NSE : communiqué CA 2020

COMMUNIQUÉ Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 : 30,6 M€ Bon maintien de l'ensemble de l'activité malgré un impact du Covid- 19 sur l'aéronautique civile et le gel des transports pour les Services Nizerolles, le 17 juillet 2020, après séance de cotation Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la défense, le ferroviaire, l'industrie manufacturière et à l'aéronautique civile, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2020 (clos au 30 juin 2020). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris. Le semestre a été marqué par le développement de la pandémie du Covid-19 dans le monde entier qui a logiquement impacté les activités du Groupe à partir du mois de mars. Face à la crise sanitaire, la Direction a déployé en France dès les premières annonces gouvernementales un Plan de Continuité et d'Adaptation (PCA), ainsi qu'un suivi spécifique bimensuel d'indicateurs, pour mesurer et permettre la poursuite de l'activité. Ainsi, après la mise en œuvre de toutes les recommandations sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 afin de protéger tous les salariés, la production s'est poursuivie, en fonction de la demande des clients, avec des roulements en équipes réduites sur la quasi-totalité des sites du Groupe, notamment pour les secteurs stratégiques de la défense (60% du CA), du médical, du ferroviaire et de la grande industrie (20% du CA). De plus, les activités de bureau d'étude/conception ont bénéficié du télétravail afin de poursuivre leurs activités sans interruption. Comme anticipé dans le communiqué du 17 avril 2020, l'activité a été impactée par le ralentissement économique de certains secteurs, tel que la réparation d'équipements électroniques fortement dépendante de réseaux logistiques interrompus durant le confinement, ou l'aéronautique civile qui représente environ 20% du chiffre d'affaires du Groupe. Cette activité a été directement touchée par l'arrêt du trafic aérien entrainant indirectement le décalage de commandes pour de nombreux sous- traitants. La mise en place de mesures favorisant la reprise totale de l'activité dès la fin du confinement et l'absence d'annulation de commandes ont favorisé une reprise soutenue de la production dès le mois de juin, limitant ainsi l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du Groupe. La solidité de NSE, son organisation industrielle, sa réactivité, son agilité et sa trésorerie renforcée par quatre exercices bénéficiaires consécutifs ont constitué des atouts indéniables pour affronter cette crise inédite. Chiffre d'affaires semestriel 2020 Consolidé (Normes IFRS - non audité) : CA en K€ S1 2020 S1 2019 Variation Conception 2 799 2 358 +18,7% Intégration 14 964 18 055 -17,1% Services 12 805 15 356 -16,6% Total Consolidé 30 568* 35 769 -14,5% *Dont Export 11,0 M€ Alors que le chiffre d'Affaire du premier trimestre marque une progression de 4,2%, sur l'ensemble du semestre le chiffre d'affaires s'établit en baisse de -14,5% à 30,6 M€, dont -9% uniquement en 1 COMMUNIQUÉ France, principalement concentrée sur les deux mois de confinement (17 mars au 11 mai 2020) et -22 % à l'international qui ressort à 11,0 M€. Impact anticipé du Covid-19 sur les BU Intégration et Services 1/ L'activité Conception ne connait pas la crise L'activité Conception a poursuivi sa dynamique de croissance durant le premier semestre 2020 à +18,7%, pour atteindre 2,8 M€ au 30 juin. La BUC a notamment tiré profit de son positionnement sur le développement et la production d'équipements électroniques performants et la montée en puissance de contrats étatiques résilients, malgré le contexte défavorable lié à la crise sanitaire. 2/ Activité Intégration soutenue par la diversité de ses activités Le chiffre d'affaires de la BU Intégration affiche une baisse de -17,1% sur le premier semestre 2020 et s'établit à 15,0 M€. Après une très forte progression en 2019, la crise sanitaire est venue, comme annoncé dès avril 2020, freiner le développement commercial du Groupe dans l'aéronautique civile. Toutefois, le Groupe a bénéficié du travail important de diversification entrepris lors des exercices précédents, permettant de maintenir un niveau d'activité satisfaisant sur ses autres secteurs, notamment la Défense et le Médical. l'international, le Groupe a poursuivi la production tout au long de ce premier semestre, avec la filiale canadienne NSE Automatech. Les activités des autres filiales internationales, au Brésil, au Maroc et HICAL-NSE en Inde, qui représentent une faible part du chiffre d'affaires de la BU, ont connu des arrêts ponctuels de production du fait des différentes périodes de confinement imposées par la crise sanitaire. 3/ Impact du confinement sur les Services mais retour à la normale dès le mois de juin La BU Services a connu une contraction de son chiffre d'affaires sur la période de -16,6% pour ressortir à 12,8 M€ au premier semestre 2020. La majorité de cette baisse est imputable à la réduction du réseau logistique durant le confinement en France, empêchant l'acheminement et la réparation d'équipements électroniques. La production est revenue à un niveau d'avant crise dès le mois de juin permettant de limiter l'impact du Covid-19 sur l'ensemble du semestre. L'activité Services des filiales à l'international NSE India et NSE TLS ont aussi connu des décalages de production sur le semestre n'affectant que faiblement le chiffre d'affaires de la BU. Perspectives Durant le premier semestre, le Groupe NSE a poursuivi, malgré la situation sanitaire, le travail de rationalisation structurelle de ses opérations. Comme prévu, le transfert des activités du site de Maillane vers le site de Brive a ainsi été finalisé en début d'année. Les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, ainsi que le déploiement des offres à l'international, sont poursuivies. Le retour au mois de juin à une activité proche de la normale en France et au Canada hors aéronautique civile, associé à un carnet de commande toujours conséquent, devraient permettre de limiter l'impact contenu du Covid-19 sur l'exercice 2020, sans qu'il soit encore possible de donner de perspectives chiffrées précises, compte tenu des nombreuses incertitudes encore présentes. Le Groupe fera un nouveau point lors de la publication de ses résultats semestriels en octobre. Prochain communiqué : Résultats du premier semestre 2020, le 23/10/2020 après bourse. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 COMMUNIQUÉ Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie. vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de l'aéronautique civile, la défense, l'industrie, le ferroviaire et l'informatique.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units : La "Conception" de produits techniques innovants ; L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ; Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2019, le Groupe a réalisé 76 millions € de CA consolidé dont 36% à l'international. Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

