras 380.456 404.995 380.456 404.995 387.346 417.320 387.346 417.320 Contas a receber 375 175 375 175 2.551 2.261 2.551 2.261 Créditos com operações financeiras (a) 26.525 - 26.525 - 26.525 - 26.525 - Partes relacionadas (b) 60.151 1 60.151 1 624 987 624 987 Investimentos ¹ 112.556 84.749 112.556 84.749 112.556 84.749 112.556 84.749 Obrigações com operações financeiras (a) (120.041) (93.101) (120.041) (93.101) (120.041) (93.101) (120.041) (93.101) Empréstimos e financiamentos (c) (102.148) (100.269) (101.681) (100.399) (102.148) (154.108) (101.681) (154.238) Debêntures (d) (200.020) (200.445) (200.020) (200.445) (200.020) (200.445) (200.020) (200.445) 1 Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 13). Crédito e obrigações com operações financeiras Venda a descoberto do ETF do IBOVESPA - BOVA11 Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utilizou-se da venda a descoberto de BOVA11. BOVA11 é um "Exchange Traded Funds (ETF)", negociado na B3, cuja composição e desempenho são similares ao índice Ibovespa. No segundo trimestre de 2020, a Companhia encerrou sua posição vendida em BOVA11. Swap Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se de contratos de swap com posição passiva em ações e ativa em CDI. A Companhia também se utiliza desses instrumentos para se proteger das variações cambiais de empréstimos estrangeiros, com posição passiva cambial e ativa em CDI. 35 PÁGINA: 55 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Essas operações são registradas na CETIP. Os contratos correspondentes às posições de swap são registrados em contas de compensação e os diferenciais, a pagar e a receber, são valorizados a mercado e registrados em contas patrimoniais com contrapartida em resultado financeiro (nota explicativa 8). Futuro de dólar, índices Ibovespa e S&P 500 Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se de compras e vendas no mercado futuro de dólar, índice Ibovespa e índice S&P 500. Essas operações são realizadas no âmbito da B3, com ajustes de posição liquidados diariamente (nota explicativa 8). Termo de ações A Companhia utiliza operações de termo de ações (venda de uma ação com uma compra a termo da mesma ação por um preço predeterminado), com prazo de 90 a 213 dias para liquidação e taxa média efetiva de 1,67%, para obter recursos de curto prazo e aumentar suas disponibilidades financeiras (nota explicativa 8). Partes relacionadas

A Companhia realizou operação de mútuo com sua controlada indireta Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., no valor de R$ 60.000, com vencimento em 2 anos, e com amortizações semestrais em 5 parcelas, sem cobrança de juros e sujeito a antecipação. Os recursos transferidos foram utilizados para liquidação do financiamento imobiliário e despesas da investida (nota explicativa 21.c) . Empréstimos e financiamentos

A Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., controlada indireta da Companhia, firmou Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, no valor de R$ 61.409, para financiamento da construção do empreendimento "Torre 1º de Março" ( nota explicativa 10 ) no qual a Companhia consta como fiadora.

A liberação de recurso foi feita em sua totalidade com base no cronograma físico financeiro da obra, sendo os valores das parcelas apurados e liberados por reembolso após a verificação do percentual de obra executado e o saldo é corrigido pela Taxa Referencial (TR) mais uma taxa de juros fixa.

A amortização do financiamento iniciou em janeiro de 2018 com liquidação em até 60 meses de prazo, sendo repactuado em maio de 2019 com alteração de prazo para 96 meses e carência de 1 ano. No segundo trimestre de 2020, a Companhia realizou a liquidação total do financiamento, antecipando seu vencimento. 36 PÁGINA: 56 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 30 de 31 de junho dezembro de 2020 de 2019 Saldo inicial 53.839 56.224 Atualização do saldo 2.572 5.109 Parcelas pagas (56.411) (7.494) Saldo final - 53.839 Em 2018, a Companhia firmou contrato de empréstimo internacional no valor de € 22.131 a uma taxa efetiva de 1,1320% ao ano, e vencimento em quatro parcelas iguais ao longo de 2020 com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações. O valor do empréstimo foi convertido para Reais, R$ 100.000, e os juros fixo em Euros convertido para uma taxa variável em Reais, através de instrumento de swap (nota explicativa 22.a), ficando a Companhia com uma posição passiva apenas em Reais a uma taxa de CDI + 0,60% ao ano. Os recursos obtidos com esse empréstimo foram direcionados para investimentos, aplicações financeiras e capital de giro da Companhia. 30 de 31 de junho dezembro de 2020 de 2019 Saldo inicial 100.269 98.250 Juros 704 1.123 Variação cambial 35.824 2.039 Parcelas pagas (34.649) (1.143) Saldo final 102.148 100.269 Swap (Empréstimo) (26.525) 66 Saldo final com proteção 75.623 100.335 Debêntures

Em 2019, a Companhia realizou sua primeira emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000, não conversíveis em ações e em série única. As debêntures terão vencimento em 5 anos, com amortizações semestrais em 4 parcelas de 2023 a 2024, e com remuneração correspondente a taxa de CDI e acréscimo de taxa fixa de 0,36% ao ano, com pagamentos semestrais entre 2020 e 2025, com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações. Os recursos obtidos com essa emissão foram direcionados para o alongamento do passivo bancário, investimentos, aplicações financeiras e capital de giro da Companhia. 37 PÁGINA: 57 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 30 de 31 de junho dezembro de 2020 de 2019 Saldo inicial 200.445 - Novas captações - 200.000 Juros remuneratórios 3.892 445 Amotizações e pagamentos (4.317) - Saldo final 200.020 200.445 22 Gerenciamento de riscos 22.1 Risco em investimentos mantidos em controladas, coligadas e controladas em conjunto Os principais ativos da Companhia são os investimentos na Ultrapar Participações S.A. e na Klabin S.A. Os detalhamentos de seus riscos e suas políticas de gerenciamento de riscos estão divulgados nas notas explicativas das informações trimestrais das referidas investidas, incluindo os efeitos relacionados a pandemia da COVID-19. A Companhia detém também investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto no setor imobiliário, que estão expostos a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de imóveis, e pode ser fortemente influenciado pelos riscos de aumento de alíquotas de impostos existentes, criação de novos impostos, conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor através de desaceleração da economia, aumento da taxa de juros, inflação, flutuação da moeda, desemprego, redução do poder de compra da população e instabilidade política. A mudança nas políticas de financiamento para compra de imóveis e/ou aumento das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis para financiar suas aquisições. Consequentemente, tais fatos podem causar uma redução da demanda por imóveis das investidas, podendo gerar perdas e prejuízos substanciais, colocando em risco a capacidade das investidas em pagar as suas despesas e obrigações, e distribuir dividendos ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Eventuais restrições ao crédito e fatores macroeconômicos, tais como variações nas taxas de desemprego e de juros, podem impactar de maneira significativa a comercialização de unidades imobiliárias pela investida, ocasionando prejuízos financeiros e colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Nesse segmento, a Companhia tem como estratégia investir em Sociedades de Propósitos Específicos ("investidas") em parceria com empresas do setor imobiliário, portanto, está exposta ao risco de os sócios nas investidas apresentarem dificuldades financeiras, serem 38 PÁGINA: 58 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma demandados em processos judiciais ou qualquer outro fato que possa vir a prejudicar a sua capacidade financeira, sua imagem e sua atuação neste segmento ou, ainda, que possa comprometer a viabilidade financeira das investidas, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. As matérias-primas básicas utilizadas podem sofrer aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos celebrados. A elevação do preço dos insumos a valores superiores ao que o mercado consumidor é capaz de absorver pode gerar dificuldade na comercialização dos imóveis e a consequente diminuição da lucratividade destes investimentos. Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços por parte das construtoras contratadas pelas investidas podem ter um efeito adverso e sujeitar estas à imposição de responsabilidade civil e prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. A utilização de mão de obra terceirizada por parte das investidas implica a assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária por solidariedade, podendo gerar prejuízos financeiros ou de imagem e colocar em risco a rentabilidade dos empreendimentos. Adicionalmente, o setor depende de serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, e de uma vasta cadeia de produtos, serviços e outros fatores inerentes ao mercado imobiliário, fazendo com que qualquer diminuição ou interrupção desses possam causar dificuldades ou prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. A atividade imobiliária está sujeita à legislação vigente, dependendo de autorizações e licenças exigidas no que diz respeito à construção, uso do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, proteção ao consumidor e outros, que afetam as atividades de aquisição de terrenos, incorporação e construção. A impossibilidade de obter tais autorizações e licenças, ou a ocorrência de atrasos na sua obtenção, podem causar prejuízos financeiros e colocar em risco a realização ou a rentabilidade dos empreendimentos. Na hipótese de eventual descumprimento da legislação vigente é possível que ocorram sanções administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. O mercado imobiliário está sujeito também a mudanças nas regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento. Mudanças de regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento, antes ou durante a execução do projeto imobiliário, podem causar prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. 39 PÁGINA: 59 de 68 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - MONTEIRO ARANHA S.A. Versão : 1 Notas Explicativas Monteiro Aranha S.A. Notas explicativas às informações trimestrais para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Esses riscos podem gerar prejuízos substanciais para a Companhia, na medida em que coloca em risco a capacidade da investida em pagar suas obrigações e distribuir dividendos, podendo, inclusive, obrigar a Companhia a responder solidariamente pelas obrigações financeiras e eventuais processos nas esferas criminal, cível e trabalhista das investidas. A Companhia avaliou que os efeitos relacionados ao caso fortuito da pandemia da COVID-19 podem gerar algum atraso de execução no empreendimento de sua controlada