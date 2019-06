Novozymes : Transactions under Novozymes' stock buyback program 0 06/24/2019 | 06:26pm EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Transactions under Novozymes' stock buyback program As of June 21, Novozymes has purchased an accumulated 2,188,039 shares with a transaction value of DKK 677.1 million under the stock buyback program Novozymes announced in Company announcement No. 1, 201S9 and initiated April 25, 2019. Under the program, Novozymes will buy back B shares worth up to DKK 2 billion in total during 2019. The following transactions have been made under the program in accordance with the European Commission regulation 596/2014 of 16 April 2014, also known as the "Market Abuse Regulation", and regulation 1052/2016 of 8 March 2016: Number of shares Average purchase price Transaction value, DKK Accumulated, last announcement 1,979,039 612,831,543 17 June 2019 40,000 303.80 12,151,837 18 June 2019 45,000 304.94 13,722,148 19 June 2019 34,000 309.04 10,507,297 20 June 2019 40,000 312.42 12,496,851 21 June 2019 50,000 307.74 15,386,826 Accumulated under the program 2,188,039 677,096,502 In addition, transactions necessitated by Novozymes' previously established incentive programs have resulted in a net sale by Novozymes of 137 B shares in the period from June 17 to June 21, 2019. The share transactions related to the incentive programs were not part of the Market Abuse Regulation stock buyback program. Following the transactions stated above, Novozymes owns a total of 5,466,589 treasury shares, corresponding to 1.9% of the stock capital. The total number of shares in the company is 291,000,000 including treasury shares. June 24, 2019 Company announcement No. 20 Contact information novozymesIR@novozymes.com Tobias Cornelius Björklund +45 3077 8682 tobb@novozymes.com Carl Ahlgren +45 3077 2783 cxal@novozymes.com About Novozymes Novozymes A/S Novozymes is the world leader in biological solutions. Together with customers, partners and the global community, we improve Krogshoejvej 36 industrial performance while preserving the planet's resources and helping build better lives. As the world's largest provider of 2880 Bagsvaerd enzyme and microbial technologies, our bioinnovation enables higher agricultural yields, low-temperature washing, energy- Denmark efficient production, renewable fuel and many other benefits that we rely on today and in the future. We call it Rethink Tomorrow. www.novozymes.com Phone: +45 4446 0000 Novozymes A/S CVR number: 10 00 71 27 LEI: 529900T6WNZXD2R3JW38 Company announcement No. 20 2/32 Appendix - Detailed trading data on Novozymes A/S's share buy-back transactions for the period mentioned above. All trades have been carried out by Nordea. 17-06-2019 Number of Shares VWAP DKK Gross Value DKK XCSE 40,000 303.80 12,151,837 DCSE . BATE . BATD . CHIX . CHID . TRQX . TRQM . XNOR . Total 40,000 303.80 12,151,837 18-06-2019 Number of Shares VWAP DKK Gross Value DKK XCSE 45,000 304.94 13,722,148 DCSE . BATE . BATD . CHIX . CHID . TRQX . TRQM . XNOR . Total 45,000 304.94 13,722,148 19-06-2019 Number of Shares VWAP DKK Gross Value DKK XCSE 33,615 309.07 10,389,429 DCSE . BATE . BATD . CHIX 385 306.15 117,869 CHID . TRQX . TRQM . XNOR . Total 34,000 309.04 10,507,297 20-06-2019 Number of Shares VWAP DKK Gross Value DKK XCSE 40,000 312.42 12,496,851 DCSE . BATE . BATD . CHIX . CHID . TRQX . TRQM . XNOR . Total 40,000 312.42 12,496,851 Company announcement No. 20 3/32 21-06-2019 Number of Shares VWAP DKK Gross Value DKK XCSE 50,000 307.74 15,386,826 DCSE . BATE . BATD . CHIX . CHID . TRQX . TRQM . XNOR . Total 50,000 307.74 15,386,826 Volume Price Venue Time - CET Date 106 298.20 XCSE 20190617 09:01:05 17-06-2019 50 298.20 XCSE 20190617 09:01:12 17-06-2019 120 298.20 XCSE 20190617 09:01:14 17-06-2019 4 298.20 XCSE 20190617 09:01:36 17-06-2019 280 298.80 XCSE 20190617 09:03:03 17-06-2019 250 300.90 XCSE 20190617 09:05:08 17-06-2019 270 303.00 XCSE 20190617 09:07:12 17-06-2019 43 305.80 XCSE 20190617 09:09:00 17-06-2019 35 305.80 XCSE 20190617 09:09:00 17-06-2019 150 305.70 XCSE 20190617 09:09:00 17-06-2019 32 305.80 XCSE 20190617 09:09:00 17-06-2019 380 304.70 XCSE 20190617 09:11:37 17-06-2019 112 305.30 XCSE 20190617 09:15:13 17-06-2019 157 305.30 XCSE 20190617 09:15:13 17-06-2019 139 305.30 XCSE 20190617 09:15:13 17-06-2019 11 305.30 XCSE 20190617 09:15:13 17-06-2019 61 305.50 XCSE 20190617 09:17:15 17-06-2019 30 305.50 XCSE 20190617 09:17:15 17-06-2019 7 305.30 XCSE 20190617 09:17:40 17-06-2019 253 305.30 XCSE 20190617 09:17:40 17-06-2019 240 305.50 XCSE 20190617 09:21:03 17-06-2019 2 307.10 XCSE 20190617 09:21:46 17-06-2019 208 307.10 XCSE 20190617 09:21:46 17-06-2019 50 307.10 XCSE 20190617 09:21:46 17-06-2019 100 307.90 XCSE 20190617 09:23:22 17-06-2019 140 307.90 XCSE 20190617 09:23:22 17-06-2019 176 306.50 XCSE 20190617 09:27:38 17-06-2019 27 306.50 XCSE 20190617 09:27:39 17-06-2019 147 306.50 XCSE 20190617 09:27:39 17-06-2019 80 308.40 XCSE 20190617 09:30:45 17-06-2019 47 308.40 XCSE 20190617 09:30:45 17-06-2019 113 308.40 XCSE 20190617 09:30:45 17-06-2019 214 307.90 XCSE 20190617 09:35:46 17-06-2019 96 307.90 XCSE 20190617 09:35:46 17-06-2019 487 307.60 XCSE 20190617 09:37:29 17-06-2019 18 307.60 XCSE 20190617 09:37:29 17-06-2019 Company announcement No. 20 4/32 1 307.60 XCSE 20190617 09:37:29 17-06-2019 1294 307.60 XCSE 20190617 09:37:29 17-06-2019 270 307.40 XCSE 20190617 09:38:41 17-06-2019 138 306.00 XCSE 20190617 09:42:58 17-06-2019 92 306.00 XCSE 20190617 09:42:58 17-06-2019 270 305.60 XCSE 20190617 09:44:38 17-06-2019 75 306.10 XCSE 20190617 09:47:21 17-06-2019 195 306.10 XCSE 20190617 09:47:21 17-06-2019 280 305.30 XCSE 20190617 09:50:21 17-06-2019 280 304.60 XCSE 20190617 09:53:06 17-06-2019 105 305.00 XCSE 20190617 09:57:05 17-06-2019 66 305.00 XCSE 20190617 09:57:05 17-06-2019 83 305.00 XCSE 20190617 09:57:25 17-06-2019 41 305.00 XCSE 20190617 09:57:33 17-06-2019 15 305.00 XCSE 20190617 09:57:38 17-06-2019 188 305.00 XCSE 20190617 10:00:13 17-06-2019 122 305.00 XCSE 20190617 10:00:13 17-06-2019 150 304.80 XCSE 20190617 10:03:12 17-06-2019 90 304.80 XCSE 20190617 10:04:52 17-06-2019 66 304.90 XCSE 20190617 10:05:02 17-06-2019 67 304.90 XCSE 20190617 10:05:02 17-06-2019 59 304.90 XCSE 20190617 10:05:06 17-06-2019 68 305.10 XCSE 20190617 10:06:05 17-06-2019 214 304.20 XCSE 20190617 10:08:02 17-06-2019 41 304.20 XCSE 20190617 10:08:02 17-06-2019 5 304.20 XCSE 20190617 10:08:06 17-06-2019 93 303.40 XCSE 20190617 10:10:49 17-06-2019 95 303.40 XCSE 20190617 10:10:49 17-06-2019 52 303.40 XCSE 20190617 10:10:56 17-06-2019 93 304.00 XCSE 20190617 10:14:42 17-06-2019 207 304.00 XCSE 20190617 10:14:42 17-06-2019 81 304.00 XCSE 20190617 10:15:15 17-06-2019 150 304.00 XCSE 20190617 10:15:15 17-06-2019 58 304.00 XCSE 20190617 10:15:15 17-06-2019 1 304.00 XCSE 20190617 10:15:15 17-06-2019 38 303.20 XCSE 20190617 10:19:23 17-06-2019 232 303.20 XCSE 20190617 10:19:23 17-06-2019 240 302.80 XCSE 20190617 10:25:49 17-06-2019 80 304.20 XCSE 20190617 10:30:44 17-06-2019 170 304.20 XCSE 20190617 10:30:44 17-06-2019 240 304.40 XCSE 20190617 10:35:38 17-06-2019 229 304.30 XCSE 20190617 10:36:03 17-06-2019 150 304.30 XCSE 20190617 10:36:03 17-06-2019 100 304.30 XCSE 20190617 10:36:03 17-06-2019 109 304.30 XCSE 20190617 10:36:04 17-06-2019 22 304.30 XCSE 20190617 10:36:07 17-06-2019 340 304.30 XCSE 20190617 10:36:07 17-06-2019 150 303.50 XCSE 20190617 10:41:08 17-06-2019 57 303.50 XCSE 20190617 10:41:09 17-06-2019 53 303.50 XCSE 20190617 10:41:09 17-06-2019 137 302.80 XCSE 20190617 10:45:19 17-06-2019 193 302.80 XCSE 20190617 10:45:19 17-06-2019 Company announcement No. 20 5/32 20 302.90 XCSE 20190617 10:50:42 17-06-2019 270 302.90 XCSE 20190617 10:50:53 17-06-2019 134 304.30 XCSE 20190617 10:54:16 17-06-2019 69 304.30 XCSE 20190617 10:54:16 17-06-2019 38 304.30 XCSE 20190617 10:54:16 17-06-2019 69 304.30 XCSE 20190617 10:54:16 17-06-2019 310 304.60 XCSE 20190617 10:55:11 17-06-2019 12 305.10 XCSE 20190617 11:01:16 17-06-2019 164 305.10 XCSE 20190617 11:01:16 17-06-2019 64 305.10 XCSE 20190617 11:01:16 17-06-2019 157 305.10 XCSE 20190617 11:03:17 17-06-2019 93 305.10 XCSE 20190617 11:03:17 17-06-2019 150 305.60 XCSE 20190617 11:08:15 17-06-2019 120 305.60 XCSE 20190617 11:08:16 17-06-2019 306 305.50 XCSE 20190617 11:08:20 17-06-2019 94 305.50 XCSE 20190617 11:09:31 17-06-2019 67 305.20 XCSE 20190617 11:10:31 17-06-2019 173 305.20 XCSE 20190617 11:10:31 17-06-2019 150 305.30 XCSE 20190617 11:18:04 17-06-2019 100 305.30 XCSE 20190617 11:18:04 17-06-2019 300 305.20 XCSE 20190617 11:19:22 17-06-2019 18 304.90 XCSE 20190617 11:20:14 17-06-2019 66 304.90 XCSE 20190617 11:20:14 17-06-2019 120 304.90 XCSE 20190617 11:20:14 17-06-2019 66 304.90 XCSE 20190617 11:22:20 17-06-2019 78 304.80 XCSE 20190617 11:24:03 17-06-2019 36 305.00 XCSE 20190617 11:25:04 17-06-2019 163 305.00 XCSE 20190617 11:25:35 17-06-2019 13 305.00 XCSE 20190617 11:25:35 17-06-2019 27 304.80 XCSE 20190617 11:30:18 17-06-2019 203 304.80 XCSE 20190617 11:30:18 17-06-2019 3 304.90 XCSE 20190617 11:34:06 17-06-2019 65 304.90 XCSE 20190617 11:34:06 17-06-2019 212 304.90 XCSE 20190617 11:34:06 17-06-2019 223 304.70 XCSE 20190617 11:38:07 17-06-2019 17 304.70 XCSE 20190617 11:38:07 17-06-2019 74 304.80 XCSE 20190617 11:42:16 17-06-2019 166 304.80 XCSE 20190617 11:42:16 17-06-2019 26 304.40 XCSE 20190617 11:47:16 17-06-2019 264 304.40 XCSE 20190617 11:47:16 17-06-2019 42 304.60 XCSE 20190617 11:51:16 17-06-2019 188 304.80 XCSE 20190617 11:53:51 17-06-2019 19 305.30 XCSE 20190617 11:58:53 17-06-2019 74 305.50 XCSE 20190617 12:01:03 17-06-2019 43 305.50 XCSE 20190617 12:01:03 17-06-2019 57 305.60 XCSE 20190617 12:01:14 17-06-2019 85 305.90 XCSE 20190617 12:01:17 17-06-2019 98 305.90 XCSE 20190617 12:01:17 17-06-2019 204 305.80 XCSE 20190617 12:01:33 17-06-2019 150 305.70 XCSE 20190617 12:05:12 17-06-2019 130 305.70 XCSE 20190617 12:05:20 17-06-2019 217 305.20 XCSE 20190617 12:10:29 17-06-2019 Company announcement No. 20 6/32 33 305.20 XCSE 20190617 12:10:29 17-06-2019 260 304.70 XCSE 20190617 12:16:18 17-06-2019 91 304.60 XCSE 20190617 12:20:53 17-06-2019 169 304.60 XCSE 20190617 12:20:53 17-06-2019 150 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 42 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 257 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 79 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 11 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 61 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 20 304.70 XCSE 20190617 12:27:02 17-06-2019 440 304.30 XCSE 20190617 12:31:51 17-06-2019 3 303.90 XCSE 20190617 12:36:07 17-06-2019 150 304.00 XCSE 20190617 12:37:46 17-06-2019 87 304.00 XCSE 20190617 12:39:31 17-06-2019 59 304.00 XCSE 20190617 12:40:01 17-06-2019 150 304.00 XCSE 20190617 12:40:01 17-06-2019 52 304.00 XCSE 20190617 12:41:05 17-06-2019 39 304.00 XCSE 20190617 12:41:19 17-06-2019 17 303.90 XCSE 20190617 12:44:24 17-06-2019 32 303.90 XCSE 20190617 12:44:24 17-06-2019 107 303.90 XCSE 20190617 12:44:24 17-06-2019 84 303.90 XCSE 20190617 12:44:24 17-06-2019 233 304.20 XCSE 20190617 12:51:14 17-06-2019 7 304.20 XCSE 20190617 12:51:14 17-06-2019 6 303.60 XCSE 20190617 12:55:32 17-06-2019 1 303.60 XCSE 20190617 12:55:32 17-06-2019 9 303.60 XCSE 20190617 12:55:32 17-06-2019 304 303.60 XCSE 20190617 12:55:32 17-06-2019 67 303.70 XCSE 20190617 13:02:09 17-06-2019 243 303.70 XCSE 20190617 13:02:09 17-06-2019 260 303.50 XCSE 20190617 13:07:44 17-06-2019 250 303.50 XCSE 20190617 13:07:44 17-06-2019 57 304.00 XCSE 20190617 13:17:07 17-06-2019 29 304.00 XCSE 20190617 13:17:07 17-06-2019 95 304.00 XCSE 20190617 13:17:07 17-06-2019 69 304.00 XCSE 20190617 13:17:07 17-06-2019 86 303.90 XCSE 20190617 13:20:29 17-06-2019 174 304.50 XCSE 20190617 13:21:35 17-06-2019 95 304.60 XCSE 20190617 13:25:15 17-06-2019 165 304.60 XCSE 20190617 13:25:19 17-06-2019 175 304.20 XCSE 20190617 13:29:23 17-06-2019 75 304.20 XCSE 20190617 13:29:23 17-06-2019 260 303.90 XCSE 20190617 13:34:04 17-06-2019 185 303.10 XCSE 20190617 13:38:02 17-06-2019 125 303.10 XCSE 20190617 13:38:02 17-06-2019 223 303.20 XCSE 20190617 13:42:41 17-06-2019 27 303.20 XCSE 20190617 13:42:41 17-06-2019 150 302.70 XCSE 20190617 13:48:02 17-06-2019 19 302.70 XCSE 20190617 13:48:02 17-06-2019 81 302.70 XCSE 20190617 13:48:02 17-06-2019 230 302.80 XCSE 20190617 13:50:03 17-06-2019 Company announcement No. 20 7/32 53 302.80 XCSE 20190617 13:54:04 17-06-2019 61 302.80 XCSE 20190617 13:54:04 17-06-2019 80 302.80 XCSE 20190617 13:54:04 17-06-2019 66 302.80 XCSE 20190617 13:54:04 17-06-2019 65 302.70 XCSE 20190617 14:00:08 17-06-2019 103 302.70 XCSE 20190617 14:00:09 17-06-2019 62 302.70 XCSE 20190617 14:00:09 17-06-2019 250 302.00 XCSE 20190617 14:05:26 17-06-2019 650 301.80 XCSE 20190617 14:09:25 17-06-2019 2 301.90 XCSE 20190617 14:09:25 17-06-2019 200 301.90 XCSE 20190617 14:09:25 17-06-2019 150 301.90 XCSE 20190617 14:09:25 17-06-2019 58 301.90 XCSE 20190617 14:09:25 17-06-2019 25 301.90 XCSE 20190617 14:17:26 17-06-2019 215 301.90 XCSE 20190617 14:17:26 17-06-2019 64 302.00 XCSE 20190617 14:21:19 17-06-2019 166 302.00 XCSE 20190617 14:21:19 17-06-2019 58 302.10 XCSE 20190617 14:27:35 17-06-2019 212 302.10 XCSE 20190617 14:27:35 17-06-2019 370 302.30 XCSE 20190617 14:30:43 17-06-2019 237 302.00 XCSE 20190617 14:35:25 17-06-2019 13 302.00 XCSE 20190617 14:35:25 17-06-2019 186 302.10 XCSE 20190617 14:40:49 17-06-2019 50 302.10 XCSE 20190617 14:41:16 17-06-2019 14 302.10 XCSE 20190617 14:41:16 17-06-2019 100 302.10 XCSE 20190617 14:48:20 17-06-2019 102 302.10 XCSE 20190617 14:48:25 17-06-2019 68 302.10 XCSE 20190617 14:48:25 17-06-2019 28 301.60 XCSE 20190617 14:53:48 17-06-2019 58 301.60 XCSE 20190617 14:53:48 17-06-2019 404 301.70 XCSE 20190617 14:54:09 17-06-2019 50 301.60 XCSE 20190617 14:54:13 17-06-2019 236 301.80 XCSE 20190617 15:00:11 17-06-2019 210 301.70 XCSE 20190617 15:00:11 17-06-2019 64 301.80 XCSE 20190617 15:00:11 17-06-2019 150 301.60 XCSE 20190617 15:05:56 17-06-2019 10 301.60 XCSE 20190617 15:06:03 17-06-2019 49 301.60 XCSE 20190617 15:06:29 17-06-2019 18 301.60 XCSE 20190617 15:07:06 17-06-2019 53 301.60 XCSE 20190617 15:07:06 17-06-2019 152 301.60 XCSE 20190617 15:11:37 17-06-2019 128 301.60 XCSE 20190617 15:11:37 17-06-2019 84 301.60 XCSE 20190617 15:15:08 17-06-2019 104 301.60 XCSE 20190617 15:15:08 17-06-2019 21 301.60 XCSE 20190617 15:15:08 17-06-2019 31 301.60 XCSE 20190617 15:15:08 17-06-2019 260 301.60 XCSE 20190617 15:19:58 17-06-2019 174 301.80 XCSE 20190617 15:25:05 17-06-2019 55 301.80 XCSE 20190617 15:27:18 17-06-2019 31 301.80 XCSE 20190617 15:30:35 17-06-2019 166 301.80 XCSE 20190617 15:31:30 17-06-2019 250 301.80 XCSE 20190617 15:31:30 17-06-2019 Company announcement No. 20 8/32 104 301.80 XCSE 20190617 15:31:30 17-06-2019 62 302.10 XCSE 20190617 15:34:17 17-06-2019 258 302.10 XCSE 20190617 15:34:17 17-06-2019 310 302.10 XCSE 20190617 15:39:35 17-06-2019 58 302.30 XCSE 20190617 15:40:21 17-06-2019 35 302.40 XCSE 20190617 15:41:25 17-06-2019 128 302.40 XCSE 20190617 15:41:25 17-06-2019 19 302.40 XCSE 20190617 15:41:25 17-06-2019 2 302.40 XCSE 20190617 15:41:25 17-06-2019 18 302.40 XCSE 20190617 15:41:25 17-06-2019 270 302.40 XCSE 20190617 15:45:22 17-06-2019 80 302.30 XCSE 20190617 15:49:11 17-06-2019 260 302.40 XCSE 20190617 15:49:11 17-06-2019 150 302.30 XCSE 20190617 15:49:11 17-06-2019 87 302.10 XCSE 20190617 15:52:18 17-06-2019 55 302.10 XCSE 20190617 15:53:22 17-06-2019 166 302.10 XCSE 20190617 15:55:30 17-06-2019 290 302.10 XCSE 20190617 15:55:30 17-06-2019 52 302.10 XCSE 20190617 15:55:30 17-06-2019 270 302.10 XCSE 20190617 15:59:06 17-06-2019 40 302.20 XCSE 20190617 16:03:50 17-06-2019 270 302.20 XCSE 20190617 16:03:50 17-06-2019 260 302.20 XCSE 20190617 16:03:50 17-06-2019 240 301.90 XCSE 20190617 16:05:53 17-06-2019 9 302.10 XCSE 20190617 16:09:03 17-06-2019 16 302.10 XCSE 20190617 16:09:03 17-06-2019 241 302.10 XCSE 20190617 16:09:03 17-06-2019 24 302.10 XCSE 20190617 16:09:03 17-06-2019 90 302.20 XCSE 20190617 16:10:15 17-06-2019 60 302.20 XCSE 20190617 16:10:15 17-06-2019 80 302.20 XCSE 20190617 16:10:15 17-06-2019 201 302.10 XCSE 20190617 16:16:31 17-06-2019 180 302.10 XCSE 20190617 16:16:31 17-06-2019 59 302.10 XCSE 20190617 16:16:31 17-06-2019 170 302.10 XCSE 20190617 16:16:31 17-06-2019 250 301.90 XCSE 20190617 16:20:03 17-06-2019 63 302.10 XCSE 20190617 16:23:57 17-06-2019 76 302.10 XCSE 20190617 16:23:57 17-06-2019 211 302.10 XCSE 20190617 16:23:58 17-06-2019 69 302.10 XCSE 20190617 16:24:01 17-06-2019 150 302.10 XCSE 20190617 16:24:01 17-06-2019 40 302.10 XCSE 20190617 16:24:04 17-06-2019 11 302.10 XCSE 20190617 16:24:20 17-06-2019 270 302.10 XCSE 20190617 16:27:28 17-06-2019 270 302.00 XCSE 20190617 16:29:25 17-06-2019 240 301.90 XCSE 20190617 16:31:22 17-06-2019 250 302.20 XCSE 20190617 16:33:19 17-06-2019 280 302.40 XCSE 20190617 16:36:38 17-06-2019 7 302.10 XCSE 20190617 16:38:04 17-06-2019 243 302.10 XCSE 20190617 16:38:04 17-06-2019 210 302.70 XCSE 20190617 16:42:16 17-06-2019 22 302.70 XCSE 20190617 16:42:16 17-06-2019 Company announcement No. 20 9/32 320 302.80 XCSE 20190617 16:43:39 17-06-2019 58 302.70 XCSE 20190617 16:43:51 17-06-2019 260 302.50 XCSE 20190617 16:45:20 17-06-2019 85 302.80 XCSE 20190617 16:48:54 17-06-2019 181 302.80 XCSE 20190617 16:48:54 17-06-2019 4 302.80 XCSE 20190617 16:48:54 17-06-2019 460 302.70 XCSE 20190617 16:49:40 17-06-2019 75 302.60 XCSE 20190617 16:51:20 17-06-2019 300 302.60 XCSE 20190617 16:51:27 17-06-2019 135 302.60 XCSE 20190617 16:51:27 17-06-2019 17 300.50 XCSE 20190618 09:01:24 18-06-2019 4 300.50 XCSE 20190618 09:01:25 18-06-2019 419 300.50 XCSE 20190618 09:02:24 18-06-2019 160 302.30 XCSE 20190618 09:07:01 18-06-2019 150 302.20 XCSE 20190618 09:07:01 18-06-2019 55 303.00 XCSE 20190618 09:09:33 18-06-2019 265 303.00 XCSE 20190618 09:09:33 18-06-2019 108 303.50 XCSE 20190618 09:11:46 18-06-2019 76 303.50 XCSE 20190618 09:11:46 18-06-2019 43 303.50 XCSE 20190618 09:11:46 18-06-2019 18 303.50 XCSE 20190618 09:11:46 18-06-2019 35 303.50 XCSE 20190618 09:11:48 18-06-2019 45 303.60 XCSE 20190618 09:11:58 18-06-2019 245 303.60 XCSE 20190618 09:12:03 18-06-2019 116 303.20 XCSE 20190618 09:12:52 18-06-2019 314 303.20 XCSE 20190618 09:12:52 18-06-2019 260 303.00 XCSE 20190618 09:13:46 18-06-2019 126 303.30 XCSE 20190618 09:16:13 18-06-2019 184 303.30 XCSE 20190618 09:16:13 18-06-2019 242 303.60 XCSE 20190618 09:17:26 18-06-2019 48 303.60 XCSE 20190618 09:17:26 18-06-2019 290 303.90 XCSE 20190618 09:19:23 18-06-2019 43 303.20 XCSE 20190618 09:21:01 18-06-2019 152 303.20 XCSE 20190618 09:21:01 18-06-2019 75 303.20 XCSE 20190618 09:21:01 18-06-2019 270 302.10 XCSE 20190618 09:23:04 18-06-2019 130 301.40 XCSE 20190618 09:27:13 18-06-2019 260 301.40 XCSE 20190618 09:27:13 18-06-2019 270 301.10 XCSE 20190618 09:29:09 18-06-2019 201 301.50 XCSE 20190618 09:32:29 18-06-2019 39 301.50 XCSE 20190618 09:32:29 18-06-2019 704 301.40 XCSE 20190618 09:32:30 18-06-2019 63 301.40 XCSE 20190618 09:32:30 18-06-2019 1033 301.40 XCSE 20190618 09:32:30 18-06-2019 19 301.60 XCSE 20190618 09:37:33 18-06-2019 143 301.60 XCSE 20190618 09:37:34 18-06-2019 168 301.60 XCSE 20190618 09:37:37 18-06-2019 10 301.60 XCSE 20190618 09:37:37 18-06-2019 220 301.60 XCSE 20190618 09:38:38 18-06-2019 270 301.40 XCSE 20190618 09:41:18 18-06-2019 240 301.30 XCSE 20190618 09:44:30 18-06-2019 270 301.10 XCSE 20190618 09:46:07 18-06-2019 Company announcement No. 20 10/32 245 300.70 XCSE 20190618 09:49:38 18-06-2019 5 300.70 XCSE 20190618 09:49:38 18-06-2019 64 300.60 XCSE 20190618 09:50:12 18-06-2019 176 300.60 XCSE 20190618 09:50:13 18-06-2019 100 300.60 XCSE 20190618 09:55:32 18-06-2019 210 300.60 XCSE 20190618 09:55:40 18-06-2019 250 300.50 XCSE 20190618 09:56:13 18-06-2019 308 300.70 XCSE 20190618 10:01:25 18-06-2019 42 300.70 XCSE 20190618 10:01:25 18-06-2019 260 300.50 XCSE 20190618 10:04:11 18-06-2019 265 300.30 XCSE 20190618 10:05:35 18-06-2019 125 300.30 XCSE 20190618 10:05:35 18-06-2019 195 300.40 XCSE 20190618 10:08:35 18-06-2019 105 300.40 XCSE 20190618 10:08:35 18-06-2019 124 300.70 XCSE 20190618 10:11:07 18-06-2019 146 300.70 XCSE 20190618 10:11:08 18-06-2019 198 301.10 XCSE 20190618 10:12:13 18-06-2019 142 301.10 XCSE 20190618 10:12:16 18-06-2019 150 302.00 XCSE 20190618 10:15:52 18-06-2019 65 302.00 XCSE 20190618 10:15:52 18-06-2019 45 302.00 XCSE 20190618 10:15:52 18-06-2019 290 301.90 XCSE 20190618 10:20:46 18-06-2019 120 302.50 XCSE 20190618 10:24:51 18-06-2019 150 302.50 XCSE 20190618 10:24:51 18-06-2019 8 303.00 XCSE 20190618 10:27:12 18-06-2019 232 303.00 XCSE 20190618 10:27:12 18-06-2019 21 303.30 XCSE 20190618 10:31:29 18-06-2019 259 303.30 XCSE 20190618 10:31:29 18-06-2019 240 303.10 XCSE 20190618 10:34:07 18-06-2019 250 304.60 XCSE 20190618 10:40:29 18-06-2019 150 304.60 XCSE 20190618 10:45:16 18-06-2019 10 304.60 XCSE 20190618 10:45:16 18-06-2019 130 304.60 XCSE 20190618 10:45:40 18-06-2019 392 304.50 XCSE 20190618 10:45:52 18-06-2019 558 304.50 XCSE 20190618 10:45:52 18-06-2019 47 304.70 XCSE 20190618 10:49:49 18-06-2019 97 304.70 XCSE 20190618 10:49:55 18-06-2019 18 304.70 XCSE 20190618 10:49:55 18-06-2019 88 304.70 XCSE 20190618 10:49:55 18-06-2019 284 305.00 XCSE 20190618 10:52:03 18-06-2019 66 305.00 XCSE 20190618 10:52:03 18-06-2019 240 304.80 XCSE 20190618 10:54:22 18-06-2019 148 305.50 XCSE 20190618 10:56:16 18-06-2019 91 305.50 XCSE 20190618 10:56:16 18-06-2019 201 305.50 XCSE 20190618 10:56:16 18-06-2019 280 305.10 XCSE 20190618 10:57:37 18-06-2019 260 304.70 XCSE 20190618 11:01:17 18-06-2019 101 305.20 XCSE 20190618 11:08:12 18-06-2019 85 305.20 XCSE 20190618 11:08:12 18-06-2019 2 305.80 XCSE 20190618 11:11:41 18-06-2019 100 305.80 XCSE 20190618 11:11:41 18-06-2019 12 305.80 XCSE 20190618 11:11:41 18-06-2019 Company announcement No. 20 11/32 270 305.60 XCSE 20190618 11:12:11 18-06-2019 290 305.60 XCSE 20190618 11:12:11 18-06-2019 160 305.60 XCSE 20190618 11:12:11 18-06-2019 250 305.30 XCSE 20190618 11:13:40 18-06-2019 10 305.30 XCSE 20190618 11:13:40 18-06-2019 250 305.60 XCSE 20190618 11:19:41 18-06-2019 4 305.40 XCSE 20190618 11:20:13 18-06-2019 356 305.40 XCSE 20190618 11:20:13 18-06-2019 150 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 170 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 45 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 65 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 44 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 116 305.60 XCSE 20190618 11:27:17 18-06-2019 2 304.90 XCSE 20190618 11:32:49 18-06-2019 70 305.00 XCSE 20190618 11:33:09 18-06-2019 178 305.00 XCSE 20190618 11:35:10 18-06-2019 200 305.10 XCSE 20190618 11:37:54 18-06-2019 20 305.10 XCSE 20190618 11:38:37 18-06-2019 78 305.20 XCSE 20190618 11:41:05 18-06-2019 202 305.20 XCSE 20190618 11:41:06 18-06-2019 230 305.30 XCSE 20190618 11:44:13 18-06-2019 136 305.10 XCSE 20190618 11:49:57 18-06-2019 124 305.10 XCSE 20190618 11:49:57 18-06-2019 230 305.20 XCSE 20190618 11:55:00 18-06-2019 44 305.30 XCSE 20190618 12:01:06 18-06-2019 46 305.30 XCSE 20190618 12:01:06 18-06-2019 60 305.30 XCSE 20190618 12:01:06 18-06-2019 150 305.30 XCSE 20190618 12:01:06 18-06-2019 24 305.60 XCSE 20190618 12:01:52 18-06-2019 46 305.60 XCSE 20190618 12:01:52 18-06-2019 200 305.60 XCSE 20190618 12:01:52 18-06-2019 210 305.60 XCSE 20190618 12:04:11 18-06-2019 47 305.90 XCSE 20190618 12:13:46 18-06-2019 33 305.90 XCSE 20190618 12:13:46 18-06-2019 150 305.90 XCSE 20190618 12:13:46 18-06-2019 150 305.90 XCSE 20190618 12:14:13 18-06-2019 48 305.90 XCSE 20190618 12:14:13 18-06-2019 62 305.90 XCSE 20190618 12:14:54 18-06-2019 230 305.70 XCSE 20190618 12:19:52 18-06-2019 273 305.80 XCSE 20190618 12:28:15 18-06-2019 68 305.80 XCSE 20190618 12:28:15 18-06-2019 59 305.80 XCSE 20190618 12:28:15 18-06-2019 200 305.80 XCSE 20190618 12:28:15 18-06-2019 54 306.00 XCSE 20190618 12:30:20 18-06-2019 113 306.00 XCSE 20190618 12:30:20 18-06-2019 176 306.00 XCSE 20190618 12:30:20 18-06-2019 127 306.00 XCSE 20190618 12:30:20 18-06-2019 310 306.00 XCSE 20190618 12:35:03 18-06-2019 210 305.80 XCSE 20190618 12:36:26 18-06-2019 171 305.40 XCSE 20190618 12:39:16 18-06-2019 59 305.40 XCSE 20190618 12:39:20 18-06-2019 Company announcement No. 20 12/32 54 305.20 XCSE 20190618 12:42:27 18-06-2019 48 305.20 XCSE 20190618 12:42:27 18-06-2019 128 305.20 XCSE 20190618 12:42:35 18-06-2019 58 305.10 XCSE 20190618 12:45:03 18-06-2019 182 305.10 XCSE 20190618 12:45:28 18-06-2019 280 305.60 XCSE 20190618 12:53:11 18-06-2019 300 305.60 XCSE 20190618 12:55:57 18-06-2019 243 305.70 XCSE 20190618 13:00:00 18-06-2019 45 305.70 XCSE 20190618 13:00:00 18-06-2019 62 305.70 XCSE 20190618 13:00:00 18-06-2019 111 305.50 XCSE 20190618 13:02:35 18-06-2019 24 305.50 XCSE 20190618 13:02:35 18-06-2019 65 305.50 XCSE 20190618 13:02:35 18-06-2019 133 305.30 XCSE 20190618 13:09:15 18-06-2019 137 305.30 XCSE 20190618 13:09:22 18-06-2019 200 305.30 XCSE 20190618 13:19:18 18-06-2019 290 305.30 XCSE 20190618 13:20:16 18-06-2019 139 305.20 XCSE 20190618 13:20:16 18-06-2019 91 305.20 XCSE 20190618 13:20:16 18-06-2019 70 305.30 XCSE 20190618 13:20:16 18-06-2019 12 305.20 XCSE 20190618 13:29:14 18-06-2019 23 305.20 XCSE 20190618 13:29:14 18-06-2019 35 305.20 XCSE 20190618 13:29:14 18-06-2019 150 305.20 XCSE 20190618 13:29:14 18-06-2019 40 305.20 XCSE 20190618 13:29:19 18-06-2019 230 305.20 XCSE 20190618 13:29:19 18-06-2019 126 305.00 XCSE 20190618 13:34:11 18-06-2019 45 305.00 XCSE 20190618 13:34:11 18-06-2019 35 305.00 XCSE 20190618 13:34:11 18-06-2019 44 305.00 XCSE 20190618 13:34:11 18-06-2019 200 305.20 XCSE 20190618 13:38:19 18-06-2019 150 305.20 XCSE 20190618 13:38:19 18-06-2019 74 306.00 XCSE 20190618 13:41:31 18-06-2019 206 306.00 XCSE 20190618 13:41:31 18-06-2019 14 305.70 XCSE 20190618 13:44:16 18-06-2019 186 305.70 XCSE 20190618 13:44:26 18-06-2019 35 305.80 XCSE 20190618 13:49:36 18-06-2019 205 305.80 XCSE 20190618 13:49:36 18-06-2019 33 306.00 XCSE 20190618 13:57:24 18-06-2019 55 306.00 XCSE 20190618 13:57:24 18-06-2019 3 306.00 XCSE 20190618 13:57:24 18-06-2019 47 306.00 XCSE 20190618 13:57:24 18-06-2019 92 306.00 XCSE 20190618 13:57:24 18-06-2019 260 306.00 XCSE 20190618 13:58:24 18-06-2019 138 306.00 XCSE 20190618 14:02:32 18-06-2019 54 306.00 XCSE 20190618 14:02:32 18-06-2019 118 306.00 XCSE 20190618 14:02:32 18-06-2019 2 306.00 XCSE 20190618 14:08:01 18-06-2019 11 306.00 XCSE 20190618 14:08:01 18-06-2019 297 306.00 XCSE 20190618 14:08:01 18-06-2019 66 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 80 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 Company announcement No. 20 13/32 11 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 63 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 150 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 100 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 71 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 150 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 9 306.00 XCSE 20190618 14:09:45 18-06-2019 260 306.00 XCSE 20190618 14:12:08 18-06-2019 15 305.90 XCSE 20190618 14:13:17 18-06-2019 150 305.90 XCSE 20190618 14:13:17 18-06-2019 55 305.90 XCSE 20190618 14:13:17 18-06-2019 35 305.80 XCSE 20190618 14:19:14 18-06-2019 215 305.80 XCSE 20190618 14:19:14 18-06-2019 85 305.90 XCSE 20190618 14:22:37 18-06-2019 52 305.90 XCSE 20190618 14:22:37 18-06-2019 63 305.90 XCSE 20190618 14:22:37 18-06-2019 250 305.90 XCSE 20190618 14:28:59 18-06-2019 41 305.90 XCSE 20190618 14:31:17 18-06-2019 279 305.90 XCSE 20190618 14:31:17 18-06-2019 220 305.30 XCSE 20190618 14:35:16 18-06-2019 310 305.70 XCSE 20190618 14:40:39 18-06-2019 46 306.00 XCSE 20190618 14:44:02 18-06-2019 161 306.00 XCSE 20190618 14:44:02 18-06-2019 33 306.00 XCSE 20190618 14:44:02 18-06-2019 250 306.00 XCSE 20190618 14:50:03 18-06-2019 73 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 67 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 69 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 100 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 21 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 57 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 23 305.80 XCSE 20190618 14:52:12 18-06-2019 53 305.80 XCSE 20190618 14:54:14 18-06-2019 10 306.00 XCSE 20190618 14:56:06 18-06-2019 237 306.00 XCSE 20190618 14:59:06 18-06-2019 238 306.00 XCSE 20190618 15:00:32 18-06-2019 42 306.00 XCSE 20190618 15:00:32 18-06-2019 19 305.90 XCSE 20190618 15:05:23 18-06-2019 85 305.90 XCSE 20190618 15:05:23 18-06-2019 76 305.90 XCSE 20190618 15:05:23 18-06-2019 30 306.00 XCSE 20190618 15:05:34 18-06-2019 280 306.00 XCSE 20190618 15:10:47 18-06-2019 66 306.00 XCSE 20190618 15:19:34 18-06-2019 214 306.00 XCSE 20190618 15:19:34 18-06-2019 63 306.00 XCSE 20190618 15:21:06 18-06-2019 58 306.00 XCSE 20190618 15:21:06 18-06-2019 7 306.00 XCSE 20190618 15:21:06 18-06-2019 70 306.00 XCSE 20190618 15:21:06 18-06-2019 5 306.00 XCSE 20190618 15:21:10 18-06-2019 42 306.00 XCSE 20190618 15:21:10 18-06-2019 15 306.00 XCSE 20190618 15:22:04 18-06-2019 165 306.00 XCSE 20190618 15:30:02 18-06-2019 Company announcement No. 20 14/32 75 306.00 XCSE 20190618 15:30:02 18-06-2019 260 306.00 XCSE 20190618 15:30:02 18-06-2019 250 306.00 XCSE 20190618 15:30:02 18-06-2019 140 306.00 XCSE 20190618 15:34:25 18-06-2019 119 306.00 XCSE 20190618 15:34:25 18-06-2019 161 306.00 XCSE 20190618 15:34:52 18-06-2019 230 305.90 XCSE 20190618 15:37:27 18-06-2019 106 306.00 XCSE 20190618 16:22:20 18-06-2019 166 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 134 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 72 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 62 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 124 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 176 306.00 XCSE 20190618 16:23:15 18-06-2019 36 307.10 XCSE 20190618 16:39:48 18-06-2019 3 307.10 XCSE 20190618 16:40:54 18-06-2019 52 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 182 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 259 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 216 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 118 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 69 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 50 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 33 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 212 307.20 XCSE 20190618 16:41:26 18-06-2019 74 307.20 XCSE 20190618 16:42:44 18-06-2019 321 307.20 XCSE 20190618 16:42:44 18-06-2019 155 307.20 XCSE 20190618 16:42:44 18-06-2019 110 307.20 XCSE 20190618 16:43:26 18-06-2019 218 307.20 XCSE 20190618 16:43:26 18-06-2019 2 307.20 XCSE 20190618 16:45:40 18-06-2019 149 307.20 XCSE 20190618 16:45:56 18-06-2019 92 307.20 XCSE 20190618 16:46:19 18-06-2019 98 307.20 XCSE 20190618 16:47:18 18-06-2019 229 307.20 XCSE 20190618 16:47:18 18-06-2019 650 307.20 XCSE 20190618 16:47:18 18-06-2019 550 307.20 XCSE 20190618 16:47:18 18-06-2019 550 307.20 XCSE 20190618 16:47:18 18-06-2019 69 307.30 XCSE 20190618 16:47:19 18-06-2019 46 307.30 XCSE 20190618 16:47:19 18-06-2019 120 307.30 XCSE 20190618 16:47:19 18-06-2019 108 307.40 XCSE 20190618 16:47:23 18-06-2019 109 307.40 XCSE 20190618 16:47:23 18-06-2019 33 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 150 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 59 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 92 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 426 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 90 307.40 XCSE 20190618 16:48:06 18-06-2019 106 307.10 XCSE 20190618 16:49:04 18-06-2019 300 307.10 XCSE 20190618 16:49:04 18-06-2019 735 307.10 XCSE 20190618 16:49:04 18-06-2019 Company announcement No. 20 15/32 59 307.10 XCSE 20190618 16:49:04 18-06-2019 138 307.10 XCSE 20190618 16:50:45 18-06-2019 147 307.10 XCSE 20190618 16:50:50 18-06-2019 11 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 48 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 289 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 243 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 68 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 46 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 163 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 50 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 139 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 102 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 223 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 139 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 60 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 37 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 187 307.20 XCSE 20190618 16:51:00 18-06-2019 283 306.80 XCSE 20190619 09:01:29 19-06-2019 87 306.80 XCSE 20190619 09:01:29 19-06-2019 180 306.20 XCSE 20190619 09:05:29 19-06-2019 150 305.60 XCSE 20190619 09:07:36 19-06-2019 180 305.60 XCSE 20190619 09:07:36 19-06-2019 110 305.30 XCSE 20190619 09:10:23 19-06-2019 160 305.30 XCSE 20190619 09:10:23 19-06-2019 270 305.60 XCSE 20190619 09:14:36 19-06-2019 110 306.30 XCSE 20190619 09:24:03 19-06-2019 96 306.20 XCSE 20190619 09:24:03 19-06-2019 150 306.20 XCSE 20190619 09:24:03 19-06-2019 204 306.20 XCSE 20190619 09:24:03 19-06-2019 250 306.20 XCSE 20190619 09:27:50 19-06-2019 90 306.70 XCSE 20190619 09:34:22 19-06-2019 150 306.60 XCSE 20190619 09:34:22 19-06-2019 99 306.50 XCSE 20190619 09:36:01 19-06-2019 91 306.50 XCSE 20190619 09:36:01 19-06-2019 200 306.50 XCSE 20190619 09:36:02 19-06-2019 10 306.50 XCSE 20190619 09:40:08 19-06-2019 320 306.30 XCSE 20190619 09:42:02 19-06-2019 1100 306.30 XCSE 20190619 09:42:02 19-06-2019 147 306.20 XCSE 20190619 09:46:28 19-06-2019 93 306.20 XCSE 20190619 09:46:28 19-06-2019 280 306.00 XCSE 20190619 09:53:10 19-06-2019 243 305.10 XCSE 20190619 09:58:52 19-06-2019 67 305.10 XCSE 20190619 09:58:53 19-06-2019 190 305.80 XCSE 20190619 10:10:43 19-06-2019 320 305.80 XCSE 20190619 10:10:43 19-06-2019 150 305.60 XCSE 20190619 10:11:08 19-06-2019 140 305.60 XCSE 20190619 10:11:08 19-06-2019 70 305.60 XCSE 20190619 10:13:05 19-06-2019 290 305.50 XCSE 20190619 10:13:54 19-06-2019 210 306.00 XCSE 20190619 10:30:02 19-06-2019 195 306.40 XCSE 20190619 10:36:34 19-06-2019 Company announcement No. 20 16/32 47 306.40 XCSE 20190619 10:36:37 19-06-2019 38 306.40 XCSE 20190619 10:37:28 19-06-2019 190 306.30 XCSE 20190619 10:41:23 19-06-2019 54 306.30 XCSE 20190619 10:41:23 19-06-2019 46 306.30 XCSE 20190619 10:41:23 19-06-2019 550 306.20 XCSE 20190619 10:42:08 19-06-2019 8 306.10 XCSE 20190619 10:42:12 19-06-2019 212 306.10 XCSE 20190619 10:42:12 19-06-2019 70 305.80 XCSE 20190619 10:50:58 19-06-2019 70 305.80 XCSE 20190619 10:50:58 19-06-2019 130 305.80 XCSE 20190619 10:50:58 19-06-2019 3 305.80 XCSE 20190619 10:53:20 19-06-2019 45 305.80 XCSE 20190619 10:53:20 19-06-2019 202 305.80 XCSE 20190619 10:53:20 19-06-2019 300 305.20 XCSE 20190619 10:59:28 19-06-2019 200 305.00 XCSE 20190619 11:06:33 19-06-2019 90 305.80 XCSE 20190619 11:14:08 19-06-2019 150 305.80 XCSE 20190619 11:14:08 19-06-2019 47 305.80 XCSE 20190619 11:14:23 19-06-2019 61 305.80 XCSE 20190619 11:14:23 19-06-2019 122 305.80 XCSE 20190619 11:17:43 19-06-2019 290 305.80 XCSE 20190619 11:24:19 19-06-2019 150 305.90 XCSE 20190619 11:29:07 19-06-2019 100 305.90 CHIX 20190619 11:29:07 19-06-2019 38 305.90 CHIX 20190619 11:33:01 19-06-2019 2 305.90 CHIX 20190619 11:43:39 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:43:43 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:43:43 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:43:43 19-06-2019 210 305.90 XCSE 20190619 11:51:51 19-06-2019 210 305.90 XCSE 20190619 11:51:51 19-06-2019 60 305.90 XCSE 20190619 11:51:51 19-06-2019 11 305.90 CHIX 20190619 11:51:51 19-06-2019 30 305.90 XCSE 20190619 11:51:51 19-06-2019 179 305.90 XCSE 20190619 11:51:51 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:51:52 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:51:52 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:51:52 19-06-2019 40 305.90 CHIX 20190619 11:51:53 19-06-2019 31 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 164 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 236 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 150 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 140 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 69 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 40 305.90 CHIX 20190619 11:53:00 19-06-2019 236 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 105 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 236 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:53:00 19-06-2019 Company announcement No. 20 17/32 269 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 49 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 75 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 150 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 140 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 949 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 94 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 38 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 143 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 120 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 49 305.90 XCSE 20190619 11:53:01 19-06-2019 71 305.90 AQXE 20190619 11:53:02 19-06-2019 269 305.90 XCSE 20190619 11:53:04 19-06-2019 169 305.90 XCSE 20190619 11:53:04 19-06-2019 64 305.90 CHIX 20190619 11:53:04 19-06-2019 211 305.90 XCSE 20190619 11:53:04 19-06-2019 40 305.90 CHIX 20190619 11:53:04 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:04 19-06-2019 59 305.90 XCSE 20190619 11:53:04 19-06-2019 29 305.90 CHIX 20190619 11:53:11 19-06-2019 169 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 100 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 11 305.90 CHIX 20190619 11:53:22 19-06-2019 200 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 169 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 140 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 4 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 169 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 265 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 111 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 109 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 7 305.90 XCSE 20190619 11:53:22 19-06-2019 8 311.50 XCSE 20190619 14:58:45 19-06-2019 80 311.50 XCSE 20190619 14:58:50 19-06-2019 102 311.50 XCSE 20190619 14:58:50 19-06-2019 260 311.90 XCSE 20190619 15:04:12 19-06-2019 121 311.80 XCSE 20190619 15:06:14 19-06-2019 64 311.80 XCSE 20190619 15:06:14 19-06-2019 65 311.80 XCSE 20190619 15:06:14 19-06-2019 280 311.70 XCSE 20190619 15:06:18 19-06-2019 250 311.70 XCSE 20190619 15:06:18 19-06-2019 103 312.50 XCSE 20190619 15:12:15 19-06-2019 157 312.50 XCSE 20190619 15:12:15 19-06-2019 270 312.60 XCSE 20190619 15:12:15 19-06-2019 30 312.70 XCSE 20190619 15:18:10 19-06-2019 200 312.70 XCSE 20190619 15:18:10 19-06-2019 Company announcement No. 20 18/32 6 312.70 XCSE 20190619 15:19:20 19-06-2019 254 312.70 XCSE 20190619 15:19:20 19-06-2019 106 312.50 XCSE 20190619 15:19:54 19-06-2019 194 312.50 XCSE 20190619 15:19:54 19-06-2019 120 312.50 XCSE 20190619 15:25:04 19-06-2019 140 312.50 XCSE 20190619 15:25:07 19-06-2019 307 313.10 XCSE 20190619 15:25:43 19-06-2019 13 313.50 XCSE 20190619 15:25:45 19-06-2019 140 313.20 XCSE 20190619 15:27:07 19-06-2019 100 313.20 XCSE 20190619 15:27:07 19-06-2019 280 312.50 XCSE 20190619 15:29:27 19-06-2019 107 312.00 XCSE 20190619 15:30:57 19-06-2019 59 312.00 XCSE 20190619 15:30:57 19-06-2019 84 312.00 XCSE 20190619 15:30:57 19-06-2019 20 312.30 XCSE 20190619 15:35:09 19-06-2019 360 312.30 XCSE 20190619 15:35:09 19-06-2019 270 312.40 XCSE 20190619 15:35:57 19-06-2019 33 312.10 XCSE 20190619 15:38:54 19-06-2019 150 312.10 XCSE 20190619 15:38:54 19-06-2019 177 312.10 XCSE 20190619 15:38:54 19-06-2019 370 312.00 XCSE 20190619 15:38:55 19-06-2019 93 312.70 XCSE 20190619 15:41:17 19-06-2019 48 312.70 XCSE 20190619 15:41:17 19-06-2019 29 312.70 XCSE 20190619 15:41:17 19-06-2019 120 312.70 XCSE 20190619 15:41:17 19-06-2019 88 313.30 XCSE 20190619 15:43:31 19-06-2019 142 313.30 XCSE 20190619 15:43:31 19-06-2019 270 313.20 XCSE 20190619 15:44:26 19-06-2019 230 312.80 XCSE 20190619 15:46:06 19-06-2019 490 312.40 XCSE 20190619 15:48:51 19-06-2019 180 312.00 XCSE 20190619 15:49:49 19-06-2019 99 312.00 XCSE 20190619 15:51:16 19-06-2019 180 312.00 XCSE 20190619 15:51:16 19-06-2019 131 312.00 XCSE 20190619 15:51:16 19-06-2019 59 312.00 XCSE 20190619 15:52:04 19-06-2019 191 312.00 XCSE 20190619 15:52:04 19-06-2019 380 311.80 XCSE 20190619 15:55:33 19-06-2019 380 311.90 XCSE 20190619 15:56:33 19-06-2019 150 312.00 XCSE 20190619 15:59:43 19-06-2019 91 312.00 XCSE 20190619 15:59:43 19-06-2019 39 312.00 XCSE 20190619 15:59:43 19-06-2019 300 311.90 XCSE 20190619 15:59:44 19-06-2019 12 312.00 XCSE 20190619 16:01:06 19-06-2019 54 312.00 XCSE 20190619 16:01:06 19-06-2019 200 312.00 XCSE 20190619 16:01:06 19-06-2019 54 312.00 XCSE 20190619 16:01:06 19-06-2019 62 312.50 XCSE 20190619 16:03:03 19-06-2019 90 313.00 XCSE 20190619 16:04:13 19-06-2019 21 313.00 XCSE 20190619 16:04:13 19-06-2019 191 313.00 XCSE 20190619 16:04:13 19-06-2019 46 313.00 XCSE 20190619 16:04:13 19-06-2019 52 313.40 XCSE 20190619 16:06:05 19-06-2019 Company announcement No. 20 19/32 190 313.40 XCSE 20190619 16:06:05 19-06-2019 40 313.40 XCSE 20190619 16:06:05 19-06-2019 48 313.50 XCSE 20190619 16:06:15 19-06-2019 17 313.50 XCSE 20190619 16:06:15 19-06-2019 6 313.50 XCSE 20190619 16:06:15 19-06-2019 257 313.50 XCSE 20190619 16:06:15 19-06-2019 43 313.80 XCSE 20190619 16:08:23 19-06-2019 2 314.00 XCSE 20190619 16:08:51 19-06-2019 44 314.00 XCSE 20190619 16:08:51 19-06-2019 25 314.00 XCSE 20190619 16:08:51 19-06-2019 236 314.00 XCSE 20190619 16:08:51 19-06-2019 150 314.00 XCSE 20190619 16:10:03 19-06-2019 4 314.00 XCSE 20190619 16:10:03 19-06-2019 266 314.00 XCSE 20190619 16:10:03 19-06-2019 16 313.90 XCSE 20190619 16:13:24 19-06-2019 47 314.00 XCSE 20190619 16:15:25 19-06-2019 101 314.00 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 42 313.90 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 19 313.90 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 200 314.00 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 302 314.00 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 144 313.90 XCSE 20190619 16:16:22 19-06-2019 19 313.90 XCSE 20190619 16:16:23 19-06-2019 105 314.00 XCSE 20190619 16:19:22 19-06-2019 155 314.00 XCSE 20190619 16:19:22 19-06-2019 81 315.70 XCSE 20190619 16:44:19 19-06-2019 129 315.70 XCSE 20190619 16:44:19 19-06-2019 173 315.60 XCSE 20190619 16:45:27 19-06-2019 148 315.60 XCSE 20190619 16:45:27 19-06-2019 650 315.60 XCSE 20190619 16:45:27 19-06-2019 279 315.60 XCSE 20190619 16:45:27 19-06-2019 200 315.60 XCSE 20190619 16:45:27 19-06-2019 490 315.40 XCSE 20190619 16:46:20 19-06-2019 10 315.60 CHIX 20190619 16:50:10 19-06-2019 470 316.50 XCSE 20190620 09:04:16 20-06-2019 150 316.50 XCSE 20190620 09:07:46 20-06-2019 110 316.50 XCSE 20190620 09:07:46 20-06-2019 220 316.70 XCSE 20190620 09:10:41 20-06-2019 280 316.70 XCSE 20190620 09:14:04 20-06-2019 270 316.60 XCSE 20190620 09:18:57 20-06-2019 216 315.10 XCSE 20190620 09:22:47 20-06-2019 34 315.10 XCSE 20190620 09:22:47 20-06-2019 8 315.20 XCSE 20190620 09:28:27 20-06-2019 242 315.20 XCSE 20190620 09:29:28 20-06-2019 200 314.40 XCSE 20190620 09:31:13 20-06-2019 435 314.10 XCSE 20190620 09:32:05 20-06-2019 365 314.10 XCSE 20190620 09:32:05 20-06-2019 216 313.70 XCSE 20190620 09:33:09 20-06-2019 4 313.70 XCSE 20190620 09:33:09 20-06-2019 250 314.30 XCSE 20190620 09:37:35 20-06-2019 34 314.30 XCSE 20190620 09:42:03 20-06-2019 196 314.30 XCSE 20190620 09:42:03 20-06-2019 Company announcement No. 20 20/32 230 313.90 XCSE 20190620 09:48:52 20-06-2019 10 313.60 XCSE 20190620 09:52:33 20-06-2019 41 313.60 XCSE 20190620 09:52:37 20-06-2019 220 313.60 XCSE 20190620 09:52:42 20-06-2019 180 313.60 XCSE 20190620 09:52:42 20-06-2019 9 313.60 XCSE 20190620 09:52:42 20-06-2019 222 313.20 XCSE 20190620 09:55:44 20-06-2019 18 313.20 XCSE 20190620 09:55:44 20-06-2019 126 313.60 XCSE 20190620 09:58:16 20-06-2019 124 313.60 XCSE 20190620 09:58:16 20-06-2019 90 313.60 XCSE 20190620 09:59:15 20-06-2019 150 313.60 XCSE 20190620 09:59:15 20-06-2019 196 313.70 XCSE 20190620 10:04:48 20-06-2019 190 313.70 XCSE 20190620 10:04:48 20-06-2019 44 313.70 XCSE 20190620 10:04:48 20-06-2019 61 313.80 XCSE 20190620 10:11:35 20-06-2019 140 313.80 XCSE 20190620 10:11:35 20-06-2019 9 313.80 XCSE 20190620 10:11:35 20-06-2019 250 313.60 XCSE 20190620 10:11:40 20-06-2019 250 313.70 XCSE 20190620 10:11:40 20-06-2019 300 313.60 XCSE 20190620 10:11:40 20-06-2019 16 313.20 XCSE 20190620 10:14:23 20-06-2019 8 313.20 XCSE 20190620 10:14:29 20-06-2019 9 313.20 XCSE 20190620 10:14:35 20-06-2019 39 313.20 XCSE 20190620 10:14:42 20-06-2019 71 313.20 XCSE 20190620 10:14:42 20-06-2019 37 313.20 XCSE 20190620 10:14:42 20-06-2019 210 313.20 XCSE 20190620 10:14:42 20-06-2019 122 312.50 XCSE 20190620 10:24:09 20-06-2019 250 312.50 XCSE 20190620 10:24:09 20-06-2019 118 312.50 XCSE 20190620 10:24:09 20-06-2019 180 312.20 XCSE 20190620 10:28:52 20-06-2019 230 312.20 XCSE 20190620 10:32:32 20-06-2019 333 312.70 XCSE 20190620 10:36:50 20-06-2019 124 312.70 XCSE 20190620 10:36:50 20-06-2019 76 312.70 XCSE 20190620 10:36:50 20-06-2019 43 312.70 XCSE 20190620 10:36:50 20-06-2019 204 312.70 XCSE 20190620 10:36:50 20-06-2019 41 312.60 XCSE 20190620 10:36:54 20-06-2019 459 312.60 XCSE 20190620 10:36:54 20-06-2019 210 312.20 XCSE 20190620 10:43:06 20-06-2019 1 312.80 XCSE 20190620 10:47:55 20-06-2019 201 312.80 XCSE 20190620 10:47:55 20-06-2019 38 312.80 XCSE 20190620 10:47:55 20-06-2019 126 312.90 XCSE 20190620 10:49:16 20-06-2019 62 313.10 XCSE 20190620 10:50:22 20-06-2019 128 313.10 XCSE 20190620 10:50:22 20-06-2019 124 313.10 XCSE 20190620 10:50:22 20-06-2019 18 312.80 XCSE 20190620 10:52:24 20-06-2019 222 312.80 XCSE 20190620 10:52:24 20-06-2019 170 313.00 XCSE 20190620 10:59:09 20-06-2019 60 313.00 XCSE 20190620 10:59:09 20-06-2019 Company announcement No. 20 21/32 2 313.00 XCSE 20190620 11:00:04 20-06-2019 308 313.00 XCSE 20190620 11:00:04 20-06-2019 1 312.80 XCSE 20190620 11:01:18 20-06-2019 85 312.80 XCSE 20190620 11:05:06 20-06-2019 47 312.90 XCSE 20190620 11:05:06 20-06-2019 150 312.90 XCSE 20190620 11:05:06 20-06-2019 12 312.90 XCSE 20190620 11:05:06 20-06-2019 41 312.90 XCSE 20190620 11:05:06 20-06-2019 12 312.90 XCSE 20190620 11:05:07 20-06-2019 1 312.90 XCSE 20190620 11:05:07 20-06-2019 13 312.90 XCSE 20190620 11:05:07 20-06-2019 127 312.90 XCSE 20190620 11:05:07 20-06-2019 1 312.90 XCSE 20190620 11:05:07 20-06-2019 9 312.60 XCSE 20190620 11:09:54 20-06-2019 183 312.70 XCSE 20190620 11:12:01 20-06-2019 59 312.70 XCSE 20190620 11:12:11 20-06-2019 79 312.70 XCSE 20190620 11:12:11 20-06-2019 400 312.70 XCSE 20190620 11:12:11 20-06-2019 230 312.70 XCSE 20190620 11:13:58 20-06-2019 90 312.70 XCSE 20190620 11:13:58 20-06-2019 150 312.70 XCSE 20190620 11:13:58 20-06-2019 10 312.70 XCSE 20190620 11:13:58 20-06-2019 95 312.60 XCSE 20190620 11:22:48 20-06-2019 115 312.60 XCSE 20190620 11:22:48 20-06-2019 150 312.60 XCSE 20190620 11:22:48 20-06-2019 80 312.60 XCSE 20190620 11:22:48 20-06-2019 97 312.40 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 23 312.40 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 203 312.40 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 4 312.40 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 240 312.50 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 133 312.40 XCSE 20190620 11:29:41 20-06-2019 250 312.10 XCSE 20190620 11:34:02 20-06-2019 240 312.10 XCSE 20190620 11:44:05 20-06-2019 92 312.10 XCSE 20190620 11:44:05 20-06-2019 118 312.10 XCSE 20190620 11:44:05 20-06-2019 240 312.10 XCSE 20190620 11:44:05 20-06-2019 50 312.40 XCSE 20190620 11:53:16 20-06-2019 150 312.50 XCSE 20190620 11:53:20 20-06-2019 109 312.50 XCSE 20190620 11:53:20 20-06-2019 121 312.50 XCSE 20190620 11:53:20 20-06-2019 240 312.40 XCSE 20190620 11:55:11 20-06-2019 150 312.40 XCSE 20190620 11:59:09 20-06-2019 250 312.50 XCSE 20190620 12:01:32 20-06-2019 50 312.50 XCSE 20190620 12:01:32 20-06-2019 125 312.90 XCSE 20190620 12:05:00 20-06-2019 37 312.90 XCSE 20190620 12:05:00 20-06-2019 98 312.90 XCSE 20190620 12:05:00 20-06-2019 220 312.70 XCSE 20190620 12:11:07 20-06-2019 189 312.40 XCSE 20190620 12:15:13 20-06-2019 30 312.40 XCSE 20190620 12:15:13 20-06-2019 11 312.40 XCSE 20190620 12:15:13 20-06-2019 Company announcement No. 20 22/32 250 312.30 XCSE 20190620 12:17:16 20-06-2019 150 312.10 XCSE 20190620 12:21:25 20-06-2019 180 312.10 XCSE 20190620 12:21:25 20-06-2019 254 312.10 XCSE 20190620 12:21:26 20-06-2019 9 312.10 XCSE 20190620 12:21:49 20-06-2019 67 312.10 XCSE 20190620 12:21:49 20-06-2019 226 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 87 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 150 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 13 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 200 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 150 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 4 312.30 XCSE 20190620 12:34:25 20-06-2019 250 312.20 XCSE 20190620 12:40:14 20-06-2019 46 312.00 XCSE 20190620 12:42:11 20-06-2019 144 312.00 XCSE 20190620 12:42:11 20-06-2019 146 312.70 XCSE 20190620 12:56:06 20-06-2019 16 312.70 XCSE 20190620 12:56:06 20-06-2019 154 312.70 XCSE 20190620 12:56:06 20-06-2019 84 312.70 XCSE 20190620 12:56:06 20-06-2019 193 312.80 XCSE 20190620 12:57:10 20-06-2019 37 312.90 XCSE 20190620 12:57:10 20-06-2019 35 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 210 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 13 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 53 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 16 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 133 312.90 XCSE 20190620 13:01:08 20-06-2019 166 312.80 XCSE 20190620 13:02:40 20-06-2019 74 312.80 XCSE 20190620 13:02:40 20-06-2019 188 312.60 XCSE 20190620 13:06:10 20-06-2019 62 312.60 XCSE 20190620 13:06:10 20-06-2019 55 312.40 XCSE 20190620 13:14:38 20-06-2019 230 312.40 XCSE 20190620 13:14:38 20-06-2019 185 312.40 XCSE 20190620 13:14:38 20-06-2019 150 312.40 XCSE 20190620 13:21:28 20-06-2019 20 312.40 XCSE 20190620 13:21:28 20-06-2019 64 312.40 XCSE 20190620 13:21:28 20-06-2019 144 312.40 XCSE 20190620 13:21:28 20-06-2019 42 312.40 XCSE 20190620 13:21:28 20-06-2019 230 312.40 XCSE 20190620 13:27:03 20-06-2019 170 312.00 XCSE 20190620 13:29:06 20-06-2019 101 312.10 XCSE 20190620 13:39:44 20-06-2019 238 312.10 XCSE 20190620 13:39:44 20-06-2019 27 312.10 XCSE 20190620 13:39:44 20-06-2019 22 312.10 XCSE 20190620 13:39:44 20-06-2019 112 312.10 XCSE 20190620 13:39:44 20-06-2019 70 312.10 XCSE 20190620 13:53:40 20-06-2019 230 312.10 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 123 312.10 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 260 312.10 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 107 312.10 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 Company announcement No. 20 23/32 170 312.10 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 210 312.00 XCSE 20190620 13:56:10 20-06-2019 150 311.90 XCSE 20190620 14:00:08 20-06-2019 50 311.90 XCSE 20190620 14:00:08 20-06-2019 220 312.00 XCSE 20190620 14:04:20 20-06-2019 20 312.30 XCSE 20190620 14:14:53 20-06-2019 30 312.30 XCSE 20190620 14:14:53 20-06-2019 280 312.30 XCSE 20190620 14:14:53 20-06-2019 300 312.30 XCSE 20190620 14:14:53 20-06-2019 50 312.30 XCSE 20190620 14:18:15 20-06-2019 320 312.30 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 84 312.20 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 210 312.20 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 330 312.30 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 100 312.20 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 46 312.20 XCSE 20190620 14:23:47 20-06-2019 65 312.30 XCSE 20190620 14:27:28 20-06-2019 52 312.30 XCSE 20190620 14:27:31 20-06-2019 20 312.30 XCSE 20190620 14:28:25 20-06-2019 177 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 12 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 1 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 103 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 63 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 167 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 60 312.40 XCSE 20190620 14:31:08 20-06-2019 52 312.80 XCSE 20190620 14:35:02 20-06-2019 9 312.90 XCSE 20190620 14:35:13 20-06-2019 63 312.90 XCSE 20190620 14:37:36 20-06-2019 76 312.90 XCSE 20190620 14:37:36 20-06-2019 250 312.80 XCSE 20190620 14:43:17 20-06-2019 141 312.70 XCSE 20190620 14:45:18 20-06-2019 51 312.70 XCSE 20190620 14:45:18 20-06-2019 38 312.70 XCSE 20190620 14:45:33 20-06-2019 21 312.60 XCSE 20190620 14:50:39 20-06-2019 69 312.60 XCSE 20190620 14:50:39 20-06-2019 84 312.60 XCSE 20190620 14:50:39 20-06-2019 63 312.60 XCSE 20190620 14:50:39 20-06-2019 3 312.60 XCSE 20190620 14:50:39 20-06-2019 168 312.40 XCSE 20190620 14:53:35 20-06-2019 152 312.40 XCSE 20190620 14:53:35 20-06-2019 72 312.40 XCSE 20190620 14:53:35 20-06-2019 118 312.40 XCSE 20190620 14:53:35 20-06-2019 150 312.20 XCSE 20190620 14:58:13 20-06-2019 153 312.20 XCSE 20190620 14:58:13 20-06-2019 77 312.20 XCSE 20190620 14:58:13 20-06-2019 89 312.20 XCSE 20190620 14:58:13 20-06-2019 1 312.20 XCSE 20190620 14:58:13 20-06-2019 210 312.30 XCSE 20190620 15:06:06 20-06-2019 199 312.00 XCSE 20190620 15:08:59 20-06-2019 24 312.00 XCSE 20190620 15:08:59 20-06-2019 17 312.00 XCSE 20190620 15:09:03 20-06-2019 Company announcement No. 20 24/32 110 311.90 XCSE 20190620 15:12:36 20-06-2019 89 311.90 XCSE 20190620 15:12:36 20-06-2019 41 311.90 XCSE 20190620 15:12:36 20-06-2019 49 311.80 XCSE 20190620 15:14:31 20-06-2019 121 311.80 XCSE 20190620 15:14:31 20-06-2019 22 311.60 XCSE 20190620 15:22:31 20-06-2019 258 311.60 XCSE 20190620 15:22:31 20-06-2019 143 311.30 XCSE 20190620 15:25:41 20-06-2019 117 311.30 XCSE 20190620 15:25:41 20-06-2019 220 311.10 XCSE 20190620 15:28:02 20-06-2019 110 311.00 XCSE 20190620 15:30:05 20-06-2019 150 311.00 XCSE 20190620 15:30:05 20-06-2019 250 311.20 XCSE 20190620 15:35:17 20-06-2019 82 311.20 XCSE 20190620 15:35:17 20-06-2019 138 311.20 XCSE 20190620 15:35:35 20-06-2019 190 311.10 XCSE 20190620 15:35:35 20-06-2019 230 311.20 XCSE 20190620 15:41:47 20-06-2019 240 311.10 XCSE 20190620 15:41:48 20-06-2019 202 311.00 XCSE 20190620 15:44:13 20-06-2019 58 311.00 XCSE 20190620 15:44:17 20-06-2019 111 310.90 XCSE 20190620 15:46:10 20-06-2019 7 310.90 XCSE 20190620 15:46:10 20-06-2019 77 310.90 XCSE 20190620 15:46:10 20-06-2019 5 310.90 XCSE 20190620 15:46:15 20-06-2019 96 310.60 XCSE 20190620 15:48:22 20-06-2019 88 310.60 XCSE 20190620 15:48:22 20-06-2019 16 310.60 XCSE 20190620 15:48:22 20-06-2019 40 310.60 XCSE 20190620 15:48:22 20-06-2019 58 310.70 XCSE 20190620 15:50:32 20-06-2019 182 310.70 XCSE 20190620 15:50:32 20-06-2019 112 310.60 XCSE 20190620 15:52:38 20-06-2019 117 310.80 XCSE 20190620 15:55:00 20-06-2019 8 310.80 XCSE 20190620 15:55:00 20-06-2019 260 310.80 XCSE 20190620 15:55:01 20-06-2019 170 310.80 XCSE 20190620 15:55:01 20-06-2019 33 310.80 XCSE 20190620 15:55:01 20-06-2019 39 311.90 XCSE 20190620 16:01:47 20-06-2019 144 311.90 XCSE 20190620 16:01:48 20-06-2019 260 311.90 XCSE 20190620 16:01:49 20-06-2019 27 311.90 XCSE 20190620 16:01:49 20-06-2019 149 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 198 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 11 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 13 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 81 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 227 311.50 XCSE 20190620 16:07:36 20-06-2019 131 311.50 XCSE 20190620 16:07:37 20-06-2019 86 311.30 XCSE 20190620 16:09:32 20-06-2019 84 311.30 XCSE 20190620 16:09:32 20-06-2019 260 311.10 XCSE 20190620 16:13:20 20-06-2019 84 310.90 XCSE 20190620 16:14:48 20-06-2019 121 310.90 XCSE 20190620 16:14:48 20-06-2019 Company announcement No. 20 25/32 85 310.90 XCSE 20190620 16:14:48 20-06-2019 220 310.90 XCSE 20190620 16:15:41 20-06-2019 280 310.70 XCSE 20190620 16:20:38 20-06-2019 198 310.70 XCSE 20190620 16:20:38 20-06-2019 52 310.70 XCSE 20190620 16:20:38 20-06-2019 49 310.70 XCSE 20190620 16:24:59 20-06-2019 220 310.70 XCSE 20190620 16:24:59 20-06-2019 220 310.80 XCSE 20190620 16:27:14 20-06-2019 41 310.80 XCSE 20190620 16:27:14 20-06-2019 167 310.80 XCSE 20190620 16:28:20 20-06-2019 220 310.80 XCSE 20190620 16:28:20 20-06-2019 57 310.80 XCSE 20190620 16:28:20 20-06-2019 46 310.80 XCSE 20190620 16:28:20 20-06-2019 35 310.40 XCSE 20190620 16:31:15 20-06-2019 2 310.30 XCSE 20190620 16:32:07 20-06-2019 143 310.40 XCSE 20190620 16:32:07 20-06-2019 6 310.40 XCSE 20190620 16:32:07 20-06-2019 16 310.40 XCSE 20190620 16:32:07 20-06-2019 90 310.30 XCSE 20190620 16:32:12 20-06-2019 81 310.30 XCSE 20190620 16:32:32 20-06-2019 5 310.40 XCSE 20190620 16:34:02 20-06-2019 52 310.40 XCSE 20190620 16:34:02 20-06-2019 10 310.50 XCSE 20190620 16:34:37 20-06-2019 230 310.50 XCSE 20190620 16:35:07 20-06-2019 180 310.50 XCSE 20190620 16:35:07 20-06-2019 36 310.50 XCSE 20190620 16:35:07 20-06-2019 44 310.50 XCSE 20190620 16:35:07 20-06-2019 91 310.50 XCSE 20190620 16:39:52 20-06-2019 149 310.50 XCSE 20190620 16:39:52 20-06-2019 230 310.30 XCSE 20190620 16:40:08 20-06-2019 150 310.60 XCSE 20190620 16:43:54 20-06-2019 100 310.60 XCSE 20190620 16:43:54 20-06-2019 260 310.50 XCSE 20190620 16:45:44 20-06-2019 270 310.50 XCSE 20190620 16:45:44 20-06-2019 170 310.40 XCSE 20190620 16:49:33 20-06-2019 280 310.30 XCSE 20190620 16:49:33 20-06-2019 300 310.30 XCSE 20190620 16:49:33 20-06-2019 210 310.10 XCSE 20190620 16:50:19 20-06-2019 150 310.00 XCSE 20190620 16:51:01 20-06-2019 271 310.00 XCSE 20190620 16:51:01 20-06-2019 39 310.00 XCSE 20190620 16:51:01 20-06-2019 40 310.00 XCSE 20190620 16:51:01 20-06-2019 232 310.80 XCSE 20190621 09:05:11 21-06-2019 98 310.80 XCSE 20190621 09:05:11 21-06-2019 330 310.80 XCSE 20190621 09:05:11 21-06-2019 230 310.80 XCSE 20190621 09:10:36 21-06-2019 40 310.80 XCSE 20190621 09:10:36 21-06-2019 190 310.80 XCSE 20190621 09:10:36 21-06-2019 310 310.50 XCSE 20190621 09:13:32 21-06-2019 310 310.50 XCSE 20190621 09:13:32 21-06-2019 11 310.10 XCSE 20190621 09:14:49 21-06-2019 123 310.10 XCSE 20190621 09:14:49 21-06-2019 Company announcement No. 20 26/32 250 310.10 XCSE 20190621 09:14:49 21-06-2019 116 310.50 XCSE 20190621 09:16:17 21-06-2019 150 310.40 XCSE 20190621 09:17:16 21-06-2019 5 310.40 XCSE 20190621 09:17:16 21-06-2019 80 310.40 XCSE 20190621 09:17:16 21-06-2019 150 310.40 XCSE 20190621 09:17:16 21-06-2019 75 310.40 XCSE 20190621 09:17:16 21-06-2019 151 310.20 XCSE 20190621 09:17:20 21-06-2019 23 310.20 XCSE 20190621 09:17:20 21-06-2019 76 310.20 XCSE 20190621 09:17:20 21-06-2019 250 310.20 XCSE 20190621 09:17:20 21-06-2019 15 310.10 XCSE 20190621 09:23:17 21-06-2019 195 310.10 XCSE 20190621 09:23:17 21-06-2019 250 310.00 XCSE 20190621 09:23:23 21-06-2019 250 310.00 XCSE 20190621 09:23:23 21-06-2019 280 310.00 XCSE 20190621 09:24:21 21-06-2019 250 309.80 XCSE 20190621 09:27:31 21-06-2019 210 310.20 XCSE 20190621 09:32:17 21-06-2019 190 310.20 XCSE 20190621 09:32:17 21-06-2019 18 310.20 XCSE 20190621 09:32:17 21-06-2019 42 310.20 XCSE 20190621 09:32:17 21-06-2019 1000 310.10 XCSE 20190621 09:32:24 21-06-2019 1200 310.10 XCSE 20190621 09:32:24 21-06-2019 134 309.70 XCSE 20190621 09:36:44 21-06-2019 240 309.70 XCSE 20190621 09:36:44 21-06-2019 104 309.70 XCSE 20190621 09:36:44 21-06-2019 2 309.70 XCSE 20190621 09:36:44 21-06-2019 170 309.10 XCSE 20190621 09:39:50 21-06-2019 96 309.60 XCSE 20190621 09:44:06 21-06-2019 124 309.60 XCSE 20190621 09:44:06 21-06-2019 260 309.50 XCSE 20190621 09:44:25 21-06-2019 280 309.20 XCSE 20190621 09:46:11 21-06-2019 110 308.60 XCSE 20190621 09:49:16 21-06-2019 100 308.60 XCSE 20190621 09:49:16 21-06-2019 123 308.60 XCSE 20190621 09:49:16 21-06-2019 157 308.60 XCSE 20190621 09:49:16 21-06-2019 88 308.10 XCSE 20190621 09:58:22 21-06-2019 230 308.10 XCSE 20190621 09:58:22 21-06-2019 152 308.10 XCSE 20190621 09:58:22 21-06-2019 230 308.10 XCSE 20190621 09:58:22 21-06-2019 240 308.10 XCSE 20190621 09:58:22 21-06-2019 180 307.80 XCSE 20190621 10:02:42 21-06-2019 106 307.80 XCSE 20190621 10:02:42 21-06-2019 109 307.80 XCSE 20190621 10:02:42 21-06-2019 35 307.80 XCSE 20190621 10:02:42 21-06-2019 236 308.00 XCSE 20190621 10:05:08 21-06-2019 54 308.00 XCSE 20190621 10:05:31 21-06-2019 180 307.50 XCSE 20190621 10:08:34 21-06-2019 3 307.50 XCSE 20190621 10:08:34 21-06-2019 87 307.50 XCSE 20190621 10:08:34 21-06-2019 290 308.10 XCSE 20190621 10:13:40 21-06-2019 230 308.10 XCSE 20190621 10:17:04 21-06-2019 Company announcement No. 20 27/32 34 308.20 XCSE 20190621 10:17:12 21-06-2019 136 308.20 XCSE 20190621 10:18:24 21-06-2019 250 308.20 XCSE 20190621 10:19:01 21-06-2019 320 308.20 XCSE 20190621 10:20:12 21-06-2019 270 308.20 XCSE 20190621 10:20:12 21-06-2019 50 308.10 XCSE 20190621 10:20:25 21-06-2019 240 307.80 XCSE 20190621 10:25:56 21-06-2019 240 308.10 XCSE 20190621 10:31:01 21-06-2019 22 308.40 XCSE 20190621 10:32:55 21-06-2019 100 308.40 XCSE 20190621 10:32:55 21-06-2019 68 308.40 XCSE 20190621 10:32:55 21-06-2019 650 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 202 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 68 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 261 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 250 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 69 308.30 XCSE 20190621 10:36:22 21-06-2019 181 307.80 XCSE 20190621 10:43:27 21-06-2019 79 307.80 XCSE 20190621 10:43:27 21-06-2019 166 307.70 XCSE 20190621 10:43:41 21-06-2019 54 307.70 XCSE 20190621 10:43:41 21-06-2019 270 307.60 XCSE 20190621 10:49:12 21-06-2019 30 307.60 XCSE 20190621 10:49:12 21-06-2019 200 307.60 XCSE 20190621 10:49:12 21-06-2019 177 307.50 XCSE 20190621 10:52:18 21-06-2019 250 307.50 XCSE 20190621 10:52:18 21-06-2019 73 307.50 XCSE 20190621 10:52:18 21-06-2019 240 307.30 XCSE 20190621 10:57:03 21-06-2019 18 307.30 XCSE 20190621 10:57:03 21-06-2019 222 307.30 XCSE 20190621 10:57:03 21-06-2019 98 307.20 XCSE 20190621 11:02:52 21-06-2019 132 307.20 XCSE 20190621 11:02:54 21-06-2019 260 307.20 XCSE 20190621 11:02:54 21-06-2019 294 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 139 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 150 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 26 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 17 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 200 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 44 307.70 XCSE 20190621 11:09:01 21-06-2019 104 307.90 XCSE 20190621 11:14:02 21-06-2019 64 307.90 XCSE 20190621 11:14:02 21-06-2019 156 307.90 XCSE 20190621 11:14:02 21-06-2019 196 307.90 XCSE 20190621 11:14:02 21-06-2019 84 307.70 XCSE 20190621 11:18:00 21-06-2019 67 308.10 XCSE 20190621 11:21:19 21-06-2019 63 308.10 XCSE 20190621 11:21:19 21-06-2019 110 308.10 XCSE 20190621 11:21:19 21-06-2019 26 308.10 XCSE 20190621 11:21:23 21-06-2019 130 308.10 XCSE 20190621 11:21:23 21-06-2019 64 308.00 XCSE 20190621 11:22:00 21-06-2019 64 308.00 XCSE 20190621 11:22:00 21-06-2019 Company announcement No. 20 28/32 140 308.00 XCSE 20190621 11:22:00 21-06-2019 110 308.00 XCSE 20190621 11:22:00 21-06-2019 122 308.00 XCSE 20190621 11:22:01 21-06-2019 51 307.90 XCSE 20190621 11:27:00 21-06-2019 49 307.90 XCSE 20190621 11:27:00 21-06-2019 130 307.90 XCSE 20190621 11:27:00 21-06-2019 250 307.60 XCSE 20190621 11:29:13 21-06-2019 32 307.00 XCSE 20190621 11:36:11 21-06-2019 218 307.00 XCSE 20190621 11:36:11 21-06-2019 32 307.00 XCSE 20190621 11:36:11 21-06-2019 188 307.00 XCSE 20190621 11:36:11 21-06-2019 50 307.40 XCSE 20190621 11:47:34 21-06-2019 163 307.40 XCSE 20190621 11:47:34 21-06-2019 50 307.40 XCSE 20190621 11:47:34 21-06-2019 87 307.40 XCSE 20190621 11:47:34 21-06-2019 150 307.40 XCSE 20190621 11:47:34 21-06-2019 44 307.30 XCSE 20190621 11:47:47 21-06-2019 136 307.30 XCSE 20190621 11:47:47 21-06-2019 150 307.50 XCSE 20190621 11:49:23 21-06-2019 60 307.50 XCSE 20190621 11:49:23 21-06-2019 80 306.90 XCSE 20190621 11:55:29 21-06-2019 110 306.90 XCSE 20190621 11:55:29 21-06-2019 150 306.90 XCSE 20190621 11:55:29 21-06-2019 150 306.90 XCSE 20190621 11:55:29 21-06-2019 40 306.60 XCSE 20190621 11:59:54 21-06-2019 43 306.60 XCSE 20190621 11:59:54 21-06-2019 47 306.60 XCSE 20190621 11:59:54 21-06-2019 150 306.60 XCSE 20190621 11:59:54 21-06-2019 150 306.60 XCSE 20190621 11:59:54 21-06-2019 210 306.90 XCSE 20190621 12:05:40 21-06-2019 260 308.00 XCSE 20190621 12:09:23 21-06-2019 200 307.60 XCSE 20190621 12:14:16 21-06-2019 70 307.60 XCSE 20190621 12:14:16 21-06-2019 162 307.60 XCSE 20190621 12:15:06 21-06-2019 36 307.60 XCSE 20190621 12:15:46 21-06-2019 42 307.60 XCSE 20190621 12:15:53 21-06-2019 410 307.80 XCSE 20190621 12:22:47 21-06-2019 198 307.90 XCSE 20190621 12:22:47 21-06-2019 6 307.90 XCSE 20190621 12:22:47 21-06-2019 36 307.90 XCSE 20190621 12:22:47 21-06-2019 48 308.00 XCSE 20190621 12:26:32 21-06-2019 162 308.00 XCSE 20190621 12:28:01 21-06-2019 170 307.90 XCSE 20190621 12:31:31 21-06-2019 115 307.80 XCSE 20190621 12:31:42 21-06-2019 240 307.80 XCSE 20190621 12:31:42 21-06-2019 58 308.10 XCSE 20190621 12:37:41 21-06-2019 87 308.10 XCSE 20190621 12:37:41 21-06-2019 240 308.20 XCSE 20190621 12:39:34 21-06-2019 102 308.20 XCSE 20190621 12:40:04 21-06-2019 25 308.20 XCSE 20190621 12:40:04 21-06-2019 113 308.20 XCSE 20190621 12:40:04 21-06-2019 260 308.10 XCSE 20190621 12:40:21 21-06-2019 Company announcement No. 20 29/32 240 307.80 XCSE 20190621 12:44:43 21-06-2019 64 307.80 XCSE 20190621 12:48:33 21-06-2019 7 307.80 XCSE 20190621 12:48:33 21-06-2019 59 307.80 XCSE 20190621 12:48:33 21-06-2019 40 307.80 XCSE 20190621 12:48:33 21-06-2019 88 307.70 XCSE 20190621 12:54:16 21-06-2019 142 307.70 XCSE 20190621 12:54:16 21-06-2019 150 307.90 XCSE 20190621 12:59:06 21-06-2019 17 307.90 XCSE 20190621 12:59:06 21-06-2019 140 307.90 XCSE 20190621 12:59:06 21-06-2019 209 307.90 XCSE 20190621 12:59:55 21-06-2019 104 307.90 XCSE 20190621 12:59:55 21-06-2019 48 307.90 XCSE 20190621 12:59:55 21-06-2019 162 307.90 XCSE 20190621 13:01:12 21-06-2019 55 308.10 XCSE 20190621 13:06:42 21-06-2019 180 308.10 XCSE 20190621 13:06:42 21-06-2019 165 308.10 XCSE 20190621 13:08:53 21-06-2019 230 308.10 XCSE 20190621 13:12:31 21-06-2019 250 308.10 XCSE 20190621 13:12:31 21-06-2019 260 307.90 XCSE 20190621 13:20:20 21-06-2019 40 307.90 XCSE 20190621 13:20:20 21-06-2019 160 307.90 XCSE 20190621 13:20:20 21-06-2019 59 307.70 XCSE 20190621 13:30:15 21-06-2019 161 307.70 XCSE 20190621 13:30:25 21-06-2019 92 307.60 XCSE 20190621 13:31:07 21-06-2019 148 307.60 XCSE 20190621 13:31:07 21-06-2019 94 307.40 XCSE 20190621 13:33:52 21-06-2019 136 307.40 XCSE 20190621 13:35:36 21-06-2019 250 307.40 XCSE 20190621 13:35:36 21-06-2019 270 307.30 XCSE 20190621 13:41:28 21-06-2019 26 307.30 XCSE 20190621 13:41:28 21-06-2019 14 307.30 XCSE 20190621 13:41:28 21-06-2019 150 307.30 XCSE 20190621 13:41:28 21-06-2019 10 307.40 XCSE 20190621 13:50:09 21-06-2019 81 307.60 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 59 307.60 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 79 307.60 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 210 307.50 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 11 307.60 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 250 307.60 XCSE 20190621 13:56:59 21-06-2019 125 307.70 XCSE 20190621 14:01:01 21-06-2019 59 307.70 XCSE 20190621 14:01:01 21-06-2019 96 307.70 XCSE 20190621 14:01:01 21-06-2019 52 307.80 XCSE 20190621 14:02:02 21-06-2019 50 307.80 XCSE 20190621 14:02:05 21-06-2019 250 307.80 XCSE 20190621 14:02:05 21-06-2019 35 307.80 XCSE 20190621 14:02:05 21-06-2019 123 307.80 XCSE 20190621 14:02:05 21-06-2019 150 307.70 XCSE 20190621 14:07:54 21-06-2019 43 307.70 XCSE 20190621 14:07:54 21-06-2019 67 307.70 XCSE 20190621 14:07:54 21-06-2019 302 308.00 XCSE 20190621 14:12:57 21-06-2019 Company announcement No. 20 30/32 400 308.00 XCSE 20190621 14:12:57 21-06-2019 98 308.10 XCSE 20190621 14:12:57 21-06-2019 320 308.00 XCSE 20190621 14:12:57 21-06-2019 150 308.00 XCSE 20190621 14:12:57 21-06-2019 28 307.80 XCSE 20190621 14:20:57 21-06-2019 212 307.80 XCSE 20190621 14:20:57 21-06-2019 240 307.80 XCSE 20190621 14:20:57 21-06-2019 3 307.70 XCSE 20190621 14:27:22 21-06-2019 161 307.80 XCSE 20190621 14:30:22 21-06-2019 227 307.70 XCSE 20190621 14:30:22 21-06-2019 59 307.80 XCSE 20190621 14:30:22 21-06-2019 230 307.70 XCSE 20190621 14:33:02 21-06-2019 210 307.70 XCSE 20190621 14:33:02 21-06-2019 150 307.40 XCSE 20190621 14:38:09 21-06-2019 100 307.40 XCSE 20190621 14:38:09 21-06-2019 100 307.40 XCSE 20190621 14:38:09 21-06-2019 150 307.40 XCSE 20190621 14:38:09 21-06-2019 180 307.90 XCSE 20190621 14:46:00 21-06-2019 50 307.90 XCSE 20190621 14:46:00 21-06-2019 304 307.90 XCSE 20190621 14:52:00 21-06-2019 94 307.90 XCSE 20190621 14:52:00 21-06-2019 66 307.90 XCSE 20190621 14:52:00 21-06-2019 28 307.90 XCSE 20190621 14:52:00 21-06-2019 48 307.90 XCSE 20190621 14:52:00 21-06-2019 41 307.90 XCSE 20190621 14:52:38 21-06-2019 99 307.90 XCSE 20190621 14:52:38 21-06-2019 170 307.90 XCSE 20190621 14:52:38 21-06-2019 190 308.00 XCSE 20190621 14:55:14 21-06-2019 50 307.90 XCSE 20190621 14:58:34 21-06-2019 200 307.90 XCSE 20190621 14:58:34 21-06-2019 220 307.50 XCSE 20190621 15:04:37 21-06-2019 230 307.50 XCSE 20190621 15:04:37 21-06-2019 250 307.10 XCSE 20190621 15:11:09 21-06-2019 18 307.10 XCSE 20190621 15:11:09 21-06-2019 252 307.10 XCSE 20190621 15:11:09 21-06-2019 142 306.80 XCSE 20190621 15:18:04 21-06-2019 16 306.80 XCSE 20190621 15:18:04 21-06-2019 90 306.80 XCSE 20190621 15:18:16 21-06-2019 100 306.80 XCSE 20190621 15:18:16 21-06-2019 52 306.80 XCSE 20190621 15:18:16 21-06-2019 1 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 120 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 29 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 150 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 80 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 80 306.70 XCSE 20190621 15:23:25 21-06-2019 200 306.10 XCSE 20190621 15:28:10 21-06-2019 96 306.10 XCSE 20190621 15:29:13 21-06-2019 154 306.10 XCSE 20190621 15:29:27 21-06-2019 150 305.50 XCSE 20190621 15:33:07 21-06-2019 31 305.50 XCSE 20190621 15:33:07 21-06-2019 150 305.50 XCSE 20190621 15:33:07 21-06-2019 Company announcement No. 20 31/32 50 305.50 XCSE 20190621 15:33:07 21-06-2019 69 305.50 XCSE 20190621 15:33:07 21-06-2019 4 305.70 XCSE 20190621 15:36:26 21-06-2019 161 305.70 XCSE 20190621 15:36:26 21-06-2019 50 305.70 XCSE 20190621 15:36:26 21-06-2019 15 305.70 XCSE 20190621 15:36:26 21-06-2019 7 305.50 XCSE 20190621 15:37:04 21-06-2019 283 305.50 XCSE 20190621 15:37:25 21-06-2019 230 305.30 XCSE 20190621 15:41:26 21-06-2019 81 305.10 XCSE 20190621 15:42:19 21-06-2019 150 305.10 XCSE 20190621 15:42:19 21-06-2019 9 305.10 XCSE 20190621 15:42:19 21-06-2019 192 304.60 XCSE 20190621 15:46:07 21-06-2019 20 304.60 XCSE 20190621 15:46:07 21-06-2019 38 304.60 XCSE 20190621 15:46:07 21-06-2019 134 305.00 XCSE 20190621 15:47:38 21-06-2019 106 305.00 XCSE 20190621 15:47:38 21-06-2019 90 305.30 XCSE 20190621 15:50:03 21-06-2019 20 305.30 XCSE 20190621 15:50:03 21-06-2019 210 305.30 XCSE 20190621 15:50:03 21-06-2019 150 305.30 XCSE 20190621 15:50:03 21-06-2019 70 305.30 XCSE 20190621 15:50:25 21-06-2019 102 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 38 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 107 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 44 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 42 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 173 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 44 305.20 XCSE 20190621 15:55:47 21-06-2019 150 305.30 XCSE 20190621 16:00:42 21-06-2019 270 305.30 XCSE 20190621 16:00:42 21-06-2019 120 305.30 XCSE 20190621 16:00:42 21-06-2019 44 305.20 XCSE 20190621 16:02:17 21-06-2019 150 305.20 XCSE 20190621 16:02:17 21-06-2019 36 305.20 XCSE 20190621 16:02:17 21-06-2019 213 305.20 XCSE 20190621 16:02:17 21-06-2019 17 305.20 XCSE 20190621 16:02:17 21-06-2019 40 306.00 XCSE 20190621 16:06:52 21-06-2019 209 306.00 XCSE 20190621 16:07:10 21-06-2019 190 306.00 XCSE 20190621 16:07:10 21-06-2019 21 306.00 XCSE 20190621 16:07:10 21-06-2019 5 305.90 XCSE 20190621 16:11:49 21-06-2019 180 305.80 XCSE 20190621 16:11:49 21-06-2019 36 305.90 XCSE 20190621 16:11:49 21-06-2019 209 305.90 XCSE 20190621 16:11:49 21-06-2019 130 305.80 XCSE 20190621 16:14:31 21-06-2019 150 305.80 XCSE 20190621 16:14:31 21-06-2019 192 306.00 XCSE 20190621 16:16:18 21-06-2019 150 306.00 XCSE 20190621 16:16:18 21-06-2019 48 306.00 XCSE 20190621 16:16:18 21-06-2019 48 306.00 XCSE 20190621 16:16:18 21-06-2019 12 306.00 XCSE 20190621 16:16:18 21-06-2019 Company announcement No. 20 32/32 150 306.00 XCSE 20190621 16:16:56 21-06-2019 100 306.00 XCSE 20190621 16:16:56 21-06-2019 220 306.00 XCSE 20190621 16:20:14 21-06-2019 25 306.00 XCSE 20190621 16:20:14 21-06-2019 150 306.00 XCSE 20190621 16:20:14 21-06-2019 45 306.10 XCSE 20190621 16:20:14 21-06-2019 320 305.80 XCSE 20190621 16:26:33 21-06-2019 320 305.80 XCSE 20190621 16:26:33 21-06-2019 45 305.60 XCSE 20190621 16:28:02 21-06-2019 41 305.60 XCSE 20190621 16:28:02 21-06-2019 144 305.60 XCSE 20190621 16:28:30 21-06-2019 230 305.50 XCSE 20190621 16:29:29 21-06-2019 105 305.70 XCSE 20190621 16:31:30 21-06-2019 145 305.70 XCSE 20190621 16:31:30 21-06-2019 36 305.70 XCSE 20190621 16:31:30 21-06-2019 69 305.70 XCSE 20190621 16:31:30 21-06-2019 145 305.70 XCSE 20190621 16:31:30 21-06-2019 153 306.00 XCSE 20190621 16:34:01 21-06-2019 87 306.00 XCSE 20190621 16:34:22 21-06-2019 213 306.00 XCSE 20190621 16:34:22 21-06-2019 27 306.00 XCSE 20190621 16:34:22 21-06-2019 62 306.00 XCSE 20190621 16:37:22 21-06-2019 71 306.00 XCSE 20190621 16:37:31 21-06-2019 148 306.00 XCSE 20190621 16:37:31 21-06-2019 139 306.00 XCSE 20190621 16:37:34 21-06-2019 75 305.90 XCSE 20190621 16:43:59 21-06-2019 67 305.90 XCSE 20190621 16:43:59 21-06-2019 107 305.90 XCSE 20190621 16:43:59 21-06-2019 15 305.90 XCSE 20190621 16:43:59 21-06-2019 218 305.90 XCSE 20190621 16:43:59 21-06-2019 81 306.00 XCSE 20190621 16:44:18 21-06-2019 37 306.00 XCSE 20190621 16:44:18 21-06-2019 150 306.00 XCSE 20190621 16:44:18 21-06-2019 60 306.00 XCSE 20190621 16:44:18 21-06-2019 280 306.00 XCSE 20190621 16:45:01 21-06-2019 127 305.90 XCSE 20190621 16:48:40 21-06-2019 173 305.90 XCSE 20190621 16:48:40 21-06-2019 250 306.00 XCSE 20190621 16:50:11 21-06-2019 290 306.00 XCSE 20190621 16:50:11 21-06-2019 230 306.00 XCSE 20190621 16:50:11 21-06-2019 29 306.00 XCSE 20190621 16:50:11 21-06-2019 11 306.00 XCSE 20190621 16:50:11 21-06-2019 1 306.00 XCSE 20190621 16:51:30 21-06-2019 229 306.00 XCSE 20190621 16:51:30 21-06-2019 330 306.00 XCSE 20190621 16:51:30 21-06-2019 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Novozymes A/S published this content on 24 June 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2019 22:25:03 UTC 0 Latest news on NOVOZYMES AS 06:26p NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program PU 06/17 NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program AQ 06/16 NOVOZYMES : Strategy update for the three-year period 2020-2022 AQ 06/06 NOVOZYMES : Company announcement AQ 06/03 NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program AQ 05/20 NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program AQ 05/13 NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program AQ 04/29 NOVOZYMES : Trading by management and close relations of management AQ 04/29 NOVOZYMES : Agreement between Novozymes and Novo Holdings A/S on trading of shar.. AQ 04/29 NOVOZYMES : Transactions under Novozymes' stock buyback program AQ

Financials (DKK) Sales 2019 14 842 M EBIT 2019 4 184 M Net income 2019 3 324 M Debt 2019 3 819 M Yield 2019 1,78% P/E ratio 2019 26,37 P/E ratio 2020 25,63 EV / Sales 2019 5,15x EV / Sales 2020 4,93x Capitalization 72 600 M Chart NOVOZYMES AS Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends NOVOZYMES AS Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 17 Average target price 301 DKK Spread / Average Target -1,8% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Peder Holk Nielsen President & Chief Executive Officer Jørgen Buhl Rasmussen Chairman Thomas Videbaek COO, Executive VP-Research, Innovation & Supply Prisca Havranek-Kosicek Chief Financial Officer & Executive VP-Law & IT Claus Crone Fuglsang VP-Franklinton Biofuel, Research & Development Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) NOVOZYMES AS 5.19% 11 445 ECOLAB INC. 28.67% 53 509 HENKEL -11.07% 39 086 GIVAUDAN 22.76% 24 707 SIKA AG 32.18% 21 452 EMS-CHEMIE HOLDING 34.26% 14 269