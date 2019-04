Nuevolution publ : Svenska & English

N.B. The English text is an in-house translation.

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörlig ersättning för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, och (ii) gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget

Follow-up and evaluation of (i) programs for variable remuneration to the managing director and other members of management, and (ii) current remuneration structure and levels in the company

Styrelsen för Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") har inom sig utsett ett ersättningsutskott som årligen följer och utvärderar pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning i Nuevolution. Ersättningsutskottet följer och utvärderar även bland annat gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget.

The Board of Directors of Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") has appointed a Remuneration Committee that annually monitors and evaluates on-going, and during the year completed, programs for variable remuneration in Nuevolution. The Remuneration Committee also monitors and evaluates, inter alia, the current remuneration structure and levels in the company.

Rörlig ersättning / Variable remuneration

Nuevolution har tidigare antagit långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, samt implementerat program för kontant rörlig ersättning, avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare. Utvecklingen av programmen har följts upp i den utsträckning som bedömts motiverat. För en beskrivning av bolagets tidigare långsiktiga incitamentsprogram samt mer information om de faktiska utfallen av programmen, såsom deltagande och antal tilldelade teckningsoptioner, hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018, not 25, samt bolagets hemsida www.nuevolution.com. Beträffande behovet av ytterligare incitamentsarrangemang, se nedan under rubriken Ersättningsstruktur och ersättningsnivåer.

Nuevolution has previously adopted long-termshare-based incentive programs, as well as implemented programs for cash variable remuneration, intended to promote the company's long-term interests by providing incentives for the company's members of management and other employees. The development of the programs has been monitored to the extent deemed necessary. For a description of the company's previous long-term incentive programs and information about the actual outcome of the programs, such as participation and number of allotted warrants, see the company's Annual Report for the financial year of 2018, Note 25, as well as the company's website www.nuevolution.com. Concerning the need for additional incentive arrangements, see section Remuneration structure and levels below.

Ersättningsstruktur och ersättningsnivåer / Remuneration structure and levels

Styrelsens bedömning är att Nuevolutions nuvarande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer under 2018 har inneburit en god balans mellan å ena sidan intresset av att motivera och belöna medarbetarna och å andra sidan bibehållen kostnadseffektivitet. Dessa frågor har under året noggrant övervägts i ersättningsutskottet och styrelsen. Styrelsen bedömer att ersättningspaketet är ändamålsenligt och innebär att Nuevolution kan behålla och rekrytera erforderligt kvalificerad personal.

The Board of Directors is of the opinion that Nuevolution's current remuneration structure and levels for 2018 has entailed a good balance between providing incentives for employees and maintaining cost efficiency. These matters have been carefully considered by the Remuneration Committee and the Board of Directors during the past year. The Board of Directors is of the opinion that the remuneration package is appropriate and adapted to its purpose, so that Nuevolution may retain and recruit qualified personnel.