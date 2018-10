ORSERO : S.p.A. - Comunicato stampa rifinanziamento del debito a medio-lungo termine

IL GRUPPO ORSERO PORTA A TERMINE UNA OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO A MEDIO-LUNGO TERMINE

Milano, 10 ottobre 2018 - Orsero S.p.A. ("Orsero"), società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia e holding dell'omonimo gruppo tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi (il "Gruppo"), comunica di aver perfezionato una operazione di rifinanziamento del debito a medio-lungo termine della capogruppo Orsero e della sub-holding GF Distribuzione S.r.l. ("GFD").

In particolare, Orsero ha:

• sottoscritto un contratto di finanziamento chirografario a medio-lungo termine (2018-2024) dell'importo di 60 milioni di euro con un pool di primari istituti di credito europei costituito da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole - Carispezia S.p.A., Caixa Bank S.A., Banco Santander, S.A.. (il "Finanziamento in pool"), avente un periodo di preammortamento fino al 30 giugno 2019, per il quale Banca IMI S.p.A. ha agito sia in qualità di banca agente e Bookrunner che, unitamente a Banco BPM S.p.A., di Mandated Lead Arranger (MLA); ed

• emesso Senior Unsecured Notes per un importo pari a 30 milioni di euro con scadenza in data 4 ottobre 2028 (il"Bond"), collocate in private placement a società e fondi di investimento appartenenti a PGIM, Inc., società facente parte di The Prudential Insurance Company of America ("Pricoa"), il cui rimborso dovrà avvenire in 6 rate annuali a partire dal 4 ottobre 2023.

L'importo complessivo rinveniente da tali accordi, 90 milioni di euro, sarà destinato per circa 79 milioni al rimborso di 2 finanziamenti a medio termine precedentemente concessi ad Orsero e a GFD, che hanno una durata media residua di circa 3 anni. La somma rimanente, pagate le commissioni e gli oneri legati alla operazione di rifinanziamento, resterà nelle disponibilità del Gruppo.

L'operazione di rifinanziamento consente al Gruppo di: i) rimodulare la durata complessiva dell'indebitamento a medio termine, allungandola rispetto ai finanziamenti esistenti e fornendo altresì nuove risorse finanziarie per la prosecuzione del percorso di crescita; ii) concentrare i rapporti di finanziamento su un limitato gruppo di Istituti nazionali ed internazionali con i quali intrattenere relazioni strategiche e di lungo periodo; iii) diversificare le fonti di finanziamento e stabilizzare nel medio lungo termine il costo del debito.

Il Dott. Matteo Colombini, amministratore delegato e CFO di Orsero, ha commentato: "Si tratta di una operazione strategica che ci rende orgogliosi per il risultato conseguito e per la fiducia accordataci da parte di Istituzioni finanziarie di primario livello. Il Gruppo in questo modo si assicura una struttura patrimoniale e finanziaria molto bilanciata con una porzione di debito a medio-lungo termine che abilita ulteriormente il percorso di crescita sostenibile che abbiamo iniziato con la quotazione in Borsa del 2017. In termini operativi potremo beneficiare di una ancor migliore gestione della tesoreria grazie alle caratteristiche del rifinanziamento che consente da un lato l'allungamento della duration delle linee di credito e dall'altro di accedere a nuove risorse per gli investimenti." Prosegue il dott. Colombini "Inoltre è

importante sottolineare che, sotto il profilo della diversificazione delle fonti e dei tassi, il Gruppo ha costruito l'operazione ricorrendo sia al credito bancario a tasso variabile con parziale copertura al fisso, valorizzando e consolidando le relazioni con importanti banche italiane e internazionali , che emettendo un prestito obbligazionario decennale in private placement a tasso fisso con una primaria istituzione americana, traendo beneficio dalle attuali condizioni dei mercati monetari."

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI";

COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS

THE ORSERO GROUP CONCLUDES A REFINANCING

OPERATION OF ITS MEDIUM-LONG TERM DEBT

Milan, 10 October 2018 - Orsero S.p.A. ("Orsero"), company listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana and holding of the homonymous Italian and international group, among the leaders in in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables products (the "Group"), announces that it has completed a refinancing operation of the medium-long term debt of the parent company Orsero and of the sub-holding company GF Distribuzione S.r.l. ( "GFD").

In particular, Orsero has:

• signed a medium-long term unsecured loan agreement (2018-2024) for a total amount of 60 million euro with a pool of leading European credit institutions consisting of Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole - Carispezia S.p.A., Caixa Bank S.A., Banco Santander, S.A. (the "pool loan") with a pre-amortization period up to 30 June 2019, for which Banca IMI S.p.A. acted both as agent bank and Bookrunner, and, together with Banco BPM S.p.A., as Mandated Lead Arranger (MLA); and

• issued Senior Unsecured Notes for an amount of 30 million euro maturing on October 4, 2028 (the "Bond"), placed in private placement with companies and investment funds belonging to PGIM, Inc., a company part of The Prudential Insurance Company of America ("Pricoa"), the repayment of which will have to take place in 6 annual installments starting on October 4, 2023.

Of the total amount deriving from these agreements, 90 million euro, approximately 79 million euro will be allocated to the repayment of 2 medium-term loans previously granted to Orsero and GFD, which have an average residual duration of approximately 3 years. The remaining amount, once the commissions and charges related to the refinancing operation have been paid, will remain at the Group's disposal.

The refinancing operation will allow the Group to: i) reformulate the overall duration of its medium-term debt, lengthening it with respect to existing loans and providing new financial resources for the continuation of the growth process; ii) concentrate financing relationships on a limited group of national and international institutions with which to maintain strategic and long-term relationships; iii) diversify sources of financing and stabilize the cost of debt over the medium to long term.

Mr. Matteo Colombini, managing director and CFO of Orsero, commented: "This is a strategic operation that makes us feel proud for the trust granted to us by top level financial institutions. In this way, the Group ensures a well-balanced capital and financial structure with a portion of medium-long term debt that further enables the path of sustainability growth that we started with the 2017 listing. In operational terms, we will be able to benefit from an even better management of the treasury thanks to the characteristics of the refinancing which allows on the one hand to lengthen the duration of the lines of credit and on the other hand to access new resources for investments." Mr. Colombini continues, "It is also important to underline that, from the point of view of the diversification of sources and rates, the Group has constructed the operation both by recurring to floating-rate bank loans with partial coverage to the fixed rate, thus 3

enhancing and consolidating relations with major Italian and international banks, as well as by issuing a ten-year bond in private placement at a fixed rate with a primary American institution, benefiting from the current conditions of the money markets."

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The group operates primarily in the areas of the distribution and import of fresh fruit and vegetables in Mediterranean Europe. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of covered areas, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships, as well as the production of fruit.

In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and managed by Borsa Italiana.

Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI";

