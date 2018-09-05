Notorious Pictures : Esecuzione Piano Buy Back 08/18

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Informazione Regolamentata n. 20047-21-2018
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Data/Ora Ricezione 05 Settembre 2018 09:08:52
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AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
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Societa'
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:
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Notorious Pictures S.p.A.
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Identificativo
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:
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108082
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Informazione
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Regolamentata
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Nome utilizzatore
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:
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NOTORIOUSN01 - x
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Tipologia
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:
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2.4
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Data/Ora Ricezione
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:
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05 Settembre 2018 09:08:52
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Data/Ora Inizio
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:
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05 Settembre 2018 09:08:53
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Diffusione presunta
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Oggetto
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:
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Esecuzione Piano Buy Back 08/18
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Testo del comunicato
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Vedi allegato.
SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)
MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES
(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)
SEZIONE 1 / SECTION 1
DICHIARAZIONE / DECLARATION
SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM
NPI
CODICE FISCALE / TAX CODE
FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS
SPA
DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION
04/07/2012
VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT
LARGO BRINDISI 2
00182
ITALIA
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2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION
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DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION
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NOTORIOUS PICTURES SPA
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CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE
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IT0005025355
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PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) /
REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)
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08/2018
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DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)
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04/09/2018
ANNOTAZIONI / NOTES
FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT
NUMERO FOGLI /
NUMBER OF PAGES
IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 /
IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757
SEZIONE 2 / SECTION 2
OPERAZIONI / TRANSACTIONS1
1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B))
CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI /
1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B))
THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM
BFE
VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT
COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES
ITALIA
TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT2
AL
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS3
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3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS
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3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /
3.1 DAILY BREAKDOWN
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DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION
DATE (dd/mm/yyyy)
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TIPO MERCATO / MARKET TYPE9
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NOME MERCATO / MARKET NAME10
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OPERAZIONE
DI COPERTURA /
HEDGING TRANSACTION11
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A/V / P/S12
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QUANTITÀ / QUANTITY
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VALUTA / CURREN
CY13
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PREZZO
MEDIO PONDERATO /
AVERAGE WEIGHTED PRICE14
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NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO
NS
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NOTE / NOTES
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01/08/2018
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MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
800
|
EUR
|
2.2
|
2
|
02/08/2018
|
MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
1,600
|
EUR
|
2.145
|
2
|
03/08/2018
|
MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
800
|
EUR
|
2.16
|
1
|
09/08/2018
|
MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
800
|
EUR
|
2.16
|
1
|
13/08/2018
|
MI
|
AM ITALIA
|
NO
|
A
|
800
|
EUR
|
2.23
|
1
|
20/08/2018
|
MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
400
|
EUR
|
2.29
|
1
|
27/08/2018
|
MI
|
AIM ITALIA
|
NO
|
A
|
400
|
EUR
|
2.22
|
1
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3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY15
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TIPO MERCATO / MARKET TYPE9
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ACQUISTO/
VENDITA / PURCHASE/SALE
12
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TOTALE QUANTITÀ /
TOTAL QUANTITY
|
TOTALE
NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER
OF TRANSACTIONS
|
MI
|
A
|
5,600
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9
Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1
SEZIONE 3
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3
INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES
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1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION
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NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME
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08/11/2017
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DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME
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04/12/2017
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DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME
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02/05/2019
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QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE
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4947000
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CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE
|
0
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CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE
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7817030
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QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE
|
0
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CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE
|
0
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CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE
|
0
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NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /
NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
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22,491,480
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NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
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231,200
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2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO /
2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN
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NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH
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492,800
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NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH
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487,200
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NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /
NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
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261,600
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NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /
NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
|
0
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NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE /
NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
|
0
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3. NOTE / 3. NOTES
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