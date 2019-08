Novo Nordisk : Disclosure of transaction data 0 08/08/2019 | 05:25am EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Disclosure of transaction data related to Novo Nordisk's share repurchase programme in the period 5 August 2019 to 7 August 2019 This document discloses the data of the transactions made under the ongoing share repurchase programme in the period 5 August 2019 to 7 August 2019 as announced in company announcement number 45 on 8 August 2019 in a detailed and aggregated form in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regards to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures. Number of Average purchase Transaction value, shares price DKK 5 August 2019 142,000 324.84 46,126,809 6 August 2019 116,080 323.32 37,531,075 7 August 2019 171,028 327.10 55,943,518 Page 2 of 24 CLIENT NAME NORDEA SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TRADING VENUE BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE RESP. TIME VENUE TRANSACTION ID NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:03:17 XCSE B000029895 B DK0060534915 1,200 327.15 DKK 392,580 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:04:17 XCSE B000032271 B DK0060534915 153 327.25 DKK 50,069 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:04:17 XCSE B000032272 B DK0060534915 147 327.25 DKK 48,106 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:05:35 XCSE B000035843 B DK0060534915 371 327.50 DKK 121,503 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:05:35 XCSE B000035844 B DK0060534915 179 327.50 DKK 58,623 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:06:06 XCSE B000038180 B DK0060534915 325 327.00 DKK 106,275 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:06:06 XCSE B000038179 B DK0060534915 175 327.00 DKK 57,225 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:07:11 XCSE B000041892 B DK0060534915 440 327.50 DKK 144,100 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:08:09 XCSE B000044414 B DK0060534915 390 328.30 DKK 128,037 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:08:09 XCSE B000044413 B DK0060534915 100 328.30 DKK 32,830 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:09:03 XCSE B000047347 B DK0060534915 430 327.15 DKK 140,675 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:11:14 XCSE B000052676 B DK0060534915 298 327.00 DKK 97,446 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:11:35 XCSE B000053376 B DK0060534915 402 327.15 DKK 131,514 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:11:36 XCSE B000053482 B DK0060534915 603 326.75 DKK 197,030 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:11:36 XCSE B000053485 B DK0060534915 47 326.75 DKK 15,357 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:12:53 XCSE B000056354 B DK0060534915 175 326.75 DKK 57,181 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:12:53 XCSE B000056355 B DK0060534915 275 326.75 DKK 89,856 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:14:15 XCSE B000058916 B DK0060534915 490 327.25 DKK 160,353 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:15:11 XCSE B000060812 B DK0060534915 400 327.70 DKK 131,080 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:15:11 XCSE B000060813 B DK0060534915 100 327.70 DKK 32,770 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:16:06 XCSE B000062805 B DK0060534915 500 327.75 DKK 163,875 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:17:16 XCSE B000065125 B DK0060534915 440 327.60 DKK 144,144 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:18:49 XCSE B000068226 B DK0060534915 243 328.15 DKK 79,740 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:18:50 XCSE B000068280 B DK0060534915 247 328.15 DKK 81,053 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:19:04 XCSE B000068817 B DK0060534915 57 328.10 DKK 18,702 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:19:13 XCSE B000069208 B DK0060534915 300 328.10 DKK 98,430 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:19:35 XCSE B000069692 B DK0060534915 93 328.10 DKK 30,513 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:20:19 XCSE B000071103 B DK0060534915 340 328.30 DKK 111,622 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:20:19 XCSE B000071102 B DK0060534915 160 328.30 DKK 52,528 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:21:02 XCSE B000072774 B DK0060534915 350 328.90 DKK 115,115 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:22:11 XCSE B000074703 B DK0060534915 490 328.75 DKK 161,088 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:23:24 XCSE B000076599 B DK0060534915 380 328.60 DKK 124,868 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:24:20 XCSE B000077822 B DK0060534915 360 328.60 DKK 118,296 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:25:16 XCSE B000079136 B DK0060534915 300 328.90 DKK 98,670 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:26:13 XCSE B000081022 B DK0060534915 303 328.75 DKK 99,611 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:26:13 XCSE B000081023 B DK0060534915 247 328.75 DKK 81,201 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:28:00 XCSE B000084207 B DK0060534915 250 328.40 DKK 82,100 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:28:00 XCSE B000084208 B DK0060534915 300 328.40 DKK 98,520 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:29:09 XCSE B000086749 B DK0060534915 300 328.15 DKK 98,445 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:30:23 XCSE B000089715 B DK0060534915 91 328.35 DKK 29,880 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:30:23 XCSE B000089717 B DK0060534915 91 328.35 DKK 29,880 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:30:23 XCSE B000089716 B DK0060534915 368 328.35 DKK 120,833 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:31:09 XCSE B000091484 B DK0060534915 550 328.25 DKK 180,538 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:32:00 XCSE B000093966 B DK0060534915 150 327.45 DKK 49,118 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:32:00 XCSE B000093967 B DK0060534915 100 327.50 DKK 32,750 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:32:01 XCSE B000093980 B DK0060534915 110 327.50 DKK 36,025 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:33:33 XCSE B000097163 B DK0060534915 102 328.20 DKK 33,476 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:33:33 XCSE B000097213 B DK0060534915 35 328.20 DKK 11,487 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:33:35 XCSE B000097276 B DK0060534915 323 328.20 DKK 106,009 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:33:35 XCSE B000097281 B DK0060534915 610 328.20 DKK 200,202 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:33:35 XCSE B000097277 B DK0060534915 430 328.20 DKK 141,126 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:34:06 XCSE B000098093 B DK0060534915 183 328.50 DKK 60,116 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:34:06 XCSE B000098044 B DK0060534915 39 328.50 DKK 12,812 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:34:06 XCSE B000098047 B DK0060534915 8 328.50 DKK 2,628 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:34:06 XCSE B000098043 B DK0060534915 150 328.50 DKK 49,275 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:35:51 XCSE B000101118 B DK0060534915 360 328.50 DKK 118,260 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:02 XCSE B000101658 B DK0060534915 100 328.45 DKK 32,845 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:02 XCSE B000101657 B DK0060534915 100 328.45 DKK 32,845 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:21 XCSE B000102293 B DK0060534915 270 328.45 DKK 88,682 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:21 XCSE B000102292 B DK0060534915 100 328.45 DKK 32,845 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:40 XCSE B000102888 B DK0060534915 107 328.20 DKK 35,117 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:36:40 XCSE B000102889 B DK0060534915 4,923 328.20 DKK 1,615,729 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:37:07 XCSE B000103892 B DK0060534915 420 327.45 DKK 137,529 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:38:17 XCSE B000106204 B DK0060534915 147 327.40 DKK 48,128 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:38:17 XCSE B000106205 B DK0060534915 143 327.40 DKK 46,818 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:40:05 XCSE B000109568 B DK0060534915 55 326.95 DKK 17,982 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:40:05 XCSE B000109567 B DK0060534915 245 326.95 DKK 80,103 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:40:06 XCSE B000109582 B DK0060534915 280 326.85 DKK 91,518 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:44:02 XCSE B000116812 B DK0060534915 58 326.60 DKK 18,943 Page 3 of 24 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:46:16 XCSE B000121614 B DK0060534915 380 327.05 DKK 124,279 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:48:57 XCSE B000125485 B DK0060534915 420 326.90 DKK 137,298 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:48:57 XCSE B000125486 B DK0060534915 400 326.85 DKK 130,740 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:49:10 XCSE B000125688 B DK0060534915 10 326.85 DKK 3,269 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:49:10 XCSE B000125689 B DK0060534915 41 326.85 DKK 13,401 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:49:12 XCSE B000125716 B DK0060534915 349 326.85 DKK 114,071 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:52:35 XCSE B000131273 B DK0060534915 500 327.00 DKK 163,500 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:55:29 XCSE B000136062 B DK0060534915 460 327.55 DKK 150,673 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:56:23 XCSE B000137282 B DK0060534915 291 327.75 DKK 95,375 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:56:23 XCSE B000137283 B DK0060534915 39 327.75 DKK 12,782 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:57:44 XCSE B000139205 B DK0060534915 300 327.40 DKK 98,220 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 09:59:34 XCSE B000141598 B DK0060534915 800 327.70 DKK 262,160 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:00:03 XCSE B000142327 B DK0060534915 100 327.10 DKK 32,710 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:00:03 XCSE B000142328 B DK0060534915 190 327.10 DKK 62,149 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:00:05 XCSE B000142397 B DK0060534915 100 326.95 DKK 32,695 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:00:05 XCSE B000142398 B DK0060534915 370 326.95 DKK 120,972 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:00:57 XCSE B000144008 B DK0060534915 380 326.60 DKK 124,108 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:01:56 XCSE B000146218 B DK0060534915 133 326.15 DKK 43,378 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:01:56 XCSE B000146210 B DK0060534915 400 326.15 DKK 130,460 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:01:56 XCSE B000146209 B DK0060534915 133 326.15 DKK 43,378 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:01:56 XCSE B000146219 B DK0060534915 84 326.15 DKK 27,397 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:02:04 XCSE B000146835 B DK0060534915 550 326.00 DKK 179,300 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:03:07 XCSE B000149456 B DK0060534915 100 325.80 DKK 32,580 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:03:07 XCSE B000149457 B DK0060534915 91 325.80 DKK 29,648 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:03:07 XCSE B000149454 B DK0060534915 9 325.80 DKK 2,932 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:03:07 XCSE B000149455 B DK0060534915 100 325.80 DKK 32,580 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:06:00 XCSE B000155379 B DK0060534915 95 326.20 DKK 30,989 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:06:00 XCSE B000155378 B DK0060534915 15 326.20 DKK 4,893 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:06:00 XCSE B000155373 B DK0060534915 200 326.20 DKK 65,240 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:07:27 XCSE B000157878 B DK0060534915 280 326.10 DKK 91,308 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:07:28 XCSE B000157899 B DK0060534915 500 326.00 DKK 163,000 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:07:39 XCSE B000158269 B DK0060534915 420 325.85 DKK 136,857 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:08:24 XCSE B000159363 B DK0060534915 350 326.00 DKK 114,100 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:10:09 XCSE B000162441 B DK0060534915 500 326.55 DKK 163,275 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:11:03 XCSE B000164242 B DK0060534915 288 326.15 DKK 93,931 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:11:45 XCSE B000165233 B DK0060534915 312 326.15 DKK 101,759 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:12:22 XCSE B000166202 B DK0060534915 400 326.25 DKK 130,500 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:12:22 XCSE B000166203 B DK0060534915 60 326.25 DKK 19,575 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:12:48 XCSE B000167741 B DK0060534915 200 325.95 DKK 65,190 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:12:48 XCSE B000167742 B DK0060534915 160 325.95 DKK 52,152 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:13:21 XCSE B000169117 B DK0060534915 550 325.85 DKK 179,218 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:17:48 XCSE B000177901 B DK0060534915 470 325.35 DKK 152,915 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:17:48 XCSE B000177902 B DK0060534915 500 325.35 DKK 162,675 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:19:04 XCSE B000180038 B DK0060534915 400 324.65 DKK 129,860 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:19:04 XCSE B000180043 B DK0060534915 80 324.65 DKK 25,972 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:26:39 XCSE B000191449 B DK0060534915 150 324.95 DKK 48,743 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:27:03 XCSE B000192083 B DK0060534915 130 324.95 DKK 42,244 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:27:03 XCSE B000192086 B DK0060534915 225 324.95 DKK 73,114 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:27:03 XCSE B000192085 B DK0060534915 275 324.95 DKK 89,361 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:27:26 XCSE B000192725 B DK0060534915 310 324.85 DKK 100,704 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:29:08 XCSE B000194905 B DK0060534915 385 324.50 DKK 124,933 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:29:08 XCSE B000194906 B DK0060534915 25 324.50 DKK 8,113 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:29:08 XCSE B000194908 B DK0060534915 270 324.45 DKK 87,602 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:31:03 XCSE B000199018 B DK0060534915 105 323.75 DKK 33,994 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:31:03 XCSE B000199017 B DK0060534915 365 323.75 DKK 118,169 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:34:48 XCSE B000205669 B DK0060534915 500 324.80 DKK 162,400 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:36:02 XCSE B000207383 B DK0060534915 200 324.85 DKK 64,970 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:36:02 XCSE B000207382 B DK0060534915 150 324.85 DKK 48,728 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:36:03 XCSE B000207425 B DK0060534915 489 324.85 DKK 158,852 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:36:03 XCSE B000207426 B DK0060534915 2,261 324.85 DKK 734,486 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:39:03 XCSE B000211585 B DK0060534915 310 324.95 DKK 100,735 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:39:41 XCSE B000212256 B DK0060534915 39 324.65 DKK 12,661 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:39:47 XCSE B000212427 B DK0060534915 91 324.65 DKK 29,543 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:39:47 XCSE B000212426 B DK0060534915 230 324.65 DKK 74,670 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:43:13 XCSE B000216835 B DK0060534915 232 324.55 DKK 75,296 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:43:26 XCSE B000217101 B DK0060534915 28 324.55 DKK 9,087 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:43:30 XCSE B000217205 B DK0060534915 600 324.50 DKK 194,700 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:44:02 XCSE B000217900 B DK0060534915 312 324.40 DKK 101,213 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:44:03 XCSE B000217951 B DK0060534915 138 324.40 DKK 44,767 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:45:20 XCSE B000219579 B DK0060534915 312 324.25 DKK 101,166 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:45:20 XCSE B000219578 B DK0060534915 48 324.25 DKK 15,564 Page 4 of 24 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:47:16 XCSE B000222724 B DK0060534915 273 324.40 DKK 88,561 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:50:01 XCSE B000226068 B DK0060534915 164 324.45 DKK 53,210 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:50:08 XCSE B000226209 B DK0060534915 146 324.45 DKK 47,370 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:50:11 XCSE B000226320 B DK0060534915 380 324.40 DKK 123,272 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:51:06 XCSE B000227338 B DK0060534915 439 324.00 DKK 142,236 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:51:06 XCSE B000227337 B DK0060534915 61 324.00 DKK 19,764 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:52:05 XCSE B000228369 B DK0060534915 215 323.80 DKK 69,617 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:53:10 XCSE B000229501 B DK0060534915 335 323.80 DKK 108,473 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:56:19 XCSE B000234125 B DK0060534915 167 323.75 DKK 54,066 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:57:05 XCSE B000234999 B DK0060534915 177 323.75 DKK 57,304 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:57:25 XCSE B000235750 B DK0060534915 256 323.75 DKK 82,880 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:57:25 XCSE B000235751 B DK0060534915 270 323.75 DKK 87,413 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:59:10 XCSE B000238088 B DK0060534915 310 323.70 DKK 100,347 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:59:34 XCSE B000238442 B DK0060534915 568 323.55 DKK 183,776 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 10:59:34 XCSE B000238443 B DK0060534915 532 323.55 DKK 172,129 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:00:19 XCSE B000239311 B DK0060534915 330 323.25 DKK 106,673 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:05:50 XCSE B000246447 B DK0060534915 340 323.00 DKK 109,820 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:05:50 XCSE B000246448 B DK0060534915 280 323.00 DKK 90,440 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:06:08 XCSE B000246900 B DK0060534915 156 322.90 DKK 50,372 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:06:08 XCSE B000246901 B DK0060534915 344 322.90 DKK 111,078 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:08:49 XCSE B000251602 B DK0060534915 175 322.85 DKK 56,499 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:09:31 XCSE B000252379 B DK0060534915 745 322.85 DKK 240,523 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:09:31 XCSE B000252380 B DK0060534915 432 322.85 DKK 139,471 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:10:17 XCSE B000252971 B DK0060534915 68 322.85 DKK 21,954 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:10:17 XCSE B000252970 B DK0060534915 48 322.85 DKK 15,497 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:10:25 XCSE B000253189 B DK0060534915 232 322.85 DKK 74,901 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:10:25 XCSE B000253190 B DK0060534915 300 322.85 DKK 96,855 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:11:27 XCSE B000254730 B DK0060534915 450 322.50 DKK 145,125 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:12:06 XCSE B000255739 B DK0060534915 380 322.50 DKK 122,550 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:17:39 XCSE B000262740 B DK0060534915 397 323.95 DKK 128,608 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:17:39 XCSE B000262741 B DK0060534915 83 323.95 DKK 26,888 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:17:53 XCSE B000263101 B DK0060534915 84 323.85 DKK 27,203 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:17:53 XCSE B000263102 B DK0060534915 277 323.85 DKK 89,706 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:17:53 XCSE B000263103 B DK0060534915 189 323.85 DKK 61,208 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:18:35 XCSE B000263690 B DK0060534915 340 323.75 DKK 110,075 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:20:00 XCSE B000265379 B DK0060534915 280 323.50 DKK 90,580 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:20:04 XCSE B000265449 B DK0060534915 180 323.50 DKK 58,230 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:21:46 XCSE B000267327 B DK0060534915 150 323.55 DKK 48,533 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:21:46 XCSE B000267321 B DK0060534915 67 323.60 DKK 21,681 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:21:46 XCSE B000267320 B DK0060534915 39 323.60 DKK 12,620 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:21:46 XCSE B000267328 B DK0060534915 150 323.55 DKK 48,533 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:21:46 XCSE B000267322 B DK0060534915 304 323.60 DKK 98,374 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:23:20 XCSE B000269917 B DK0060534915 450 323.30 DKK 145,485 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:24:00 XCSE B000270684 B DK0060534915 330 323.30 DKK 106,689 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:25:03 XCSE B000271871 B DK0060534915 46 323.35 DKK 14,874 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:25:22 XCSE B000272203 B DK0060534915 214 323.35 DKK 69,197 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:27:13 XCSE B000274071 B DK0060534915 107 323.25 DKK 34,588 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:27:13 XCSE B000274072 B DK0060534915 333 323.25 DKK 107,642 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:30:15 XCSE B000280801 B DK0060534915 265 323.55 DKK 85,741 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:30:15 XCSE B000280803 B DK0060534915 265 323.55 DKK 85,741 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:30:15 XCSE B000280802 B DK0060534915 120 323.55 DKK 38,826 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:34:03 XCSE B000285576 B DK0060534915 320 323.90 DKK 103,648 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:35:02 XCSE B000286733 B DK0060534915 23 323.70 DKK 7,445 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:35:02 XCSE B000286734 B DK0060534915 162 323.70 DKK 52,439 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:35:06 XCSE B000286991 B DK0060534915 95 323.70 DKK 30,752 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:41:04 XCSE B000293365 B DK0060534915 290 323.70 DKK 93,873 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:42:04 XCSE B000294348 B DK0060534915 199 323.70 DKK 64,416 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:42:04 XCSE B000294347 B DK0060534915 231 323.70 DKK 74,775 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:42:57 XCSE B000296048 B DK0060534915 12 323.45 DKK 3,881 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:44:53 XCSE B000298302 B DK0060534915 32 323.45 DKK 10,350 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:44:59 XCSE B000298352 B DK0060534915 12 323.45 DKK 3,881 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:44:59 XCSE B000298351 B DK0060534915 21 323.45 DKK 6,792 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:45:05 XCSE B000298420 B DK0060534915 204 323.45 DKK 65,984 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:45:19 XCSE B000298644 B DK0060534915 300 323.45 DKK 97,035 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:45:19 XCSE B000298643 B DK0060534915 109 323.45 DKK 35,256 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:50:00 XCSE B000303227 B DK0060534915 470 324.50 DKK 152,515 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:50:48 XCSE B000304093 B DK0060534915 400 324.25 DKK 129,700 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:53:36 XCSE B000306745 B DK0060534915 460 324.50 DKK 149,270 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:56:05 XCSE B000309284 B DK0060534915 420 324.75 DKK 136,395 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 11:57:44 XCSE B000310521 B DK0060534915 500 324.50 DKK 162,250 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:00:11 XCSE B000313348 B DK0060534915 390 324.35 DKK 126,497 Page 5 of 24 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:01:34 XCSE B000314791 B DK0060534915 214 324.20 DKK 69,379 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:02:15 XCSE B000315300 B DK0060534915 150 324.25 DKK 48,638 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:02:15 XCSE B000315301 B DK0060534915 100 324.25 DKK 32,425 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:03:14 XCSE B000316258 B DK0060534915 470 324.60 DKK 152,562 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:03:31 XCSE B000316455 B DK0060534915 240 324.25 DKK 77,820 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:03:33 XCSE B000316497 B DK0060534915 320 324.20 DKK 103,744 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:05:02 XCSE B000317938 B DK0060534915 310 324.35 DKK 100,549 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:09:45 XCSE B000322550 B DK0060534915 380 324.75 DKK 123,405 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:11:01 XCSE B000323955 B DK0060534915 330 324.85 DKK 107,201 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:15:27 XCSE B000327503 B DK0060534915 500 324.45 DKK 162,225 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:18:19 XCSE B000330350 B DK0060534915 387 324.20 DKK 125,465 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:18:19 XCSE B000330351 B DK0060534915 93 324.20 DKK 30,151 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:18:24 XCSE B000330768 B DK0060534915 320 324.15 DKK 103,728 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:18:24 XCSE B000330766 B DK0060534915 350 324.15 DKK 113,453 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:21:15 XCSE B000334506 B DK0060534915 9 324.10 DKK 2,917 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:21:17 XCSE B000334544 B DK0060534915 481 324.10 DKK 155,892 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:21:25 XCSE B000334642 B DK0060534915 1,500 324.05 DKK 486,075 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:23:31 XCSE B000336475 B DK0060534915 156 324.35 DKK 50,599 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:23:31 XCSE B000336474 B DK0060534915 244 324.35 DKK 79,141 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:28:51 XCSE B000340872 B DK0060534915 165 324.40 DKK 53,526 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:28:51 XCSE B000340873 B DK0060534915 125 324.40 DKK 40,550 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:31:35 XCSE B000343224 B DK0060534915 340 324.40 DKK 110,296 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:31:35 XCSE B000343226 B DK0060534915 280 324.35 DKK 90,818 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:32:19 XCSE B000343789 B DK0060534915 42 324.45 DKK 13,627 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:32:42 XCSE B000344017 B DK0060534915 378 324.45 DKK 122,642 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:33:08 XCSE B000344389 B DK0060534915 270 324.30 DKK 87,561 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:33:08 XCSE B000344387 B DK0060534915 820 324.35 DKK 265,967 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:35:38 XCSE B000346937 B DK0060534915 17 324.30 DKK 5,513 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:35:38 XCSE B000346939 B DK0060534915 203 324.30 DKK 65,833 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:35:38 XCSE B000346938 B DK0060534915 150 324.30 DKK 48,645 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:38:41 XCSE B000349640 B DK0060534915 310 324.15 DKK 100,487 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:40:35 XCSE B000351510 B DK0060534915 100 324.15 DKK 32,415 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:43:40 XCSE B000354225 B DK0060534915 370 324.20 DKK 119,954 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:44:10 XCSE B000354698 B DK0060534915 480 324.20 DKK 155,616 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:48:31 XCSE B000358895 B DK0060534915 180 324.45 DKK 58,401 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:48:31 XCSE B000358896 B DK0060534915 140 324.45 DKK 45,423 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:48:46 XCSE B000359031 B DK0060534915 75 324.30 DKK 24,323 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:48:48 XCSE B000359040 B DK0060534915 225 324.30 DKK 72,968 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:49:00 XCSE B000359335 B DK0060534915 500 324.15 DKK 162,075 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:49:00 XCSE B000359334 B DK0060534915 190 324.15 DKK 61,589 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:51:57 XCSE B000361989 B DK0060534915 420 324.25 DKK 136,185 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:53:34 XCSE B000363282 B DK0060534915 2 324.25 DKK 649 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:53:37 XCSE B000363312 B DK0060534915 408 324.25 DKK 132,294 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:55:37 XCSE B000364974 B DK0060534915 22 324.15 DKK 7,131 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:56:11 XCSE B000365737 B DK0060534915 478 324.15 DKK 154,944 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:57:10 XCSE B000367298 B DK0060534915 300 324.00 DKK 97,200 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 12:59:27 XCSE B000369169 B DK0060534915 800 323.95 DKK 259,160 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:02:17 XCSE B000371851 B DK0060534915 380 324.15 DKK 123,177 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:03:39 XCSE B000373461 B DK0060534915 280 323.95 DKK 90,706 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:06:26 XCSE B000375466 B DK0060534915 480 324.30 DKK 155,664 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:07:03 XCSE B000375939 B DK0060534915 280 324.25 DKK 90,790 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:12:29 XCSE B000380764 B DK0060534915 240 324.25 DKK 77,820 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:13:24 XCSE B000381417 B DK0060534915 80 324.30 DKK 25,944 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:14:39 XCSE B000382783 B DK0060534915 410 324.45 DKK 133,025 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:16:43 XCSE B000384538 B DK0060534915 149 324.25 DKK 48,313 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:16:45 XCSE B000384568 B DK0060534915 340 324.35 DKK 110,279 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:18:11 XCSE B000386103 B DK0060534915 390 324.30 DKK 126,477 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:18:35 XCSE B000386815 B DK0060534915 251 324.25 DKK 81,387 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:19:05 XCSE B000387428 B DK0060534915 103 324.20 DKK 33,393 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:19:05 XCSE B000387429 B DK0060534915 177 324.20 DKK 57,383 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:19:05 XCSE B000387430 B DK0060534915 290 324.20 DKK 94,018 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:22:44 XCSE B000390116 B DK0060534915 290 324.25 DKK 94,033 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:22:59 XCSE B000390544 B DK0060534915 430 324.15 DKK 139,385 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:24:34 XCSE B000392273 B DK0060534915 290 324.20 DKK 94,018 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:28:58 XCSE B000395964 B DK0060534915 340 324.10 DKK 110,194 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:30:43 XCSE B000397754 B DK0060534915 179 324.15 DKK 58,023 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:33:21 XCSE B000401178 B DK0060534915 78 324.15 DKK 25,284 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:33:21 XCSE B000401179 B DK0060534915 472 324.15 DKK 152,999 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:33:21 XCSE B000401176 B DK0060534915 161 324.15 DKK 52,188 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:35:25 XCSE B000403574 B DK0060534915 270 324.35 DKK 87,575 NOVO NORDISK A/S G18803 529900ODI3047E2LIV03 05-Aug-19 13:36:07 XCSE B000404081 B DK0060534915 90 324.30 DKK 29,187 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Novo Nordisk A/S published this content on 08 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 August 2019 09:24:10 UTC 0 Latest news on NOVO NORDISK AS 05:25a NOVO NORDISK : Disclosure of transaction data PU 05:16a NOVO NORDISK A/S : - Share repurchase programme AQ 08/06 NOVO NORDISK : Holdings Invests in Recycled Chemicals Startup LanzaTech DJ 08/05 NOVO NORDISK : Disclosure of transaction data PU 08/01 E THERAPEUTICS : Expands Diabetes Research Agreement with Novo Nordisk DJ 07/29 NOVO NORDISK A/S : – Share repurchase programme AQ 07/15 Gilead invests $5 billion to deepen ties with biotech Galapagos RE 07/15 Gilead invests $5 billion to deepen ties with biotech Galapagos RE 07/15 NOVO NORDISK : Disclosure of transaction data PU 07/15 NOVO NORDISK A/S : – Share repurchase programme AQ