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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Pirelli & C. S.p.A.    PIRC   IT0005278236

PIRELLI & C. S.P.A.

(PIRC)
  Report
Real-time Estimate Quote. Real-time Estimate Tradegate - 02/19 06:51:55 am
4.836 EUR   +2.70%
06:25aPIRELLI & C S P A : 2020-2022 industrial plan
PU
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Pirelli & C S p A : 2020-2022 INDUSTRIAL PLAN

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02/19/2020 | 06:25am EST
Milan,
19
February
2020
|
11:21
Europe/Amsterdam
2020-2022 INDUSTRIAL PLAN
Board od Directors meeting room in Milan headquarters building
Board of Directors meeting room in Milan Headquarters building

CENTRALITY OF HIGH VALUE SEGMENT CONFIRMED

WITH GREATER FOCUS ON TYRES LARGER THAN 19 INCHES AND SPECIALTIES

IN STANDARD SEGMENT FOCUS ON 17-INCH TYRES, REDUCTION OF SMALLER SIZES

NEW PLAN'S 3 PROGRAMS: COST COMPETITIVENESS, COMMERCIAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

SOLID COMPETITIVE BARRIERS THANKS TO LINKS WITH PREMIUM/PRESTIGE CARMAKERS, TECHNOLOGY, COMMERCIAL/INDUSTRIAL DISTRIBUTION, BRAND, ESG PERFORMANCE

COST REDUCTION OVER 3 YEARS OF 510 MLN EURO GROSS OF INFLATION

INVESTMENTS OVER THE PERIOD OF THE PLAN OF ABOUT 900 MLN EURO, FOCUSED ON TECHNOLOGY, COMPARED WITH 1.3 BLN IN THE PREVIOUS 3-YEAR PERIOD

CASH GENERATION OF ABOUT 1.5 BLN EURO IN THE 3-YEAR PERIOD

IN ORIGINAL EQUIPMENT SELECTIVE GROWTH OF CLIENT BASE

IN REPLACEMENT CAPITALIZING ON PULL-THROUGH EFFECT OF HOMOLOGATIONS AND NEW SUV/CUV CLIENTS

ACCELERATION OF PROCESS AND PRODUCT INNOVATION WITH 20 NEW PRODUCT LINES

IMPROVEMENT OF CONSUMER NEEDS PREDICTIVE CAPACITY THANKS TO NEW DATA ANALYTICS PLATFORM

NEW LTI INCENTIVE PLAN FOR MANAGEMENT IN SUPPORT OF 2020-2022 OBJECTIVES

GOAL OF 100% ELECTRIC ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES BY 2025 AND CARBON NEUTRALITY BY 2030

***

TARGETS

2022 REVENUES AT 5.8 BLN EURO, WITH AVERAGE ANNUAL GROWTH OF ABOUT 3%

ADJUSTED EBIT MARGIN GROWING TO 18-19% IN 2022

INVESTMENT OVER PERIOD OF PLAN OF ABOUT 900 MLN EURO

CASH GENERATION OF ABOUT 1.5 BLN EURO OVER THE 3 YEARS

DIVIDEND POLICY CONFIRMED WITH PAYOUT EQUAL TO 40% OF CONSOLIDATED NET PROFIT

NET FINANCIAL POSITION AT -3.3 BLN EURO IN 2020 AND -2.5 BLN EURO IN 2022

***

2019 PRELIMINARY RESULTS

Revenues: 5,323.1 million euro, an increase of 2.5% compared with 2018 (2019 target5,300 million)

Adjusted Ebit: 917.3 million euro with a margin of 17.2% (2019 target >17%/17.5%)

Net cash flow before dividends and IFRS 16 impact: 332.9 million euro (2019 target 330/350 million euro). Cash flow before dividends after IFRS 16 impact of 344.1 million euro

Net Financial Position: 3,024.1 million euro (3,507.2 million including leasing debt of 483.1 million euro following the application of the IFRS 16 accounting principle), a reduction compared with 3,180.1 million euro on 31 December 2018. The ratio of net financial position to Adjusted Ebitda before start-up costs is 2.42x, or 2.59x including IFRS 16 impact (target 2.42x/2.36x, including IFRS 16 impact 2.59x/2.53x)

Research & Development expenses: 232.5 million euro in 2019 (4.4% of sales), of which 215.7 million euro destined to High Value activities (6.1% of segment's revenues)

***

Published on: 19 February 2020, 11:21 CET

Disclaimer

Pirelli & C. S.p.A. published this content on 19 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 February 2020 11:24:07 UTC
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Financials (EUR)
Sales 2019 5 315 M
EBIT 2019 880 M
Net income 2019 456 M
Debt 2019 3 512 M
Yield 2019 4,03%
P/E ratio 2019 10,3x
P/E ratio 2020 10,8x
EV / Sales2019 1,55x
EV / Sales2020 1,46x
Capitalization 4 709 M
Chart PIRELLI & C. S.P.A.
Duration : Period :
Pirelli & C. S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PIRELLI & C. S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 16
Average target price 5,55  €
Last Close Price 4,71  €
Spread / Highest target 48,7%
Spread / Average Target 17,8%
Spread / Lowest Target -10,8%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Marco Tronchetti Provera Executive Vice Chairman & Chief Executive Officer
Gao Ning Ning Chairman
Andrea Livio Donato Casaluci COO-Europe, EVP-BU Prestige
Francesco Tanzi Chief Financial Officer
Maurizio Boiocchi General Manager-Technology
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
PIRELLI & C. S.P.A.-12.06%5 094
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.--.--%4 217
MRF LTD8.48%4 131
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.6.02%4 045
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD12.02%3 345
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD--.--%2 938
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