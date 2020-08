MarketScreener Homepage > Equities > INDONESIA STOCK EXCHANGE > Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM ID1000129000 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKO (TLKM) Add to my list Report Report End-of-day quote INDONESIA STOCK EXCHANGE - 08/06 3020 IDR 0.00% 05:39a PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK : Laporan Keuangan (Unaudited) 1H 2020 PU 05:39a PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK : Financial Statements (Unaudited) 1H 2020 PU 08/04 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK : Keterlambatan Laporan Keuangan Q2 2020 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Laporan Keuangan (Unaudited) 1H 2020 0 08/07/2020 | 05:39am EDT Send by mail :

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (TIDAK DIAUDIT) DAFTAR ISI Halaman Surat Pernyataan Direksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 3-4 Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6-142 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2019 (diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 30 Juni 2020 31 Desember 2019 ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 2c,2e,2u,3,33,38 28.238 18.242 Aset keuangan lancar lainnya 2c,2e,2u,4,33,38 867 554 Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang Pihak berelasi 2g,2u,2ae,5,38 2.402 1.792 Pihak ketiga 2c,33 12.837 10.005 Aset kontrak 2r,2u,2ae,6,38 699 - Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang 2g,2u,38 253 292 Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang 2h,7 852 585 Aset tersedia untuk dijual 2j,11 39 39 Biaya kontrak 2r,2ae,9 509 - Pajak dibayar di muka 2t,28a 3.143 2.569 Tagihan restitusi pajak 2t,28b 823 992 Aset lancar lainnya 2c,2i,2m,8,33 4.294 6.652 Jumlah Aset Lancar 54.956 41.722 ASET TIDAK LANCAR Penyertaan jangka panjang 2f,2u,10 1.826 1.944 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2l,2m,2ab,11,36 155.649 156.973 Aset hak guna 2m,2ae,12 18.024 - Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi 2d,2k,2n,2ab,14 6.594 6.446 Aset pajak tangguhan - bersih 2t,2ae,28f 2.840 2.898 Aset kontrak 2r,2u,2ae,6,38 287 - Biaya kontrak 2r,2ae,9 1.024 - Aset tidak lancar lainnya 2c,2g,2i,2n,2t,2u,13,28,33,38 5.151 11.225 Jumlah Aset Tidak Lancar 191.395 179.486 JUMLAH ASET 246.351 221.208 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha dan lain-lain Pihak berelasi 2o,2u,15,38 735 819 Pihak ketiga 2c,33 15.255 13.078 Utang lain-lain 2u,38 18.073 449 Utang pajak 2t,28c 3.407 3.431 Beban yang masih harus dibayar 2c,2u,16,33,38 13.308 13.736 Pendapatan diterima di muka 2r 817 7.352 Liabilitas kontrak 17a 6.394 - Uang muka pelanggan dan pemasok 2c,33 2.223 1.289 Utang bank jangka pendek 2c,2p,2u,18a,33,38 8.421 8.705 Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 2c,2m,2p,2u,2v,18b,33,38 16.193 9.510 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 84.826 58.369 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas pajak tangguhan - bersih 2t,2ae,28f 766 1.230 Pendapatan diterima di muka 2r - 803 Liabilitas kontrak 2r,2ae,17b 908 - Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja 2s,32 1.116 1.066 Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya 2c,2m,2p,2s,2u,2v,19,31,33,38 8.358 8.078 Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2u,2o 39.713 33.869 Liabilitas lainnya 2o,2u 379 543 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 51.240 45.589 JUMLAH LIABILITAS 136.066 103.958 EKUITAS Modal saham 1c,21 4.953 4.953 Tambahan modal disetor 2w,22 2.711 2.711 Komponen ekuitas lainnya 2f,2u,23 415 408 Laba ditahan Ditentukan penggunaannya 30 15.337 15.337 Belum ditentukan penggunaanya 72.522 76.152 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilih entitas induk - bersih 95.938 99.561 Kepentingan non-pengendali 2b,20 14.347 17.689 JUMLAH EKUITAS 110.285 117.250 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 246.351 221.208 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini. 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2020 2019 PENDAPATAN 2c,2r,24,33 66.856 69.345 Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 2c,2r,26,33 (16.227) (21.790) Beban penyusutan dan amortisasi 2k,2l,2m,11,12,14 (13.927) (11.467) Beban karyawan 2c,2r,2s,25,33 (7.016) (6.488) Beban interkoneksi 2c,2r,33 (2.959) (2.737) Beban umum dan administrasi 2c,2r,27,33 (3.121) (3.214) Beban pemasaran 2c,2r,33 (1.456) (1.992) Rugi selisih kurs - bersih 2q (84) (56) Penghasilan lain-lain - bersih 2l,2r 187 609 LABA USAHA 22.253 22.210 Penghasilan pendanaan 2c,33 483 637 Biaya pendanaan 2c,2p,2r,33 (2.315) (2.050) Bagian laba (rugi) entitas asosiasi - bersih 2f,10 (64) 41 Rugi penurunan nilai investasi (342) - LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 20.015 20.838 (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN 2t,2ae,28 Pajak kini (5.051) (5.358) Pajak tangguhan 469 18 (4.582) (5.340) LABA PERIODE BERJALAN 15.433 15.498 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 2f,2q,23 55 (46) Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual 2u,23 - 4 Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi 2f,10 3 (7) Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya: Laba (rugi) aktuaria - bersih 2s,31 - - Penghasilan komprehensif lain - bersih 58 (49) JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 15.491 15.449 Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 10.989 11.078 Kepentingan nonpengendali 2b,20 4.444 4.420 15.433 15.498 Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat: diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 11.047 11.029 Kepentingan nonpengendali 2b 4.444 4.420 15.491 15.449 LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh) 2x,29 Laba bersih per saham 110,93 111,83 Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS) 11.093,03 11.182,87 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini. 2 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Diatribusikan kepada pemilik entitas induk Saldo laba Komponen Modal Tambahan ekuitas Ditentukan Belum ditentukan Kepentingan Jumlah Uraian Catatan Saham modal disetor lainnya penggunaannya penggunaannya Jumlah bersih nonpengendali ekuitas Saldo, 31 Desember 2019 4.953 2.711 408 15.337 76.152 99.561 17.689 117.250 Dampak penerapan standar akuntansi baru 2ad - - (48) - 640 592 (17) 575 Saldo, 1 Januari 2020 4.953 2.711 360 15.337 76.792 100.153 17.672 117.825 Penyesuaian kepentingan nonpengendali - - - - - - (44) (44) Dividen kas - - - - (15.262) (15.262) (7.725) (22.987) Laba periode berjalan 2b,20 - - - - 10.989 10.989 4.444 15.433 Penghasilan komprehensif lain - bersih 2f,2q,2s,2u - - 55 - 3 58 - 58 Saldo, 30 Juni 2020 4.953 2.711 415 15.337 72.522 95.938 14.347 110.285 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini. 3 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Diatribusikan kepada pemilik entitas induk Saldo laba Komponen Modal Tambahan ekuitas Ditentukan Belum ditentukan Kepentingan Jumlah Uraian Catatan Saham modal disetor lainnya penggunaannya penggunaannya Jumlah bersih nonpengendali ekuitas Saldo, 1 Januari 2019 4.953 2.455 507 15.337 75.658 98.910 18.393 117.303 Penambahan setoran modal anak perusahaan - - - - - - 59 59 Akuisisi bisnis - - - - - - 37 37 Divestasi anak perusahaan - 239 - - - 239 - 239 Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali - - - - - - 25 25 Dividen kas - - - - (16.229) (16.229) (8.538) (24.767) Laba periode berjalan 2b,20 - - - - 11.078 11.078 4.420 15.498 Penghasilan komprehensif lain - bersih 2f,2q,2s,2u - - (42) - (7) (49) - (49) Saldo, 30 Juni 2019 4.953 2.694 465 15.337 70.500 93.949 14.396 108.345 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini. 4 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2020 2019 ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain 61.059 65.103 Penerimaan dari restitusi pajak 2.292 - Penerimaan dari pendapatan bunga 452 637 Pembayaran kas untuk beban (14.137) (28.306) Pembayaran kas kepada karyawan (6.729) (6.581) Pembayaran pajak penghasilan badan dan final (5.069) (3.452) Pembayaran beban bunga (2.353) (2.033) Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah (1.172) - Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih (86) 788 (Pembayaran) penerimaan kas lainnya bersih (86) 1.546 Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi 34.171 27.702 ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Hasil dari klaim asuransi 11 129 77 Hasil dari penjualan aset tetap 11 69 564 Penerimaan dividen dari entitas asosiasi 10 5 - Pembelian aset tetap 11,39 (14.248) (13.621) Pembelian aset takberwujud 13,39 (1.385) (1.006) Pencairan aset keuangan lancar lainnya - bersih (317) (688) Penambahan penyertaan jangka panjang 10 (146) (126) Penurunan uang muka dan aset lainnya - bersih (44) (827) Hasil dari pelepasan anak perusahaan - 395 Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh - (1.108) Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi (15.937) (16.340) ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya 18,19 10.762 19.356 Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya 18,19 (9.245) (6.321) Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak (5.228) (8.538) Pembayaran kewajiban sewa (4.593) - Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali - 59 Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan - (16.229) Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan (8.304) (11.673) PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 9.930 (311) DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS 66 (53) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE 3 18.242 17.439 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE 3 28.238 17.075 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini. 5 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "Post en Telegraafdienst" , yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22). Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 32 tanggal 21 Juni 2019. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-0032595.AH.01.02 tanggal 24 Juni 2019. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi: Usaha utama: Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan- undangan. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Usaha penunjang: Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat. 6 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin- izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika

("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika ("DJPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut: Tanggal penetapan/ Izin No. Izin Jenis jasa perpanjangan Izin penerbit uang elektronik Izin Bank Indonesia Penerbit uang 3 Juli 2009 11/432/DSAP elektronik Izin penyelenggaraan Izin Bank Indonesia Penyelenggaraan 5 Agustus 2009 pengiriman uang 11/23/bd/8 pengiriman uang Izin penyelenggaraan jasa 127/KEP/DJPPI/ Jasa internet teleponi 30 Maret 2016 internet teleponi untuk KOMINFO/3/2016 untuk keperluan keperluan publik publik Izin penyelenggaraan 839/KEP/M.KOMINFO/ Jaringan tetap 16 Mei 2016 jaringan tetap sambungan 05/2016 sambungan langsung jarak jauh langsung jarak jauh Izin penyelenggaraan 844/KEP/M.KOMINFO/ Jaringan tetap tertutup 16 Mei 2016 jaringan tetap tertutup 05/2016 Izin penyelenggaraan 846/KEP/M.KOMINFO/ Jaringan tetap 16 Mei 2016 jaringan tetap sambungan 05/2016 sambungan internasional internasional Izin penyelenggaraan 948/KEP/M.KOMINFO/ Jaringan tetap lokal 31 Mei 2016 jaringan tetap lokal 05/2016 berbasis circuit berbasis circuit switched switched Izin penyelenggaraan 191/KEP/DJPPI/ Jasa sistem 31 Oktober 2016 jasa sistem KOMINFO/10/2016 komunikasi data komunikasi data 7 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Tanggal penetapan/ Izin No. Izin Jenis jasa perpanjangan Izin penyelenggaraan jasa 2176/KEP/M.KOMINFO/ Jasa akses internet 30 Desember 2016 akses internet 12/2016 Izin penyelenggaraan jasa 1040/KEP/M.KOMINFO/ Jasa penyediaan 16 Mei 2017 penyediaan konten 16/2017 1004/KEP/ konten Izin penyelenggaraan jasa M.KOMINFO/2018 Jasa interkoneksi 26 Desember 2018 interkoneksi internet internet Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 31 tanggal 19 Juni 2020 dan No. 133 tanggal 24 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal

30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Komisaris Utama Rhenald Kasali Rhenald Kasali Komisaris Alex Denni - Komisaris Rizal Mallarangeng - Komisaris Ahmad Fikri Assegaf - Komisaris Ismail Ismail Komisaris Marcelino Rumambo Pandin Marcelino Rumambo Pandin Komisaris Independen Marsudi Wahyu Kisworo Marsudi Wahyu Kisworo Komisaris Independen Wawan Iriawan Cahyana Ahmadjayadi Komisaris Independen Chandra Arie Setiawan Margiyono Darsasumarja Direktur Utama Ririek Adriansyah Ririek Adriansyah Direktur Keuangan Heri Supriadi Harry Mozarta Zen Direktur Digital Business Muhammad Fajrin Rasyid Faizal Rochmad Djoemadi Direktur Strategic Portfolio Budi Setyawan Wijaya Achmad Sugiarto Direktur Enterprise and Business Service Edi Witjara Bogi Witjaksono Direktur Wholesale and International Services Dian Rachmawan Edwin Aristiawan Direktur Human Capital Management Afriwandi Edi Witjara Direktur Network, Information Technology and Solution Herlan Wijanarko Zulhelfi Abidin Direktur Consumer Service FM Venusiana R Siti Choiriana 8 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan) Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Susunan Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Ketua Chandra Arie Setiawan Margiyono Darsasumarja Anggota Marsudi Wahyu Kisworo Tjatur Purwadi Anggota Wawan Iriawan Ismail Anggota Marcelino Rumambo Pandin Marcelino Rumambo Pandin Anggota Sarimin Mietra Sardi Sarimin Mietra Sardi Anggota Ahmad Fikri Assegaf - Corporate Secretary Andi Setiawan Andi Setiawan Internal Audit Harry Suseno Hadisoebroto Harry Suseno Hadisoebroto Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 25.888 orang dan 24.272 orang (tidak diaudit). Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana ( Initial Public Offering atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham

Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk American Depositary Shares ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut. Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar. 9 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio Depositary Receipt dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 21). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini. Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan delisting pada LSE. Pada tanggal 30 Juni 2020, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 41.161.732 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 21). Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 19b.i). Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 19b.i). 10 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) Entitas anak

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d): Entitas anak dengan kepemilikan langsung : Tahun Jumlah aset sebelum Jenis usaha/tanggal dimulainya Persentase kepemilikan* eliminasi Entitas anak/ pendirian atau akuisisi operasi 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember domisili oleh Perusahaan komersial 2020 2019 2020 2019 PT Telekomunikasi Telekomunikasi - operator 1995 65 65 100.442 82.730 Selular fasilitas telekomunikasi ("Telkomsel"), dan jasa telepon seluler Jakarta, Indonesia menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995 PT Dayamitra Penyewaan menara 1995 100 100 23.256 20.114 Telekomunikasi telekomunikasi dan jasa ("Dayamitra"), telekomunikasi lainnya/ Jakarta, Indonesia 17 Mei 2001 PT Multimedia Jasa jaringan 1998 100 100 16.573 16.478 Nusantara telekomunikasi ("Metra"), dan multimedia/ Jakarta, Indonesia 9 Mei 2003 PT Telekomunikasi Telekomunikasi/ 1995 100 100 12.394 10.970 Indonesia 31 Juli 2003 International ("TII"), Jakarta, Indonesia PT Graha Sarana Penyewaan kantor dan 1982 100 100 6.212 6.055 Duta manajemen gedung dan ("GSD") jasa pemeliharaan, Jakarta, Indonesia konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001 PT Telkom Akses Pembangunan, jasa dan 2013 100 100 4.028 4.436 ("Telkom Akses"), perdagangan bidang Jakarta, Indonesia telekomunikasi/ 26 November 2012 PT Telkom Telekomunikasi - 1996 100 100 3.313 3.309 Satelit menyediakan sistem Indonesia komunikasi satelit, jasa ("Telkomsat"), dan sarana terkait/ Jakarta, Indonesia 28 September 1995 PT PINS Indonesia Jasa dan pembangunan 1995 100 100 2.383 2.995 ("PINS"), telekomunikasi/ Jakarta, Indonesia 15 Agustus 2002 PT Infrastruktur Pembangunan, jasa dan 2014 100 100 1.816 1.706 Telekomunikasi perdagangan bidang Indonesia telekomunikasi/ ("Telkom Infratel"), 16 Januari 2014 Jakarta, Indonesia PT Metra-Net Jasa portal multimedia/ 2009 100 100 1.166 996 ("Metra-Net"), 17 April 2009 Jakarta, Indonesia *Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. 11 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) d. Entitas anak (lanjutan) i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan): Tahun Jumlah aset sebelum Jenis usaha/tanggal dimulainya Persentase kepemilikan* eliminasi Entitas anak/ pendirian atau akuisisi oleh operasi 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember domisili Perusahaan komersial 2020 2019 2020 2019 PT Napsindo Telekomunikasi - 1999; 60 60 5 5 Primatel menyediakan Network, berhenti Internasional Access Point (NAP), beroperasi ("Napsindo"), Voice Over Data (VOD), pada Jakarta, Indonesia dan jasa terkait lainnya/ tanggal 29 Desember 1998 13 Januari 2006 *Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung: Tahun Jumlah aset sebelum Jenis usaha/tanggal dimulainya Persentase kepemilikan* eliminasi Entitas anak/ pendirian atau akuisisi operasi 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember domisili oleh Perusahaan komersial 2020 2019 2020 2019 PT Sigma Cipta Caraka Jasa teknologi informatika - 1988 100 100 6.494 6.796 ("Sigma"), implementasi dan Tangerang, Indonesia integrasi sistem, outsourcing, dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987 Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2008 100 100 3.847 3.635 Indonesia 6 Desember 2007 International Pte. Ltd., ("Telin Singapore") Singapore Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2010 100 100 2.939 1.830 Indonesia 8 Desember 2010 International Ltd ("Telin Hong Kong"), Hong Kong PT Infomedia Jasa data dan informasi - 1984 100 100 2.344 2.626 Nusantara menyediakan jasa ("Infomedia"), informasi telekomunikasi Jakarta, Indonesia dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999 PT Telkom Landmark Jasa pengembangan dan 2012 55 55 2.288 2.056 Tower manajemen properti/ ("TLT"), 1 Februari 2012 Jakarta, Indonesia PT Metra Digital Jasa perdagangan informasi 2013 100 100 1.737 1.475 Investama dan teknologi multimedia, ("MDI"), hiburan dan investasi/ Jakarta, Indonesia 8 Januari 2013 PT Finnet Indonesia Jasa teknologi informatika/ 2006 60 60 1.428 1.001 ("Finnet"), 31 Oktober 2005 Jakarta, Indonesia *Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. 12 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) d. Entitas anak (lanjutan) ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan): Tahun Jumlah aset sebelum Jenis usaha/tanggal dimulainya Persentase kepemilikan* eliminasi Entitas anak/ pendirian atau akuisisi operasi 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember domisili oleh Perusahaan komersial 2020 2019 2020 2019 PT Metra Digital Media Jasa layanan informasi 2013 100 100 1.262 1.146 ("MD Media"), dalam bentuk direktori Jakarta, Indonesia khusus/ 22 Januari 2013 PT Persada Sokka Penyediaan sarana 2008 95 95 818 870 Tama prasarana jaringan ("PST"), telekomunikasi/ Jakarta, Indonesia 19 Februari 2019 Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2012 100 100 770 706 Indonesia 11 September 2012 International ("Telin TL") S.A., Dili, Timor Leste TS Global Jasa satelit/ 1996 70 70 682 732 Network Sdn. Bhd. 14 Desember 2017 ("TSGN"), Petaling jaya, Malaysia PT Swadharma Jasa pengisian kas dan 2001 51 51 602 520 Sarana Informatika pemeliharaan ATM/ ("SSI"), 2 April 2018 Jakarta, Indonesia PT Telkomsel Mitra Jasa konsultan manajemen 2019 100 100 591 569 Inovasi bisnis dan investasi ("TMI"), modal/ Jakarta, Indonesia 18 Januari 2019 PT Melon Jasa penjualan konten 2010 100 100 578 578 ("Melon"), digital/ Jakarta, Indonesia 14 November 2016 PT Administrasi Jasa administrasi asuransi 2002 100 100 456 395 Medika kesehatan/ ("Ad Medika"), 25 Februari 2010 Jakarta, Indonesia PT Graha Yasa Selaras Jasa pariwisata/ 2012 51 51 294 288 ("GYS"), 27 April 2012 Jakarta, Indonesia PT Nusantara Sukses Jasa dan perdagangan/ 2014 100 100 268 272 Investasi 1 September 2014 ("NSI"), Jakarta, Indonesia *Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. 13 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) d. Entitas anak (lanjutan) ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan): Tahun Jumlah aset sebelum Jenis usaha/tanggal dimulainya Persentase kepemilikan* eliminasi Entitas anak/ pendirian atau akuisisi operasi 30 Juni 31 Desember 30 Juni 31 Desember domisili oleh Perusahaan komersial 2020 2019 2020 2019 PT Nutech Integrasi Jasa penyedia sistem 2001 60 60 159 177 ("Nutech"), integrator/ Jakarta, Indonesia 13 Desember 2017 Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2014 100 100 153 89 Indonesia 11 Desember 2013 International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA PT Metraplasa Jasa jaringan & 2012 60 60 116 214 ("Metraplasa"), e-commerce/ Jakarta, Indonesia 9 April 2012 Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2013 100 100 102 86 Indonesia 9 Januari 2013 International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney,Australia Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2013 70 70 55 67 Indonesia Intl 2 Juli 2013 (Malaysia) Sdn. Bhd ("Telin Malaysia"), Malaysia PT Satelit Multimedia Jasa satelit/ 2013 100 100 15 16 Indonesia 25 Maret 2013 ("SMI"), Jakarta, Indonesia *Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. Transaksi akuisisi pada entitas anak Dayamitra

PST Pada tanggal 19 Februari 2019, Dayamitra telah mengakuisisi 95% kepemilikan langsung di PST dari Rahina Dewayani dan Rahayu berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra membeli 95% kepemilikan saham PST senilai Rp1.113 miliar dan wajib membeli sisa 5% kepemilikan saham PST dalam waktu maksimal 24 bulan sejak 8 Maret 2019, dengan harga per saham yang sama dengan akuisisi 95% saham sebelumnya. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, pada tanggal 31 Desember 2019 Dayamitra mengakui kewajiban kepada pemilik saham sebelumnya sebesar Rp80 miliar. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap persyaratan dan kondisi yang terkait dengan transaksi tersebut, disimpulkan bahwa pada tanggal akuisisi Dayamitra telah secara substantif memegang 100% kepemilikan saham PST dan dengan demikian tidak terdapat kepentingan nonpengendali. PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan. Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 30 Juni 2020, total pendapatan dan laba sebelum pajak yang dicatat oleh PST dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp317 miliar dan Rp76 miliar. Transaksi ini diperlakukan sebagai transaksi akuisisi bisnis kombinasi. 14 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) e. Transaksi akuisisi pada entitas anak (lanjutan) i. Dayamitra (lanjutan) Pembelian Menara Indosat Pada tanggal 14 Oktober 2019, Dayamitra menandatangani Sales Purchase Agreement ("SPA") dengan PT Indosat Tbk. ("Indosat") terkait pembelian menara milik Indosat. Hal-hal yang ditetapkan dan disepakati secara simultan dengan SPA adalah sebagai berikut: Pengalihan kepemilikan atas 2.100 menara telekomunikasi (3.982 tenant ) beserta perizinannya; Pengalihan sewa tanah untuk 1.731 lokasi yang sebelumnya disewa oleh Indosat ke pihak ketiga; Penyewaan sewa tanah untuk 369 lokasi yang dimiliki oleh Indosat; dan Pengalihan kontrak berserta detail pengguna dengan 3.982 penyewa kolokasi yang sudah ada di menara yang diakuisisi. Pada tanggal 20 Desember 2019, Dayamitra dan Indosat telah melakukan penandatanganan Letter Agreement (Closing Memo), sebagai tindaklanjut SPA yang ditandatangani oleh Indosat dan Dayamitra senilai Rp4.443 miliar. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas masing-masing 1 slot di 2.100 menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan Master Tower Lease Agreement ("MTLA"). Transaksi akuisisi ini diperlakukan sebagai transaksi akuisisi aset. Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi untuk kedua transaksi di atas adalah sebagai berikut: Menara Saham Indosat PST Total Aset Aset lancar 517 146 663 Aset tetap 3.453 634 4.087 Aset tidak lancar - 91 91 Liabilitas - (610) (610) Nilai buku aset neto 3.970 261 4.231 Selisih nilai wajar dengan nilai buku aset tetap - 398 398 Hubungan pelanggan (aset takberwujud) 473 194 667 Pajak tangguhan - (148) (148) Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh 4.443 705 5.148 Nilai wajar imbalan yang dialihkan 4.443 1.172 5.615 Goodwill (Catatan 14) - 467 467 15 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM (lanjutan) e. Transaksi akuisisi pada entitas anak (lanjutan) Telkomsel Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan, TMI. Telkomsel menyetorkan modal awal sebesar Rp550 miliar untuk 549.989 lembar saham dari keseluruhan 550.000 lembar saham TMI yang dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2019. TMI bergerak di bidang inovasi dan strategic investment. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020. 16 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi dibawah Rp1 miliar disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif Berlaku efektif 1 Januari 2021: PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. PSAK 73: Sewa

Amandemen ini mengatur bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee . Secara spesifik, Grup mengendalikan investee jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas investee , eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee , dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari investee , Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas investee , termasuk: Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari investee , Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup. 17 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup: menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill ) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;

) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang; menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;

mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012.Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan. Kombinasi bisnis dan goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. 18 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill . Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akusisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling-of interests).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi

Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 19 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai

"Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2u). Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional investee , tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut: Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi. Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya. Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian. 20 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi penurunan nilai yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih kemudian disesuaikan dengan faktor forward-looking yang spesifik pada debitur terkait serta pengaruh keadaan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2u). Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu Subscriber Identification Module ("SIM"), pesawat telepon, modem wireless broadband, dan voucer prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan. 21 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud, kecuali goodwill diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut: Tahun Piranti lunak 3-6 Lisensi 3-20 Aset takberwujud lainnya 1-30 Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan 15-40 Renovasi bangunan sewa 2-15 Peralatan sentral telepon 3-15 Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data 5-15 Peralatan dan instalasi transmisi 3-25 Satelit, stasiun bumi dan peralatannya 3-20 Jaringan kabel 5-25 Catu daya 3-20 Kendaraan 4-8 Peralatan pengolahan data 3-20 Peralatan telekomunikasi lainnya 5 Peralatan kantor 2-5 Aset Customer Premises Equipment ("CPE") 4-5 Peralatan lainnya 2-5 Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa. Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. 22 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Aset tetap (lanjutan)

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual. m. Sewa Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan. Grup menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Dengan demikian data komparasi tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait. Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing- masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak. Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain: penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;

akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;

pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;

penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;

menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30R, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini; 23 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) m. Sewa (lanjutan) Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan) tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan

non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa dimana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum USD5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru). PSAK 73 juga mengizinkan Grup untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Grup untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Grup sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan biaya langsung awal. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020. Grup sebagai lessee

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut: Tahun Hak atas tanah 50 Bangunan 15-40 Instalasi dan peralatan transmisi 3-25 Catu daya 3-20 Kendaraan 4-8 Lain-lain 2-25 Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset. Liabilitas sewa Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi. 24 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) m. Sewa (lanjutan) Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan) i. Sebagai lessee (lanjutan) Liabilitas sewa(lanjutan) Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya. Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sebagai lessor

Berdasarkan PSAK 73, lessor terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada lessor oleh lessee. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh lessee dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit yang diharapkan telah diakui pada piutang sewa pembiayaan.

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak. 25 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) m. Sewa (lanjutan) Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan hingga 31 Desember 2019 Sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan pada tanggal dimulainya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan saham ke Grup diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dikapitalisasi di awal periode sewa pada nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dibagi menjadi biaya keuangan dan biaya sewa. Biaya keuangan dialokasikan ke setiap periode selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Biaya keuangan tersebut diakui sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Grup tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (sebagai contoh aset hak guna dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30R). Persyaratan PSAK 73 diterapkan untuk sewa ini mulai 1 Januari 2020.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan umur manfaatnya. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pembayaran yang dibebankan dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Sebagai lessor

Sewa dimana Grup tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh. Beban tangguhan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. 26 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Beli Jual Beli Jual Dolar A.S. ("US$") 1 14.180 14.330 13.880 13.885 Dolar Australia ("AU$") 1 9.706 9.813 9.724 9.729 Euro ("EUR") 1 15.901 16.075 15.559 15.571 Yen Jepang ("JPY") 1 131,66 133,07 127,76 127,82 Ringgit Malaysia ("MYR") 1 3.309 3.348 3.390 3.394 Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l). Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi. 27 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Grup mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup telah memilih untuk menerapkan pendekatan praktis berikut pada tanggal transisi: Kontrak yang telah diselesaikan - Grup menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan; Grup mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk: Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan; Menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasian terbaru; dan Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020. Selain itu, Grup juga memilih untuk menerapkan pendekatan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pendanaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengiriman barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun, dalam mengadopsi PSAK 72. Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan: Mobile Pendapatan dari mobile terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan Short Messaging Service ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana yang untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucer pengisian awal) dan voucer pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai kewajiban kontrak. Grup mengakui aset kontrak untuk penyediaan layanan dari pelanggan pascabayar yang belum ditagih. Seluruh pendapatan layanan mobile diakui berdasarkan metode output, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup. Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi. Sebagai bagian dari program pemasarannya, Grup memiliki program loyalitas pelanggan bernama "Telkomsel Poin", yang memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan poin untuk setiap kelipatan tertentu dari penggunaan layanan telekomunikasi. Poin dapat ditukarkan di masa depan dengan produk atau layanan gratis atau diskon, selama syarat kualifikasi lainnya tercapai. Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, dimana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa. 28 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan) Consumer

Pendapatan dari consumer terutama terdiri dari pendapatan dari telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

Seluruh layanan consumer diakui menggunakan metode output berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu jika layanan yang dijual berbasis paket ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome". Dalam paket ini, pelanggan dapat berlangganan kombinasi layanan c onsumer (misalnya telepon, data dan internet, serta TV berbayar). Sebelum tahun 2018, Grup mengalokasikan total harga kontrak untuk kewajiban pelaksanaan yang berbeda berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri dari setiap kewajiban pelaksanaan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan dasar yang berdiri sendiri. Mulai tahun 2019, layanan yang dibundel ini disajikan di bawah item pendapatan "Indihome" dalam catatan atas laporan keuangan

(Catatan 24) sehingga lebih merepresentasikan layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menangguhkan nilai tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun. Enterprise

Pendapatan dari pelanggan enterprise terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, manage service , call center, e-health, e-payment , dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan enterprise diakui sepanjang waktu menggunakan metode output berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, kilobyte data , dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan enterprise ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Atau, ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri. 29 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan) Enterprise (lanjutan)

Kontrak tertentu dengan pelanggan enterprise dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misalnya kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual. iv. Wholesale and International Business Services ("WIB") Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode output menggunakan basis traffic aktual yang tercatat untuk bulan tersebut. Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya. Pendapatan dari sumber lain Pendapatan dari sumber lain terdiri dari pendapatan dari sewa menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. 30 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut: Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan. Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan voucer perdana) dan voucer isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucer prabayar telah habis masa berlakunya. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun. Pendapatan Indihome

Pendapatan Indihome berasal dari pelanggan consume r yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk retail . Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan dan pendapatan diakui secara bulanan sesuai tagihan paket Indihome.

Penerimaan dari instalasi sambungan Indihome ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup ( incoming ) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup ( transit ). Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. 31 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) Pendapatan jaringan

Pendapatan jaringan terdiri dari pendapatan sewa sirkit dan transponder satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan. Multiple-element arrangements

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu atas pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya. 32 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) s. Imbalan kerja Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang funded dan unfunded , program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit .

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait. Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah. 33 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Imbalan kerja (lanjutan) Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuaria).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan. Pajak

Pajak penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Perubahan dikarenakan kesalahan akan disajikan berdasarkan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. 34 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pajak (lanjutan) Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar ( probable ). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui diluar laba rugi, diakui di luar laba rugi. Oleh karena itu, pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali: PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan. Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan, pengukurannya sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan). Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. 35 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Pajak (lanjutan) Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain- Lain - bersih". Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori: Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi: Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. 36 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi: Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan.

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada peghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi. Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 30 Juni 2020. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 30 Juni 2020. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi SPPI testing diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. 37 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan. Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi pada ekuitas, penyertaan jangka panjang lainnya, reksadana, dan obligasi konversi. Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL") Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak. Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya. Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan. Instrumen utang Grup yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari obligasi dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi risiko kredit yang rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian pada instrumen tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Namun, ketika ada peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihannya akan sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian. 38 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Instrumen keuangan (lanjutan) Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL") Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindungnilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. 39 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Liabilitas keuangan (lanjutan) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan) Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 19 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya. iii. Saling hapus instrumen keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut: situasi bisnis yang normal; peristiwa default ; dan peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai. Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual. 40 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan) Aset keuangan (lanjutan) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai penghasilan (beban) lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya). Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan

investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" dan "Penyertaan jangka panjang" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. 41 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan) Aset keuangan (lanjutan) Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual ( available-for-sale investment ) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai aset keuangan Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("loss event") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila loss event tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan. 42 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan) Liabilitas keuangan (lanjutan) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut: situasi bisnis yang normal; peristiwa kegagalan; dan peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya. 43 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Instrumen keuangan (lanjutan) Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan) Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir. v. Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk. Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor". Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

44 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak. ab. Penurunan nilai aset non-keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK"). Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain goodwill, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain goodwill, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian. Penurunan nilai goodwill diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk goodwill ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana goodwill tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang. 45 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ac. Klasifikasi lancar dan tidak lancar Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila: i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal, ii. untuk diperdagangkan, akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Suatu liabilitas disajikan lancar bila: akan dilunasi dalam siklus operasi normal, untuk diperdagangkan, akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar. ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan PSAK 71 Grup telah menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo awal 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi: Klasifikasi dan pengukuran

Berdasarkan PSAK 71, Grup mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi, dan diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Sebelumnya berdasarkan PSAK 55 (2013), diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini didasarkan pada dua kriteria: model bisnis Grup untuk mengelola aset; dan apakah arus kas kontraktual instrumen hanya terkait pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terhutang.

Penilaian model bisnis Grup dilakukan pada tanggal implementasi awal, 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset-aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020. Penilaian apakah arus kas kontraktual pada instrumen utang hanya atas pembayaran pokok dan bunga dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan pada saat pengakuan awal aset.

Persyaratan klasifikasi dan pengukuran PSAK 71 berdampak pada beberapa aset keuangan Grup yang tersedia untuk dijual karena harus diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi karena arus kas kontraktual instrumen tidak hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga. Grup mengukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk semua aset keuangan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang berdasarkan PSAK 55 (2013). 46 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan) Klasifikasi dan pengukuran (lanjutan) Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 55 pada tanggal aplikasi awal, 1 Januari 2020: Pengukuran berdasarkan Pengukuran berdasarkan kategori PSAK 55 kategori PSAK 71 Kas dan setara kas Pinjaman yang diberikan dan piutang Biaya perolehan diamortisasi Piutang usaha Pinjaman yang diberikan dan piutang Biaya perolehan diamortisasi Obligasi konversi Aset tersedia untuk dijual Nilai wajar melalui laba rugi Instrumen utang Aset tersedia untuk dijual Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Investasi pada ekuitas Aset tersedia untuk dijual Nilai wajar melalui laba rugi Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 secara fundamental telah mengubah akuntansi Grup untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan penurunan nilai dalam PSAK

55 (2013) dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian ("ECL"). PSAK 71 mengharuskan

Grup untuk mengakui penyisihan ECL untuk semua instrumen utang selain dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak. PSAK 72 Grup telah mengimlementasikan PSAK 72 sejak 1 Januari 2020 menggunakan pendekatan retrospektif dimodifikasi, yang berarti Grup yang dipilih untuk tidak menyajikan kembali angka perbandingan tetapi penyesuaian terhadap jumlah tercatat pada tanggal transisi diakui dalam saldo awal dari saldo laba dan kepentingan non-pengendali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi: Berdasarkan PSAK 72, aset kontrak dan liabilitas kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, aset kontrak dilaporkan sebagai piutang usaha dan liabilitas kontrak dilaporkan sebagai pendapatan diterima di muka.

Biaya kontrak yang terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, biaya kontrak ini dibebankan pada saat terjadinya atau diamortisasi dengan dasar sistematis yang tidak konsisten dengan pengakuan pendapatan terkait.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diukur berdasarkan PSAK 72 disajikan secara terpisah dari pendapatan dari sumber lain. Pada tanggal transisi PSAK 72, implementasi imbalan variable dan waktu pengakuan pendapatan menyebabkan Grup mengakui kenaikan laba ditahan sebesar pendapatan yang diakui atas kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan berdasarkan PSAK 72, hal ini karena pendapatan yang diakui lebih besar dari standar sebelumnya. Grup mengakui aset kontrak sebagai hak Grup atas imbalan kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Aset kontrak selanjutnya direklasifikasi sebagi utang usaha ketika seluruh kewajiban atas imbalan telah diselesaikan. Grup juga mengkapitalisasi biaya inkremental untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dengan pelanggan. Berbeda dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Grup untuk mengeluarkan biaya-biaya ini pada saat terjadi, biaya kontrak dikapitalisasi dan diamortisasi secara konsisten seiring dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan biaya kontrak. 47 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan) PSAK 73 Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo pembukaan 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi: Aset hak pakai dan liabilitas sewa

Penerapan PSAK 73 menghasilkan pembayaran sewa minimum Grup di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk diakui sebagai liabilitas sewa guna usaha dengan Aset hak guna ("ROU").

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tersisa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman penyewa pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman penyewa yang diterapkan pada kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 8,67%. Subsewa

Grup telah mereklasifikasi beberapa perjanjian subsewa sebagai sewa pembiayaan. Bagian dari aset hak guna yang merupakan kontrak subsewa dihentikan pengakuanya dan piutang subsewa diakui di laporan posisi keuangan ketika subsewa tersebut dimulai. Dampak penerapan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 adalah sebagai berikut: PSAK 71,72, dan 73 ASET Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang (1.114) Aset kontrak 968 Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang (92) Biaya kontrak 1.185 Aset lancar lainnya (1.403) Penyertaan jangka panjang 244 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan (2.154) Aset hak guna 20.374 Aset pajak tangguhan - bersih (87) Aset tidak lancar lainnya (3.032) 14.889 LIABILITAS Beban yang masih harus dibayar 85 Pendapatan diterima di muka - jangka pendek 903 Liabilitas kontrak (1.065) Liabilitas pajak tangguhan - bersih 27 Pendapatan diterima di muka - jangka panjang 83 Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (14.347) (14.314) EKUITAS Komponen ekuitas lainnya 48 Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (640) Kepentingan nonpengendali 17 (575) 48 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan) Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut: Standar Standar baru sebelumnya Penyesuaian LAPORAN POSISI KEUANGAN ASET Kas dan setara kas 28.238 28.238 - Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang 15.239 15.417 (178) Aset kontrak 699 - 699 Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang 253 434 (181) Biaya kontrak 509 - 509 Aset lancar lainnya 4.294 6.148 (1.854) Penyertaan jangka panjang 1.826 1.559 267 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 155.649 157.803 (2.154) Aset hak guna 18.024 - 18.024 Aset pajak tangguhan - bersih 2.840 2.926 (86) Aset kontrak - bagian tidak lancar 287 - 287 Biaya kontrak - bagian tidak lancar 1.024 - 1.024 Aset tidak lancar lainnya 5.151 8.247 (3.096) JUMLAH ASET 234.033 220.772 13.261 LIABILITAS Beban yang masih harus dibayar 13.308 13.142 (166) Pendapatan diterima dimuka 817 5.624 4.807 Liabilitas kontrak 6.394 - (6.394) Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun 16.193 12.161 (4.032) Liabilitas pajak tangguhan - bersih 766 790 24 Liabilitas kontrak 908 - (908) Pinjaman jangka panjang 39.713 33.072 (6.641) JUMLAH LIABILITAS 78.099 64.789 (13.310) EKUITAS Komponen ekuitas lainnya 415 463 48 Laba ditahan 72.522 72.457 (65) Kepentingan nonpengendali 14.347 14.413 66 JUMLAH EKUITAS 87.284 87.333 49 LAPORAN LABA RUGI Pendapatan 66.856 66.829 (27) Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi (16.227) (17.986) (1.759) Beban penyusutan dan amortisasi (13.927) (11.837) 2.090 Beban umum dan administrasi (3.121) (3.036) 85 Beban pemasaran (1.456) (1.715) (259) Penghasilan (beban) lain - lain bersih 187 187 - Penghasilan pendanaan 483 475 (8) Biaya pendanaan (2.315) (1.816) 499 Pajak tangguhan 469 473 4 PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 55 (5) (60) Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - 1 1 Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk 10.989 11.564 575 Kepentingan nonpengendali 4.444 4.494 50 49 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan) Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut (lanjutan): (dalam miliar rupiah) LAPORAN ARUS KAS Arus kas bersih dari aktifitas operasi (PSAK 30R) Pembayaran sewa operasi 1.172 Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan (PSAK 73) Pembayaran pokok atas liabilitas sewa 4.593 ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor- faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaria berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja. 50 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan) Estimasi dan asumsi (lanjutan) Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 11. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai lessee

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian. 51 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan) Estimasi dan asumsi (lanjutan) Kerugian kredit ekpektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan ( forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5. Pendapatan Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan / atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika. 52 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) ae. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan) Estimasi dan asumsi (lanjutan) Pendapatan (lanjutan) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan.

Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan margin untuk setiap kontrak yang berisi barang dan/atau jasa dengan harga yang tidak dapat diobservasi. Grup saat ini menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis dan informasi dari pihak independen. Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan goodwill, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai. Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset. Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan goodwill . Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai goodwill . Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan. 53 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. KAS DAN SETARA KAS 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo Saldo Mata uang Mata uang asal Setara asal Setara Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Kas Rp - 46 - 37 Bank Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") Rp - 1.020 - 1.407 US$ 27 376 9 122 EUR 2 24 1 23 HKD 1 2 0 1 JPY 1 0 1 0 AUD 0 0 0 0 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") Rp - 788 - 1.033 US$ 3 36 6 86 SGD 0 0 0 0 EUR - - 0 0 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") Rp - 401 - 198 US$ 1 17 3 44 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN") Rp - 59 - 51 Lain-lain Rp - 20 - 20 US$ 0 0 0 0 Sub-jumlah 2.743 2.985 Pihak ketiga The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong") US$ 24 346 14 188 HKD 4 7 6 10 Standard Chartered Bank ("SCB") Rp - 0 - 0 US$ 9 127 11 150 SGD 2 22 1 7 PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata") Rp - 119 - 335 US$ - - 4 62 PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") Rp - 112 - 45 US$ 0 2 0 1 PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD") Rp - 70 - 121 PT Bank Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin") Rp - 69 - 76 US$ 0 0 0 0 PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") Rp - 2 - 3 Lain-lain(masing-masing dibawah Rp75 miliar) Rp - 554 - 313 US$ 14 196 8 112 SGD 4 43 0 3 MYR 12 39 4 12 TWD 29 14 27 13 EUR 1 8 1 17 AUD 0 3 1 7 MOP 0 1 0 1 HKD 0 0 0 0 Sub-jumlah 1.734 1.476 Jumlah bank 4.477 4.461 Deposito berjangka Pihak berelasi BNI Rp - 6.160 - 2.693 US$ 43 608 32 450 BRI Rp - 5.480 - 2.561 US$ 53 746 36 500 Bank Mandiri Rp - 5.465 - 1.129 US$ 25 353 16 215 BTN Rp - 2.121 - 2.733 US$ - - 4 49 Sub-jumlah 20.933 10.330 54 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo Saldo Mata uang Mata uang asal Setara asal Setara Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Deposito berjangka (lanjutan) Pihak ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("BJB") Rp - 1.415 - 1.394 PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga") Rp - 197 - 992 US$ 10 136 29 398 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank") Rp - 79 - - US$ 15 207 - - PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega") Rp - 250 - 400 Lain-lain Rp - 479 - 88 USD 1 15 8 112 MYR 1 4 9 30 Sub-jumlah 2.782 3.414 Jumlah deposito berjangka 23.715 13.744 Penyisihan kerugian kredit ekspektasian (0) - Jumlah 28.238 18.242 Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Rupiah 3,75% - 8,25% 4,00% - 9,25% Mata uang asing 1,00% - 2,90% 0,50 % - 3,30% Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara. 4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo Saldo Mata uang Mata uang asing Setara asing Setara Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Deposito berjangka Pihak berelasi BRI Rp - 300 - - Bank Mandiri Rp - 240 - - Lain-lain Rp - 30 - - Pihak ketiga SCB US$ - - 8 111 Lain-lain Rp - 18 - 18 US$ 5 73 5 71 Jumlah deposito berjangka 661 200 Reksa dana Pihak berelasi PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW") Rp - 73 - 71 Jumlah reksa dana 73 71 Rekening penampungan Rp - 8 - 142 US$ 1 13 1 15 MYR 3 8 6 19 Lainnya Rp - 104 - 102 MYR - - 2 5 Penyisihan kerugian kredit ekspektasian (0) - Jumlah 867 554 Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut: 30 Juni 2020 30 Desember 2019 Rupiah 5,60% - 6,50% 6,50% Mata uang asing 1,08% - 1,20% 1,20% - 2,51% 55 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5. PIUTANG USAHA Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan retail dan non-retail, dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan pelanggan Pihak berelasi 30 Juni 2020 31 Desember 2019 BUMN 1.401 1.604 Indonusa 532 494 Indosat 260 150 Lain-lain 1.303 459 Jumlah 3.496 2.707 Provisi penurunan nilai piutang (1.094) (915) Jumlah bersih 2.402 1.792 (ii) Pihak ketiga 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pelanggan individual dan bisnis 16.818 13.710 Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri 2.294 1.583 Jumlah 19.112 15.293 Provisi penurunan nilai piutang (6.275) (5.288) Jumlah bersih 12.837 10.005 b. Berdasarkan umur (i) Pihak berelasi 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Sampai dengan 3 bulan 1.659 1.563 3 sampai dengan 6 bulan 1.103 237 Lebih dari 6 bulan 734 907 Jumlah 3.496 2.707 Provisi penurunan nilai piutang (1.094) (915) Jumlah bersih 2.402 1.792 (ii) Pihak ketiga 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Sampai dengan 3 bulan 12.156 9.270 3 sampai dengan 6 bulan 1.181 1.077 Lebih dari 6 bulan 5.775 4.946 Jumlah 19.112 15.293 Provisi penurunan nilai piutang (6.275) (5.288) Jumlah bersih 12.837 10.005 56 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5. PIUTANG USAHA (lanjutan) b. Berdasarkan umur (lanjutan) (iii) Umur total piutang usaha 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Provisi Tingkat Provisi Sebelum penurunan kerugian kredit Sebelum penurunan provisi nilai piutang ekspektasian provisi nilai piutang Belum jatuh tempo 10.360 742 7,2% 8.250 395 Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan 3.455 937 27,1% 2.583 513 Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan 2.284 785 34,4% 1.314 458 Jatuh tempo lebih dari 6 bulan 6.509 4.905 75,4% 5.853 4.837 Jumlah 22.608 7.369 18.000 6.203 Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp5.621 miliar dan Rp.3.942 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan. c. Berdasarkan mata uang (i) Pihak berelasi 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Rupiah 3.495 2.705 Dolar A.S. 1 2 Lain-lain 0 0 Jumlah 3.496 2.707 Provisi penurunan nilai piutang (1.094) (915) Jumlah bersih 2.402 1.792 (ii) Pihak ketiga 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Rupiah 15.877 12.883 Dolar A.S. 3.080 2.298 Dolar Australia 5 12 Lain-lain 150 100 Jumlah 19.112 15.293 Provisi penurunan nilai piutang (6.275) (5.288) Jumlah bersih 12.837 10.005 57 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5. PIUTANG USAHA (lanjutan) d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo awal 6.203 5.029 Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71 146 - Provisi yang diakui selama periode berjalan 1.020 2.283 Penghapusbukuan piutang - (1.109) Saldo akhir 7.369 6.203 Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Pada tanggal 30 Juni 2020, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp4.957 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 19c). 6. ASET KONTRAK 30 Juni 2020 Aset kontrak 1.111 Kerugian kredit ekspektasian (125) Jumlah bersih 986 Jangka pendek (699) Jangka panjang 287 7. PERSEDIAAN 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Komponen 580 351 Kartu SIM dan voucer prabayar 181 154 Lain-lain 174 172 Jumlah 935 677 Provisi atas persediaan usang Komponen (52) (62) Kartu SIM dan voucer prabayar (28) (28) Lain-lain (3) (2) Jumlah (83) (92) Jumlah bersih 852 585 Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo awal 92 67 Provisi yang diakui selama periode berjalan - 25 Penghapusbukuan persediaan (9) - Saldo akhir 83 92 Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang. Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp259 miliar dan Rp1.777 miliar (Catatan 26). 58 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7. PERSEDIAAN (lanjutan) Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp343 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19c). Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp107 miliar dan Rp112 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp155 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung. 8. ASET LANCAR LAINNYA Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka (Catatan 36c.i) 1.997 3.879 Uang muka 1.017 670 Gaji dibayar di muka 522 189 Sewa dibayar di muka 396 1.403 Lain-lain 362 511 Jumlah 4.294 6.652 9. BIAYA KONTRAK Mutasi biaya kontrak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah: 30 Juni 2020 Biaya perolehan Biaya pemenuhan Jumlah kontrak kontrak Saldo, 1 Januari 2020 696 489 1.185 Amortisasi selama periode berjalan (63) (270) (333) Penambahan selama periode berjalan 313 368 681 Saldo, 30 Juni 2020 946 587 1.533 Jangka pendek (145) (364) (509) Jangka panjang 801 223 1.024 59 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut: 30 Juni 2020 Penyesuaian Bagian atas penghasilan Persentase Penerapan Penambahan Perubahan nilai Bagian laba komprehensif Penurunan Saldo kepemilikan Saldo awal PSAK 71 (pengurangan) wajar bersih (rugi) bersih Dividen lain nilai akhir Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi: Tiphonea 24,00 526 - - - 25 - 3 (342) 212 Finaryab 26,58 267 - - - (91) - - - 176 Indonusac 20,00 210 - - - - - - - 210 Jalind 33,00 77 - - - 5 (5) - - 77 Lain-laini 6,32-51,00 130 - - - (3) - - - 127 Sub-jumlah 1.210 - - - (64) (5) 3 (342) 802 Penyertaan jangka panjang lainnya 734 244 23 23 - - - - 1.024 Jumlah penyertaan jangka panjang 1.944 244 23 23 (64) (5) 3 (342) 1.826 Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk 30 Juni 2020: Tiphone* Finarya Indonusa* Jalin Lain-lain Laporan posisi keuangan Aset lancar 8.165 4.921 495 125 1.022 Aset tidak lancar 778 120 253 214 4.336 Liabilitas jangka pendek (3.824) (4.402) (534) (73) (1.558) Liabilitas jangka panjang (741) (3) (278) (38) (5.335) Ekuitas (defisit) 4.378 636 (64) 228 (1.535) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya Pendapatan 28.442 38 794 62 946 Beban operasional (27.621) (421) (738) (49) (993) Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih (321) 41 1 0 (137) Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 500 (342) 57 13 (184) Manfaat (beban) pajak penghasilan (138) (1) (10) (3) 5 Laba (rugi) tahun berjalan 362 (343) 47 10 (179) Laba (rugi) komprehensif lain 77 - (1) - - Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan 439 (343) 46 10 (179) Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

31 Desember 2019 Bagian Bagian penghasilan Persentase Penambahan laba (rugi) komprehensif Penurunan kepemilikan Saldo awal (pengurangan) bersih Dividen lain nilai Saldo akhir Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi: Tiphonea 24,00 1.602 - 88 (11) 19 (1.172) 526 Finaryab 26,58 - 484 (217) - - - 267 Indonusac 20,00 210 - - - - - 210 Jalind 33,00 - 70 7 - (0) - 77 Cellume 30,40 79 - (8) - - - 71 ILCSf 49,00 44 - (13) - 0 - 31 GSNg 45,00 14 - (1) - - - 13 Teltraneth 51,00 - 34 (24) - 1 - 11 Lain-laini 6,32-32,00 4 (2) 2 - - - 4 Sub-jumlah 1.953 586 (166) (11) 20 (1.172) 1.210 Penyertaan jangka panjang lainnya 519 215 - - - - 734 Jumlah penyertaan jangka panjang 2.472 801 (166) (11) 20 (1.172) 1.944 60 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk 2019: Tiphone Finarya Indonusa Jalin Cellum ILCS GSN Teltranet Lain-lain Laporan posisi keuangan Aset lancar 8.165 2.382 495 100 14 119 17 291 615 Aset tidak lancar 778 132 253 222 17 41 169 66 4.033 Liabilitas jangka pendek (3.824) (1.533) (534) (78) (10) (95) (2) (356) (1.089) Liabilitas jangka panjang (741) (3) (278) (10) (27) (2) (155) (58) (5.101) Ekuitas (defisit) 4.378 978 (64) 234 (6) 63 29 (57) (1.542) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya Pendapatan 28.442 38 794 205 13 206 7 195 784 Beban operasional (27.621) (877) (738) (148) (40) (212) (9) (242) (800) Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih (321) 17 1 2 - (16) (0) (15) (128) Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 500 (822) 57 59 (27) (22) (2) (62) (144) Manfaat (beban) pajak penghasilan (138) 1 (10) (17) - (4) (0) (43) (1) Laba (rugi) periode berjalan 362 (821) 47 42 (27) (26) (2) (105) (145) Laba (rugi) komprehensif lain 77 - (1) (0) - 0 - 2 - Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan 439 (821) 46 42 (27) (26) (2) (103) (145) Tiphone berdiri pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar. Nilai wajar penyertaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 212 miliar dan Rp526 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp121 dan Rp300 per lembar saham. Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2019 Aset 8.943 Liabilitas (4.565) Aset bersih 4.378 Bagian Grup atas aset bersih (24,00% tahun 2019) 1.051 Goodwill 647 Penurunan nilai (1.172) Nilai tercatat penyertaan jangka panjang 526 Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya " ) dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya

(Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham. c Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%. d Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Perusahaan menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar. Investasi pada Cellum dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian pernyertaan saham baru bersyarat antara Metranet dengan Cellum Global Zrt pada tanggal 30 Januari 2018. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi mobile payment dan commerce services . PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan E-trade logistic dan jasa terkait lainnya. Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") yang menjalankan usaha real estate , pemasaran perumahan dan apartemen. 61 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet. Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp491 miliar. 11. ASET TETAP 1 Januari Reklasifikasi/ 2020 Akuisisi Penambahan Pengurangan Translasi 30 Juni 2020 Harga perolehan: Aset tetap pemilikan langsung Tanah 1.644 - 9 (1) (1) 1.651 Bangunan 14.062 - 18 - 536 14.616 Renovasi bangunan sewa 1.549 - 1 (26) 19 1.543 Peralatan sentral telepon 17.348 - 116 (1.918) 687 16.233 Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data 2.258 - - - - 2.258 Peralatan dan instalasi transmisi 151.750 - 795 (672) 2.804 154.677 Satelit, stasiun bumi dan peralatannya 12.344 - 50 - 82 12.476 Jaringan kabel 54.357 - 2.347 (56) 318 56.966 Catu daya 20.113 - 56 (70) 548 20.647 Peralatan pengolahan data 16.409 - 179 (181) 601 17.008 Peralatan telekomunikasi lainnya 5.340 - 791 - - 6.131 Peralatan kantor 2.361 - 74 (85) 24 2.374 Kendaraan 568 - 1 (4) 35 600 Peralatan lainnya 123 - - - - 123 Aset dalam pembangunan 2.619 - 7.573 - (6.042) 4.150 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 5.500 - - - (5.500) - Peralatan pengolahan data 1 - - - (1) - Kendaraan 503 - - - (503) - Peralatan kantor 42 - - - (42) - Aset CPE 22 - - - (22) - Catu daya - - - - - - Aset Pola Bagi Hasil ("PBH") 89 - - - (89) - Jumlah 309.002 - 12.010 (3.013) (6.546) 311.453 1 Januari Reklasifikasi/ 2020 Akuisisi Penambahan Pengurangan Translasi 30 Juni 2020 Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap pemilikan langsung Bangunan 4.113 - 368 - 10 4.491 Renovasi bangunan sewa 1.091 - 89 (25) - 1.155 Peralatan sentral telepon 11.976 - 715 (1.917) 22 10.796 Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data 1.580 - - - - 1.580 Peralatan dan instalasi transmisi 79.993 - 5.598 (650) 9 84.950 Satelit, stasiun bumi dan peralatannya 5.809 - 442 - (3) 6.248 Jaringan kabel 14.171 - 1.220 (56) 69 15.404 Catu daya 13.596 - 745 (66) 20 14.295 Peralatan pengolahan data 11.977 - 771 (181) (3) 12.564 Peralatan telekomunikasi lainnya 1.766 - 480 - - 2.246 Peralatan kantor 1.678 - 179 (85) (5) 1.767 Kendaraan 210 - 30 (2) (1) 237 Peralatan lainnya 66 - 5 - - 71 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 3.734 - - - (3.734) - Peralatan pengolahan data 1 - - - (1) - Kendaraan 115 - - - (115) - Peralatan kantor 44 - - - (44) - Aset CPE 20 - - - (20) - Catu daya - - - - - - Aset PBH 89 - - - (89) - Jumlah 152.029 - 10.642 (2.982) (3.885) 155.804 Nilai buku bersih 156.973 155.649 62 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. ASET TETAP (lanjutan) 1 Januari Reklasifikasi/ 31 Desember 2019 Akuisisi Penambahan Pengurangan Translasi 2019 Harga perolehan: Aset tetap pemilikan langsung Tanah 1.626 6 16 - (4) 1.644 Bangunan 11.833 12 779 (4) 1.442 14.062 Renovasi bangunan sewa 1.375 - 37 (58) 195 1.549 Peralatan sentral telepon 15.291 - 1.228 (61) 890 17.348 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 1.586 - 675 - (3) 2.258 Peralatan dan instalasi transmisi 141.408 686 6.768 (6.240) 9.128 151.750 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 11.972 - 108 (11) 275 12.344 Jaringan kabel 45.451 - 8.197 (113) 822 54.357 Catu daya 17.864 - 793 (253) 1.709 20.113 Peralatan pengolahan data 14.265 10 709 (107) 1.532 16.409 Peralatan telekomunikasi lainnya 3.423 - 1.904 - 13 5.340 Peralatan kantor 2.142 7 208 (101) 105 2.361 Kendaraan 641 - 99 (167) (5) 568 Peralatan lainnya 94 - 57 - (28) 123 Aset dalam pembangunan 4.876 81 14.923 (20) (17.241) 2.619 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 5.603 - - (102) (1) 5.500 Peralatan pengolahan data 1 - - - - 1 Kendaraan 578 1 54 (80) (50) 503 Peralatan kantor 16 - 30 (4) - 42 Aset CPE 22 - - - - 22 Catu daya 125 - - - (125) - Aset PBH 252 - - - (163) 89 Jumlah 280.444 803 36.585 (7.321) (1.509) 309.002 1 Januari Reklasifikasi/ 31 Desember 2019 Akuisisi Penambahan Pengurangan Translasi 2019 Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap pemilikan langsung Bangunan 3.405 - 726 (4) (14) 4.113 Renovasi bangunan sewa 949 - 198 (56) - 1.091 Peralatan sentral telepon 10.550 - 1.488 (45) (17) 11.976 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 1.320 - 260 - - 1.580 Peralatan dan instalasi transmisi 74,247 - 11.059 (5.260) (53) 79.993 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 5.005 - 818 (10) (4) 5.809 Jaringan kabel 12.185 - 2.349 (102) (261) 14.171 Catu daya 12.316 - 1.454 (239) 65 13.596 Peralatan pengolahan data 10.747 - 1.304 (61) (13) 11.977 Peralatan telekomunikasi lainnya 1.029 - 737 - - 1.766 Peralatan kantor 1.312 - 383 (55) 38 1.678 Kendaraan 281 - 72 (137) (6) 210 Peralatan lainnya 75 - 1 - (10) 66 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 3.241 - 587 (94) - 3.734 Peralatan pengolahan data 1 - - - - 1 Kendaraan 126 - 72 (58) (25) 115 Peralatan kantor 70 - 3 (3) (26) 44 Aset CPE 20 - - - - 20 Catu daya 73 - - - (73) - Aset PBH 244 - - - (155) 89 Jumlah 137.196 - 21.511 (6.124) (554) 152.029 Nilai buku bersih 143.248 156.973 a. Laba dari penjualan aset tetap 2020 2019 Hasil penjualan aset tetap 69 564 Nilai buku bersih - (208) Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap 69 356 63 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. ASET TETAP (lanjutan) b. Lain-lain Pada tanggal 31 Desember 2019, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2019. Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp64 miliar dan Rp51 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 1,69%-11% dan 2,86%-4,90%masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019. Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp129 miliar dan Rp77 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, nilai tercatat aset tetap tersebut masing- masing sebesar Rp17 miliar dan Rp13 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. (v) Di tahun 2019, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp192 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi, dan melakukan percepatan pencatatan penyusutan. Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp178 miliar. Dampak perubahan umur manfaat ini atas laba sebelum pajak di masa yang akan datang, sebagai berikut: Tahun Kenaikan (Penurunan) 2021 18 2022 (106) 64 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11. ASET TETAP (lanjutan) b. Lain-lain(lanjutan) Pada tahun 2019, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp803 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan PT ZTE Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2020, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp39 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2069. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2020, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp154.004 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp24.588 miliar, USD35 juta, HKD8 juta, SGD269 juta, AUD3 juta, dan MYR44 juta dan first loss basis sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Pada tanggal 30 Juni 2020, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 36,70% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian sampai dengan November 2021. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan. Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijaminkan dalam perjanjian obligasi (Catatan 19b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp11.110 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18, 19c dan 19d). Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp62.259 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh. Pada tahun 2019, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual

Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp36.842 miliar. 65 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. ASET HAK GUNA Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 2 dan 15 tahun. Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah sebesar Rp1.172 miliar dikeluarkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan: 31 Desember Dampak 1 Januari Reklasifikasi/ 30 Juni 2019 Penerapan PSAK 73 2020 Penambahan Pengurangan translasi 2020 Harga perolehan: Tanah - 3.745 3.745 323 - 1 4.069 Bangunan - 595 595 197 (209) 11 594 Peralatan dan instalasi - transmisi - 14.741 14.741 2 (594) (10) 14.139 Catu daya - 521 521 - - - 521 Kendaraan - 565 565 3 - - 568 Lain-lain - 200 200 - - 13 213 Jumlah - 20.367 20.367 525 (803) 15 20.104 Akumulasi amortisasi Tanah - - - (387) - - (387) Bangunan - - - (147) 23 (1) (125) Peralatan dan instalasi transmisi - - - (1.689) 340 (1.349) Catu daya - - - (86) - - (86) Kendaraan - - - (82) - - (82) Lain-lain - - - (51) - - (51) Jumlah - - - (2.442) 363 (1) (2.080) Nilai buku bersih - 18.024 Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut: Tahun 30 Juni 2020 31 Desember 2019 2020 5.632 936 2021 1.628 785 2022 2.845 607 2023 2.139 255 2024 1.287 85 Selanjutnya 1.853 45 Jumlah pembayaran sewa 15.384 2.713 Bunga (2.371) (373) Nilai kini atas pembayaran sewa 13.013 2.340 Penyesuaian atas penerapan PSAK 73 - 14.347 Jumlah liabilitas sewa 13.013 16.687 Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Note 18b) (4.796) (3.758) Bagian jangka panjang (Note 19) 8.217 12.929 Rekonsiliasi komitmen sewa operasi dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut: Komitmen sewa operasi 18.228 Dikurangi: Komitmen untuk sewa jangka pendek (68) Komitmen untuk sewa aset bernilai rendah (60) Komitmen sewa operasi pada tanggal 1 Januari 2020 18.100 Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020 7,41% Nilai diskonto komitmen sewa operasi pada tanggal 1 Januari 2020 14.257 Ditambah: Penyesuaian atas perlakukan berbeda atas opsi perpanjangan dan opsi terminasi 90 Liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 14.347 66 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8) 1.363 1.488 Tagihan restitusi pajak (Catatan 28b) 950 3.666 Beban tangguhan 726 570 Pajak dibayar di muka (Catatan 28a) 654 678 Uang muka pembelian aset tetap 653 481 Obligasi konversi 313 319 Setoran jaminan 168 210 Sewa dibayar di muka 76 3.170 Lain-lain 248 643 Jumlah 5.151 11.225 Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu di atas 1 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, beban tangguhan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (Indefeasible Right of Use atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp31 miliar dan Rp34 miliar. 14. ASET TAKBERWUJUD Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut: Aset takberwujud Goodwill Piranti lunak Lisensi lainnya Jumlah Nilai tercatat bruto: Saldo, 1 Januari 2020 1.432 12.480 96 1.571 15.579 Penambahan - 1.156 6 1 1.163 Pengurangan - (109) (10) (96) (215) Reklasifikasi/translasi - 22 8 15 45 Saldo, 30 Juni 2020 1.432 13.549 100 1.491 16.572 Akumulasi amortisasi: Saldo, 1 Januari 2020 (29) (8.400) (93) (611) (9.133) Beban amortisasi - (790) (177) (65) (1.032) Pengurangan - 3 4 14 21 Reklasifikasi/translasi - (12) 171 7 166 Saldo, 30 Juni 2020 (29) (9.199) (95) (655) (9.978) Nilai buku bersih 1.403 4.350 5 836 6.594 67 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut (lanjutan): Aset takberwujud Goodwill Piranti lunak Lisensi lainnya Jumlah Nilai tercatat bruto: Saldo, 1 Januari 2019 1.066 10.680 94 687 12.527 Penambahan - 1.942 4 511 2.457 Akuisisi 467 - - 379 846 Pengurangan (104) (166) (12) (14) (296) Reklasifikasi/translasi 3 24 10 8 45 Saldo, 31 Desember 2019 1.432 12.480 96 1.571 15.579 Akumulasi amortisasi Saldo, 1 Januari 2019 (29) (6.896) (81) (489) (7.495) Beban amortisasi - (1.165) (357) (145) (1.667) Pengurangan - 71 2 14 87 Reklasifikasi/translasi - (410) 343 9 (58) Saldo, 31 Desember 2019 (29) (8.400) (93) (611) (9.133) Nilai bersih 1.403 4.080 3 960 6.446 Goodwill timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), data center PT Bina Data Mandiri ("BDM") (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global

("MNDG") (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni ("GSDm") (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), dan PST (2019) (Catatan 1e). Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak adalah 1 - 5 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp5.979 miliar. 15. UTANG USAHA Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak berelasi Pembelian peralatan, barang, dan jasa 549 683 Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya 186 136 Sub-jumlah 735 819 Pihak ketiga Pembelian peralatan, barang dan jasa 12.358 10.634 Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal 1.198 1.374 Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya 1.699 1.070 Sub-jumlah 15.255 13.078 Jumlah 15.990 13.897 Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Rupiah 13.130 12.027 Dolar A.S. 2.831 1.823 Lain-lain 29 47 Jumlah 15.990 13.897 Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi. 68 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi 8.864 8.450 Umum, administrasi, dan pemasaran 2.155 2.658 Gaji dan tunjangan 2.073 2.412 Beban bunga dan administrasi bank 216 216 Jumlah 13.308 13.736 17. LIABILITAS KONTRAK a. Liabilitas kontrak jangka pendek 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Voucer pulsa isi ulang prabayar 4.981 5.212 Hak material untuk memperpanjang kontrak 92 76 Lain-lain 1.321 1.447 Jumlah 6.394 6.735 b. Liabilitas kontrak jangka panjang 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan 308 327 Hak material untuk memperpanjang kontrak 499 389 Lain-lain 101 87 Jumlah 908 803 Saldo liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2019, disajikan sebagai pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN a. Utang bank jangka pendek 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo terutang Saldo terutang Mata uang asal Setara Mata uang asal Setara Kreditur Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Pihak berelasi Bank Mandiri Rp - 2.600 - 2.400 BNI Rp - 1.044 - 1.238 PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") Rp - - - 17 Sub-jumlah 3.644 3.655 Pihak ketiga HSBC Rp - 1.841 - 1.754 US$ 0 3 0 4 MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank") Rp - 1.229 - 1.705 Bank DBS Rp - 737 - 722 US$ 1 13 1 13 PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia") Rp - 500 - 500 UOB Singapore ("UOB Singapore") US$ 9 129 SCB Rp - 100 - 150 Bank CIMB Niaga Rp - 78 - 78 PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Rp - 73 - 124 Lain-lain Rp - 74 - - Sub-jumlah 4.777 5.050 Jumlah 8.421 8.705 69 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan) a. Utang bank jangka pendek (lanjutan) Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut: Total Periode Mata fasilitas Jatuh tempo pembayaran Tingkat suku bunga Peminjam Uang (dalam miliar) fasilitas pinjaman bunga per tahun Jaminan** Mandiri 2019 Perusahaan, Rp 2.600 21 November 2020 Bulanan, 1 bulan Tidak ada Finnet - 28 April 2021 Kuartalan JIBOR + 1,50% 3 bulan JIBOR + 0,60% BNI 2014 - 2017 Sigmaa, GSD Rp 525 8 November 2020 - Bulanan 8,41% - 9,00% Piutang usaha 9 Januari 2021 dan aset tetap 2018 - 2019 Telkom Rp 3.160 2 Oktober 2020 - Bulanan 1 bulan Piutang usaha Infratel, 18 Februari 2021 JIBOR + 2,20% - 2,50% Infomediab, Sigmah, Metranet, GTS, MD Media HSBC 2018 Sigmac,h Rp 600 31 Juli 2020 Bulanan 6,74% Piutang usaha 2018 Sigmac,h US$ 0,004 31 Juli 2020 Bulanan 4,12% Tidak ada 2018 - 2019 Sigma, Rp 2.337 30 Agustus 2020 - Bulanan, 1 bulan Tidak ada Melon, Metra, 8 April 2021 Kuartalan JIBOR + 0,60% - 0,70% MD Media, 3 bulan PINS JIBOR + 1,00% MUFG Bank 2018 - 2019 Perusahaan, Rp 2.910 23 Juli 2020 - Bulanan, 1 bulan Tidak ada Infomedia, 24 Juni 2021 Kuartalan JIBOR + 0,70% - 0,95% Metra, GSD, 3 bulan PINS, Telkom JIBOR + 0,70% - 1,00% Infratel DBS 2016 Nutech Rp 17 18 Oktober 2020 Bulanan 10,50% Tidak ada 2018 Telkom Rp 600 31 Juli 2020 Bulanan 1 bulan Tidak ada Infratel, JIBOR + 0,70% Infomedia 2016 Sigmad,e US$ 0,02 31 Juli 2020 Semesteran 3,25% (USD), Piutang usaha 10,75% (IDR) UOB Indonesia 2016 Finnetf Rp 500 20 Desember 2020 Bulanan 1 bulan Tidak ada JIBOR + 2,00% UOB Singapore 2016 Telin US$ 0,049 21 September Bulanan 1 bulan LIBOR + 1,25% Tidak ada 2020 SCB 2015 GSDg Rp 150 16 Juli 2020 Bulanan Cost of fund + 2,5% Tidak ada BCA 2019 Telkom Rp 600 30 April 2020 - Bulanan 1 bulan Piutang usaha Infratel 22 September JIBOR + 1,75% 2020 Bank CIMB Niaga 2013 GSDh Rp 85 1 Januari 2021 Bulanan 10,90% - 11,50% Piutang usaha dan aset tetap Disajikan dalam mata uang asal.

Lihat Catatan 5 dan Catatan 9 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijaminkan. a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018. c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018.

d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

e Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah. f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Juni 2018.

g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 18 Januari 2019. h Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi. 70 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan) Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dalam perjanjian dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah memperoleh persetujuan ( waiver ) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, kecuali untuk Telkom Infratel, waiver dari BCA diterima pada tanggal 27 Januari 2020.

Pada tanggal 8 April 2019, Perusahaan, Metra, MD Media, dan Metranet menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 24 Juni 2019, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infratel menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan MUFG Bank sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan HSBC sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp97 miliar. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Perusahaan dan GSD menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan MUFG Bank sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp781 miliar. Pada tanggal 21 November 2019, Perusahaan, Dayamitra, dan GSD menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan Bank Mandiri sebesar Rp2.400 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2020, seluruh fasilitas telah digunakan. Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan modal kerja. b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Catatan 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pinjaman penerusan (two-steploans) 19a 200 194 Obligasi dan wesel bayar 19b 2.491 2.491 Utang bank 19c 7.855 5.434 Pinjaman lainnya 19d 851 627 Utang sewa pembiayaan 12 - 764 Kewajiban sewa 12 4.796 - Jumlah 16.193 9.510 71 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA Catatan 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pinjaman penerusan (two-steploans) 19a 459 542 Obligasi dan wesel bayar 19b 7.468 7.467 Utang bank 19c 20.882 21.171 Pinjaman lainnya 19d 2.687 3.113 Utang sewa pembiayaan 12 - 1.576 Kewajiban sewa 12 8.217 - Jumlah 39.713 33.869 Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut: Tahun Catatan Jumlah 2021 2022 2023 2024 Selanjutnya Pinjaman penerusan (two-step loans) 19a 459 82 146 129 102 - Obligasi dan wesel bayar 19b 7.468 478 2.198 - - 4.792 Utang bank 19c 20.882 2.462 4.377 6.788 3.334 3.921 Pinjaman lainnya 19d 2.687 426 852 863 460 86 Kewajiban sewa 12 8.217 1.261 2.369 1.840 1.108 1.639 Jumlah 39.713 4.709 9.942 9.620 5.004 10.438 a. Pinjaman penerusan (two-steploans) Pinjaman penerusan (two-steploans) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan. 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo terutang Saldo terutang Mata uang Mata uang asing Setara asing Setara Kreditur Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Bank luar negeri Yen 3.456 460 3.839 491 US$ 6 92 9 120 Rp - 107 - 125 Jumlah 659 736 Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b) (200) (194) Bagian jangka panjang 459 542 Periode jadwal Pembayaran Tingkat bunga Kreditur Mata uang pembayaran bunga per tahun Bank luar negeri Yen Semesteran Semesteran 2,95% US$ Semesteran Semesteran 3,85% Rp Semesteran Semesteran 8,38% Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2025. Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir. 72 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) a. Pinjaman penerusan (two-steploans) (lanjutan) Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Rasio projected net revenue to projected debt service harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB"). Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas. b. Obligasi dan wesel bayar 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo terutang Saldo terutang Mata uang asing Setara Mata uang asing Setara Obligasi dan wesel bayar Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Obligasi 2010 Seri B Rp - 1.995 - 1.995 2015 Seri A Rp - 2.200 - 2.200 Seri B Rp - 2.100 - 2.100 Seri C Rp - 1.200 - 1.200 Seri D Rp - 1.500 - 1.500 Wesel bayar jangka menengah (Medium term notes atau "MTN") MTN I Telkom Tahun 2018 Seri A Rp - - - - Seri B Rp - 200 - 200 Seri C Rp - 296 - 296 MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 Seri A Rp - - - - Seri B Rp - 296 - 296 Seri C Rp - 182 - 182 Jumlah 9.969 9.969 Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi (10) (11) Jumlah 9.959 9.958 Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 18b) (2.491) (2.491) Bagian jangka panjang 7.468 7.467 Obligasi

Tahun 2010 Pokok Tempat Tanggal Jatuh Periode Tingkat bunga Obligasi utang Penerbit pencatatan terbit tempo pembayaran bunga per tahun Seri B 1.995 Perusahaan BEI 25 Juni 2010 6 Juli 2020 Kuartalan 10,20% Obligasi ini tidak dijaminkan dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010. 73 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan) i. Obligasi (lanjutan) Tahun 2010 (lanjutan) Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: wave broadband (pita lebar, softswitching, datakom, teknologi informasi, dan lainnya), infrastruktur (backbone, metro network, regional metro junction, internet protocol, dan sistem satelit) dan optimasi legacy dan fasilitas penunjang (fixed wireline dan wireless). Pada tanggal 30 Juni 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") adalah idAAA (Triple A). Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Debt to equity tidak lebih dari 2:1. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1. Debt service coverage minimal sebesar 125%. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. Tahun 2015 Periode Tingkat Pokok Tempat Tanggal Jatuh pembayaran bunga per Obligasi utang Penerbit pencatatan terbit tempo bunga tahun Seri A 2.200 Perusahaan BEI 23 Juni 2015 23 Juni 2022 Kuartalan 9,93% Seri B 2.100 Perusahaan BEI 23 Juni 2015 23 Juni 2025 Kuartalan 10,25% Seri C 1.200 Perusahaan BEI 23 Juni 2015 23 Juni 2030 Kuartalan 10,60% Seri D 1.500 Perusahaan BEI 23 Juni 2015 23 Juni 2045 Kuartalan 11,00% Total 7.000 Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Pada tanggal 30 Juni 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A). Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Debt to equity tidak lebih dari 2:1. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1. Debt service coverage minimal sebesar 125%. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. 74 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan) Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018 Periode Tingkat Wesel Pokok Tanggal Jatuh pembayaran bunga bayar Mata uang utang terbit tempo bunga per tahun Jaminan Seri A Rp 262 4 September 2018 14 September 2019 Kuartalan 7,25% Seluruh aset Seri B Rp 200 4 September 2018 4 September 2020 Kuartalan 8,00% Seluruh aset Seri C Rp 296 4 September 2018 4 September 2021 Kuartalan 8,35% Seluruh aset 758 Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan Medium Term Notes ("MTN") I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak- banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri. Bertindak sebagai Arranger atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (private placement). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan backbone. Pada tanggal 30 Juni 2020, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A). Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Debt to equity tidak lebih dari 2:1. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1. Debt service coverage minimal sebesar 125%. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 Cicilan Pokok Tanggal Jatuh Periode imbalan Wesel bayar Mata uang utang terbit tempo imbalan per tahun Jaminan Seri A Rp 264 4 September 2018 14 September 2019 Kuartalan 19 Hak manfaat obyek Ijarah Seri B Rp 296 4 September 2018 4 September 2020 Kuartalan 24 Hak manfaat obyek Ijarah Seri C Rp 182 4 September 2018 4 September 2021 Kuartalan 15 Hak manfaat obyek Ijarah 742 58 75 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan) Wesel bayar (lanjutan) MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 (lanjutan) Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri. Bertindak sebagai Arranger atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (private placement). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan backbone. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2020, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah). Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Debt to equity tidak lebih dari 2:1. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1. Debt service coverage minimal sebesar 125%. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. 76 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) c. Utang bank 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Saldo terutang Saldo terutang Mata uang Mata uang asing Setara asing Setara Kreditur Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Pihak berelasi Bank Mandiri Rp - 8.678 - 7.611 BNI Rp - 7.767 - 5.898 BRI Rp - 2.940 - 1.758 BNI Syariah Rp - 48 - 52 Sub-jumlah 19.433 15.319 Pihak ketiga MUFG Bank Rp - 2.405 - 2.981 US$ - - 8 108 BCA Rp - 1.529 - 1.665 Bank Sindikasi Rp - 1.000 - 1.250 US$ 34 482 37 514 DBS Rp - 674 - 770 UOB Singapore US$ 35 504 40 556 HSBC Rp - 500 - 500 Bank of China Rp - 500 - 500 ANZ Rp - 418 - 440 Bank CIMB Niaga Rp - 372 - 439 Bank Permata Rp - 364 - - Citibank Rp - 250 - 500 PT Bank BTPN ("BTPN") (dahulu "Sumitomo") Rp - 225 - 537 UOB Rp - - - 357 PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC") Rp - 136 - 159 Lain-lain Rp - 6 - 9 MYR 2 7 19 66 Sub-jumlah 9.372 11.351 Jumlah 28.805 26.670 Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi (68) (65) 28.737 26.605 Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b) (7.855) (5.434) Bagian jangka panjang 20.882 21.171 77 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit) (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan) b. Utang bank (lanjutan)