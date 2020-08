Proeduca Altus S A : HR - Aprobación de un dividendo a cuenta del ejercicio 2020 - 07/08/2020 0 08/07/2020 | 10:34am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Proeduca Altus, S.A. ("PROEDUCA" o la "Sociedad") pone en su conocimiento el siguiente: INFORMACIÓN PRIVILEGIADA El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada en el día 7 de agosto de 2020, ha acordado la distribución de un dividendo de 0,19920775 euros brutos por acción. El dividendo se distribuirá a favor de quienes hayan adquirido acciones hasta el día 11 de agosto de 2020, y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre de los procesos del día 13 de agosto de 2020. El dividendo se abonará en efectivo el próximo 14 de agosto de 2020. El detalle del pago del dividendo es el siguiente: Last trading date (D) 11 de agosto de 2020 Ex - Date (D+1) 12 de agosto de 2020 Record Date (D+2) 13 de agosto de 2020 Fecha de pago del dividendo (D+3) 14 de agosto de 2020 Acciones totales en circulación (*) 45.178.967 Importe bruto (euros/acción) 0,19920775 € Importe neto (euros/acción) 0,16135828 € El número de acciones con derecho a cobro considerará todas las acciones en circulación, excluida la autocartera, por lo que el dividendo total a pagar estará sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado del día 11 de agosto de 2020. El reparto de este dividendo se efectuará a través de los medios que la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (Iberclear) pone a disposición de las entidades participantes, siendo la entidad designada como agente de pago, el Banco de Sabadell. Atentamente En Madrid, a 7 de agosto de 2020 Fdo. D. Ruben Stein Presidente del Consejo de Administración de Proeduca Altus, S.A. Attachments Original document

