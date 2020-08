Poste Italiane S p A : PostePay lancia una nuova partnership con Volante Technologies per l'innovazione nei pagamenti istantanei e l'ulteriore modernizzazione dei prodotti e servizi di pagamento

In linea con il piano strategico Deliver 2022, Poste Italiane sta espandendo su scala globale la sua rete di partnership, nella ferma convinzione che l'innovazione sia indispensabile per permettere a un'azienda così grande e diversificata di continuare ad essere competitiva in una fase come quella attuale, che sta generando cambiamenti anche in mercati consolidati. In attuazione di questa strategia Poste Italiane ha già formato diverse partnership di successo in ambiti quali la gestione digitale del risparmio, l'Open Banking, i servizi premium di consegna a domicilio e la logistica su strada a lungo raggio.

Roma, New York, Londra, Città del Messico, Dubai, 5 agosto 2020 - PostePay, la società dei pagamenti e delle telecomunicazioni del Gruppo Poste Italiane, tra i maggiori Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) d'Italia con più di 28 milioni di carte di pagamento in circolazione e 1,4 miliardi di transazioni con carta gestite nel 2019, ha annunciato oggi una nuova partnership con Volante Technologies , fornitore globale di soluzioni di pagamento e messaggistica finanziaria su cloud e on-premise.La partnership rafforzerà ulteriormente il programma di modernizzazione dei servizi di pagamento del Gruppo Poste Italiane , sviluppando la piattaforma di Open Banking, consentendo pagamenti istantanei e fornendo un nuovo gateway di accesso alle reti interbancarie tradizionali.

La partnership segue la recente adesione di PostePay all'aumento di capitale di Volante per 35 milioni di dollari, realizzato insieme ad altri investitori finanziari e strategici di rilevanza globale.

La partnership con Volante Technologies favorirà l'ulteriore sviluppo di prodotti innovativi come il QR code Codice Postepay, fornendo al cliente un'esperienza avanzata e aprendo la strada a nuovi importanti sviluppi. In linea con la strategia del Gruppo, il primo obiettivo di PostePay è quello di informare e guidare il cambiamento delle abitudini dei consumatori, accelerando la diffusione del pagamento digitale in Italia. Grazie a questa preziosa partnership Poste Italiane sarà in grado di servire ancora meglio i suoi clienti.

Poste Italiane ha commentato "Uno dei nostri obiettivi era identificare un partner con cui poter tracciare un percorso comune per i nostri sistemi di pagamento, anziché esternalizzare ad un fornitore il progetto SCT-INST. Con gli scenari dei pagamenti in rapida evoluzione, il Gruppo Poste Italiane investe - insieme ad altre istituzioni globali di primo piano - in un'azienda in crescita conosciuta per la sua tecnologia moderna, resiliente e scalabile per continuare ad offrire la più avanzata e affidabile esperienza di pagamento. La natura cloud-native di VolPay si è dimostrata particolarmente interessante dato che la società è in grado di offrire una varietà di modelli di impiego".

Volante Technologies ha aggiunto, "Poste Italiane è alla costante ricerca di opportunità emergenti da offrire ai suoi clienti nell'ambito dei pagamenti digitali. Siamo pertanto lieti che abbia scelto Volante, dandoci la possibilità di aiutarla a modernizzare ulteriormente i suoi sistemi di pagamento rapidamente e di diventare più competitiva nell'immediato e nel lungo periodo. Siamo fiduciosi di poter offrire l'estensione dei servizi di cui Poste ha bisogno per realizzare i suoi obiettivi di crescita nel settore dei pagamenti".

Volante Technologies

Volante Technologies è un fornitore globale di tecnologia e software-as-a-service per l'accelerazione della trasformazione digitale e la modernizzazione dei servizi finanziari, e tra i suoi clienti annovera le principali banche, infrastrutture di mercato, borse, stanze di compensazione e tesorerie aziendali, oltre ai principali circuiti di carte del mondo.

L'ecosistema di servizi aziendali di Volante semplifica e automatizza sistemi e processi complessi in ambito di pagamenti, mercati finanziari e integrazione della messaggistica finanziaria. Questo permette ai clienti di Volante di stare al passo con le tendenze di mercato emergenti, diventare più competitivi, offrire una customer experience superiore e far crescere il loro business attraverso l'innovazione.

Fondata nel 2001 nella Silicon Valley, oggi Volante è partner commerciale fidato e strategico di più di 90 istituti finanziari in 35 paesi.

Per ulteriori informazioni visita www.volantetech.com

