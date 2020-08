Orsted A/S : Ørsted præsenterer resultat for første halvår 2020 den 12. august

Financials DKK USD Sales 2020 61 023 M 9 717 M 9 717 M Net income 2020 10 948 M 1 743 M 1 743 M Net Debt 2020 27 540 M 4 386 M 4 386 M P/E ratio 2020 34,2x Yield 2020 1,26% Capitalization 374 B 59 157 M 59 631 M EV / Sales 2020 6,59x EV / Sales 2021 6,35x Nbr of Employees 6 608 Free-Float 42,5% Chart ORSTED A/S Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ORSTED A/S Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 20 Average target price 780,11 DKK Last Close Price 891,80 DKK Spread / Highest target 23,3% Spread / Average Target -12,5% Spread / Lowest Target -47,9% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Henrik Poulsen Chief Executive Officer Thomas Thune Andersen Chairman Marianne Wiinholt Chief Financial Officer Hanne Sten Andersen Non-Independent Director Poul Dreyer Non-Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ORSTED A/S 29.43% 59 157 NATIONAL GRID PLC -2.26% 42 362 SEMPRA ENERGY -17.47% 36 574 ENGIE -18.37% 33 388 ELECTRICITÉ DE FRANCE -11.28% 32 125 E.ON SE 4.62% 30 579