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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Prysmian    PRY   IT0004176001

PRYSMIAN

(PRY)
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Prysmian : 3F JULY

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08/02/2019 | 09:50am EDT

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

DENOMINAZIONE / NAME

Prysmian S.p.A.

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

PRY SPA

CODICE FISCALE / TAX CODE

04866320965

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

SPA

DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION

09/05/2005

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

Via Chiese 6

CAP / POST CODE

20126

STATO / COUNTRY

Italia

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION

DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION

PRYSMIAN

CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE

IT0004176001

PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) /

REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)

07/2019

DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)

02/08/2019

ANNOTAZIONI / NOTES

Le operazioni elencate si riferiscono ai movimenti di azioni proprie per l'esecuzione del Piano di partecipazione azionaria (PPA 2016) approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2016.

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI /

NUMBER OF PAGES

IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 /

IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS 1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B))

CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI /

1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B))

THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

DENOMINAZIONE / NAME

Prysmian S.p.A.

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

PRY SPA

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES

STATO / COUNTRY

Italia

TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT 2

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS 3

3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /

3.1 DAILY BREAKDOWN

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION

DATE (dd/mm/yyyy)

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

NOME MERCATO / MARKET NAME 10

OPERAZIONE

DI COPERTURA /

HEDGING TRANSACTION 11

A/V / P/S 12

QUANTITÀ / QUANTITY

VALUTA / CURREN

CY 13

PREZZO

MEDIO PONDERATO /

AVERAGE WEIGHTED PRICE 14

NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO

NS

NOTE / NOTES

18/07/2019

FM

NO

V

53,983

EUR

0

1

assegnazione azioni gratuite - PPA 2016

22/07/2019

FM

NO

V

3,640

EUR

0

2

assegnazione azioni gratuite - PPA 2016

24/07/2019

FM

NO

V

210

EUR

0

1

assegnazione azioni gratuite - PPA 2016

3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY 15

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

ACQUISTO/

VENDITA / PURCHASE/SALE

12

TOTALE QUANTITÀ /

TOTAL QUANTITY

TOTALE

NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER

OF TRANSACTIONS

FM

V

57,833

4

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES

1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION

NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME

DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME

DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE

CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE

NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO /

2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH

NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE /

NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

3. NOTE / 3. NOTES

Disclaimer

Prysmian S.p.A. published this content on 02 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2019 13:49:05 UTC
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EBIT 2019 704 M
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Debt 2019 2 254 M
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P/E ratio 2019 11,7x
P/E ratio 2020 11,9x
EV / Sales2019 0,63x
EV / Sales2020 0,58x
Capitalization 5 085 M
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Last Close Price 19,33  €
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Spread / Average Target 13,5%
Spread / Lowest Target -9,47%
EPS Revisions
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NameTitle
Valerio Battista Chief Executive Officer, Executive Director & GM
Claudio de Conto Chairman
Andrea Pirondini Chief Operating Officer
Pier Francesco Facchini CFO, Executive Director, Head-Administration & IT
Marcelo de Araujo Andrade Senior Vice President-Research & Development
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
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EVE ENERGY CO LTD--.--%4 378
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GRP CO LTD--.--%3 044
BEIJING SHOUGANG CO., LTD.--.--%2 645
ELSWEDY ELECTRIC-31.78%1 619
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