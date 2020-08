MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4 BRPETRACNPR6 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (PETR4) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/04 21.78 BRL -0.09% 05:57p PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS : Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras PU 04:52p PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS : AGO - Ata PU 04:42p PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS : Petrobras e Proquigel concluem arrendamento das fábricas de fertilizantes da Bahia e de Sergipe PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Petróleo Brasileiro S A Petrobras : Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras 0 08/04/2020 | 05:57pm EDT Send by mail :

Informações contábeis consolidadas auditadas pelos auditores independentes de acordo com os padrões internacionais de contabilidade (IFRS). 2 MENSAGEM DO PRESIDENTE Prezados acionistas, com satisfação que posso dizer a vocês que estamos conduzindo o barco com segurança por mares nunca dantes navegados. Estamos muito orgulhosos do nosso time, cujo esforço e dedicação profissional nos permitiu superar, até agora, os enormes desafios enfrentados por nossa companhia. A eclosão de uma crise global de saúde causou uma recessão global profunda e sincronizada que afetou severamente a indústria global de óleo e gás. Os preços do petróleo Brent que eram de US$ 65 por barril em fevereiro despencaram para US$ 19 em abril de 2020 devido à contração de 25% na demanda global, ameaçando uma parada súbita nos fluxos de caixa. Um choque de liquidez exerce um efeito similar ao de um ataque cardíaco, haja vista seu potencial de interromper a continuidade das operações das empresas. Face à profunda incerteza, a perspectiva de queima contínua de caixa era demasiadamente real. Tal qual numa guerra, a escala e velocidade sem precedentes da pandemia global nos compeliu a agir rapidamente, já que sabemos que crises severas produzem vencedores e perdedores e os vencedores tendem a ser aqueles que respondem rapidamente. E almejamos ser vencedores. Estamos trabalhando arduamente, com rapidez e eficiência para construir uma recuperação em J, saindo da crise melhores do que estávamos na era que a precedia. E é claro que a segurança das nossas operações e dos nossos empregados assim como o respeito ao meio-ambiente continuam sendo um dos pilares da nossa estratégia. O mundo se movia rapidamente mas hoje se move ainda mais rápido inspirando criatividade e inovação e exigindo maior resiliência. Vemos a crise como um ponto de inflexão, a partir do qual devemos acelerar a execução da nossa agenda transformacional - incluindo a transformação digital - para permitir que a Petrobras promova uma guinada em sua longa história de destruição de valor, tornando-se uma efetiva criadora de valor para você e para a economia brasileira. A curto prazo nossa prioridade número um foi proteger a saúde - a saúde física dos nossos empregados e a saúde financeira da nossa companhia. Criamos um comitê de crise, composto pelo comitê executivo da companhia com reuniões diárias. Estabelecemos dois times que reportavam diretamente ao comitê de crise, um lidando com a crise de saúde (EOR) e outro responsável pelas questões de liquidez e cortes de custos (time de liquidez). Para minimizar o impacto da Covid-19 em nossa força de trabalho decidimos implementar uma combinação de distanciamento social com uma estratégia de rastreamento, testagem e quarentena, com muito bom desempenho. Até esta semana realizamos mais de 120 mil testes nos nossos empregados e prestadores de serviço, em um universo de 125 mil pessoas. O teletrabalho vem sendo bem-sucedido, inclusive contribuindo para a melhora da produtividade. Para o futuro planejamos manter cerca de 50% do nosso pessoal administrativo em home office. Contudo, haverá o limite de três dias por semana para deixar espaço para uma preservação cultural efetiva, construção de equipes e mentoring de jovens profissionais. O pessoal operacional irá retornar gradualmente aos seus turnos normais de trabalho, excetuando-se aqueles com mais de 60 anos e/ou com comorbidades. A implementação será muito cuidadosa e calibrada para minimizar o risco de novas infecções. Nosso orçamento de capital para 2020 foi reduzido de US$ 12 bilhões para US$ 8,5 bilhões e lançamos iniciativas para cortar mais de US$ 2 bilhões em custos, além da postergação de desembolsos de caixa, incluindo salários de executivos e bônus anuais, a última parcela dos dividendos de 2019 e parte dos pagamentos devidos a grandes fornecedores. Além do saque de US$ 8 bilhões em linhas de crédito compromissadas, emitimos bonds de 10 e 30 anos no total de US$ 3,25 bilhões e tomamos quase US$ 2 bilhões em linhas bancárias de modo a constituir um colchão de liquidez para sobrevivermos ao cenário mais pessimista em que a média dos preços de petróleo ficasse em US$ 25 por barril de abril de 2020 até o fim do ano. Ações integradas dos times de logística e vendas foram capazes de maximizar a exportação de petróleo e óleo combustível de baixo teor de enxofre, que atingiram recordes históricos de volumes. Este movimento foi fundamental para compensar a forte contração na demanda por combustíveis no Brasil, especialmente em abril - um mês a ser lembrado na história da indústria de petróleo - e para preservar liquidez. 3 Mais de 10 mil empregados se registraram no programa de demissão voluntária, cerca de 22% da nossa força de trabalho, e irão se desligar da companhia majoritariamente nesse ano e o restante em 2021. Isso implicará em reduções de custo de quase US$ 800 milhões por ano. Estimamos que a racionalização da estrutura executiva traga redução de custos acima de US$ 200 milhões por ano. Cada um dos 45 departamentos foi instado pelo comitê de crise a submeter planos sobre cortes de custos. A companhia está trabalhando em diversas outras iniciativas para reduzir custos e efetuar ganhos de eficiência. Como consequência da redução da força de trabalho e adoção do home office, planejamos reduzir a ocupação dos atuais 17 edifícios administrativos - 23 em 2018 - para apenas 8 no 1T21, o que implica em cortes de custos de até US$ 30 milhões em 2021. Junto com a eliminação de diversas ineficiências e custos logísticos, estamos trabalhando para minimizar estoques e para racionalizar o espaço de armazenagem, reduzindo o número de depósitos dos atuais 45 para 25. A exemplo de sua controladora, a Transpetro, nossa subsidiária integral, está engajada em um programa para aumento de resiliência e qualidade do serviço. Apesar da forte recessão global o programa de desinvestimentos vai bem. Em 2020 já lançamos 20 processos de vendas de ativos e as vendas concluídas até agora geraram quase US$ 1 bilhão em entradas de caixa para a Petrobras. No momento, estamos discutindo com a empresa que submeteu a melhor proposta para a RLAM os detalhes finais para formalização de um acordo de compra e venda. Esperamos que o CADE aprove a conclusão da venda da Liquigás - empresa de distribuição de GLP - nos próximos meses. A produção de óleo e gás está funcionando sem percalços e o negócio de E&P alcançou diversas conquistas. Búzios vem batendo diversos recordes: em 13 de julho a produção alcançou 844 mil boed. A P-70 iniciou a produção no campo de Atapu com o primeiro óleo em 25 de junho. A tecnologia TOTUS (true one trip ultra slender) foi utilizada com sucesso para a construção de um poço no campo de Golfinho no pós-sal. A perfuração e completação levou apenas 44 dias, contribuindo para uma redução de custos de 50%. Nossos principais projetos de inovação na área de E&P, como o EXP-100,PROD-1000,PEP-70 e HISEP, estão progredindo. Se bem-sucedidos eles apresentam potencial para criar valor significativo por meio de uma redução dramática nos preços de equilíbrio. A companhia está contratando a construção de 3 FPSOs para operar a segunda fase de Búzios, a primeira encomenda em 8 anos. Dois deles terão capacidade de 180 mil bpd e o terceiro, 225 mil bpd. Este será o maior FPSO a operar em águas brasileiras e um dos maiores do mundo. Os custos médios de extração, na visão caixa, decresceram de US$ 8,4/boe no 2T19 para US$ 4,9/boe no 2T20, uma redução anual de 41%. Nos campos do pré-sal eles alcançaram US$ 2,4/boe no 2T20. Após uma redução aguda para níveis abaixo de 60%, acarretada pela fraca demanda por combustíveis, o fator de utilização médio das nossas refinarias encontra-se na faixa de 75% a 80%. O projeto Digital Twin já vem sendo implementado nas refinarias com resultados excelentes. Esperamos que ele gere receitas anuais adicionais de US$ 154 milhões por meio de ganhos de eficiência. Nossa agenda ESG continua avançando constantemente. As emissões totais e sua intensidade estão em tendência decrescente desde 2015. A Petrobras apoia a Task Force for Climate-relatedFinancial Disclosure (TCFD) e está fortemente comprometida com as metas da Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). O diesel renovável foi testado com sucesso e aguarda aprovação da ANP, a agência regulatória de petróleo e gás, para início de produção. O produto mostrou-se capaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% quando comparado ao diesel regular e aumentar em 15% a eficiência do motor em relação ao biodiesel tradicional. Nosso petróleo de baixo enxofre, em conformidade com as regras IMO2020, nos deram uma vantagem como supridor de óleo marítimo. 4 Alguns investidores globais reconheceram os tremendos esforços que a Petrobras empreendeu para eliminar a corrupção além de melhorar a governança corporativa. A companhia foi convidada para retornar como membro do PACI (Partnering Against Corruption Initiative). A Petrobras havia saído após o escândalo da Lava Jato. A TAR, a taxa de acidentes registráveis, de 0,67, continua sua trajetória descendente, estabelecendo um novo benchmark para a indústria de óleo e gás. Como bom cidadão corporativo, temos agido para mitigar os efeitos da pandemia global na população brasileira, doando testes clínicos, materiais médicos e de higiene, diesel e gasolina para abastecer veículos de hospitais públicos e usando nossa capacidade científica - cientistas e computação de alta performance - para ajudar nas inovações no campo da saúde. Adicionalmente, alimentos e botijões de GLP estão sendo doados para comunidades carentes. A transformação digital é chave para o futuro da Petrobras como uma companhia ágil e bem-sucedida. Ela vem sendo acelerada e implementada através da companhia. Os projetos endereçam custos, eficiência, emissões de gases de efeito estufa e segurança. Dentre outras iniciativas estamos implementando 94 RPAs (automação robótica de processos) para substituir trabalhadores alocados na realização de tarefas manuais e em processos repetitivos. Para apoiar a transformação digital e a inteligência artificial a computação de alta performance foi multiplicada em quase sete vezes em relação a 2018. Conforme mencionado anteriormente, o choque global nos forçou a interromper a desalavancagem, e a dívida total encerrou o final do primeiro semestre de 2020 em US$ 91,2 bilhões, US$ 4 bilhões acima de 31 de dezembro de 2019. Contudo, a dívida líquida decresceu US$ 8 bilhões no primeiro semestre do ano, evidenciando que não houve queima de caixa. O fluxo de caixa operacional foi forte o suficiente para aumentar o nosso caixa. Dado o cenário de recessão e a queda nos preços do Brent de aproximadamente 40% ante a média do 1S19 isto foi uma conquista extraordinária. O fluxo de caixa operacional totalizou US$ 13,2 bilhões no 1S20 - US$ 5,5 bilhões no 2T20 - contra US$ 9,9 bilhões no 1S19. O fluxo de caixa livre alcançou US$ 8,9 bilhões no 1S20 ante US$ 6,3 bilhões um ano atrás. Por conseguinte, pudemos realizar esta semana um pré-pagamento parcial de US$ 3,5 bilhões das US$ 8 bilhões de linhas de crédito compromissadas. Isto reduz a dívida e melhora a percepção de risco, preservando a liquidez uma vez que as linhas permanecem disponíveis. A economia global está mostrando sinais de recuperação impulsionada pela injeção de US$ 15 trilhões - cerca de 12% do PIB global - derivada de ações de políticas fiscais e monetárias. Embora em nível mais moderado, a incerteza permanece. A Petrobras ainda enfrenta muitos desafios em sua jornada para criação de valor sustentável. Assim, devemos continuar a desenvolver iniciativas para cortar custos e promover ganhos de eficiência num ritmo acelerado. Como disse uma vez Sir Winston Churchill: "o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê oportunidade em cada dificuldade". Na Petrobras não há espaço para o pessimismo. E nós acreditamos firmemente que com coragem, otimismo e muito trabalho nós vamos vencer. Por fim mas não menos importante, eu gostaria de agradecer o forte apoio do nosso Conselho de Administração. Roberto Castello Branco Presidente 5 Principais indicadores* Tabela 1 - Principais indicadores Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Receita de vendas 9.481 17.143 18.502 26.624 37.305 (44,7) (48,8) (28,6) Lucro bruto 3.417 7.264 7.702 10.681 14.292 (53,0) (55,6) (25,3) Despesas operacionais (1.416) (15.691) 2.183 (17.107) (816) (91,0) − 1996,4 Lucro líquido (prejuízo) - Acionistas Petrobras (417) (9.715) 4.811 (10.132) 5.881 (95,7) − − Lucro líquido (prejuízo) recorrente - Acionistas Petrobras * (2.536) (732) 2.280 (3.268) 3.637 246,4 − − Fluxo de caixa operacional 5.457 7.777 5.226 13.234 9.936 (29,8) 4,4 33,2 Fluxo de caixa livre 3.012 5.911 3.172 8.923 6.304 (49,0) (5,0) 41,5 EBITDA ajustado 4.785 8.581 8.326 13.366 15.620 (44,2) (42,5) (14,4) EBITDA ajustado recorrente * 3.375 8.450 8.519 11.825 16.194 (60,1) (60,4) (27,0) Dívida bruta (US$ milhões) 91.227 89.237 101.029 91.227 101.029 2,2 (9,7) (9,7) Dívida líquida (US$ milhões) 71.222 73.131 83.674 71.222 83.674 (2,6) (14,9) (14,9) Dívida líquida/LTM EBITDA Ajustado (x) 2,34 2,15 2,71 2,34 2,71 8,8 (13,7) (13,7) Dólar médio de venda 5,39 4,47 3,92 4,92 3,85 20,6 37,5 27,8 Brent (US$/bbl) 29,20 50,26 68,82 39,73 66,01 (41,9) (57,6) (39,8) Preço derivados básicos - Mercado interno (US$/bbl) 36,79 65,06 78,53 51,46 76,11 (43,5) (53,2) (32,4) TAR (Taxa de acidentes registrados por milhão de homens-hora) - - - 0,67 0,88 - - (23,90) * Vide reconciliação do Lucro líquido e EBITDA Ajustado excluindo itens especiais.. 6 Resultado Consolidado Receita líquida Tabela 2 - Receita líquida por produtos Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Diesel 2.513 4.086 5.949 6.599 11.368 (38,5) (57,8) (42,0) Gasolina 914 1.899 2.598 2.813 4.945 (51,9) (64,8) (43,1) Gás liquefeito de petróleo (GLP) 705 902 1.090 1.607 2.100 (21,8) (35,3) (23,5) Querosene de aviação (QAV) 76 850 946 926 1.924 (91,1) (92,0) (51,9) Nafta 258 672 475 930 895 (61,6) (45,7) 3,9 Óleo combustível (incluindo bunker) 122 266 259 388 545 (54,1) (52,9) (28,8) Outros derivados de petróleo 501 692 832 1.193 1.667 (27,6) (39,8) (28,4) Subtotal de derivados 5.089 9.367 12.149 14.456 23.444 (45,7) (58,1) (38,3) Gás Natural 729 1.211 1.417 1.940 2.933 (39,8) (48,6) (33,9) Renováveis e nitrogenados 6 26 62 32 141 (76,9) (90,3) (77,3) Receitas de direitos não exercidos 143 91 169 234 334 57,1 (15,4) (29,9) Energia elétrica 80 292 162 372 659 (72,6) (50,6) (43,6) Serviços, agenciamento e outros 227 159 178 386 507 42,8 27,5 (23,9) Total mercado interno 6.274 11.146 14.137 17.420 28.018 (43,7) (55,6) (37,8) Exportação de petróleo, derivados e outros 2.799 5.620 3.937 8.419 7.794 (50,2) (28,9) 8,0 Vendas das unidades internacionais 408 377 428 785 1.493 8,2 (4,7) (47,4) Total mercado externo 3.207 5.997 4.365 9.204 9.287 (46,5) (26,5) (0,9) Total 9.481 17.143 18.502 26.624 37.305 (44,7) (48,8) (28,6) O 2T20 foi afetado pelos impactos advindos da COVID-19 e do colapso dos preços de petróleo resultantes das negociações da OPEC+. O Brent caiu 42% em relação ao 1T20, intensificando a tendência que começou em março. As medidas de distanciamento social refletiram uma redução no volume de vendas de 8%. Praticamente todos os produtos foram fortemente afetados, levando a uma queda de 45% na receita líquida no 2T20, com destaque para a exportação de óleo e derivados, diesel, gasolina e QAV.. Destacamos que, graças à nossa rápida reação à crise e à implementação bem-sucedida da nossa estratégia, tivemos um grande volume de exportações no 2T20, as quais não foram totalmente traduzidas em receitas, havendo 38MMbbl de exportação de petróleo em andamento. Em termos de quebra por receita no mercado doméstico, diesel e gasolina tiveram sua relevância aumentada no 2T20 devido à queda abrupta nas vendas de QAV. Receita de vendas de derivados - mercado interno Outros derivados 11% Óleo combustível 2% Nafta 5% QAV 1% Diesel 49% GLP 14% Gasolina 18% 7 Em relação ao mercado externo, as exportações de petróleo para a China cresceram significativamente já que esta foi mais afetada pela COVID-19 no 1T20, retomando suas atividades no 2T20, o que aumentou a demanda por petróleo. Isto também evidencia nossa forte relação comercial com o país. No 2T20, tivemos a seguinte distribuição de nossas exportações por destino: Tabela 3 - Exportação de petróleo País 2T20 1T20 6M20 China 87% 48% 69% Chile 4% 8% 6% Espanha 3% 6% 4% Singapura 1% 6% 4% Países Baixos 1% 5% 3% Índia 0% 8% 4% Coreia do Sul 0% 5% 2% Caribe 0% 5% 2% Outros 4% 9% 6% Tabela 4 - Exportação de derivados País 2T20 1T20 6M20 Singapura 49% 53% 52% EUA 35% 31% 32% Países Baixos 7% 5% 6% Espanha 0% 6% 3% Outros 9% 5% 7% Custo dos produtos vendidos Tabela 5 - Custo dos produtos vendidos Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Operações no Brasil (5.758) (9.617) (10.359) (15.375) (21.661) (40,1) (44,4) (29,0) Compras e importações (1.167) (2.165) (3.125) (3.332) (6.262) (46,1) (62,7) (46,8) Petróleo (693) (1.256) (1.404) (1.949) (2.694) (44,8) (50,6) (27,7) Derivados (329) (519) (1.102) (848) (2.016) (36,6) (70,1) (57,9) Gás natural (145) (390) (619) (535) (1.552) (62,8) (76,6) (65,5) Produção (4.494) (7.280) (6.963) (11.774) (14.340) (38,3) (35,5) (17,9) Petróleo (3.478) (5.879) (5.328) (9.357) (11.215) (40,8) (34,7) (16,6) Participações governamentais (686) (2.097) (2.312) (2.783) (4.344) (67,3) (70,3) (35,9) Demais custos (2.792) (3.782) (3.016) (6.574) (6.871) (26,2) (7,4) (4,3) Derivados (434) (701) (840) (1.135) (1.611) (38,1) (48,3) (29,5) Gás natural (582) (700) (795) (1.282) (1.514) (16,9) (26,8) (15,4) Participações governamentais (87) (112) (225) (199) (382) (22,3) (61,3) (47,9) Demais custos (495) (588) (570) (1.083) (1.132) (15,8) (13,2) (4,3) Serviços prestados, energia elétrica, renováveis, nitrogenados e outros (97) (172) (271) (269) (1.059) (43,6) (64,2) (74,6) Operações no Exterior (306) (262) (441) (568) (1.352) 16,8 (30,6) (58,0) Total (6.064) (9.879) (10.800) (15.943) (23.013) (38,6) (43,9) (30,7) Na comparação com o 1T20, o CPV caiu 39% no 2T20 devido, principalmente, à redução nos custos de produção visto que tivemos menores participações governamentais, as quais são diretamente relacionadas ao preço do Brent. O aumento da produção de Búzios no mix também contribuiu para isso. O lifting cost caiu devido a efeitos de conversão cambial. As importações apresentaram queda (volume e preço), em vista da contração da demanda no Brasil, levando a reduções de custos. Estoques formados no 1T20 a custos mais altos, foram vendidos no 2T20, com impacto de aproximadamente US$ 0,2 bilhão. 8 Despesas operacionais Tabela 6 - Despesas operacionais Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Despesas com vendas e gerais e administrativas (1.537) (1.746) (1.494) (3.283) (2.961) (12,0) 2,9 10,9 Vendas (1.246) (1.335) (935) (2.581) (1.838) (6,7) 33,3 40,4 Materiais, serviços, fretes, aluguéis e outros (1.057) (1.155) (740) (2.212) (1.426) (8,5) 42,8 55,1 Depreciação, depleção e amortização (128) (123) (142) (251) (278) 4,1 (9,9) (9,7) Perdas de créditos esperadas (21) (9) 2 (30) (27) 133,3 − 11,1 Gastos com pessoal (40) (48) (55) (88) (107) (16,7) (27,3) (17,8) Gerais e administrativas (291) (411) (559) (702) (1.123) (29,2) (47,9) (37,5) Gastos com pessoal (226) (288) (372) (514) (755) (21,5) (39,2) (31,9) Materiais, serviços, fretes, aluguéis e outros (42) (94) (140) (136) (279) (55,3) (70,0) (51,3) Depreciação, depleção e amortização (23) (29) (47) (52) (89) (20,7) (51,1) (41,6) Despesas exploratórias para extração de óleo gás (65) (104) (100) (169) (274) (37,5) (35,0) (38,3) Despesa com pesquisa e desenvolvimento (28,4) (53,4) (42,6) tecnológico (68) (95) (146) (163) (284) Tributárias (245) (118) (66) (363) (159) 107,6 271,2 128,3 Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - − − 66755,0 Impairment − (13.371) (27) (13.371) (20) Outras (despesas) receitas 499 (257) 4.016 242 2.882 − (87,6) (91,6) Total (1.416) (15.691) 2.183 (17.107) (816) (91,0) − 1996,4 No 2T20, as despesas operacionais cairam substancialmente quando comparadas ao 1T20, dado que o trimestre anterior foi fortemente impactado por impairment de US$ 13,4 bilhões e devido à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS após decisão judicial favorável, com efeito positivo de US$ 1,4 bilhões. Despesas de vendas caíram 7% devido ao menor volume de vendas, desvalorização do Real sobre o dólar sobr as tarifas da NTS e TAG, parcialmente compensados por maiores custos logísticos, reflexo da alteração no mix de vendas, com direcionamento de derivados do mercado nacional para o mercado externo. Gastos gerais e administrativos caíram 29% devido a efeitos de conversão cambial, à redução de mais de 500 colaboradores no 2T20, que começaram a deixar a companhia depois da implementação dos últimos programas de desligamento voluntario, e à menores despesas com serviços de terceiros. Despesas exploratórias continuaram a cair, refletindo a implementação do plano de resiliência, que prevê menores atividades exploratórias. Despesas tributárias subiram em razão da incidência de PIS/COFINS sobre: (i) ganhos de equalização relativos aos Acordos de Individualização da Produção (AIPs) da área de Tupi e dos campos de Sépia e Atapu e (ii) atualização monetária referente à exclusão do ICMS da sua base de cálculo. No 2T20, houve outras receitas operacionais no valor de US$ 500 milhões devido, principalmente, à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e ao ganho com a equalização, ambos explicitados acima. Por outro lado, houve provisionamento referente aos planos de demissão voluntária (6.882 inscritos no 2T20), o qual se reverterá em menores custos com colaboradores, e às despesas relacionadas com hedge de commodities e de exportações de petróleo. Os hedges de petróleo foram essenciais para garantir margem positiva à companhia quando o mercado estava muito volátil. Neste momento, não estamos fazendo hedge de nossas exportações de petróleo pois o mercado está mais estável. Porém, poderemos retomar essa prática se julgarmos necessário. 9 EBITDA Ajustado No 2T20, o EBITDA Ajustado caiu 44% quando comparado ao 1T20, atingindo US$ 4,8 bilhões. Além da queda de 42% no Brent, a alta volatilidade do mercado de óleo e gás e a contração da demanda global levou à redução nas margens de óleo e derivados. O volume de vendas também foi impactado negativamente. Também contribuíram para esse resultado despesas relacionadas ao provisionamento dos planos de demissão voluntárias (US$ 903 milhões) e despesas com hedge (US$ 476 milhões). Por outro lado houve ganhos com: (i) a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS após ganho judicial (US$ 1,4 bilhão) e (ii) a equalização relativa aos AIPs da área de Tupi e dos campos de Sépia e Atapu (US$ 822 milhões). EBITDA Ajustado E&P US$/boe x Brent 40,0 71,0 80,0 35,0 64,3 70,0 30,0 54,3 60,0 50,3 25,0 43,7 50,0 20,0 36,3 40,0 33,8 32,7 29,2 15,0 30,0 10,0 22,9 20,0 17,1 17,6 5,0 10,0 0,0 0,0 2016 2017 2018 2019 1Q20 2Q20 EBITDA/boe Brent A redução de 46% do EBITDA Ajustado/boe do E&P no 2T20 em relação ao 1T20 é explicada, majoritariamente, pela queda do preço do Brent. EBITDA Ajustado Refino US$/bbl x Brent 20,0 71,0 80,0 64,3 70,0 15,0 54,3 60,0 50,3 10,0 43,7 50,0 17,3 40,0 12,3 29,2 5,0 7,8 30,0 7,0 0,0 20,0 -1,2 -0,3 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20 10,0 -5,0 0,0 EBITDA/bbl Brent oil prices Embora o Brent médio do 2T20 tenha sido menor que o do 1T20, o índice Ebitda Ajustado/bbl do Refino melhorou no 2T20, refletindo a redução no efeito estoque negativo em relação ao 1T20, devido à recuperação do Brent ao longo dos meses do 2T20. 10 Resultado financeiro Tabela 7 - Resultado Financeiro Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Receitas Financeiras 108 174 332 282 589 (37,9) (67,5) (52,1) Receita com aplicações financeiras e títulos públicos Deságio na recompra de títulos de dívida Ganhos com acordos assinados (setor elétrico) Outros Despesas Financeiras Despesas com financiamentos Despesas com arrendamentos Ágio na recompra de títulos de dívida Encargos financeiros capitalizados Atualização financeira da provisão de desmantelamento Outros Variações monetárias e cambiais, líquidas Variações cambiais Reclassificação do hedge accounting Atualização monetária de Pis e Cofins - Exclusão do ICMS na base de cálculo Outros Total 52 67 114 119 239 (22,4) (54,4) (50,2) − 1 1 1 3 − − (66,7) − − 80 − 80 − − − 56 106 137 162 267 (47,2) (59,1) (39,3) (1.134) (1.622) (1.591) (2.756) (3.368) (30,1) (28,7) (18,2) (846) (1.008) (1.233) (1.854) (2.547) (16,1) (31,4) (27,2) (310) (342) (452) (652) (785) (9,4) (31,4) (16,9) (2) (260) (1) (262) (185) (99,2) 100,0 41,6 215 279 347 494 693 (22,9) (38,0) (28,7) (160) (192) (202) (352) (411) (16,7) (20,8) (14,4) (31) (99) (50) (130) (133) (68,7) (38,0) (2,3) (1.231) (3.103) (928) (4.334) (1.643) (60,3) 32,7 163,8 (2.009) (1.767) (202) (3.776) (221) 13,7 894,6 1608,6 (1.043) (1.400) (739) (2.443) (1.494) (25,5) 41,1 63,5 1.780 − − 1.780 − − − − 41 64 13 105 72 (35,9) 215,4 45,8 (2.257) (4.551) (2.187) (6.808) (4.422) (50,4) 3,2 54,0 O resultado financeiro melhorou no 2T20 em relação ao 1T20, devido, principalmente, ao efeito de atualização monetária, de US$ 1,8 bilhão, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS após ganho judicial, e ao menor volume de recompra de títulos. Houve ainda menor reclassificação do hedge accounting, reflexo das reclassificações adicionais realizadas no 1T20 como resultado das novas projeções do Brent. Estes efeitos foram parcialmente compensados pela desvalorização do real frente ao dólar sobre a exposição passiva em dólares. Lucro líquido atribuível aos acionistas Petrobras Apresentamos uma perda líquida de US$ 417 bilhões no 2T20, uma melhora ante o prejuízo de US$ 9,7 bilhões no 1T20, principalmente devido à ausência de impairments no trimestre e ao ganho proveniente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS após decisão judicial favorável. Excluindo esses fatores, o resultado teria sido pior devido aos impactos da COVID-19 em nossas operações, com reflexo nos preços, margens e volumes. Também tivemos maiores despesas operacionais relacionadas à hedge e à implementação dos planos de demissão voluntária. Esses fatores foram parcialmente compensados pelo ganho com a equalização relativa aos AIPs da área de Tupi e dos campos de Sépia e Atapu e por menores gastos gerais e administrativos. Lucro líquido recorrente atribuível aos acionistas Petrobras e EBITDA Ajustado recorrente No 2T20, o item não recorrente que se destacou foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS após ganho judicial, com impacto positivo de US$ 1,4 bilhão no EBITDA Ajustado e de US$ 2,1 bilhão no Lucro Líquido. 11 Itens especiais Tabela 8 - Itens especiais Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Lucro (prejuízo) líquido Itens não recorrentes Itens não recorrentes que não afetam o EBITDA Ajustado (437) (9.976) 4.934 (10.413) 6.059 (95,6) − − 3.198 (13.645) 4.330 (10.447) 3.911 − (26,1) − 1.788 (13.776) 4.523 (11.988) 4.485 − (60,5) − Impairment de ativos e de investimentos Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA Resultado com alienação e baixa de ativos Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes em moeda estrangeira 1 (13.423) (33) (13.422) (23) − − 58256,5 − − − − (34) − − − 9 (94) 5.405 (85) 5.588 − (99,8) − − − 36 − 21 − − − Acordos assinados referente ao setor elétrico Baixa de ativos fiscais diferidos Atualização monetária de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Ágio/deságio na recompra de títulos de dívidas Outros itens não recorrentes PDV Plano de carreiras e remuneração Ressarcimento de valores - Operação Lava Jato − − 80 − 80 − − − − − (966) − (966) − − − 1.780 − − 1.780 − − − − (2) (259) 1 (261) (181) (99,2) − 44,2 1.410 131 (193) 1.541 (574) 976,3 − − (903) (41) (86) (944) (86) 2102,4 950,0 997,7 − − (1) − (2) − − − 64 21 79 85 79 204,8 (19,0) 7,6 Resultado relacionado a desmantelamento de (2) − − (2) − − − − áreas Perdas de crédito esperadas referentes ao setor elétrico (Perdas)/Ganhos com contingências judiciais Equalização de gastos - AIP PIS e Cofins sobre atualização monetária - Exclusão do ICMS da base de cálculo Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Efeito líquido dos itens não recorrentes no IR/CSLL Lucro (prejuízo) líquido recorrente Acionistas Petrobras Acionistas não controladores EBITDA Ajustado Itens não recorrentes EBITDA Ajustado recorrente − − (3) − (18) − − − 35 128 (173) 163 (538) (72,7) − − 822 23 (9) 845 (9) 3473,9 − − (83) − − (83) − − − − 1.477 − − 1.477 − − − − (1.078) 4.664 (1.801) 3.586 (1.670) − (40,1) − (2.557) (992) 2.404 (3.549) 3.816 157,8 − − (2.536) (732) 2.280 (3.268) 3.637 246,4 − − (21) (260) 124 (281) 179 (91,9) − − 4.785 8.581 8.326 13.366 15.620 (44,2) (42,5) (14,4) 1.410 131 (193) 1.541 (574) 976,3 − − 3.375 8.450 8.519 11.825 16.194 (60,1) (60,4) (27,0) Na opinião da Administração, os itens especiais apresentados acima, embora relacionados aos negócios da companhia, foram destacados como informação complementar para um melhor entendimento e avaliação do resultado. Tais itens não ocorrem necessariamente em todos os períodos, sendo divulgados quando relevantes. No 3T19 a baixa de ativos fiscais diferidos e o ágio/ deságio na recompra de títulos de dívidas foram classificados como itens não recorrentes, acarretando em reclassificações nos resultados dos períodos comparativos. 12 Investimentos Os valores de investimentos (Capex) consideram aquisição de ativos imobilizados, incluindo gastos com arrendamentos, intangíveis, investimentos das controladas, aportes nas coligadas, gastos com geologia e geofísica, gastos com pesquisa e desenvolvimento e gastos pré-operacionais. Tabela 9 - Investimentos Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Exploração & Produção 1.609 2.139 2.112 3.749 4.088 (24,8) (23,8) (8,3) Refino 239 171 316 411 552 39,8 (24,2) (25,6) Gás e Energia 53 86 86 138 155 (38,6) (39,1) (11,2) Outros 35 37 39 72 78 (3,1) (9,1) (7,6) Total 1.937 2.433 2.553 4.370 4.873 (20,4) (24,1) (10,3) No 2T20, os investimentos totalizaram US$ 1,9 bilhão, 20% abaixo do 1T20, devido à desvalorização do real e ao ajuste feito no ano por conta da pandemia. Mais de 70% correspondem a investimentos em crescimento (growth). Os investimentos em crescimento são aqueles com o objetivo principal de aumentar a capacidade de ativos existentes, implantar novos ativos de produção, escoamento e armazenagem, aumentar eficiência ou rentabilidade do ativo e implantar infraestrutura essencial para viabilizar outros projetos de crescimento. Inclui aquisições de ativos/empresas e investimentos remanescentes em sistemas que entraram a partir de 2018, investimentos exploratórios, e investimentos em P&D. Já os investimentos em manutenção (sustaining) têm como objetivo principal a manutenção da operação dos ativos já existentes, ou seja, não objetivam aumento de capacidade das instalações. Inclui os investimentos em segurança e confiabilidade das instalações, projetos de poços substitutos, desenvolvimento complementar, investimentos remanescentes em sistemas que entraram antes de 2018, paradas programadas e revitalizações (sem novos sistemas), sísmica 4D, projetos de SMS, trocas de linha, infraestrutura operacional e TIC. No 2T20, os investimentos no segmento de Exploração e Produção totalizaram US$ 1,6 bilhões, sendo aproximadamente 75% em crescimento. Os investimentos concentraram-se principalmente: (i) no desenvolvimento da produção em águas ultra-profundas do pólo pré-sal da Bacia de Santos (US$ 0,8 bilhão); (ii) investimentos exploratórios (US$ 0,2 bilhão) e (iii) desenvolvimento de novos projetos em águas profundas (US$ 0,2 bilhão). No segmento de Refino os investimentos totalizaram US$ 0,2 bilhão no 2T20, sendo aproximadamente 60% investimentos em crescimento. Já no segmento Gás e Energia os investimentos totalizaram US$ 0,1 bilhão no 2T20, sendo aproximadamente 85% investimentos em crescimento. 13 A tabela a seguir apresenta as principais informações dos novos sistemas de produção de óleo e gás, já contratados. Tabela 10 - Principais projetos Início de Capacidade da CAPEX CAPEX Total Plataforma Petrobras Parcela da Unidade Operação PNG 20-24 (barris de Realizado Petrobras Projetado US$ bilhões² óleo/dia) US$ bilhões FPSO Carioca (Unidade Afretada) 2021 180.000 0,5 3,1 97,6% Sépia 1 Status Projeto em fase de execução com UEP com mais de 88% de avanço físico. 7 poços perfurados e 4 completados FPSO Guanabara Projeto em fase de execução com UEP (Unidade Afretada) 2021 180.000 0,2 1,1 40,0% com mais de 86% de avanço físico. Mero 1 7 poços perfurados e 1 completado. FPSO Alm. Barroso Projeto em fase de execução com UEP (Unidade Afretada) 2022 150.000 0,2 3,0 100%¹ com mais de 36% de avanço físico. Búzios 5 1 poço perfurado e completado FPSO Anita Projeto em fase de execução com UEP Garibaldi (Unidade 2022 80.000 0,08 2,3 100% com mais de 31% de avanço físico Afretada) 1 poço perfurado Marlim 1 FPSO Anna Nery Projeto em fase de execução com UEP (Unidade Afretada) 2023 70.000 0,02 1,8 100% com mais de 19% de avanço físico Marlim 2 FPSO Sepetiba Projeto em fase de execução com UEP (Unidade Afretada) 2023 180.000 0,02 1,1 40% com mais de 41% de avanço físico. Mero 2 4 poços perfurados e 2 completados. ¹Sofrerá alterações após a efetividade do Acordo de Coparticipação ²Capex e cronograma em revisão em função dos impactos do COVID-19 e do Plano de Resiliência. 14 Gestão de portfólio A melhoria da alocação de capital está sendo implementada através da gestão de portfólio, com o desinvestimento de ativos de baixo retorno do capital empregado. No 2T20 concluímos a venda do Polo Macau (campos terrestres no Rio Grande do Norte). No 3T20, até o dia de 22/07/2020, já concluímos a venda da participação remanescente de 10% na TAG e do Polo Pampo Enchova (campos de àguas rasas no Rio de Janeiro) e também assinamos o contrato para a venda do Polo Pescada (campos em águas rasas no Rio Grande do Norte). Essas transações resultaram em uma entrada de caixa de US$ 997 milhões em 2020, conforme tabela abaixo. Tabela 11 - Transações assinadas e valores recebidos em 2020 Ativo Valor da Transação Entrada de Caixa (US$ milhões) em 2020 (US$ milhões) PO&G BV 1.530 301 Polo Tucano Sul 3,01 0,6 Polo Macau 191,1 124,8 Polo Pescada Arabaiana 1,5 0,3 Polo Pampo Enchova 418,6 365,4 TAG 205,1 205,1 Ponta do Mel e Redonda 7,2 0,2 Valor total 2.356,5 997,4 Além disso temos os seguintes ativos sendo desinvestidos em nosso portfólio, além de vários outros projetos aprovados no Plano Estratégico 2020-2024, alguns em fase de estruturação e outros cujos teasers serão lançados em breve. Tabela 12 - Ativos em processo de desinvestimento Teaser / Fase não vinculante Fase Vinculante UFN-III Gaspetro Usinas Termelétricas a Óleo e a Gás Ativos no Uruguai (PUDSA) PBIO Ativos de Refino (RNEST, RLAM, REPAR, REFAP, REGAP, REMAN, LUBNOR e SIX) Campo de águas rasas Eólicas Mangue Seco 1, 2, 3 e 4 (BA) Campos terrestres Ativos na Colômbia (AM) Campos terrestres e em mar NTS (10%) (AL) Campo de águas rasas Campo Papa Terra (RJ) (CE) Campo de águas profundas Campos de Águas profundas (SE) (ES e Bacia SE-AL) Bloco Exploratório Tayrona Campos Terrestres (Colômbia) (CE, SE, BA e ES) Campos de Águas Rasas (SP, ES e RJ) A Petrobras está monitorando os possíveis impactos da pandemia de COVID-19 em seus projetos de desinvestimento e adotando as ações apropriadas para atingir a meta de desinvestimento estabelecida em seu Plano Estratégico 2020-2024. Com relação ao desinvestimento no refino, iniciamos a negociação dos contratos aplicáveis com o potencial comprador que apresentou a melhor proposta vinculante para aquisição da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e sua logística associada. Embora tenhamos prorrogado o prazo para ofertas vinculantes relativas às demais refinarias, esperamos retomar essa fase nos próximos meses, com a assinatura da maioria das refinarias acontecendo até 1T21 e conclusão dos processos até 2021. A gestão de portfólio com foco nos ativos em que somos donos naturais é importante para a melhoria na alocação de capital, para viabilização da redução do endividamento e do custo de capital e para o consequente aumento da geração de valor para os acionistas. 15 Liquidez e Recursos de Capital Tabela 13 - Liquidez e recursos de capital US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 Disponibilidades ajustadas no início do período 16.112 8.265 10.482 8.265 14.982 Títulos públicos federais e time deposits acima de 3 meses no início do (644) (888) (1.121) (888) (1.083) período Caixa e equivalentes de caixa no início do período 15.468 7.377 9.361 7.377 13.899 Recursos gerados pelas atividades operacionais 5.457 7.777 5.226 13.234 9.936 Atividades operacionais das operações continuadas 5.457 7.777 5.258 13.234 9.680 Atividades operacionais das operações descontinuadas − − (32) − 256 Recursos utilizados em atividades de investimento (2.147) (1.481) 7.911 (3.628) 6.719 Atividades de investimento das operações continuadas (2.147) (1.481) 7.948 (3.628) 6.770 Investimentos em áreas de negócios (2.445) (1.866) (2.054) (4.311) (3.632) Recebimentos Pela Venda de Ativos (Desinvestimentos) 153 281 8.799 434 9.111 Dividendos recebidos 60 44 702 104 816 Investimentos em títulos e valores mobiliários 85 60 501 145 475 Atividades de investimento das operações descontinuadas − − (37) − (51) (=) Fluxo de Caixa das atividades operacionais e de investimento 3.310 6.296 13.137 9.606 16.655 Recursos líquidos utilizados pelas atividades de financiamentos das 699 2.132 (5.033) 2.831 (13.004) atividades continuadas Financiamentos líquidos 2.175 4.702 (2.543) 6.877 (9.581) Captações 5.623 10.173 488 15.796 4.725 Amortizações (3.448) (5.471) (3.031) (8.919) (14.306) Amortizações de Arrendamentos (1.448) (1.523) (1.368) (2.971) (2.238) Dividendos pagos a acionistas Petrobras − (1.020) (1.006) (1.020) (1.006) Dividendos pagos a acionistas não controladores (22) (8) (86) (30) (86) Participação de acionistas não controladores (6) (19) (30) (25) (93) Atividades de financiamento das operações descontinuadas − − (432) − (495) Recursos líquidos gerados (utilizados) pelas atividades de 699 2.132 (5.465) 2.831 (13.499) financiamentos Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa (7) (337) 173 (344) 151 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 19.470 15.468 17.206 19.470 17.206 Títulos públicos federais e time deposits acima de 3 meses no fim do 539 644 641 539 641 período Disponibilidades ajustadas no fim do período 20.009 16.112 17.847 20.009 17.847 Reconciliação do Fluxo de caixa livre Recursos gerados pelas atividades operacionais 5.457 7.777 5.226 13.234 9.936 Investimentos em área de negócios (2.445) (1.866) (2.054) (4.311) (3.632) Fluxo de caixa livre 3.012 5.911 3.172 8.923 6.304 Em 30 de Junho de 2020, o caixa e equivalentes de caixa totalizavam US$ 19,5 bilhões e as disponibilidades ajustadas totalizavam US$ 20 bilhões. Nosso objetivo é continuar em adotar medidas que preservem nosso caixa durante a crise. No 1T20, a entrada de recursos da geração operacional de caixa totalizou US$ 5,5 bilhões que, juntamente com os recursos de captações de US$ 5,6 bilhões e desinvestimentos, de US$ 153 milhões, e caixa e equivalentes, foram utilizados para: (i) pagar antecipadamente dívidas e amortizar principal e juros no valor de US$ 3,5 bilhões (ii) gasto em investimentos nas áreas de negócios de US$ 2,5 bilhões, incluindo US$ 1,2 bilhão referentes à equalização dos Acordos de Individualização da Produção (AIPs) da área de Tupi e dos campos de Sépia e Atapu e (iii) amortização de arrendamentos no valor de US$ 1,5 bilhão. A geração operacional caiu 30% no trimestre em relação ao 1T20, principalmente devido ao menor Brent e menor produção e vendas, como consequência da pandemia. 16 No 2T20, os empréstimos e financiamentos se destinaram, principalmente, à liquidação de dívidas antigas e ao gerenciamento de passivos, visando a melhoria no perfil da dívida e maior adequação aos prazos de maturação de investimentos de longo prazo e à reserva de caixa visando a manutenção da liquidez da companhia. No período de Abril a Junho de 2020, a companhia captou US$ 5,6 bilhões, destacando-se: (i) captações no mercado bancário nacional e internacional, no valor de US$ 1 bilhão, e (ii) notas globais emitidas no mercado de capitais no valor de US$ 3,2 bilhões, dos quais US$ 1,5 bilhão estão relacionados à emissão de novos títulos com vencimento em 2031 e US$ 1,7 bilhão com vencimento em 2050. A companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, no valor de US$ 3,5 bilhões no 2T20. 17 Indicadores de Endividamento O evento sem precedentes da pandemia do COVID-19, com seu forte efeito sobre os preços do petróleo e a atividade econômica, forçou-nos a tomar várias medidas conservadoras para preservar nossa posição de caixa. A dívida bruta aumentou 2,2% devido ao aumento no financiamento de US$ 5,6 bilhões, principalmente devido às notas globais emitidas no mercado de capitais (US$ 3,2 bilhões). Portanto, a relação dívida bruta /LTM EBITDA ajustado aumentou para 3,00x em 30 de junho de 2020, de 2,63x em 31 de março de 2020. O custo médio da dívida permaneceu estável em 5,6% em 30 de junho de 2020. Em relação à razão dívida líquida /LTM EBITDA ajustado, ela também aumentou para 2,34x em 30 de junho de 2020, de 2,15x em 31 de março de 2020. No dia 27 de julho de 2020 a companhia realizou o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines), no montante de US$ 3,5 bilhões. Esses recursos ficarão disponíveis para novos saques, em caso de necessidade. Apesar da crise, a desalavancagem ainda é uma prioridade para a Petrobras. Em abril, o Conselho de Administração aprovou a revisão das principais métricas incluídas no Plano Estratégico 2020-2024 e o indicador de dívida líquida/EBITDA foi substituído pelo indicador de dívida bruta. A meta para 2020 continua sendo US$ 87 bilhões, o mesmo nível do final de 2019. É importante destacar que a empresa continua buscando a redução da dívida bruta para US$ 60 bilhões, em linha com a nossa política de dividendos. Tabela 14 - Indicadores de endividamento US$ milhões 30.06.2020 31.03.2020 % 30.06.2019 Dívida Financeira 69.312 66.702 3,9 75.527 Mercado de capitais 36.563 33.329 9,7 40.584 Mercado bancário 27.287 27.956 (2,4) 28.479 Bancos de fomento 1.552 1.497 3,7 2.163 Agências de créditos à exportação 3.686 3.683 0,1 4.049 Outros 224 237 (5,5) 252 Arrendamentos 21.915 22.535 (2,8) 25.502 Dívida bruta 91.227 89.237 2,2 101.029 Disponibilidades ajustadas 20.005 16.106 24,2 17.355 Dívida líquida 71.222 73.131 (2,6) 83.674 Dívida líquida/(Dívida líquida+market cap) - Alavancagem 57% 67% (14,9) 46% Taxa média dos financiamentos (% a.a.) 5,6 5,6 − 6,0 Prazo médio da dívida (anos) 10,12 9,74 3,9 10,25 Índice de Dívida Líquida/LTM EBITDA Ajustado 2,34 2,15 8,8 2,71 Índice de Dívida Bruta/LTM EBITDA Ajustado 3,00 2,63 14,1 3,28 18 RESULTADO POR SEGMENTO DE NEGÓCIO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO Tabela 15 - Resultado da Exploração e Produção* ** Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Receita de vendas 5.165 10.877 12.660 16.042 24.044 (52,5) (59,2) (33,3) Lucro bruto 1.660 4.970 5.835 6.630 10.415 (66,6) (71,6) (36,3) Despesas operacionais 149 (13.528) (566) (13.379) (1.126) − − 1088,2 Lucro (Prejuízo) operacional 1.809 (8.558) 5.269 (6.749) 9.289 − (65,7) − Lucro (Prejuízo) - Acionistas Petrobras 1.187 (5.804) 3.516 (4.617) 6.206 − (66,2) − EBITDA ajustado do segmento 3.924 7.467 8.037 11.391 14.798 (47,4) (51,2) (23,0) Margem do EBITDA do segmento (%) 75 68 63 71 62 6,3 12,5 9,5 Brent médio (US$/bbl) 29,20 50,26 68,82 39,73 66,01 (41,9) (57,6) (39,8) Preço de venda - Brasil Petróleo (US$/bbl) 23,98 49,96 64,79 37,09 62,01 (52,0) (63,0) (40,2) Lifting cost - Brasil (US$/boe) * sem participação governamental e sem 4,94 5,88 8,43 5,42 8,43 (16,1) (41,4) (35,7) afretamento sem participação governamental 6,59 7,51 10,43 7,06 10,44 (12,3) (36,9) (32,4) Terra com afretamento 13,41 16,69 19,50 15,06 19,96 (19,6) (31,2) (24,5) sem afretamento 13,41 16,69 19,50 15,06 19,96 (19,6) (31,2) (24,5) Águas Rasas com afretamento 20,28 29,77 31,64 25,78 31,19 (31,9) (35,9) (17,3) sem afretamento 15,86 26,83 29,48 22,22 29,21 (40,9) (46,2) (23,9) Pós-sal profundo e ultra profundo com afretamento 10,23 10,72 13,63 10,48 12,34 (4,6) (24,9) (15,0) sem afretamento 8,74 9,12 11,42 8,94 10,48 (4,2) (23,4) (14,6) Pré-sal com afretamento 4,17 4,52 6,03 4,35 6,39 (7,7) (30,8) (32,0) sem afretamento 2,39 2,79 3,82 2,59 4,02 (14,3) (37,5) (35,6) com participação governamental e sem 8,91 12,85 21,11 10,91 20,95 (30,7) (57,8) (47,9) afretamento com participação governamental e com 10,56 14,47 23,17 12,55 22,96 (27,1) (54,4) (45,4) afretamento Participações Governamentais - Brasil 933 1.881 3.494 2.814 5.896 (50,4) (73,3) (52,3) Royalties 569 972 1.204 1.541 2.291 (41,5) (52,7) (32,7) Participação Especial 355 898 2.278 1.253 3.581 (60,5) (84,4) (65,0) Retenção de área 9 11 12 20 24 (15,6) (25,0) (18,1) No 2T20 o lucro bruto no E&P foi de US$ 1,7 bilhão, uma redução de 67% quando comparado ao 1T20. A redução decorre da menor cotação do Brent potencializada pela desvalorização da corrente e menores preços de gás natural, compensados em parte por menor lifting cost, menor pagamento de participações governamentais e desvalorização do real frente ao dólar com impacto principal nas receitas. Afretamento se refere ao aluguel das plataformas. 19 O lucro operacional do 2T20 foi de US$ 1,8 bilhão, impactado principalmente pela equalização de gastos e volumes decorrentes do Acordos de Individualização da Produção da Área de Tupi e dos campos de Sépia e Atapu. Este resultado reflete um aumento de US$ 10,4 bilhões em relação ao 1T20, quando foram reconhecidas perdas por impairment devido à redução das projeções do preço médio do Brent. No 2T20, o lifting cost sem participação governamental e sem afretamento reduziu 16%, chegando a US$ 4,94/bbl, frente US$ 5,88/bbl no 1T20. A queda se dá principalmente, pelo impacto da desvalorização do real frente ao dólar, mas também pela hibernação das plataformas dos ativos de águas rasas. No pré-sal observamos uma trajetória consistente de queda dos custos unitários, ancorada na estabilização dos novos sistemas de produção, nos quais destacamos as plataformas de produção de Búzios, que apresentam alta produtividade com custos competitivos. No 2T20 em comparação com o 1T20, destacamos a redução de gastos de operação e manutenção, além da desvalorização do real frente ao dólar. No 2T20 o lifting cost do pós-sal, apresentou redução de 4,2% quando comparado ao 1T20, motivado pela desvalorização do real frente ao dólar que compensou um aumento com gastos com intervenções. Em águas rasas, observamos queda do lifting cost sem participação governamental e sem afretamento de 41% entre os trimestres de 2020, motivado pelas hibernações de campos e pela desvalorização cambial. Em terra, a desvalorização do real e os menores gastos com operação e manutenção, explicam a queda do custo de extração com relação ao 1T20. No 2T20 a queda nas participações governamentais foi causada principalmente pela menor cotação do Brent. 20 REFINO Tabela 16 - Resultados do Refino Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Receita de vendas 8.261 15.480 16.675 23.741 32.810 (46,6) (50,5) (27,6) Lucro bruto (Prejuízo) 832 83 1.550 915 2.780 902,4 (46,3) (67,1) Despesas operacionais (1.304) (914) (1.184) (2.218) (1.801) 42,7 10,1 23,2 Lucro (Prejuízo) operacional (472) (831) 366 (1.303) 979 (43,2) − − Lucro (Prejuízo) - Acionistas Petrobras (566) (702) 286 (1.268) 792 (19,4) − − EBITDA ajustado do segmento 27 (207) 1.212 (180) 2.474 − (97,8) − Margem do EBITDA do segmento (%) − (1) 7 (1) 8 1 (7) (8) Custo do refino (US$/barril) - Brasil 1,67 2,26 2,58 1,98 2,59 (26,1) (35,3) (23,6) Preço derivados básicos - no Brasil (US$/bbl) 36,79 65,06 78,53 51,46 76,11 (43,5) (53,2) (32,4) No 2T20, o lucro bruto do Refino foi US$ 749 milhões superior em comparação ao 1T20, como resultado da redução brusca do Brent em março, causando um efeito giro de estoques positivo na comparação entre períodos de US$ 0,9 bilhão (efeito giro de estoque negativo de US$ 1,4 bilhão no 1T20 contra efeito negativo de US$ 0,5 bilhão no 2T20). Desconsiderando o efeito do giro dos estoques, o lucro bruto teria sido US$ 1,3 bilhão no 2T20 e US$ 1,5 bilhão no 1T20. No 2T20, houve menores margens de derivados no mercado interno, principalmente no diesel e QAV, como resultado das restrições impostas pela pandemia. Essas variações foram parcialmente compensadas por maiores margens de GLP. Volumes de venda de QAV e gasolina também foram negativamente afetados. Exportações de óleo combustível, petróleo e diesel tiveram menores margens entre trimestres e foram parcialmente compensadas pelo aumento da margem de exportação de gasolina. Por outro lado, houve menores gastos operacionais, menos gastos com consumo de gás natural utilizado nas refinarias e maiores margens de trading. O menor prejuízo operacional no 2T20 reflete o maior lucro bruto, parcialmente compensado por maiores despesas com vendas em função do aumento do preço dos fretes, com o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário, com paradas não programadas de manutenção nas refinarias e com processos judiciais. 21 GÁS e ENERGIA Tabela 17 - Resultados do Gás e Energia Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 6M20 / 1T20 2T19 6M19 Receita de vendas 1.517 2.370 2.575 3.887 5.783 (36,0) (41,1) (32,8) Lucro bruto 907 1.025 973 1.932 1.880 (11,5) (6,8) 2,8 Despesas operacionais (654) (673) 4.909 (1.327) 4.410 (2,8) − − Lucro (Prejuízo) operacional 253 352 5.882 605 6.290 (28,1) (95,7) (90,4) Lucro (Prejuízo) - Acionistas Petrobras 169 214 3.890 383 4.138 (21,0) (95,7) (90,7) EBITDA Ajustado do segmento 369 498 583 867 1.175 (25,9) (36,7) (26,2) Margem do EBITDA do segmento (%) 24 21 23 22 20 3 2 2 Preço de venda gás natural - Brasil(US$/bbl) 33,70 41,44 47,97 38,13 48,80 (18,7) (29,7) (21,9) No 2T20, o lucro bruto do segmento de Gás e Energia foi de US$ 907 milhões, uma redução de 11,5% quando comparado ao 1T20 devido ao menor volume comercializado de gás natural, em função da pandemia (COVID-19), e menor volume de geração de energia elétrica decorrente da menor carga no Sistema Elétrico e melhor condição hidrológica, parcialmente compensada por melhores margens na liquidação dos contratos de venda de energia, em virtude da gestão ativa da carteira comercial de energia e da redução do preço de liquidação de diferenças (PLD). O lucro operacional foi 28,1% inferior ao 1T20 devido ai menor lucro bruto, apesar da redução com despesas de venda. As tarifas de transporte da TAG e NTS caíram devido à desvalorização do real frente o dólar. Esse valor foi parcialmente compensado por maiores despesas operacionais, fruto de uma reversão parcial de provisão de perda realizada no 1T20 (US$ 80 milhões). A provisão para perda relativa à FAFEN-SE, havia sido previamente constituída e foi revertida em 1T20 após acordo judicial com a SERGAS e o governo de Sergipe para o encerramento do processo relativo à tarifa de distribuição. 22 Reconciliação do EBITDA Ajustado O EBITDA é um indicador calculado como sendo o lucro líquido do período acrescido dos tributos sobre o lucro, resultado financeiro líquido, depreciação e amortização. A Petrobras divulga o EBITDA, conforme faculta a Instrução CVM n° 527 de outubro de 2012. Visando refletir a visão dos Administradores quanto à formação do resultado das atividades correntes da companhia, o EBITDA também é apresentado ajustado (EBITDA Ajustado) por: resultado da participação em investimentos, impairment, resultados com desinvestimentos e baixa de ativos, e efeitos cambiais acumulados de conversão (CTA) reclassificados para resultado. O EBITDA Ajustado, quando refletindo o somatório dos últimos 12 meses, também representa uma alternativa da geração operacional de caixa da companhia. Esta medida é utilizada para cálculo da métrica Dívida Bruta sobre EBITDA Ajustado, auxiliando na avaliação da alavancagem e liquidez da companhia. O EBITDA e EBITDA Ajustado não estão previstos nas normas internacionais de contabilidade - IFRS, e não devem servir como base de comparação com os divulgados por outras empresas, assim como não devem ser considerados como substitutos a qualquer outra medida calculada de acordo com o IFRS. Estas medidas devem ser consideradas em conjunto com outras medidas e indicadores para um melhor entendimento sobre o desempenho e condições financeiras da companhia. Tabela 18 - Reconciliação do EBITDA Ajustado Variação (%) US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 2T20 / 2T20 / 1S20 / 1T20 2T19 1S19 Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (436) (9.976) 4.858 (10.412) 5.856 (95,6) − − Resultado Financeiro Líquido 2.257 4.551 2.187 6.808 4.422 (50,4) 3,2 54,0 Imposto de renda e contribuição social (31) (3.300) 2.960 (3.331) 3.449 (99,1) − − Depreciação, depleção e amortização 2.793 3.543 3.747 6.336 7.429 (21,2) (25,5) (14,7) EBITDA 4.583 (5.182) 13.752 (599) 21.156 − (66,7) − Resultado de participações em investimentos 211 298 (120) 509 (251) (29,2) − − Reversão/Perda no Impairment − 13.371 27 13.371 20 − − 66755,0 Realização de ajustes acumulados de conversão - − − − − 34 − − − CTA Resultado com Alienações e Baixas de Ativos Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes EBITDA Ajustado das operações continuadas (9) 94 (5.405) 85 (5.588) − (99,8) − − − (36) − (21) − − − 4.785 8.581 8.218 13.366 15.350 (44,2) (41,8) (12,9) EBITDA Ajustado das operações descontinuadas − − 108 − 270 − − − EBITDA Ajustado total 4.785 8.581 8.326 13.366 15.620 (44,2) (42,5) (14,4) Margem do EBITDA Ajustado (%) 50 50 44 50 41 − 6,0 9,0 23 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Tabela 19 - Demonstração do Resultado - Consolidado US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 Receita de vendas 9.481 17.143 18.502 26.624 37.305 Custo dos produtos e serviços vendidos (6.064) (9.879) (10.800) (15.943) (23.013) Lucro bruto 3.417 7.264 7.702 10.681 14.292 Vendas (1.246) (1.335) (935) (2.581) (1.838) Gerais e administrativas (291) (411) (559) (702) (1.123) Custos exploratórios para extração de petróleo e gás (65) (104) (100) (169) (274) Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (68) (95) (146) (163) (284) Tributárias (245) (118) (66) (363) (159) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment − (13.371) (27) (13.371) (20) Outras receitas (despesas), líquidas 499 (257) 4.016 242 2.882 (1.416) (15.691) 2.183 (17.107) (816) Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos 2.001 (8.427) 9.885 (6.426) 13.476 Receitas financeiras 108 174 332 282 589 Despesas financeiras (1.134) (1.622) (1.591) (2.756) (3.368) Var. monetárias e cambiais, líquidas (1.231) (3.103) (928) (4.334) (1.643) Resultado financeiro líquido (2.257) (4.551) (2.187) (6.808) (4.422) Resultado de participações em investimentos (211) (298) 120 (509) 251 Lucro (Prejuízo) antes dos impostos (467) (13.276) 7.818 (13.743) 9.305 Imposto de renda e contribuição social 31 3.300 (2.960) 3.331 (3.449) Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (436) (9.976) 4.858 (10.412) 5.856 Lucro líquido (prejuízo) das operações descontinuadas − − 77 − 204 Lucro líquido (Prejuízo) (436) (9.976) 4.935 (10.412) 6.060 Atribuível aos: Acionistas Petrobras (417) (9.715) 4.811 (10.132) 5.881 Resultado proveniente de operações continuadas (417) (9.715) 4.756 (10.132) 5.735 Resultado proveniente de operações descontinuadas − − 55 − 146 Acionistas não controladores (19) (261) 124 (280) 179 Resultado proveniente de operações continuadas (19) (261) 102 (280) 121 Resultado proveniente de operações descontinuadas − − 22 − 58 24 Tabela 20 - Balanço Patrimonial - Consolidado ATIVO - US$ milhões 30.06.2020 31.12.2019 Circulante 36.875 27.812 Caixa e equivalentes de caixa 19.466 7.372 Títulos e valores mobiliários 539 888 Contas a receber, líquidas 2.614 3.762 Estoques 5.039 8.189 Impostos e contribuições 5.440 3.544 Ativos classificados como mantidos para venda 2.034 2.564 Outros ativos circulantes 1.743 1.493 Não Circulante 148.505 201.928 Realizável a L. Prazo 22.726 17.691 Contas a receber, líquidas 2.293 2.567 Títulos e valores mobiliários 38 58 Depósitos judiciais 6.699 8.236 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.579 1.388 Impostos e contribuições 3.054 3.939 Adiantamento a fornecedores 203 326 Outros ativos realizáveis a longo prazo 860 1.177 Investimentos 3.471 5.499 Imobilizado 107.980 159.265 Intangível 14.328 19.473 Total do Ativo 185.380 229.740 PASSIVO - US$ milhões 30.06.2020 31.12.2019 Circulante 26.327 28.816 Fornecedores 3.911 5.601 Financiamentos 6.692 4.469 Arrendamentos 5.412 5.737 Impostos e contribuições 3.031 3.700 Dividendos propostos 360 1.558 Salários, férias, encargos e participações 1.695 1.645 Planos de pensão e saúde 668 887 Passivos associados a ativos mantidos para venda 2.430 3.246 Outras contas e despesas a pagar 2.128 1.973 Não Circulante 114.181 126.709 Financiamentos 62.620 58.791 Arrendamentos 16.503 18.124 Imposto de renda e contribuição social 356 504 Imposto de renda e contribuição social diferidos 150 1.760 Salários, férias, encargos e participações 627 38 Planos de pensão e saúde 17.329 25.607 Provisão para processos judiciais e administrativos 2.089 3.113 Provisão para desmantelamento de áreas 13.003 17.460 Outras contas e despesas a pagar 1.504 1.312 Patrimônio Líquido 44.872 74.215 Capital Social realizado 107.101 107.101 Reservas de lucros e outras (62.769) (33.778) Participação dos acionistas não controladores 540 892 Total do passivo 185.380 229.740 25 Tabela 21 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado US$ milhões 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (436) (9.976) 4.935 (10.412) 6.060 Ajustes para: Resultado das operações descontinuadas − − (77) − (204) Despesa atuarial de planos de pensão e saúde 373 444 524 817 1.070 Resultado de participações em investidas 211 298 (120) 509 (251) Depreciação, depleção e amortização 2.793 3.543 3.747 6.336 7.429 Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment − 13.371 27 13.371 20 Ajuste a valor de mercado dos estoques 30 342 31 372 (10) Perdas de crédito esperadas 35 97 12 132 38 Baixa de poços secos 12 26 14 38 64 Resultado com alienações, baixas de ativos e resultado na remensuração de participações societárias (9) 94 (5.405) 85 (5.554) Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados e outras 4.236 3.969 1.981 8.205 4.260 Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (144) (3.470) 1.816 (3.614) 1.684 Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas 161 193 202 354 411 Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão de ICMS na base de cálculo (3.257) − − (3.257) − Redução (aumento) de ativos Contas a receber (1.477) 973 26 (504) 1.055 Estoques 660 446 (976) 1.106 (617) Depósitos Judiciais (279) (449) (418) (728) (1.085) Depósitos vinculados a Class Action − − 36 − (982) Outros ativos (120) (301) (416) (421) (918) Aumento (redução) de passivos Fornecedores 538 (830) (231) (292) (843) Impostos, taxas e contribuições 1.027 (576) 1.193 451 1.019 Imposto de renda e contribuição social pagos (36) (231) (428) (267) (609) Planos de pensão e de saúde (325) (334) (311) (659) (495) Provisão para processos judiciais (111) (158) (1.304) (269) (1.190) Salários, férias, encargos e participações 1.201 (91) (36) 1.110 127 Provisão para desmantelamento de áreas (45) (127) (126) (172) (256) Outros passivos 419 524 562 943 (543) Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais das atividades continuadas 5.457 7.777 5.258 13.234 9.680 Atividades de operações descontinuadas − − (32) − 256 Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 5.457 7.777 5.226 13.234 9.936 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (1.502) (1.869) (2.045) (3.371) (3.622) Adições em investimentos (943) 3 (9) (940) (10) Recebimentos pela venda de ativos (Desinvestimentos) 153 281 8.799 434 9.111 Resgate (investimentos) em títulos e valores mobiliários 85 60 501 145 475 Dividendos recebidos 60 44 702 104 816 Recursos líquidos gerados (utilizados) pelas atividades de investimentos das atividades continuadas (2.147) (1.481) 7.948 (3.628) 6.770 Atividades de investimento de operações descontinuadas − − (37) − (51) Recursos líquidos gerados (utilizados) pelas atividades de investimentos (2.147) (1.481) 7.911 (3.628) 6.719 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Participação de acionistas não controladores (6) (19) (30) (25) (93) Financiamentos e operações de mútuo, líquidos: Captações 5.623 10.173 488 15.796 4.725 Amortizações de principal - financiamentos (2.879) (4.343) (2.219) (7.222) (11.957) Amortizações de juros - financiamentos (569) (1.128) (812) (1.697) (2.349) Amortizações de arrendamentos (1.448) (1.523) (1.368) (2.971) (2.238) Dividendos pagos a acionistas Petrobras − (1.020) (1.006) (1.020) (1.006) 26 Dividendos pagos a acionistas não controladores (22) (8) (86) (30) (86) Recursos líquidos gerados (utilizados) pelas atividades de financiamentos das atividades continuadas 699 2.132 (5.033) 2.831 (13.004) Atividades de financiamento de operações descontinuadas − − (432) − (495) Recursos líquidos gerados (utilizados) pelas atividades de financiamentos 699 2.132 (5.465) 2.831 (13.499) Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa (7) (337) 173 (344) 151 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no período 4.002 8.091 7.845 12.093 3.307 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 15.468 7.377 9.361 7.377 13.899 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 19.470 15.468 17.206 19.470 17.206 27 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS POR SEGMENTO DE NEGÓCIO Tabela 22 - Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 6M20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Receita de vendas 16.042 23.741 3.887 401 (17.447) 26.624 Intersegmentos 15.611 452 1.288 96 (17.447) − Terceiros 431 23.289 2.599 305 − 26.624 Custo dos produtos e serviços vendidos (9.412) (22.826) (1.955) (398) 18.648 (15.943) Lucro bruto 6.630 915 1.932 3 1.201 10.681 Despesas (13.379) (2.218) (1.327) (169) (14) (17.107) Vendas − (1.345) (1.213) (10) (13) (2.581) Gerais e administrativas (103) (111) (46) (442) − (702) Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (169) − − − − (169) Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (103) (6) (3) (51) − (163) Tributárias (90) (89) (12) (172) − (363) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment (13.167) (43) − (161) − (13.371) Outras receitas (despesas), líquidas 253 (624) (53) 667 (1) 242 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das participações (6.749) (1.303) 605 (166) 1.187 (6.426) e impostos Resultado financeiro líquido − − − (6.808) − (6.808) Resultado de participações em investimentos (164) (444) 23 76 − (509) Lucro (prejuízo) antes dos impostos (6.913) (1.747) 628 (6.898) 1.187 (13.743) Imposto de renda e contribuição social 2.294 443 (206) 1.203 (403) 3.331 Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (4.619) (1.304) 422 (5.695) 784 (10.412) Resultado com operações descontinuadas − − − − − − Lucro líquido (prejuízo) (4.619) (1.304) 422 (5.695) 784 (10.412) Atribuível aos: Acionistas da Petrobras (4.617) (1.268) 383 (5.414) 784 (10.132) Resultado proveniente de operações continuadas (4.617) (1.268) 383 (5.414) 784 (10.132) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − Acionistas não controladores (2) (36) 39 (281) − (280) Resultado proveniente de operações continuadas (2) (36) 39 (281) − (280) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − (4.619) (1.304) 422 (5.695) 784 (10.412) 28 Tabela 23 - Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 6M19 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Receita de vendas 24.044 32.810 5.783 639 (25.971) 37.305 Intersegmentos 23.575 7.624 1.754 110 (25.971) 7.092 Terceiros 469 25.186 4.029 529 − 30.213 Custo dos produtos e serviços vendidos (13.629) (30.030) (3.903) (616) 25.165 (23.013) Lucro bruto 10.415 2.780 1.880 23 (806) 14.292 Despesas (1.126) (1.801) 4.410 (2.280) (19) (816) Vendas (1) (953) (845) (22) (17) (1.838) Gerais e administrativas (154) (178) (74) (718) 1 (1.123) Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (274) − − − − (274) Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (198) (7) (7) (72) − (284) Tributárias (29) (36) (24) (70) − (159) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - 283 (303) − − − (20) Impairment Outras receitas (despesas), líquidas (753) (324) 5.360 (1.398) (3) 2.882 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das 9.289 979 6.290 (2.257) (825) 13.476 participações e impostos Resultado financeiro líquido − − − (4.422) − (4.422) Resultado de participações em investimentos 73 140 44 (6) − 251 Lucro (prejuízo) antes dos impostos 9.362 1.119 6.334 (6.685) (825) 9.305 Imposto de renda e contribuição social (3.158) (333) (2.138) 1.900 280 (3.449) Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 6.204 786 4.196 (4.785) (545) 5.856 Resultado com operações descontinuadas − − 8 196 − 204 Lucro líquido (prejuízo) 6.204 786 4.204 (4.589) (545) 6.060 Atribuível aos: Acionistas da Petrobras 6.206 792 4.138 (4.710) (545) 5.881 Resultado proveniente de operações continuadas 6.206 792 4.132 (4.850) (545) 5.735 Resultado proveniente de operações descontinuadas − − 6 140 − 146 Acionistas não controladores (2) (6) 66 121 − 179 Resultado proveniente de operações continuadas (2) (6) 64 65 − 121 Resultado proveniente de operações descontinuadas − − 2 56 − 58 6.204 786 4.204 (4.589) (545) 6.060 29 Tabela 24 - Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 2T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Receita de vendas 5.165 8.261 1.517 203 (5.665) 9.481 Intersegmentos 4.944 150 535 36 (5.665) − Terceiros 221 8.111 982 167 − 9.481 Custo dos produtos e serviços vendidos (3.505) (7.429) (610) (205) 5.685 (6.064) Lucro bruto 1.660 832 907 (2) 20 3.417 Despesas 149 (1.304) (654) 399 (6) (1.416) Vendas − (695) (539) (6) (6) (1.246) Gerais e administrativas (56) (50) (19) (166) − (291) Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (65) − − − − (65) Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (41) (3) − (24) − (68) Tributárias (74) (47) (3) (121) − (245) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - − − − − − − Impairment Outras receitas (despesas), líquidas 385 (509) (93) 716 − 499 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das 1.809 (472) 253 397 14 2.001 participações e impostos Resultado financeiro líquido − − − (2.257) − (2.257) Resultado de participações em investimentos (9) (259) 25 32 − (211) Lucro (prejuízo) antes dos impostos 1.800 (731) 278 (1.828) 14 (467) Imposto de renda e contribuição social (615) 160 (86) 577 (5) 31 Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 1.185 (571) 192 (1.251) 9 (436) Resultado com operações descontinuadas − − − − − − Lucro líquido (prejuízo) 1.185 (571) 192 (1.251) 9 (436) Atribuível aos: Acionistas da Petrobras 1.187 (566) 169 (1.216) 9 (417) Resultado proveniente de operações continuadas 1.187 (566) 169 (1.216) 9 (417) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − Acionistas não controladores (2) (5) 23 (35) − (19) Resultado proveniente de operações continuadas (2) (5) 23 (35) − (19) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − 1.185 (571) 192 (1.251) 9 (436) 30 Tabela 25 - Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 1T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Receita de vendas 10,877 15,480 2,370 198 (11,782) 17,143 Intersegmentos 10,667 302 753 60 (11,782) − Terceiros 210 15,178 1,617 138 − 17,143 Custo dos produtos e serviços vendidos (5,907) (15,397) (1,345) (193) 12,963 (9,879) Lucro bruto 4,970 83 1,025 5 1,181 7,264 Despesas (13,528) (914) (673) (568) (8) (15,691) Vendas − (650) (674) (4) (7) (1,335) Gerais e administrativas (47) (61) (27) (276) − (411) Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (104) − − − − (104) Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (62) (3) (3) (27) − (95) Tributárias (16) (42) (9) (51) − (118) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - (13,167) (43) − (161) − (13,371) Impairment Outras receitas (despesas), líquidas (132) (115) 40 (49) (1) (257) Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, das (8,558) (831) 352 (563) 1,173 (8,427) participações e impostos Resultado financeiro líquido − − − (4,551) − (4,551) Resultado de participações em investimentos (155) (185) (2) 44 − (298) Lucro (prejuízo) antes dos impostos (8,713) (1,016) 350 (5,070) 1,173 (13,276) Imposto de renda e contribuição social 2,909 283 (120) 626 (398) 3,300 Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (5,804) (733) 230 (4,444) 775 (9,976) Resultado com operações descontinuadas − − − − − − Lucro líquido (prejuízo) (5,804) (733) 230 (4,444) 775 (9,976) Atribuível aos: Acionistas da Petrobras (5,804) (702) 214 (4,198) 775 (9,715) Resultado proveniente de operações continuadas (5,804) (702) 214 (4,198) 775 (9,715) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − Acionistas não controladores − (31) 16 (246) − (261) Resultado proveniente de operações continuadas − (31) 16 (246) − (261) Resultado proveniente de operações descontinuadas − − − − − − (5,804) (733) 230 (4,444) 775 (9,976) 31 Tabela 26 - Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas) - 6M20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Gastos (Reversões) com PIDV Paradas não Programadas e Gastos Pré-Operacionais Plano de Pensão e Saúde (Inativos) Resultado com Derivativos Commodities (Perdas)/Ganhos c/Processos Judiciais, Administrativos e Arbitrais Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias Provisão para Programa de Remuneração Variável Ressarcimento de Gastos Referentes à Operação Lava Jato Encerramentos Antecipados de Contrato Gastos/Ressarcimentos com Operações em Parcerias de E&P Equalização de Gastos - AIP Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Outras (376) (283) (29) (256) − (944) (659) (94) (61) (1) − (815) − − − (488) − (488) − − − (253) − (253) (104) (194) 67 66 − (165) (51) (24) (10) − − (85) 13 5 1 10 − 29 8 − − 77 − 85 96 2 10 39 − 147 259 − − − − 259 845 − − − − 845 − − − 1,478 − 1,478 222 (36) (31) (5) (1) 149 253 (624) (53) 667 (1) 242 Tabela 27 - Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas) - 6M19 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Gastos (Reversões) com PIDV Paradas não Programadas e Gastos Pré-Operacionais Plano de Pensão e Saúde (Inativos) Resultado com Derivativos Commodities (Perdas)/Ganhos c/Processos Judiciais, Administrativos e Arbitrais Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias Provisão para Programa de Remuneração Variável Ressarcimento de Gastos Referentes à Operação Lava Jato Encerramentos Antecipados de Contrato Gastos/Ressarcimentos com Operações em Parcerias de E&P Equalização de Gastos - AIP Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Outras (34) (31) (2) (18) − (85) (623) (12) (74) − − (709) − − − (703) − (703) − − − (378) − (378) 37 (230) 14 (387) − (566) (48) 31 5,464 141 − 5,588 (84) (44) (7) (70) − (205) 7 − − 72 − 79 − − (1) − − (1) 96 − − − − 96 (9) − − − − (9) − − − − − − (95) (38) (34) (55) (3) (225) (753) (324) 5,360 (1,398) (3) 2,882 32 Tabela 28 - Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas) - 2T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Gastos (Reversões) com PIDV Paradas não Programadas e Gastos Pré-Operacionais Plano de Pensão e Saúde (Inativos) Resultado com Derivativos Commodities (Perdas)/Ganhos c/Processos Judiciais, Administrativos e Arbitrais Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias Provisão para programa de remuneração variável Ressarcimento de Gastos Referentes à Operação Lava Jato Encerramentos Antecipados de Contrato Gastos/Ressarcimentos com Operações em Parcerias de E&P Equalização de Gastos - AIP Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Outras (356) (269) (29) (249) − (903) − − − (476) − (476) (352) (91) (19) − − (462) − − − (189) − (189) 29 (139) (14) 9 − (115) − − − − − − 19 (4) (2) (4) − 9 8 − − 56 − 64 117 − − − − 117 20 2 (3) 34 − 53 822 − − − − 822 − − − 1,478 − 1,478 78 (8) (26) 57 − 101 385 (509) (93) 716 − 499 Tabela 29 - Demonstração do grupo de Outras Receitas (Despesas) - 1T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Gastos (Reversões) com PIDV Paradas não Programadas e Gastos Pré-Operacionais Plano de Pensão e Saúde (Inativos) Resultado com Derivativos Commodities (Perdas)/Ganhos c/Processos Judiciais, Administrativos e Arbitrais Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias Provisão para programa de remuneração variável Ressarcimento de Gastos Referentes à Operação Lava Jato Encerramentos Antecipados de Contrato Gastos/Ressarcimentos com Operações em Parcerias de E&P Equalização de Gastos - AIP Recuperação de PIS e Cofins - Exclusão do ICMS da base de cálculo Outras (20) (14) − (7) − (41) − − − 223 − 223 (307) (3) (42) (1) − (353) − − − (299) − (299) (133) (55) 81 57 − (50) 13 5 1 10 − 29 (70) (20) (8) 4 − (94) − − − 21 − 21 142 − − − − 142 76 − 13 5 − 94 23 − − − − 23 − − − − − − 144 (28) (5) (62) (1) 48 (132) (115) 40 (49) (1) (257) 33 Tabela 30 - Ativo Consolidado por Segmento de Negócio - 30.06.2020 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Ativo 104.820 30.392 9.165 44.381 (3.378) 185.380 Circulante 4.379 8.025 1.404 26.426 (3.359) 36.875 Não circulante 100.441 22.367 7.761 17.955 (19) 148.505 Realizável a longo prazo 4.843 2.579 967 14.337 − 22.726 Investimentos 409 239 723 2.100 − 3.471 Imobilizado 81.214 19.456 5.953 1.376 (19) 107.980 Em operação 70.435 16.998 3.942 1.360 (19) 92.716 Em construção 10.779 2.458 2.011 16 − 15.264 Intangível 13.975 93 118 142 − 14.328 Tabela 31 - Ativo Consolidado por Segmento de Negócio - 31.12.2019 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Ativo 154.280 43.521 12.713 24.090 (4.864) 229.740 Circulante 5.734 12.273 1.932 12.700 (4.827) 27.812 Não circulante 148.546 31.248 10.781 11.390 (37) 201.928 Realizável a longo prazo 6.456 3.299 1.369 6.567 − 17.691 Investimentos 592 1.109 1.067 2.731 − 5.499 Imobilizado 122.496 26.710 8.181 1.915 (37) 159.265 Em operação 106.331 23.630 5.605 1.784 (37) 137.313 Em construção 16.165 3.080 2.576 131 − 21.952 Intangível 19.002 130 164 177 − 19.473 34 Tabela 32 - Reconciliação do EBITDA Ajustado por Segmento de Negócio - 6M20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLIDA ENERGIA DO Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (4.619) (1.304) 422 (5.695) 784 (10.412) Resultado financeiro líquido − − − 6.808 − 6.808 Imposto de renda/Contribuição social (2.294) (443) 206 (1.203) 403 (3.331) Depreciação, depleção e amortização 4.922 1.056 252 106 − 6.336 EBITDA (1.991) (691) 880 16 1.187 (599) Resultado de participações em investimentos 164 444 (23) (76) − 509 Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - 13.167 43 − 161 − 13.371 Impairment Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes em moeda estrangeira Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias − − − − − − 51 24 10 − − 85 − − − − − − EBITDA Ajustado das Operações Continuadas 11.391 (180) 867 101 1.187 13.366 EBITDA Ajustado das Operações − − − − − − Descontinuadas EBITDA Ajustado 11.391 (180) 867 101 1.187 13.366 Tabela 33 - Reconciliação do EBITDA Ajustado por Segmento de Negócio - 6M19 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLIDA ENERGIA DO Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 6.204 786 4.196 (4.785) (545) 5.856 Resultado financeiro líquido − − − 4.422 − 4.422 Imposto de renda/Contribuição social 3.158 333 2.138 (1.900) (280) 3.449 Depreciação, depleção e amortização 5.744 1.223 342 120 − 7.429 EBITDA 15.106 2.342 6.676 (2.143) (825) 21.156 Resultado de participações em investimentos (73) (140) (44) 6 − (251) Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos -Impairment Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes em moeda estrangeira Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias (283) 303 − − − 20 − − − 34 − 34 48 (31) (5.464) (141) − (5.588) − − − (21) − (21) EBITDA Ajustado das Operações Continuadas 14.798 2.474 1.168 (2.265) (825) 15.350 EBITDA Ajustado das Operações − − 7 263 − 270 Descontinuadas EBITDA Ajustado 14.798 2.474 1.175 (2.002) (825) 15.620 35 Tabela 34 - Reconciliação do EBITDA Ajustado por Segmento de Negócio - 2T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 1.185 (571) 192 (1.251) 9 (436) Resultado financeiro líquido − − − 2.257 − 2.257 Imposto de renda/Contribuição social 615 (160) 86 (577) 5 (31) Depreciação, depleção e amortização 2.134 495 114 50 − 2.793 EBITDA 3.934 (236) 392 479 14 4.583 Resultado de participações em investimentos 9 259 (25) (32) − 211 Reversão/Perdas no valor de recuperação de ativos- Impairment Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes em moeda estrangeira Resultado com alienações, baixa de ativos e resultado na remensuração de participações societárias EBITDA Ajustado das Operações Continuadas EBITDA Ajustado das Operações Descontinuadas EBITDA Ajustado − − − − − − − − − − − − (19) 4 2 4 − (9) − − − − − − 3.924 27 369 451 14 4.785 − − − − − − 3.924 27 369 451 14 4.785 Tabela 35 - Reconciliação do EBITDA Ajustado por Segmento de Negócio - 1T20 US$ milhões E&P REFINO GÁS & CORP. ELIMIN. CONSOLI- ENERGIA DADO Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas (5.804) (733) 230 (4.444) 775 (9.976) Resultado financeiro líquido − − − 4.551 − 4.551 Imposto de renda/Contribuição social (2.909) (283) 120 (626) 398 (3.300) Depreciação, depleção e amortização 2.788 561 138 56 − 3.543 EBITDA (5.925) (455) 488 (463) 1.173 (5.182) Resultado de participações em investimentos 155 185 2 (44) − 298 Reversão/Perdas no valor de recuperação de ativos 13.167 43 − 161 − 13.371 - Impairment Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA Efeito de variação cambial sobre contingências relevantes em moeda estrangeira − − − − − − 70 20 8 (4) − 94 Resultado com alienações, baixa de ativos e − − − − − − resultado na remensuração de participações societárias EBITDA Ajustado das Operações Continuadas 7.467 (207) 498 (350) 1.173 8.581 EBITDA Ajustado das Operações − − − − − − Descontinuadas EBITDA Ajustado 7.467 (207) 498 (350) 1.173 8.581 36 Glossário ACL - Ambiente de Contratação Livre no sistema elétrico. ACR - Ambiente de Contratação Regulada no sistema elétrico. Alavancagem - Índice que mede a relação entre o Endividamento Líquido e a soma do Endividamento Líquido e do Patrimônio Líquido. Esta métrica não está prevista nas normas internacionais de contabilidade - IFRS e é possível que não seja comparável com índices similares reportados por outras companhias. CTA - Cumulative translation adjustment. O montante acumulado de variações cambiais reconhecido no patrimônio líquido deve ser transferido para demonstração do resultado no momento da alienação do investimento. Disponibilidades ajustadas - Somatório de disponibilidades e investimentos em títulos governamentais e aplicações financeiras no exterior em time deposits de instituições financeiras de primeira linha com vencimentos superiores a 3 meses a partir da data de aplicação, considerando a expectativa de realização desses investimentos no curto prazo. A medida disponibilidades ajustadas não está prevista nas normas internacionais de contabilidade, não devendo ser considerada isoladamente ou em substituição ao caixa e equivalentes de caixa apurados em IFRS. Além disso, não deve ser base de comparação com a de outras empresas, contudo a Administração acredita que é uma informação suplementar para avaliar a liquidez e auxilia a gestão da alavancagem. EBITDA Ajustado - Somatório do EBITDA, participações em investimentos, impairment, ajustes acumulados de conversão - CTA, o resultado com alienação e baixa de ativos e remensuração nas participações societárias. Esta métrica não está prevista nas normas internacionais de contabilidade - IFRS e é possível que não seja comparável com índices similares reportados por outras companhias, contudo a Administração acredita que é uma informação suplementar para avaliar a rentabilidade. O EBITDA Ajustado deve ser considerado em conjunto com outras métricas para um melhor entendimento da performance da Companhia. Efeito do custo médio no custo dos produtos vendidos - Em função do período de permanência dos produtos nos estoques, de 60 dias em média, o comportamento das cotações internacionais do petróleo e derivados, bem como do câmbio sobre as importações e as participações governamentais e outros efeitos na formação do custo, não influenciam integralmente o custo das vendas do período, vindo a ocorrer por completo apenas no período subsequente. Endividamento líquido - Endividamento bruto subtraído das disponibilidades ajustadas. Esta métrica não está prevista nas normas internacionais de contabilidade IFRS e não deve ser considerada isoladamente ou em substituição ao endividamento total de longo prazo, calculado de acordo com IFRS. O cálculo do endividamento líquido não deve ser base de comparação com o de outras empresas, contudo a Administração acredita que é uma informação suplementar que ajuda os investidores a avaliar a liquidez e auxilia a gestão da alavancagem.

Entidades Estruturadas Consolidadas - Entidades que foram designadas de modo que direitos de voto ou similares não sejam o fator determinante para a decisão de quem controla a entidade. A Petrobras não tem participação acionária em certas entidades estruturadas que são consolidadas nas demonstrações contábeis da Companhia, porém o controle é determinado pelo poder que tem sobre suas atividades operacionais relevantes. Como não há participação acionária, o resultado oriundo de certas entidades estruturadas consolidadas é atribuível aos acionistas não controladores na demonstração de resultado, sendo desconsiderado do resultado atribuível aos acionistas da Petrobras.

Fluxo de caixa livre - Recursos gerados pelas atividades operacionais subtraídos dos investimentos em áreas de negócio. A medida fluxo de caixa livre não está prevista nas normas internacionais de contabilidade, não devendo ser considerada isoladamente ou em substituição ao caixa e equivalentes de caixa apurados em IFRS. Além disso, não deve ser base de comparação com o de outras empresas,

FCO - recursos gerados pelas atividades operacionais (Fluxo de caixa operacional) Investimentos total - Investimentos baseados nas premissas de custo e metodologia financeira adotada no Plano de Negócios e Gestão, que incluem a aquisição de ativos imobilizados e intangíveis, investimentos societários e outros itens que não necessariamente se qualificam como fluxo de caixa usado em atividades de investimento, principalmente despesas com geologia e geofísica, pesquisa e desenvolvimento, gastos pré-operacionais, aquisição de imobilizado a prazo e custos de empréstimos diretamente atribuíveis a obras em andamento.

JCP - Juros sobre Capital Próprio.

Lifting Cost - Indicador de custo de extração de petróleo e gás natural, que considera os gastos realizados no período.

LTM EBITDA Ajustado - Somatório dos últimos 12 meses (Last Twelve Months) do EBITDA Ajustado. Esta métrica não está prevista nas normas internacionais de contabilidade - IFRS e é possível que não seja comparável com índices similares reportados por outras companhias, contudo a Administração acredita que é uma informação suplementar para avaliar a liquidez e auxilia a gestão da alavancagem. O EBITDA Ajustado deve ser considerado em conjunto com outras métricas para um melhor entendimento da liquidez da Companhia.

Lucro Líquido(Prejuízo) por Ação - Lucro líquido por ação calculado com base na média ponderada da quantidade de ações. Margem do EBITDA Ajustado - EBITDA Ajustado dividido pela receita de vendas. Passivo total líquido - Passivo total subtraído das disponibilidades ajustadas. PCE - Perdas de créditos esperadas. PLD (Preços de liquidação das diferenças) - Preços de energia elétrica no mercado spot calculados semanalmente e ponderados por patamar de carga livre (leve, médio e pesado), número de horas e capacidade do mercado em questão. Preço de Venda do Petróleo no Brasil - Média dos preços internos de transferência do segmento de E&P para o segmento de Refino. Refino - contempla as atividades de refino, logística, transporte, aquisição e exportação de petróleo bruto, assim como a compra e venda de produtos derivados do petróleo e etanol, no Brasil e no exterior. Adicionalmente, este segmento inclui a área de petroquímica, que compreende investimentos em sociedades do setor petroquímico, a exploração e processamento de xisto. Resultado por Segmentos de Negócio - As informações por segmento de negócio da companhia são elaboradas com base em informações financeiras disponíveis e que são atribuíveis diretamente ao segmento ou que podem ser alocadas em bases razoáveis, sendo apresentadas por atividades de negócio utilizadas pela Diretoria Executiva para tomada de decisões de alocação de recursos e avaliação de desempenho. Na apuração dos resultados segmentados são consideradas as transações realizadas com terceiros, incluindo empreendimentos controlados em conjunto e coligadas, e as transferências entre os segmentos de negócio. As transações entre segmentos de negócio são valoradas por preços internos de transferência apurados com base em metodologias que levam em consideração parâmetros de mercado, sendo essas transações eliminadas, fora dos segmentos de negócios, para fins de conciliação das informações segmentadas com as demonstrações financeiras consolidadas da companhia. Em decorrência dos desinvestimentos ocorridos em 2019, da estratégia de reposicionamento do seu portfólio previsto no Plano Estratégico 2020-2024, aprovado em 27 de novembro de 2019, bem como a materialidade dos negócios remanescentes, a companhia reavaliou a apresentação dos negócios de Distribuição e de Biocombustíveis, que passaram a ser incluídos no Corporativo e outros negócios. 37 Attachments Original document

