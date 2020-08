Petróleo Brasileiro S A Petrobras : Ata da Reunião No 134 do Comitê Técnico Estatutário de Governança e Conformidade

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

ATA DA REUNIÃO Nº 134 DO COMITÊ TÉCNICO ESTATUTÁRIO DE

GOVERNANÇA E CONFORMIDADE

REALIZADA EM 27-07-2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, realizou-se, ordinariamente, com início às nove horas e seis minutos, a reunião nº 134 do Comitê Técnico Estatutário de Governança e Conformidade ("CTE-GC" ou "Comitê") da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, por intermédio de videoconferência transmitida a partir da Cidade do Rio de Janeiro, com a participação da sua Coordenadora e Gerente Executiva de Governança Cláudia da Costa Vasques Zacour; da Gerente Executiva de Conformidade Anamaria Ribeiro Lima Pereira Pimenta; e do Gerente Geral de Integridade Corporativa Augusto Moraes Haddad. A Advogada-Geral da Petrobras Taisa Oliveira Maciel não participou da reunião por motivo justificado, mas enviou, por correio eletrônico, sua manifestação favorável à recomendação de aprovação das indicações. Participou ainda de toda a reunião, como convidado, o Gerente Executivo de Integração de Negócios e Participações Daniel Cleverson Pedroso. Adicionalmente, foi convidado o Gerente Executivo de Recursos Humanos Cláudio da Costa, nos termos do item 2.5.1 do Regimento Interno dos Comitês Técnicos Estatutários. A reunião foi convocada com o objetivo de avaliar, enquanto Comitê de Elegibilidade da Petrobras, nos termos dos artigos 10 da Lei nº 13.303/2016 e 21 do Decreto nº 8.945/2016, à luz da legislação mencionada, bem como da Política de Indicação dos Membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal ("Política de Indicação"), as seguintes indicações: ---------- 1) Pauta nº 86 - (CELEG) - Indicação de

Recondução ao Cargo de Conselheiro de Administração da Termobahia S.A.

(Termobahia) - (DIP-INP-350/2020, de 20-7-2020):- A Gerência Executiva de Integração de Negócios e Participações submeteu à manifestação do Comitê a matéria da referência, propondo, no parágrafo 10 do DIP em apreço, que o Comitê recomende à Diretoria Executiva a aprovação da seguinte proposição: analisar, na qualidade de