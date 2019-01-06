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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Notorious Pictures SpA    NPI   IT0005025355

NOTORIOUS PICTURES SPA (NPI)
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Notorious Pictures : Esecuzione Piano Buy Back 12/20218

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0
01/06/2019 | 01:39pm EST

Informazione Regolamentata n. 20047-1-2019

Data/Ora Ricezione 06 Gennaio 2019 17:16:53

AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Societa'

:

Notorious Pictures S.p.A.

Identificativo

:

112583

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore

:

NOTORIOUSN01 - x

Tipologia

:

2.4

Data/Ora Ricezione

:

06 Gennaio 2019 17:16:53

Data/Ora Inizio

:

06 Gennaio 2019 17:16:54

Diffusione presunta

Oggetto

:

Esecuzione Piano Buy Back 12/18

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

DENOMINAZIONE / NAME

NOTORIOUS PICTURES SPA

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

NPI

CODICE FISCALE / TAX CODE

11995341002

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

SPA

DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION

04/07/2012

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

LARGO BRINDISI 2

CAP / POST CODE

00182

STATO / COUNTRY

ITALIA

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION

DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION

NOTORIOUS PICTURES SPA

CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE

IT0005025355

PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) /

REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)

12/2018

DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)

06/01/2019

ANNOTAZIONI / NOTES

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI /

NUMBER OF PAGES

IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 /

IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B))

CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI /

1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B))

THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

DENOMINAZIONE / NAME

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

BFE

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES

STATO / COUNTRY

ITALIA

TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT2

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS3

3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /

3.1 DAILY BREAKDOWN

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION

DATE (dd/mm/yyyy)

TIPO MERCATO / MARKET TYPE9

NOME MERCATO / MARKET NAME10

OPERAZIONE

DI COPERTURA /

HEDGING TRANSACTION11

A/V / P/S12

QUANTITÀ / QUANTITY

VALUTA / CURREN

CY13

PREZZO

MEDIO PONDERATO /

AVERAGE WEIGHTED PRICE14

NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO

NS

NOTE / NOTES

03/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

800

EUR

3.19

2

06/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

800

EUR

3.22

2

10/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

800

EUR

3.19

2

12/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

400

EUR

3.15

1

21/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

400

EUR

3.1

1

27/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

1,200

EUR

2.97

3

28/12/2018

MI

AIM ITALIA

NO

A

800

EUR

2.95

2

3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY15

TIPO MERCATO / MARKET TYPE9

ACQUISTO/

VENDITA / PURCHASE/SALE

12

TOTALE QUANTITÀ /

TOTAL QUANTITY

TOTALE

NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER

OF TRANSACTIONS

MI

A

5,200

13

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES

1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION

NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME

08/11/2017

DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME

04/12/2017

DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME

02/05/2019

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE

4947000

CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

0

CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

7817030

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE

0

CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE

0

CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE

0

NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

22,491,480

NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

231,200

2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO /

2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH

524,800

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH

519,600

NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

293,600

NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

0

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE /

NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

0

3. NOTE / 3. NOTES

Disclaimer

Notorious Pictures S.p.A. published this content on 06 January 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2019 18:38:01 UTC
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