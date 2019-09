Openjobmetis Agenzia per il Lavoro : Informativa acquisto azioni proprie

INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Milano, 30 settembre 2019 - Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro comunica l'operatività su azioni proprie nel periodo dal giorno 23 settembre 2019 al 27 settembre 2019, nell'ambito della delega approvata dall'Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2018 (già oggetto di informativa al mercato con i comunicati stampa diffusi in data 24 aprile 2018 e 15 maggio 2018). Nella tabella seguente, ed in calce, il riepilogo delle operazioni di acquisto:

Data Operazione Quantità Prezzo Controvalore 23 settembre 2019 Acquisto 2.500 6,9213 17.303,25 24 settembre 2019 Acquisto 1.819 7,0150 12.760,29 25 settembre 2019 Acquisto 1.900 7,0045 13.308,55 26 settembre 2019 Acquisto 2.200 6,9150 15.213,00 27 settembre 2019 Acquisto 1.750 6,8857 12.049,98

Totale 10.169 6,9461 70.635,07 A seguito delle transazioni effettuate nell'ambito del programma, Openjobmetis S.p.A. detiene

attualmente un totale di n 483.941 azioni proprie pari a circa il 3,5293% del capitale sociale.

****

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA avvenuta nel 2011, del loro know-how e dell'esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 18 anni. Quotata, da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 594,3 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 130 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level e Corium Srl società leader nell'outplacement. Nel 2018 Openjobmetis SpA acquista il 100% di Coverclip Srl, ora Meritocracy Srl, una piattaforma specializzata nella ricerca del personale, in particolare per le professioni digitali, che utilizza anche componenti di Intelligenza Artificiale nella ricerca e nel matching delle posizioni. Nello stesso anno acquisisce il 70% di HC Srl, educational company che realizza interventi dedicati allo sviluppo e alla motivazione delle risorse umane.

Investor Relator - Alessandro Esposti

Investor.relator@openjob.it

Tel. 0331 211501

Ufficio stampa - Finance

CDR Communication

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.itTel. +39 329 2117752

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.itTel. +39 339 4920223

Openjobmetis

comunicazione@openjob.itTel. 0331 211501

Openjobmetis S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004

DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA)

SEDE LEGALE: Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano

Cod. Fisc. - P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v. Telefono 0331 211501 - Fax 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it