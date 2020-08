OVS S p A : Nomina dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA I COMPONENTI DEI COMITATI

Venezia - Mestre, 4 agosto 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., riunitosi in data odierna, in seguito alla propria nomina da parte dell'Assemblea in data 9 luglio 2020, ha verificato e accertato che, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, Carlo Achermann, Massimiliano Magrini, Chiara Mio e Elena Garavaglia sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina nonché Franco Moscetti è in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF.

In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina, al quale la società aderisce, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, confermato l'istituzione al suo interno del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nonché del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, provvedendo a nominare gli amministratori chiamati a far parte di ciascun comitato.

Sono stati chiamati a comporre il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, Massimiliano Magrini e Franco Moscetti, tutti non esecutivi e i primi due inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, Carlo Achermann e Giovanni Tamburi, tutti non esecutivi e i primi due anche in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori Elena Garavaglia, in qualità di Presidente, Carlo Achermann e Chiara Mio, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

La durata della nomina è pari a quella del Consiglio di Amministrazione, vale a dire sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023.

I curricula dei componenti dei membri dei suddetti comitati sono disponibili nel sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it.