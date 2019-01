Prologue : Date de publication du chiffre d'affaires 2018 avancée au 4 février 2019 après Bourse

DATE DE PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2018

AVANCEE AU 4 FÉVRIER 2019 APRES BOURSE



Le groupe Prologue informe ses actionnaires qu'il publiera le 4 février 2019, après bourse, son chiffre d'affaires 2018, en avance sur la date qui avait été initialement fixée au 15 février 2019.



PROCHAINE COMMUNICATION



- Chiffre d'affaires annuel 2018, le 4 février 2019, après bourse,



- Résultats annuels 2018, le 30 avril 2019 au plus tard, après bourse.



A PROPOS DE PROLOGUE





Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.



En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.



Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)



Nombre d'actions : 45 838 443





Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr



Publication, le 31 janvier 2019



Attachment