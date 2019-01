Paddy Power Betfair : Transaction in Own Shares

21 January 2019

Paddy Power Betfair plc (the 'Company')

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 January 2019 it had purchased a total of 46,922 of its ordinary shares of EUR 0.09 each (the 'ordinary shares') on the London Stock Exchange and the Irish Stock Exchange, trading as Euronext Dublin, through the Company's broker, Goodbody Stockbrokers UC ('Goodbody') as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.---

London Stock Exchange Irish Stock Exchange, trading as Euronext Dublin Number of ordinary shares purchased 25,725 21,197 Highest price paid (per ordinary share) £62.6500 €71.0000 Lowest price paid (per ordinary share) £61.9000 €70.2500 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £62.2535 €70.6423

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 8 August 2018.

Following settlement of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 79,171,363 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company also holds 1,965,600 ordinary shares in treasury, which do not carry voting rights.

Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XLON GBP 25,725 £62.2535 XDUB EUR 21,197 €70.6423

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out in the Appendix to this announcement.

Pritti Patel

Deputy Company Secretary

Paddy Power Betfair plc

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Paddy Power Betfair plc LEI 635400EG4YIJLJMZJ782 ISIN IE00BWT6H894 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency GBP & EUR (as indicated below)

Irish Stock Exchange, trading as Euronext Dublin