MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > Oi S.A. OIBR4 BROIBRACNPR8 OI S.A. (OIBR4) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/13 2.55 BRL +4.51% 01:08a OI S A : New Amendment to the Judicial Reorganization Plan* (2278 Kb) PU 12:38a OI S A : ITR 2T20 (4436 Kb) PU 08/13 OI S A : GCM Plan - Addendum Update (739 Kb) PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Analyst Recommendations Oi S A : ITR 2T20 (4436 Kb) 0 08/14/2020 | 12:38am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 7 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 10 Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 30/06/2019 11 Demonstração de Valor Adicionado 12 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 13 Balanço Patrimonial Passivo 15 Demonstração do Resultado 17 Demonstração do Resultado Abrangente 18 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 19 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 21 DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 22 Demonstração de Valor Adicionado 23 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 24 Notas Explicativas 53 Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 132 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 133 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 135 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações Trimestre Atual (Mil) 30/06/2020 Do Capital Integralizado Ordinárias 5.796.478 Preferenciais 157.727 Total 5.954.205 Em Tesouraria Ordinárias 30 Preferenciais 1.812 Total 1.842 PÁGINA: 1 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1 Ativo Total 38.602.762 42.271.744 1.01 Ativo Circulante 6.661.645 8.627.912 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.255.907 949.967 1.01.02 Aplicações Financeiras 181.823 177.869 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 181.823 177.869 Resultado 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 181.823 177.869 1.01.03 Contas a Receber 1.774.005 1.383.264 1.01.03.01 Clientes 1.774.005 1.383.264 1.01.04 Estoques 41.548 45.305 1.01.06 Tributos a Recuperar 86.335 74.724 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 86.335 74.724 1.01.07 Despesas Antecipadas 160.772 155.513 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 2.161.255 5.841.270 1.01.08.03 Outros 2.161.255 5.841.270 1.01.08.03.01 Créditos com Controladas 32.369 380.963 1.01.08.03.02 Outros Tributos 481.508 485.428 1.01.08.03.03 Depósitos e Bloqueios Judiciais 1.115.961 1.198.219 1.01.08.03.04 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 3.499 3.499 1.01.08.03.05 Ativos Relacionados aos Fundos de Pensão 2.589 5.174 1.01.08.03.06 Ativos Mantidos para Venda 274.131 3.464.478 1.01.08.03.07 Demais Ativos 251.198 303.509 1.02 Ativo Não Circulante 31.941.117 33.643.832 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 11.864.319 9.721.728 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 4.218 4.827 Resultado 1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 4.218 4.827 1.02.01.08 Despesas Antecipadas 86.014 105.813 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 7.520.724 5.202.853 1.02.01.09.02 Créditos com Controladas 7.520.724 5.202.853 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 4.253.363 4.408.235 1.02.01.10.03 Outros Tributos 1.143.520 1.232.879 1.02.01.10.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais 3.024.973 3.092.011 1.02.01.10.05 Ativo Relacionado aos Fundos de Pensão 52.659 50.680 1.02.01.10.06 Demais Ativos 32.211 32.665 1.02.02 Investimentos 10.854.506 14.497.222 1.02.02.01 Participações Societárias 10.854.506 14.497.222 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 10.840.434 14.483.150 1.02.02.01.04 Outros Investimentos 14.072 14.072 1.02.03 Imobilizado 7.117.209 7.120.511 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 6.293.229 6.369.139 1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 703.880 659.131 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 120.100 92.241 1.02.04 Intangível 2.105.083 2.304.371 1.02.04.01 Intangíveis 2.105.083 2.304.371 1.02.04.01.02 Licenças Regulatórias 2.040.140 2.225.787 1.02.04.01.03 Software 39.847 52.567 PÁGINA: 2 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1.02.04.01.04 Intangível em Formação 12.573 12.489 1.02.04.01.05 Outros 12.523 13.528 PÁGINA: 3 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2 Passivo Total 38.602.762 42.271.744 2.01 Passivo Circulante 2.686.890 2.577.353 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 132.521 159.382 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 132.521 159.382 2.01.02 Fornecedores 832.781 1.025.052 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 832.781 1.025.052 2.01.02.01.01 Fornecedores 764.357 788.447 2.01.02.01.02 Fornecedores Sujeitos a Recuperação Judicial 68.424 236.605 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 435.788 319.569 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 435.788 319.569 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 4.469 5.149 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 431.319 314.420 2.01.05 Outras Obrigações 884.233 786.746 2.01.05.02 Outros 884.233 786.746 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 4.775 4.761 2.01.05.02.04 Outros Tributos 218.778 172.674 2.01.05.02.05 Programa de Refinanciamento Fiscal 55.248 54.894 2.01.05.02.06 Instrumentos Financeiros Derivativos 0 1.152 2.01.05.02.07 Autorizações e Concessões a Pagar 9.315 0 2.01.05.02.08 Arrendamentos a Pagar 130.832 114.652 2.01.05.02.09 Demais Obrigações 465.285 438.613 2.01.06 Provisões 401.567 286.604 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 401.567 286.604 2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 375 7.195 2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 82.507 108.652 2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 318.685 170.757 2.02 Passivo Não Circulante 27.840.399 22.044.065 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 13.061.113 10.305.594 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 13.061.113 10.305.594 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 3.873.772 3.680.314 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 9.187.341 6.625.280 2.02.02 Outras Obrigações 12.720.354 9.687.951 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 1.315.676 783.404 2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 1.315.676 783.404 2.02.02.02 Outros 11.404.678 8.904.547 2.02.02.02.03 Fornecedores Sujeitos a Recuperação Judicial 964.151 935.401 2.02.02.02.04 Programa de Refinanciamento Fiscal 191.874 208.790 2.02.02.02.05 Outros Tributos 545.003 538.308 2.02.02.02.06 Provisão para Patrimônio Líquido Negativo 6.245.129 4.469.749 2.02.02.02.07 Arrendamentos a Pagar 577.539 541.707 2.02.02.02.08 Demais Obrigações 2.880.982 2.210.592 2.02.03 Tributos Diferidos 0 12.085 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 12.085 2.02.04 Provisões 2.058.932 2.038.435 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 2.058.932 2.038.435 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 188.477 138.998 PÁGINA: 4 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 627.730 555.719 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 658.490 633.012 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 584.235 710.706 2.03 Patrimônio Líquido 8.075.473 17.650.326 2.03.01 Capital Social Realizado 32.538.937 32.538.937 2.03.02 Reservas de Capital 3.879.433 3.873.456 2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 1.750.494 1.750.494 2.03.02.05 Ações em Tesouraria -33.315 -33.315 2.03.02.07 Doações e Subvenções para Investimento 5.977 0 2.03.02.08 Outras Reservas de Capital 1.379.234 1.379.234 2.03.02.10 Juros sobre Obras em Andamento 745.756 745.756 2.03.02.11 Correção Monetária Lei 8.200/91 31.287 31.287 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -27.417.403 -17.727.954 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -801.073 -801.073 2.03.08 Outros Resultados Abrangentes -124.421 -233.040 PÁGINA: 5 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 772.470 1.579.128 956.825 1.952.376 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -669.788 -1.350.764 -772.552 -1.572.791 3.03 Resultado Bruto 102.682 228.364 184.273 379.585 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -2.594.298 -7.743.848 -1.429.006 -1.459.523 3.04.01 Despesas com Vendas -125.922 -266.668 -210.999 -426.830 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -206.232 -423.780 -208.291 -430.763 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 129.977 281.274 417.994 1.305.629 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -34 -66.021 5.062 -38.927 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -2.392.087 -7.268.653 -1.432.772 -1.868.632 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -2.491.616 -7.515.484 -1.244.733 -1.079.938 3.06 Resultado Financeiro -917.768 -2.186.050 -338.870 91.012 3.06.01 Receitas Financeiras 2.426.322 10.545.930 27.675 1.161.044 3.06.02 Despesas Financeiras -3.344.090 -12.731.980 -366.545 -1.070.032 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -3.409.384 -9.701.534 -1.583.603 -988.926 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0 12.085 24.558 -1.716 3.08.01 Corrente 0 0 89 -1.716 3.08.02 Diferido 0 12.085 24.469 0 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -3.409.384 -9.689.449 -1.559.045 -990.642 3.11 Lucro/Prejuízo do Período -3.409.384 -9.689.449 -1.559.045 -990.642 3.99.01.01 ON -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.01.02 PN -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.02.01 ON -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.02.02 PN -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 PÁGINA: 6 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido do Período -3.409.384 -9.689.449 -1.559.045 -990.642 4.02 Outros Resultados Abrangentes 56.645 108.619 -22.681 11.507 4.02.01 Ganho de Contabilidade de "Hedge" 0 1.152 -11.564 0 4.02.02 Ganho Atuarial 55.747 55.747 0 0 4.02.03 Variação Cambial sobre Investimentos no Exterior 898 51.720 -11.117 11.507 4.03 Resultado Abrangente do Período -3.352.739 -9.580.830 -1.581.726 -979.135 PÁGINA: 7 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -612.032 -938.695 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 385.722 597.660 6.01.01.01 Prejuízo antes das Tributações -9.701.534 -988.926 6.01.01.02 Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações 8.155.999 -65.893 Monetárias e Cambiais 6.01.01.03 Amortização do Desconto das Dívidas e Variações -6.431.898 624.997 Monetárias e Cambiais 6.01.01.04 Ajuste a Valor Justo de Outros Passivos 43.349 38.008 6.01.01.05 Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos 127.581 -54.081 6.01.01.06 Depreciação e Amortização 760.600 895.211 6.01.01.07 Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes 25.381 71.079 6.01.01.08 Provisões/(Reversões) 3.500 -17.823 6.01.01.09 Equivalência Patrimonial 7.268.653 1.868.632 6.01.01.10 Resultado na Baixa de Bens 24.663 15.387 6.01.01.11 Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL 29.669 43.412 6.01.01.12 Participação de Empregados e Administradores 5.977 5.433 6.01.01.13 Recuperação de Tributos -74.458 -1.488.993 6.01.01.14 Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) 181.387 86.590 6.01.01.15 Atualização Monetária do Programa de Refinanciamento 2.433 5.225 Fiscal 6.01.01.16 Outros -35.580 -440.598 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -646.396 -886.064 6.01.02.01 Contas a Receber -416.121 -59.104 6.01.02.02 Estoques 4.216 2.177 6.01.02.03 Tributos 130.961 -72.519 6.01.02.04 Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras 921 9.354 6.01.02.05 Fornecedores -301.308 -400.889 6.01.02.06 Salários, Encargos Sociais e Benefícios -26.862 -62.614 6.01.02.07 Autorizações e Concessões 0 -51.898 6.01.02.08 Provisões -88.005 -185.241 6.01.02.09 Outras Contas Ativas e Passivas 49.802 -65.330 6.01.03 Outros -351.358 -650.291 6.01.03.01 Encargos Financeiros Pagos - Dívida -351.358 -603.935 6.01.03.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa 0 -2.766 6.01.03.03 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros 0 -43.590 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 1.979.221 -1.730.227 6.02.01 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível -449.458 -470.956 6.02.02 Créditos com Partes Relacionadas e Debêntures - 365.292 162 Recebimentos 6.02.03 Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos 0 3 6.02.04 Caixa Recebido por Redução de Capital em Controlada - PT 2.933.982 0 Participações 6.02.05 Depósitos e Bloqueios Judiciais -39.690 -238.609 6.02.06 Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais 248.727 268.573 6.02.07 Aumento de Capital em Controladas -179.632 9.600 6.02.08 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em -900.000 -1.299.000 Controlada PÁGINA: 8 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -221.342 3.879.299 6.03.01 Pagamentos de Principal de Empréstimos e Financiamentos -1.824 -84 6.03.02 Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos -128.733 59.310 Financeiros Derivativos 6.03.03 Aumento de Capital 0 4.000.000 6.03.04 Prêmio de Compromisso a Investidores 0 -58.489 6.03.05 Programa de Refinanciamento Fiscal -18.994 -62.970 6.03.06 Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 0 -26 6.03.07 Arrendamentos -71.791 -55.870 6.03.08 Recompra de Ações 0 -2.572 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 160.093 0 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 1.305.940 1.210.377 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 949.967 1.669.059 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 2.255.907 2.879.436 PÁGINA: 9 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 32.538.937 3.873.456 0 -17.727.954 -1.034.113 17.650.326 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 32.538.937 3.873.456 0 -17.727.954 -1.034.113 17.650.326 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 5.977 0 0 0 5.977 5.04.08 Remuneração Baseada em Ações 0 5.977 0 0 0 5.977 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -9.689.449 108.619 -9.580.830 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -9.689.449 0 -9.689.449 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 108.619 108.619 5.05.02.06 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 108.619 108.619 5.07 Saldos Finais 32.538.937 3.879.433 0 -27.417.403 -925.494 8.075.473 PÁGINA: 10 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 32.038.471 8.729.745 0 -17.530.108 -585.788 22.652.320 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 32.038.471 8.729.745 0 -17.530.108 -585.788 22.652.320 5.04 Transações de Capital com os Sócios 500.466 3.881.117 0 0 0 4.381.583 5.04.01 Aumentos de Capital 500.466 3.837.009 0 0 0 4.337.475 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -2.572 0 0 0 -2.572 5.04.08 Bônus de Subscrição de Ações 0 -3.719 0 0 0 -3.719 5.04.09 Bônus de Subscrição de Ações 0 3.719 0 0 0 3.719 5.04.10 Acordo Pharol 0 -2.462.799 0 0 0 -2.462.799 5.04.11 Acordo Pharol 0 2.509.479 0 0 0 2.509.479 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -990.642 -402.503 -1.393.145 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -990.642 0 -990.642 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -402.503 -402.503 5.05.02.06 Custo na Emissão de Ações 0 0 0 0 -414.010 -414.010 5.05.02.07 Variação Cambial sobre Investimentos no Exterior 0 0 0 0 11.507 11.507 5.07 Saldos Finais 32.538.937 12.610.862 0 -18.520.750 -988.291 25.640.758 PÁGINA: 11 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 Demonstração de Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 7.01 Receitas 2.330.584 3.810.758 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 2.075.064 2.576.100 7.01.02 Outras Receitas 280.901 1.305.737 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -25.381 -71.079 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -947.998 -1.201.640 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -34.034 -50.492 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -882.058 -1.102.609 7.02.04 Outros -31.906 -48.539 7.03 Valor Adicionado Bruto 1.382.586 2.609.118 7.04 Retenções -974.411 -983.107 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -760.600 -895.211 7.04.02 Outras -213.811 -87.896 7.04.02.01 Provisões (Inclui atualização monetária) -184.887 -68.767 7.04.02.02 Outras Despesas -28.924 -19.129 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 408.175 1.626.011 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 3.277.277 -707.588 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -7.268.653 -1.868.632 7.06.02 Receitas Financeiras 10.545.930 1.161.044 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 3.685.452 918.423 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 3.685.452 918.423 7.08.01 Pessoal 158.274 168.822 7.08.01.01 Remuneração Direta 108.646 117.275 7.08.01.02 Benefícios 36.921 36.930 7.08.01.03 F.G.T.S. 10.241 11.096 7.08.01.04 Outros 2.466 3.521 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 385.149 479.737 7.08.02.01 Federais -28.513 -37.278 7.08.02.02 Estaduais 403.051 509.242 7.08.02.03 Municipais 10.611 7.773 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 12.831.478 1.260.506 7.08.03.01 Juros 12.594.643 1.048.735 7.08.03.02 Aluguéis 236.835 211.771 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -9.689.449 -990.642 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -9.689.449 -990.642 PÁGINA: 12 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1 Ativo Total 73.152.082 71.891.822 1.01 Ativo Circulante 19.175.662 17.993.281 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.850.653 2.081.945 1.01.02 Aplicações Financeiras 189.362 183.850 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 189.362 183.850 Resultado 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 189.362 183.850 1.01.03 Contas a Receber 6.436.566 6.334.526 1.01.03.01 Clientes 6.436.566 6.334.526 1.01.04 Estoques 309.301 326.934 1.01.06 Tributos a Recuperar 484.061 542.726 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 484.061 542.726 1.01.07 Despesas Antecipadas 1.067.797 670.344 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 4.837.922 7.852.956 1.01.08.03 Outros 4.837.922 7.852.956 1.01.08.03.01 Outros Tributos 1.636.852 1.089.391 1.01.08.03.02 Depósitos e Bloqueios Judiciais 1.471.739 1.514.464 1.01.08.03.03 Dividendos e juros sobre o capital próprio 0 426 1.01.08.03.04 Ativos Relacionados aos Fundos de Pensão 3.227 5.430 1.01.08.03.05 Ativos Mantidos para Venda 510.260 4.391.090 1.01.08.03.06 Demais Ativos 1.215.844 852.155 1.02 Ativo Não Circulante 53.976.420 53.898.541 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 9.785.983 10.856.077 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 32.635 33.942 Resultado 1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 32.635 33.942 1.02.01.07 Tributos Diferidos 122.989 99.175 1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 122.989 99.175 1.02.01.08 Despesas Antecipadas 560.433 583.736 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 9.069.926 10.139.224 1.02.01.10.03 Outros Tributos 2.353.108 2.995.559 1.02.01.10.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais 6.274.777 6.651.383 1.02.01.10.05 Ativo Relacionado aos Fundos de Pensão 55.922 54.615 1.02.01.10.06 Demais Ativos 386.119 437.667 1.02.02 Investimentos 122.149 133.765 1.02.02.01 Participações Societárias 122.149 133.765 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 47.676 48.578 1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto 27.434 28.632 1.02.02.01.05 Outros Investimentos 47.039 56.555 1.02.03 Imobilizado 40.424.031 38.910.834 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 29.885.487 28.846.916 1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 8.384.257 7.905.591 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 2.154.287 2.158.327 1.02.04 Intangível 3.644.257 3.997.865 1.02.04.01 Intangíveis 3.644.257 3.997.865 1.02.04.01.02 Licenças Regulatórias 2.708.411 2.967.706 1.02.04.01.03 Software 818.698 902.256 PÁGINA: 13 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1.02.04.01.04 Intangível em Formação 38.637 12.364 1.02.04.01.05 Outros 78.511 115.539 PÁGINA: 14 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2 Passivo Total 73.152.082 71.891.822 2.01 Passivo Circulante 11.914.661 11.835.917 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 809.682 852.585 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 809.682 852.585 2.01.02 Fornecedores 4.340.304 5.593.940 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 4.340.304 5.593.940 2.01.02.01.01 Fornecedores 3.757.631 4.794.309 2.01.02.01.02 Fornecedores Sujeitos a Recuperação Judicial 582.673 799.631 2.01.03 Obrigações Fiscais 38.629 66.654 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 38.629 66.654 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 38.629 66.654 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 453.899 326.388 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 453.899 326.388 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 21.621 11.968 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 432.278 314.420 2.01.05 Outras Obrigações 5.578.662 4.448.354 2.01.05.02 Outros 5.578.662 4.448.354 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 5.743 5.731 2.01.05.02.04 Instrumentos Financeiros Derivativos 0 1.152 2.01.05.02.05 Outros Tributos 1.765.581 886.763 2.01.05.02.06 Programa de Refinanciamento Fiscal 91.049 86.721 2.01.05.02.07 Autorizações e Concessões a Pagar 67.292 58.582 2.01.05.02.08 Arrendamentos a Pagar 1.632.434 1.510.097 2.01.05.02.09 Passivos Associados a Ativos Mantidos para Venda 171.279 494.295 2.01.05.02.10 Demais Obrigações 1.845.284 1.405.013 2.01.06 Provisões 693.485 547.996 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 693.485 547.996 2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 13.223 21.758 2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 185.543 208.317 2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 494.719 317.921 2.02 Passivo Não Circulante 53.073.509 42.259.399 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 25.661.284 17.900.361 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 25.661.284 17.900.361 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 12.652.837 8.693.491 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 13.008.447 9.206.870 2.02.02 Outras Obrigações 22.040.856 19.022.342 2.02.02.02 Outros 22.040.856 19.022.342 2.02.02.02.03 Fornecedores Sujeitos a Recuperação Judicial 3.780.249 3.293.427 2.02.02.02.04 Outros Tributos 1.246.766 1.224.038 2.02.02.02.05 Arrendamentos a Pagar 7.109.673 6.639.929 2.02.02.02.06 Programa de Refinanciamento Fiscal 305.070 330.782 2.02.02.02.07 Demais Obrigações 9.599.098 7.534.166 2.02.04 Provisões 5.371.369 5.336.696 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 5.371.369 5.336.696 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 1.145.581 1.029.190 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 1.792.722 1.842.715 PÁGINA: 15 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 658.490 633.012 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 1.774.576 1.831.779 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 8.163.912 17.796.506 2.03.01 Capital Social Realizado 32.538.937 32.538.937 2.03.02 Reservas de Capital 3.879.433 3.873.456 2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 1.750.494 1.750.494 2.03.02.05 Ações em Tesouraria -33.315 -33.315 2.03.02.07 Doações e Subvenções para Investimento 5.977 0 2.03.02.08 Outras Reservas de Capital 1.379.234 1.379.234 2.03.02.10 Juros Sobre Obras em Andamento 745.756 745.756 2.03.02.11 Correção Monetária Lei 8.200/91 31.287 31.287 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -27.417.403 -17.727.954 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -801.073 -801.073 2.03.08 Outros Resultados Abrangentes -124.421 -233.040 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 88.439 146.180 PÁGINA: 16 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 4.543.750 9.292.273 5.091.345 10.221.381 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.623.254 -7.288.378 -3.859.613 -7.733.082 3.03 Resultado Bruto 920.496 2.003.895 1.231.732 2.488.299 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -1.286.697 -2.181.956 -1.530.013 -1.861.631 3.04.01 Despesas com Vendas -721.073 -1.483.929 -889.997 -1.758.287 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -675.655 -1.389.115 -689.444 -1.379.855 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 551.520 1.439.181 596.737 2.140.729 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -441.972 -778.838 -546.645 -862.929 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 483 30.745 -664 -1.289 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -366.201 -178.061 -298.281 626.668 3.06 Resultado Financeiro -3.126.608 -9.602.581 -1.373.681 -1.575.411 3.06.01 Receitas Financeiras 856.360 4.240.913 -20.459 1.330.321 3.06.02 Despesas Financeiras -3.982.968 -13.843.494 -1.353.222 -2.905.732 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -3.492.809 -9.780.642 -1.671.962 -948.743 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -591 33.452 -37.283 -81.739 3.08.01 Corrente -591 9.638 17.176 -5.217 3.08.02 Diferido 0 23.814 -54.459 -76.522 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -3.493.400 -9.747.190 -1.709.245 -1.030.482 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -3.493.400 -9.747.190 -1.709.245 -1.030.482 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -3.409.384 -9.689.449 -1.559.045 -990.642 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -84.016 -57.741 -150.200 -39.840 3.99.01.01 ON -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.01.02 PN -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.02.01 ON -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 3.99.02.02 PN -0,57 -1,63 -0,26 -0,17 PÁGINA: 17 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período -3.493.400 -9.747.190 -1.709.245 -1.030.482 4.02 Outros Resultados Abrangentes 56.645 108.619 120.836 26.587 4.02.01 Ganho de Contabilidade de "Hedge" 0 1.152 -11.564 0 4.02.02 Ganho Atuarial 55.747 55.747 0 0 4.02.03 Variação Cambial sobre Investimentos no Exterior 898 51.720 132.400 26.587 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período -3.436.755 -9.638.571 -1.588.409 -1.003.895 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -3.352.739 -9.580.830 -1.581.726 -979.135 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -84.016 -57.741 -6.683 -24.760 PÁGINA: 18 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.840.624 -253.148 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.347.864 2.482.130 6.01.01.01 Prejuízo antes das Tributações -9.780.642 -948.743 6.01.01.02 Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações 10.594.189 539.426 Monetárias e Cambiais 6.01.01.03 Amortização do Desconto das Dívidas e Variações -2.598.494 538.667 Monetárias e Cambiais 6.01.01.04 Ajuste a Valor Justo de Outros Passivos 131.252 513.893 6.01.01.05 Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos 127.581 -54.081 6.01.01.06 Depreciação e Amortização 3.435.963 3.419.064 6.01.01.07 Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes 266.054 267.486 6.01.01.08 Provisões/(Reversões) 63.485 113.777 6.01.01.09 Equivalência Patrimonial -30.745 1.289 6.01.01.10 Ganho na Venda de Investimentos -79.114 0 6.01.01.11 Resultado na Baixa de Bens -24.815 -821 6.01.01.12 Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL 158.349 183.511 6.01.01.13 Participação de Empregados e Administradores 34.760 38.699 6.01.01.14 Recuperação de Tributos -273.113 -2.011.331 6.01.01.15 Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) 377.374 182.377 6.01.01.16 Atualização Monetária do Programa de Refinanciamento 4.452 9.142 Fiscal 6.01.01.17 Outros -58.672 -310.225 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -75.267 -1.960.107 6.01.02.01 Contas a Receber -367.696 -427.763 6.01.02.02 Estoques 33.592 -1.773 6.01.02.03 Tributos 1.196.610 -353.534 6.01.02.04 Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras 974 15.044 6.01.02.05 Fornecedores -731.537 -332.797 6.01.02.06 Salários, Encargos Sociais e Benefícios -71.686 -160.152 6.01.02.07 Autorizações e Concessões -41.209 -127.313 6.01.02.08 Provisões -218.601 -292.390 6.01.02.09 Variação de Ativos e Passivos Mantidos para Venda 210.896 27.542 6.01.02.10 Outras Contas Ativas e Passivas -86.610 -306.971 6.01.03 Outros -431.973 -775.171 6.01.03.01 Encargos Financeiros Pagos - Dívida -352.074 -604.918 6.01.03.02 Encargos Financeiros Pagos - Outros 0 -351 6.01.03.03 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa -33.430 -29.557 6.01.03.04 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros -46.469 -140.345 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 283.819 -3.183.326 6.02.01 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível -3.949.574 -3.263.868 6.02.02 Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos 129.984 67.564 Fixos 6.02.03 Caixa Recebido na Venda de Investimentos - PT Ventures 3.912.601 0 6.02.04 Depósitos e Bloqueios Judiciais -158.426 -392.335 6.02.05 Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais 349.234 405.313 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.429.768 3.111.987 6.03.01 Captções Líquidas de Custos 2.473.319 0 PÁGINA: 19 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.03.02 Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos -4.919 -84 6.03.03 Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos -128.733 59.310 Financeiros Derivativos 6.03.04 Aumento de Capital 0 4.000.000 6.03.05 Prêmio de Compromisso a Investidores 0 -58.489 6.03.06 Programa de Refinanciamento Fiscal -28.135 -102.414 6.03.07 Arrendamentos -881.764 -783.764 6.03.08 Recompra de Ações 0 -2.572 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 214.497 0 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 3.768.708 -324.487 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 2.081.945 4.385.329 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 5.850.653 4.060.842 PÁGINA: 20 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 32.538.937 3.873.456 0 -17.727.954 -1.034.113 17.650.326 146.180 17.796.506 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 32.538.937 3.873.456 0 -17.727.954 -1.034.113 17.650.326 146.180 17.796.506 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 5.977 0 0 0 5.977 0 5.977 5.04.08 Remuneração Baseada em Ações 0 5.977 0 0 0 5.977 0 5.977 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -9.689.449 108.619 -9.580.830 -57.741 -9.638.571 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -9.689.449 0 -9.689.449 -57.741 -9.747.190 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 108.619 108.619 0 108.619 5.05.02.06 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 108.619 108.619 0 108.619 5.07 Saldos Finais 32.538.937 3.879.433 0 -27.417.403 -925.494 8.075.473 88.439 8.163.912 PÁGINA: 21 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 32.038.471 8.729.745 0 -17.530.108 -585.788 22.652.320 243.491 22.895.811 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 32.038.471 8.729.745 0 -17.530.108 -585.788 22.652.320 243.491 22.895.811 5.04 Transações de Capital com os Sócios 500.466 3.881.117 0 0 0 4.381.583 0 4.381.583 5.04.01 Aumentos de Capital 500.466 3.837.009 0 0 0 4.337.475 0 4.337.475 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -2.572 0 0 0 -2.572 0 -2.572 5.04.08 Bônus de Subscrição de Ações 0 -3.719 0 0 0 -3.719 0 -3.719 5.04.09 Bônus de Subscrição de Ações 0 3.719 0 0 0 3.719 0 3.719 5.04.10 Acordo Pharol 0 -2.462.799 0 0 0 -2.462.799 0 -2.462.799 5.04.11 Acordo Pharol 0 2.509.479 0 0 0 2.509.479 0 2.509.479 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -990.642 -402.503 -1.393.145 -24.760 -1.417.905 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -990.642 0 -990.642 -39.840 -1.030.482 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -402.503 -402.503 15.080 -387.423 5.05.02.06 Custo na Emissão de Ações 0 0 0 0 -414.010 -414.010 0 -414.010 5.05.02.07 Variação Cambial sobre Investimentos no 0 0 0 0 11.507 11.507 15.080 26.587 Exterior 5.07 Saldos Finais 32.538.937 12.610.862 0 -18.520.750 -988.291 25.640.758 218.731 25.859.489 PÁGINA: 22 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação JudicialVersão : 1 Demonstração de Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 7.01 Receitas 12.973.559 14.990.090 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 11.835.792 13.128.829 7.01.02 Outras Receitas 1.403.821 2.128.747 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -266.054 -267.486 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -4.666.512 -5.242.457 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -277.408 -349.801 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -3.969.343 -4.428.722 7.02.04 Outros -419.761 -463.934 7.03 Valor Adicionado Bruto 8.307.047 9.747.633 7.04 Retenções -4.140.413 -4.028.576 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -3.435.963 -3.419.064 7.04.02 Outras -704.450 -609.512 7.04.02.01 Provisões (inclui atualização monetária) -440.093 -296.154 7.04.02.02 Outras Despesas -264.357 -313.358 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 4.166.634 5.719.057 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 4.271.658 1.329.032 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 30.745 -1.289 7.06.02 Receitas Financeiras 4.240.913 1.330.321 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 8.438.292 7.048.089 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 8.438.292 7.048.089 7.08.01 Pessoal 1.029.995 1.068.782 7.08.01.01 Remuneração Direta 720.183 748.391 7.08.01.02 Benefícios 214.541 223.386 7.08.01.03 F.G.T.S. 68.113 68.479 7.08.01.04 Outros 27.158 28.526 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 2.474.670 2.868.844 7.08.02.01 Federais 272.195 419.782 7.08.02.02 Estaduais 2.063.720 2.303.176 7.08.02.03 Municipais 138.755 145.886 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 14.680.817 4.140.945 7.08.03.01 Juros 13.519.492 2.804.380 7.08.03.02 Aluguéis 1.161.325 1.336.565 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -9.747.190 -1.030.482 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -9.689.449 -990.642 7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos -57.741 -39.840 PÁGINA: 23 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Oi 2t20 RELATÓRIO TRIMESTRAL Relações com Investidores | 13 de agosto de 2020 PÁGINA: 24 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DESTAQUES 2T20 Earnings Release 3T14 Divulgação de Resultados Teleconferência em Inglês Teleconferência em Português TRADUÇÃO SIMULTÂNEA 13 de agosto de 2020 14 de agosto de 2020 10:00h (Brasília) 09:00h (NY) / 13:00h (UK) Webcast: clique aqui Telefone: US: +1 (646) 843 6054 | +55 (11) 2188-0155 Senha: Oi Replay disponível até 21/08/2020: +55 (11) 2188-0400 Senha do Replay: Oi 14 de agosto de 2020 10:00h (Brasília) 09:00h (NY) / 13:00h (UK) Webcast: clique aqui Telefone: +55 (11) 2188-0155 | +1 646 843 6054 Senha: Oi Replay disponível até 21/08/2020: +55 (11) 2188-0400 Senha do Replay: Oi Informações e Resultados Consolidados (Não Auditados) Este relatório contempla o desempenho operacional e financeiro da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial ("Oi S.A." ou "Oi" ou "Companhia") - e de suas subsidiárias no segundo trimestre de 2020. 2 PÁGINA: 25 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DESTAQUES 2T20 Earnings Release 3T14 DESTAQUES DAS OPERAÇÕES BRASILEIRAS 3 PÁGINA: 26 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DESTAQUES 2T20 Sumário Earnings Release 3T14 Tabela 1 - Destaques Exclui receita de aparelhos. Exclui receita de aparelhos e uso de rede. 4 PÁGINA: 27 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DESTAQUES 2T20 IFRS 16 - Arrendamentos Earnings Release 3T14 A partir de 01 de janeiro de 2019, a Companhia passou a adotar as normas do IFRS 16 que entraram em vigor. A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial. Portanto, as seções deste documento são apresentadas considerando os impactos da adoção do IFRS 16. 5 PÁGINA: 28 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Receita Líquida Tabela 2 - Composição da Receita Líquida No 2T20, a receita líquida consolidada atingiu R$ 4.544 milhões, queda de 10,8% em relação ao 2T19 e de 4,3% em relação ao trimestre anterior. No trimestre, a receita líquida das operações brasileiras ("Brasil") totalizou R$ 4.490 milhões (-11,0% em comparação com o 2T19 e -4,5% em relação ao 1T20) e a receita líquida das operações internacionais (África e Timor Leste) totalizou R$ 54 milhões, apresentando um crescimento de 19,7% em relação ao 2T19 e de 10,5% em relação ao trimestre anterior. BRASIL A receita líquida das operações brasileiras totalizou R$ 4.490 milhões no trimestre, redução de 11,0% na comparação com o 2T19. A queda mais acelerada se deu, principalmente, pelos efeitos da pandemia de COVID- 19 e as políticas de confinamento adotadas no Brasil, mas reflete também a estratégia da Oi de desinvestimento nos serviços legados (cobre e DTH) nos segmentos Residencial e B2B, sendo parcialmente compensada pela expansão dos serviços com perfil de crescimento de receita - Fibra, TI e pós pago. A comparação com o trimestre anterior foi influenciada pelos mesmos fatores, apresentando uma redução de 4,5%. A receita líquida total de serviços, que exclui a receita de venda de aparelhos, totalizou R$ 4.478 milhões no 2T20, -10,5% em comparação ao 2T19 e -4,3% em comparação ao 1T20. A receita líquida total de clientes, que exclui a receita de venda de aparelhos e de uso de rede, totalizou R$ 4.374 milhões no período, -10,7% versus o 2T19 e -4,5% versus o 1T20. 6 PÁGINA: 29 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Residencial EarningsTabela 3 - ReceitaReleaseLíquida e3T14UGRs do segmento Residencial A receita líquida do segmento Residencial totalizou R$ 1.583 milhões no 2T20, queda de 14,8% em relação ao 2T19 e queda de 4,3% comparado ao 1T20. Como mencionado, estrategicamente, a Companhia reduziu os incentivos de vendas de serviços legados, contribuindo para esta queda. Além disso, há uma tendência natural de queda das demandas por serviços de voz e banda larga cobre. Em contrapartida, a estratégia da Companhia de direcionar esforços e investimentos para a execução do Plano de Expansão da Fibra, segue como a principal alavanca para a reversão da trajetória da receita do segmento. No mês de junho de 2020, observamos o crescimento das receitas ligadas aos serviços de Fibra, mais do que superar a queda das receitas dos serviços legados. No 2T20, a Companhia seguiu acelerando os investimentos em fibra para levar banda larga de altíssima velocidade até a casa do cliente, oferecendo uma melhor experiência. Além disso, como parte da estratégia de rentabilizar o segmento, a Companhia lançou novas ofertas de banda larga fibra, com velocidade de 400Mbps, ainda maiores do que as outras ofertas do mercado. O projeto de expansão de Fibra (FTTH) continua com forte crescimento e apresentando resultados consistentes. Ao final do 2T20, a Companhia alcançou 6,7 milhões de Homes Passed e atingiu 1,3 milhões de Homes Connected, sendo 1,2 milhões no segmento Residencial, e chegando a 1,5 milhões de casa conectadas ao final do mês de julho de 2020. No final do período, a Companhia registrou 11.786 mil UGRs no segmento Residencial, uma queda anual de 15,9% em relação ao 2T19 e de 2,3% em comparação com o trimestre anterior. A mudança no perfil das desconexões involuntárias, iniciada no último trimestre de 2019, que antecipou a régua de corte por inadimplência de 120 para 90 dias, continuou a contribuir para essa queda e naturalmente vem impactando principalmente os serviços legados. Em relação as UGRs de Fibra, apesar de bases menores, observamos a curva ascendente das conexões, finalizando o 2T20 com crescimento significativo de 41,5% na comparação trimestral e de 515,7% na comparação anual. 7 PÁGINA: 30 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais ARPU Residencial EarningsO ARPU do segmentoReleaseResidencial3T14foi de R$ 79,6 no 2T20, aumento de 0,7% em relação ao 2T19 e queda de 1,8% na comparação sequencial. O crescimento, na comparação anual, ocorreu principalmente pelo aumento do ARPU de Banda Larga e de TV DTH no período, beneficiados pela mudança do perfil de desconexões involuntárias, além do crescimento do ARPU da Fibra de 7,0%. Voz Fixa Cobre A Oi encerrou o 2T20 com 5.364 mil clientes de telefonia fixa no segmento Residencial, redução de 29,5% em comparação ao 2T19 e de 8,9% comparada ao 1T20. O serviço de telefonia fixa segue o processo de retração da demanda do mercado e sua crescente substituição pela telefonia móvel, mais especificamente por dados. Como consequência, o ARPU do fixo cobre, considerando a interconexão, apresentou queda de 4,9% na comparação anual, e permaneceu em linha em relação ao 1T20. As receitas dos produtos legados continuam sofrendo uma pressão mais acentuada, visto que a Companhia continua reduzindo o foco comercial no cobre, tanto em voz quanto em banda larga, e priorizando os esforços comerciais e financeiros na aceleração do projeto de fibra, com maior potencial de geração de valor para a Companhia. Banda Larga Cobre No final do 2T20, a Companhia registrou 2.776 mil UGRs de banda larga fixa cobre no segmento, apresentando uma redução de 37,8% versus 2T19 e queda de 12,5% comparado ao 1T20. A maior parte da base atual de banda larga da companhia é formada por acessos via cobre (VDSL e ADSL). Como mencionado acima, a Oi está diminuindo as ações de venda proativa do portfólio de cobre e intensificando a expansão e atividade comercial com foco no FTTH, acelerando a expansão e migração dos clientes para a fibra, principal alavanca para a retomada do crescimento, com base no seu diferencial de infraestrutura. Além disso, a intensa competição com os players regionais que atuam na oferta de serviços de banda larga em pequenas cidades, fora dos grandes centros urbanos, somada ao impacto da antecipação da régua de desconexões involuntárias por inadimplência de 120 para 90 dias foram os principais fatores responsáveis pela queda da base dos serviços ligados ao cobre. Esta queda também foi intensificada, neste trimestre, pelo aumento da migração de clientes para fibra, com objetivo de obter uma melhor experiência, neste período em que muitos estão trabalhando em sistema de home office, devido aos efeitos da pandemia do COVID-19. TV DTH A base de TV DTH do Residencial encerrou o 2T20 com 1.234 mil UGRs, apresentando uma queda de 20,1% em relação ao mesmo período de 2019 e redução de 5,5% em comparação ao 1T20. As desconexões líquidas (net adds) de TV paga foram de 311 mil UGRs em relação ao 2T19 e 71 mil UGRs em relação ao 1T20. A penetração da TV paga em residências com telefonia fixa cobre alcançou 23,0% no trimestre, um crescimento anual de 2,7 p.p. e sequencial de 0,8 p.p. O ARPU do produto cresceu 6,4% comparado ao 2T19 e apresentou uma queda de 2,2% em relação ao 1T20. 8 PÁGINA: 31 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais A receita líquida de TV DTH apresentou queda de 13,3% comparada ao 2T19 e de 7,8% na comparação sequencial, refletindo a estratégia da companhia de alocar mais recursos para acelerar os investimentos na EarningsFibra, que segueReleaseoferecendo3T14também o serviço de IPTV. FIBRA Neste 2T20, a Companhia manteve o forte ritmo dos investimentos na expansão da rede e acessos de Fibra, encerrando o trimestre com 6,7 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed - HP's). Mais uma vez a companhia adicionou mais de 1 milhão de Homes Passed à sua base no trimestre. Uma média mensal superior a 365 mil HP´s por mês neste 2T20, pavimentando o caminho traçado no plano estratégico de 2019 que pretende alcançar a 16 milhões de casas passadas até o final de 2021. A Companhia encerrou o 2T20 com cerca de 1,3 milhões de casas conectadas (Homes Connected - HC'c) à Fibra, alcançando uma taxa de ocupação de 19,4%. Ao fim do segundo trimestre de 2020, o Oi Fibra já estava presente em 127 municípios. Em julho de 2020, alcançamos 7,1 milhões de HP´s e aproximadamente 1,5 milhões de casas conectadas (HC´s), avançando o take up (taxa de ocupação) para 20,5%. A exploração das oportunidades de FTTH tem se mostrado eficaz. No segundo trimestre de 2020, Net adds de FTTH foram de 357 mil clientes. Assim como no 1T20, a companhia teve adições em quantidade superior aos principais players brasileiros combinados. Apenas no mês de junho foram 137 mil adições líquidas de FTTH, o maior número desde o início do projeto de Fibra. A companhia acompanha a evolução dos investimentos de fibra e vem aprimorando suas ações de instalação, suporte, vendas e marketing desde o início do projeto. Os resultados podem ser observados nas taxas de ocupação por safras de Casas Passadas (HP's). As primeiras safras de outubro de 2018 e janeiro de 2019 alcançaram taxa de ocupação de 16% e 21%, respectivamente, ao fim do 2T20. Já as safras de abril de 2019 e julho de 2019 alcançaram taxa de ocupação de 24% ao fim do mesmo período. As safras de outubro, novembro e dezembro de 2019 apresentaram evolução da taxa de ocupação ainda mais rápida e já atingem 20% neste período. As safras de 2020 possuem médias de taxas de ocupação superiores a 13% após 3 meses de instalação. O acompanhamento destes indicadores é fundamental na avaliação dos investimentos em FTTH. Com a estratégia de aceleração da venda de FTTH, a Oi segue comercializando também o IPTV e Voz na Fibra. Ao fim do 2T20, aproximadamente 89% de nossos clientes residenciais possuíam 2 ou mais produtos de FTTH (BL, TV e Voz) enquanto que, ao fim do 2T19, esse percentual era de 72%, no trimestre anterior este percentual era de 84%. O ARPU de fibra foi de R$ 80,7 no 2T20, incremento de 7% sobre o 2T19, quando era de R$ 75,4 reais e queda de 4,5% na comparação sequencial (R$ 84,5). Esta queda no ARPU se deve principalmente às ofertas do momento atual, onde a Companhia está oferecendo promoção para clientes novos com a mensalidade do primeiro mês grátis. A estratégia de comercialização do Bundle segue em andamento e tem demonstrado resultados satisfatórios, A receita de Fibra alcançou R$ 268 milhões no 2T20, destes, R$ 255 milhões provenientes de clientes residenciais e R$ 13 milhões de empresas (B2B). Um robusto crescimento anual de 531%, sendo 550% dentre os clientes residenciais. Na comparação trimestral, as receitas de Fibra aumentaram em 63 milhões ou 31%, nos clientes residenciais esse incremento foi de R$ 61,5 milhões (32%). As receitas de Fibra têm ajudado a compensar parcialmente as quedas com as receitas de cobre. Enquanto no 2T19 as receitas de Fibra representavam 2,1% do total de receitas do segmento residencial, no 2T20, já representam 16,1%. 9 PÁGINA: 32 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Como resultado da estratégia, após longo período de declínio, em junho a receita total do segmento residencial passou a apresentar crescimento mensal, revertendo tendência estrutural, impulsionada pela forte expansão da fibra, cujo crescimento já mais que compensa a queda da receita legada (Cobre + DTH). A receita anualizada da fibra, com base na receita de junho, já se encontra acima de R$ 1,1 bilhão de reais. O foco estratégico da Companhia segue em alavancar a liderança em fibra e infraestrutura, maximizando valor em todos os segmentos de negócios, com base nos mais de 388 mil quilômetros de fibra que a Oi possui espalhadas pelo país. Mobilidade Pessoal Tabela 4 - Receita Líquida e UGRs do segmento Mobilidade Pessoal Exclui receita de aparelhos e uso de rede. Inclui pós-pago, controle, serviços móveis convergentes e 3G (mini-modem). A receita líquida de Mobilidade Pessoal foi de R$ 1.619 milhões no 2T20, uma redução de 6,5% em relação ao 2T19 e de 4,9% em relação ao 1T20. Essa redução foi impactada por um cenário mais desafiador devido a pandemia no COVID-19, com fechamento de lojas e diminuição dos pontos de inserção de crédito, além dos impactos ocasionados na renda dos brasileiros. Na comparação anual, a redução foi atenuada pelo crescimento da base de clientes pós-pago, impulsionado por ofertas regionalizadas mais simples e assertivas e pela migração da base de clientes pré-pagos. O segmento pré-pago continua seguindo a tendência de retração do mercado, impactado pela lenta recuperação econômica, altas taxas de desemprego, consequências da pandemia, e pelo processo de migração de voz para dados. Nesse trimestre, os impactos da pandemia do COVID-19 e do isolamento social, que culminou em fechamento das lojas, pontos de recarga e menor número de pessoas circulando, foram ainda mais sentidos que no trimestre anterior. O segmento pré-pago sofreu forte queda no mês de abril, mas se recuperou rapidamente nos outros meses, voltando, em junho, para patamares de recarga anteriores ao período de confinamento. Já o segmento pós-pago, teve suas receitas impactadas principalmente em função do fechamento das lojas. A base de clientes pós-pago cresceu 13,9%, comparado ao ano anterior, mas apresentou ligeira queda na comparação trimestral (0,7%). O segmento pré-pago teve crescimento de 0,4% em relação ao primeiro trimestre. 10 PÁGINA: 33 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais A receita de clientes, que exclui interconexão e aparelhos, totalizou R$ 1.549 milhões no 2T20, queda de 5,2% em relação ao 2T19 e de 4,6% em comparação ao 1T20, principalmente em função dos efeitos da pandemia, Earningsque culminaramReleaseno fechamento3T14das lojas e menor circulação de pessoas, contribuindo para um menor números de recargas. A receita de uso de rede totalizou R$ 58 milhões, em linha com o mesmo período de 2019 (-0,3%) e crescendo 1,6% na comparação trimestral. Já as vendas de aparelhos, totalizaram R$ 12 milhões, R$ 29 milhões menor na comparação com 2T19 e R$ 9 milhões menor que o 1T20, impactadas pelo fechamento das lojas devido à COVID-19. A Oi encerrou o segundo trimestre de 2020 com 33.988 mil UGRs em Mobilidade Pessoal, queda de 2,1% em relação ao 2T19 ou 713 mil desconexões líquidas, das quais 1.899 mil desconexões no pré-pago compensadas parcialmente por 1.186 mil adições no pós-pago. Na análise sequencial, o número de adições ficou em linha com apresentado no 1T20, com o pré-pago apresentando crescimento de 0,4% e o pós-pago caindo 0,7%. A base total de clientes móveis da Oi (Mobilidade Pessoal + B2B) totalizou 36.670 mil UGRs. Desses, 2.682mil no segmento B2B. Pré-pago O segmento pré-pago encerrou o segundo trimestre de 2020 com 24.269 mil UGRs, redução de 7,3% em relação ao 2T19 e ligeiro crescimento em relação ao trimestre anterior (0,4%). O principal fator para a redução anual é a política da companhia de incentivos para a migração de clientes do segmento pré-pago para o segmento pós-pago. O total de recargas apresentou uma retração de 8,6% na comparação anual e de 4,8% na comparação trimestral. Já o número de clientes de recarga diminuiu 16,1% em relação ao 2T19 e 5,4% em relação ao 1T20. As três principais razões para essas reduções, como já citado, foram: (i) encolhimento do mercado de pré- pago; (ii) alta taxa de desemprego, que tem efeito direto na receita do segmento e (iii) o fechamento de lojas e outros pontos de inserção de créditos devido ao Covid-19. Pós-pago A Oi encerrou o 2T20 com 9.719 mil UGRs no pós-pago, crescendo a base em 13,9% e resultando em um net adds de 1.186 mil UGRs em relação ao 2T19, devido, principalmente, à estratégia de migração de cliente pré- pago para pós-pago e às ofertas mais competitivas. Já na comparação trimestral, houve queda de 0,7% da base. Os resultados positivos nos físicos refletem na receita que cresceu 6,5% na comparação anual. As ofertas regionalizadas, simplificação, inovação, intensificação comercial, e o refarming da faixa de frequência de 1.8Ghz para o 4G e 4,5G são os principais fatores que continuam possibilitando os resultados positivos do pós- pago, além da estratégia mencionada de aceleração da migração de clientes pré-pago para pós-pago. Já na comparação trimestral, as receitas encolheram 2,7%, reflexo de um leve aumento na inadimplência devido à Covid-19. Cobertura 2G, 3G, 4G e 4.5G 11 PÁGINA: 34 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais A cobertura 2G da Oi estava presente em 3.499 municípios (correspondendo a 93% da população urbana do país) no segundo trimestre de 2020. No mesmo período, a cobertura 3G abrangia 1.654 munícipios ou 82% da Earningspopulação urbanaReleasebrasileira3T14. O acesso 4G alcançou 1.029 municípios, atingindo 75% da população urbana brasileira. Além disso, a cobertura de 4.5G alcançou 62 municípios, atendendo a cerca de 20% da população urbana. A Oi atua em parceria com outras operadoras no compartilhamento de rede com intuito de potencializar investimentos e reduzir custos, ao mesmo tempo em que trabalha na melhoria contínua da qualidade dos seus serviços e da experiência do cliente. ARPU Móvel O ARPU móvel da Companhia ficou em R$ 15,5 no 2T20, 3,5% menor do que o apresentado ao final do 2T19 e 3,9% menor que o do trimestre anterior. B2B Tabela 5 - Receita Líquida e UGRs do segmento B2B No 2T20, a receita líquida do segmento B2B fechou em R$ 1.265 milhões, uma queda de 10,9% quando comparada ao 2T19 e uma queda de 4,0% em relação ao 1T20. O segmento foi impactado pela queda nos serviços legados do Corporativo, principalmente em função da redução do tráfego de voz e dados, intensificado com a política de confinamento e Home Office implementado pelas empresas para contenção da COVID-19. Além disso, houve a suspensão temporária de assinaturas dos serviços prestados pela Oi por parte de algumas empresas e de ligações fixo-móvel (VC), que também prejudicaram a receita no período. As receitas de Pequenas Empresas também apresentaram queda no trimestre, principalmente em função da alta exposição aos serviços de cobre (94% do total deste grupo), e pelo fechamento de empresas de setores mais afetados pela COVID-19, como o varejo. No Atacado também se observou uma queda na receita líquida neste período de 7,3% em relação ao 2T19 e de 13,0% comparado ao trimestre anterior. Houve, no entanto, 12 PÁGINA: 35 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais continuidade no crescimento nas receitas de TI, foco da estratégia para o crescimento sustentável do B2B, em 53% ano contra ano e 14,2% em relação ao 1T20. Earnings Release 3T14 A Companhia encerrou o 2T20 com 6.395 mil UGRs no segmento, queda de 5,4% no comparativo ano contra ano e de 1,3% em comparação ao 1T20. Corporativo Com o lançamento da nova marca "Oi Soluções" para o segmento Corporativo em dezembro de 2019, a Oi pretende ser uma integradora e provedora de soluções digitais de Telecomunicações e TI (Tecnologia da Informação) através de um posicionamento consultivo e customizado. A empresa oferece um portfólio abrangente de soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), impactando o cliente em toda a cadeia de valor, nas áreas de Cloud & Data Center, IoT (Internet das Coisas), Big Data & Analytics, Cibersegurança, Conectividade de Dados e Voz e Gestão, com o objetivo de auxiliar na geração de novas receitas e na contenção de despesas. Ao portfólio que já possuía os serviços de Oi WIFI 3.0+, Oi GIS (Gestão Integrada de Serviços), Telepresenças Oi e Marketing Analytics Oi, foram adicionados ainda no primeiro trimestre o Oi Gestão 360º (permite que operadora faça a gestão de conectividade, TI, segurança e negócios para o cliente), Smart Cloud 4.0 (Infraestrutura como serviço (IaaS), no formato de nuvem híbrida, possibilitando o desenvolvimento de uma arquitetura de edge, com foco em soluções de IoT e vídeo), e Oi Smart Office 4.0 (solução destinada às empresas que trabalham em sistema de home office, composta por plataformas de colaboração, conectividade e cloud computing). A receita líquida do Corporativo totalizou R$ 770 milhões no 2T20, queda de 10,6% no comparativo com o 2T19 e de 0,8% no comparativo com o 1T20, cuja queda ocorreu nas linhas de Dados e Outros, conforme explicado anteriormente, representativas dos serviços legados ofertados pela Companhia. Com o foco em serviços de TI, a Companhia conseguiu aumentar a receitas destes em 53,3% ano contra ano e 14,2% trimestre contra trimestre. O mesmo foi positivamente impulsionado pelo isolamento por conta da necessidade de maior gestão e segurança das empresas para com seus empregados que começaram a trabalhar em Home Office, e, portanto, contrataram dos serviços ofertados acima. O segmento apresentou queda nas UGRs, diminuindo em 2,8% a base de cliente no comparativo com o 2T19, e 0,4% contra o 1T20. Atacado A Companhia tem como objetivo neste segmento se posicionar como principal provedor nacional de rede neutra de transporte e transmissão e facilitador da infraestrutura 5G no Brasil. A empresa pretende focar nas receitas não reguladas, através da criação da Infra Co, oferecendo a sua infraestrutura, extensiva e não replicável, que possibilita à Oi uma qualidade superior no atendimento a empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, provedores de Internet e empresas de infraestrutura envolvidas na cadeia de prestação desses serviços. A receita líquida da companhia no Atacado totalizou R$ 238 milhões no 2T20, uma queda de 7,3% ano contra ano, e de 13,0% em relação ao 1T20. A queda nas receitas do período se deu basicamente pela redução das receitas reguladas com operadoras (EILD e tarifas de terminação de voz no Atacado). O confinamento causado pela COVID-19 causou um aumento no consumo de dados com consequente crescimento nas vendas líquidas 13 PÁGINA: 36 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais de capacidade para outras operadoras, o que deve impactar positivamente as receitas nos próximos trimestres. Earnings Release 3T14 Pequenas Empresas Para o segmento de pequenas empresas, a Companhia utiliza estratégia usada no B2C dadas as suas semelhanças de mercado e acabou de lançar o produto Oi Seu Negócio, com foco na fibra como solução de rede para os pequenos negócios. A Oi segue regionalizando as ofertas e intensificando suas ações comerciais em conjunto com a abordagem do "Reuso de Rede" para a oferta de FTTH. A queda de 14,8% na receita liquida ano contra ano, e de 4,0% no comparativo com o trimestre anterior, junto com a queda de 12% das UGRs no comparativo anual e 3,9% trimestral, estão ligadas a alta exposição às receitas de cobre nesse segmento, e pelo impacto da pandemia no setor explicado anteriormente. Custos e Despesas Operacionais Tabela 6 - Composição dos Custos e Despesas Operacionais de Rotina Os custos e despesas operacionais consolidados de rotina, incluindo as operações internacionais totalizaram R$ 3.185 milhões, no 2T20, uma queda de 8,8% na comparação anual e de 1,0% em relação ao trimestre anterior. Já o Opex de rotina das operações brasileiras ficou em R$ 3.025 milhões, representando uma queda de 12,5% em relação ao mesmo período de 2019 e de 6,0% quando comparado com o 1T20. Como parte do plano estratégico, a Companhia continua atuando em 5 macro frentes de redução de custos e simplificação operacional: (i) Vendas, Marketing e Atendimento; (ii) Processos e Organização; (iii) Suporte ao Negócio; (iv) TI; e (v) Rede e Operações de Campo. As ações resultantes do trabalho nessas frentes começaram a ser implementadas ao longo de 2019 e os impactos financeiros já estão sendo observados no resultado. Pessoal 14 PÁGINA: 37 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais As despesas com pessoal totalizaram R$ 535 milhões, no segundo trimestre. Comparando com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 9,3%, explicado por menores gastos com remuneração. Na Earningscomparação sequencial,Releasea3T14redução foi de 10,5%, sendo impactada, além de menores custos com remuneração, por menores gastos com benefícios. Interconexão No 2T20, os custos de interconexão das operações brasileiras totalizaram R$ 119 milhões, um aumento de 14,7% na comparação com mesmo período do ano anterior e de 7,4% na comparação sequencial. Este aumento ocorreu principalmente devido ao aumento das tarifas reguladas ocorridas no mês de fevereiro de 2020. Serviços de Terceiros Os custos e despesas com serviços de terceiros no Brasil totalizaram R$ 1.318 milhões, no 2T20, uma queda no comparativo anual de 11,7% e sequencial de 6,7%. Este resultado é reflexo, principalmente, das ações da Companhia de transformação digital como ferramenta de disciplina de custos, através da automação e otimização do SAC e das operações do Call Center e da redução de despesas com projetos de TI voltados para os produtos legados. Serviços de Manutenção de Rede No 2T20, os custos e despesas com serviços de manutenção de rede totalizaram R$ 218 milhões, uma redução 6,8% na comparação trimestral, ocorrida principalmente em função da estratégia da companhia de decomissionamento das redes de cobre e aceleração da migração de clientes do cobre para a fibra. Na comparação com o 2T19, houve uma redução de 14,8%, também em função dos mesmos impactos mencionados, além de menores gastos com manutenção de TUP. Custos de Aparelhos / Outros (CPV) Os custos de aparelhos das operações brasileiras totalizaram R$ 12 milhões no trimestre, uma redução de 39,2% quando comparado ao trimestre anterior e de 71,4% na comparação com anual, principalmente devido ao menor volume na venda de handset, agravado pelo fechamento das lojas devido a pandemia do COVID-19. Publicidade e Propaganda No 2T20, as despesas com publicidade e propaganda atingiram R$ 66 milhões, uma queda de 5,4% na comparação com 1T20, além de uma forte queda de 41,4% na comparação com o mesmo período de 2019. Essa redução ocorreu, principalmente em função de Campanhas do dia das Mães, que neste ano foi impactada pela política de confinamento e isolamento social, culminando com o fechamento das lojas. Aluguéis e Seguros As despesas com aluguéis e seguros das operações brasileiras totalizaram R$ 572 milhões, no segundo trimestre, ficando em linha na comparação sequencial (-1,6%) e apresentando uma redução de 14,9% em relação ao 2T19, principalmente devido à menores custos com aluguel de espaço físico, satélites e postes, sendo atenuado por maiores custos com aluguel de torres e equipamentos. 15 PÁGINA: 38 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Provisões para Contingências EarningsNo 2T20, as provisõesReleasepara contingências3T14 nas operações brasileiras totalizaram R$ 42 milhões, uma redução de 23,2% em relação ao 2T19, muito em função de menores entradas de processos trabalhistas, JEC e societário. Na comparação com 1T20 houve um aumento de 68,9%, impulsionado pelo maior volume de processos trabalhista e cível consumidor. Provisões para Devedores Duvidosos - PDD No segundo trimestre, as provisões para devedores duvidosos totalizaram R$ 127 milhões, uma redução de 2,6% em relação ao 2T19 e de 8,3% em relação ao trimestre passado. Esta melhora ocorreu principalmente devido a melhora das ações de cobrança no segmento do varejo. EBITDA Tabela 7 - EBITDA e Margem EBITDA No 2T20, o EBITDA consolidado de rotina alcançou R$ 1.359 milhões, apresentando queda de 15,0% em relação ao 2T19 e de 11,4% na comparação com o 1T20. O EBITDA de rotina das operações brasileiras totalizou R$ 1.464 milhões no 2T20, uma queda de 7,8% em relação ao 2T19 e de 1,1% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA de rotina das operações brasileiras foi de 32,6%, apresentando um crescimento tanto anual, bem como sequencial de 1,1 p.p. Em relação as outras operações internacionais (África e Timor Leste), o EBITDA de rotina totalizou R$ 106 milhões negativos no trimestre, comparado a R$ 10 milhões no 2T19 e a R$ 52 milhões no 1T20. Cabe observar que o EBITDA de rotina considera os efeitos da adoção do IFRS 16. Para efeito de comparação, o EBITDA de rotina das operações brasileiras, desconsiderando os impactos do IFRS 16 no 2T20 seria de R$ 1.022 milhões. 16 PÁGINA: 39 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Investimentos EarningsTabela 8 - InvestimentosRelease 3T14 (1) Inclui Fibra + Atacado. Os investimentos (Capex) consolidados da Companhia, considerando as operações internacionais, totalizaram R$ 1.758 milhões, no 2T20, apresentando uma redução de 14,7% em relação ao 2T19 e uma queda de 2,0% em relação ao 1T20. As operações brasileiras totalizaram R$ 1.751 milhões no 2T20, redução de 14,9% em relação ao 2T19 e queda de 1,7% na comparação sequencial. Apesar de apresentar uma redução no total investido no período, a abertura dos investimentos por produto evidencia o direcionamento dos esforços da Companhia em concentrar maiores recursos na continuidade e cumprimento do seu Plano de Estratégico, com foco principal na expansão de FTTH, oferecendo banda larga de alta velocidade até a casa do cliente. No 2T20, os investimentos direcionados para Fibra totalizaram R$ 1.120 milhões, crescimentos de 49,7% na comparação anual e de 4,5% em relação ao 1T20. 17 PÁGINA: 40 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS operacionais Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA de rotina - Capex) EarningsTabela 9 - FluxoReleasede Caixa Operacional3T14 Tabela 10 - Fluxo de Caixa Operacional das Operações Brasileiras No 2T20, o fluxo de caixa operacional consolidado de rotina (EBITDA de rotina menos Capex) foi negativo em R$ 399 milhões e, nas operações brasileiras, foi negativo em R$ 286 milhões, principalmente em função da continuidade da aceleração dos investimentos no período e das receitas menores, que impactaram o Ebitda, conforme mencionado anteriormente nas seções Receitas e Investimentos. Depreciação / Amortização Tabela 11 - Depreciação e Amortização As despesas com depreciação e amortização da Companhia totalizaram R$ 1.725 milhões no 2T20, apresentando uma redução de 0,3% em relação ao 2T19 e um crescimento de 0,8% na comparação com o 1T20. 18 PÁGINA: 41 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADOS financeiros Resultados Financeiros Tabela 12 - Resultado Financeiro (Oi S.A. Consolidado) A Oi S.A. registrou despesas financeiras líquidas consolidadas de R$ 3.127 milhões no 2T20, em comparação a despesas financeiras de R$ 6.476 milhões no 1T20 e de R$ 1.374 no mesmo trimestre do ano anterior. No trimestre, a redução é explicada, principalmente, por menores despesas no item "Resultado Cambial Líquido" devido à menor desvalorização do Real vs Dólar no período, 5,3% vs 29,0% no 1T20. Adicionalmente, o item "Outras Receitas/ Despesas Financeiras" apresentou despesas financeiras inferiores no 2T20, consequência, principalmente, do menor impacto da variação cambial sobre os passivos onerosos (contratos de transmissão de dados por cabos submarinos e satélites), R$ 391 milhões no 2T20 (vs R$ 1.670 milhões no trimestre anterior). O item "Amortização do ajuste a valor justo" também foi impactado positivamente pela desvalorização cambial do Real vs Dólar e Euro inferior no trimestre. Já o item "Juros Líquidos" não apresentou grandes variações. Ano contra ano, por sua vez, houve aumento das despesas financeiras líquidas consolidadas, em razão da valorização do Real vs Dólar de 1,7% registrada no 2T19, resultando em receita financeira no item "Resultado Cambial Líquido" e em menores despesas de "Amortização do ajuste a valor justo". Por último, no item "Juros Líquidos", a elevação é explicada, principalmente, pelos juros da emissão da nova debênture, que ocorreu em janeiro deste ano, e pelo impacto do maior nível de FX nos juros da dívida em moeda estrangeira quando convertidos em Reais. 19 PÁGINA: 42 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Resultado financeiro Lucro (Prejuízo) Líquido Earnings Release 3T14 Tabela 13 - Lucro (Prejuízo) Líquido (Oi S.A. Consolidado) No 2T20, o resultado operacional da Companhia antes do resultado financeiro e dos tributos (EBIT) foi negativo de R$ 366 milhões, comparado ao resultado negativo de R$ 298 milhões no 2T19 e ao resultado de R$ 188 milhões do 1T20. No trimestre, a Companhia registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 3.127 milhões e uma despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social no valor de negativo de R$ 1 milhão, resultando em um prejuízo líquido consolidado de R$ 3.493 milhões. 20 PÁGINA: 43 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Endividamento & Liquidez EarningsTabela 14 - EndividamentoRelease 3T14 A Oi S.A. apresentou dívida bruta consolidada de R$ 26.115 milhões no 2T20, um aumento de 6,8% ou R$ 1.674 milhões em relação ao registrado no 1T20 e de 54,8% ou R$ 9.247 milhões ano contra ano. O aumento tanto no trimestre, quanto no comparativo anual, é resultado do accrual de juros e da amortização do ajuste a valor presente (AVP), que contribuem para o crescimento da dívida a cada período, bem como da desvalorização do Real frente ao Dólar no trimestre e em doze meses, de 5,3% e 42.9%, respectivamente. Há que se ressaltar que no 1T20 houve a emissão da debênture privada no valor aproximado de R$ 2.500 milhões, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), o que também contribuiu para o aumento anual. Ao final de junho, a parcela da dívida atrelada ao Dólar representava 65,2% da dívida a valor justo. O prazo médio consolidado permaneceu em aproximadamente 10 anos no trimestre. A companhia encerrou o 2T20 com caixa consolidado de R$ 6.073 milhões, uma redução de 3,8% ou R$ 237 milhões em relação ao 1T20 e um aumento de 41,4% ou R$ 1.777 milhões quando comparado a junho de 2019, resultando em uma dívida líquida de R$ 20.043 milhões no trimestre. A redução no caixa no trimestre ocorreu, principalmente, em função da manutenção de um Capex elevado, em linha com o divulgado no Plano Estratégico da companhia, parcialmente compensado pelo recebimento de 3 parcelas mensais adicionais da venda da subsidiária PT Ventures, além da postergação do pagamento de obrigações regulatórias pontuais e previstas para o período. 21 PÁGINA: 44 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Tabela 15 - Posição de Caixa (Operações Brasileiras) A companhia encerrou o 2T20 com um saldo de caixa de R$ 6.073 milhões, apresentando um consumo de R$ 237 milhões no trimestre. O alto nível dos investimentos foram o principal fator que contribuiu para este consumo de caixa no trimestre, sendo atenuado pelo recebimento de mais três parcelas resultantes da venda da participação na Unitel, no montante total de R$ 588 milhões, destacado na linha de "Efeito caixa non core". O capital de giro do 2T20 foi negativo em R$ 169 milhões e continuou sendo impactado negativamente, pelo giro de pagamentos do Capex, em função do plano de expansão da fibra. Tabela 16 - Composição da Dívida Bruta 22 PÁGINA: 45 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Tabela 17 - Demonstração do Resultado do Exercício (Oi S.A. Consolidado) 23 PÁGINA: 46 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Tabela 18 - Balanço Patrimonial (Oi S.A. Consolidado) Earnings 24 PÁGINA: 47 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Tabela 19 - EBITDA e Margem EBITDA (Sem impactos do IFRS 16) 25 PÁGINA: 48 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Em tempo EarningsAs principais tabelasReleasedivulgadas3T14neste Relatório de Resultados em formato Excel estarão disponíveis no website da Companhia (www.oi.com.br/ri), na seção "Informações Financeiras / Resultados Trimestrais". As definições de termos utilizados neste Relatório de Resultados também estão disponíveis no glossário do website da Companhia: https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=44320 26 PÁGINA: 49 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares Eventos Subsequentes Earnings Release 3T14 ∙ Em 18 de julho de 2020, a Oi comunicou aos acionistas e ao mercado em geral, por meio de fato relevante, que na referida data, recebeu proposta vinculante, irrevogável e irretratável, de Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A., para a aquisição da UPI a ser formada com 100% das ações de emissão da sociedade de propósito específico que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de sites de telecomunicação outdoor e indoor de transmissão de radiofrequência da Companhia e suas subsidiárias ("UPI Torres" e "Empresas Oi", respectivamente. De acordo com a proposta, observadas determinadas condições, a Highline se comprometeu a adquirir a UPI Torres, caso seja vencedora de processo competitivo, pelo valor de R$1.076.740.878,00, estabelecido com base na receita líquida dos sites de telecomunicação. ∙ Em 18 de julho de 2020, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em geral, por meio de fato relevante, que na referida data, recebeu propostas vinculantes de terceiros pelo ativo móvel da Companhia. ∙ Em 22 de julho de 2020, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 18 de julho de 2020, a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, por meio de fato relevante, que nesta data, celebrou Acordo de Exclusividade com a Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A., que apresentou, a melhor oferta vinculante, acima do preço mínimo estabelecido, para aquisição, em processo competitivo. Pelo Acordo, a Companhia concedeu à Highline exclusividade para, observados os termos e condições previstos no Acordo e mantidos os termos econômicos da proposta vinculante apresentada, negociar os documentos e anexos relativos à Oferta. ∙ Em 28 de julho de 2020, a Companhia divulgou fato relevante, informando aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu no final do dia 27/07/2020, oferta vinculante revisada apresentada conjuntamente por Telefônica Brasil S.A., TIM S.A. e Claro S.A (os "Proponentes"), no valor de R$ 16.500.000.000,00, acrescido do compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi. A oferta vinculante revisada apresentada pelos Proponentes, em condições financeiras mais vantajosas do que as propostas anteriores, está sujeita a condições normais em processos desta natureza. ∙ Em 7 de agosto de 2020, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 28 de julho de 2020, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em geral, por meio de fato relevante, que nesta data, tendo em vista as condições da oferta vinculante revisada apresentada conjuntamente por Telefônica Brasil S.A., TIM S.A. e Claro S.A., celebrou Acordo de Exclusividade com as Proponentes com o objetivo de negociar exclusivamente com as Proponentes os documentos e anexos relativos à Oferta Revisada. ∙ Em 12 de agosto de 2020, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado informando a seus acionistas e ao mercado em geral que o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou as datas sugeridas pelo administrador judicial para a nova Assembleia Geral de Credores ("AGC"), designando a realização da AGC para os dias 08/09/2020, em primeira convocação, e 14/09/2020, em segunda convocação, a ser realizada em ambos os casos no Centro de Convenções SulAmérica. 27 PÁGINA: 50 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho Informações complementares INSTRUÇÃO CVM 358, ART. 12: Acionistas controladores direta ou indiretamente e acionistas que elegem membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer outra pessoa física ou Earningsjurídica, ou grupoReleasede pessoas,3T14agindo como um grupo ou que representem os mesmos interesses, que atinge um interesse direto ou indireto representando cinco por cento (5%) ou mais de espécie ou classe de ações do capital de uma sociedade anônima de capital aberto, devem notificar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia do fato, de acordo com o artigo acima. A Oi recomenda que seus acionistas cumpram com os termos do artigo 12 da Instrução CVM 358, mas não assume qualquer responsabilidade pela divulgação ou não de aquisições ou alienações de terceiros de interesse correspondentes a 5% ou mais de qualquer tipo ou classe de sua participação ou de direitos sobre essas ações ou outros valores mobiliários de sua emissão. Tabela 20 - Ações do Capital Social da Companhia Posição acionária em 30/06/2020. (1) As ações em circulação não consideram as ações detidas em tesouraria e pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 28 PÁGINA: 51 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho dISCLAIMER Rio de Janeiro - 13 de agosto de 2020. Este relatório contempla informações financeiras e operacionais consolidadas da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial ("Oi S.A." ou "Oi" ou "Companhia") e suas controladas diretas e indiretas em 31 de março de 2020 que, seguindo instrução da CVM, estão sendo apresentadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). Em função da sazonalidade do setor de serviços de telecomunicações em seus resultados trimestrais, a Companhia irá focar a comparação dos seus resultados financeiros com o mesmo período do ano anterior. Este relatório contém projeções e/ou estimativas de eventos futuros. As projeções aqui disponíveis foram preparadas de maneira criteriosa, considerando a atual conjuntura baseadas em trabalhos em andamento e suas respectivas estimativas. O uso dos termos "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera", entre outros, pretende sinalizar possíveis tendências e declarações prospectivas que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, sendo que os resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. Estas declarações baseiam-se em diversos pressupostos e fatores, inclusive nas condições econômicas, de mercado e do setor, além de fatores operacionais. Quaisquer alterações nesses pressupostos e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não se deve confiar plenamente nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas se aplicam somente à data em que foram preparadas, não se obrigando a Companhia a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. A Oi não se responsabiliza por operações que sejam realizadas ou por decisões de investimentos que sejam feitos com base nessas projeções e estimativas. As informações financeiras contidas neste documento não foram auditadas, e, portanto, podem diferir dos resultados finais. Oi - Relações com Investidores Marcelo Ferreira +55 (21) 3131-1314 marcelo.asferreira@oi.net.br Bruno Nader +55 (21) 3131-1629 bruno.nader@oi.net.br 29 PÁGINA: 52 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Oi S.A. - Em Recuperação Judicial e sociedades controladas PÁGINA: 53 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 1. INFORMAÇÕES GERAIS A Oi S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia" ou "Oi") é uma concessionária do STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado e atua desde julho de 1998 na Região II do PGO - Plano Geral de Outorgas, que abrange os estados brasileiros do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, na prestação do STFC nas modalidades local e de longa distância intrarregional. A Companhia também presta serviços de longa distância nacional e longa distância internacional em todas as Regiões com base nas concessões outorgadas pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador do setor brasileiro de telecomunicações ("ANATEL" ou "Agência"). A Companhia é sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Centro, na Rua do Lavradio, 71 - 2º andar. A Companhia ainda possui: (i) através da subsidiária integral Telemar Norte Leste S.A. - Em Recuperação Judicial ("Telemar") a concessão para prestação de serviços de telefonia fixa na Região I e serviço de LDI - Longa Distância Internacional em todo o território brasileiro; e (ii) através da controlada indireta Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial ("Oi Móvel") a autorização para prestação de serviços de telefonia móvel nas Regiões I, II e III. Na África, a Companhia presta serviços de telefonia fixa e móvel e outros serviços de telecomunicações através de subsidiárias e controladas da Africatel Holdings B.V. ("Africatel"), e na Ásia, a Companhia presta serviços fixos, móveis e outros serviços de telecomunicações relacionados essencialmente através da sua subsidiária Timor Telecom (Nota 30). A Companhia é registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários e na SEC - "Securities and Exchange Commission" dos EUA, tendo suas ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e seus ADR´s - "American Depositary Receipts" representativos de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão negociados na NYSE - "New York Stock Exchange". Contratos de concessão Os contratos de concessão do STFC nas modalidades local e longa distância nacional, firmados pela Companhia e sua controlada Telemar junto à ANATEL vão até 31 de dezembro de 2025. Estes contratos de concessão preveem revisões quinquenais e no geral possuem um maior grau de intervenção na gestão dos negócios do que os instrumentos de outorga relativos aos serviços prestados no regime privado. No final de 2018, a ANATEL publicou a Consulta Pública nº 51/2018 para tratar da revisão dos Contratos de Concessão para o seu último quinquênio (2021/2025). O período de contribuição da Consulta Pública se encerrou no dia 26 de março de 2019, estando o texto em análise pela ANATEL. Vale observar que a Lei nº 13.879/2019 abriu a possibilidade legal de adaptação do regime público para o regime privado de prestação do STFC, sobre a prorrogação e a transferência de autorização de radiofrequências, de outorgas de serviços de telecomunicações e de direitos de exploração de satélites. Em de 17 de junho de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.402, que regulamenta a Lei nº 13.879/2019 e fixa prazo para a ANATEL editar as regras para a adaptação das concessões para autorizações. Essas regras foram objeto da Consulta Pública 05/2020, ainda em avaliação pela Agência. Até a data da emissão do relatório, este Decreto não produziu efeitos à Companhia dado que o mesmo ainda não foi regulamentado pela ANATEL. Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial ("PRJ", "Plano" ou "PRJ Original"), a ANATEL iniciou alguns procedimentos visando monitorar a situação financeira da Companhia, bem como avaliar a sua capacidade em relação ao cumprimento das obrigações inerentes aos termos dos 2 PÁGINA: 54 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas contratos de concessão. Em março de 2019 a ANATEL decidiu, dentre outros pontos, manter o acompanhamento especial da prestação de serviços de telecomunicações pelas empresas integrantes do Grupo Oi para o exercício de 2019, com a imposição de medidas relacionadas à transparência, governança corporativa e controle societário, desempenho econômico-financeiro e operacional, e gestão de ativos e créditos, conforme informado no Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia no dia 8 de maio de 2019. Em 10 de fevereiro de 2020, conforme informado no Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia, o Conselho Diretor da ANATEL entendeu não subsistir a necessidade do acompanhamento extraordinário com base na decisão expedida em maio de 2019, por considerar ter sido sanado o risco de liquidez de curto prazo da Companhia e suas controladas tendo sido revogadas as obrigações anteriormente imputadas às empresas do Grupo Oi. Autorização Societária A autorização para a conclusão da preparação destas Informações Trimestrais ocorreu na Reunião de Diretoria do dia 12 de agosto de 2020, após apreciadas na Reunião do Conselho de Administração do mesmo dia. Recuperação Judicial Em 20 de junho de 2016, a Companhia e suas subsidiárias integrais, diretas e indiretas, Oi Móvel, Telemar, Copart 4 Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Copart 4" incorporada pela Telemar), Copart 5 Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Copart 5" incorporada pela Companhia), Portugal Telecom International Finance B.V. - Em Recuperação Judicial ("PTIF") e Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A. - Em Recuperação Judicial ("Oi Holanda") (em conjunto com a Companhia, as "Empresas Oi" ou "Recuperandas") ajuizaram pedido de recuperação judicial perante a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ("Processo de Recuperação Judicial"). No dia 19 de dezembro de 2017, após a confirmação do quórum necessário dos credores das classes I, II, III e IV, a Assembleia Geral de Credores foi instalada, tendo o plano de recuperação judicial das Empresas Oi ("Plano" ou "PRJ") sido aprovado por ampla maioria de credores no dia 20 de dezembro de 2017. Em 8 de janeiro de 2018, o juízo da recuperação judicial ("Juízo da Recuperação Judicial") proferiu decisão em que homologou o PRJ e concedeu a recuperação judicial às Empresas Oi, a qual foi publicada em 5 de fevereiro de 2018. Em 31 de julho de 2018, a reestruturação da dívida financeira das Empresas Oi, foi concluída com a implementação dos termos e condições aplicáveis previstos no PRJ, incluindo a conclusão do primeiro aumento de capital previsto no PRJ Aumento de Capital - Capitalização de Créditos. Em 25 de janeiro de 2019 a Companhia concluiu o segundo aumento de capital previsto no PRJ ("Aumento de Capital - Novos Recursos"), com a emissão de 3.225.806.451 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, incluindo novas ações ordinárias representadas por ADSs, de acordo com o PRJ e o acordo de subscrição e compromisso, entre a Companhia, suas controladas e os Investidores "Backstoppers". 3 PÁGINA: 55 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Aumento de Capital - Novos Recursos Exercício de Bônus de Subscrição e "American Depositary Warrants" - "ADWs" Em 28 de outubro de 2018, a Companhia iniciou a emissão e a entrega de todos os Bônus de Subscrição e ADWs exercidos por seus titulares. O processo foi concluído em 4 de janeiro de 2019. Todos os Bônus de Subscrição que não foram exercidos até 2 de janeiro de 2019, inclusive, foram cancelados. Oferta preferencial e conclusão do Aumento de Capital - Novos Recursos, nos termos do contrato de compromisso Conforme previsto na Cláusula 6 do PRJ, em 13 de novembro de 2018 a Companhia iniciou uma oferta preferencial de ações ordinárias, registrada junto à SEC nos termos do "Securities Act", no âmbito da qual os titulares de ações ordinárias e preferenciais, incluindo o Depositário de ADS´s - "American Depositary Shares" e o "The Bank of New York Mellon", na qualidade de depositário do programa de ADS´s preferenciais, receberam direitos de subscrição transferíveis para cada ação ordinária e preferencial detida a partir de 19 de novembro de 2018. Os direitos de subscrição expiraram em 4 de janeiro 2019. Em 16 de janeiro de 2019, a Companhia emitiu 1.530.457.356 ações ordinárias para os titulares de direitos de subscrição que tinham exercido esses direitos em relação às ações ordinárias iniciais. Em 21 de janeiro de 2019, a Companhia emitiu 91.080.933 ações ordinárias para os titulares de direitos de subscrição que tinham solicitado subscrições de sobras de ações ordinárias. O montante dessas subscrições foi de R$ 2.011 milhões. Em 25 de janeiro de 2019, a Companhia emitiu para os Investidores "Backstoppers", em uma colocação privada, 1.604.268.162 ações ordinárias, correspondentes ao número total de ações ordinárias que foi oferecido na oferta preferencial menos o número total de ações ordinárias iniciais e de sobras de ações ordinárias, nos termos do contrato de compromisso, pelo valor total de R$ 1.989 milhões ("Saldo de Ações"). Em vista da subscrição e integralização do Saldo de Ações, a Companhia concluiu, nesta data, o Aumento de Capital - Novos Recursos mediante a subscrição e integralização da totalidade das 3.225.806.451 novas ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital - Novos Recursos, representando um aporte de novos recursos para a Companhia no valor total de R$ 4,0 bilhões. Ademais, segundo os termos do contrato de compromisso, nessa data, a Companhia emitiu, a título de remuneração pelos compromissos assumidos no referido contrato, 272.148.705 ações ordinárias em uma colocação privada destinadas aos Investidores "Backstoppers", bem como pagou US$ 13 milhões a esses investidores. Como resultado da subscrição e integralização das Ações do Aumento de Capital - Novos Recursos e das Ações do Compromisso, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 32.538.937.370,00, representado por 5.954.205.001 ações, sendo 5.796.477.760 ações ordinárias e 157.727.241 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Acordo de encerramento de litígios entre a Companhia e a Pharol Em 8 de fevereiro de 2019, de forma a pôr fim a quaisquer disputas que pudessem prejudicar a implementação do PRJ, a Companhia divulgou Fato Relevante informando que seu Conselho de Administração aprovou, em conformidade com a Instrução CVM nº 567/2015, a aquisição de 1.800.000 ações preferenciais de emissão da própria Companhia com o objetivo de assegurar o cumprimento de compromisso assumido pela Companhia de transferir ações de sua emissão mantidas em tesouraria à Bratel, subsidiária integral da Pharol SGPS, S.A., no contexto de acordo celebrado entre elas, objeto de Fato Relevante de 8 de janeiro de 2019 ("Acordo"), em operações cursadas no 4 PÁGINA: 56 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas mercado organizado de bolsa da B3 para a entrega das ações em tesouraria à Bratel, que ocorreria em até quatro dias úteis contados da data de homologação do Acordo pelo Juízo da Recuperação Judicial. Em 18 de fevereiro de 2019, foi proferida decisão suspendendo o conflito de competência nº 157.099 pelo prazo requerido pelas partes. Em 3 de abril de 2019, a Companhia divulgou comunicado ao mercado para informar sobre a homologação do Acordo, acima mencionado, em razão do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão judicial que a deferiu. Desta forma, conforme determinado no Acordo, iniciou-se, nessa mesma data, o prazo para cumprimento da segunda parte das obrigações previstas para ambas as partes do Acordo, incluindo (a) o pedido de extinção da totalidade dos litígios envolvendo as partes indicados no Acordo e (b) a entrega à Bratel de 33,8 milhões ações da Oi que estavam em sua Tesouraria, sendo 32 milhões ações ordinárias e 1,8 milhões ações preferenciais. Além disso, aperfeiçoaram-se de forma integral diversas obrigações e direitos das partes descritos no Fato Relevante divulgado pela Oi e no Comunicado divulgado pela Pharol, ambos em 9 de janeiro de 2019. Modalidade de Pagamento Geral prevista da Cláusula 4.3.6 do Plano - "Bondholders" Em 20 de maio de 2019, em estrita observância à decisão proferida no âmbito do "Chapter" 15 que determinava que o cancelamento das notas com Lei de Nova York deveria ocorrer até 14 de junho de 2019, a Companhia anunciou que iniciou o procedimento para que os detentores das notas (a) Portugal Telecom International Finance B.V. €500.000.000 4,375% com vencimento em 2017 (ISIN Nº: XS0215828913); (b) Portugal Telecom International Finance B.V. €750.000.000 5,875% com vencimento em 2018 (ISIN Nº: XS0843939918); (c) Portugal Telecom International Finance B.V.'s €750.000.000 5,00% com vencimento em 2019 (ISIN Nº: XS0462994343); (d) Portugal Telecom International Finance B.V.'s €1.000.000.000 4,625% com vencimento em 2020 (ISIN Nº: XS0927581842); (e) Portugal Telecom International Finance B.V.'s €500.000.000 4,5% com vencimento em 2025 (ISIN Nº: XS0221854200); (f) Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.'s €600.000.000 5,625% com vencimento em 2021 (ISIN Nº: XS1245245045); (g) Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.'s US$1.500.000.000 5,75% com vencimento em 2022 (ISIN Nº: US10553MAD39); (h) Oi S.A.'s €750.000.000 5,125% com vencimento em 2017 (ISIN Nº: XS0569301327); (i) Oi S.A.'s US$750.000.000 9,500% com vencimento em 2019 (ISIN Nº: 87944LAD1); (j) Oi S.A.'s BRL1.100.000.000 9,75% com vencimento em 2016 (ISIN Nº: US10553MAC55); e (k) Oi S.A.'s US$1.000.000.000 5,500% com vencimento em 2020 (ISIN Nº: 144A: US87944LAE92) (as "Notas Legadas") pudessem comprovar seus respectivos direitos para receberem em data futura ou nas datas de pagamento da Companhia de acordo com a Cláusula 4.3.6 do Plano. Em 14 de junho de 2019, as Notas Legadas foram devidamente canceladas. O procedimento acima detalhado não é aplicável aos detentores das Notas emitidas pela Portugal Telecom International Finance B.V. - em Recuperação Judicial 6,25% com vencimento em 2016 (ISIN Nº: PTPTCYOM0008). A Companhia fornecerá, no momento adequado, as informações sobre o procedimento para registro dos beneficiários da Modalidade de Pagamento Geral prevista da Cláusula 4.3.6 do Plano com relação a tal série. Financiamento Extraconcursal - Cláusula 5.3 do Plano Em 23 de dezembro de 2019, a Companhia divulgou Fato Relevante informando que a sua controlada Oi Móvel celebrou escritura de 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, 5 PÁGINA: 57 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas no valor total de até R$ 2.500.000.000,00 ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente). A Emissão e as Debêntures têm como principais características: (i) Prazo e Data de Vencimento: 24 (vinte e quatro) meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Debêntures; (ii) Remuneração: variação do dólar norte-americano acrescida de juros de (i) 12,66% (doze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) ao ano (PIK) durante os primeiros doze meses contados da primeira integralização; e (ii) 13,61% (treze inteiros e sessenta e um centésimos por cento) ao ano, a partir de então; e (iii) Garantias: as Debêntures são integralmente garantidas por garantias reais e fidejussórias prestadas pela Oi Móvel, pela Companhia e por sua controlada Telemar. A Emissão foi aprovada com fundamento no que prevê a Clausula 5.3 do Plano e está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal, na modalidade "Debtor in Possession Financing" ("DIP Financing"). Dando continuidade ao Fato Relevante divulgado em 23 de dezembro de 2019, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, em 4 de fevereiro de 2020, informando aos acionistas e mercado em geral da conclusão da subscrição e integralização da Emissão da Oi Móvel, destacada acima, para colocação privada no valor de R$ 2.500.000.000,00. Prorrogação da Recuperação Judicial Em 6 de dezembro de 2019, a Companhia divulgou Fato Relevante informando que as Empresas Oi protocolaram perante o Juízo da Recuperação Judicial petição requerendo que a supervisão judicial das Empresas Oi não seja encerrada em 4 de fevereiro de 2020, data que a homologação do Plano completa dois anos. A medida de não encerramento da supervisão judicial não traz mudanças para a situação atual das Empresas Oi e não tem impacto quanto ao cumprimento do Plano em vigor, nem em relação a créditos correntes e tampouco sobre eventuais novos recursos que vierem a ser acessados pelas Empresas Oi. Vale destacar que a continuidade de supervisão judicial ao fim do período de dois anos é uma medida natural que tem sido aplicada na maior parte dos processos de recuperação judicial. Não obstante o bom andamento da implementação do Plano, que já concluiu grande parte das etapas estabelecidas no processo e que foram importantes para a recuperação da Companhia, o requerimento apresenta ao Juízo da Recuperação Judicial circunstâncias relacionadas à complexidade inerente à magnitude de seu Processo de Recuperação Judicial e às reformas em curso no ambiente jurídico- regulatório, e que exigem providências ainda a serem implementadas no âmbito do Processo de Recuperação Judicial. Em 28 de fevereiro de 2020, a Companhia divulgou Fato Relevante informando que, em 28 de fevereiro de 2020, as Empresas Oi protocolaram perante o Juízo da Recuperação Judicial, uma petição expondo seu interesse em levar para a deliberação de uma nova assembleia geral de credores ("Nova AGC"), um aditamento ao Plano ("Aditamento ao Plano" ou "Aditamento ao PRJ"), objetivando alcançar maior flexibilidade operacional e financeira para continuar seu projeto de investimento e o cumprimento de seu plano estratégico de transformação ("Plano Estratégico"), ambos já amplamente divulgados ao mercado. Em linha com o disposto acima, em 6 de março de 2020, a Companhia divulgou Fato Relevante, informando que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão, nessa mesma data, deferindo o pedido da Companhia para a realização de Nova AGC para deliberação acerca de um aditamento ao Plano, estabelecendo que: 6 PÁGINA: 58 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas as Empresas Oi apresentem em juízo, no prazo de 180 dias contados da publicação da decisão, a proposta de aditamento ao PRJ; e o Administrador Judicial organize a Nova AGC, que deverá ocorrer no prazo de 60 dias contados da apresentação da proposta de aditamento ao PRJ. Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial Em 15 de junho de 2020, as Empresas Oi protocolaram junto ao Juízo da Recuperação Judicial, a proposta de Aditamento ao PRJ, que tem o objetivo de dar maior flexibilidade ao PRJ Original, com a criação de uma estrutura societária e operacional mais eficiente, visando a maximização do valor da Companhia em benefício de todos os seus "stakeholders". Este movimento está completamente alinhado ao Plano Estratégico, que vem sendo implementado com transparência. Em 13 de agosto de 2020, as Empresas Oi protocolaram junto ao Juízo da Recuperação Judicial proposta atualizada do Aditamento ao PRJ ajustando determinados termos e condições. Tal proposta reflete as diversas interações com credores, potenciais investidores e outros "stakeholders", inclusive aquelas conduzidas perante o mediador nomeado pelo Juízo da Recuperação Judicial, com o objetivo de discutir melhorias ao Aditamento ao PRJ e, assim, buscar viabilizar sua aprovação na Nova Assembleia Geral de Credores. O Aditamento ao PRJ ainda será submetido à votação na Nova AGC, e, posteriormente, caso seja aprovado, à homologação pelo Juízo da Recuperação Judicial, podendo, portanto, sofrer ajustes nos seus termos e condições e nas medidas previstas no PRJ. 1. Objetivos do Aditamento ao PRJ O Aditamento ao PRJ visa permitir às Empresas Oi e suas controladas ("Grupo Oi") a viabilização da execução de seu plano de longo prazo, com o equacionamento necessário da sua dívida, no contexto atual, e a continuidade de suas atividades seguindo o referido PRJ e o seu Plano Estratégico. A estratégia do Grupo Oi tem como principal objetivo a transformação de seu modelo de negócio, com foco na utilização e rápida ampliação de sua extensa infraestrutura de fibra ótica como diferencial competitivo, incluindo suas redes de transporte (backbone, backhaul e rede de dados), e redes de acesso primárias e secundárias (links dedicados, anéis metropolitanos e redes de acesso FTTH), viabilizando e suportando as necessidades de conexão em alta velocidade e provimento de serviços para seus clientes residenciais, empresariais, corporativos e de governo, bem como o provimento de serviços de infraestrutura para os demais provedores de serviços de telecomunicações do país, incluindo a viabilização de conexões para a nova tecnologia 5G. A implementação dessa estratégia se dará com a continuidade do processo de alienação de ativos, possibilidade de participação em movimentos de consolidação e alienação de sua operação de comunicações móveis, e com a adoção do modelo conhecido como separação estrutural, que permite a constituição de entidades separadas para investimentos, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e para o provimento de serviços para seus clientes finais, incluindo as atividades de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas e atendimento a clientes. Com isso, busca-se tornar o modelo de negócio do Grupo Oi mais sustentável, focado nas suas principais vantagens competitivas, estruturado de maneira eficiente e focada, e assegurar a continuidade do Grupo Oi e o consequente cumprimento dos meios de recuperação e pagamento de todos os créditos concursais. 7 PÁGINA: 59 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas O Aditamento ao PRJ objetiva a introdução de flexibilidade para o atingimento dos objetivos estratégicos da Companhia acima descritos, e tem como objetivos principais, entre outros: prever a possibilidade de formação de unidades produtivas isoladas ("UPIs"), mediante a segregação de determinados negócios e ativos do Grupo Oi e a alienação dos mesmos com a segurança e benefícios assegurados pela Lei nº 11.101/2005 ("LRF"), garantindo assim a maximização do seu valor e a geração dos recursos necessários para o pagamento de credores concursais e das obrigações das Recuperandas; estabelecer melhorias nas condições de pagamento para parte substancial dos pequenos credores, como forma de redução da litigiosidade e de satisfação mais rápida deste tipo de credor, como determinou o Juízo da Recuperação Judicial; permitir a contratação de financiamentos e outras formas de captação adicionais pelas Recuperandas, para manutenção dos investimentos necessários e pagamento dos seus credores; e permitir a segregação, a partir de sociedade integrante do Grupo Oi, de alguns ativos de fibra e infraestrutura, visando criar uma estrutura societária mais flexível e eficiente para acelerar os investimentos na expansão da rede de fibra ótica, podendo esta sociedade acessar o mercado financeiro e de capitais e captar recursos adicionais com custos mais baixos, poupando o uso exclusivo de recursos gerados pela própria operação das Recuperandas e, assim, fortalecendo a sua estrutura operacional. 2. UPIs previstas no Aditamento ao PRJ O Aditamento ao PRJ prevê a segregação de 5 (cinco) UPIs distintas dos ativos, passivos e direitos das Recuperandas associados (a) à operação em telefonia e dados no mercado de comunicação móvel ("UPI Ativos Móveis"); (b) à infraestrutura passiva ("UPI Torres" e "UPI Data Center"); (c) à operação de redes de telecomunicações ("UPI InfraCo"); e (d) ao negócio de TV ("UPI TVCo"). As UPIs serão constituídas sob a forma de sociedades por ações de propósito específico ("SPEs") e poderão ser alienadas, em modelos distintos para cada natureza de UPI descrita acima, visando ao pagamento de dívidas e à geração de recursos necessários à expansão de sua infraestrutura de fibra e serviços associados, que são o foco principal da estratégia do Grupo Oi. A alienação das UPIs visa permitir à Oi maximizar o valor econômico dos seus investimentos, por meio da expansão de seus serviços de acesso residenciais e empresariais em todo o país, da exploração mais eficiente dos seus elementos de rede e da abertura de novas possibilidades de exploração destas redes para outras empresas operadoras e provedoras de serviços no setor de telecomunicações, observadas a legislação, regulamentação e a necessidade de autorizações das autoridades competentes, quando aplicáveis. Informações detalhadas sobre a composição de cada UPI e os termos e condições aplicáveis à sua alienação, inclusive aquelas relativas à estrutura e ao preço, estão descritos no Aditamento ao PRJ. 2.1. UPI InfraCo A SPE InfraCo reunirá ativos de infraestrutura e fibra relacionados às redes de acesso e transporte do Grupo Oi já aportados em seu capital, sejam cedidos diretamente, sejam cedidos como direito de uso na forma de IRUs (Indefeasible Rights of Use), bem como novos investimentos em infraestrutura que ainda serão realizados, tendo como objetivo a aceleração dos investimentos na expansão das suas redes de fibra ótica, a partir de uma estrutura de capital mais flexível e eficiente e maior possibilidade 8 PÁGINA: 60 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas de captação e utilização de novos recursos. A SPE InfraCo, uma vez implementadas as operações previstas no Plano, será uma coligada da Companhia, e buscará no mercado os recursos necessários para o financiamento de seus investimentos, de forma a expandir as atividades do Grupo Oi em fibra ótica e atender a um maior número de clientes de todos os segmentos em todo o país. O Aditamento ao PRJ prevê a manutenção pela Oi de participação relevante no capital social da SPE InfraCo, com medidas que garantam sua participação ativa na criação e expansão de uma empresa líder nacional em infraestrutura em fibra ótica. A exemplo do que já ocorreu em outros países, a criação da SPE InfraCo segue uma lógica de separação estrutural entre a empresa de serviços e a empresa de infraestrutura, com o objetivo de maximizar o valor dos negócios, através de maior eficiência e inovação, com estratégias claras focadas na experiência do cliente e inovação de produtos e serviços de um lado, e na massificação de infraestrutura de fibra e otimização de sua operação técnica do outro. A UPI InfraCo será composta por 100% das ações de emissão da SPE que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de fibra ótica e infraestrutura descritos no Anexo 5.3.4 do Aditamento ao PRJ, que prevê a alienação parcial da UPI InfraCo por meio de um procedimento competitivo, nos termos da LRF, mediante a apresentação de propostas fechadas para a alienação parcial do capital votante da SPE InfraCo. Tal procedimento competitivo deve assegurar à Companhia um pagamento mínimo de R$ 6,5 bilhões, além da garantia, por parte dos novos investidores, que haverá recursos necessários para o pagamento integral da Dívida InfraCo prevista na Cláusula 5.3.8.1 do Aditamento ao PRJ e do cumprimento do seu plano de investimentos, conforme determinados parâmetros a serem estabelecidos no respectivo Edital UPI InfraCo. Como resultado da alienação parcial da UPI InfraCo, será assegurado ao adquirente uma participação equivalente a 51,0% do capital votante, e não superior a 51,0% do capital econômico da SPE InfraCo, sendo reservado às Recuperandas o direito de, a seu exclusivo critério, determinar a divisão do capital social da SPE InfraCo em ações ordinárias e preferenciais da InfraCo na alienação, observados os limites previstos em lei, garantindo dessa maneira à Companhia a manutenção de participação econômica relevante, até mesmo como garantia para cumprimento de suas obrigações junto a credores do PRJ. Em função de ampla demanda pelo ativo na fase preliminar do processo de prospecção conduzido por assessor financeiro, o valor de firma (EV) mínimo da SPE InfraCo (em 31/12/2021) a ser considerado nas propostas será de R$ 20 bilhões, dentro do intervalo anterior de referência de 25,5% a 51% do valor econômico, com vistas a garantir uma disputa concorrencial ativa entre os diversos interessados pelo controle da InfraCo (51% das ações Ordinárias) até o leilão. Os interessados também devem assumir compromisso de pagamento da Parcela Secundária mínima de R$ 6,5 bilhões e de uma Parcela Primária de até R$ 5 bilhões, para garantir o pagamento do montante de R$ 2,426 bilhões de dívida da SPE InfraCo com as Recuperandas e a execução do plano de investimentos planejado, em contrapartida ao recebimento de novas ações ordinárias de emissão da SPE InfraCo, ao preço por ação pago na alienação parcial da UPI InfraCo, ajustado na forma prevista no Aditamento ao PRJ. O Grupo Oi poderá, até a data da publicação do Edital UPI InfraCo, aceitar a proposta vinculante com o maior valor de firma (EV) atribuído à SPE InfraCo para aquisição parcial da UPI InfraCo, comprometendo-se a assegurar a tal proponente o direito de, a seu exclusivo critério, cobrir a oferta de maior valor por ação de emissão da SPE InfraCo acima do montante por ele proposto ("Right to Top"), desde que apresente oferta por valor superior em, no mínimo, 1% do preço por ação de emissão da SPE InfraCo estipulado na melhor proposta apresentada para alienação parcial da UPI InfraCo. O Aditamento ao PRJ prevê também mecanismos de avaliação das propostas vinculantes para aquisição 9 PÁGINA: 61 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas parcial da UPI InfraCo que levem em consideração não apenas o valor por ação ofertado e seu preço mínimo, mas também a possibilidade de avaliação de melhores condições para a determinação da melhor proposta a ser considerada como proposta preferencial para a realização do processo judicial competitivo. 2.2. UPI Ativos Móveis, UPI Torres e UPI Data Center A UPI Ativos Móveis será composta por 100% das ações de emissão da SPE Móvel e, caso aplicável, de sociedade(s) de propósito específico adicional(is), que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de comunicação móvel descritos no Anexo 5.3.1 do Aditamento ao PRJ, que prevê a alienação da UPI Ativos Móveis por meio de um procedimento competitivo, nos termos da LRF, mediante a apresentação de propostas fechadas para aquisição de 100% das ações da SPE Móvel, com o pagamento do preço de, no mínimo, R$ 15,0 bilhões em dinheiro. Nos termos do Aditamento ao PRJ, o Grupo Oi oferecerá aos interessados em participar do procedimento competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis a possibilidade de celebrarem com as Recuperandas e/ou suas coligadas, um contrato de prestação de serviços de transmissão de dados na modalidade "take-or-pay" pelo prazo de 3, 5 ou 10 anos, a critério do interessado. O valor presente dos pagamentos oriundos do respectivo contrato comporá o valor total do preço de aquisição da UPI Ativos Móveis, em adição ao preço mínimo e será considerado para definição da proposta vencedora para aquisição da UPI Ativos Móveis. O Grupo Oi poderá, até a data da publicação do Edital UPI Ativos Móveis, aceitar a proposta vinculante com o maior valor para aquisição da UPI Ativos Móveis, seja ela igual ou superior ao Preço Mínimo UPI Ativos Móveis, comprometendo-se a assegurar a tal proponente o direito de, a seu exclusivo critério, cobrir a oferta de maior valor acima do montante por ele proposto ("Right to Top"), desde que apresente oferta em valor superior em, no mínimo, 1% do montante equivalente à soma (a) do valor proposto a ser pago em dinheiro e (b) do VPL do Contrato de Capacidade oferecido, ambos constantes na melhor proposta apresentada durante o procedimento competitivo para alienação da UPI Ativos Móveis. A definição de proposta vencedora se dará pelo maior preço oferecido acima do preço mínimo, resguardada porém a possibilidade de as Recuperandas selecionarem a segunda melhor proposta, desde que com preço, no máximo, 5% inferior àquele apresentado na proposta de maior valor, inclusive em decorrência de eventual exercício do "Right to Top" Ativos Móveis por determinado ofertante de uma Proposta Vinculante UPI Ativos Móveis mediante justificativa fundamentada de que a referida proposta confira maior certeza e segurança jurídicas de conclusão da alienação da UPI Ativos Móveis na forma como proposta, em face das necessárias aprovações regulatórias e concorrenciais, sem prejuízo, ainda, da não objeção de mais de 50% dos créditos concursais que se manifestem neste sentido nos autos da do Processo de Recuperação Judicial. O mesmo se aplica no caso de serem recebidas duas propostas abaixo do preço mínimo. O Aditamento ao PRJ prevê ainda a existência de mecanismos para a definição de condições de aprovação de propostas sempre de forma a garantir a maior certeza e segurança jurídicas de concretização da alienação proposta, resguardada, sempre, a não objeção de mais de 50% dos créditos concursais. A UPI Torres será composta por 100% das ações de emissão da SPE que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de torres outdoor e indoor de transmissão e radiofrequência, descritos no Anexo 5.3.2 do Aditamento ao PRJ, que prevê a alienação da UPI Torres por meio de um procedimento competitivo, nos termos da LRF, mediante a apresentação de propostas fechadas para aquisição de 100% das ações da SPE Torres detidas pelas Recuperandas, observado que o investidor cuja proposta vinculante (obtida em processo de prospecção com interessados, e já divulgada ao mercado, como anexo ao Aditamento ao PRJ) serviu de base para a definição do preço mínimo, terá 10 PÁGINA: 62 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas o direito de cobrir, por qualquer valor, a oferta de maior valor acima do Preço Mínimo UPI Torres que vier a ser apresentada durante o procedimento competitivo para alienação da UPI Torres. Desta forma, a Oi confere maior certeza e segurança jurídicas à realização da alienação pelo preço proposto, permitindo, ainda, que, por meio de um processo competitivo, seja dada a oportunidade a qualquer interessado de oferecer valor superior ao proposto, em benefício das Recuperandas. A UPI Data Center será composta por 100% das ações de emissão da SPE que reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades de data center, descritos no Anexo 5.3.3 do Aditamento ao PRJ, que prevê a alienação da UPI Data Center por meio de um procedimento competitivo, nos termos da LRF, mediante a apresentação de propostas fechadas para aquisição de 100% das ações da SPE Data Center, com o pagamento do preço de, no mínimo, R$ 325,0 milhões em dinheiro, dos quais ao menos R$250 milhões à vista, podendo ser o saldo pago de forma parcelada, observado que o investidor cuja proposta vinculante (obtida em processo de prospecção de mercado realizado pelo Bank of America, assessor financeiro da Oi, e já divulgada ao mercado, como anexo ao Aditamento ao PRJ) serviu de base para a definição do preço mínimo terá o direito de cobrir, por qualquer valor, a oferta de maior valor acima do Preço Mínimo UPI Data Center que vier a ser apresentada durante o procedimento competitivo para alienação da UPI Data Center. Desta forma, a Oi confere maior certeza e segurança jurídicas à realização da alienação pelo preço proposto, permitindo, ainda, que, por meio de um processo competitivo, seja dada a oportunidade a qualquer interessado de oferecer valor superior ao proposto, em benefício das Recuperandas. 2.3. UPI TVCo A UPI TVCo será composta por 100% das ações de emissão da SPE TVCo que reunirá os ativos e passivos relacionados ao negócio de TV por assinatura, descritos no Anexo 5.3.5 do Aditamento ao PRJ, que prevê a alienação da UPI TVCo por meio de um procedimento competitivo, nos termos da LRF, mediante a apresentação de propostas fechadas para aquisição de 100% das ações de emissão da SPE TVCo, sendo certo que a aquisição da UPI TVCo envolverá (i) o pagamento, em uma única parcela em dinheiro, de um valor mínimo de R$ 20 milhões, bem como (ii) a obrigação do respectivo adquirente de compartilhar com as Recuperandas e/ou suas coligadas 50% da receita líquida do serviço a ser oferecido aos seus clientes através da tecnologia IPTV sobre rede FTTH, nos termos e condições a serem previstos no Edital do procedimento competitivo de alienação da UPI TVCo. 3. Pagamento de Credores O Aditamento ao PRJ prevê a possibilidade de ajustes nas condições de pagamento de credores concursais e também mecanismos que permitem ou obrigam a Companhia a pagar determinados créditos sujeitos ao Plano em prazo menor do que o previsto no Plano homologado. Informações detalhadas sobre as propostas de pagamento previstas com relação a cada classe de credores estão descritas no Aditamento ao PRJ. 3.1 Créditos Trabalhistas O Aditamento ao PRJ prevê, ainda, que credores trabalhistas cujos créditos não tenham sido integralmente quitados até a Nova AGC terão seus créditos até o montante total de R$ 50,0 mil pagos no prazo máximo de 30 dias da homologação do Aditamento ao PRJ, desde que os referidos créditos trabalhistas (i) constem da relação de credores do administrador judicial; ou (ii) sejam objeto de decisão transitada em julgado que encerrou o respectivo processo e homologou o valor devido ao respectivo credor; ou (iii) no caso dos credores decorrentes de honorários de sucumbência, seja 11 PÁGINA: 63 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas proferida decisão em incidente de habilitação ou impugnação de crédito distribuída até a Nova AGC, desde que realizem opção por essa forma de pagamento. 3.2 Créditos com Garantia Real O Aditamento ao PRJ prevê que, na hipótese de alienação da UPI Ativos Móveis, parte dos recursos a serem pagos pelo vencedor do respectivo Procedimento Competitivo e adquirente da UPI Ativos Móveis será destinada diretamente pelo referido adquirente para a conta bancária dos Credores com Garantia Real para o pagamento antecipado de 100% do valor remanescente dos Créditos com Garantia Real (conforme condições definidas no Aditamento ao PRJ). 3.3 Créditos Agências Reguladoras Nos termos da nova versão do Aditamento ao PRJ, os Créditos Agências Reguladoras serão pagos, na forma já autorizada pelos credores, na Cláusula 4.3.4.2 do PRJ Original, por meio de celebração de transação, na forma da Lei nº 13.988, de 4 de abril de 2020, a ser firmada no prazo de 180 dias contados da homologação do Aditamento ao PRJ, devendo as Recuperandas atenderem às condições exigidas pelas autoridades competentes, inclusive quanto à manutenção e/ou apresentação de garantias, sendo também permitido às Recuperandas aderir a regra legal posterior que venha a ser editada que ofereça condições mais vantajosas. Tal previsão traz para o Grupo Oi maior segurança jurídica com relação à quitação dos referidos Créditos Agências Reguladoras e ao mesmo tempo mantém preservadas condições vantajosas de quitação dos mesmos. 3.4 Créditos Quirografários 3.4.1 Credores Quirografários Classe III. 3.4.1.1 Opção de Pagamento Linear Nos termos do Aditamento ao PRJ, no prazo de 45 dias da Nova AGC os Credores Quirografários Classe III (conforme definido no Plano), com créditos no valor de até R$ 3,0 mil que ainda não tenham sido integralmente quitados até a Nova AGC e que tenham distribuído incidente de habilitação ou impugnação de crédito até a Nova AGC poderão optar pelo recebimento integral do valor de seu crédito, na plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.credor.oi.com.br. A opção por receber R$ 3,0 mil poderá ser exercida, no mesmo prazo, pelos Credores Quirografários Classe III com créditos de valor superior a R$ 3,0 mil, desde que (i) os créditos ainda não tenham sido integralmente quitados até a Nova AGC; (ii) já tenham distribuído incidente de habilitação ou impugnação de crédito até a Nova AGC; e (iii) no momento da realização da opção, tais credores outorguem às Recuperandas, na mesma plataforma, quitação pelo valor integral dos seus respectivos créditos. 3.4.1.2 Obrigação de Recompra em Eventos de Liquidez O Aditamento ao PRJ traz uma alteração à Cláusula 5.2 do Plano para prever a obrigação de pré- pagamento com desconto, pelas Recuperandas, dos credores ali mencionados também na ocorrência de um ou mais Eventos de Liquidez (conforme definidos no Aditamento ao PRJ) nos primeiros 5 anos contados da homologação judicial do PRJ. Para tanto, o Aditamento ao PRJ estabelece que o Grupo Oi deverá destinar 100,0% da Receita Líquida dos Eventos de Liquidez (conforme definida no Aditamento ao PRJ) que ultrapassar o montante de R$ 6,5 bilhões para, em até 3 rodadas de pagamento, antecipar o pagamento dos créditos detidos pelos Credores Quirografários previstos na referida Cláusula, conforme descrito na Cláusula 5.4 do Aditamento ao PRJ. 12 PÁGINA: 64 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 3.4.1.3 Empréstimos Credores Parceiros Nos termos do Aditamento ao PRJ, a Oi ou sua subsidiária SPE InfraCo poderão captar novos recursos por meio de linhas de crédito contratadas com Credores Quirografários, até o montante de R$ 3,0 bilhões, sendo garantida isonomia e oportunidade para todos os Credores Quirografários, por meio da divulgação prévia de edital contendo todos os termos e condições do empréstimo a ser contratado na respectiva rodada ("Empréstimo Credores Parceiros"). As condições do Empréstimo Credores Parceiros estão descritas na Cláusula 5.6.5.2 do Aditamento ao PRJ. Em contrapartida à participação no Empréstimo Credores Parceiros, cada credor com créditos reestruturados na forma do PRJ Original fará jus ao pagamento antecipado do seu respectivo crédito no montante equivalente a 1/2 (metade) do valor do empréstimo oferecido por tal credor que seja efetivamente utilizado pela Oi ou SPE InfraCo, nas condições previstas na Cláusula 5.6.5.3 do Aditamento ao PRJ. 3.4.1.4 Leilão Reverso O Aditamento ao PRJ permite às Recuperandas, a qualquer momento, durante o prazo de 5 anos contados da homologação do Aditamento ao PRJ, promover uma ou mais rodadas de pagamento antecipado de Credores Quirografários que oferecerem os respectivos créditos com a maior taxa de deságio em cada rodada realizada ("Leilão Reverso"). Em cada Leilão Reverso, será considerado vencedor o Credor Quirografário que apresentar o maior percentual de deságio sobre o montante total dos seus créditos, e assim sucessivamente, nas condições previstas na Cláusula 4.7.1 do Aditamento ao PRJ. As condições específicas de cada Leilão Reverso, inclusive eventuais restrições e regras de deságio mínimo para participação, serão detalhadas no respectivo edital a ser divulgado previamente ao Leilão Reverso, no endereço eletrônico www.recjud.com.br, e posteriormente enviado aos Credores Quirografários interessados que realizarem o seu cadastro, na forma prevista na Cláusula 4.7.4 do Aditamento ao PRJ. 3.4.1.5 Fianças Bancárias O Aditamento ao PRJ permite às Recuperandas buscarem no mercado um limite de crédito para a contratação de fianças bancárias com Credores Quirografários. A cláusula 5.6.6 e seguintes do Aditamento ao PRJ, prevê a possibilidade de os Credores Quirografários oferecerem linhas de fiança bancária em garantia, em benefício das Recuperandas, no limite dos seus créditos estruturados, a serem sacadas sob a condição de as Recuperandas reduzirem a sua exposição em garantia em relação posição de 31 de dezembro de 2017, garantindo, em contrapartida, a redução do desconto de pré- pagamento de 60% para 55%, a ser aplicado em cada Rodada Exercício da Obrigação de Compra, a volumes equivalentes àqueles oferecidos em linhas de novas garantias, conforme previsto no Aditamento ao PRJ. 3.4.2 Credores Quirografários ME/EPP, listados na Classe IV Nos termos do Aditamento ao PRJ, no prazo de 45 dias da Nova AGC os Credores Quirografários ME/EPP, listados na Classe IV (conforme definido no Plano) com créditos no valor de até R$ 150,0 mil que ainda não tenham sido integralmente quitados até a Nova AGC e que tenham distribuído incidente de habilitação ou impugnação de crédito até a Nova AGC poderão optar pelo recebimento integral do valor de seu crédito, na plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.credor.oi.com.br. A opção por receber R$ 150,0 mil poderá ser exercida, no mesmo prazo, pelos Credores Quirografários ME/EPP, listados na Classe IV, com créditos de valor superior a R$ 150,0 mil, desde que (i) os créditos ainda não tenham sido integralmente quitados 13 PÁGINA: 65 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas até a Nova AGC; (ii) já tenham distribuído incidente de habilitação ou impugnação de crédito até a Nova AGC; e (iii) no momento da realização da opção, tais credores outorguem às Recuperandas, na mesma plataforma, quitação pelo valor integral dos seus respectivos créditos. 4. Encerramento da Recuperação Judicial Nos termos do Aditamento ao PRJ, a recuperação judicial será encerrada no dia 30 de maio de 2022, sendo certo que tal data poderá ser prorrogada por motivo de força maior identificado e aprovado exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial. 5. Atividades da Oi uma vez implementadas as medidas previstas no Aditamento ao PRJ Caso implementadas a reestruturação societária realizada para segregar as UPIs e a alienação das UPIs na forma do Aditamento ao PRJ, a Companhia permanecerá com todas as atividades, bens, direitos e obrigações não expressamente transferidos para as UPIs, incluindo determinados ativos de fibra ótica, backbone e backhaul de fibra e cobre relacionados à rede de transporte do Grupo Oi, clientes residenciais, empresariais e corporativos (inclusive os de natureza pública), além dos serviços Digitais e de TI (Oi Soluções), bem como as operações de manutenção e instalação de campo na Serede - Serviços de Rede S.A. ("Serede") e de atendimento a clientes na Brasil Telecom Call Center S.A. ("BrT Call Center"). Com tais medidas, busca-se que este conjunto de ativos seja suficiente para garantir a continuidade das atividades da Companhia e o pagamento de suas dívidas nos termos do Aditamento ao PRJ. Outras informações a respeito do Aditamento ao PRJ e implementação das medidas nele previstas estão contidas nos documentos divulgados nesta data pela Companhia e disponíveis em seu website (www.oi.com.br/ri ou http://www.recjud.com.br/) e no Sistema Empresas.NET da CVM (www.cvm.gov.br). 6. Íntegra do Aditamento ao PRJ A íntegra da nova versão do Aditamento ao PRJ encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia na sede da Companhia e em seu website (www.oi.com.br/ri ou http://www.recjud.com.br/), no Sistema Empresas.NET da CVM (www.cvm.gov.br), além do website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Cópia do material apresentado à CVM também será enviada, assim que possível, traduzida para o inglês, à US Securities and Exchange Commission conforme o Form 6-K. Nova AGC Em 7 de agosto de 2020, o Juízo da Recuperação Judicial, considerando (i) o prazo de 60 (sessenta) dias após a apresentação do Aditamento ao PRJ; (ii) a pandemia do COVID-19; (iii) a instauração de processo de mediação entre determinados bancos e as Recuperandas; e (iv) a definição dos critérios dos credores que votam na Nova AGC, determinou que a Nova AGC seja realizada no início de setembro de 2020, em local já reservado pelo Administrador Judicial, devendo zelar pelo cumprimento de todas as regras sanitárias vigentes à época da Nova AGC. Em 12 de agosto de 2020, o Juízo da Recuperação Judicial homologou as datas sugeridas pelo administrador judicial para a Nova AGC, designando a realização da Nova AGC para os dias 8 de setembro de 2020, em primeira convocação, e 14 de setembro de 2020, em segunda convocação, a ser realizada em ambos os casos no Centro de Convenções SulAmérica. 14 PÁGINA: 66 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Continuidade das operações As Informações Trimestrais do período findo em 30 de junho de 2020, foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e na observância dos requisitos legais aplicáveis em uma recuperação judicial. A recuperação judicial tem por objetivo assegurar a continuidade das operações das Empresas Oi. Tal continuidade foi reforçada com a aprovação do PRJ, de modo que os empréstimos e financiamentos foram novados e os respectivos saldos recalculados nos termos e condições do PRJ, incluindo o aumento de capital com Capitalização de Créditos e o Aumento de Capital com Novos Recursos. A continuidade das operações da Companhia depende, em última análise, do êxito do Processo de Recuperação Judicial, da concretização de outras previsões das Empresas Oi e da aprovação do Aditamento ao PRJ pela Nova AGC e pelo Juízo da Recuperação Judicial. A Companhia tem obtido êxito no cumprimento das obrigações estabelecidas nos procedimentos do processo de recuperação judicial e embora não existam indícios neste sentido, ressalta-se as condições e circunstâncias que, por sua própria natureza, indicam incertezas relevantes que podem afetar o êxito da recuperação judicial e, eventualmente, suscitar dúvidas substanciais sobre a capacidade das Empresas Oi de continuarem em operação. Em 30 de junho de 2020, e após a implementação do PRJ, o total do patrimônio líquido montava a R$ 8.163.912 (R$ 8.075.473 na Controladora), o prejuízo do período montava a R$ 9.747.190 (R$ 9.689.449 na controladora) e o capital circulante líquido montava a R$ 7.261.001 (R$ 3.974.755 na controladora). Em 31 de dezembro de 2019, e após a implementação do PRJ, o total do patrimônio líquido montava a R$ 17.796.506 (R$ 17.650.326 na Controladora), o prejuízo do exercício montava a R$ 9.095.107 (R$ 9.000.434 na controladora) e o capital circulante líquido montava a R$ 6.157.364 (R$ 6.050.559 na controladora). Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a COVID-19 era uma emergência de saúde global e em 3 de março de 2020 classificou-a como uma pandemia. Até a data de encerramento das Informações Trimestrais, não temos registros de desvios materiais em nossas operações e resultados, embora o cenário seja adverso e ainda hajam incertezas sobre sua duração e efeitos. Além disto, a Companhia intensificou a digitalização de processos, canais de vendas e atendimento, telemarketing e teleagentes o que tem permitido uma rápida e crescente recuperação e retomada de patamares pré-COVID. Adicionalmente, a Companhia e suas controladas estão sujeitas a determinadas cláusulas restritivas existentes em alguns contratos de empréstimos e financiamentos, com base em certos indicadores financeiros, dentre eles o Dívida Bruta sobre EBITDA. A Companhia acompanha trimestralmente o atendimento destas condições das cláusulas restritivas, uma vez que o não atingimento de tais indicadores financeiros pode acarretar o vencimento antecipado do saldo devido destas dívidas. Como consequência da crise financeira causada pela pandemia do COVID-19, a manutenção do Real em níveis depreciados no segundo trimestre de 2020 impactou estes indicadores. Ao final do primeiro trimestre, a Companhia, obteve "waiver" junto a seus credores para o primeiro semestre de 2020 eliminando, portanto, as consequências contratualmente previstas pela quebra de "covenants". Vide mais informações nas Notas 3 e 20. 15 PÁGINA: 67 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS Declaração de conformidade As Informações Trimestrais Individuais e Consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM e que estão em conformidade com as IFRS - "International Financial Reporting Standards" emitidas pelo IASB - "International Accounting Standards Board". Todas as informações relevantes próprias das Informações Trimestrais, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia. Base de elaboração As Informações Trimestrais da Companhia foram preparadas para o período findo em 30 de junho de 2020 e estão de acordo com o IAS nº 34 e com o pronunciamento técnico emitido pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 21 (R1) que tratam das demonstrações intermediárias. O CPC 21 (R1) / IAS 34 requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As Informações Trimestrais foram preparadas com base no custo histórico, exceto para determinados ativos e passivos financeiros que são mensurados a valor justo. Estas Informações Trimestrais não incluem todas as informações e divulgações requeridas nas Demonstrações Financeiras anuais, e, portanto, devem ser lidas em conjunto com as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, as quais foram preparadas de acordo com o IFRS e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Não houve mudanças nas práticas contábeis adotadas no período findo em 30 de junho de 2020 em relação às aplicáveis em 31 de dezembro de 2019, além dos novos pronunciamentos, interpretações e alterações que entraram em vigor posteriormente a 31 de dezembro de 2019, conforme item (b) desta nota explicativa. Os ativos e passivos relacionados às operações na África são consolidados e apresentados em única linha do balanço patrimonial como ativos mantidos para venda, no ativo circulante, como resultado da expectativa da Administração em alienar esses ativos e passivos no curto prazo (Nota 30(a)). No entanto, na demonstração de resultado os custos/despesas e receitas/ganhos são apresentados pelo método de consolidação integral, devido ao não atendimento dos critérios para classificação como "operação descontinuada" em consonância com o CPC 31 / IFRS 5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos A Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes, bem como requer julgamentos relacionados a esses assuntos. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. As estimativas que possuem risco significativo de causar ajustes materiais sobre os saldos contábeis dos ativos e passivos estão relacionadas a: (i) Reconhecimento de receita e contas a receber; (ii) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa; (iii) Depreciação e amortização de ativos com vida útil definida; (iv) Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração; (v) Valor justo de passivos financeiros; (vi) Provisões; (vii) Valor justo de ativos financeiros; 16 PÁGINA: 68 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Imposto de renda e contribuição social diferidos; (ix) Benefícios a empregados, (x) Arrendamentos, (xi) Provisões para contratos onerosos e (xii) Remuneração baseada em ações. Com relação ao item (iv) acima, os valores recuperáveis dos ativos de longa duração são determinados com base na comparação entre os cálculos do valor em uso ou do valor de venda. Esses cálculos exigem o uso de julgamentos e premissas que podem ser influenciados por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas, tendências da indústria e taxas de juros, mudanças nas estratégias de negócios e mudanças no tipo de serviços e produtos que a Companhia fornece ao mercado. O uso de diferentes premissas pode alterar de maneira significativa nossas Informações Trimestrais. Em 30 de junho de 2020, a Companhia atualizou as projeções utilizadas na apuração do valor em uso dos ativos de longa duração (ativo imobilizado e intangível) para fins de avaliar potenciais indícios de redução ao valor recuperável destes ativos, considerando eventuais impactos causados pela Covid- 19 (Nota 31 (d)). A atualização das referidas projeções considerou as observações constatadas pela Administração da Companhia até a data de reporte destas informações contábeis intermediárias, cujos principais aspectos avaliados foram: (i) atualização das premissas e critérios utilizados nas projeções dos fluxos de caixa futuros; (ii) atualização e normalização do WACC utilizado nos cálculos de apuração do valor em uso para refletir o contexto econômico atual; (iii) definição de cenários de sensibilidade para avaliar eventuais impactos. Com base nas informações mencionadas acima, a Companhia não identificou indícios de perda ao valor recuperável dos referidos ativos de longa duração. Moeda funcional e de apresentação A Companhia e suas controladas atuam, principalmente, como operadoras no setor de telecomunicações no Brasil, África e Ásia e em atividades correlacionadas ao respectivo setor. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do grupo são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Transações e saldos As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando qualificadas como contabilidade de "hedge" ("hedge accounting") e, portanto, diferidos no patrimônio líquido como operações de "hedge" de fluxo de caixa. Empresas do grupo com moeda funcional diferente Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo, nenhuma das quais tem moeda de economia hiperinflacionária, cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: 17 PÁGINA: 69 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas os ativos e passivos são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço;

receitas e despesas da demonstração do resultado são convertidas pelas taxas médias de câmbio;

todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes; e

ágio e ajustes de valor justo, decorrentes da aquisição de uma entidade no exterior são tratados como ativos e passivos da entidade no exterior e convertidos pela taxa de fechamento. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Reais, principalmente, utilizando as seguintes taxas de câmbio: Fechamento Média Moeda 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2019 Euro 6,1539 4,5305 5,4211 4,3440 Dólar Norte Americano 5,4760 4,0307 4,9218 3,8459 Escudo de Cabo Verde 0,0559 0,0411 0,0492 0,0394 Dobra de São Tomé e Príncipe 0,000261 0,000192 0,000234 0,000183 Xelim Queniano 0,0514 0,0398 0,0472 0,0381 Metical de Moçambique 0,0779 0,0631 0,0734 0,0608 Informações por segmentos As informações sobre segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal órgão deliberativo da Companhia, o Conselho de Administração. A Administração monitora e acompanha o desempenho de cada oferta de serviços na visão segmentada por cliente, sendo os resultados analisados de forma consolidada no que tange os recursos a serem alocados para avaliação de desempenho e decisões estratégicas (Nota 28). Reclassificações de saldos contábeis do período comparativo A Companhia efetuou algumas reclassificações na nota explicativa de resultado financeiro referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 para melhor comparabilidade, compreensão das transações e saldos nas informações contábeis individuais e consolidadas, do período findo em 30 de junho de 2020. Essas reclassificações não afetaram o resultado do período e nem o patrimônio líquido da Companhia naquela data. Abaixo destacamos as reclassificações apresentadas: 18 PÁGINA: 70 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2019 30/06/2019 Apresentação Apresentação Apresentação Apresentação original Reclassificação atual original Reclassificação atual Ajuste a valor presente 1.034 (1.034) 3.824 (3.824) Variação monetária e cambial sobre ajuste a valor justo (43.585) 43.585 (126.247) 126.247 Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com terceiros (42.551) (42.551) (122.423) (122.423) Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com partes relacionadas (120.301) (120.301) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas (80.247) 120.301 40.054 Total reclassificações receitas financeiras (122.798) (122.798) (122.423) (122.423) Total receita financeira 27.675 27.675 (20.459) (20.459) Amortização de desconto de dívidas com partes relacionadas (78.365) (78.365) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas 65.027 78.365 143.392 Juros sobre arrendamentos (17.342) (17.342) (231.895) (231.895) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros passivos (50.100) (63.702) (113.802) (136.068) (217.962) (354.030) Outras despesas (137.619) 81.044 (56.575) (532.281) 449.857 (82.424) Total reclassificações despesas financeiras (122.692) (122.692) (668.349) (668.349) Total despesa financeira (366.545) (366.545) (1.353.222) (1.353.222) Resultado financeiro (338.870) (338.870) (1.373.681) (1.373.681) Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2019 30/06/2019 Apresentação Apresentação Apresentação Apresentação original Reclassificação atual original Reclassificação atual Ajuste a valor presente 1.034 (1.034) 3.824 (3.824) Variação monetária e cambial sobre ajuste a valor justo (31.485) 31.485 (122.843) 122.843 Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com terceiros (30.451) (30.451) (119.019) (119.019) Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com partes relacionadas (228.487) (228.487) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas (37.477) 228.487 191.010 Total reclassificações receitas financeiras (67.928) (67.928) (119.019) (119.019) Total receita financeira 1.161.044 1.161.044 1.330.321 1.330.321 Amortização de desconto de dívidas com partes relacionadas (176.298) (176.298) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas 101.071 176.298 277.369 Juros sobre arrendamentos (35.830) (35.830) (469.008) (469.008) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros passivos (120.785) (125.972) (246.757) (371.241) (430.684) (801.925) Outras despesas (283.200) 161.802 (121.398) (1.160.561) 899.692 (260.869) Total reclassificações despesas financeiras (302.914) (302.914) (1.531.802) (1.531.802) Total despesa financeira (1.070.032) (1.070.032) (2.905.732) (2.905.732) Resultado financeiro 91.012 91.012 (1.575.411) (1.575.411) 19 PÁGINA: 71 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Novas normas, alterações e interpretações de normas As novas normas, interpretações e emendas emitidas pelo IASB que são efetivas em períodos contábeis futuros e que a Companhia decidiu por não adotar antecipadamente são os seguintes, válidas para períodos iniciados a partir de 1 de janeiro de 2020: Aplicações obrigatórias com Normas e emendas a normas início em ou após: IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras 1 de janeiro de 2020 Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas e Erros IAS 8 Contábeis (Emenda - Definição de Material) 1 de janeiro de 2020 Combinações de negócios (alteração - definição de negócio) IFRS 3 Estrutura conceitual revisada para relatórios financeiros 1 de janeiro de 2020 As alterações nas referidas normas não tiveram impactos nas Informações Trimestrais da Companhia. 20 PÁGINA: 72 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ANÁLISE DE RISCOS Instrumentos financeiros Os valores contábeis e os valores justos estimados de nossos principais ativos e passivos financeiros em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 são resumidos como segue: CONTROLADORA CONSOLIDADO Mensuração 30/06/2020 contábil Valor Valor contábil Valor justo contábil Valor justo Ativos Caixa e contas bancárias Valor justo 343.867 343.867 1.498.157 1.498.157 Equivalentes de caixa Valor justo 1.912.040 1.912.040 4.352.496 4.352.496 Aplicações financeiras Valor justo 186.041 186.041 221.997 221.997 Custo Créditos com partes relacionadas amortizado 7.553.093 7.553.093 Custo Contas a receber (i) amortizado 1.774.005 1.774.005 6.436.566 6.436.566 Custo Dividendos e juros sobre o capital próprio amortizado 3.499 3.499 Ativo financeiro a valor justo Valor justo 57.060 57.060 Custo Créditos a receber - Venda PT Ventures (i) amortizado 219.821 219.821 Passivos Custo Fornecedores (i) amortizado 1.796.932 1.796.932 8.120.553 8.120.553 Empréstimos e financiamentos (ii) Custo Empréstimos e financiamentos amortizado 2.471.726 2.471.726 10.161.145 10.161.145 Custo Débitos com partes relacionadas amortizado 1.315.676 1.315.676 Custo Debêntures públicas amortizado 2.480.105 2.480.105 3.862.854 3.862.854 Debêntures privadas 3.546.114 3.546.114 Custo "Senior Notes" amortizado 8.545.070 8.296.258 8.545.070 8.296.258 Custo Dividendos e juros sobre o capital próprio amortizado 4.775 4.775 5.743 5.743 Custo Autorizações e concessões a pagar (iii) amortizado 9.315 9.315 67.292 67.292 Custo Programa de refinanciamento fiscal (iii) amortizado 247.122 247.122 396.119 396.119 Custo Arrendamentos a pagar (iv) amortizado 708.371 708.371 8.742.107 8.742.107 21 PÁGINA: 73 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas CONTROLADORA CONSOLIDADO Mensuração 31/12/2019 contábil Valor Valor contábil Valor justo contábil Valor justo Ativos Caixa e contas bancárias Valor justo 152.465 152.465 575.863 575.863 Equivalentes de caixa Valor justo 797.502 797.502 1.506.082 1.506.082 Aplicações financeiras Valor justo 182.696 182.696 217.792 217.792 Custo Créditos com partes relacionadas amortizado 5.583.816 5.583.816 Custo Contas a receber (i) amortizado 1.383.264 1.383.264 6.334.526 6.334.526 Custo Dividendos e juros sobre o capital próprio amortizado 3.499 3.499 426 426 Ativo financeiro a valor justo Valor justo 40.689 40.689 Ativos mantidos para venda Ativo financeiro mantido para venda (Nota 30) Valor justo 1.474.699 1.474.699 1.474.699 1.474.699 Custo Dividendos a receber (Nota 30) amortizado 2.435.014 2.435.014 2.435.014 2.435.014 Passivos Custo Fornecedores (i) amortizado 1.960.453 1.960.453 8.887.367 8.887.367 Instrumentos financeiros derivativos Valor justo 1.152 1.152 1.152 1.152 Empréstimos e financiamentos (ii) Custo Empréstimos e financiamentos amortizado 2.060.582 2.060.582 8.354.777 8.354.777 Custo Débitos com partes relacionadas amortizado 783.404 783.404 Custo Debêntures públicas amortizado 2.344.962 2.344.962 3.652.353 3.652.353 Custo "Senior Notes" amortizado 6.219.619 6.565.782 6.219.619 6.565.782 Custo Dividendos e juros sobre o capital próprio amortizado 4.761 4.761 5.731 5.731 Custo Autorizações e concessões a pagar (iii) amortizado 58.582 58.582 Custo Programa de refinanciamento fiscal (iii) amortizado 263.684 263.684 417.503 417.503 Custo Arrendamentos a pagar (iv) amortizado 656.359 656.359 8.150.026 8.150.026 Para o fechamento do período findo em 30 de junho de 2020: Os saldos de contas a receber e créditos a receber decorrente da venda da PT Ventures têm seus vencimentos em curtíssimo prazo, portanto, não são ajustados a valor justo. Os saldos de fornecedores, sujeitos a recuperação judicial, foram ajustados a valor justo, na data da novação dos passivos e estão representados pelos montantes que se esperam que as obrigações sejam liquidadas (Nota 18). Os saldos de empréstimos e financiamentos com o BNDES, Bancos Locais e ECAs correspondem a mercados exclusivos, sendo o valor justo destes instrumentos semelhante ao valor contábil. Os 22 PÁGINA: 74 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas saldos de empréstimos e financiamentos relacionados aos "Bonds" emitidos no mercado internacional, para os quais existe mercado secundário, o valor de mercado difere do valor contábil. As autorizações e concessões a pagar e programa de refinanciamento fiscal estão representados pelos montantes que se esperam que as obrigações sejam liquidadas e não são percebidos ajustes de valor justo. Os arrendamentos a pagar estão representados pelos montantes que se esperam que as obrigações sejam liquidadas, ajustadas a valor presente. O nivelamento dos ativos financeiros caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras, ativos mantidos para venda e instrumentos financeiros derivativos avaliados a valor justo em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, são detalhados abaixo: Hierarquia do CONTROLADORA CONSOLIDADO Valor justo Valor justo Valor justo Valor justo valor justo 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Ativos Caixa e contas bancárias Nível 1 343.867 152.465 1.498.157 575.863 Equivalentes de caixa Nível 1 1.912.040 797.502 4.352.496 1.506.082 Aplicações financeiras Nível 1 186.041 182.696 221.997 217.792 Ativo financeiro mantido para venda Nível 3 1.474.699 1.474.699 Passivos Instrumentos financeiros derivativos Nível 2 1.152 1.152 Não ocorreram transferências entre níveis nos períodos de 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019. A Companhia e suas controladas procederam a uma avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado ou de efetiva realização (valor justo), utilizando informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação, a saber: (a) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras Os equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em moeda estrangeira são mantidos, basicamente, em depósitos a vista em Dólares dos Estados Unidos da América e, em menor parte, em Euros. Para títulos negociáveis em mercados ativos, o valor justo equivale ao valor da última cotação de fechamento disponível na data do encerramento do período multiplicado pelo número de títulos em circulação. Para os demais contratos, a Companhia efetua uma análise das condições de contratação atuais com aquelas vigentes quando os mesmos se originaram. Quando as condições não são semelhantes, o valor justo é calculado através do desconto dos fluxos de caixa futuros pelas taxas de mercado vigentes na data de encerramento do período, e quando são, o valor justo é semelhante ao valor contábil na data de reporte. 23 PÁGINA: 75 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas (b) Ativos mantidos para venda Em 31 de dezembro de 2019, os ativos mantidos para venda representavam a participação indireta detida pela PT Ventures nos dividendos a receber e no valor justo do investimento financeiro na Unitel, ambos classificados como ativos mantidos para venda. Os ativos provenientes do investimento detido na PT Ventures estavam avaliados substancialmente pelo valor justo de realização do investimento por venda, ocorrida em 23 de janeiro de 2020. Em 30 de junho de 2020, a Companhia detém crédito a receber decorrente da venda da PT Ventures no montante de R$ 219.821. Para mais informações vide Notas 14 e 30. (c) Instrumentos financeiros derivativos A Companhia realiza operações com instrumentos financeiros derivativos para gerir certos riscos de mercado, principalmente o risco de taxa de câmbio. Na data de encerramento do período findo em 30 de junho de 2020, a Companhia não possuía operações de derivativos vigentes. Face à inexistência de instrumentos financeiros derivativos em carteira em 30 de junho de 2020, não houve movimentações de operações referentes aos "hedges" cambiais e "hedges" de taxa de juros designados para fins de contabilidade de "hedge". Cabe ressaltar que a Companhia não utiliza derivativos para outros fins, que não a proteção destes riscos e o método utilizado para o cálculo do valor justo dos instrumentos derivativos contratados são o dos fluxos de caixa futuros associados a cada instrumento contratado, descontados às taxas de mercado vigentes na data de encerramento do período. 3.2. Administração do risco financeiro As atividades da Companhia e suas controladas as expõem a uma variedade de riscos financeiros, tais como: risco de mercado (incluindo risco de alterações na moeda, risco de taxa de juros sobre valor justo e risco de taxa de juros sobre fluxo de caixa), risco de crédito e risco de liquidez. De acordo com as suas naturezas, os instrumentos financeiros podem envolver riscos conhecidos ou não, sendo importante, no melhor julgamento, avaliar o potencial desses riscos. A Companhia e suas controladas podem utilizar instrumentos financeiros derivativos para mitigar certas exposições a estes riscos. O processo de gestão de riscos na Companhia é realizado em três níveis, considerando sua estrutura consolidada: estratégica, tática e operacional. Na esfera estratégica, a Diretoria da Companhia acorda com o Conselho de Administração, Diretrizes de Risco a serem seguidas em cada ano fiscal. Cabe a um Comitê de Gestão Riscos Financeiros supervisionar o enquadramento da Oi às Políticas. No nível operacional, o gerenciamento de risco é realizado pela Diretoria de Tesouraria da Companhia, de acordo com as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê de Gestão de Riscos Financeiros se reúne mensalmente e atualmente é composto pela Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Diretor de Compliance e Riscos, Diretor de Contabilidade e Arrecadação, Diretor de Planejamento e Avaliação Financeira, Diretor Jurídico Tributário, Diretor de Regulamentação e Assuntos Institucionais e Diretor de Tesouraria e Análise de Desempenho. As Políticas de "Hedge" e de Investimentos, aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizam a gestão de exposição a fatores de risco de mercado, liquidez e crédito gerados pelas operações financeiras das empresas do Grupo Oi. Em linha com os pilares da Política de "Hedge", a estratégia tem como foco a preservação do fluxo de caixa da Companhia, a manutenção da liquidez e o cumprimento dos "covenants" financeiros. 24 PÁGINA: 76 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 3.2.1. Risco de mercado Risco de taxa de câmbio Ativos financeiros A Companhia não possui exposição cambial relevante relacionada a ativos financeiros em moeda estrangeira em 30 de junho de 2020, exceto no que diz respeito aos créditos a receber decorrente da venda da PT Ventures (Nota 14), para os quais a Companhia não realiza quaisquer operações para cobertura de risco cambial. Passivos financeiros A Companhia e suas controladas possuem empréstimos e financiamentos contratados ou indexados à moeda estrangeira. O risco vinculado a esses passivos surge em razão da possibilidade de existirem flutuações nas taxas de câmbio que possam aumentar os saldos dos mesmos. Os empréstimos e financiamentos da Companhia e de suas controladas sujeitos a esse risco representam cerca de 65,2% (31/12/2019 - 52,3%) do total dos passivos de empréstimos e financiamentos, desconsideradas as operações de proteção cambial contratadas. Para minimizar esse tipo de risco, após a conclusão da venda da PT Ventures, em janeiro de 2020, a Companhia optou pela manutenção de parte dos recursos recebidos com esta venda em caixa "offshore", como "hedge" natural tanto para fazer face ao pagamento dos juros em moeda estrangeira a serem feitos em 2020 quanto para a parcela das despesas operacionais da Companhia denominadas em Dólar. A Companhia possui proteção para praticamente 100% do fluxo de caixa destas operações em 2020 através deste "hedge" natural. Em 30 de junho de 2020 a Companhia não possuía operações de proteção na modalidade contrato a termo em moeda. O percentual de cobertura cambial para efeito de "covenants" e resultado financeiro dos Empréstimos e Financiamentos contratados, em que há que se considerar os impactos cambiais sobre o ganho de ajuste a valor justo, é de 45,1%. Os ativos e passivos financeiros em moeda estrangeira estão assim representados no balanço (inclui saldos com empresas do grupo para os valores da Controladora): CONTROLADORA 30/06/2020 31/12/2019 Valor Valor Valor Valor contábil justo contábil justo Ativos financeiros Caixa e contas bancárias 284.060 284.060 108.160 108.160 Créditos com partes relacionadas 7.552.892 7.552.892 5.583.816 5.583.816 Ativos mantidos para venda Ativo financeiro mantido para venda 1.474.699 1.474.699 Dividendos a receber 2.435.014 2.435.014 Passivos financeiros Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 10.884.630 10.884.630 7.683.578 7.683.578 Instrumentos financeiros derivativos 1.152 1.152 25 PÁGINA: 77 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 Valor Valor Valor Valor contábil justo contábil justo Ativos financeiros Caixa e contas bancárias 1.356.659 1.356.659 400.874 400.874 Equivalentes de caixa 1.486 1.486 1.096 1.096 Créditos a receber - Venda PT Ventures (Nota 14) 219.821 219.821 Ativos mantidos para venda Ativo financeiro mantido para venda 1.474.699 1.474.699 Dividendos a receber 2.435.014 2.435.014 Passivos financeiros Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 16.986.839 16.986.839 9.521.291 9.521.291 Instrumentos financeiros derivativos 1.152 1.152 Em 30 de junho de 2020 a Companhia não possuía derivativos designados para a contabilidade de "Hedge". Os valores dos instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2019 estão resumidos a seguir: Derivativos designados para contabilidade de "Hedge" CONTROLADORA CONSOLIDADO Valor justo Valor justo Notional Vencimento Valores a (pagar)/ a receber Valores a (pagar)/ a receber (US$) (anos) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Contratos de "Non Deliverable Forward" USD/R$ (NDF) (1.152) (1.152) Em 31 de dezembro de 2019, as operações de proteção cambial, contratadas junto às instituições financeiras com o objetivo de minimizar o risco cambial eram principalmente: Contratos de NDF - "Non Deliverable Forward" US$/R$: Referem-se a operações de compra de Dólar futuro via instrumentos de NDF no intuito de se proteger de uma depreciação do Real frente àquela moeda. A estratégia principal com estas contratações é fixar a variação cambial para o período contratado, mitigando assim variações desfavoráveis contra dívidas ou despesas operacionais em Dólar. Em 30 de junho de 2020 não havia operações de proteção contratadas junto a instituições financeiras na modalidade de contratos de NDF, e neste período foram registrados como resultado de operações de instrumentos financeiros derivativos, os montantes apresentados abaixo: Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Operações de termo em moedas - resultado financeiro (5.718) (5.718) Operações de termo em moedas - resultado operacional 12.625 12.625 Total 6.907 6.907 26 PÁGINA: 78 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Operações de termo em moedas - resultado financeiro 127.581 54.081 127.581 54.081 Operações de termo em moedas - resultado operacional 1.152 11.145 1.152 11.145 Total 128.733 65.226 128.733 65.226 Em outros resultados abrangentes foram registradas as movimentações abaixo referentes aos "hedges" cambiais designados para fins de contabilidade de "hedge": Quadro da movimentação dos efeitos de contabilidade de "hedge" em outros resultados abrangentes CONTROLADORA CONSOLIDADO Saldo em 31/12/2019 (1.152) (1.152) Amortização dos "hedges" ao resultado 1.152 1.152 Saldo em 30/06/2020 Análise de sensibilidade de risco cambial Conforme determinado pela Instrução CVM nº 475, na data de encerramento do período findo em 30 de junho de 2020, a Administração estimou cenários de desvalorização do Real frente a outras moedas no encerramento do período. Para efeito da referida Instrução, no entanto, no cenário provável foram utilizadas as taxas de câmbio de fechamento de junho de 2020. As taxas prováveis foram então desvalorizadas em 25% e 50%, servindo como parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente, como apresentado a seguir: Taxa Descrição 30/06/2020 Desvalorização Cenário Provável Dólar 5,4760 0% Euro 6,1539 0% Cenário Possível Dólar 6,8450 25% Euro 7,6924 25% Cenário Remoto Dólar 8,2140 50% Euro 9,2309 50% 27 PÁGINA: 79 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Os efeitos de exposição cambial nos saldos das dívidas denominadas em moeda estrangeira, considerando derivativos e caixa "offshore", nos cenários de sensibilidade estimados pela Companhia, estão demonstrados na tabela a seguir (exclui saldos com empresas do grupo): 30/06/2020 CONTROLADORA CONSOLIDADO Descrição Risco Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário individual Provável Possível Remoto Provável Possível Remoto Dívidas em Dólar Alta do Dólar 12.529.244 15.661.555 18.793.866 24.852.961 31.066.202 37.279.442 Caixa em Dólar Queda do Dólar (230.775) (288.469) (346.163) (1.028.739) (1.285.924) (1.543.109) Dívidas em Euro Alta do Euro 251.613 314.516 377.419 3.683.047 4.603.809 5.524.571 Caixa em Euro Queda do Euro (53.460) (66.825) (80.190) (329.406) (411.758) (494.109) Queda do Ajuste a valor justo Dólar/Euro (3.150.704) (3.938.380) (4.726.056) (11.516.647) (14.395.809) (17.274.970) Total Ativo/ Passivo atrelado ao câmbio 9.345.918 11.682.397 14.018.876 15.661.216 19.576.520 23.491.825 Total (ganho) perda 2.336.479 4.672.958 3.915.304 7.830.609 Risco de taxa de juros Ativos financeiros Os equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em moeda local são mantidos, substancialmente, em fundos de investimento, geridos exclusivamente pela Companhia e suas controladas, e aplicações em títulos privados, emitidos por instituições financeiras de primeira linha. O risco de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem queda nessas taxas e, consequentemente, na remuneração desses ativos. Passivos financeiros A Companhia e suas controladas possuem empréstimos e financiamentos sujeitos a taxa de juros flutuantes com base na TJLP, no CDI e na Taxa Referencial, no caso das dívidas expressas em Reais em 30 de junho de 2020. Após a aprovação do PRJ, a Companhia não mais possui empréstimos e financiamentos sujeitos a taxa de juros flutuantes expressas em moeda estrangeira. Em 30 de junho de 2020, aproximadamente 34,8% (31/12/2019 - 47,5%) da dívida consolidada contratada, estava sujeita a taxas flutuantes. A exposição mais relevante à taxa de juros para o endividamento da Companhia e de suas controladas é o CDI. Portanto uma elevação sustentada desta taxa impactaria negativamente os pagamentos futuros de juros. Esses ativos e passivos estão assim representados no balanço: CONTROLADORA 30/06/2020 31/12/2019 Valor Valor de Valor Valor de contábil mercado contábil mercado Ativos financeiros Equivalentes de caixa 1.912.040 1.912.040 797.502 797.502 Aplicações financeiras 186.041 186.041 182.696 182.696 Créditos com partes relacionadas 201 201 Passivos financeiros Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 3.927.947 3.927.947 3.724.989 3.724.989 28 PÁGINA: 80 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 Valor Valor de Valor Valor de contábil mercado contábil mercado Ativos financeiros Equivalentes de caixa 4.351.010 4.351.010 1.504.986 1.504.986 Aplicações financeiras 221.997 221.997 217.792 217.792 Passivos financeiros Empréstimos e financiamentos (Nota 20) 9.128.344 9.128.344 8.705.458 8.705.458 Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros A Administração considera que o risco mais relevante de variações nas taxas de juros advém do passivo vinculado ao CDI e à TJLP. O risco está associado à elevação dessas taxas. A TJLP vem apresentando sucessivas reduções desde abril de 2019, quando foi fixada em 6,26% até junho daquele ano. De julho a setembro, foi reduzida para 5,95% e de outubro a dezembro, nova redução para 5,57%. A partir de janeiro de 2020, a taxa TJLP foi reduzida para 5,09% a.a. e de abril a junho de 2020, para 4,94% a.a. Antes do encerramento do trimestre, por sua vez, o Conselho Monetário Nacional já havia decidido e anunciado manter a tendência de queda na taxa, desta vez para 4,91% a.a., vigente no período de julho a setembro de 2020. Conforme determinado pela Instrução CVM no 475, na data de encerramento do período findo em 30 de junho de 2020, a Administração estimou cenários de variação nas taxas CDI e TJLP. Para o cenário provável, foram utilizadas as taxas vigentes na data de encerramento do período. Para efeito da referida Instrução, no entanto, tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente. 30/06/2020 Cenários de taxas de juros Cenário provável Cenário possível Cenário remoto CDI TJLP CDI TJLP CDI TJLP 2,15% 4,94% 2,69% 6,18% 3,23% 7,41% A análise de sensibilidade considera fluxos de pagamentos em datas futuras. Assim, o somatório global dos valores em cada cenário não equivale ao valor justo, ou ainda, ao valor justo desses passivos. Os efeitos de exposição à taxa de juros, nos cenários de sensibilidade estimados pela Companhia, estão demonstrados na tabela a seguir: 30/06/2020 CONTROLADORA CONSOLIDADO Risco Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário Descrição individual Provável Possível Remoto Provável Possível Remoto Dívidas em CDI Alta do CDI 2.554.541 3.256.010 3.982.039 4.534.045 5.779.080 7.067.705 Dívidas em TJLP Alta da TJLP 785.568 923.154 1.064.463 2.937.442 3.449.214 3.974.118 Total Ativo/ Passivo atrelado a taxa de juros 3.340.109 4.179.164 5.046.502 7.471.487 9.228.294 11.041.823 Total (ganho) perda 839.055 1.706.393 1.756.807 3.570.336 29 PÁGINA: 81 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 3.2.2. Risco de crédito A concentração do risco de crédito associado às contas a receber de clientes não é relevante em função da pulverização da carteira. Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para fazer face à eventuais perdas nas suas realizações. As operações com instituições financeiras (aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos) são distribuídas em instituições de primeira linha, evitando risco de concentração. O risco de crédito das aplicações financeiras é avaliado através do estabelecimento de limites máximos de aplicação nas contrapartes, considerando os "ratings" publicados pelas principais agências de risco internacionais para cada uma destas contrapartes. Em 30 de junho de 2020, aproximadamente 79,94% das aplicações financeiras consolidadas estavam em contrapartes de "rating" AAA, AA, A e de risco soberano. 3.2.3. Risco de liquidez O risco de liquidez surge da possibilidade da Companhia não honrar com as suas obrigações contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às restrições de liquidez do mercado. A Administração utiliza seus recursos principalmente para custear gastos de capital para expansão e modernização de rede e investir em novos negócios. A Administração da Companhia monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais e custear gastos de capital para modernização e ampliação da rede. Em 24 de janeiro de 2020, a Oi vendeu sua participação na PT Ventures à empresa petroleira local Sonangol por US$ 1 bilhão. Do valor total, US$ 699,1 milhões foram pagos pela Sonangol no dia da venda, após ter adiantado o valor de US$ 60,9 milhões antes da data do fechamento a título de dividendos. O valor de US$ 200 milhões foi pago pela Sonangol até o encerramento do segundo trimestre de 2020 e o valor remanescente de US$ 40 milhões foi pago à Africatel no início de julho de 2020. A ação faz parte do plano estratégico divulgado pela Companhia e visa fortalecer o caixa e contribuir para a realização de seu Plano de CAPEX. Gestão de capital A Companhia administra sua estrutura de capital de acordo com melhores práticas de mercado. O objetivo da gestão de capital é de assegurar níveis de liquidez e alavancagem financeira que possibilitem o crescimento sustentado do grupo, plano de investimentos estratégicos e retorno aos acionistas. A Companhia poderá alterar sua estrutura de capital, de acordo com as condições econômico- financeiras de forma a otimizar sua alavancagem financeira e gestão da dívida. Os indicadores utilizados para mensurar a gestão da estrutura de capital são: Dívida Bruta sobre o EBITDA acumulado nos últimos 12 meses (sigla em inglês que representa o lucro líquido antes dos juros (resultado financeiro), impostos, depreciações e amortizações) e, índice de cobertura de juros, conforme abaixo: Dívida Bruta/EBITDA.............................................................................................................................. entre 2x e 4,0x Índice de cobertura de juros (*)............................................................................................................... maior que 1,75 (*) Mede a capacidade da Companhia em cobrir suas obrigações futuras de juros. 30 PÁGINA: 82 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas O impacto da COVID-19 sobre a economia mundial, continua contribuindo para a manutenção do Real em um nível mais depreciado no período, com impacto relevante na dívida bruta da Companhia. Esta elevação, no entanto, representa um impacto puramente contábil, uma vez que o vencimento das dívidas se encontra no longo prazo. Apenas o "Bond" qualificado possui saídas de caixa em moeda estrangeira para pagamento de juros, o que está protegido através de "hedge" natural, com a manutenção de parcela dos recursos da venda da PT Ventures em caixa "offshore". 3.2.4. Risco de vencimentos antecipados de empréstimos e financiamentos A ocorrência de eventos de inadimplemento em alguns dos instrumentos de dívida da Companhia e de suas controladas sem a devida obtenção de "waiver" poderia acarretar o vencimento antecipado de outros contratos de empréstimos e financiamentos. Ao final de 30 de junho de 2020 não havia risco de vencimento antecipado das dívidas da Companhia. O risco de vencimento antecipado, decorrente do não cumprimento dos "covenants" financeiros atrelados às dívidas, foi mitigado através da obtenção preventiva da carta de "waiver" junto aos credores até o encerramento do primeiro trimestre de 2020, que está detalhado na Nota 20, na seção "Covenants". 4. RECEITAS DE VENDAS E/OU SERVIÇOS Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receita bruta de vendas e/ou serviços 1.017.612 1.264.733 6.158.667 6.850.434 Deduções da receita bruta (245.142) (307.908) (1.614.917) (1.759.089) Tributos (242.610) (306.240) (1.245.363) (1.408.702) Outras deduções (2.532) (1.668) (369.554) (350.387) Receitas de vendas e/ou serviços 772.470 956.825 4.543.750 5.091.345 Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receita bruta de vendas e/ou serviços 2.079.941 2.577.983 12.569.138 13.851.323 Deduções da receita bruta (500.813) (625.607) (3.276.865) (3.629.942) Tributos (495.936) (623.724) (2.543.519) (2.907.448) Outras deduções (4.877) (1.883) (733.346) (722.494) Receitas de vendas e/ou serviços 1.579.128 1.952.376 9.292.273 10.221.381 31 PÁGINA: 83 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 5. RESULTADOS POR NATUREZA Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas de vendas e/ou serviços 772.470 956.825 4.543.750 5.091.345 Receitas (despesas) operacionais: Interconexão (17.568) (19.908) (119.980) (104.629) Pessoal (90.375) (100.096) (547.174) (599.828) Serviços de terceiros (223.075) (283.070) (1.334.081) (1.510.809) Serviço de manutenção da rede (121.103) (166.331) (218.649) (256.528) Custo de aparelhos e outros (16.849) (45.857) Publicidade e propaganda (11.210) (22.846) (67.283) (114.051) Aluguéis e seguros (116.904) (94.774) (576.983) (673.909) (Provisões) / Reversões 39.490 35.823 (41.493) (54.386) Perdas esperadas em contas a receber de clientes (10.009) (29.647) (127.422) (130.509) Tributos e outras receitas (despesas) (2.334.656) (1.068.626) (135.143) (2.337) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (167.395) Despesas operacionais excluindo depreciação e (2.885.410) (1.749.475) (3.185.057) (3.660.238) amortização Depreciação e amortização (378.676) (452.083) (1.724.894) (1.729.388) Total das despesas operacionais (3.264.086) (2.201.558) (4.909.951) (5.389.626) Prejuízo antes do resultado financeiro e dos tributos (2.491.616) (1.244.733) (366.201) (298.281) Resultado financeiro: Receitas financeiras 2.426.322 27.675 856.360 (20.459) Despesas financeiras (3.344.090) (366.545) (3.982.968) (1.353.222) Total do resultado financeiro (917.768) (338.870) (3.126.608) (1.373.681) Prejuízo antes das tributações (3.409.384) (1.583.603) (3.492.809) (1.671.962) Imposto de renda e contribuição social 24.558 (591) (37.283) Prejuízo do período (3.409.384) (1.559.045) (3.493.400) (1.709.245) Prejuízo atribuído aos acionistas controladores (3.409.384) (1.559.045) (3.409.384) (1.559.045) Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores (84.016) (150.200) Despesas operacionais por função: Custos dos bens e/ou serviços vendidos (669.788) (772.552) (3.623.254) (3.859.613) Despesas com vendas (125.922) (210.999) (721.073) (889.997) Despesas gerais e administrativas (206.232) (208.291) (675.655) (689.444) Outras receitas operacionais 129.977 417.994 551.520 596.737 Outras despesas operacionais (34) 5.062 (441.972) (546.645) Resultado de equivalência patrimonial (2.392.087) (1.432.772) 483 (664) Total das despesas operacionais (3.264.086) (2.201.558) (4.909.951) (5.389.626) 32 PÁGINA: 84 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas de vendas e/ou serviços 1.579.128 1.952.376 9.292.273 10.221.381 Receitas (despesas) operacionais: Interconexão (34.034) (50.492) (231.649) (241.120) Pessoal (182.909) (194.197) (1.155.729) (1.203.589) Serviços de terceiros (468.419) (572.512) (2.763.060) (3.010.233) Serviço de manutenção da rede (249.978) (330.664) (453.335) (531.456) Custo de aparelhos e outros (40.268) (95.639) Publicidade e propaganda (26.028) (38.831) (138.177) (185.883) Aluguéis e seguros (236.835) (211.771) (1.161.325) (1.336.565) (Provisões) / Reversões (3.500) 17.823 (63.485) (113.777) Perdas esperadas em contas a receber de clientes (25.381) (71.079) (266.054) (267.486) Tributos e outras receitas (despesas) (i) (7.106.928) (1.278.150) (127.847) (9.691) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (ii) 592.770 366.558 819.790 Despesas operacionais excluindo depreciação e (8.334.012) (2.137.103) (6.034.371) (6.175.649) amortização Depreciação e amortização (760.600) (895.211) (3.435.963) (3.419.064) Total das despesas operacionais (9.094.612) (3.032.314) (9.470.334) (9.594.713) Prejuízo antes do resultado financeiro e dos tributos (7.515.484) (1.079.938) (178.061) 626.668 Resultado financeiro: Receitas financeiras 10.545.930 1.161.044 4.240.913 1.330.321 Despesas financeiras (12.731.980) (1.070.032) (13.843.494) (2.905.732) Total do resultado financeiro (2.186.050) 91.012 (9.602.581) (1.575.411) Prejuízo antes das tributações (9.701.534) (988.926) (9.780.642) (948.743) Imposto de renda e contribuição social 12.085 (1.716) 33.452 (81.739) Prejuízo do período (9.689.449) (990.642) (9.747.190) (1.030.482) Prejuízo atribuído aos acionistas controladores (9.689.449) (990.642) (9.689.449) (990.642) Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores (57.741) (39.840) Despesas operacionais por função: Custos dos bens e/ou serviços vendidos (1.350.764) (1.572.791) (7.288.378) (7.733.082) Despesas com vendas (266.668) (426.830) (1.483.929) (1.758.287) Despesas gerais e administrativas (423.780) (430.763) (1.389.115) (1.379.855) Outras receitas operacionais 281.274 1.305.629 1.439.181 2.140.729 Outras despesas operacionais (66.021) (38.927) (778.838) (862.929) Resultado de equivalência patrimonial (7.268.653) (1.868.632) 30.745 (1.289) Total das despesas operacionais (9.094.612) (3.032.314) (9.470.334) (9.594.713) Inclui resultado de equivalência patrimonial. No primeiro semestre de 2020, representado principalmente por ganho na alienação de imóvel no montante de R$ 84.920 ((Nota 31(c)) e ganho na alienação do investimento detido na PT Ventures no montante de R$ 79.114 (Nota 30). No primeiro semestre de 2019, refere-se ao registro contábil no montante de R$ 592.770 na controladora e R$ 987.185 no consolidado, dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da sua base de cálculo, bem como da recuperação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, os quais foram objeto de trânsito em julgado em 2019 (vide Nota 11). 33 PÁGINA: 85 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 6. RESULTADO FINANCEIRO Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas financeiras Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com terceiros 201.220 (42.551) 745.883 (122.424) Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com partes relacionadas 1.601.354 (120.301) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros ativos (24.732) 97.091 5.347 30.601 Rendimentos de aplicações financeiras 19.537 53.655 34.413 71.243 Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas 610.580 40.054 Variação cambial sobre aplicações financeiras no exterior 17.271 (1.218) 72.189 (1.259) Outras receitas 1.092 945 (1.472) 1.380 Total 2.426.322 27.675 856.360 (20.459) Despesas financeiras e outros encargos a) Despesas com empréstimos e financiamentos Amortização do desconto de dívidas com terceiros (152.765) (92.369) (364.475) (204.452) Amortização de desconto de dívidas com partes relacionadas (260.167) (78.365) Variação monetária e cambial sobre empréstimos com terceiros (628.703) 142.280 (1.487.357) 252.641 Juros sobre empréstimos com terceiros (313.005) (220.124) (415.652) (316.968) Juros sobre debêntures (27.250) (54.191) (152.979) (84.408) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas (1.553.009) 143.392 Sub-total: (2.934.899) (159.377) (2.420.463) (353.187) b) Outros encargos Juros sobre arrendamentos (21.268) (17.342) (221.515) (231.895) Ganho (Perda) com investimentos financeiros classificados como mantidos para venda 41.565 57.838 (70.751) (169.615) Imposto sobre operações financeiras e encargos bancários (20.936) (21.630) (68.913) (67.203) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros passivos (278.167) (113.802) (916.260) (354.030) Atualização monetária de (provisões)/reversões (86.555) (47.526) (200.418) (85.126) Juros sobre impostos e contribuições parcelados - refinanciamento fiscal (1.071) (2.413) (1.977) (4.025) Operações com instrumentos financeiros derivativos (5.718) (5.718) Outras despesas (42.759) (56.575) (82.671) (82.423) Sub-total: (409.191) (207.168) (1.562.505) (1.000.035) Total (3.344.090) (366.545) (3.982.968) (1.353.222) Resultado financeiro (917.768) (338.870) (3.126.608) (1.373.681) 34 PÁGINA: 86 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas financeiras Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com terceiros 1.025.072 (30.451) 3.540.698 (119.019) Variação monetária e cambial sobre desconto de dívidas com partes relacionadas 6.621.656 (228.487) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros ativos (i) 164.331 1.078.194 171.285 1.250.292 Rendimentos de aplicações financeiras 35.742 110.288 73.287 158.187 Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas 2.496.364 191.010 Variação cambial sobre aplicações financeiras no exterior 199.917 (55.991) 455.368 (56.627) Outras receitas 2.848 96.481 275 97.488 Total 10.545.930 1.161.044 4.240.913 1.330.321 Despesas financeiras e outros encargos a) Despesas com empréstimos e financiamentos Amortização do desconto de dívidas com terceiros (391.367) (189.761) (942.205) (419.648) Amortização de desconto de dívidas com partes relacionadas (823.462) (176.298) Variação monetária e cambial sobre empréstimos com terceiros (3.252.102) 96.787 (7.322.628) 208.378 Juros sobre empréstimos com terceiros (601.909) (422.797) (805.288) (621.806) Juros sobre debêntures (64.283) (106.863) (294.225) (166.449) Juros e variações cambiais sobre empréstimos com partes relacionadas (6.490.475) 277.369 Sub-total: (11.623.598) (521.563) (9.364.346) (999.525) b) Outros encargos Juros sobre arrendamentos (41.880) (35.830) (475.834) (469.008) Ganho (Perda) com investimentos financeiros classificados como mantidos para venda 418.694 (19.839) 133.022 (47.228) Imposto sobre operações financeiras e encargos bancários (58.620) (86.911) (162.825) (189.739) Juros e variações monetárias e cambiais sobre outros passivos (ii) (1.033.781) (246.757) (3.298.097) (801.925) Atualização monetária de (provisões)/reversões (181.387) (86.590) (376.608) (182.377) Juros sobre impostos e contribuições parcelados - refinanciamento fiscal (2.433) (5.225) (4.452) (9.142) Operações com instrumentos financeiros derivativos (127.581) 54.081 (127.581) 54.081 Outras despesas (iii) (81.394) (121.398) (166.773) (260.869) Sub-total: (1.108.382) (548.469) (4.479.148) (1.906.207) Total (12.731.980) (1.070.032) (13.843.494) (2.905.732) Resultado financeiro (2.186.050) 91.012 (9.602.581) (1.575.411) No primeiro semestre de 2019, refere-se ao registro contábil no montante de R$ 875 milhões na controladora e R$ 1.024 milhões no consolidado, relativos a atualização monetária sobre os créditos de PIS e COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da sua base de cálculo, bem como da recuperação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, os quais foram objeto de trânsito em julgado em março e setembro de 2019 (Nota 11). 35 PÁGINA: 87 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas São considerados nessa rubrica os juros relativos ao ajuste a valor presente associados aos passivos de contratos onerosos e fornecedores sujeitos à RJ e respectivas variações cambiais e monetárias. Representado, principalmente, por taxas e comissões bancárias e financeiras. 7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Os tributos sobre a renda abrangem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota para imposto de renda é de 25% e a alíquota para contribuição social é de 9%, produzindo uma taxa tributária nominal combinada de 34%. Os registros relativos à provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro reconhecidos no resultado são os seguintes: Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro Tributos correntes 89 (591) 17.176 Tributos diferidos (Nota 10) 24.469 (54.459) Total 24.558 (591) (37.283) Período de três meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Prejuízo antes das tributações (3.409.384) (1.583.603) (3.492.809) (1.671.962) IRPJ E CSLL IRPJ+CSLL sobre o resultado tributado 1.159.191 538.425 1.187.555 568.467 Equivalência patrimonial (813.310) (487.142) 164 (226) Incentivos fiscais (basicamente, lucro da exploração) 16 (765) Exclusões (adições) permanentes 464.485 (493.785) 137.272 (604.086) Reversão (Provisão) ao valor de realização de créditos fiscais diferidos (810.366) 467.060 (1.119.726) 69.543 Efeito tributário de ativo fiscal diferido de controladas no exterior (205.872) (70.216) Efeito de IRPJ/CSLL na demonstração de resultado 24.558 (591) (37.283) Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro Tributos correntes (1.716) 9.638 (5.217) Tributos diferidos (Nota 10) 12.085 23.814 (76.522) Total 12.085 (1.716) 33.452 (81.739) 36 PÁGINA: 88 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Período de seis meses findos em CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Prejuízo antes das tributações (9.701.534) (988.926) (9.780.642) (948.743) IRPJ E CSLL IRPJ+CSLL sobre o resultado tributado 3.298.522 336.235 3.325.418 322.573 Equivalência patrimonial (2.471.342) (635.335) 10.453 (438) Incentivos fiscais (basicamente, lucro da exploração) (i) 37 34 108 Exclusões (adições) permanentes (ii) 2.248.201 (633.332) 1.023.613 (841.195) Reversão (Provisão) ao valor de realização de créditos fiscais diferidos (iii) (3.063.296) 930.679 (3.753.764) 504.372 Efeito tributário de ativo fiscal diferido de controladas no exterior (iv) (572.302) (67.159) Efeito de IRPJ/CSLL na demonstração de resultado 12.085 (1.716) 33.452 (81.739) Refere-se, basicamente, ao lucro da exploração reconhecido no resultado da controlada Oi Móvel, pela aplicação da Lei nº 11.638/2007. Os efeitos tributários de adições permanentes estão representados, principalmente, pelos efeitos de variação cambial sobre ajustes a valor justo dos passivos reestruturados incluídos no PRJ. Reversão (provisão) ao valor de realização de créditos fiscais diferidos (Nota 10). Efeitos tributários de ativos fiscais diferidos não constituídos de controladas no exterior que não apresentam históricos de rentabilidade e/ou expectativa de geração de lucros tributáveis. 8. CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS As aplicações financeiras realizadas pela Companhia e suas controladas, nos períodos findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 são mensuradas pelos respectivos valores justos. Caixa e equivalentes de caixa CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Caixa e contas bancárias 343.867 152.465 1.498.157 575.863 Equivalentes de caixa 1.912.040 797.502 4.352.496 1.506.082 Total 2.255.907 949.967 5.850.653 2.081.945 CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Operações compromissadas (i) 1.638.834 619.892 3.917.187 1.192.708 Títulos privados (ii) 137.381 84.467 206.696 134.818 CDB - Certificado de Depósito Bancário 133.012 90.427 223.448 173.854 "Time Deposits" 1.486 1.096 Outros 2.813 2.716 3.679 3.606 Equivalentes de caixa 1.912.040 797.502 4.352.496 1.506.082 37 PÁGINA: 89 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Aplicações financeiras de curto e longo prazos CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Títulos privados (iii) 169.092 167.084 197.529 196.203 Títulos públicos 16.949 15.612 24.468 21.589 Total 186.041 182.696 221.997 217.792 Circulante 181.823 177.869 189.362 183.850 Não circulante 4.218 4.827 32.635 33.942 Representado, principalmente, por fundos de investimento exclusivos, sendo a maior parte da carteira composta de Títulos Públicos com remuneração atrelada à taxa Selic. O portfólio encontra-se alocado, preferencialmente, em instrumentos no mercado à vista, possuindo liquidez imediata para todos os investimentos. Representados, principalmente, por letras financeiras do tesouro de bancos privados com remuneração atrelada à taxa CDI e de liquidez imediata. Representados, principalmente, pelos investimentos com rentabilidade atrelada às taxas SELIC e CDB. A Companhia e suas controladas possuem aplicações financeiras no Brasil e no exterior, que possuem como objetivo remunerar o caixa, tendo como "benchmark" o CDI no Brasil, a LIBOR para a parcela denominada em Dólares e a EURIBOR para a parcela denominada em Euros. 9. CONTAS A RECEBER CONTROLADORA1 CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Serviços faturados 1.749.793 1.348.859 5.971.997 5.910.643 Serviços a faturar 376.039 401.008 804.577 842.726 Aparelhos, acessórios e outros ativos 96.943 95.354 457.534 354.928 Subtotal 2.222.775 1.845.221 7.234.108 7.108.297 Perdas esperadas em contas a receber de clientes (448.770) (461.957) (797.542) (773.771) Total 1.774.005 1.383.264 6.436.566 6.334.526 1 Estes montantes incluem saldos com partes relacionadas conforme Nota 29. A composição por idade dos valores a receber é apresentada a seguir: CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 A vencer 1.992.586 1.617.990 5.356.093 5.118.874 Vencidas até 60 dias 122.564 114.255 521.699 527.459 Vencidas de 61 a 90 dias 13.531 17.282 105.701 104.694 Vencidas de 91 a 120 dias 11.748 12.066 90.500 99.299 Vencidas de 121 a 150 dias 14.248 12.004 83.527 83.083 Vencidas acima de 150 dias 68.098 71.624 1.076.588 1.174.888 Total 2.222.775 1.845.221 7.234.108 7.108.297 38 PÁGINA: 90 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas As movimentações nas perdas esperadas em contas a receber de clientes são as seguintes: CONTROLADORA CONSOLIDADO Saldo em 01/01/2019 (461.957) (773.771) Perdas esperadas em contas a receber de clientes (25.381) (265.656) Contas a receber de clientes baixadas como incobráveis 38.568 241.885 Saldo em 30/06/2020 (448.770) (797.542) 10. TRIBUTOS CORRENTES E DIFERIDOS SOBRE A RENDA 1 1 ATIVO CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Tributos correntes a recuperar IR a recuperar (i) 64.096 13.215 309.769 209.513 CS a recuperar (i) 1.202 3 84.282 81.215 IRRF/CS - Impostos retidos na fonte (ii) 21.037 61.506 90.010 251.998 Total circulante 86.335 74.724 484.061 542.726 Tributos diferidos a recuperar IR e CS sobre diferenças temporárias 1 122.989 99.175 Total não circulante 122.989 99.175 Vide quadro de movimentação abaixo. PASSIVO CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Tributos correntes a recolher IR a pagar 36.625 54.358 CS a pagar 2.004 12.296 Total circulante 38.629 66.654 Tributos diferidos a recolher IR e CS sobre diferenças temporárias 1 12.085 Total não circulante 12.085 Vide quadro de movimentação abaixo. Referem-se principalmente a antecipações de IR e CS, os quais serão compensados com tributos federais a serem apurados futuramente. Créditos de IRRF sobre aplicações financeiras, derivativos, mútuo, órgãos públicos e outros que são utilizados como dedução nas apurações dos períodos e CS retida na fonte sobre serviços prestados a órgãos públicos. 39 PÁGINA: 91 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos CONTROLADORA Reconhecido Saldo no resultado Saldo em de IR/CS em 31/12/2019 diferidos 30/06/2020 Tributos diferidos ativos com relação a: Diferenças temporárias Provisões 340.441 81.313 421.754 Provisões de tributos com exigibilidade suspensa 121.805 2.148 123.953 Provisões para fundos de pensão (13.257) 80 (13.177) Perdas esperadas em contas a receber de clientes 174.311 (5.670) 168.641 Participação nos lucros 17.153 (17.153) Variações cambiais 943.055 2.601.124 3.544.179 Ágio incorporado (i) 1.411.748 (139.566) 1.272.182 Obrigação onerosa 430.764 142.007 572.771 Arrendamentos 9.808 2.470 12.278 Outras adições e exclusões temporárias 220.519 (392) 220.127 Tributos diferidos sobre diferenças temporárias 3.656.347 2.666.361 6.322.708 Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL 4.437.246 355.722 4.792.968 Total de tributos diferidos ativos 8.093.593 3.022.083 11.115.676 Tributos diferidos passivos Diferenças temporárias e IR e CS sobre mais valia (ii) (1.178.218) 53.298 (1.124.920) Provisão ao valor de recuperação (iii) (6.927.460) (3.063.296) (9.990.756) Total de tributos diferidos - Ativo (Passivo) (12.085) 12.085 CONSOLIDADO Reconhecido Saldo no resultado Saldo em de IR/CS em 31/12/2019 diferidos 30/06/2020 Tributos diferidos ativos com relação a: Diferenças temporárias Provisões 1.175.247 47.058 1.222.305 Provisões de tributos com exigibilidade suspensa 164.554 4.548 169.102 Provisões para fundos de pensão (14.105) 80 (14.025) Perdas esperadas em contas a receber de clientes 432.420 3.935 436.355 Participação nos lucros 81.319 (61.838) 19.481 Variações cambiais 1.736.933 2.106.283 3.843.216 Ágio incorporado (i) 1.411.749 (139.567) 1.272.182 Obrigação onerosa 1.977.824 640.318 2.618.142 Arrendamentos 92.374 62.012 154.386 Outras adições e exclusões temporárias 860.878 9.530 870.408 Tributos diferidos sobre diferenças temporárias 7.919.193 2.672.359 10.591.552 Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL 14.762.087 1.006.817 15.768.904 Total de tributos diferidos ativos 22.681.280 3.679.176 26.360.456 Tributos diferidos passivos Diferenças temporárias e IR e CS sobre mais valia (ii) (2.297.344) 98.402 (2.198.942) Provisão ao valor de recuperação (iii) (20.284.761) (3.753.764) (24.038.525) Total de tributos diferidos - Ativo (Passivo) 99.175 23.814 122.989 Referem-se a: (i) créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos apurados sob a forma de benefício fiscal originado dos ágios pagos na aquisição da Companhia registrados pelas empresas incorporadas no decorrer do ano de 2009. A realização do crédito fiscal decorre da amortização do saldo de ágio fundamentado na licença de STFC e na mais valia do 40 PÁGINA: 92 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas imobilizado, com aproveitamento fiscal previsto até 2025 e (ii) a créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos originados dos ágios pagos na aquisição de participações da Companhia nos anos de 2008 e 2011 registrados pelas empresas incorporadas na Telemar Participações S.A. ("TmarPart") e esta pela Companhia em 1 de setembro de 2015, a fundamentação destes ágios está pautada na rentabilidade futura da Companhia e sua amortização está prevista até 2025. Refere-se, substancialmente, aos efeitos tributários sobre a mais valia de ativos imobilizado e intangível, incorporados da TmarPart. A Companhia, com base no demonstrativo da expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, e no confronto da estimativa das parcelas anuais de realização das diferenças temporárias ativas e passivas, procedeu à revisão da sua estimativa de recuperação dos tributos diferidos, tendo identificado e registrado provisão ao valor de recuperação.

O estoque de prejuízos fiscais no Brasil e de controladas no exterior é de aproximadamente R$ 35.766.317 e R$ 14.433.424, e correspondem a R$ 12.160.548 e R$ 3.608.356 de tributos diferidos ativos, respectivamente, que não expiram e que poderão ser compensados no futuro. 11. OUTROS TRIBUTOS ATIVO CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 ICMS a recuperar (i) 241.612 254.684 1.221.824 1.301.684 PIS e COFINS (ii) 1.383.355 1.463.569 2.687.226 2.736.009 Outros 61 54 80.910 47.257 Total 1.625.028 1.718.307 3.989.960 4.084.950 Circulante 481.508 485.428 1.636.852 1.089.391 Não circulante 1.143.520 1.232.879 2.353.108 2.995.559 PASSIVO CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 ICMS 134.584 141.147 546.926 526.618 ICMS Convênio nº 69/1998 47.198 46.681 204.962 220.467 PIS e COFINS (iii) 368.292 311.597 851.128 574.063 FUST/FUNTTEL/Radiodifusão (iv) 205.624 204.219 673.037 669.193 Fistel (v) 736 540.140 Outros (vi) 7.347 7.338 196.154 120.460 Total 763.781 710.982 3.012.347 2.110.801 Circulante 218.778 172.674 1.765.581 886.763 Não circulante 545.003 538.308 1.246.766 1.224.038 O ICMS a recuperar é decorrente, em sua maior parte, das antecipações e dos créditos constituídos na aquisição de bens do imobilizado, cuja compensação com as obrigações fiscais desse imposto ocorre em até 48 meses, de acordo com a Lei Complementar nº 102/2000. A Companhia e suas controladas mantinham ações judiciais em que reivindicam o direito à exclusão dos valores relativos ao ICMS das bases de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS, 41 PÁGINA: 93 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas bem como a recuperação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, observado o prazo prescricional. Em 2019, transitaram em julgado nos Tribunais Regionais Federais das 1ª e 2ª Regiões (Brasília e Rio de Janeiro) decisões favoráveis proferidas nos três principais processos da Companhia relativos à discussão sobre a não incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS. Referidos créditos foram habilitados para compensação pela Secretaria da Receita Federal entre maio e outubro de 2019, de modo que a Companhia vem utilizando-o para quitar tributos federais vincendos desde junho de 2019. O montante total apurado do crédito foi de aproximadamente R$ 3 bilhões, somados os três processos. Representado, principalmente, pela tributação do Programa de Integração Social e Contribuição para Seguridade Social sobre faturamento, receita financeira e outras receitas. A Companhia e suas controladas, Telemar e Oi Móvel ajuizaram ações para discutir o correto cálculo da Contribuição destinada ao FUST e realizaram ao longo das ações depósitos judiciais a fim de suspender a exigibilidade da cobrança. Como tais discussões ainda serão apreciadas pelos tribunais superiores, eventual transformação em pagamento definitivo dos valores depositados não deverá ocorrer dentro de 2 (dois) anos. Montante devido relativamente à taxa Fistel que, a partir da publicação da Medida Provisória nº 952/2020, teve seu pagamento prorrogado para 31 de agosto de 2020. Representado, principalmente, por atualização monetária sobre exigibilidade suspensa, além de imposto retido sobre operações de mútuo e JSCP. 12. DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS Em algumas situações, por exigência legal ou determinação judicial, ou ainda, por decisão da Companhia pela apresentação de garantias, são efetuados depósitos judiciais para garantir a continuidade dos processos em discussão. Esses depósitos judiciais podem ser exigidos para processos cuja probabilidade de perda foi avaliada pela Companhia, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos, como provável, possível ou remota. A Companhia reconhece no ativo circulante o valor que se esperada ser resgatado de depósitos judiciais ou valor que se espera ser compensado de depósitos judiciais contra provisões nos próximos doze meses. Conforme estabelecido pelas respectivas legislações, os depósitos judiciais são atualizados monetariamente. CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Cíveis 2.996.056 3.201.414 4.876.507 5.027.848 Tributárias 792.752 771.995 1.979.271 2.301.986 Trabalhistas 362.388 337.741 931.414 883.125 Subtotal: 4.151.196 4.311.150 7.787.192 8.212.959 Perda estimada (10.262) (20.920) (40.676) (47.112) Total 4.140.934 4.290.230 7.746.516 8.165.847 Circulante 1.115.961 1.198.219 1.471.739 1.514.464 Não circulante 3.024.973 3.092.011 6.274.777 6.651.383 42 PÁGINA: 94 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 13. DESPESAS ANTECIPADAS CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Custos incorridos no cumprimento de contratos (IFRS 15) (i) 205.543 236.319 1.017.212 1.016.337 Fistel (ii) 368 302.551 Publicidade e propaganda 814 814 47.944 55.695 Seguros 9.888 10.868 36.996 25.807 Fiança bancária 5.730 6.888 28.915 31.297 Outras 24.443 6.437 194.612 124.944 Total 246.786 261.326 1.628.230 1.254.080 Circulante 160.772 155.513 1.067.797 670.344 Não circulante 86.014 105.813 560.433 583.736 Representado por despesas de comissões incorridas no cumprimento de contratos. As movimentações ocorridas no período são as seguintes: CONTROLADORA CONSOLIDADO Saldo em 01/01/2019 236.319 1.016.337 Custos incorridos 47.846 369.301 Apropriação ao resultado (78.622) (368.426) Saldo em 30/06/2020 205.543 1.017.212 A Medida Provisória nº 952/2020, em seu art. 1º, inciso I combinado com art. 2º, inciso I, prorrogou para 31 de agosto de 2020 o prazo para pagamento das taxas referentes ao FISTEL. 14. DEMAIS ATIVOS CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Aval com partes relacionadas 58.535 56.754 Créditos a receber - Venda PT Ventures (i) 219.821 Adiantamentos e valores a recuperar de fornecedores 86.578 124.760 806.904 767.900 Valores a receber com venda de imobilizado 81.527 81.998 304.831 302.947 Valores a receber 9.589 107.843 53.406 Adiantamentos a empregados 12.354 17.178 61.721 79.830 Outros 44.415 45.895 100.843 85.739 Total 283.409 336.174 1.601.963 1.289.822 Circulante 251.198 303.509 1.215.844 852.155 Não circulante 32.211 32.665 386.119 437.667 Crédito a receber da Sonangol relativo a venda da PT Ventures, ocorrida em 23 de janeiro de 2020. Para mais informações vide Nota 30 (a). 15. INVESTIMENTOS CONTROLADORA CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Investimentos em controladas 10.840.434 14.483.150 Negócios em conjunto 27.434 28.632 Investimentos em coligadas 47.676 48.578 Incentivos fiscais, líquidos das provisões para perdas 10.273 10.273 31.876 31.876 Outros investimentos 3.799 3.799 15.163 24.679 Total 10.854.506 14.497.222 122.149 133.765 43 PÁGINA: 95 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Resumo das movimentações dos saldos de investimento CONTROLADORA CONSOLIDADO Saldo em 31/12/2019 14.497.222 133.765 Equivalência patrimonial (Nota 5) (7.268.653) 30.745 Equivalência reflexa sobre outros resultados abrangentes em controladas e coligadas 45.090 1.031 Reclassificação da equivalência patrimonial para ativos mantidos para venda (150.409) (33.924) Reclassificação da equivalência patrimonial para provisão para patrimônio líquido negativo 1.774.873 Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada 900.000 Aumento de capital em controladas 179.632 Reclassificação de/para mantidos para venda (*) 876.714 Outros 37 (9.468) Saldo em 30/06/2020 10.854.506 122.149 Reclassificação entre ativos mantidos para venda e ativos do investimento PT Participações, considerando que parte dos investimentos diretos e indiretos da PT Participação são operacionais e parte não operacionais, respectivamente. Os principais dados relativos às participações diretas em controladas, ajustados para fins de aplicação da equivalência patrimonial, são os seguintes: CONTROLADORA 30/06/2020 Quantidade em milhares de ações Participação - % Lucro (Prejuízo) Patrimônio líquido do Controladas líquido período Ordinárias Preferenciais Capital total Capital votante Telemar 9.992.878 (5.653.147) 154.032.213 189.400.783 100 100 Rio Alto 4.021 17 215.538.129 215.538.129 100 100 Oi Holanda (2.099.983) (606.454) 100 100 100 Oi Serviços Financeiros 5.305 2.018 799 100 100 PTIF (4.090.802) (1.171.383) 0,042 100 100 CVTEL (2.065) (233) 18 100 100 Carrigans 145 0,100 100 100 Serede (298.562) 18.258 24.431.651 17,51 17,51 PT Participações (*) 1.107.339 150.410 1.000.000 100 100 A participação no patrimônio líquido e no resultado da PT Participações estão representados por: (i) investimentos de R$ 876.714 e receita de equivalência patrimonial de R$ 157.920, classificados no grupo de investimentos; e (ii) investimentos de R$ 230.625 e despesa de equivalência patrimonial de R$ 7.510, classificados no grupo de ativos mantidos para venda. 44 PÁGINA: 96 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Equivalência patrimonial Provisão para Períodos de três meses Períodos de seis meses patrimônio líquido findos em findos em Valor do investimento negativo Controladas 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Telemar (1.879.362) (1.372.802) (5.653.147) (1.733.052) 9.992.878 14.521.304 Rio Alto 13 47 17 95 4.021 4.004 Oi Holanda (136.471) 6.209 (606.454) (16.271) 2.099.983 1.493.529 Oi Serviços Financeiros 1.014 1.059 2.018 2.167 5.305 3.287 PTIF (253.985) 13.647 (1.171.383) (59.774) 4.090.802 2.919.419 CVTEL (154) (60) (233) (169) 2.065 1.325 Carrigans 145 107 Serede 4.778 (3.733) 3.197 (222) 52.279 55.476 Reclassificação de investimentos mantidos para venda (PT Participações) (126.252) 157.920 876.714 Resultado não realizado com investidas 4.872 (2.131) 6.922 (3.376) (38.629) (45.552) Subtotal: (2.385.547) (1.357.764) (7.261.143) (1.810.602) 10.840.434 14.483.150 6.245.129 4.469.749 Investimento em empresas operacionais (PT Participações) (i) (6.540) (75.008) (7.510) (58.030) 230.625 3.421.062 Total (2.392.087) (1.432.772) (7.268.653) (1.868.632) 11.071.059 17.904.212 6.245.129 4.469.749 Resultado de equivalência patrimonial e correspondentes investimentos detidos nas operações em África e Ásia, classificadas como ativos mantidos para venda. Informações financeiras resumidas 30/06/2020 Controladas Ativos Passivos Receitas Telemar (1) 32.382.648 22.389.770 2.632.986 Oi Holanda (1) 1.819148 3.919.131 PTIF (1) 1.371.993 5.462.795 Rio Alto 5.377 1.356 Oi Serviços Financeiros 20.699 15.394 268 CVTEL 1 2.066 PT Participações 1.335.374 1.633.936 103.044 Serede 1.727.933 620.594 1.151.720 (1) Valores ajustados para fins de consolidação e equivalência patrimonial. 31/12/2019 30/06/2019 Controladas Ativos Passivos Receitas Telemar (1) 34.884.055 20.362.751 3.116.781 Oi Holanda (1) 1.090.870 2.584.399 PTIF (1) 832.548 3.751.967 Rio Alto 5.332 1.328 Oi Serviços Financeiros 21.372 18.085 262 CVTEL 9 1.334 Serede 1.362.990 1.679.809 1.226.382 PT Participações 4.597.579 1.176.517 (1) Valores ajustados para fins de consolidação e equivalência patrimonial. 45 PÁGINA: 97 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas 16. IMOBILIZADO CONTROLADORA Equipamento Equipamentos s de de Obras em comutação transmissão e Direito de uso - Outros andamento automática outros (1) Infraestrutura Prédios Arrendamentos ativos Total Custo do imobilizado (valor bruto) Saldo em 31/12/2019 92.241 6.308.419 25.260.963 6.843.588 1.796.985 709.740 2.297.906 43.309.842 Modificações contratuais 7.727 7.727 Adições 445.229 11.296 42.358 98.459 1.757 599.099 Baixas (5.960) (21) (139.309) (13.248) (26.469) (185.007) Transferências (411.410) 810 251.054 144.619 3.154 11.773 Saldo em 30/06/2020 120.100 6.309.208 25.384.004 7.017.317 1.800.139 789.457 2.311.436 43.731.661 Depreciação acumulada Saldo em 31/12/2019 (6.224.607) (21.836.073) (4.786.367) (1.513.000) (50.609) (1.778.675) (36.189.331) Despesas de depreciação (15.715) (259.735) (215.546) (12.844) (37.177) (20.190) (561.207) Baixas 21 137.056 4.915 2.209 (8.115) 136.086 Saldo em 30/06/2020 (6.240.301) (21.958.752) (4.996.998) (1.525.844) (85.577) (1.806.980) (36.614.452) Imobilizado líquido Saldo em 31/12/2019 92.241 83.812 3.424.890 2.057.221 283.985 659.131 519.231 7.120.511 Saldo em 30/06/2020 120.100 68.907 3.425.252 2.020.319 274.295 703.880 504.456 7.117.209 Taxa anual de depreciação (média) 10% 12% 10% 9% 8% 15% Os equipamentos de transmissão e outros incluem equipamentos de transmissão e comunicação de dados. CONSOLIDADO Equipamentos Equipamentos de Obras em de comutação transmissão e Direito de Uso - Outros andamento automática outros (1) Infraestrutura Prédios Arrendamentos ativos Total Custo do imobilizado (valor bruto) Saldo em 31/12/2019 2.158.327 20.213.536 67.333.635 31.993.328 4.236.477 8.835.501 6.806.796 141.577.600 Modificações contratuais 644.356 644.356 Adições 3.353.268 59.895 128.483 426 1.100.252 16.665 4.658.989 Baixas (i) (66.502) (21) (171.884) (149.426) (865.192) (1.253.025) Transferências (3.290.806) 9.618 2.554.465 661.693 14.024 51.006 Transferência para ativos mantidos para venda (159) (159) Saldo em 30/06/2020 2.154.287 20.223.133 69.776.111 32.634.078 4.250.927 9.714.917 6.874.308 145.627.761 Depreciação acumulada Saldo em 31/12/2019 (19.211.934) (50.355.582) (23.495.796) (2.726.033) (929.910) (5.947.511) (102.666.766) Despesas de depreciação (138.939) (1.397.061) (720.206) (46.233) (518.605) (116.604) (2.937.648) Baixas 21 169.074 121.684 117.855 (8.115) 400.519 Transferências 1.065 (2.292) (1.275) 1 2.501 Transferência para ativos mantidos para venda 165 165 Saldo em 30/06/2020 (19.349.787) (51.585.861) (24.095.593) (2.772.265) (1.330.660) (6.069.564) (105.203.730) Imobilizado líquido Saldo em 31/12/2019 2.158.327 1.001.602 16.978.053 8.497.532 1.510.444 7.905.591 859.285 38.910.834 Saldo em 30/06/2020 2.154.287 873.346 18.190.250 8.538.485 1.478.662 8.384.257 804.744 40.424.031 Taxa anual de depreciação (média) 10% 12% 10% 9% 11% 15% (1) Os equipamentos de transmissão e outros incluem equipamentos de transmissão e comunicação de dados. 46 PÁGINA: 98 de 136 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - OI S.A. - Em Recuperação Judicial Versão : 1 Notas Explicativas Referem-se, substancialmente, aos impactos oriundos da alienação societária ocorrida entre prestadoras de serviço de infraestrutura, na natureza de Torres. Informações adicionais De acordo com os contratos de concessão da ANATEL, os bens integrantes do patrimônio das Concessionárias, que sejam indispensáveis à prestação do STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado, previstos nos referidos contratos são denominados reversíveis. Em 30 de junho de 2020, o saldo residual dos bens reversíveis da controladora é de R$ 3.010.571 (31/12/2019 - R$ 3.040.263), composto por bens e instalações em andamento, equipamentos de comutação, transmissão e terminais de uso público, equipamentos de rede externa, equipamentos de energia e equipamentos de sistemas e suporte à operação. No consolidado, o referido saldo monta a R$ 9.145.548 (31/12/2019 - R$ 9.048.877). No período findo em 30 de junho de 2020, foram capitalizados encargos financeiros e custos de transação às obras em andamento na taxa média de 8% a.a. Movimentação dos direitos de uso - arrendamentos CONTROLADORA Torres Espaço físico Veículos Imóveis Total Custo do arrendamento (valor bruto) Saldo em 31/12/2019 644.082 39.302 24.806 1.550 709.740 Modificações contratuais 8.377 (347) (1) (302) 7.727 Adições 32.538 62.772 3.149 98.459 Baixas (22.251) (2.297) (1.921) (26.469) Saldo em 30/06/2020 662.746 99.430 26.033 1.248 789.457 Depreciação acumulada Saldo em 31/12/2019 (41.441) (5.814) (3.143) (211) (50.609) Despesas de depreciação (24.328) (7.850) (4.911) (88) (37.177) Baixas 1.451 438 320 2.209 Saldo em 30/06/2020 (64.318) (13.226) (7.734)