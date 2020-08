Petróleo Brasileiro S A Petrobras : Transcrição 2T20 0 08/04/2020 | 03:02am EDT Send by mail :

Webcast - Resultados do 2o trimestre de 2020 31 de julho de 2020 Carla Albano: Bom dia a todos. Bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os resultados do 2T20. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela Internet, como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas respostas. Vocês podem enviar perguntas pelo seguinte e-mail: petroinvest@petrobras.com.br . Conosco, hoje, estão presentes: Roberto Castello Branco, Presidente da Petrobras; Andrea Almeida, Diretora Executiva, Financeira e de Relacionamento com Investidores; Anelise Lara, Diretora Executiva de Refino e Gás Natural; André Chiarini, Diretor Executivo de Logística; Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Diretor Executivo de Exploração e Produção; Marcelo Zenkner, Diretor Executivo de Governança e Conformidade; Nicolás Simone, Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação; Roberto Ardenghy, Diretor Executivo de Relacionamento Institucional; e Rudimar Lorenzatto, Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção. Informamos que a apresentação está disponível agora no site, e iniciaremos ouvindo o Roberto. Roberto, por favor. Roberto Castello Branco: Obrigado, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para trocar algumas ideias sobre a performance da Petrobras. Inicialmente, queria pedir nossas sinceras desculpas pelo atraso que ocorreu devido a uma falha técnica. Sentimos muito. Sabemos como é ruim marcar um horário e atrasar. A crise que estamos vivendo contém ingredientes de duas crises do século passado: a crise sanitária, produzida pela chamada Gripe Espanhola, em 1918-1920, e a Grande Depressão de 1929 a 1933. As duas se juntaram. Evidentemente, a ciência médica e a ciência econômica estão mais bem equipadas para lidar com esse tipo de evento. Mas, sem dúvida alguma, foi um poderoso choque sobre a saúde pública e sobre a economia global. Tipicamente, as recessões tendem a impactar mais fortemente investimentos e a indústria manufatureira. A recessão global de 2020 é não tradicional, no sentido que ela impactou mais fortemente o consumo e os serviços. E serviços incluem serviços de transporte, e esse é um canal importante pelo qual ela afetou duramente a indústria de 1 petróleo e gás. Com isso, temos um choque talvez sem precedentes, talvez a maior crise da indústria de petróleo em 100 anos. E o último trimestre foi um dos mais desafiadores, senão o mais desafiador para a economia global e a indústria do petróleo. Os números falam por si próprios. Particularmente, abril de 2020 é um mês que, na indústria de petróleo, jamais esqueceremos, dadas as dificuldades encontradas. Uma contração de demanda sem precedentes, um colapso de preços e, ainda, um spike nos preços de fretes marítimos. No meio de tudo isso, estamos felizes em poder dizer que nosso navio continua a navegar de forma segura nesses mares tempestuosos. Não houve queima de caixa, o que é fundamental. Ao contrário, nós conseguimos reduzir a dívida líquida. Nosso fluxo de caixa operacional alcançou US$5,5 bilhões, e o fluxo de caixa livre, US$3,4 bilhões. Dizemos que caixa é sempre rei, mas, nos dias de hoje, caixa se tornou Deus, para nós, pelo menos. Dada nossa posição de liquidez, decidimos começar a pré-pagar as linhas de crédito compromissadas, revolving credit lines, que havíamos sacado em março. Isso traz vários benefícios. Primeiro, reduz custo com juros, o que é consistente com nossa estratégia; segundo, melhora a percepção de risco, sair rapidamente do uso da linha de crédito compromissada; e, no final do dia, a liquidez permanece intacta, porque as linhas permanecem disponíveis. Se viermos a precisar algum dia na frente, temos a facilidade disponível de sacar dessas linhas. Como em uma guerra, a escala sem precedentes e a velocidade da pandemia global nos compeliram a nos movermos rapidamente. Estamos trabalhando, duro bastante rápidos e bastante focados dispostos a sair dessa crise como vencedor. Estamos endereçando medidas de natureza estrutural para sairmos dessa crise. Temos uma recuperação em forma de J, ou seja, acabar melhor do que começamos. O mundo se movendo rapidamente, e está se movendo mais rápido ainda com a crise, o que inspira criatividade, inovação e requer uma resiliência muito mais forte. Nós estamos vendo este momento como um ponto de inflexão, a partir do qual estamos acelerando a implementação da estratégia que foi lançada em 2019 para permitir que a Petrobras vire para sempre a página de uma história de um longo período de destruição de valor. A Petrobras tem como objetivo ser a melhor em geração de valor. Mais de 10.000 empregados, cerca de 22% do número total de empregados da Petrobras se alistaram para o Programa de Demissão Voluntária, e sairão entre este ano e o próximo. Até agora, cerca de 2.900 já deixaram a Companhia, 5.000 deixarão entre agosto e dezembro, e cerca de 2.300, 2.400 nos deixarão no próximo ano. Em adição a isso 25% das posições comissionadas de gestão da Companhia foram eliminadas. A economia estimada de todo esse movimento pode chegar a US$1 bilhão por ano. A Companhia está levando a efeitos uma série de outras iniciativas para reduzir custos e estimular ganhos de produtividade. Os prédios administrativos, atualmente em número de 17, serão reduzidos para oito. Nos escritórios externos, que já foram reduzidos significativamente, nós temos uma reestruturação para reduzir ao mínimo o número de expatriados, que custam mais caro. 2 Várias ineficiências foram eliminadas na área de logística, que ganhou uma diretoria própria, e o foco agora é na otimização dos estoques. Estamos reduzindo o nível dos estoques, e o número de armazéns. Nós temos atualmente 45 armazéns e estamos trabalhando para reduzir para 25. A nossa subsidiária integral Transpetro também está embarcando um amplo programa de reestruturação com foco em corte de custos e ganho de eficiência, e substancial melhoria na qualidade do serviço. A transformação digital é uma chave para o nosso futuro como uma companhia ágil e eficiente, e está sendo acelerada também em várias frentes, tanto na área corporativa como nos negócios. Os projetos estão endereçando custos, produtividade, segurança e meio-ambiente. Para sustentar o desenvolvimento da aplicação de inteligência artificial, nossa capacidade, nossa high power computing capacity foi multiplicada por 7x em relação ao que tínhamos em 2018. Nossos principais projetos de inovação dedicados à área de exploração e produção de petróleo estão avançando. Temos vários deles: EXP-100,PROD-1000,PEP-70, HISEP. O TOTUS é um projeto que já foi implantado com sucesso no pós-sal. Nós tivemos a construção de um poço no Campo de Golfinho com uma redução de custo de 50%. Esses projetos darão um salto qualitativo enorme para a Petrobras, permitindo, sem dúvida alguma, reduzir significativamente o breakeven price de nossas operações. Aprovamos a contratação de três FPSOs. É a primeira encomenda que a Petrobras faz em oito anos. Um deles terá capacidade para processamento de 225.000 barris diários. Será a maior plataforma de petróleo a operar em mares brasileiros, e uma das maiores do mundo. Nosso programa de desinvestimento está andando bem, está bem vivo. Lançamos 20 processos de desinvestimento este ano, e até agora, apesar da crise, já conseguimos concluir transações com recebimento efetivo de caixa de aproximadamente US$1 bilhão. claro que, apesar de tudo que estamos fazendo, a guerra não acabou. Nós ainda enfrentamos tremendos desafios na jornada para a criação de valor de forma sustentável. Houve alguma melhoria no cenário, com uma recuperação de preços de petróleo, estão em um range de US$40 a US$45. A demanda por combustíveis melhorou, mas não nos enganamos: a incerteza permanece. Temos que ficar alertas e trabalhando duro, rapidamente, para consolidarmos a nossa posição. Não podemos confiar em preços mais altos, preços crescentes para nos beneficiar. Nós temos que contar com nossos próprios esforços para gerar valor. Como eu disse na minha carta, na Petrobras não há espaço para pessimismo. Nós acreditamos que, com coragem, otimismo - moderado, é claro - e muito trabalho, muita criatividade e inovação, nós vamos vencer. Muito obrigado, e passo a palavra agora para a Carla. 3 Carla Albano: Obrigada, Roberto. Passo agora a palavra para a Andrea, que passará pelos destaques financeiros. Andrea, por favor. Andrea Almeida: Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso 2T. O Roberto cobriu os principais highlights da Empresa com muita maestria, como lhe é usual. De fato, tivemos que reagir muito rápido a esse momento de grande volatilidade, e acreditamos que colocamos em prática uma série de ações que foram necessárias para chegarmos até aqui com os resultados que mostraremos para vocês hoje. Também estamos inovando e trazendo alguns indicadores de ESG. Acho que a maior transparência nessa área é bem-vinda, e começaremos a trazer nos webcasts essas informações também. sempre importante reforçar a nossa atuação no COVID. Vimos fazendo, foi parte do foco número um da Empresa atuar de forma a garantir a segurança dos nossos empregados, e vemos também os efeitos no nosso indicador de TAR, que também permanece na trajetória correta de redução ao longo do tempo. No campo do ESG, como mencionamos, lá no final do ano, no Petrobras Day, anunciamos os nossos dez compromissos com a sustentabilidade da Empresa. Sendo assim, buscaremos agora trazer, temos um slide próximo que menciona três deles, como vimos evoluindo nesses três indicadores relacionados à emissão de carbono. E conseguimos ver que estamos evoluindo, obviamente, para uma situação melhor, em linha com as diretrizes e as metas que estabelecemos de médio prazo para a Petrobras. No próximo slide, se pudermos mencionar, vimos trabalhando nessa transparência maior e, de fato, destacando dois pontos relevantes. Apoiamos o Task Force on Climate Financial Disclosure, e hoje estamos em 100% de compliance, e também divulgamos o nosso novo Código de Conduta Ética, o que eu acho muito relevante para reforçar a governança da Empresa e o nosso foco em integridade, em como imaginamos que a Empresa deve tocar isso pra frente. Indo para os nossos indicadores financeiros, acho que o Roberto mencionou todos, mas farei um highlight aí de alguns que acho que marcaram o trimestre. Conseguimos efetivamente reduzir a dívida líquida em US$2 bilhões, atingindo o patamar em torno de US$71 bilhões, e tivemos um fluxo de caixa livre positivo de US$3 bilhões. Nosso caixa, claro, fechou em uma posição sólida, de US$19,5 bilhões, com todo esse esforço que foi feito e todas as ações que Roberto já mencionou, e algumas que eu vou reforçar aqui. No próximo slide, mostramos os efeitos da recessão global, que vemos aparecendo sobre o preço do Brent, que caiu 42%, e também sentimos na demanda local uma retração em torno de 8%. Obviamente, isso afetou os nossos resultados do 2T. 4 No próximo slide, mostramos que, ainda assim, conseguimos aumentar a dívida bruta apenas em US$2 bilhões, mas isso aconteceu porque, de fato, reforçamos o caixa, e a dívida líquida caiu, como já mencionamos. Acho que é importante frisar, e o Roberto também já colocou, já pagamos US$3,5 bilhões das nossas linhas compromissadas, e a nossa meta é voltar ao patamar de caixa mínimo pré-crise, em torno de US$5,5 bilhões. Então, até o final do ano, pretendemos de fato pagar mais das linhas compromissadas e voltar a um patamar de caixa menor, obviamente, depois de toda essa volatilidade que vimos vivendo. No próximo slide, mostramos a contração do EBITDA, atingindo US$3,4 bilhões, e aí os principais fatores são, de fato, o Brent, as menores margens e menores volumes, balanceados pelo final da ação da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e os acordos de individualização das jazidas de Tupi, Sépia e Atapu. Aqui, temos um highlight dos negócios. Basicamente, o E&P afetado pelo Brent, compensado pela queda do nosso lifting cost, do custo de extração. Sabemos que o refino sofre muito com o impacto do preço do petróleo; ou seja, a venda dos produtos refinados com um petróleo que foi comprado a preços maiores no trimestre anterior, mas teve um impacto de US$400 milhões se olharmos a custo de reposição. E o Gás e Energia afetado também pela menor demanda do mercado. Acho que o mais importante, que ficamos felizes de mostrar hoje, é que tivemos, de fato, uma geração de caixa operacional muito forte, de US$5,5 bilhões, que, mesmo após o pagamento dos investimentos, chegamos a um fluxo de caixa livre de US$3 bilhões. Isso, para nós, foi muito importante, por mostrar que conseguimos passar pelos três meses, que esperamos que sejam os mais difíceis, conseguindo gerar um fluxo de caixa livre positivo. No custo médio da nossa dívida e no prazo médio, também tivemos evoluções. Emitimos US$3,25 bilhões de bonds, que fizeram com que o prazo médio da nossa dívida evoluísse de 9,74 para 10,12. E já vemos, inclusive, uma melhora desses bonds no mercado, com o spread de risco caindo. O bond que emitimos de dez anos passando de 5,6%, que foi a taxa de emissão, para em torno de 5,2%. Ou seja, estamos voltando aos patamares de 5% que vivenciávamos antes da crise. E também, o nosso indicador de dívida líquida/EBITDA, obviamente afetado pelo EBITDA volátil que estamos vivendo por conta dos preços do Brent. Também no nosso resultado líquido, os principais efeitos nós já comentamos, principalmente o Brent. Também o impacto de maiores despesas com PDV e de hedge que fizemos para proteger a margem naquele momento. Ficamos felizes, porque protegemos as exportações daqueles três meses mais difíceis, e todo o resultado positivo que veio com o preço afetou a receita como um todo, mas temos resultados de impactos negativos; o efeito positivo da exclusão do ICMS e os acordos de individualização. Atingimos, assim, um prejuízo de US$2,5 bilhões recorrente no trimestre. E se falarmos dos desinvestimentos, de novo, é outro marco muito importante, que mostra que, apesar de tudo o que está acontecendo e da volatilidade do mercado, conseguimos atingir o patamar de entrada de caixa de em torno de US$1 bilhão em 2020, e estamos seguindo, colocando processos todos os dias na rua para que o desinvestimento aconteça. 5 Com isso, eu passo a palavra de volta para a Carla. Acho que finalizei os principais pontos da apresentação. Carla Albano: Obrigada, Andrea. Vou passar, então, a palavra para o Capo, para fazer os destaques em Exploração e Produção. Capo, por favor. Carlos Alberto Pereira de Oliveira: Bom dia a todos. Se puderem passar ao próximo slide, vou falar um pouco da nossa promoção. Vemos que tivemos um desempenho operacional bastante sólido na comparação entre os trimestres, apesar da pandemia, que afetou as nossas atividades. Como consequência do COVID-19, tivemos que restringir a quantidade de pessoal a bordo das nossas instalações. Então, de certa maneira, isso poderia até comprometer a eficiência, mas não foi o que acabamos observando. Tivemos uma forte redução nos preços do petróleo também associada a isso, e acabamos também hibernando 62 plataformas no 2T, já no final do 1T, início do 2T. E, ao mesmo tempo, tivemos alguma redução temporária na nossa produção em função de demanda no Brasil, que acabamos, depois, conseguindo ajustar, e acabou aumentando bastante graças à agilidade do nosso pessoal de logística, a exportação de petróleo no volume de quase 1 milhão de barris por dia. Em função disso, tivemos uma queda de produção, em função dessa crise do COVID, de 4% em relação ao trimestre anterior, que entendemos que foi um bom indicador, até mesmo quando comparamos com o que outras empresas passaram, e também até mesmo à produção mundial de petróleo. Com respeito à produção entre trimestres, produção do 2T19 com o 2T20, vemos um crescimento bem sólido de 6%, graças à entrada em produção das plataformas que entraram no período 2018-2019, e também o ramp-up delas. Esse mesmo efeito de crescimento ou de redução dentro do trimestre, observamos na produção comercial, a parte do meio da figura. E finalmente, chegando à parte direita do slide, podemos comentar sobre a produção de óleo e gás no pré-sal, que continua crescendo em relação à produção total. Tivemos a entrada da plataforma de Atapu, a P-70, que também começará a contribuir fortemente para o crescimento do pré-sal. Se puderem passar ao próximo slide, por favor, o comentário que faço neste slide, fazemos uma comparação entre trimestre e temos um destaque para o efeito provocado pelo COVID, de 114.000 barris por dia, associados à interrupção e ao atraso de reparo das plataformas. Como estamos trabalhando com um contingente limitado, exatamente para preservar a segurança de nosso pessoal, quando temos uma situação de reparo, demora um pouco mais. Então, essas interrupções de produção ou atraso levaram também a uma perda. Tivemos essa redução de demanda em abril momentânea, bem temporária, e também a questão das hibernações. Então, 114.000. Esse efeito, na verdade, seria maior se não fosse a eficiência operacional a maior que estamos observando nas plataformas do pré-sal, e também o menor número de 6 intervenções associadas à corrosão por CO2 em relação ao que previmos originalmente. Como eu havia comentado, nossa agilidade, a rapidez com que nosso pessoal de logística se movimentou para conseguir garantir a exportação do óleo e não interromper a produção foi bem importante, substancial, fez com que compensássemos esses efeitos. Por isso aparecemos com aquela figura de cerca de 4%, 3,7% de redução no 2T em relação ao 1T. Passando para o próximo slide, por favor, vou comentar sobre as paradas de produção. Tínhamos programado fazer grandes paradas no início deste ano, no 1S em particular, e agora, em função dos efeitos do COVID, à restrição de embarque, estamos passando essas paradas para, praticamente, o 4T. Já em setembro nossa programação é começar algumas dessas grandes paradas, mas, notadamente, mais no 4T. O que tenho a comentar sobre isso é que algumas atividades nós já antecipamos, não estamos deixando tudo para fazer no 4T, já começamos a antecipar algumas atividades, e isso também explica um pouco até mesmo a boa performance que temos tido nas plataformas, o fato de termos aproveitado algumas interrupções temporárias de produção devido ao efeito do COVID e já feito algumas dessas atividades que estavam programadas. Com isso, estamos mantendo a meta de produção para o ano, mantendo essa perspectiva de atingimento das nossas metas, tanto de óleo, produção comercial e produção total; no caso a produção total, 2,7%, mais ou menos, 2,5%. Seguindo para o próximo slide, vamos comentar sobre a contribuição de Búzios. Búzios, cada vez mais, tem uma participação na produção do pré-sal que vai sendo crescente. Estamos com quatro plataformas instaladas, uma quinta para chegar em 2022, e batemos o recorde diário de produção no último dia 13 de julho, com 674.844. O mês não fechou ainda, mas já podemos comentar que, em termos de produção mensal, vamos ter também um recorde de produção acima de 600.000 barris de óleo e acima de 700.000 barris de óleo equivalente por dia no Campo de Búzios. Outro marco bem importante para esse campo. No próximo slide, por favor, comentando sobre Búzios, nosso gigante, não temos nenhuma dúvida de que é o nosso ativo mais valioso, um ativo de classe mundial, com poços de alta produtividade, baixo custo de extração, resiliência econômica a baixos preços do petróleo. São essas características dele que nos dão segurança de que fizemos uma ótima aquisição no mês de novembro, quando adquirimos os excedentes da cessão onerosa junto com nossos parceiros chineses, de forma perfeitamente alinhada à nossa estratégia de longo prazo da Companhia. Continuamos avançando em seu desenvolvimento, e agora estamos com a expectativa de ter até 12 sistemas de produção. Hoje, já contamos com quatro sistemas, como eu havia comentado, um quinto que entrará em 2022, e agora estamos saindo para contratar mais três sistemas. Depois, o Rudimar comentará um pouco da perspectiva de desenvolvimento de Búzios. As negociações para o fechamento do acordo de coparticipação seguem bem, tanto com os chineses quanto com a PPSA, e mantemos a expectativa de fechar o deal, a negociação do acordo de coparticipação até dezembro de 2020. 7 No próximo slide, vamos falar da redução dos nossos custos de extração, também positivas neste trimestre, tivemos uma forte redução, importante, e também uma forte redução em águas rasas por conta da hibernação. Vemos que os números são significativos, particularmente na comparação do 1T com o 2T, 37%. E também, no 2T, certamente fomos auxiliados mais recentemente pelas desvalorização cambial. Mas, de qualquer maneira, temos também uma contribuição do nosso esforço de redução de custos. Notamos uma grande redução nas águas rasas, na parte direita da figura, por conta da hibernação que fizemos nas 62 plataformas. Acho que era isso que eu tinha para comentar rapidamente, para termos mais espaço para as perguntas. Vou passar para a Carla. Muito obrigado. Carla Albano: Obrigada, Capo. Vou passar agora a palavra, então, para o Rudimar, para que dê os destaques do desenvolvimento da produção. Rudimar, por favor. Rudimar Lorenzatto: Bom dia. Espero que estejam todos bem. Aqui, darei uma panorâmica dos destaques da área de desenvolvimento da produção, falando um pouco do ramp-up dos sistemas. São oito plataformas que foram colocadas em produção nos últimos dois anos, isso adiciona uma capacidade de 1,2 milhão de barris por dia, conversa muito com o que o Capo comentou anteriormente, e também reforça a importância desses sistemas nos resultados da Petrobras. O grande destaque desse período foi a entrada da P-70 em 25 de junho. Apesar das nossas limitações de embarque, conseguimos comissionar e partir a plataforma P-70, e ela se mostra com um alto potencial, similar ao de Búzios, o que traz muita expectativa em relação à próxima produção. Outro destaque importante é que a P-67 também atingiu a sua capacidade total de 150.000 barris Então, hoje, desses oito sistemas que vocês estão vendo, seis já estão em plena capacidade de produção. E a P-68, que interligamos o terceiro poço agora em junho, continuamos com o ramp-up dela. Outro avanço importante foi esse aumento que o Capo comentou dos recordes em Búzios, que passam muito por utilizarmos a melhor capacidade de produção das quatro plataformas de Búzios - P-74,P-75,P-76 e P-77. Fizemos estudos de engenharia com total segurança, e estamos produzindo um pouco mais da capacidade de 150.000 barris em cada uma das plataformas, isso com total segurança. Por favor, o próximo slide. Aqui, vamos falar novamente do nosso maior e melhor ativo, que tem um alto valor no nosso portifólio. Agora em julho, aprovamos o início dos processos de contratação das três novas plataformas tipo FPSO, como o Roberto e o Capo comentaram, incluindo as árvores de Natal molhadas para os novos projetos de Búzios; Búzios 6, 7 e 8, que serão chamados de Almirante Tamandaré, P-78 e P-79. 8 Essas novas três unidades serão as primeiras contratadas após a aquisição dos volumes excedentes da cessão onerosa de Búzios, e o plano de desenvolvimento prevê o total de 12 unidades. São duas unidades próprias, de 180.000 barris, em uma afretada, de 225.000 barris de óleo por dia, e, como Roberto comentou, será a maior a operar no Brasil. A expectativa é que essas contratações sejam concluídas e assinadas em 2021. Claro que teremos também as contratações dos outros recursos necessários, como sondas, os contratos de serviço poço e sistema submarino, que serão realizados nos próximos 18 meses por conta da nossa sequência de implantação do projeto. Próximo slide, por favor. Aqui, como destaque, compartilho com vocês das principais evoluções do conceito de desenvolvimento dos novos sistemas de Búzios. Temos uma nova geração de FPSOs, com a incorporação de muitas lições aprendidas, quer seja no projeto de engenharia, quer seja nas práticas de critério de pré-qualificação dos fornecedores, quer seja na forma de construção dessas unidades, tudo baseado nas lições aprendidas que tivemos com os replicantes e com as unidades de Búzios, que acabei de mostrar para vocês. Outro ponto é que essas próximas unidades terão uma capacidade de processamento elevada, acima das da capacidade anterior, que era 150.000, e agora 180.000 a 225.000, como comentei. Estamos também atendendo o percentual de conteúdo local exigido para Búzios, que é 25%, e a nossa ida ao mercado é seguindo a regulamentação brasileira da Lei 13.313. Nos próximos sistemas submarinos, continuaremos utilizando as linhas de 8'', por conta da elevada produtividade dos campos do Campo de Búzios, e com ainda mais otimização dos risers e flowlines, a configuração dos risers e dos flowlines que nos traz um melhor CAPEX. E por último, na área de poços, tem muita coisa para falar, mas eu vou só destacar que iremos intensificar o uso da tecnologia de completação inteligente a poço aberto, que também traz ganho de CAPEX e melhor redução da duração de perfuração de poços; perfuração e completação, claro. E também destaco que continuamos estudando novas tecnologias, quer seja na área submarina, quer seja na área de poços, para a incorporação nos projetos, buscando cada vez mais melhorias no CAPEX, no custo de implantação dos projetos. Vou passar de volta para a Carla, para dar continuidade à apresentação. Obrigado pela atenção. Carla Albano: Obrigada, Rudimar. Passaremos agora para os destaques de logística. Eu peço, então, para o Chiarini. Chiarini, por favor. André Chiarini: Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Vou falar brevemente sobre a criação da Diretoria de Logística e alguns resultados obtidos. 9 A função logística sempre existiu dentro as áreas de negócio da Companhia. No entanto, em um movimento muito alinhado com a estratégia da Empresa, essa nova Diretoria vem dar mais ênfase e garantir mais foco na logística, tanto no upstream quanto no downstream, buscando a oportunidade de integração na cadeia com consequente aumento da eficiência, tanto no E&P quanto no Refino. O objetivo também é gerar, com uma lente mais voltada para o aumento de competitividade e aumento de flexibilidade de nossa operação, alguns investimentos em logística com foco em terminais portuários e adequações pontuais na malha dutoviária. Próximo slide, por favor. Aproveito também para dar uma ideia para vocês do tamanho, da dimensão logística da Petrobras. Em 2019, foram mais de US$5,5 bilhões de OPEX. Fazemos em torno de 1.800 operações de alívio das plataformas por ano, transportamos cerca de 900.000 passageiros por ano. Isso dá em torno de 20% do transporte global offshore, de e para nossas plataformas. Temos a maior frota de navios DP, com posicionamento dinâmico no hemisfério sul, atuando na América, Europa, Ásia e África, em todo o globo. Apesar de todos esses ativos e volumes citados, o maior ganho, na verdade, a maior alavanca de valor é a coordenação da cadeia produtiva. Durante o 2T, conseguimos gerar ganhos superiores a US$500 milhões, trabalhando muito em conjunto com o E&P e com o refino. A crise nos deu uma grande oportunidade de rever nossos processos. Alguns exemplos desses ganhos práticos: a adequação do mix de refinarias, com redução de produção de gasolina e aumento de diesel e bunker quando esses produtos apresentavam maiores margens; realizamos restrições operacionais para exportação de petróleo como óleo combustível em diversos terminais; implementamos também diversas soluções operacionais que possibilitaram maior volume de óleo que se encontrava fora da especificação. Isso foi trabalhado e conseguimos colocar dentro da especificação, o que possibilitou um aumento de refino nacional e também das exportações, como o Capo comentou. Nas plataformas, o estoque de óleo foi reduzido em cerca de 7,5%, o que, além da redução do custo de carregamento de estoques, gera diversos benefícios operacionais. Ao todo, desde o momento de pico da pandemia, chegamos a reduzir o estoque de petróleo em mais de 20%. Próximo, por favor. Algumas ações de redução de custos foram realizadas. Estamos falando aqui de um grupo de reduções que levou a valores superiores a US$330 milhões, como suspensão de contratação de navios, novas modalidades de contratação de frete, contratos time charters de VLCCs, renegociação com armadores e várias operações com melhorias de ship-to-ship. Também postergarmos a entrada de novas embarcações PSV, suspendemos a contratação de novas embarcações de apoio, uma série de análises de melhoria. Podemos seguir para o próximo. Falando um pouco da Transpetro, que o Roberto comentou, de fato estamos com uma agenda transformadora muito grande nela, com a implantação de uma nova diretoria, totalmente renovada; otimização da estrutura gerencial com 24% da economia na estrutura; redução de overhead, estamos com um 10 PDV aberto com mais de 600 candidatos; e também em várias ações de aumento de produtividade. Estamos reduzindo a idade média da frota de 13,6 para 7,7 anos, e elevamos também o patamar da disponibilidade operacional da frota para 99% já no mês de maio. Diversas ações também com cunho social; por exemplo, a doação de 992 toneladas de alimentos a comunidades críticas em São Paulo, onde temos uma alta densidade populacional em cima dos nossos dutos, onde é muito importante trabalhar também a conscientização para avisos de eventuais derivações clandestinas e roubos nos dutos. Essa otimização de gastos na Transpetro totaliza US$134 milhões, para vocês terem uma ideia. Próximo, por favor. Para fechar, alguns dos resultados dessa integração que o Capo comentou, também muito forte com a área de Refino. Tivemos recorde de movimentação de óleos combustíveis na exportação. Em maio, um volume recorde de 1,11 milhões de toneladas de óleo combustível em navios e terminais. Em Madre de Deus também, a maior movimentação desde 2015, volume recorde; Suape, também com volume recorde, e também o terminal de Santos com um volume de 850.933 m³, a maior movimentação desde setembro de 2016. Só para dar uma ideia para vocês das melhorias. Devolvo a palavra para a Carla. Carla Albano: Obrigada, Chiarini. Vou passar agora palavra para a Anelise, para comentar sobre os destaques do Refino, Comercialização e Gás Natural. Anelise, por favor. Anelise Lara: Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui conversando novamente com vocês sobre os nossos resultados do 2T. Essa minha apresentação focará na questão do Refino, Comercialização, Gás e Energia, para fechar a apresentação do webcast. Neste 2T, a produção de derivados e o volume de vendas foram muito impactados pela pandemia e pelos efeitos do isolamento social, em particular no mês de abril. Nos meses de maio e junho, já percebemos uma melhoria nas condições de mercado, principalmente nas demandas de diesel e gasolina. QAV segue sendo o derivado mais impactado pela pandemia devido à restrição do número de voos domésticos e internacionais. Este slide apresenta os gráficos de produção, vendas no mercado interno e vendas no mercado externo. Fica evidente o movimento que fizemos para reduzir os efeitos da pandemia na nossa receita de vendas. Adequamos a produção do refino às demandas do mercado e, em média, vendemos mais diesel e GLP no mercado interno, menos gasolina e QAV. Buscamos assim tirar proveito das demandas dos mercados interno e externo nesse período mais crítico da crise. Na média do trimestre, a produção de gasolina ficou cerca de 20% no 2T abaixo em relação ao 1T, e aí tivemos redução das atividades operacionais nas unidades de FCC 11 em todo o refino, e paramos unidades de FCC na REPLAN e na REGAP nos meses de abril até meados de maio. Como mencionei, a produção de querosene de aviação foi a mais impactada, caindo cerca de 82% quando comparada com o 1T. O diesel é uma boa surpresa, teve aumento de vendas nesse período, mas também está associado ao efeito sazonal da safra agrícola, que manteve recordes de exportação de grãos, mesmo na pandemia. Então, diante desse cenário de queda de demanda doméstica por derivados, colocamos, como o André falou. esforços na exportação do bunker e óleo combustível BTE. Vocês veem que as operações de exportação de derivados subiram 22% em relação ao 1T, com destaque para o mês de maio, onde exportamos 290.000 barris por dia. Próximo slide, por favor. Este slide mostra o market share do diesel e da gasolina entre os trimestres. No 2T, o nosso market share no diesel ficou em linha com o do 1T, mas ganhamos market share na gasolina. Apesar da queda da demanda da gasolina no 2T, aumentamos as nossas vendas através de estratégias bem-sucedidas da nossa área comercial em negociações com as distribuidoras e realização de leilões em pontos de venda específicos. No mês de junho, o nosso market share, tanto na gasolina quanto no diesel, atingiu patamares da ordem de 80%. A carga processada de destilação no 2T foi cerca de 1,57 milhão de barris por dia, com um fator de utilização de 70%. medida que o consumo interno foi se recuperando, fomos readequando o mix, o que permitiu que o FUT de refino retornasse aos patamares anteriores à pandemia. No mês de abril, o mais impactado pela crise, o nosso FUT chegou a 59%, mas recuperamos em maio e junho, atingindo 74% e 78%, respectivamente. Hoje, nosso FUT encontra-se acima de 80%. Próximo slide, por favor. No Refino, priorizamos, como eu disse, a produção de bunker e óleo combustível, o que nos possibilitou alcançar recorde de exportações desse derivado em maio. Com isso, a REPLAN atingiu recorde de produção de bunker no período, número 24% superior ao recorde anterior, que era de 25.000 barris por dia, e o mês de junho também foi marcado pela retomada das operações de destilação e de unidades de craqueamento catalítico para atendimento ao aumento da demanda do mercado interno. Com isso, a REPLAN, que é nossa maior refinaria, voltou a ter capacidade de processar 434.000 barris de petróleo por dia. Registramos recorde de produção de diesel S-10, que é um produto de alto valor agregado, em junho, com destaques para a própria REPLAN e para a REPAR. E também, REFAP e RLAM alcançaram recorde de produção deste derivado. Adicionalmente, também registramos recordes mensais de comercialização de GLP. O GLP foi um produto que se manteve com uma demanda aquecida nos meses de maio e junho, respectivamente na REDUC e na REVAP, e também tivemos recorde de produção na REDUC. 12 Todos esses recordes foram obtidos nesse período da pandemia, mas com garantia da saúde e da segurança dos empregados nas unidades operacionais. Com muito orgulho, estamos com um TAR, que é a taxa de acidentes registráveis, no RGN de 0,25, o menor número da nossa história. Próximo, por favor. Neste ano de 2020, em particular neste 2T, tivemos expressivo aumento das exportações. Reforçamos as iniciativas integradas de logística e de comércio externo, o que permitiu o crescimento das exportações, que compensaram a retração da demanda. Já falamos sobre isso, alcançamos recorde de exportação de petróleo atingindo a marca de 1 milhão de barris por dia em abril, período em que houve a maior queda da demanda interna de derivados, o que permitiu a continuidade das operações de E&P, com o controle dos níveis de estoque. Como está mostrado no gráfico à direita, o principal destino das nossas exportações de petróleo continua sendo a China, alcançando 87% do total das exportações neste 2T, por conta da pandemia. Próximo slide, por favor. Falando um pouco de tecnologia, em relação a iniciativas para geração de valor, destacamos nosso projeto Digital Twin, o gêmeo digital. Ele está implantado em 11 das nossas 13 refinarias. Essa aplicação da tecnologia de gêmeo digital, que permite que avaliemos e modifiquemos os parâmetros operacionais quase em tempo real, traz aumento de eficiência e otimiza os processos. Em 2019, já tivemos um ganho de US$66 milhões com essa tecnologia, e com a expansão para as outras refinarias, a previsão de ganho em 2020 é de US$154 milhões. Próximo slide, por favor. Agora falando da nova gasolina, como já divulgado bastante na mídia, nossas refinarias estão preparadas para produzir essa nova gasolina, e mais: vamos antecipar a especificação que estava prevista apenas para janeiro de 2022. Essa nova especificação irá aproximar a qualidade do combustível comercializado no Brasil à dos mercados americano e europeu. A qualidade intrínseca da gasolina aumentará em termos de octanagem RON e massa específica, o que significa um combustível mais eficiente e melhor proteção aos motores dos veículos. Isso também evitará formulações de gasolina com nafta mais leve, reduzindo o potencial de fraudes desse combustível. A nova especificação permitirá uma redução no consumo de gasolina por quilômetro rodado, contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa. Próximo slide, por favor. Em nosso penúltimo slide, vamos falar um pouco sobre o diesel sustentável, que também foi um resultado alcançado neste trimestre. Dando continuidade ao atendimento do nosso compromisso, como a Andrea colocou, de redução das emissões de gases de efeito estufa, e da produção de derivados cada vez mais sustentáveis, concluímos com sucesso os testes de coprocessamento de diesel com óleo de soja refinado na REPAR. A partir dos resultados do teste, confirma-se a viabilidade técnica dessa tecnologia, estabelecendo uma alternativa de fácil implantação para a captura de oportunidades do mercado de diesel renovável, com negócios integrados aos ativos de refino da Petrobras, seja em unidades já existentes, aproveitando a capacidade atual em 13 coprocessamento, seja em unidades que venham a ser projetadas para produção específica do diesel sustentável e, no futuro, do Bioqav. Ao contrário do biodiesel, o diesel renovável não possui contaminantes, e isso é ambientalmente mais vantajoso e atende aos limites de emissões veiculares que serão adotados a partir de 2022 e 2023. Destacamos então a viabilidade técnica dessa iniciativa, que depende apenas do reconhecimento desse diesel renovável para fins do cumprimento dos mandatos de biodiesel, e a elegibilidade desse combustível para os créditos de descarbonização C- Bios. A avaliação dessa alternativa está em consulta pública pela ANP, e será um passo importante para os novos investimentos no nosso parque de refino. Em nosso último slide, por favor, agora vou apresentar os resultados da nossa área de Gás e Energia. O segmento de gás natural também sofreu o impacto devido ao COVID- 19, apresentando redução na demanda de gás, tanto no segmento não termelétrico como no termelétrico. Isso impactou o volume total comercializado, que apresentou uma redução de cerca de 23% entre o 2T e o 1T. Ele passou de 73 milhões de m³ por dia para 56,6 milhões de m³ por dia. O pior mês foi abril, quando a demanda chegou a 53 milhões de m³ por dia. No segmento não termelétrico, os impactos da COVID foram sentidos principalmente nos setores industrial e comercial. Mas, no mês de junho, já percebemos sinais de recuperação. Então, devido à redução na demanda de gás neste trimestre, nós não importamos GNL e reduzimos o volume importado da Bolívia para uma média de aproximadamente 12 milhões de m³ por dia. Tivemos que negociar fortemente, tanto com os produtores, YPFB e os parceiros em vários campos nossos de gás não associado, transportadores e distribuidoras de gás natural, lançando mão de cláusulas contratuais de eventos de força maior com o objetivo de minimizar os impactos da COVID para os agentes do setor, passando pelos meses de abril e maio, que foram os mais críticos em termos dos efeitos da pandemia. No 2T, falando da geração termelétrica, ela se manteve no mesmo patamar de igual período de 2019, apesar da redução da demanda por energia do país de cerca de 13%. A flexibilidade do portifólio termelétrico da Petrobras foi fundamental nessa crise para adequar a alocação de gás no período de forte retração do mercado, o que contribuiu para o escoamento da nossa produção de óleo, que, como vocês sabem, vem junto com o gás associado, e também para o aumento da produção de líquidos de gás natural, em particular de GLP, em nossas unidades de processamento. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada Passo a palavra para a Carla. Carla Albano: Obrigada, Anelise. Agora daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. 14 Rodolfo de Angele, JPMorgan: Recentemente, vocês entraram em negociação exclusiva para a venda da RLAM. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre o timing, status e nível de interesse nos demais processos de venda. Roberto Castello Branco: Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta. Recebida a proposta vencedora, estamos agora em uma fase normal de negociações, de acertos para assinatura do contrato de compra e venda. Achamos, pela evolução das negociações, que isso acontecerá em breve. Eu daria um ou dois meses ainda, porque são muitos detalhes a resolver. Mas, fundamentalmente, nós somos muito positivos a respeito, porque não emergiu nenhuma divergência fundamental entre nós e o potencial comprador. Acreditamos no sucesso dessa transação, e talvez tenhamos notícias até o final deste trimestre. Quanto aos demais, o interesse se mantém vivo. É verdade que houve alguns adiamentos. Empresas que, dado o choque da COVID-19, precisam de novas aprovações junto aos seus conselhos de administração, precisam de arranjos com os financiadores, private equity funds, e, em alguns casos, a due diligence presencial, a visita à refinaria não foi realizada. Então, existem alguns atrasos em função disso, mas não que tenha havido algum sério dano à atratividade de nossos ativos. Continuamos confiantes de que o processo será concluído com sucesso, com o closing das transações ocorrendo antes do final de 2021. Rodolfo de Angele: Sobre as refinarias, Anelise, elas hoje estão operando por volta de 75% a 80% de utilização. Como você está vendo a recuperação da demanda por combustíveis no Brasil no 2S? Anelise Lara: Rodolfo, bom dia. A recuperação da demanda de derivados aqui no mercado interno tem sido constante ao longo desses últimos meses. Nós acreditamos que a fase pior já passou, e devemos continuar com uma demanda de estável a crescente, principalmente no diesel, e com aumento também na gasolina. No caso do querosene de aviação, observamos também um crescimento na demanda, mas ainda pequeno, porque a restrição de voos ainda está significativa. Mas a tendência também é de melhora. Com isso, projetamos um FUT nessa faixa, desde que as margens de refino continuem compensando o processamento das refinarias. Nós fazemos sempre um cálculo econômico para avaliar o melhor destino do nosso petróleo, também em função, obviamente, da demanda de derivados e do preço dessas commodities. 15 Então, a nossa expectativa é, sim, de manutenção para uma linha de crescimento da demanda de derivados nos próximos meses. Bruno Montanari, Morgan Stanley: A evolução do lifting cost foi bastante encorajadora no trimestre, não apenas no pré-sal, mas também nos campos de água rasa maduros. Faz sentido pensar que a Companhia vai continuar com a estratégia de fechar ou vender capacidade de alto custo e focar mais intensamente no que gera melhor retorno e maior fluxo de caixa, mesmo que isso signifique mostrar um pouco menos de crescimento na produção total no futuro? Carlos Alberto Pereira de Oliveira: Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. De fato, temos que levar em consideração que a nossa estratégia é maximizar valor. Nossa estratégia não é maximizar a produção. É exatamente dentro desse princípio que fechamos as 62 plataformas dos campos de água rasa, hibernamos as plataformas, exatamente porque elas não estavam adicionando valor, e vemos isso claramente no que aconteceu em termos de que reduzimos a produção e aumentamos os resultados. Quando olhamos a figura do custo de extração, vimos que o custo de extração de águas rasas caiu de cerca de US$27 para US$16 por barril na comparação entre os trimestres. US$11 por barril é muito significativo, particularmente em um cenário de preços baixos. exatamente isso que estamos fazendo. O nosso foco estratégico é de águas profundas, é de águas ultra profundas, que é onde temos tido a expectativa de melhores retornos para a Companhia, também dentro dessa expectativa de adicionar valor e reduzir seus custos. Bruno Montanari: Pensando no desenvolvimento de Búzios, quantas fases devemos esperar para o desenvolvimento potencial completo, considerando os volumes excedentes? A terceira fase, talvez com mais três FPSOs, deve ser a última, ou podemos pensar em uma quarta fase de tamanho similar, também? E, no mesmo tópico, qual é o status para redistribuição da participação no campo e divulgação do volume excedente esperado? Carlos Alberto Pereira de Oliveira: Eu vou começar aqui, Rudimar, e, de repente, depois você continua. Bruno, são duas perguntas. Sobre a questão das fases de desenvolvimento de Búzios, a nossa expectativa é, como mostrei na apresentação, podermos instalar até 12 plataformas no campo, no total. Já temos quatro operando, uma chegará em 2022, estamos agora saindo para contratação de mais três, e continuamos trabalhando em cima do plano de desenvolvimento no sentido de continuar buscando mais opções e, em uma primeira análise, que é a que permanece hoje, desde o ano passado, temos um total de até 12 unidades. E continuamos trabalhando com os parceiros, em relação à sua segunda pergunta, com a CNOOC, com a CNPC, também com a PPSA, e estamos mantendo a mesma 16 expectativa de fechamento do acordo de coparticipação até dezembro deste ano, quando então, também, nessa ocasião já teremos fechado a distribuição de volumes entre as partes do chamado track participation, entre cessão onerosa (inaudível). Vou passar para o Rudimar, de repente ele pode complementar alguma coisa. Rudimar Lorenzatto: O que o que vale a pena complementar, Capo, é que, como eu falei, vivemos aprendendo. As lições aprendidas que trazemos dos replicantes, dos FPSOs da cessão onerosa, das perfurações de Lula, vamos incorporando à medida que vamos desenvolvendo o campo, que vão se reduzindo as incertezas de reservatórios, as incertezas de produção. Então, as próximas fases com certeza vão capturar mais lições aprendidas em todas as áreas, e também as respostas do mercado em relação aos custos vão nos ajudando a definir melhor o modelo de desenvolvimento da fase seguinte, que o Capo comentou. Luiz Carvalho, UBS: Agora que estamos saindo da crise da COVID, qual seria o nível de caixa ideal para a Companhia? E também, quais os planos para a potencial recompra de dívida para reduzir ainda mais os custos da dívida? Andrea Almeida: Luiz, obrigada pela pergunta. Estamos trabalhando de fato com um nível de caixa muito alto, que foi o objetivo de ter a maior liquidez possível para sobreviver ao momento de maior volatilidade. Mas sabemos que esse nível de caixa não o nosso objetivo de longo prazo. Queremos voltar aos níveis pré crise, em torno de US$5,5 bilhões, US$6 bilhões de caixa, mas o quando chegaremos dependerá muito de como será o cenário da crise até o final do ano. Pretendemos, sim, recomprar as nossas linhas de crédito compromissadas, que nos ajudarão a, de certa forma, manter uma liquidez. De novo, nosso seguro voltará a estar disponível. Então, acho que combinando um caixa menor, mais mas com um seguro de volta disponível, podemos trabalhar, de fato, com níveis de caixa menores. E em relação ao repagamento da dívida, temos a meta de US$87 bilhões para o final do ano, ela está mantida. Dependendo do cenário de preços, que também não sabemos como será, é claro que, sempre que possível, tentaremos pré-pagar mais dívida, então vamos voltar para o liability managements, para o mercado. O ideal é, de novo, voltar a buscar o meu sonho do ano passado, que era o custo médio de dívida de 5% em USD, mas ainda vai levar um tempo para conseguirmos. Mas a ideia é voltemos a fazer, sim, liability management, e que possamos reduzir o custo da dívida e certamente chegar à meta de US$87 bilhões de dívida bruta ao final do ano, ou algo melhor, dependendo da evolução dos preços do Brent no mercado. 17 Luiz Carvalho: Vocês estão empreendendo um esforço de corte de custos, gerenciamento de portfólio e, devido à dinâmica de preços de petróleo, a desalavancagem ocorrerá mais lentamente do que inicialmente esperado. Quais são suas expectativas sobre isso? Andrea Almeida: Eu vou falar, caso o Roberto queira complementar. A desalavancagem dependerá da revisão de portfólio que estamos fazendo. É claro que estamos reavaliando quais são os projetos que ficam, o timing. Como o Capo e o Rudimar mencionaram, Búzios é o nosso sonho de consumo. Claro, Búzios, pré-sal, está tudo mantido, mas teremos uma revisão de portfólio que nos ajudará a saber quando chegaremos ao patamar de US$60 bilhões de dívida bruta, que é a nossa meta é de médio a longo prazo. Acreditamos que em 2021 não será possível. Estamos vendo, o desinvestimento está acontecendo, mas leva um tempo maior. Tudo depende do preço do petróleo, também, mas acreditamos que sim, talvez no ano seguinte, consigamos chegar aos US$60 bilhões de dívida, que é a nossa meta de médio e longo prazo. Roberto Castello Branco: Luiz, só para complementar o que a Andrea falou, nossa meta é ter US$60 bilhões de dívida e ter custos baixos. Quer dizer, estarmos preparados para sermos uma empresa resiliente à volatilidade de preços do petróleo e às flutuações da economia global. É, basicamente, isso. Nós não podemos depender de fatores externos para gerarmos valor. Temos que gerar valor por nossos próprios meios, reduzindo custos, sendo bem mais eficientes, e estamos envolvidos em uma campanha contínua para chegar a essa posição. Inclusive, nosso plano estratégico chama se Mind the Gap. Nós queremos fechar o gap em relação às melhores empresas da indústria de petróleo, e sermos melhores ainda. André Hachem, Itaú: Dadas as restrições impostas pelo IMO, a Petrobras tem se beneficiado muito na exportação do óleo combustível. O quão estrutural é esse elemento olhando para o futuro, uma vez que imagino que a indústria deve se adaptar? Anelise Lara: Essa pergunta é relevante, porque realmente a indústria marítima tem se adaptado mais rapidamente do que imaginávamos com relação à nova especificação do IMO. No início do ano, tínhamos um crack spread de cerca de US$25, US$30 o barril para a produção do bunker 2020, e agora esse crack spread já está na faixa de US$8, US$6 por barril. Isso significa que há, sim, uma adaptação no mercado internacional à nova regulamentação. Então, esperamos que o óleo combustível de baixo teor de enxofre continue sendo um produto comercializado a Brent mais, a um prêmio sobre o Brent com um crack spread dispositivo, mas não mais crack spreads tão significativos como tivemos no início do ano. 18 Pedro Medeiros, Citi: Andrea, excelente comentário sobre as otimizações de despesas e custos. Você pode comentar sobre possíveis otimizações de capital de giro? Andrea Almeida: Obrigada pela pergunta, Pedro. Já vimos fazendo, acho que o André Chiarini mencionou, um bocado de otimizações no que diz respeito a estoque. Já vimos tentando trabalhar com um estoque de produtos mais baixos, no que ainda temos muito a fazer, mas acho que esse é um campo em que geraremos muito resultado. No que diz respeito a clientes, e isso foi muito importante para alavancar a venda e não afetar o capital de giro, aumentamos o prazo para os clientes, mas os bancos que aumentaram; na verdade, fizemos a operação de crédito sacado. Então, para nós, continuamos recebendo no mesmo prazo, mas os clientes tiveram mais prazo oferecido pelos bancos, o que nos ajudou a alavancar venda e não impactar o capital de giro. E também na negociação com os grandes fornecedores, tivemos otimizações de prazos de pagamento, algumas postergação para o ano que vem. Então, vimos trabalhando muito forte. Também vimos trabalhando em desenvolver ferramentas de maior agilidade no financiamento ao fornecedor para poder atuar também nessa área de capital de giro, com bastante eficiência. Já percebemos alguns resultados, e teremos ainda mais resultados nesse campo de capital de giro, sim. Bruno Amorim, Goldman Sachs: O principal fator que levou à redução do CAPEX de 2020 foi a depreciação do Real. O mesmo deve ocorrer com o CAPEX nos próximos anos? Se sim, o CAPEX dos próximos anos deve ficar bem abaixo do guidance em USD, mesmo que todos os projetos fossem mantidos, correto? Andrea Almeida: Obrigada pela pergunta. Quando divulgamos a meta de CAPEX do ano, o câmbio estava mais depreciado. Hoje, em torno de 40% do nosso CAPEX é dolarizado, números macro, e cerca de 60% é Real. Então, sim, esperamos que haja um impacto cambial dependendo de como o câmbio se situar no próximo ano, de redução. Este ano, eu diria que a maior parte não foi o câmbio, na verdade. Praticamente 1/3 tem sido o câmbio. No momento do anúncio, talvez fosse a maior, porque o câmbio estava mais depreciado naquele momento do anúncio da meta, mas tem sido em torno de 1/3. Então, acreditamos que haverá impacto de câmbio, mas para termos certeza de fato sobre qual será em relação ao valor que divulgamos anteriormente, teremos que fazer nosso dever de casa de gestão de portfólio e avaliar de fato o que fica. Mas, com certeza, você pode considerar que haverá algum impacto cambial e usar 40% de USD, 60% de Real como a parte do CAPEX dolarizada. Para você fazer algumas contas, pode ser um bom driver. 19 Carla Albano: Obrigada, Andrea. Estamos encerrando neste momento nossa sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham novas perguntas, peço que encaminhem para o nosso time de RI. Passarei agora a palavra para o Roberto para os comentários finais. Obrigada. Roberto Castello Branco: Obrigado, Carla. Eu gostaria de renovar nosso pedido de desculpas pelo atraso no início da reunião. Gostaria de agradecer a presença de todos, e vamos manter contato contínuo. A Petrobras tem um compromisso muito forte com a transparência, com o diálogo, com a comunidade de mercado de capitais, e esperamos voltar a falar e revê- los em breve, quando tivermos uma vacina que elimine o risco do coronavírus. Desejo a todos por uma excelente final de semana, e que permaneçam saudáveis, se protegendo dos riscos da COVID-19. Obrigado. 20 Attachments Original document

