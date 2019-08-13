Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  NASDAQ OMX STOCKHOLM  >  Precio Systemutveckling AB (publ)    PRCOB   SE0000141137

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (PUBL)

(PRCOB)
SummaryNewsCalendarCompany 
News SummaryMost relevantAll newsOfficial PublicationsSector news

Precio Systemutveckling publ : Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 365 och Omnia Intranet från Precio Fishbone

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
08/13/2019 | 03:57am EDT

35(660(''(/$1'(

$[IRRGODQVHUDUQWW LQWUDQlWEDVHUDWSn2IILFH RFK2PQLD,QWUDQHWIUnQ3UHFLR)LVKERQH

(IWHU nUVSURMHNWDUEHWH KDU$[IRRGNRQFHUQHQV GUJW PHGDUEHWDUH InWW

WLOOJnQJWLOO HWW KHOWQWW LQWUDQlW/DQVHULQJHQ DYO|SWHHQOLJWSODQRFK YLGVOXWHWDY

ODQVHULQJVGDJHQ KDGHUHGDQ QILNQDDQYlQGDUH ORJJDWLQSnVLWWQDLQWUDQlW

'HQ ODQVHUDGHO|VQLQJHQ EDVHUDGSn2IILFHRFK2PQLD ,QWUDQHW lULQWH HQEDUWHWW LQWUDQlW I|U$[IRRGXWDQ LQQHIDWWDU lYHQHJQDLQWUDQlW I|UNHGMRUQD7HPSR+HPN|S:LOOV'DJDE RFK6QDEEJURVV 2PQLD,QWUDQHW HUEMXGHUEODVW|GI|UPnOJUXSSVVWUQLQJ SHUVRQDOLVHULQJRFK VRFLDOLQWHUDNWLRQ VDPWnWNRPVWWLOO VDPDUEHWVUXPRFK |YULJDDSSDUL2IILFH ,QWUDQlWHQV

VWDUWVLGRUYLVDUGHVHQDVWHQKHWHUQD PHGORNDOWNHGMHVSHFLILNWHOOHUNRQFHUQJHPHQVDPW IRNXV $QYlQGDUQD NDQlYHQWDGHODY$[IRRGLVRFLDODPHGLHUVHSUHVVNOLSSRFKI|UVlOMQLQJVVWDWLVWLN 9HUNVDPKHWVNULWLVNLQIRUPDWLRQ VRP3URGXNWODUP RFK'ULIWLQIRUPDWLRQ XWJnUIUnQVDPPDNDQDO RFKSXEOLFHUDVLVDPWOLJDLQWUDQlWV QRWLILHULQJVSDQHOHU /|VQLQJHQ lUPRELODQSDVVDGRFKQnEDU YLDDOODHQKHWHU PHGLQWHUQHWXSSNRSSOLQJ DYDOODDQVWlOOGDLQRP NRQFHUQHQ

  • 0HGYnUW QODQVHUDGH LQWUDQlW KDUYLVNDSDW HQPRGHUQ GLJLWDO DUEHWVSODWV PHG PRELO WLOOJlQJOLJKHW VRPLQNOXGHUDU DOOD PHGDUEHWDUH L$[IRRGNRQFHUQHQ ² IUnQWMlQVWHPlQ WLOO EXWLNV RFKODJHUPHGDUEHWDUH 'HW LQEMXGHU EnGH WLOO GLDORJ RFKVNDSDU HQ KHOKHW I|UHIIHNWLYW VDPDUEHWH RFKWGOLJ NRPPXQLNDWLRQ VlJHU.DWDULQD :LUWpQ/LQGDX,QWHUQNRPPXQLNDWLRQVFKHISn$[IRRG

² )|UXWRP Q|MHW DWW InDUEHWD PHG HQ LQWUHVVDQW RUJDQLVDWLRQ PHG IDQWDVWLVNW GXNWLJD RFK HQJDJHUDGH PlQQLVNRU KDUSURMHNWHW PHG $[IRRG JHWW RVVSn3UHFLR)LVKERQH PFNHW YlUGHIXOOD VQSXQNWHU RFKLQVLNWHU I|UXWYHFNOLQJHQ DY 2PQLD ,QWUDQHW IRU0RGHUQ6KDUHSRLQW VlJHU 6DUD -|QVVRQ6DQGJUHQ3URMHFW0DQDJHU Sn3UHFLR)LVKERQH

.RQWDNWXSSJLIWHU

.RQWDNWDJlUQD3UHFLR)LVKERQHV SURMHNWDQVYDULJD6DUD-|QVVRQ6DQGJUHQ I|UPHU

LQIRUPDWLRQ

VDUDMRQVVRQ#SUHFLRILVKERQHVH

2P$[IRRG

$[IRRG VNDYDUDOHGDQGH LQRP EUDRFKKnOOEDU PDW ,YnUERODJVIDPLOM LQJnU EXWLNVNHGMRUQD :LOOV RFK+HPN|S OLNVRP 7HPSR RFK+DQGODU·Q *URVVLVWI|UVlOMQLQJ VNHUJHQRP $[IRRG 6QDEEJURVV RFKYnUWVXSSRUWERODJ 'DJDE DQVYDUDU I|UNRQFHUQHQV SURGXNWXWYHFNOLQJ LQN|S RFK ORJLVWLN , $[IRRGIDPLOMHQ LQJnU lYHQ 0DWVH 0LGGDJVIULG RFK8UEDQ 'HOL VDPW GHOlJGD $SRKHP RFK(XURFDVK7LOOVDPPDQV KDUNRQFHUQHQ GUJW PHGDUEHWDUH RFKHQ RPVlWWQLQJ RP NQDSSW PLOMDUGHU NURQRU $[IRRGV DNWLH lUVHGDQ nUQRWHUDG Sn1DVGDT 6WRFNKROP RFK KXYXGlJDUH lU$[HO -RKQVRQ $% /lVPHU SnZZZD[IRRGVH

2P3UHFLR)LVKERQH

3UHFLR)LVKERQH lUHWW NRQVXOW RFKVVWHPXWYHFNOLQJVI|UHWDJ PHGYHUNVDPKHW L%RUOlQJH *|WHERUJ gUHEUR(VNLOVWXQD 0DOP|6WRFNKROP 9lVWHUnV 9l[M| .|SHQKDPQ RFK+R&KL 0LQK &LW L 9LHWQDP )|UHWDJHW KDURFNVn UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU L/RQGRQ RFK2WWDZD 7RWDOW lUGUJW SHUVRQHU DQVWlOOGD LNRQFHUQHQ

3UHFLR)LVKERQH XWYHFNODU RFKWLOOKDQGDKnOOHU VnYlO SDNHWHUDGH VRP VNUlGGDUVGGD ,7O|VQLQJDU GlUI|UVWnHOVH I|UNXQGHQV YHUNVDPKHW lUHQOLND YLNWLJ XWJnQJVSXQNW VRP WHNQLN 3UHFLR )LVKERQH lU0LFURVRIW *ROG3DUWQHU LQRP IUDRPUnGHQ &ROODERUDWLRQ DQG &RQWHQW $SSOLFDWLRQ 'HYHORSPHQW $SSOLFDWLRQ ,QWHJUDWLRQ RFK&ORXG 3URGXFWLYLW

)|UHWDJHW lUOLVWDW Sn1DVGDT 6WRFNKROP )LUVW 1RUWK3UHPLHU (ULN3HQVHU%DQN lU&HUWLILHG $GYLVHU

(ULN3HQVHU %DQN NDQ NRQWDNWDV Sn HOOHU FHUWLILHGDGYLVHU#SHQVHUVH

ZZZSUHFLRILVKERQHVH

Disclaimer

Precio Fishbone AB published this content on 13 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 August 2019 07:56:03 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news on PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB
03:57aPRECIO SYSTEMUTVECKLING PUBL : Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 3..
PU
2018PRECIO SYSTEMUTVECKLING PUBL : Omnia ranked as No 1 in evaluation of Intranet in..
PU
More news
Chart PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (PUBL)
Duration : Period :
Precio Systemutveckling AB (publ) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Managers
NameTitle
Åke Christer Johansson Chief Executive Officer & Director
Bengt-Åke Egon Älgevik Chairman
Lena Andersson Chief Financial Officer
Kjell Åke Sandin Vice Chairman
Clas Ulrik Ruthberg Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (PUBL)50
ACCENTURE34.74%122 000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION17.99%120 594
TATA CONSULTANCY SERVICES18.66%118 756
AUTOMATIC DATA PROCESSING26.50%72 785
VMWARE, INC.15.40%64 451
Categories
Free services
Mobile App
Premium service
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar and vwd Group