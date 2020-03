MarketScreener Homepage > Equities > Australian Stock Exchange > Oklo Resources Limited OKU AU000000OKU1 OKLO RESOURCES LIMITED (OKU) Add to my list End-of-day quote Australian Stock Exchange - 03/23 0.165 AUD +13.79% 06:18p OKLO RESOURCES : Drilling Continues to Extend Mineralisation at Seko PU 03/13 OKLO RESOURCES : Half Year Financial Report PU 03/06 OKLO RESOURCES : Change in substantial holding from RSG PU Summary Quotes Charts News Calendar Company News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Oklo Resources : Drilling Continues to Extend Mineralisation at Seko 0 03/23/2020 | 06:18pm EDT Send by mail :

Further wide zones of moderate to high-grade gold mineralisation returned from the infill and extensional holes. Significant intersections include:

high-grade gold mineralisation returned from the infill and extensional holes. Significant intersections include: 36m at 3.20g/t gold from 124m including; 13m at 7.32g/t gold from 147m, and; 43m at 2.77g/t gold from 174m including; 20m at 4.25g/t gold from 174m 27m at 3.95g/t gold from 110m including; 3m at 28.73g/t gold from 112m, with the hole ending in mineralisation 51m at 1.51g/t gold from 81m including; 25m at 2.25g/t gold from 84m 17m at 3.09g/t gold from 157m including; 6m at 5.44g/t gold from 168m 37m at 2.66g/t gold from 198m including; 8m at 5.30g/t gold from 203m 36m at 2.14g/t gold from 46m including; 10m at 3.75g/t gold from 61m 17m at 2.52g/t gold from 144m including; 4m at 6.38g/t gold from 145m

Results indicate strong potential for high-grade shoot development below SK2.

high-grade shoot development below SK2. Expanded drilling program underway at SK1 North to accelerate the evaluation of this exciting discovery for incorporation into the maiden Mineral Resource estimate scheduled for Q2 2020.

AC drilling to immediate south of Seko towards the Koko discovery is now complete.

Results from the metallurgical testwork program expected in April. The Company provides the following update regarding the Coronavirus pandemic ("COVID-19"). Field activities remain unaffected and drilling continues at Dandoko under the supervision of our Malian technical team. Enhanced health monitoring and sanitary procedures have been implemented, based on the Company's existing Ebola protocols. All expatriate employees departed Mali prior to the closing of borders and are currently working from home at their respective domiciles. At this stage, field work is expected to continue as planned and Oklo's management continues to actively monitor developments and will provide further updates should the situation change. 24th MARCH 2020 "With the final results from the deep resource definition drilling at SK2 and SK3 either in line or better than expected, all eyes are now on the next batch of assay results from SK1 North. We look forward to providing our next progress report on this exciting discovery in the near future." - commented Oklo's Managing Director, Simon Taylor. Oklo Resources Limited ("Oklo" or "the Company") is pleased to report final assay results from its deeper resource definition drilling program over SK2 and SK3 at Seko within the Company's flagship Dandoko Project. Oklo's Dandoko Project is located within the Kenieba Inlier of west Mali, approximately 30km east of B2Gold's 7.1Moz Fekola Project and 50km south-southeast of Barrick's 12.5Moz Loulo Project (Figure 1(a)). The Company currently holds ~500km2 of highly prospective ground in this emerging world-class gold region. Extensive gold anomalies have previously been outlined by auger drilling along the 12km-long Dandoko gold corridor (Figure 1(b)). The potential of this corridor to host large, gold mineralised systems has been demonstrated by the recent drilling success at Seko and several other nearby prospect areas. Figure 1(a): Location of Oklo's gold projects in west Mali. Figure 1(b): Location of Seko gold trends within the Dandoko gold corridor SEKO DRILLING Oklo's current field program is focused on infill drilling and closing off previously defined areas of gold mineralisation at Seko and adjoining areas in advance of its maiden Mineral Resource estimate. Seko comprises five coherent auger gold trends (SK1-5) with a combined strike length of ~7km. All assay results have been received and reported from the initial phase of shallow AC and RC resource definition drilling (57 holes for 5,045m), testing the Seko gold mineralisation to depths averaging 85m and up to 184m. PAGE 2 OF 27 24th MARCH 2020 The Company has previously announced assay results from the first 12 RC holes at SK2 and 15 RC holes at SK3 with significant intersections of 65m at 7.11g/t gold and 53m at 4.34g/t at SK21 and 20m at 3.08g/t gold and 50m at 1.55g/t gold2. Results from the deeper RC and DD resource drilling phase over SK2 and SK3 (18 holes for 3,365m) are reported in this release. These holes were drilled in late December 2019 and early January 2020, however their analysis was deferred following receipt of the outstanding initial results from SK1 North, which included 47m at 10.95 g/t3. The evaluation of SK1 North is ongoing with one multipurpose drill rig. Significant drill hole intersections are summarised in Table 1 and Table 3. All drill hole locations are summarised in Table 2 and are graphically represented in Figures 2-7. SK2 The final batch of results from SK2 included four RC holes for 542m and six DD holes for 1,312m (including RC pre-collars) testing for potential depth extension to the known mineralisation (Figure 3-4). Two of the DD holes and one RC hole were abandoned prior to their target depths due to drilling issues and were subsequently re-drilled. The deepest hole was drilled to a down hole depth of 276m (approximately 225m below surface). Further wide zones of gold mineralisation were intersected in both the RC and DD holes, including 36m at 3.20g/t gold from a down hole depth of 124m (including 13m at 7.32g/t gold) and 43m at 2.77g/t gold from 174m in hole RDSK19-054 (Figure 4). This remarkably wide zone of gold mineralisation is separated by a flat-lying, post mineralisation mafic dyke. Significantly, this zone continued at depth, albeit at a lower grade, with the final interval returning 1.24g/t gold at 239m down hole (approximately 195m below surface). This intersection also supported the interpreted steep, southerly plunge of the high-grade core to SK2 (Figure 3). Hole RDSK19-050 returned 37m at 2.66g/t gold from 198m and a second zone of mineralisation at depth including 18m at 1.32g/t gold from 244m. Further multiple zones of wide mineralisation were returned from hole RCSK19-153, which intersected 51m at 1.51g/t gold from 81m (including 25m at 2.25g/t gold) and a deeper zone of 17m at 3.09g/t gold from 157m. SK3 The final batch of results from SK3 included six RC holes for 937m and two DD holes for 501m (including RC pre-collars) testing for potential depth extension to the known mineralisation. One RC hole was prematurely abandoned and subsequently re-drilled. Further significant gold mineralisation was intersected on the eastern edge of SK3 in hole RCSK20-162 from 46m (shallower than expected), returning 36m at 2.14g/t gold within the oxide zone (Figure 5). A further RC hole has since been drilled to investigate this zone, with assay results pending. DRILL RESULTS PENDING Assay results are pending from approximately 9,500m of reconnaissance AC drilling between Koko and SK1 and the current RC and DD drilling at SK1 North, which is ongoing. Refer ASX announcement of 10 December 2019, "Further Spectacular Intersections at Seko 65m at 7.1g/t Gold" Refer ASX Announcement of 17 December 2019, "More Wide Zones of Gold from Seko" Refer ASX announcement of 20 November 2019, "Spectacular Hit of 47m at 10.97g/t Gold from Seko" PAGE 3 OF 27 24th MARCH 2020 Table 1: Summary of significant SK2 & SK3 drill intersections AREA SK2 SK3 HOLE No. FROM TO WIDTH GOLD (m) (m) (m) (g/t) REVERSE CIRCULATION DRILLING RCSK19-153 15 31 16 1.45 81 132 51 1.51 includes 84 109 25 2.25 includes 87 90 3 6.22 157 174 17 3.09 includes 168 174 6 5.44 206 210 4 2.37 RCSK19-156 8 28 20 1.11 DIAMOND DRILLING RDSK19-050 127 130 3 1.36 198 235 37 2.66 includes 203 211 8 5.30 includes 215 216 1 10.10 244 262 18 1.32 RDSK19-053 148 156 8 2.00 includes 152 154 2 5.69 177 210 33 1.33 includes 202 210 8 2.24 RDSK19-054 124 160 36 3.20 includes 147 160 13 7.32 includes 147 151 4 14.65 174 217 43 2.77 includes 174 194 20 4.25 includes 182 186 4 7.23 REVERSE CIRCULATION DRILLING RCSK19-154 12 21 9 1.40 146 147 1 13.50 155 166 11 1.42 215 237 22 1.05 RCSK19-155 80 84 4 1.03 RCSK19-158 18 20 2 1.03 86 88 2 1.31 103 104 2 1.80 RCSK19-160 110 137 27 3.95 includes 112 115 3 28.73 208 209 1 2.50* RCSK20-162 0 5 5 3.14 46 82 36 2.14 includes 61 71 10 3.75 93 101 8 1.94 DIAMOND DRILLING RDSK20-061 144 161 17 2.52 145 149 4 6.38 All intervals are reported using a threshold where the interval has a 0.3g/t Au average or greater over the sample interval and selects all material greater than 0.10g/t Au allowing for up to two samples of included dilution every 10m. Sampling was completed as 1m for DD/RC/AC drilling. * hole ends in mineralisation PAGE 4 OF 27 24th MARCH 2020 Figure 2: Drill plan showing Leapfrog gold isosurfaces from recent and previous drilling programs (AC, RC and DD) over Seko Anomalies SK1-5 PAGE 5 OF 27 24th MARCH 2020 Figure 3: SK2 Long Section showing Leapfrog gold isosurfaces PAGE 6 OF 27 24th MARCH 2020 Figure 4: Seko SK2 Cross Section B-B' 1396320mN Figure 5: Seko SK3 Cross Section A-A' 1396840mN PAGE 7 OF 27 24th MARCH 2020 Figure 6: Seko SK2 Drill Hole Location Plan Figure 7: Seko SK3 Drill Hole Location Plan PAGE 8 OF 27 24th MARCH 2020 Table 2: SK2 and SK3 RC & DD drill hole locations HOLE ID EAST NORTH RL LENGTH AZI. INC. SK2 RDSK19-050 267431 1396419 174 315 140 -55 RDSK19-051A 267390 1396360 172 154 90 -60 RDSK19-052A 267400 1396360 172 60 90 -60 RDSK19-053 267410 1396360 172 276.3 98 -57 RDSK19-054 267606 1396320 164 246.2 270 -60 RDSK19-055 266940 1397160 199 261.1 90 -55 RCSK19-153 267430 1396320 169 221 92 -57 RCSK19-156 267478 1396281 163 130 90 -60 RCSK19-157A 267430 1396280 167 80 90 -60 RCSK19-158 267417 1396281 168 111 90 -60 SK3 RCSK19-154 266850 1397080 202 243 90 -55 RCSK19-155 266860 1397160 201 156 90 -55 RCSK19-159A 266645 1396640 197 61 90 -60 RCSK19-160 266641 1396640 197 209 90 -60 RCSK20-162 266864 1396840 196 145 270 -55 RCSK20-184 266784 1397102 202 123 90 -55 RDSK19-056 266880 1397080 201 264.2 90 -55 RDSK20-061 266655 1396720 198 237.3 90 -60 - hole abandoned prior to target depth due to drilling issues and subsequently redrilled.

This announcement is authorised for release by Oklo's Managing Director, Simon Taylor. For further information, please contact: Simon Taylor Managing Director T: +61 2 8319 9233 E: staylor@okloresources.com PAGE 9 OF 27 24th MARCH 2020 ABOUT OKLO RESOURCES Oklo Resources is an ASX listed gold exploration company with a total landholding of 1,405km2 covering highly prospective greenstone belts in Mali, West Africa. The Company's current focus is on its West Mali landholding (~405km2), and in particular its flagship Dandoko Project located east of the prolific Senegal-Mali Shear Zone and in close proximity to numerous world-class gold operations. The Company has a corporate office located in Sydney, Australia and an expert technical team based in Bamako, Mali, led by Dr Madani Diallo who has previously been involved in several significant discoveries totalling circa 30Moz gold. Figure 8: Location of Oklo Projects in West and South Mali Competent Person's Declaration The information in this announcement that relates to Exploration Results is based on information compiled by geologists employed by Africa Mining (a wholly owned subsidiary of Oklo Resources) and reviewed by Mr Simon Taylor, who is a member of the Australian Institute of Geoscientists. Mr Taylor is the Managing Director of Oklo Resources Limited. Mr Taylor is considered to have sufficient experience deemed relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration, and to the activity that he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (the 2012 JORC Code). Mr Taylor consents to the inclusion in this report of the matters based on this information in the form and context in which it appears. This report contains information extracted from previous ASX market announcements reported in accordance with the JORC Code (2012) and available for viewing at www.okloresources.com. Oklo Resources confirms that in respect of these announcements it is not aware of any new information or data that materially affects the information included in any original ASX market announcement. The announcements are as follows: DANDOKO PROJECT: Announcements dated 21st December 2016, 30th January 2017, 21st February 2017, 3rd March 2017, 7th March 2017, 15th March 2017, 30th March 2017, 6th April 2017, 26th April 2017, 29th May 2017, 21st June 2017, 12th July 2017, 25th July 2017, 14th August 2017, 16th August 2017, 4th September 2017, 28th November 2017, 5th December 2017, 20th December 2017, 5th February 2018, 22nd February 2018, 8th March 2018, 28th March 2018, 3rd May 2018, 16th May 2018, 22nd May 2018, 2nd July 2018, 6th August 2018, 28th August 2018, 3rd September 2018, 19th September 2018, 30th January 2019, 6th March 2019, 15th August 2019, 22nd October 2019, 20th November 2019,10th December 2019, 17th December 2019, 14th January 2020, 20th January 2020, 29th January 2020 and 25th February 2020. PAGE 10 OF 27 24th MARCH 2020 Table 3: SK1 & SK3 RC and DD assay results ≥0.10g/t Au HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-153 2 3 0.49 RCSK19-153 55 56 0.17 RCSK19-153 3 4 0.13 RCSK19-153 57 58 0.68 RCSK19-153 4 5 0.22 RCSK19-153 58 59 1.50 RCSK19-153 6 7 0.10 RCSK19-153 59 60 0.19 RCSK19-153 7 8 0.14 RCSK19-153 67 68 0.15 RCSK19-153 8 9 0.24 RCSK19-153 81 82 0.98 RCSK19-153 9 10 0.15 RCSK19-153 83 84 0.57 RCSK19-153 10 11 0.11 RCSK19-153 84 85 3.63 RCSK19-153 11 12 1.49 RCSK19-153 85 86 1.28 RCSK19-153 12 13 0.11 RCSK19-153 86 87 1.20 RCSK19-153 13 14 0.12 RCSK19-153 87 88 4.65 RCSK19-153 15 16 2.02 RCSK19-153 88 89 3.91 RCSK19-153 16 17 0.32 RCSK19-153 89 90 10.10 RCSK19-153 17 18 0.15 RCSK19-153 90 91 1.40 RCSK19-153 18 19 0.32 RCSK19-153 92 93 1.81 RCSK19-153 19 20 0.30 RCSK19-153 93 94 1.36 RCSK19-153 20 21 0.65 RCSK19-153 94 95 0.47 RCSK19-153 21 22 0.93 RCSK19-153 95 96 0.24 RCSK19-153 22 23 1.65 RCSK19-153 96 97 1.58 RCSK19-153 23 24 1.47 RCSK19-153 97 98 0.97 RCSK19-153 24 25 2.32 RCSK19-153 98 99 1.24 RCSK19-153 25 26 1.61 RCSK19-153 99 100 0.97 RCSK19-153 26 27 1.77 RCSK19-153 100 101 4.31 RCSK19-153 27 28 1.04 RCSK19-153 101 102 8.68 RCSK19-153 28 29 4.99 RCSK19-153 102 103 2.29 RCSK19-153 29 30 2.39 RCSK19-153 103 104 3.85 RCSK19-153 30 31 1.35 RCSK19-153 104 105 1.96 RCSK19-153 31 32 0.24 RCSK19-153 105 106 0.34 RCSK19-153 39 40 0.16 RCSK19-153 106 107 0.85 RCSK19-153 40 41 0.10 RCSK19-153 107 108 0.22 RCSK19-153 41 42 2.94 RCSK19-153 108 109 4.09 RCSK19-153 42 43 0.76 RCSK19-153 109 110 0.49 RCSK19-153 43 44 0.17 RCSK19-153 110 111 0.34 RCSK19-153 44 45 0.17 RCSK19-153 111 112 0.22 RCSK19-153 45 46 0.16 RCSK19-153 113 114 1.02 RCSK19-153 46 47 0.19 RCSK19-153 114 115 0.86 RCSK19-153 47 48 0.44 RCSK19-153 115 116 0.67 RCSK19-153 48 49 0.46 RCSK19-153 116 117 0.75 RCSK19-153 51 52 0.41 RCSK19-153 117 118 0.20 RCSK19-153 52 53 0.28 RCSK19-153 118 119 0.94 RCSK19-153 53 54 0.55 RCSK19-153 119 120 1.69 PAGE 11 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-153 120 121 0.70 RCSK19-153 171 172 5.68 RCSK19-153 121 122 0.54 RCSK19-153 172 173 5.29 RCSK19-153 122 123 0.53 RCSK19-153 173 174 3.62 RCSK19-153 125 126 0.82 RCSK19-153 174 175 0.15 RCSK19-153 126 127 0.38 RCSK19-153 193 194 0.34 RCSK19-153 127 128 1.24 RCSK19-153 194 195 0.10 RCSK19-153 128 129 0.19 RCSK19-153 195 196 0.13 RCSK19-153 129 130 0.78 RCSK19-153 196 197 0.52 RCSK19-153 130 131 0.54 RCSK19-153 197 198 0.67 RCSK19-153 131 132 0.73 RCSK19-153 198 199 1.22 RCSK19-153 132 133 0.31 RCSK19-153 199 200 0.34 RCSK19-153 133 134 0.36 RCSK19-153 202 203 0.39 RCSK19-153 134 135 0.25 RCSK19-153 203 204 0.16 RCSK19-153 135 136 1.67 RCSK19-153 204 205 0.14 RCSK19-153 136 137 0.42 RCSK19-153 205 206 0.13 RCSK19-153 137 138 0.72 RCSK19-153 206 207 0.71 RCSK19-153 138 139 0.75 RCSK19-153 207 208 4.58 RCSK19-153 139 140 0.72 RCSK19-153 208 209 3.63 RCSK19-153 140 141 2.30 RCSK19-153 209 210 0.55 RCSK19-153 141 142 4.14 RCSK19-153 210 211 0.12 RCSK19-153 142 143 0.76 RCSK19-153 211 212 0.25 RCSK19-153 143 144 0.58 RCSK19-153 213 214 0.13 RCSK19-153 144 145 0.50 RCSK19-153 214 215 0.19 RCSK19-153 145 146 0.21 RCSK19-153 216 217 3.00 RCSK19-153 146 147 0.21 RCSK19-153 217 218 0.18 RCSK19-153 147 148 0.17 RCSK19-153 218 219 0.30 RCSK19-153 152 153 0.22 RCSK19-153 220 221 0.52 RCSK19-153 155 156 0.29 RCSK19-154 4 5 0.11 RCSK19-153 156 157 0.28 RCSK19-154 7 8 0.15 RCSK19-153 157 158 1.10 RCSK19-154 8 9 0.16 RCSK19-153 158 159 3.36 RCSK19-154 9 10 0.35 RCSK19-153 159 160 4.51 RCSK19-154 11 12 0.21 RCSK19-153 160 161 1.40 RCSK19-154 12 13 0.54 RCSK19-153 161 162 1.85 RCSK19-154 13 14 2.15 RCSK19-153 162 163 0.35 RCSK19-154 14 15 1.60 RCSK19-153 163 164 1.61 RCSK19-154 15 16 2.84 RCSK19-153 164 165 0.26 RCSK19-154 16 17 2.46 RCSK19-153 165 166 2.00 RCSK19-154 17 18 0.87 RCSK19-153 166 167 1.70 RCSK19-154 18 19 0.63 RCSK19-153 167 168 1.68 RCSK19-154 19 20 0.91 RCSK19-153 168 169 8.45 RCSK19-154 20 21 0.60 RCSK19-153 169 170 7.07 RCSK19-154 21 22 0.29 RCSK19-153 170 171 2.52 RCSK19-154 22 23 0.27 PAGE 12 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-154 23 24 0.55 RCSK19-154 173 174 0.15 RCSK19-154 24 25 0.36 RCSK19-154 174 175 0.12 RCSK19-154 25 26 0.26 RCSK19-154 175 176 0.10 RCSK19-154 26 27 0.19 RCSK19-154 176 177 0.10 RCSK19-154 27 28 0.12 RCSK19-154 177 178 0.11 RCSK19-154 43 44 0.15 RCSK19-154 187 188 0.19 RCSK19-154 49 50 0.13 RCSK19-154 188 189 0.36 RCSK19-154 52 53 0.10 RCSK19-154 189 190 0.19 RCSK19-154 54 55 0.84 RCSK19-154 190 191 0.25 RCSK19-154 133 134 0.19 RCSK19-154 191 192 0.52 RCSK19-154 134 135 0.20 RCSK19-154 192 193 0.66 RCSK19-154 135 136 0.38 RCSK19-154 193 194 0.47 RCSK19-154 136 137 0.49 RCSK19-154 194 195 0.30 RCSK19-154 137 138 0.57 RCSK19-154 195 196 1.01 RCSK19-154 138 139 0.45 RCSK19-154 196 197 0.50 RCSK19-154 139 140 0.12 RCSK19-154 197 198 0.80 RCSK19-154 144 145 0.16 RCSK19-154 198 199 0.96 RCSK19-154 146 147 13.50 RCSK19-154 199 200 0.38 RCSK19-154 147 148 0.55 RCSK19-154 200 201 0.68 RCSK19-154 148 149 0.35 RCSK19-154 201 202 0.35 RCSK19-154 149 150 0.18 RCSK19-154 202 203 0.19 RCSK19-154 150 151 0.25 RCSK19-154 203 204 0.41 RCSK19-154 151 152 0.22 RCSK19-154 204 205 0.66 RCSK19-154 152 153 0.24 RCSK19-154 205 206 0.49 RCSK19-154 153 154 0.22 RCSK19-154 206 207 0.49 RCSK19-154 154 155 0.18 RCSK19-154 207 208 0.40 RCSK19-154 155 156 1.12 RCSK19-154 208 209 0.42 RCSK19-154 156 157 1.23 RCSK19-154 209 210 0.29 RCSK19-154 157 158 0.96 RCSK19-154 210 211 0.27 RCSK19-154 158 159 1.49 RCSK19-154 211 212 0.25 RCSK19-154 159 160 1.75 RCSK19-154 212 213 0.33 RCSK19-154 161 162 3.18 RCSK19-154 213 214 0.43 RCSK19-154 162 163 2.73 RCSK19-154 214 215 0.77 RCSK19-154 163 164 0.94 RCSK19-154 215 216 1.85 RCSK19-154 164 165 0.87 RCSK19-154 216 217 0.77 RCSK19-154 165 166 0.78 RCSK19-154 217 218 1.65 RCSK19-154 166 167 0.55 RCSK19-154 218 219 0.79 RCSK19-154 167 168 0.40 RCSK19-154 219 220 0.72 RCSK19-154 168 169 0.33 RCSK19-154 220 221 0.98 RCSK19-154 169 170 0.43 RCSK19-154 221 222 0.83 RCSK19-154 170 171 0.29 RCSK19-154 222 223 0.62 RCSK19-154 171 172 0.23 RCSK19-154 223 224 0.88 RCSK19-154 172 173 0.34 RCSK19-154 224 225 0.82 PAGE 13 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-154 225 226 1.34 RCSK19-156 2 3 0.25 RCSK19-154 226 227 1.24 RCSK19-156 7 8 0.35 RCSK19-154 227 228 1.83 RCSK19-156 8 9 0.80 RCSK19-154 228 229 0.83 RCSK19-156 9 10 0.56 RCSK19-154 229 230 0.88 RCSK19-156 10 11 0.86 RCSK19-154 230 231 0.72 RCSK19-156 11 12 1.44 RCSK19-154 231 232 1.25 RCSK19-156 12 13 1.35 RCSK19-154 232 233 1.20 RCSK19-156 13 14 2.85 RCSK19-154 233 234 1.32 RCSK19-156 14 15 1.00 RCSK19-154 234 235 0.75 RCSK19-156 15 16 0.42 RCSK19-154 235 236 0.88 RCSK19-156 16 17 0.81 RCSK19-154 236 237 1.03 RCSK19-156 17 18 1.70 RCSK19-154 237 238 0.18 RCSK19-156 18 19 1.38 RCSK19-154 238 239 0.89 RCSK19-156 19 20 1.13 RCSK19-154 239 240 0.28 RCSK19-156 20 21 0.36 RCSK19-154 240 241 0.81 RCSK19-156 21 22 3.10 RCSK19-154 241 242 0.71 RCSK19-156 22 23 0.53 RCSK19-154 242 243 1.09 RCSK19-156 23 24 0.16 RCSK19-155 61 62 0.13 RCSK19-156 24 25 0.71 RCSK19-155 80 81 1.78 RCSK19-156 25 26 1.18 RCSK19-155 81 82 0.21 RCSK19-156 26 27 0.89 RCSK19-155 82 83 1.61 RCSK19-156 27 28 0.96 RCSK19-155 83 84 0.51 RCSK19-156 28 29 0.50 RCSK19-155 98 99 0.12 RCSK19-156 29 30 0.31 RCSK19-155 99 100 0.27 RCSK19-156 30 31 0.12 RCSK19-155 100 101 0.90 RCSK19-156 31 32 0.18 RCSK19-155 101 102 0.48 RCSK19-156 32 33 0.14 RCSK19-155 102 103 0.26 RCSK19-156 33 34 0.34 RCSK19-155 103 104 0.30 RCSK19-156 34 35 0.30 RCSK19-155 104 105 0.13 RCSK19-156 35 36 0.10 RCSK19-155 110 111 0.44 RCSK19-156 37 38 0.58 RCSK19-155 114 115 0.18 RCSK19-156 38 39 0.68 RCSK19-155 143 144 0.12 RCSK19-156 39 40 0.97 RCSK19-155 145 146 1.35 RCSK19-156 40 41 0.51 RCSK19-155 146 147 0.39 RCSK19-156 41 42 0.46 RCSK19-155 147 148 0.35 RCSK19-156 42 43 0.66 RCSK19-155 148 149 0.20 RCSK19-156 43 44 0.12 RCSK19-155 149 150 0.11 RCSK19-156 44 45 0.15 RCSK19-155 152 153 0.10 RCSK19-156 45 46 0.21 RCSK19-155 153 154 0.27 RCSK19-156 46 47 0.11 RCSK19-155 154 155 0.37 RCSK19-156 47 48 0.15 RCSK19-155 155 156 0.20 RCSK19-156 49 50 0.27 RCSK19-156 1 2 0.22 RCSK19-156 53 54 0.26 PAGE 14 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-156 54 55 0.22 RCSK19-158 32 33 0.14 RCSK19-156 59 60 0.16 RCSK19-158 33 34 0.25 RCSK19-156 60 61 0.18 RCSK19-158 34 35 0.40 RCSK19-156 62 63 0.29 RCSK19-158 35 36 0.86 RCSK19-156 63 64 0.27 RCSK19-158 36 37 0.89 RCSK19-156 64 65 0.12 RCSK19-158 37 38 1.10 RCSK19-156 67 68 0.22 RCSK19-158 38 39 0.87 RCSK19-156 68 69 0.13 RCSK19-158 39 40 0.49 RCSK19-156 69 70 0.23 RCSK19-158 40 41 0.51 RCSK19-156 70 71 0.29 RCSK19-158 41 42 0.44 RCSK19-156 71 72 0.23 RCSK19-158 42 43 0.10 RCSK19-156 72 73 0.10 RCSK19-158 49 50 0.11 RCSK19-156 73 74 0.20 RCSK19-158 57 58 0.10 RCSK19-156 74 75 0.13 RCSK19-158 62 63 0.14 RCSK19-156 75 76 0.24 RCSK19-158 74 75 0.10 RCSK19-156 76 77 0.26 RCSK19-158 80 81 0.10 RCSK19-156 97 98 0.10 RCSK19-158 81 82 0.10 RCSK19-156 98 99 0.19 RCSK19-158 82 83 0.22 RCSK19-156 99 100 0.28 RCSK19-158 83 84 0.47 RCSK19-156 100 101 0.12 RCSK19-158 84 85 0.27 RCSK19-156 104 105 0.14 RCSK19-158 86 87 0.96 RCSK19-156 105 106 2.82 RCSK19-158 87 88 1.66 RCSK19-156 106 107 0.10 RCSK19-158 88 89 0.23 RCSK19-156 107 108 0.11 RCSK19-158 89 90 0.24 RCSK19-156 108 109 0.16 RCSK19-158 90 91 0.11 RCSK19-156 109 110 0.24 RCSK19-158 91 92 0.11 RCSK19-156 110 111 0.13 RCSK19-158 101 102 0.21 RCSK19-156 111 112 0.16 RCSK19-158 102 103 0.20 RCSK19-156 114 115 0.24 RCSK19-158 103 104 1.27 RCSK19-156 115 116 0.16 RCSK19-158 104 105 2.33 RCSK19-156 118 119 0.14 RCSK19-158 105 106 0.11 RCSK19-158 3 4 0.40 RCSK19-158 106 107 0.12 RCSK19-158 13 14 0.10 RCSK19-158 109 110 0.13 RCSK19-158 18 19 0.67 RCSK19-158 110 111 0.17 RCSK19-158 19 20 1.39 RCSK19-160 83 84 1.06 RCSK19-158 20 21 0.17 RCSK19-160 84 85 0.14 RCSK19-158 22 23 0.64 RCSK19-160 86 87 0.29 RCSK19-158 23 24 0.18 RCSK19-160 87 88 0.34 RCSK19-158 25 26 0.12 RCSK19-160 88 89 0.12 RCSK19-158 28 29 0.15 RCSK19-160 98 99 0.51 RCSK19-158 29 30 0.12 RCSK19-160 99 100 0.14 RCSK19-158 30 31 0.40 RCSK19-160 100 101 0.40 RCSK19-158 31 32 0.14 RCSK19-160 101 102 0.10 PAGE 15 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-160 104 105 0.18 RCSK19-160 147 148 0.56 RCSK19-160 105 106 0.13 RCSK19-160 148 149 0.29 RCSK19-160 106 107 0.78 RCSK19-160 150 151 2.81 RCSK19-160 107 108 0.23 RCSK19-160 151 152 0.35 RCSK19-160 108 109 0.31 RCSK19-160 152 153 0.60 RCSK19-160 109 110 0.39 RCSK19-160 153 154 0.99 RCSK19-160 110 111 0.81 RCSK19-160 154 155 0.23 RCSK19-160 111 112 0.91 RCSK19-160 155 156 0.15 RCSK19-160 112 113 27.30 RCSK19-160 156 157 0.80 RCSK19-160 113 114 47.70 RCSK19-160 157 158 0.47 RCSK19-160 114 115 11.20 RCSK19-160 158 159 0.60 RCSK19-160 115 116 0.21 RCSK19-160 159 160 0.13 RCSK19-160 116 117 0.56 RCSK19-160 160 161 0.65 RCSK19-160 117 118 1.14 RCSK19-160 161 162 0.88 RCSK19-160 118 119 0.31 RCSK19-160 162 163 0.47 RCSK19-160 119 120 0.71 RCSK19-160 165 166 0.19 RCSK19-160 120 121 0.56 RCSK19-160 166 167 0.38 RCSK19-160 121 122 3.71 RCSK19-160 167 168 0.13 RCSK19-160 122 123 0.22 RCSK19-160 169 170 2.94 RCSK19-160 123 124 0.35 RCSK19-160 172 173 0.15 RCSK19-160 124 125 0.33 RCSK19-160 173 174 0.25 RCSK19-160 125 126 0.60 RCSK19-160 174 175 0.41 RCSK19-160 126 127 0.85 RCSK19-160 175 176 0.13 RCSK19-160 127 128 0.50 RCSK19-160 176 177 0.16 RCSK19-160 128 129 1.66 RCSK19-160 177 178 0.18 RCSK19-160 129 130 0.55 RCSK19-160 178 179 0.33 RCSK19-160 130 131 1.42 RCSK19-160 179 180 0.15 RCSK19-160 131 132 1.68 RCSK19-160 180 181 0.59 RCSK19-160 132 133 0.61 RCSK19-160 181 182 0.12 RCSK19-160 133 134 0.68 RCSK19-160 182 183 0.33 RCSK19-160 134 135 0.72 RCSK19-160 183 184 0.17 RCSK19-160 135 136 0.50 RCSK19-160 185 186 0.29 RCSK19-160 136 137 0.89 RCSK19-160 186 187 0.12 RCSK19-160 137 138 0.16 RCSK19-160 187 188 0.38 RCSK19-160 138 139 0.48 RCSK19-160 188 189 0.12 RCSK19-160 139 140 0.44 RCSK19-160 189 190 0.13 RCSK19-160 140 141 0.50 RCSK19-160 190 191 0.12 RCSK19-160 141 142 1.19 RCSK19-160 191 192 0.34 RCSK19-160 142 143 0.40 RCSK19-160 192 193 0.33 RCSK19-160 143 144 0.24 RCSK19-160 193 194 0.11 RCSK19-160 144 145 0.34 RCSK19-160 194 195 0.19 RCSK19-160 145 146 0.43 RCSK19-160 196 197 0.11 RCSK19-160 146 147 0.15 RCSK19-160 197 198 0.11 PAGE 16 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK19-160 198 199 0.15 RCSK20-162 57 58 2.57 RCSK19-160 199 200 0.10 RCSK20-162 58 59 1.27 RCSK19-160 200 201 0.15 RCSK20-162 59 60 0.71 RCSK19-160 201 202 0.25 RCSK20-162 60 61 1.29 RCSK19-160 202 203 0.13 RCSK20-162 61 62 2.91 RCSK19-160 205 206 0.30 RCSK20-162 62 63 5.65 RCSK19-160 208 209 2.50 RCSK20-162 63 64 4.86 RCSK20-162 0 1 2.67 RCSK20-162 64 65 0.94 RCSK20-162 1 2 1.44 RCSK20-162 65 66 6.60 RCSK20-162 2 3 2.85 RCSK20-162 66 67 5.40 RCSK20-162 3 4 2.43 RCSK20-162 67 68 5.08 RCSK20-162 4 5 6.30 RCSK20-162 68 69 0.92 RCSK20-162 5 6 0.22 RCSK20-162 69 70 0.87 RCSK20-162 6 7 0.15 RCSK20-162 70 71 4.31 RCSK20-162 7 8 0.28 RCSK20-162 71 72 1.84 RCSK20-162 8 9 0.54 RCSK20-162 72 73 1.49 RCSK20-162 9 10 0.86 RCSK20-162 73 74 1.71 RCSK20-162 10 11 0.34 RCSK20-162 74 75 0.75 RCSK20-162 11 12 0.63 RCSK20-162 75 76 0.43 RCSK20-162 13 14 0.17 RCSK20-162 76 77 0.97 RCSK20-162 17 18 0.15 RCSK20-162 77 78 0.96 RCSK20-162 18 19 0.18 RCSK20-162 78 79 0.34 RCSK20-162 25 26 0.11 RCSK20-162 79 80 0.65 RCSK20-162 35 36 0.11 RCSK20-162 80 81 0.72 RCSK20-162 38 39 0.33 RCSK20-162 81 82 1.22 RCSK20-162 39 40 0.14 RCSK20-162 85 86 0.12 RCSK20-162 40 41 0.54 RCSK20-162 93 94 1.59 RCSK20-162 41 42 0.36 RCSK20-162 94 95 2.10 RCSK20-162 42 43 0.35 RCSK20-162 95 96 2.41 RCSK20-162 43 44 0.16 RCSK20-162 96 97 3.42 RCSK20-162 44 45 0.19 RCSK20-162 97 98 1.26 RCSK20-162 45 46 0.47 RCSK20-162 98 99 1.82 RCSK20-162 46 47 2.37 RCSK20-162 99 100 1.86 RCSK20-162 47 48 8.65 RCSK20-162 100 101 1.06 RCSK20-162 48 49 1.33 RCSK20-162 101 102 0.84 RCSK20-162 49 50 1.56 RCSK20-162 102 103 0.60 RCSK20-162 50 51 0.39 RCSK20-162 103 104 0.38 RCSK20-162 51 52 0.22 RCSK20-162 104 105 0.12 RCSK20-162 52 53 0.23 RCSK20-162 105 106 0.26 RCSK20-162 53 54 0.50 RCSK20-162 106 107 0.60 RCSK20-162 54 55 1.93 RCSK20-162 107 108 0.34 RCSK20-162 55 56 2.31 RCSK20-162 108 109 0.30 RCSK20-162 56 57 3.14 RCSK20-162 109 110 0.14 PAGE 17 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RCSK20-162 110 111 0.38 RCSK20-184 112 113 0.37 RCSK20-162 111 112 0.14 RCSK20-184 113 114 0.36 RCSK20-162 114 115 0.13 RCSK20-184 114 115 0.38 RCSK20-162 115 116 0.11 RCSK20-184 115 116 0.62 RCSK20-162 116 117 0.12 RCSK20-184 116 117 0.16 RCSK20-162 118 119 0.11 RCSK20-184 118 119 0.20 RCSK20-162 119 120 0.43 RCSK20-184 119 120 0.14 RCSK20-162 120 121 0.18 RCSK20-184 120 121 0.15 RCSK20-162 122 123 0.18 RCSK20-184 122 123 1.86 RCSK20-162 123 124 0.20 RDSK19-050 0 1 0.10 RCSK20-162 125 126 0.13 RDSK19-050 113 114 0.26 RCSK20-162 127 128 0.11 RDSK19-050 114 115 0.24 RCSK20-162 128 129 0.10 RDSK19-050 115 116 0.13 RCSK20-162 136 137 0.11 RDSK19-050 116 117 0.10 RCSK20-162 137 138 0.11 RDSK19-050 117 118 0.10 RCSK20-162 139 140 0.17 RDSK19-050 119 120 0.25 RCSK20-162 140 141 0.12 RDSK19-050 120 121 0.74 RCSK20-162 141 142 0.65 RDSK19-050 121 122 0.25 RCSK20-162 142 143 0.11 RDSK19-050 122 123 0.15 RCSK20-184 1 2 1.59 RDSK19-050 124 125 0.16 RCSK20-184 2 3 0.11 RDSK19-050 125 126 0.15 RCSK20-184 5 6 0.61 RDSK19-050 126 127 0.15 RCSK20-184 9 10 0.35 RDSK19-050 127 128 1.41 RCSK20-184 12 13 0.10 RDSK19-050 128 129 1.20 RCSK20-184 16 17 0.10 RDSK19-050 129 130 1.48 RCSK20-184 42 43 0.12 RDSK19-050 130 131 0.28 RCSK20-184 80 81 0.20 RDSK19-050 131 132 0.10 RCSK20-184 82 83 0.24 RDSK19-050 132 133 1.98 RCSK20-184 83 84 0.24 RDSK19-050 133 134 0.18 RCSK20-184 84 85 0.29 RDSK19-050 134 135 0.17 RCSK20-184 92 93 0.27 RDSK19-050 135 136 0.27 RCSK20-184 93 94 0.11 RDSK19-050 136 137 0.23 RCSK20-184 94 95 2.90 RDSK19-050 137 138 0.13 RCSK20-184 99 100 0.16 RDSK19-050 138 139 0.33 RCSK20-184 100 101 0.78 RDSK19-050 139 140 2.21 RCSK20-184 102 103 0.15 RDSK19-050 140 141 0.76 RCSK20-184 105 106 0.67 RDSK19-050 141 142 0.60 RCSK20-184 106 107 0.26 RDSK19-050 142 143 0.60 RCSK20-184 107 108 1.31 RDSK19-050 143 144 0.29 RCSK20-184 108 109 0.19 RDSK19-050 144 145 0.15 RCSK20-184 109 110 0.36 RDSK19-050 145 146 0.32 RCSK20-184 110 111 0.74 RDSK19-050 146 147 0.53 RCSK20-184 111 112 0.60 RDSK19-050 147 148 1.20 PAGE 18 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RDSK19-050 148 149 0.63 RDSK19-050 229 230 1.66 RDSK19-050 149 150 0.19 RDSK19-050 230 231 4.10 RDSK19-050 150 151 0.16 RDSK19-050 231 232 3.23 RDSK19-050 152 153 0.72 RDSK19-050 232 233 0.50 RDSK19-050 154 155 0.23 RDSK19-050 233 234 3.09 RDSK19-050 155 156 0.24 RDSK19-050 234 235 1.06 RDSK19-050 157 158 1.06 RDSK19-050 236 237 0.94 RDSK19-050 158 159 0.59 RDSK19-050 237 238 0.32 RDSK19-050 159 160 0.28 RDSK19-050 238 239 0.23 RDSK19-050 160 161 0.18 RDSK19-050 239 240 0.28 RDSK19-050 161 162 0.22 RDSK19-050 240 241 0.78 RDSK19-050 162 163 0.15 RDSK19-050 242 243 0.13 RDSK19-050 195 196 0.15 RDSK19-050 243 244 0.15 RDSK19-050 196 197 0.36 RDSK19-050 244 245 0.61 RDSK19-050 198 199 5.44 RDSK19-050 245 246 3.93 RDSK19-050 199 200 0.50 RDSK19-050 246 247 0.91 RDSK19-050 202 203 1.29 RDSK19-050 247 248 0.18 RDSK19-050 203 204 9.83 RDSK19-050 248 249 2.12 RDSK19-050 204 205 3.95 RDSK19-050 249 250 4.37 RDSK19-050 205 206 3.41 RDSK19-050 250 251 0.34 RDSK19-050 206 207 5.62 RDSK19-050 251 252 0.15 RDSK19-050 207 208 4.62 RDSK19-050 252 253 0.63 RDSK19-050 208 209 5.97 RDSK19-050 253 254 2.57 RDSK19-050 209 210 5.39 RDSK19-050 254 255 1.57 RDSK19-050 210 211 3.60 RDSK19-050 255 256 0.10 RDSK19-050 211 212 2.01 RDSK19-050 256 257 0.72 RDSK19-050 212 213 1.19 RDSK19-050 257 258 1.26 RDSK19-050 213 214 1.15 RDSK19-050 258 259 0.84 RDSK19-050 214 215 1.06 RDSK19-050 259 260 1.27 RDSK19-050 215 216 10.10 RDSK19-050 260 261 1.10 RDSK19-050 216 217 1.60 RDSK19-050 261 262 1.14 RDSK19-050 217 218 2.20 RDSK19-050 262 263 0.41 RDSK19-050 218 219 2.17 RDSK19-050 263 264 0.51 RDSK19-050 219 220 1.41 RDSK19-050 264 265 0.42 RDSK19-050 220 221 2.02 RDSK19-050 267 268 0.46 RDSK19-050 221 222 1.12 RDSK19-050 269 270 0.17 RDSK19-050 222 223 1.00 RDSK19-050 272 273 0.28 RDSK19-050 223 224 0.12 RDSK19-050 277 278 0.13 RDSK19-050 224 225 1.02 RDSK19-050 278 279 0.36 RDSK19-050 225 226 1.09 RDSK19-050 279 280 0.10 RDSK19-050 226 227 2.64 RDSK19-050 284 285 0.12 RDSK19-050 227 228 1.50 RDSK19-050 288 289 0.10 RDSK19-050 228 229 1.45 RDSK19-050 291 292 0.49 PAGE 19 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RDSK19-050 292 293 0.39 RDSK19-053 191 192 0.11 RDSK19-050 293 294 0.55 RDSK19-053 192 193 1.01 RDSK19-050 296 297 0.17 RDSK19-053 193 194 1.65 RDSK19-050 297 298 0.11 RDSK19-053 194 195 0.86 RDSK19-050 301 302 0.13 RDSK19-053 195 196 0.78 RDSK19-050 302 303 0.11 RDSK19-053 196 197 0.99 RDSK19-050 303 304 0.21 RDSK19-053 197 198 1.09 RDSK19-050 305 306 0.21 RDSK19-053 198 199 0.71 RDSK19-050 307 308 0.23 RDSK19-053 199 200 1.16 RDSK19-050 310 311 0.30 RDSK19-053 200 201 1.13 RDSK19-050 311 312 0.32 RDSK19-053 201 202 1.48 RDSK19-050 312 313 0.39 RDSK19-053 202 203 3.72 RDSK19-050 313 314 0.23 RDSK19-053 203 204 2.20 RDSK19-053 140 141 0.12 RDSK19-053 204 205 0.84 RDSK19-053 141 142 0.43 RDSK19-053 205 206 1.76 RDSK19-053 142 143 0.33 RDSK19-053 206 207 0.29 RDSK19-053 148 149 1.39 RDSK19-053 207 208 1.72 RDSK19-053 149 150 0.65 RDSK19-053 208 209 3.74 RDSK19-053 150 151 0.51 RDSK19-053 209 210 3.62 RDSK19-053 151 152 0.55 RDSK19-053 210 211 0.13 RDSK19-053 152 153 5.25 RDSK19-053 211 212 0.13 RDSK19-053 153 154 6.12 RDSK19-053 213 214 0.20 RDSK19-053 154 155 0.91 RDSK19-053 219 220 0.11 RDSK19-053 155 156 0.60 RDSK19-053 224 225 0.13 RDSK19-053 170 171 0.10 RDSK19-053 228 229 0.14 RDSK19-053 172 173 1.04 RDSK19-053 233 234 0.18 RDSK19-053 173 174 0.31 RDSK19-053 235 236 0.10 RDSK19-053 174 175 0.11 RDSK19-053 254 255 0.13 RDSK19-053 176 177 0.21 RDSK19-053 258 259 1.83 RDSK19-053 177 178 0.98 RDSK19-053 259 260 0.22 RDSK19-053 178 179 0.58 RDSK19-053 260 261 0.32 RDSK19-053 179 180 3.87 RDSK19-053 261 262 0.88 RDSK19-053 180 181 1.37 RDSK19-053 262 263 1.51 RDSK19-053 181 182 0.84 RDSK19-053 263 264 0.17 RDSK19-053 182 183 0.35 RDSK19-053 264 265 0.83 RDSK19-053 183 184 0.44 RDSK19-053 265 266 0.13 RDSK19-053 184 185 1.28 RDSK19-053 266 267 0.13 RDSK19-053 185 186 1.81 RDSK19-053 267 268 0.13 RDSK19-053 186 187 0.42 RDSK19-053 268 269 1.23 RDSK19-053 187 188 0.92 RDSK19-053 269 270 0.21 RDSK19-053 188 189 1.07 RDSK19-053 270 271 0.19 RDSK19-053 189 190 0.67 RDSK19-054 57 58 0.13 RDSK19-053 190 191 0.46 RDSK19-054 70 71 0.16 PAGE 20 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au (ppm) RDSK19-054 75 76 0.80 RDSK19-054 76 77 0.35 RDSK19-054 112 113 0.50 RDSK19-054 113 114 0.17 RDSK19-054 114 115 0.27 RDSK19-054 115 116 1.58 RDSK19-054 116 117 0.86 RDSK19-054 117 118 1.97 RDSK19-054 118 119 0.12 RDSK19-054 119 120 0.17 RDSK19-054 120 121 0.42 RDSK19-054 121 122 0.25 RDSK19-054 122 123 0.45 RDSK19-054 123 124 0.20 RDSK19-054 124 125 5.46 RDSK19-054 125 126 0.30 RDSK19-054 126 127 0.38 RDSK19-054 128 129 0.30 RDSK19-054 130 131 0.38 RDSK19-054 131 132 0.73 RDSK19-054 132 133 0.63 RDSK19-054 133 134 0.76 RDSK19-054 134 135 1.64 RDSK19-054 136 137 0.14 RDSK19-054 137 138 0.34 RDSK19-054 138 139 0.99 RDSK19-054 139 140 0.91 RDSK19-054 140 141 0.27 RDSK19-054 141 142 0.30 RDSK19-054 142 143 1.47 RDSK19-054 143 144 3.33 RDSK19-054 144 145 0.90 RDSK19-054 145 146 0.47 RDSK19-054 146 147 0.35 RDSK19-054 147 148 12.50 RDSK19-054 148 149 17.40 RDSK19-054 149 150 22.80 RDSK19-054 150 151 5.90 RDSK19-054 151 152 1.95 RDSK19-054 152 153 1.26 RDSK19-054 153 154 0.86 RDSK19-054 154 155 2.22 RDSK19-054 155 156 4.35 HOLE ID FROM TO Au (ppm) RDSK19-054 156 157 7.99 RDSK19-054 157 158 6.95 RDSK19-054 158 159 7.90 RDSK19-054 159 160 3.13 Mafic RDSK19-054 160 167 dyke no assay RDSK19-054 167 168 0.42 RDSK19-054 168 169 0.22 Mafic RDSK19-054 169 174 dyke no assay RDSK19-054 174 175 5.30 RDSK19-054 175 176 2.06 RDSK19-054 176 177 3.37 RDSK19-054 177 178 1.11 RDSK19-054 178 179 9.85 RDSK19-054 179 180 4.26 RDSK19-054 180 181 1.96 RDSK19-054 181 182 2.77 RDSK19-054 182 183 10.60 RDSK19-054 183 184 6.93 RDSK19-054 184 185 5.57 RDSK19-054 185 186 5.81 RDSK19-054 186 187 1.13 RDSK19-054 187 188 3.89 RDSK19-054 188 189 4.08 RDSK19-054 189 190 3.62 RDSK19-054 190 191 0.98 RDSK19-054 191 192 1.38 RDSK19-054 192 193 3.77 RDSK19-054 193 194 4.46 RDSK19-054 194 195 2.10 RDSK19-054 196 197 2.59 RDSK19-054 197 198 2.84 RDSK19-054 198 199 0.82 RDSK19-054 199 200 0.40 RDSK19-054 200 201 1.05 RDSK19-054 201 202 0.12 RDSK19-054 202 203 0.88 RDSK19-054 203 204 1.13 RDSK19-054 204 205 1.63 RDSK19-054 205 206 0.14 RDSK19-054 206 207 1.89 RDSK19-054 207 208 8.14 PAGE 21 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au HOLE ID FROM TO Au (ppm) (ppm) RDSK19-054 208 209 1.71 RDSK19-056 113 114 0.10 RDSK19-054 209 210 4.61 RDSK19-056 114 115 0.12 RDSK19-054 210 211 0.82 RDSK19-056 116 117 0.22 RDSK19-054 211 212 1.38 RDSK19-056 117 118 0.17 RDSK19-054 212 213 1.09 RDSK19-056 120 121 0.16 RDSK19-054 213 214 0.49 RDSK19-056 143 144 0.13 RDSK19-054 214 215 0.37 RDSK19-056 144 145 0.15 RDSK19-054 215 216 0.77 RDSK19-056 146 147 0.13 RDSK19-054 216 217 1.11 RDSK19-056 147 148 0.30 RDSK19-054 217 218 0.28 RDSK19-056 148 149 0.34 RDSK19-054 218 219 0.33 RDSK19-056 149 150 0.24 RDSK19-054 219 220 0.10 RDSK20-061 0 1 0.12 RDSK19-054 220 221 0.21 RDSK20-061 3 4 0.10 RDSK19-054 222 223 0.38 RDSK20-061 83 84 0.10 RDSK19-054 223 224 0.22 RDSK20-061 97 98 0.71 RDSK19-054 224 225 1.16 RDSK20-061 119 120 0.16 RDSK19-054 225 226 1.64 RDSK20-061 120 121 0.18 RDSK19-054 226 227 0.56 RDSK20-061 121 122 0.18 RDSK19-054 227 228 0.76 RDSK20-061 123 124 0.43 RDSK19-054 228 229 0.57 RDSK20-061 124 125 0.51 RDSK19-054 229 230 2.19 RDSK20-061 125 126 0.23 RDSK19-054 230 231 2.81 RDSK20-061 130 131 0.10 RDSK19-054 231 232 0.54 RDSK20-061 131 132 0.15 RDSK19-054 232 233 1.19 RDSK20-061 132 133 0.16 RDSK19-054 233 234 0.97 RDSK20-061 133 134 0.20 RDSK19-054 234 235 0.12 RDSK20-061 135 136 0.10 RDSK19-054 235 236 0.52 RDSK20-061 136 137 0.19 RDSK19-054 236 237 0.84 RDSK20-061 137 138 0.22 RDSK19-054 237 238 0.38 RDSK20-061 141 142 0.12 RDSK19-054 238 239 0.77 RDSK20-061 142 143 0.18 RDSK19-054 239 240 0.20 RDSK20-061 143 144 0.44 RDSK19-054 241 242 0.11 RDSK20-061 144 145 1.29 RDSK19-055 47 48 0.16 RDSK20-061 145 146 6.20 RDSK19-055 48 49 1.06 RDSK20-061 146 147 14.70 RDSK19-055 49 50 0.45 RDSK20-061 147 148 1.42 RDSK19-055 50 51 0.11 RDSK20-061 148 149 3.18 RDSK19-055 112 113 0.33 RDSK20-061 149 150 2.38 RDSK19-055 191 192 0.14 RDSK20-061 150 151 2.16 RDSK19-056 32 33 0.11 RDSK20-061 151 152 1.64 RDSK19-056 33 34 0.16 RDSK20-061 152 153 1.18 RDSK19-056 34 35 0.10 RDSK20-061 153 154 0.55 RDSK19-056 104 105 0.10 RDSK20-061 154 155 2.66 RDSK19-056 112 113 0.12 RDSK20-061 155 156 1.02 PAGE 22 OF 27 24th MARCH 2020 HOLE ID FROM TO Au (ppm) RDSK20-061 156 157 0.90 RDSK20-061 157 158 1.37 RDSK20-061 158 159 0.30 RDSK20-061 159 160 0.20 RDSK20-061 160 161 1.73 RDSK20-061 161 162 0.33 RDSK20-061 162 163 0.33 RDSK20-061 163 164 0.55 RDSK20-061 164 165 0.47 RDSK20-061 165 166 0.66 RDSK20-061 166 167 0.95 RDSK20-061 167 168 0.65 RDSK20-061 168 169 0.40 RDSK20-061 169 170 0.54 RDSK20-061 170 171 0.38 RDSK20-061 171 172 0.35 RDSK20-061 172 173 0.65 RDSK20-061 173 174 0.36 RDSK20-061 174 175 0.22 RDSK20-061 175 176 0.53 RDSK20-061 176 177 0.22 RDSK20-061 178 179 0.23 RDSK20-061 179 180 0.18 RDSK20-061 180 181 0.15 RDSK20-061 181 182 1.17 RDSK20-061 182 183 0.32 RDSK20-061 183 184 1.87 RDSK20-061 184 185 0.70 RDSK20-061 185 186 0.54 RDSK20-061 186 187 1.22 RDSK20-061 187 188 0.90 RDSK20-061 188 189 0.25 RDSK20-061 189 190 0.51 RDSK20-061 190 191 0.35 RDSK20-061 191 192 1.08 RDSK20-061 192 193 0.42 RDSK20-061 194 195 0.51 RDSK20-061 195 196 0.23 RDSK20-061 215 216 0.10 RDSK20-061 219 220 0.79 RDSK20-061 220 221 0.48 RDSK20-061 225 226 0.64 RDSK20-061 226 227 0.44 HOLE ID FROM TO Au (ppm) RDSK20-061 227 228 0.10 RDSK20-061 228 229 0.13 NB: All gold assays ≥0.1g/t are listed. PAGE 23 OF 27 24th MARCH 2020 JORC CODE, 2012 EDITION - TABLE 1 Section 1 Sampling Techniques and Data CRITERIA JORC CODE EXPLANATION COMMENTARY Sampling ► Nature and quality of sampling, measures taken to ► All holes have been routinely sampled on a 1m techniques ensure sample representivity and the appropriate interval for gold calibration of any measurement tools or systems used. ► 1 metre samples are preserved for future assay as ► Aspects of the determination of mineralisation that required. are Material to the Public Report. ► RC Samples were collected in situ at the drill site ► In cases where 'industry standard' work has been and are split collecting 2 to 3 kg per sample. done this would be relatively simple (eg 'reverse Certified reference material and sample duplicates circulation drilling was used to obtain 1 m samples were inserted at regular intervals. from which 3 kg was pulverised to produce a 30 g ► DD samples are cut to half core on 1m intervals. charge for fire assay'). In other cases more ► All samples were submitted SGS, Bamako Mali explanation may be required, such as where there using a 50g Fire Assay gold analysis with a 10ppb is coarse gold that has inherent sampling problems. Au detection level. Unusual commodities or mineralisation types (eg submarine nodules) may warrant disclosure of detailed information. Drilling ► Drill type (eg core, reverse circulation, open<> ► RC drilling was carried out by AMS drilling techniques hammer, rotary air blast, auger, Bangka, sonic, etc) ► DD drilling was undertaken by AMS drilling and and details (eg core diameter, triple or standard utilised PQ and HQ triple tube drilling tube, depth of diamond tails, face other type, whether core is oriented and if so, by what method, etc). Drill sample ► Method of recording and assessing core and chip ► An initial visual estimate of RC sample recovery recovery sample recoveries and results assessed. was undertaken at the drill rig for each sample ► Measures taken to maximise sample recovery and metre collected. ensure representative nature of the samples. ► Collected samples were weighed to ensure ► Whether a relationship exists between sample consistency of sample size and monitor sample recoveries. recovery and grade and whether sample bias may have occurred due to preferential loss/gain of ► For DD core recovery and RQD observations are fine/coarse material. made. ► A number of zones of poor recovery were encountered in drilling. Where recovery has been deemed to be poor or was null it has been treated as having a 0ppm grade in any compositing undertaken. ► No systematic sampling issue, recovery issue or bias was picked up and it is therefore considered that both sample recovery and quality is adequate for the drilling technique employed Logging ► Whether core and chip samples have been ► All drill samples were geologically logged by Oklo geologically and geotechnically logged to a level of Resources subsidiary Africa Mining geologists. detail to support appropriate Mineral Resource ► Geological logging used a standardised logging estimation, mining studies and metallurgical studies. system. ► Whether logging is qualitative or quantitative in nature. Core (or costean, channel, etc) photography. ► The total length and percentage of the relevant intersections logged. Sub-sampling ► If core, whether cut or sawn and whether quarter, ► RC samples were split utilizing a 3 tier riffle splitter techniques half or all core taken. with a 1m sample being taken. and sample ► If non ► Duplicates were taken to evaluate preparation split, etc and whether sampled wet or dry. representativeness ► For all sample types, the nature, quality and ► Further sample preparation was undertaken at the appropriateness of the sample preparation SGS laboratories by SGS laboratory staff technique. ► All DD core was ½ cut and ¼ cut when a duplicate ► Quality control procedures adopted for all sample was taken. sub ► Duplicates were taken to evaluate samples. representativeness PAGE 24 OF 27 24th MARCH 2020 CRITERIA JORC CODE EXPLANATION COMMENTARY ► Measures taken to ensure that the sampling is ► At the laboratory, samples were weighed, dried and representative of the in situ material collected, fine crushed to 70% <2mm (jaw crusher), including for instance results for field pulverized and split to 85 %< 75 um. Gold is duplicate/second assayed by fire assay (50g charge) with an AAS ► Whether sample sizes are appropriate to the grain Finish. size of the material being sampled. ► Sample pulps were returned from the SGS laboratory under secure ''chain of custody'' procedure by Africa Mining staff and are being stored in a secure location for possible future analysis. ► Sample sizes and laboratory preparation techniques are considered to be appropriate for this early stage exploration and the commodity being targeted. Quality of ► The nature, quality and appropriateness of the ► Analysis for gold on AC, RC and diamond samples assay data assaying and laboratory procedures used and is undertaken at SGS Bamako by 50g Fire Assay and whether the technique is considered partial or total. with an AAS finish to a lower detection limit of laboratory ► For geophysical tools, spectrometers, handheld 10ppb Au. tests XRF instruments, etc, the parameters used in ► Fire assay is considered a "total" assay technique. determining the analysis including instrument make ► No field non assay analysis instruments were used and model, reading times, calibrations factors in the analyses reported. applied and their derivation, etc. ► A review of certified reference material and sample ► Nature of quality control procedures adopted (eg blanks inserted by the Company indicated no standards, blanks, duplicates, external laboratory significant analytical bias or preparation errors in checks) and whether acceptable levels of accuracy the reported analyses. (ie lack of bias) and precision have been ► Results of analyses for field sample duplicates are established. consistent with the style of mineralisation evaluated and considered to be representative of the geological zones which were sampled. ► Internal laboratory QAQC checks are reported by the laboratory and a review of the QAQC reports suggests the laboratory is performing within acceptable limits. Verification of ► The verification of significant intersections by either ► All drill hole data is paper logged at the drill site and sampling and independent or alternative company personnel. then digitally entered by Company geologists at the assaying ► The use of twinned holes. site office. ► All digital data is verified and validated by the ► Documentation of primary data, data entry Company's database consultant in Paris before procedures, data verification, data storage loading into the drill hole database. (physical and electronic) protocols. ► No twinning of holes was undertaken in this ► Discuss any adjustment to assay data. program. ► Reported drill results were compiled by the company's geologists, verified by the Company's database administrator and exploration manager. ► No adjustments to assay data were made. Location of ► Accuracy and quality of surveys used to locate drill ► AC, RC and diamond drill hole collars are data points holes (collar and down positioned using differential GPS (DGPS). mine workings and other locations used in Mineral ► Accuracy of the DGPS < +/< 0.1m and is Resource estimation. considered appropriate for this level of exploration ► Specification of the grid system used. ► The grid system is UTM Zone 29N ► Quality and adequacy of topographic control. Data spacing ► Data spacing for reporting of Exploration Results. ► RC and DD drilling is now being undertaken on a and ► Whether the data spacing and distribution is ~20x40m spacing as infill undertaken in areas of distribution identified higher grade zones. sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the Mineral ► Drilling reported in this program is being designed Resource and Ore Reserve estimation to infill or extend known mineralisation to a procedure(s) and classifications applied. sufficient density of drilling to enable the estimation ► Whether sample compositing has been applied. of a maiden resource. Orientation of ► Whether the orientation of sampling achieves ► Exploration is at an early stage and, as such, data in unbiased sampling of possible structures and the knowledge on exact location of mineralisation and relation to extent to which this is known, considering the its relation to lithological and structural boundaries deposit type. is not accurately known. However, the current hole orientation is considered appropriate for the PAGE 25 OF 27 24th MARCH 2020 CRITERIA JORC CODE EXPLANATION COMMENTARY geological ► If the relationship between the drilling orientation program to reasonably assess the prospectivity of structure and the orientation of key mineralised structures is known structures interpreted from other data considered to have introduced a sampling bias, this sources. should be assessed and reported if material. Sample ► The measures taken to ensure sample security. ► RC and diamond samples were collected from the security company camp by SGS and taken to the SGS laboratory in Bamako under secure ''chain of custody'' procedure by Africa Mining staff. ► Sample pulps were returned from the SGS laboratory under secure ''chain of custody'' procedure by Africa Mining staff and have been stored in a secure location. ► The AC samples remaining after splitting are removed from the site and trucked to the exploration camp where they are stored under security for future reference for a minimum of 6 months Audits or ► The results of any audits or reviews of sampling ► There have been no external audit or review of the reviews techniques and data. Company's sampling techniques or data at this early exploration stage. Section 2 Reporting of Exploration Results CRITERIA JORC CODE EXPLANATION CRITERIA Mineral ► Type, reference name/number, location and ► The results reported in this report are all contained tenement and ownership including agreements or material issues within the Dandoko Exploration Permit, Gombaly land tenure with third parties such as joint ventures, Exploration Permit which are held 100% by Africa status partnerships, overriding royalties, native title Mining SARL, a wholly owned subsidiary of Oklo interests, historical sites, wilderness or national park Resources Limited. and environmental settings. ► The Dandoko permit (100km2 ) which was renewed ► The security of the tenure held at the time of on the 10/8/17, for a period of 3 years and renewable reporting along with any known impediments to twice, each for a period of 2 years: obtaining a licence to operate in the area. ► The Gombaly permit (34km2 ) which was granted on the 10/8/17, for a period of 3 years and renewable twice, each for a period of 2 years Exploration ► Acknowledgment and appraisal of exploration by ► The area that is presently covered by the Dandoko done by other other parties. permit was explored intermittently by Compass parties Gold Corporation between 2010 and 2013. ► Exploration consisted of aeromagnetic surveys, gridding, soil sampling and minor reconnaissance (RC) drilling. ► The area that is presently covered by the Mousalla permit was explored intermittently by Compass Gold Corporation between 2010 and 2013. ► Exploration consisted of aeromagnetic surveys, gridding, soil sampling. ► Ashanti Mali undertook reconnaissance soil sampling surveys over part of the license area. Geology ► Deposit type, geological setting and style of ► The deposit style targeted for exploration is mineralisation. orogenic lode gold. ► This style of mineralisation can occur as veins or disseminations in altered (often silicified) host rock or as pervasive alteration over a broad zone. ► Deposit are often found in close proximity to linear geological structures (faults & shears) often associated with deep ► Lateritic weathering is common within the project area. The depth to fresh rock is variable and may extend up to 50-70m below surface and in this drill program weathering of >150m was encountered PAGE 26 OF 27 24th MARCH 2020 CRITERIA JORC CODE EXPLANATION CRITERIA Drill hole ► A summary of all information material to the ► Locations are tabulated within the report and are Information understanding of the exploration results including a how on plans and sections within the main body of tabulation of the following information for all Material this announcement. drill holes: ► Dip of lithologies and/or mineralisation are not o easting and northing of the drill hole collar currently known. Drilling was oriented based on o elevation or RL (Reduced Level - elevation above dips of lithologies observed ~5km to the north of the prospect and may not reflect the actual dip. sea level in metres) of the drill hole collar o