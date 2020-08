Piquadro S p A : CdA risultati primo trimestre al 30 giugno 2020

Con l'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16, a partire dal 1° aprile 2019, viene introdotto un nuovo trattamento contabile delle locazioni, che genera un significativo effetto sulla Posizione Finanziaria netta (oltre che su EBITDA, EBIT, Capitale investito netto e Flusso di cassa generato dall'attività operativa tutti questi ultimi non indicati nel presente comunicato). Per questo motivo, nel presente comunicato vengono anche riportati i saldi "

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi tre mesi risultano pari a 5,3 milioni di Euro in diminuzione del 65,9% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2019; tale diminuzione ha colpito in particolar modo il canale retail penalizzato dalla chiusura dal 1 aprile fino

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi tre mesi dell'esercizio chiusi il 30 giugno 2020 è pari a 12,2 milioni di Euro, in flessione del 63,5% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 33,4 milioni di Euro. I risultati di vendita del periodo sono duramente influenzati dalle misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall'emergenza volte al contenimento della diffusione del virus "Covid-19". In particolare, il primo trimestre ha subito la temporanea chiusura di oltre il 90% della rete distributiva per circa due mesi congiuntamente al divieto e/o limitazione alla mobilità e alla circolazione di persone e beni e alla chiusura delle attività commerciali e di vendita al pubblico (cd. lockdown), impattando, in modo eccezionalmente negativo, anche sui flussi turistici in tutto il mondo.

Silla di Gaggio Montano (BO), 6 agosto 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A, società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, in data odierna, ha esaminato e approvato i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata relativi ai primi tre mesi chiusi al 30 giugno 2020 ed in particolare i dati di fatturato e la posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro.

Debiti vs il Ponte SpA per acquisizione The Bridge

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell'esercizio risultano pari a 1,6 milioni di Euro in diminuzione del 72,6% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2019; tale decremento è stato fortemente impattato dalle chiusure dei negozi e dall'assenza dei flussi turistici nel periodo.

Sebbene, come detto, i dati di fatturato consolidato al 30 giugno 2020 mostrino una grave flessione in larghissima misura dovuta dalle misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall'emergenza, volte al contenimento della diffusione del virus "Covid-19", ed il quadro

La pandemia "Covid-19" diffusasi a partire da gennaio 2020 in Cina ed in Asia prima, e da febbraio e marzo 2020 in Europa ed America poi, e le conseguenti misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall'emergenza volte al contenimento della diffusione del virus hanno avuto un impatto molto grave sulla vita personale e professionale delle persone e, naturalmente, delle società. Gli interventi normativi di urgenza hanno comportato infatti, tra l'altro, il divieto e/o la limitazione alla mobilità e circolazione di persone e beni e la chiusura delle attività commerciali e di vendita al pubblico (cd. lockdown), nonché limitazioni alle attività industriali e produttive, impattando in modo eccezionalmente negativo sui flussi turistici in tutto il mondo e, conseguentemente, sull'andamento del mercato, determinando la chiusura della maggior parte della rete distributiva del Gruppo Piquadro.

La Posizione finanziaria Netta adjusted1, del Gruppo Piquadro, positiva e pari a circa 4,6 milioni di Euro, si confronta con il dato positivo di 17,6 milioni di Euro della posizione finanziaria netta registrata al 30 giugno 2019. La Posizione finanziaria Netta adjusted1 al 30 giugno 2020, comparata con quella al 30 giugno 2019, positiva e pari ad 17,6 milioni di Euro, è stata influenzata da 3,5 milioni di Euro per investimenti effettuati dal Gruppo, 4,0 milioni di Euro per dividendi pagati dalla Piquadro S.p.a., 2,2 milioni di incremento del capitale di funzionamento e circa 3,4 milioni di Euro di cash flow negativo legato alle performance operativa dei brand del Gruppo. Anche la dinamica della Posizione Finanziaria Netta adjusted è duramente influenzata dalle misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall'emergenza volte al contenimento della diffusione del virus "Covid-19", in relazione alla temporanea chiusura di quasi tutti i negozi sia diretti che multimarca per circa due mesi con contestuale effetto sui flussi di cassa in entrata.

Debiti vs Richemont Holding SA per acquisizione Lancel

macroeconomico complessivo rimanga significativamente incerto, in quanto anche dipendente dall'evoluzione della pandemia nei prossimi mesi e dalla conseguente reazione della domanda in un contesto recessivo, il Gruppo Piquadro, puntando sui propri punti di forza e grazie al lavoro svolto e agli investimenti effettuati negli ultimi anni, è convinto di riprendere velocemente il proprio cammino e mantiene un atteggiamento positivo rispetto alle evoluzioni future.

"Il primo trimestre è stato fortemente impattato dagli effetti della pandemia con la chiusura per circa due mesi della nostra rete di negozi diretti e multimarca" afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. "Abbiamo intrapreso tutte le azioni necessarie a contenere i costi e proteggere la situazione economico e finanziaria del Gruppo. I dati di luglio, sebbene ancora in diminuzione rispetto all'anno precedente, testimoniano uno scenario, in ripresa rispetto all'andamento dei primi tre mesi e la posizione finanziaria netta positiva e la liquidità disponibile ci consentono di essere fiduciosi circa le dinamiche di medio termine. I forti investimenti nell'area digitale hanno portato a crescite, sui brand The Bridge e Lancel, di oltre il 60% e, a livello di gruppo, del 34%. La ristrutturazione della Maison Lancel, nonostante la contingenza COVID, sta proseguendo con impatti visibili sulle dinamiche aziendali".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili.

Dati economico-finanziari di sintesi e definizione degli indicatori alternativi di performance (Iap)

Il Gruppo Piquadro utilizza gli Indicatori alternativi di performance (Iap) al fine di trasmettere in modo più efficace le informazioni sull'andamento della redditività dei business in cui opera, nonché sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria. In accordo con gli orientamenti pubblicati il 5 ottobre 2015 dall'European securities and markets (Esma/2015/1415) e in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione Consob 92543 del 3 giugno 2015, sono di seguito esplicitati il contenuto e il criterio di determinazione degli Iap utilizzati nel presente bilancio.

La Posizione Finanziaria Netta ("PFN") utilizzata come indicatore finanziario dell'indebitamento, viene rappresentata come sommatoria delle seguenti componenti positive e negative della situazione patrimoniale finanziaria, così come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006. Componenti positive: cassa e disponibilità liquide, titoli di pronto smobilizzo dell'attivo circolante, crediti finanziari a breve termine. Componenti negative: debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, Società di leasing e di factoring.

La Posizione Finanziaria Netta adjusted ("PFN adjusted ") è definita come la Posizione Finanziaria Netta al netto degli impatti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16.

Gruppo Piquadro

Il Gruppo Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Capisaldi per i tre brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l'allure parigina di una maison fondata nel 1876.

Le origini del Gruppo Piquadro risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente, fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora ha sede il quartier generale. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 177 punti vendita che includono 91 boutique a insegna Piquadro