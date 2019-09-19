Playmates : Special Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2019 - Form of Election for Scrip Dividend Scheme

NUMBER OF SHARES FOR WHICH DIVIDEND TO BE SATISFIED BY NEW SHARES 欲以新股份方式收取股息之 有關股份數目

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION 此乃要件 請即處理 IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO ANY ASPECT OF THIS FORM OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR LICENSED SECURITIES DEALER OR REGISTERED INSTITUTION IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. 閣下如對此表格任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED 彩星集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 635) SPECIAL INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 - FORM OF ELECTION FOR SCRIP DIVIDEND SCHEME 截至2019 年6 月30 日止6 個月之特別中期股息 - 以股代息計劃選擇表格 YOU NEED NOT COMPLETE THIS FORM IF YOU WISH TO RECEIVE YOUR DIVIDEND WHOLLY IN CASH. IF YOU WISH TO RECEIVE ALL OR PART OF YOUR DIVIDEND IN SHARES, YOU MUST COMPLETE AND RETURN THIS FORM IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS BELOW. 如 閣下選擇以現金方式收取全部股息，則毋須填寫本表格。 閣下如擬以股份方式收取全部或部份股息，務必依照下列指示填妥及交回本表格。 BOX A NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) 甲欄 已登記股東之姓名及地址

SPECIMEN本 樣 REGISTERED HOLDING OF BOX B SHARES ON THE RECORD DATE, WEDNESDAY, 11 SEPTEMBER 2019 乙欄 於2019 年9 月11 日（星期三） （記錄日期）所登記持有股份數目

ELECTION FOR RECEIVING NEW SHARES OF HK$0.01 EACH OF PLAYMATES HOLDINGS LIMITED CREDITED AS FULLY PAID (THE "NEW SHARES") IN RESPECT OF THE SPECIAL INTERIM DIVIDEND ON THE WHOLE OR ON A PART OF YOUR REGISTERED HOLDING OF SHARES 選擇按 閣下所登記持有之股份數目全部或部份以收取彩星集團有限公司每股面 值0.01港元之已繳足股款新股份（「新股份」）之方式收取特別中期股息 Please ENTER in Box C the number of shares for which you elect to receive the special BOX C interim dividend for the six months ended 30 June 2019 to be satisfied by New Shares in lieu 丙欄 of cash dividend. Then SIGN, DATE and RETURN this form. 請在丙欄內註明 閣下欲以新股份代替現金股息方式收取截至2019 年6 月30 日止6 個月之特別中期股息之股份數目。然後在本表格上簽名、註明日期及交回本表格。 If you sign this form but do not specify the number of shares in Box C or, if you elect to receive New Shares in respect of a greater number of shares than your registered holding specified in Box B, then in either case you will be deemed to have exercised your election for receiving New Shares in lieu of cash dividend in respect of all the shares specified in Box B. 如 閣下簽妥本表格但未在丙欄註明股份數目，又如 閣下所選擇以新股份收取股息之股份數目較在乙欄內註明者為多，則在此任何一種情況下， 閣下 將被視作已選擇就乙欄內註明之全部股份收取新股份以代替現金股息。 TO: THE BOARD OF DIRECTORS OF PLAYMATES HOLDINGS LIMITED (the "Company") 致：彩星集團有限公司（「本公司」）董事會 I/We, the undersigned and above-named shareholder(s), hereby give notice that the special interim dividend for the six months ended 30 June 2019 in respect of shares registered in my/our name(s) should be satisfied by New Shares either in full or in part in accordance with the instructions given above, subject to the terms and conditions of the scrip dividend scheme and the Bye-laws of the Company. 本人╱吾等為下列簽署及上述之股東，茲通知本人╱吾等名下之股份所應享有截至2019年6月30日止6個月之特別中期股息，按照上述所作指示並遵照本 公司之以股代息計劃之條款和細則及公司細則以全部或部份新股份方式支付。 ( 1 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ( 2 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ( 3 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ( 4 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ SIGNATURE(S) OF SHAREHOLDER(S) 股東簽署 DATE 日期：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

TEL NO. 電話號碼 In the case of joint holders, all must sign. 所有聯名持有人均須簽署。 In the case of a corporation, this form should be signed on its behalf by a duly authorised officer whose position should be stated. 倘為法人團體，則本表格須由正式授權之主管人員代表簽署，並註明其職位。 Your signature(s) above must correspond with your specimen signature(s) filed with Tricor Abacus Limited. 閣下以上之簽名須與 閣下提交予卓佳雅柏勤有限公司之簽字式樣相符。

THIS FORM SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE ACCOMPANYING CIRCULAR. SHARE CERTIFICATES AND/OR DIVIDEND WARRANTS FOR THE ENTITLEMENT WILL BE SENT BY ORDINARY POST TO YOU AT YOUR OWN RISK TO THE ADDRESS STATED IN BOX A ABOVE. DIVIDEND WARRANTS WILL BE SENT IN ACCORDANCE WITH STANDING INSTRUCTIONS (IF ANY). 本表格應與隨附的通函一起參閱。應得之股票及╱或股息單將按上述甲欄之地址以平郵方式郵寄予 閣下，郵誤風險由 閣下自行承擔。股息單將按照原有之指示（如有）寄發。 THIS FORM SHOULD BE RETURNED TO TRICOR ABACUS LIMITED AT LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG SO AS TO ARRIVE NOT LATER THAN 4:30 P.M. ON FRIDAY, 4 OCTOBER 2019. 本表格須不遲於2019年10月4日（星期五）下午4:30交回卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。 NO ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF THIS FORM WILL BE ISSUED. 概不會就收到本表格發出收據。 FAILURE TO SIGN OR RETURN THIS FORM WILL RESULT IN YOUR SPECIAL INTERIM DIVIDEND BEING PAID IN THE FORM OF CASH. THE COMPANY'S DECISION IN CASE OF ANY DISPUTE RELATING TO THE SCRIP DIVIDEND SCHEME AND THE SPECIAL INTERIM DIVIDEND SHALL BE CONCLUSIVE AND BINDING. 如 閣下未有簽署或不交回本表格將被視為接受特別中期股息以現金派付之安排。對任何有關以股代息計劃及特別中期股息的爭議，本公司的決定將具決定性及約束力。